2025'in Mac için En İyi 10 Ücretsiz Gantt Grafiği Yazılımı

Gantt grafikleri, bir projenin zaman çizelgesine ve kapsamına görsel bir genel bakış sağladıkları için proje yönetimi için idealdir. Proje zaman çizelgelerini tahmin etmeyi ve iş akışınızdaki olası darboğazları belirlemeyi kolaylaştırırlar.

Gantt grafikleri, proje yönetimi yazılımına entegre edildiğinde süper güçler kazanır: görevlere ve atanan kişilere bağlanabilir, son tarihler değiştiğinde ilgili görevleri taşıyabilir ve projenin gerçek zamanlı ilerlemesini gösterebilir.

Ne yazık ki, birçok Gantt grafiği yazılımı yalnızca (veya daha iyi) Windows sistemlerinde çalışır. Ancak Mac kullanıcısıysanız endişelenmeyin, cihazınızda çalışan araçlar var. Mac kullanıcıları için 10 Gantt grafiği yazılımının yer aldığı bu listeden daha fazla bilgi edinin.

Mac için bir Gantt grafiği yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

Mac için bir Gantt grafiği yazılımı seçerken aşağıdaki özellikleri göz önünde bulundurun:

Kullanıcı Arayüzü: Kullanıcı arayüzü, kullanımı ve anlaşılması kolay olmalıdır. İhtiyacınız olan tüm özelliklere kolayca erişmenizi sağlamalıdır Otomasyon: Gantt grafikleri oluşturmak için harcadığınız zamandan tasarruf etmek için rutin adımları ve basit iş akışlarını otomatikleştirebilmelisiniz Gantt grafikleri oluşturmak için harcadığınız zamandan tasarruf etmek için rutin adımları ve basit iş akışlarını otomatikleştirebilmelisiniz İşbirliği: Gantt grafik yazılımı, takım üyelerinin görevleri atamasına, görüntülemesine ve yorum yapmasına olanak tanıyarak işbirliğini kolaylaştırmalıdır Performans İzleme: Performans izleme, herhangi bir Gantt grafiği yazılımı için olmazsa olmaz bir özelliktir. Bu özellik, çeşitli görevlerin ilerlemesini izlemenizi ve bunların Performans izleme, herhangi bir Gantt grafiği yazılımı için olmazsa olmaz bir özelliktir. Bu özellik, çeşitli görevlerin ilerlemesini izlemenizi ve bunların genel proje zaman çizelgesini nasıl etkilediğini analiz etmenizi sağlar

Mac'te Gantt grafikleri oluşturmak için en iyi 10 araç hakkında bilgi edinmek için okumaya devam edin.

Mac'ler için En İyi 10 Gantt Grafiği Yazılımı

ClickUp'ta 15'ten fazla görünümü inceleyin ve iş akışınızı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin

ClickUp, proje yönetimi için Gantt grafiği görünümüne sahip bulut tabanlı bir verimlilik paketidir. Gantt grafiklerini, düzenli bir kullanıcı arayüzü ve özelleştirilebilir öğelerle güzel bir görünüme kavuşturur.

Platformun geri kalanı gibi, ClickUp'ın Mac için Gantt grafiği aracı da, duyarlı sürükle ve bırak arayüzü ve aynı grafik üzerinde aynı anda çalışan birden fazla işbirlikçiyi desteklemesi sayesinde kullanımı keyiflidir.

MacOS için ClickUp'ı indirin ve bu basit Gantt şablonuyla başlayarak Gantt grafiği aracımızı keşfedin.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Kritik yolların akıllı izlenmesi ile potansiyel darboğazları otomatik olarak belirler

Bağımlılıkları olan bir görevi taşıdığınızda tüm bağlantılı görevlerin otomatik olarak yeniden planlanmasını içeren dinamik zaman çizelgesi görünümü

Son teslim tarihi, öncelik, atanan kişiler, oluşturulma tarihi ve diğer sıralama seçeneklerine göre tek tıklamayla sıralama

Dinamik ilerleme yüzdeleriyle proje ilerlemesini gerçek zamanlı olarak izleyin

Tek bir Gantt grafiğinde tüm devam eden projeleri net renk kodlarıyla kuşbakışı görünümünde görüntüleyin

Birden fazla işbirlikçinin grafikte değişiklik yapabilmesi için duyarlı sürükle ve bırak arayüzü

ClickUp sınırlamaları

Ücretsiz planı kullanan kullanıcılar Gantt grafiklerini PDF veya PNG dosyaları olarak dışa aktaramaz

Yeni kullanıcılar, özelleştirilebilirliğin kapsamını çok fazla bulabilir (bu durumu, boş bir tuval yerine Gantt grafiği şablonlarıyla başlayarak azaltabilirsiniz)

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 19 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Seçenekleriniz hakkında daha geniş bir genel bakış için Mac için en iyi genel proje yönetimi yazılımlarına göz atın!

