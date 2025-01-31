2025'in Mac için En İyi 10 Ücretsiz Gantt Grafiği Yazılımı

Gantt grafikleri, bir projenin zaman çizelgesine ve kapsamına görsel bir genel bakış sağladıkları için proje yönetimi için idealdir. Proje zaman çizelgelerini tahmin etmeyi ve iş akışınızdaki olası darboğazları belirlemeyi kolaylaştırırlar.
Gantt grafikleri, proje yönetimi yazılımına entegre edildiğinde süper güçler kazanır: görevlere ve atanan kişilere bağlanabilir, son tarihler değiştiğinde ilgili görevleri taşıyabilir ve projenin gerçek zamanlı ilerlemesini gösterebilir.
Ne yazık ki, birçok Gantt grafiği yazılımı yalnızca (veya daha iyi) Windows sistemlerinde çalışır. Ancak Mac kullanıcısıysanız endişelenmeyin, cihazınızda çalışan araçlar var. Mac kullanıcıları için 10 Gantt grafiği yazılımının yer aldığı bu listeden daha fazla bilgi edinin.
Mac için bir Gantt grafiği yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?
Mac için bir Gantt grafiği yazılımı seçerken aşağıdaki özellikleri göz önünde bulundurun:
- Kullanıcı Arayüzü: Kullanıcı arayüzü, kullanımı ve anlaşılması kolay olmalıdır. İhtiyacınız olan tüm özelliklere kolayca erişmenizi sağlamalıdır
- Otomasyon: Gantt grafikleri oluşturmak için harcadığınız zamandan tasarruf etmek için rutin adımları ve basit iş akışlarını otomatikleştirebilmelisiniz
- İşbirliği: Gantt grafik yazılımı, takım üyelerinin görevleri atamasına, görüntülemesine ve yorum yapmasına olanak tanıyarak işbirliğini kolaylaştırmalıdır
- Performans İzleme: Performans izleme, herhangi bir Gantt grafiği yazılımı için olmazsa olmaz bir özelliktir. Bu özellik, çeşitli görevlerin ilerlemesini izlemenizi ve bunların genel proje zaman çizelgesini nasıl etkilediğini analiz etmenizi sağlar
Mac'te Gantt grafikleri oluşturmak için en iyi 10 araç hakkında bilgi edinmek için okumaya devam edin.
Mac'ler için En İyi 10 Gantt Grafiği Yazılımı
1. ClickUp
ClickUp, proje yönetimi için Gantt grafiği görünümüne sahip bulut tabanlı bir verimlilik paketidir. Gantt grafiklerini, düzenli bir kullanıcı arayüzü ve özelleştirilebilir öğelerle güzel bir görünüme kavuşturur.
Platformun geri kalanı gibi, ClickUp'ın Mac için Gantt grafiği aracı da, duyarlı sürükle ve bırak arayüzü ve aynı grafik üzerinde aynı anda çalışan birden fazla işbirlikçiyi desteklemesi sayesinde kullanımı keyiflidir.
MacOS için ClickUp'ı indirin ve bu basit Gantt şablonuyla başlayarak Gantt grafiği aracımızı keşfedin.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Kritik yolların akıllı izlenmesi ile potansiyel darboğazları otomatik olarak belirler
- Bağımlılıkları olan bir görevi taşıdığınızda tüm bağlantılı görevlerin otomatik olarak yeniden planlanmasını içeren dinamik zaman çizelgesi görünümü
- Son teslim tarihi, öncelik, atanan kişiler, oluşturulma tarihi ve diğer sıralama seçeneklerine göre tek tıklamayla sıralama
- Dinamik ilerleme yüzdeleriyle proje ilerlemesini gerçek zamanlı olarak izleyin
- Tek bir Gantt grafiğinde tüm devam eden projeleri net renk kodlarıyla kuşbakışı görünümünde görüntüleyin
- Birden fazla işbirlikçinin grafikte değişiklik yapabilmesi için duyarlı sürükle ve bırak arayüzü
ClickUp sınırlamaları
- Ücretsiz planı kullanan kullanıcılar Gantt grafiklerini PDF veya PNG dosyaları olarak dışa aktaramaz
- Yeni kullanıcılar, özelleştirilebilirliğin kapsamını çok fazla bulabilir (bu durumu, boş bir tuval yerine Gantt grafiği şablonlarıyla başlayarak azaltabilirsiniz)
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Business Plus: Kullanıcı başına aylık 19 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
Seçenekleriniz hakkında daha geniş bir genel bakış için Mac için en iyi genel proje yönetimi yazılımlarına göz atın!
