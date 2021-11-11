Nifty Proje Yönetimi İncelemesi (Anahtar Özellikler, Avantajlar, Sınırlamalar)

Nifty kelimesi iyi, hoş veya etkili anlamına gelir. Aynı zamanda bugün proje yönetimi için inceleyeceğimiz araçtır. 🕵️‍♂️

Nifty, iş operasyonlarını kolaylaştırmak, merkezileştirmek ve modernleştirmek için takım işbirliği, görev yönetimi, raporlama, zaman takibi ve daha fazlasını sunar.

Peki Nifty proje yönetimi gerçekten ismine yakışır mı? 🤔

Hadi öğrenelim!

Bu makalede, Nifty, anahtar özellikleri, avantajları ve sınırlamaları hakkında bilgi vereceğiz. Endişelenmeyin, bunların çözümlerini de sunacağız.

Hadi bu Nifty incelemesine hemen başlayalım!

Nifty nedir?

Nifty, birden fazla takım üyesiyle büyük ölçekli projeler üzerinde çalışmanıza olanak tanıyan çevik bir proje yönetimi yazılımıdır.

Çoğu proje yönetimi yazılımı gibi, sizin ve takımınızın görevleri organize etmenize, zamanı takip etmenize, belgeleri yönetmenize vb. yardımcı olan işbirliğine dayalı bir çalışma alanıdır.

Nifty'nin Android uygulaması ve iOS uygulaması ile hareket halindeyken bile işlerinizi yapabilir ve iş akışı işbirliğinin keyfini çıkarabilirsiniz. 📱

Şimdiye kadar her şey yolunda mı? O halde onu "nifty" yapan özelliklere geçelim

nifty Proje Yönetiminin 4 Anahtar Özelliği

İşte daha kolay proje yönetimi için anahtar rol oynayabilecek bazı temel özellikler. 🗝

1. Daha iyi planlama için dönüm noktaları

Her takımın ve kişinin bir amacı olmalıdır.

Aksi takdirde, ne yapmanız gerektiğini veya neden yaptığınızı bilemezsiniz!

Tıpkı akşamları yeni bir Netflix dizisini izleyip, ertesi gün öğle yemeğinde tüm takım arkadaşlarınız o dizi hakkında konuşurken kendinizi dışlanmış hissetmemek gibi! 🍩

Ve tıpkı son bölümü bitirmek gibi, Nifty de takımınızın anahtar dönüm noktalarını belirlemesine (ve bunlara ulaşmasına) yardımcı olur.

Nifty projesi, görevlerin tamamlanmasına dayalı iş projelerini izlemek için de kullanışlıdır.

Gantt grafiğine proje dönüm noktalarını, ad, açıklama, başlangıç tarihi, son teslim tarihi gibi ilgili ayrıntılarla birlikte ekleyebilirsiniz.

Eğlenceli kısım: dönüm noktaları, ilerleme ve son teslim tarihine göre otomatik olarak renk kodlarıyla işaretlenir.

2. Portföy yönetimi

Nifty'nin proje portföyleri, projeleri departmanlara, konumlara, yöneticilere vb. göre klasörler halinde düzenlemek için idealdir. Şunları yapmak çok kolaydır:

Her projenin ilerlemesini izleyin

Darboğazları önleyin

Görevleri atayın

Ve daha fazlası

Portföy özetleri ile proje yöneticileri ve üst yönetim, otomatik ilerleme, zaman çizelgeleri, durumlar, gecikmiş ve tamamlanan görevlerin bir özetini görebilir.

Ayrıca, proje üyeleri ve durumları hakkında bir bakışta bilgi veren bir portföy gösterge paneli de bulunmaktadır. 👀

3. Zaman takibi ve raporlama

Zaman takibi, tatlı sevenler için tatlı neyse, işiniz için de o kadar önemlidir. 🍬

Buna sahip olmalısınız, mutlaka sahip olmalısınız.

Nifty, görevlerin süresini takip edebilmeniz, kimin ne üzerinde çalıştığını veya ne kadar süredir çalıştığını görebilmeniz için zaman takibi özelliği sunar. Bu sayede takım verimliliği her zaman kontrol altında olur.

Uzaktan çalışan proje takımları ve serbest çalışanlar, verimliliği artırmak için gereken tam zamanı izleme özelliğini çok beğenecekler!