2. Toggl Plan

toggl aracılığıyla

Toggl Plan, Gantt grafiği görünümü sağlayan bir proje planlama ve yönetim aracıdır. Herhangi bir proje için Gantt grafikleri oluşturabilir ve görevlerin durumunu ve ilerlemeyi kolayca görüntüleyebilirsiniz. Toggl aynı zamanda bir takım takvimi ve proje planlayıcı olarak da işlev görür.

Toggl Plan'ın özellikleri ve sınırlamaları hakkında bilgi edindikten sonra denemek istediğinizden emin değilseniz, Toggl alternatiflerinin listesine göz atın.

Toggl Plan en iyi özellikleri

Segmentlere ayrılmış Gantt görünümü, uzun vadeli görevleri kolayca belirlemenizi sağlar

Ek dosya, yorum ve kontrol listeleriyle bağlam ekleyin

Duyarlı tasarım, pencerelerin boyutları değiştirildiğinde grafiğin otomatik olarak ayarlanmasını sağlar

Asana, Trello, Jira, Zendesk ve Basecamp gibi popüler uygulamalarla entegrasyonlara sahiptir

Toggl Plan sınırlamaları

Görev başına yalnızca bir ek dosya ekleyebilirsiniz

Daha pahalı İş planına geçmedikçe "tamamlandı" görevleri gizleyemezsiniz

Toggl Plan fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Takım: Kullanıcı başına aylık 9 $

İş: Kullanıcı başına aylık 15 $

Toggl Plan derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (30+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Bonus: Mac için Yapılacaklar Listesi Uygulamaları

3. TeamGantt

teamGantt aracılığıyla

TeamGantt, güzel bir kullanıcı arayüzüne ve takım işbirliğine önem veren, Mac'ler için güçlü bir Gantt grafiği yazılımıdır. Görevlere özel sohbetler, otomatik görevler ve proje planlama gibi özelliklerin yanı sıra sezgisel bir sürükle ve bırak arayüzü içerir.

TeamGantt'ın en iyi özellikleri

Projede kaç kişi olursa olsun gerçek zamanlı işbirliği

Güzel renk kodlu Gantt grafikleri ve zaman çizelgeleri

Görevleri kolayca yeniden planlamak için sürükle ve bırak arayüzü

Zamandan tasarruf için otomatik görev planlama (son teslim tarihlerini manuel olarak ayarlamaya gerek yok)

TeamGantt sınırlamaları

Bazen yükleme yavaş olabilir

( TeamGantt alternatiflerine göz atın!) Dönüm noktalarının görüntülenmemesi gibi küçük, ara sıra yaşanan aksaklıklar

TeamGantt fiyatlandırması

Ücretsiz

Lite: Yönetici başına aylık 24 $ + yönetici başına 5 işbirlikçi

Pro: Kullanıcı başına aylık 59 $ + sınırsız sayıda işbirlikçi

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 99 $ + sınırsız sayıda ortak çalışan

TeamGantt puanları ve yorumları:

G2: 4,8/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

Bonus: Mac için İnşaat Proje Yönetimi Yazılımı

4. Smartsheet

smartsheet aracılığıyla

Smartsheet, Mac kullanıcıları için popüler bir Gantt grafiği yazılımıdır. Görev bağımlılıkları, zaman çizelgesi sürükle ve bırak kontrolleri ve proje ilerlemesini takip etmenize yardımcı olan otomatik bildirimler gibi özellikler sunar. Smartsheet ayrıca daha verimli iletişim ve daha kolay görev atama için birden fazla paydaşla işbirliğini destekler.

Birçok rakip benzer özellikler sunmaktadır, bu nedenle ücretli bir plana geçmeden önce Smartsheet'i alternatif yazılımlarla karşılaştırmayı unutmayın.

Smartsheet'in en iyi özellikleri

Erişim izinleri, güvenlik ve veri yönetimi üzerinde ayrıntılı kontrol sağlar

Tüm takım üyelerini bilgilendirmek için gerçek zamanlı değişiklikler ve güncellemeler

Önceden tanımlanmış aralıklarla tekrarlanan geri bildirim istekleri gibi iş akışlarını otomatikleştirmenize olanak tanır

En iyi uygulamaları ve yazılımla ilgili çözümleri paylaşan aktif bir uzman kullanıcı topluluğuna sahiptir

Smartsheet sınırlamaları

Sınırlı biçimlendirme özellikleri

Bazı kullanıcılar, yazılımın birden fazla görev alt düzeyiyle uğraşırken hantal hale geldiğini düşünüyor

Smartsheet fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 9 $

İş: Kullanıcı başına aylık 32 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Smartsheet puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (2.000'den fazla yorum)

5. Takım çalışması

teamwork aracılığıyla

Teamwork, Mac için Gantt grafiği aracına sahip bir proje yönetimi platformudur. Birden fazla projeyi izlemenizi ve takım üyelerinizle aynı anda aynı grafik üzerinde çalışmanızı sağlar.