2. Toggl Plan
Toggl Plan, Gantt grafiği görünümü sağlayan bir proje planlama ve yönetim aracıdır. Herhangi bir proje için Gantt grafikleri oluşturabilir ve görevlerin durumunu ve ilerlemeyi kolayca görüntüleyebilirsiniz. Toggl aynı zamanda bir takım takvimi ve proje planlayıcı olarak da işlev görür.
Toggl Plan'ın özellikleri ve sınırlamaları hakkında bilgi edindikten sonra denemek istediğinizden emin değilseniz, Toggl alternatiflerinin listesine göz atın.
Toggl Plan en iyi özellikleri
- Segmentlere ayrılmış Gantt görünümü, uzun vadeli görevleri kolayca belirlemenizi sağlar
- Ek dosya, yorum ve kontrol listeleriyle bağlam ekleyin
- Duyarlı tasarım, pencerelerin boyutları değiştirildiğinde grafiğin otomatik olarak ayarlanmasını sağlar
- Asana, Trello, Jira, Zendesk ve Basecamp gibi popüler uygulamalarla entegrasyonlara sahiptir
Toggl Plan sınırlamaları
- Görev başına yalnızca bir ek dosya ekleyebilirsiniz
- Daha pahalı İş planına geçmedikçe "tamamlandı" görevleri gizleyemezsiniz
Toggl Plan fiyatlandırması
- Ücretsiz deneme
- Takım: Kullanıcı başına aylık 9 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 15 $
Toggl Plan derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,3/5 (30+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)
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3. TeamGantt
TeamGantt, güzel bir kullanıcı arayüzüne ve takım işbirliğine önem veren, Mac'ler için güçlü bir Gantt grafiği yazılımıdır. Görevlere özel sohbetler, otomatik görevler ve proje planlama gibi özelliklerin yanı sıra sezgisel bir sürükle ve bırak arayüzü içerir.
TeamGantt'ın en iyi özellikleri
- Projede kaç kişi olursa olsun gerçek zamanlı işbirliği
- Güzel renk kodlu Gantt grafikleri ve zaman çizelgeleri
- Görevleri kolayca yeniden planlamak için sürükle ve bırak arayüzü
- Zamandan tasarruf için otomatik görev planlama (son teslim tarihlerini manuel olarak ayarlamaya gerek yok)
TeamGantt sınırlamaları
- Bazen yükleme yavaş olabilir
- Dönüm noktalarının görüntülenmemesi gibi küçük, ara sıra yaşanan aksaklıklar ( TeamGantt alternatiflerine göz atın!)
TeamGantt fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Lite: Yönetici başına aylık 24 $ + yönetici başına 5 işbirlikçi
- Pro: Kullanıcı başına aylık 59 $ + sınırsız sayıda işbirlikçi
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 99 $ + sınırsız sayıda ortak çalışan
TeamGantt puanları ve yorumları:
- G2: 4,8/5 (800'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (100'den fazla yorum)
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4. Smartsheet
Smartsheet, Mac kullanıcıları için popüler bir Gantt grafiği yazılımıdır. Görev bağımlılıkları, zaman çizelgesi sürükle ve bırak kontrolleri ve proje ilerlemesini takip etmenize yardımcı olan otomatik bildirimler gibi özellikler sunar. Smartsheet ayrıca daha verimli iletişim ve daha kolay görev atama için birden fazla paydaşla işbirliğini destekler.
Birçok rakip benzer özellikler sunmaktadır, bu nedenle ücretli bir plana geçmeden önce Smartsheet'i alternatif yazılımlarla karşılaştırmayı unutmayın.
Smartsheet'in en iyi özellikleri
- Erişim izinleri, güvenlik ve veri yönetimi üzerinde ayrıntılı kontrol sağlar
- Tüm takım üyelerini bilgilendirmek için gerçek zamanlı değişiklikler ve güncellemeler
- Önceden tanımlanmış aralıklarla tekrarlanan geri bildirim istekleri gibi iş akışlarını otomatikleştirmenize olanak tanır
- En iyi uygulamaları ve yazılımla ilgili çözümleri paylaşan aktif bir uzman kullanıcı topluluğuna sahiptir
Smartsheet sınırlamaları
- Sınırlı biçimlendirme özellikleri
- Bazı kullanıcılar, yazılımın birden fazla görev alt düzeyiyle uğraşırken hantal hale geldiğini düşünüyor
Smartsheet fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 9 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 32 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Smartsheet puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (9.000+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (2.000'den fazla yorum)
5. Takım çalışması
Teamwork, Mac için Gantt grafiği aracına sahip bir proje yönetimi platformudur. Birden fazla projeyi izlemenizi ve takım üyelerinizle aynı anda aynı grafik üzerinde çalışmanızı sağlar.