Yapılacak tek şey, izlemeyi başlatmak için başlat düğmesine basmak ve ekranınızın sol köşesinde bir zaman takibi bileşeni açılacaktır.

Ardından, izlemeyi durdurmak için durdur düğmesine basın. Bu kadar basit.

Zaman raporlaması konusunda ise aşağıdaki gibi bilgiler edinebilirsiniz:

Proje veya görev adı

Zamanı izleyen kullanıcı

Tarih ve görev süresi

İzlenen zamanın başlangıcı ve sonu

Zaman damgası düzenlemelerini bildiren notlar

4. Farklı kullanıcı rolleri ve izinleri

Nifty, takımınızda kim kimdir bilmenize yardımcı olmak için burada.

Bir projeye eklediğiniz kullanıcılar, proje üyeleridir ve takım üyeleri, misafirler veya müşterilerden oluşabilir.

Farklı roller farklı izinler gerektirir.

Bir projeye yeni bir kişi eklediğinizde, aşağıdakilerle erişim düzeyini belirleyebilirsiniz:

Sahipler : tüm projeleri, ekip arkadaşlarını ve faturaları yönetin. Aynı anda birden fazla sahip olabilir

Yöneticiler : projeleri oluşturabilen ve silebilen, diğer takım üyelerini yönetebilen proje yöneticileridir

Üyeler : belirli bir projeye eklenen ve projede işbirliğine erişimi olan kişiler

Misafirler: takımın doğrudan bir parçası değildir. Proje tartışmalarına katılabilir ve ilerlemeyi görüntüleyebilir, ancak takımları veya projeleri yönetemezler

Nifty'nin özelliklerini öğrendiğimize göre, proje yönetimi için faydalı olup olmadığını öğrenelim.

nifty Proje Yönetiminin 3 Avantajı

Nifty proje yönetimi yazılımını seçerseniz, seveceğiniz anahtar avantajlar şunlardır:

1. Etkili takım işbirliği

Nifty, etkili takım işbirliğine inanır. Bunu, çoklu işbirliği işlevlerinden anlayabiliriz. Araç şunları sunar:

Projeye özel görüşmeler için tartışma özelliği

Belgeler üzerinde gerçek zamanlı işbirliği

Şeffaflık için etkileşimli Gantt grafikleri

Görev durumları

Ve daha fazlası

Tüm bu özellikler, projenin ilerlemesi hakkında her zaman bilgilendirilmenizi sağlar.

2. Verilerle çalışmak için çoklu proje görünümleri

Kanban panosunu çok seviyor olabilirsiniz, ancak muhasebeciniz elektronik tabloları tercih ediyor ve İK temsilciniz takvimleri seviyor olabilir.

Hepimiz farklıyız. Bu nedenle Nifty, çok sayıda görünüm seçeneği sunar.

İşte bu proje yönetimi aracındaki bazı görünümler:

Liste görünümü

Pano Görünümü

Gantt Grafikleri Görünüm

Takvim Görünümü

Tablo görünümü

Bu kadar çok seçenekle, herkes kendi tercihine göre işini yapabilir.

3. İçe aktarma ve entegrasyonlar

Nifty sadece görünüm açısından cömert değil, entegrasyonlar açısından da öyle. 1.000'den fazla uygulamaya kolayca bağlanarak işlerinizi otomatikleştirebilirsiniz.

Eski bir uygulamadan veya proje yönetimi aracından Nifty'ye geçiş yapmak da çok kolaydır.

Basecamp, Asana, Trello gibi popüler proje yönetimi araçlarından içe aktarma yapmanızı sağlar.

O halde, projeleri yönetmek için Nifty'yi kullanmak güvenli mi?

nifty Proje Yönetiminin 6 Sınırı (Çözümleriyle Birlikte)

Nifty, vaat ettiklerini kesinlikle yerine getiriyor, ancak eksiksiz bir çözüm haline gelmesi için daha uzun bir yolu var.

Bir proje yöneticisi için birkaç temel özellik eksiktir. Bir göz atalım:

Sorun #1: özel otomasyon yok

Elbette, Nifty durum otomasyonları, yinelenen görevler, proje şablonları ve daha fazlası gibi otomasyon özellikleri sunar.

Ancak kendi otomasyonunuzu oluşturmanıza izin vermezler.

Durum veya atanan kişi değiştiğinde yorum göndermek isterseniz ne yapmalısınız?

Otomasyonlarına göre oynamak zorundasınız.