Ayrıca, proje performansını ölçmek için bir dizi raporlama aracı sunar.

Teamwork'ün en iyi özellikleri

Darboğazları hızlı bir şekilde belirlemek için görev bağımlılıkları

Takımın en önemli işlere odaklanmasına yardımcı olmak için görev önceliklerini ayarlayın

Kullanıcı dostu ve dengeli işlevsellik

Google Çalışma Alanı, Databox, Toggl Track ve çeşitli geliştirici, muhasebe ve pazarlama araçları gibi sanal takımlar tarafından yaygın olarak kullanılan yazılımlarla entegre olur

Takım çalışması sınırlamaları

Sınırlı özelleştirme özellikleri

Bu listedeki çoğu araçtan daha pahalıdır

Takım çalışması fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Aylık 8,99 $/kullanıcı

Teslimat: Aylık 13,99 $/kullanıcı

Grow: Aylık 24,99 $/kullanıcı

Takım çalışması değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (700'den fazla yorum)

6. Monday. com

Monday.com, iş akışlarınızı ve uygulamalarınızı kolaylaştırmanıza yardımcı olmayı amaçlayan bir "iş işletim sistemi"dir. Gantt grafiği özelliğinin yanı sıra Monday, proje özetlerinin yanı sıra gösterge paneli ve Kanban görünümleri de sunar.

Her bir takım üyesinin iş yükünü takip ederek işleri takımınız arasında eşit bir şekilde dağıtabilirsiniz.

Her yazılım gibi, Monday'in de sınırları vardır. Bu yazılımın sizin için doğru yazılım olup olmadığına karar vermenize yardımcı olmak için Monday alternatiflerinin bir listesini derledik.

Monday'in en iyi özellikleri

Görev ve proje yönetimi için az bakım gerektiren bir araç

Excel elektronik tablolarını (CSV dosyaları) hızlı ve sorunsuz bir şekilde içe aktarır ve bunları Gantt grafikleri olarak görüntülenebilen akıllı panolara dönüştürür

Tekrarlayan, manuel görevleri ortadan kaldırmak için kolay kurulumlu otomasyonlar

İşbirliği, verimlilik ve tasarım araçlarını entegre eder

Monday sınırlamaları

Güçlü görev bağımlılığı özellikleri yoktur

Gantt grafiklerine takım üyelerine yorum atma seçeneği yok

Monday fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: Aylık 8 $/kullanıcı

Standart: Aylık 10 $/kullanıcı

Monday puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (6.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (3.000'den fazla yorum)

7. SmartDraw

SmartDraw'dan Pert grafiği örneği

SmartDraw, Mac cihazlar için bir Gantt grafiği ve diyagram oluşturma yazılımıdır. Mühendisler ve uygulama geliştirme gibi son derece teknik kullanım durumları için idealdir.

Ayrıca, birçok kullanıcı, bir kuruluş içindeki binlerce kullanıcıya tek oturum açma olanağı sağladığı için bu yazılımı kurumsal kullanım için uygun bulmaktadır.

SmartDraw'un en iyi özellikleri

Grafiklerinizi oluşturmanıza yardımcı olan akıllı biçimlendirme motoruna sahiptir

Gantt grafikleri dahil 70'den fazla görsel biçim için şablonlarla birlikte gelir

MS Office, G Suite, Jira ve daha fazlasıyla entegre

Visio ve Lucidchart dosyalarını içe aktarır

SmartDraw sınırlamaları

Yazılım ara sıra çöküyor

Bazı kullanıcılar gezinmeyi kafa karıştırıcı buluyor

SmartDraw fiyatlandırması

Tek kullanıcı: Aylık 9,95 $, yıllık faturalandırılır

5+ kullanıcı: 5,95 $/kullanıcı/ay, yıllık faturalandırılır

SmartDraw puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4. 1/5 (107+ yorum)

SmartDraw alternatiflerini deneyin!

8. GanttPRO

ganttPRO aracılığıyla

GanttPRO, Gantt grafiklerine dayalı bir proje yönetimi aracı olduğu için bu listedeki birçok seçenekten farklıdır. Gereksiz özellikler yok — Gantt grafiklerini kullanarak işleri planlayın, tahmin edin ve izleyin, bu kadar basit. Bu odaklanma seviyesi sayesinde, birçok kullanıcı GanttPRO'yu öğrenmesi ve kullanması kolay buluyor.