Ayrıca, proje performansını ölçmek için bir dizi raporlama aracı sunar.
Teamwork'ün en iyi özellikleri
- Darboğazları hızlı bir şekilde belirlemek için görev bağımlılıkları
- Takımın en önemli işlere odaklanmasına yardımcı olmak için görev önceliklerini ayarlayın
- Kullanıcı dostu ve dengeli işlevsellik
- Google Çalışma Alanı, Databox, Toggl Track ve çeşitli geliştirici, muhasebe ve pazarlama araçları gibi sanal takımlar tarafından yaygın olarak kullanılan yazılımlarla entegre olur
Takım çalışması sınırlamaları
- Sınırlı özelleştirme özellikleri
- Bu listedeki çoğu araçtan daha pahalıdır
Takım çalışması fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Başlangıç: Aylık 8,99 $/kullanıcı
- Teslimat: Aylık 13,99 $/kullanıcı
- Grow: Aylık 24,99 $/kullanıcı
Takım çalışması değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,4/5 (1.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (700'den fazla yorum)
6. Monday. com
Monday.com, iş akışlarınızı ve uygulamalarınızı kolaylaştırmanıza yardımcı olmayı amaçlayan bir "iş işletim sistemi"dir. Gantt grafiği özelliğinin yanı sıra Monday, proje özetlerinin yanı sıra gösterge paneli ve Kanban görünümleri de sunar.
Her bir takım üyesinin iş yükünü takip ederek işleri takımınız arasında eşit bir şekilde dağıtabilirsiniz.
Her yazılım gibi, Monday'in de sınırları vardır. Bu yazılımın sizin için doğru yazılım olup olmadığına karar vermenize yardımcı olmak için Monday alternatiflerinin bir listesini derledik.
Monday'in en iyi özellikleri
- Görev ve proje yönetimi için az bakım gerektiren bir araç
- Excel elektronik tablolarını (CSV dosyaları) hızlı ve sorunsuz bir şekilde içe aktarır ve bunları Gantt grafikleri olarak görüntülenebilen akıllı panolara dönüştürür
- Tekrarlayan, manuel görevleri ortadan kaldırmak için kolay kurulumlu otomasyonlar
- İşbirliği, verimlilik ve tasarım araçlarını entegre eder
Monday sınırlamaları
- Güçlü görev bağımlılığı özellikleri yoktur
- Gantt grafiklerine takım üyelerine yorum atma seçeneği yok
Monday fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Temel: Aylık 8 $/kullanıcı
- Standart: Aylık 10 $/kullanıcı
Monday puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (6.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (3.000'den fazla yorum)
7. SmartDraw
SmartDraw, Mac cihazlar için bir Gantt grafiği ve diyagram oluşturma yazılımıdır. Mühendisler ve uygulama geliştirme gibi son derece teknik kullanım durumları için idealdir.
Ayrıca, birçok kullanıcı, bir kuruluş içindeki binlerce kullanıcıya tek oturum açma olanağı sağladığı için bu yazılımı kurumsal kullanım için uygun bulmaktadır.
SmartDraw'un en iyi özellikleri
- Grafiklerinizi oluşturmanıza yardımcı olan akıllı biçimlendirme motoruna sahiptir
- Gantt grafikleri dahil 70'den fazla görsel biçim için şablonlarla birlikte gelir
- MS Office, G Suite, Jira ve daha fazlasıyla entegre
- Visio ve Lucidchart dosyalarını içe aktarır
SmartDraw sınırlamaları
- Yazılım ara sıra çöküyor
- Bazı kullanıcılar gezinmeyi kafa karıştırıcı buluyor
SmartDraw fiyatlandırması
- Tek kullanıcı: Aylık 9,95 $, yıllık faturalandırılır
- 5+ kullanıcı: 5,95 $/kullanıcı/ay, yıllık faturalandırılır
SmartDraw puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (100'den fazla yorum)
- Capterra: 4. 1/5 (107+ yorum)
SmartDraw alternatiflerini deneyin!
8. GanttPRO
GanttPRO, Gantt grafiklerine dayalı bir proje yönetimi aracı olduğu için bu listedeki birçok seçenekten farklıdır. Gereksiz özellikler yok — Gantt grafiklerini kullanarak işleri planlayın, tahmin edin ve izleyin, bu kadar basit. Bu odaklanma seviyesi sayesinde, birçok kullanıcı GanttPRO'yu öğrenmesi ve kullanması kolay buluyor.