ClickUp ile tanışın. 👋

Küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler tarafından kullanılan en yüksek puanlı verimlilik ve iş akışı işbirliği araçlarından biridir.

ClickUp çözümü: güçlü, kod gerektirmeyen özel otomasyonlar

ClickUp bir otomasyon harikasıdır. 🌈

Çok sayıda hazır şablondan seçim yapabilir veya kendi özel Otomasyonlarınızı oluşturabilirsiniz. Bir otomasyon oluşturmak için, tekrarlayan eylemleri otomatikleştirmek için kombinasyonlar ayarlayın:

Tetikleyici: Otomasyonu neyin başlatacağına karar verin

Koşul: Otomasyona devam etmek için nelerin doğru olması gerektiğini belirleyin

Eylem: Tetikleyici ve Koşul sonucunda ne olacağına karar verin

Otomatik proje yönetimi hakkında daha fazla bilgi edinin ! 😊

Sorun #2: Görsel içgörüler için gösterge paneli yok

Gösterge paneli olmayan bir proje yönetimi uygulaması, Oscar'sız Leonardo DiCaprio gibidir. İnanılmaz!

Nifty işte böyle bir şey — grafik sunmuyor. Bazen uzun raporlar yeterli olmaz. 🤷

ClickUp çözümü: görsel ve bilgilendirici Gösterge Panelleri

İşte bu noktada ClickUp gibi yararlı bir PM aracı imdadınıza yetişir. Gösterge panellerimiz, kişiler, projeler, görevler, hedefler ve daha fazlası hakkında size içgörüler sağlayan nihai görev kontrol merkezidir.

Özel bileşenler yardımıyla takımınıza özel ihtiyaçları görselleştirmek için kendi Gösterge Panelini özelleştirebilir ve oluşturabilirsiniz.

Özel Bileşenler, verilerinizi şu formlarda görselleştirmenizi sağlar:

Pasta grafikler

Hesaplamalar

Çubuk grafikler

Portföyler

Ve daha fazlası

Gösterge paneli özel bileşenleriyle ClickUp Çalışma Alanınızda işlerin nasıl yürüdüğünü istediğiniz şekilde görselleştirin

Gösterge paneli özel bileşenleri ile ClickUp Çalışma Alanınızda işlerin nasıl yürüdüğünü istediğiniz şekilde görselleştirin

Sorun #3: PDF'ye açıklama ekleyememe

Tasarım için önceden hazırlanmış bir proje şablonu olan bir araç için, tasarım takımlarının yapamayacağı önemli bir özelliği kaçırmıştır.

Nifty ve diğer sağlam PM yazılımlarının aksine, ClickUp her şeyi düşünmüştür. 💭

Tasarım maketlerinde net işaretler sağlamaktan yasal sözleşmelerdeki işaretlemeleri vurgulamaya kadar, ClickUp'ta prova okuma mükemmel bir seçimdir.

PDF'lere ve resimlere kolayca açıklama ekleyebilir, hatta yorum bırakabilirsiniz. Bu, ClickUp'ı tasarım takımları için kullanışlı bir uzaktan işbirliği merkezi haline getirir.

Herkes yorumlarınıza yanıt verebilir veya yorumları atayabilir ve geri bildirim sisteminizi merkezileştirebilirsiniz.

Herhangi bir ClickUp yorumunda doğrudan bir eylem öğesi oluşturun

Herhangi bir ClickUp yorumunda doğrudan bir eylem öğesi oluşturun

Sorun #4: Fikir yönetimi özellikleri eksik

Uzaktan işbirliği ve takımlara yardımcı olmak için tasarlanmış bir proje yönetimi çözümünün fikir yönetimi özelliklerine sahip olacağını düşünürsünüz.

Hayır! Yanlış cevap.

Nifty, beyaz tahta veya zihin haritası özelliği olmadığı için fikirlerinizi sevmez.

Beyniniz ne düşünürse düşünsün, ClickUp ve Zihin Haritaları sizin için burada.

Fikirlerinizi taslak haline getirin, sağlam proje planlaması yapın veya Boş modda beyin fırtınası yapın.

Hatta Görev modunda bir iş akışı düzenleyebilir ve oluşturabilirsiniz.