GanttPRO'nun en iyi özellikleri

Bir proje içinde görevleri, alt görevleri ve dönüm noktalarını gruplandırmanıza olanak tanır

Kaynak yönetimi için kullanışlı: Görevlere bağladığınız kaynaklara ve kaynağın saatlik maliyetine göre görev ve proje maliyetlerini otomatik olarak hesaplar

Kişisel ve takım grafikleri için ayrı çalışma alanları vardır

Takım üyelerine görüntüleme ve düzenleme izinleri verme seçenekleri sunar

GanttPRO sınırlamaları

Ücretsiz sürümde, yazılım dışa aktarılan grafiklerinize filigran yerleştirir

Yakınlaştırma ve uzaklaştırma yaparken ve kaydırıcıyı kullanırken akıcılık eksikliği

GanttPRO fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Temel: Aylık 7,99 $/kullanıcı

Pro: Aylık 12,99 $/kullanıcı

İş: Aylık 19,99 $/kullanıcı

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

GanttPRO puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (300'den fazla yorum)

9. nTask

via nTask

nTask, etkileşimli Gantt grafikleri içeren bir proje yönetimi yazılımıdır. Görevlere öncelik vermek, riski yönetmek ve ilerlemeyi izlemek için kullanışlıdır. nTask'ın Gantt grafiği aracı, platformun geri kalanıyla entegre edilmiştir, bu da çeşitli görünümlerden ve gösterge panellerinden proje bilgilerini grafiğinize çekebileceğiniz anlamına gelir.

nTask'ın en iyi özellikleri

Proje durumu güncellendiğinde gerçek zamanlı bildirimler gönderir

Gantt grafiği görünümünden çıkmadan takım üyelerine sorunları ve riskleri atayabilirsiniz

Üst görevlerin tek bir açılır menü tıklamasıyla bağlantılı alt görevleri gösterir

Takvimler, elektronik tablolar, bulut depolama ve Slack gibi iletişim uygulamaları dahil yüzlerce yazılımla entegre olur

nTask sınırlamaları

Projeleri, grafikleri ve sorgu sonuçlarını yüklemek yavaş olabilir

Gantt grafikleri ücretsiz planda mevcut değildir

nTask fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: 1 kullanıcı için aylık 4 $ (kullanıcı sayısına göre kademeli fiyatlandırma)

İş: 1 kullanıcı için aylık 12 $ (kullanıcı sayısına göre kademeli fiyatlandırma)

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

nTask puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (17 yorum)

Capterra: 4,2/5 (100'den fazla yorum)

Mac akış şemalarıyla verileri görselleştirin!

10. Workzone

workzone aracılığıyla

Workzone, destekleyici satış sonrası hizmeti ve düzenli kullanıcı arayüzü ile tanınan bir proje yönetimi yazılımıdır. Zengin özelliklere sahip olmasına rağmen, özellikle Workzone ekibi tarafından sağlanan eğitimler sayesinde öğrenmesi kolaydır.

Workzone'un en iyi özellikleri

Workzone ekibi, müşterilerine sınırsız eğitim ve destek sağlar

Yüksek düzeyde özelleştirilebilirlik sayesinde, çalışma şeklinize uygun iş akışları ve grafikler oluşturabilirsiniz

Birçok yorumcu, müşteri destek ekibinden hızlı ve güler yüzlü yanıtlar aldıklarını söylüyor

Kişisel yapılacaklar listeleri oluşturmanıza ve otomatik e-posta hatırlatıcıları ayarlamanıza olanak tanır

Workzone sınırlamaları

Yalnızca Enterprise planında kritik yol fonksiyonu bulunur

Bazı kullanıcılar şablon oluşturmayı ve özelleştirmeyi zor bulur

Workzone fiyatlandırması

Ücretsiz deneme sürümü yoktur

Takım: Aylık 24 $/kullanıcı

Profesyonel: Aylık 34 $/kullanıcı

Kurumsal: Aylık 43 $/kullanıcı

Workzone puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (50 yorum)

Capterra: 4,7/5 (100+ yorum)

Mac için En İyi Gantt Grafiği Yazılımıyla Önemli Bilgiler Edinin

Gantt grafikleri, basit bir zaman çizelgesinin veya hatta bir Kanban panosunun sağlayamayacağı içgörüler sunar. Bir projenin süresi boyunca hangi görevlerin ne zaman gerçekleşeceğini göstererek kaynaklarınızı daha etkili bir şekilde planlamanıza, önceliklendirmenize ve yönetmenize yardımcı olur. Olası gecikmeleri gerçekleşmeden önce tespit etmenize ve düzeltmenize yardımcı olur.

Doğru yazılımla, Gantt grafiklerinden elde ettiğiniz değeri en üst düzeye çıkarabilirsiniz. ClickUp'ta ücretsiz bir çalışma alanı oluşturarak Mac için Gantt grafikleri oluşturmaya hemen başlayın.