Görevleri (ve alt görevleri) doğrudan görünümünüzden hızlıca oluşturun, düzenleyin ve silin

Görevleri (ve alt görevleri) doğrudan görünümünüzden hızlıca oluşturun, düzenleyin ve silin

Proje planınızla ilgili yardıma mı ihtiyacınız var? Proje planının ne olduğunu ve nasıl oluşturulduğunu inceleyin .

Sorun #5: Yerel yazdırma özelliği yoktur

Müşteri, proje ilerleme raporu sayfasının veya Gantt grafiğinin çıktısını mı istiyor? O zaman başınız dertte. Nifty'de yerel yazdırma özelliği yoktur.

Önce bir raporu indirmeniz veya bir ekran görüntüsü almanız ve ardından bunu görüntü olarak kaydetmeden önce kırpmanız gerekir.

Ardından baskı geliyor..

Bu kadar basit bir şey için çok fazla çaba gibi görünüyor.

Farkında olmayabilirsiniz, ancak bu ekran görüntüsü alma ve kırpma işlemleri birkaç saatlik zaman kaybına neden olabilir.

Siz, dostum, ClickUp'ın basit yerel yazdırma özelliğine ihtiyacınız var.

Bir görev açın, üç noktaya tıklayın… ve yazdır simgesini seçin. 🖨️💕

Liste görünümünü, Pano görünümünü, görevleri ve daha fazlasını da yazdırabilirsiniz.

Daha fazla görev eylemi için üç noktaya tıklayın

Daha fazla görev eylemi için üç noktaya tıklayın

Sorun #6: sınırlı ücretsiz plan

Nifty'nin ücretsiz planı sadece 2 proje sunuyor, bu da düşük bütçeli küçük bir takım veya startup için biraz hayal kırıcı. Fiyatlandırma planları aylık 49 $'dan başlıyor.

İş veya kurumsal planlarının ne kadar pahalı olabileceğini hayal edin. İpucu… aylık üç haneli rakamlar.

ClickUp, ücretsiz olarak SONSUZA KADAR kullanabileceğiniz zengin özelliklere sahip bir ücretsiz plana sahiptir. Hiçbir şart yok.

Kendiniz görün:

Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan 100 MB depolama Sınırsız görev Sınırsız üye İki faktörlü kimlik doğrulama İşbirliğine dayalı belgeler Gerçek zamanlı sohbet ClickUp'ta e-posta Kanban panoları Sprint yönetimi Yerel zaman izleme Uygulama içi video kaydetme 7/24 destek

100 MB depolama

Sınırsız görev

Sınırsız üye

İki faktörlü kimlik doğrulama

İşbirliğine Dayalı Belgeler

Gerçek zamanlı sohbet

ClickUp'ta e-posta

Kanban panoları

Sprint yönetimi

Yerel zaman takibi

Uygulama içi video kaydetme

7/24 destek

100 MB depolama

Sınırsız görev

Sınırsız üye

İki faktörlü kimlik doğrulama

İşbirliğine Dayalı Belgeler

Gerçek zamanlı sohbet

ClickUp'ta e-posta

Kanban panoları

Sprint yönetimi

Yerel zaman takibi

Uygulama içi video kaydetme

7/24 destek

Ama bekleyin! Dahası var.

Nifty'den daha iyi bir çözüm olduğunu kanıtlayan diğer ClickUp özelliklerini inceleyin:

Bonus: Nifty ile ClickUp'ı karşılaştırın!

Nifty yeterince "Nifty" değil! 🤷

Nifty, görev ve zaman yönetimi yeteneklerine sahip iyi bir proje yönetimi yazılımıdır.

Ancak, özel otomasyonlar, gösterge panelleri, ücretsiz plan ve GÖSTERGE PANELLERİ olmadığı için tamamen merkezi bir çalışma alanı olmaktan uzaktır! (Bunu zaten söylemiş miydik?)

Tüm bunları ve daha fazlasını istiyorsanız, tek bir çözüm var. ClickUp!

Akıllı ve güçlü bir proje yönetimi yazılımı olan Nifty, aynı zamanda gerçek anlamda işbirliğine dayalı bir çalışma alanıdır. Zaman takibi, aktif proje görevlerini yönetme, şirket içi belgeler oluşturma, proje hakkında bilgi sağlama ve çok daha fazlası için kullanabilirsiniz.

Projenizin tüm aşamalarında size yardımcı olmak için buradayız.

ClickUp'a ücretsiz katılın ve birden fazla başarılı projeyi yönetmek için "niftiest" özelliklerin keyfini çıkarın.