GanttPRO'nun en iyi özellikleri
- Bir proje içinde görevleri, alt görevleri ve dönüm noktalarını gruplandırmanıza olanak tanır
- Kaynak yönetimi için kullanışlı: Görevlere bağladığınız kaynaklara ve kaynağın saatlik maliyetine göre görev ve proje maliyetlerini otomatik olarak hesaplar
- Kişisel ve takım grafikleri için ayrı çalışma alanları vardır
- Takım üyelerine görüntüleme ve düzenleme izinleri verme seçenekleri sunar
GanttPRO sınırlamaları
- Ücretsiz sürümde, yazılım dışa aktarılan grafiklerinize filigran yerleştirir
- Yakınlaştırma ve uzaklaştırma yaparken ve kaydırıcıyı kullanırken akıcılık eksikliği
GanttPRO fiyatlandırması
- Ücretsiz deneme
- Temel: Aylık 7,99 $/kullanıcı
- Pro: Aylık 12,99 $/kullanıcı
- İş: Aylık 19,99 $/kullanıcı
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
GanttPRO puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (300'den fazla yorum)
- Capterra: 4,8/5 (300'den fazla yorum)
9. nTask
nTask, etkileşimli Gantt grafikleri içeren bir proje yönetimi yazılımıdır. Görevlere öncelik vermek, riski yönetmek ve ilerlemeyi izlemek için kullanışlıdır. nTask'ın Gantt grafiği aracı, platformun geri kalanıyla entegre edilmiştir, bu da çeşitli görünümlerden ve gösterge panellerinden proje bilgilerini grafiğinize çekebileceğiniz anlamına gelir.
nTask'ın en iyi özellikleri
- Proje durumu güncellendiğinde gerçek zamanlı bildirimler gönderir
- Gantt grafiği görünümünden çıkmadan takım üyelerine sorunları ve riskleri atayabilirsiniz
- Üst görevlerin tek bir açılır menü tıklamasıyla bağlantılı alt görevleri gösterir
- Takvimler, elektronik tablolar, bulut depolama ve Slack gibi iletişim uygulamaları dahil yüzlerce yazılımla entegre olur
nTask sınırlamaları
- Projeleri, grafikleri ve sorgu sonuçlarını yüklemek yavaş olabilir
- Gantt grafikleri ücretsiz planda mevcut değildir
nTask fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Premium: 1 kullanıcı için aylık 4 $ (kullanıcı sayısına göre kademeli fiyatlandırma)
- İş: 1 kullanıcı için aylık 12 $ (kullanıcı sayısına göre kademeli fiyatlandırma)
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
nTask puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (17 yorum)
- Capterra: 4,2/5 (100'den fazla yorum)
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10. Workzone
Workzone, destekleyici satış sonrası hizmeti ve düzenli kullanıcı arayüzü ile tanınan bir proje yönetimi yazılımıdır. Zengin özelliklere sahip olmasına rağmen, özellikle Workzone ekibi tarafından sağlanan eğitimler sayesinde öğrenmesi kolaydır.
Workzone'un en iyi özellikleri
- Workzone ekibi, müşterilerine sınırsız eğitim ve destek sağlar
- Yüksek düzeyde özelleştirilebilirlik sayesinde, çalışma şeklinize uygun iş akışları ve grafikler oluşturabilirsiniz
- Birçok yorumcu, müşteri destek ekibinden hızlı ve güler yüzlü yanıtlar aldıklarını söylüyor
- Kişisel yapılacaklar listeleri oluşturmanıza ve otomatik e-posta hatırlatıcıları ayarlamanıza olanak tanır
Workzone sınırlamaları
- Yalnızca Enterprise planında kritik yol fonksiyonu bulunur
- Bazı kullanıcılar şablon oluşturmayı ve özelleştirmeyi zor bulur
Workzone fiyatlandırması
- Ücretsiz deneme sürümü yoktur
- Takım: Aylık 24 $/kullanıcı
- Profesyonel: Aylık 34 $/kullanıcı
- Kurumsal: Aylık 43 $/kullanıcı
Workzone puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (50 yorum)
- Capterra: 4,7/5 (100+ yorum)
Mac için En İyi Gantt Grafiği Yazılımıyla Önemli Bilgiler Edinin
Gantt grafikleri, basit bir zaman çizelgesinin veya hatta bir Kanban panosunun sağlayamayacağı içgörüler sunar. Bir projenin süresi boyunca hangi görevlerin ne zaman gerçekleşeceğini göstererek kaynaklarınızı daha etkili bir şekilde planlamanıza, önceliklendirmenize ve yönetmenize yardımcı olur. Olası gecikmeleri gerçekleşmeden önce tespit etmenize ve düzeltmenize yardımcı olur.
Doğru yazılımla, Gantt grafiklerinden elde ettiğiniz değeri en üst düzeye çıkarabilirsiniz. ClickUp'ta ücretsiz bir çalışma alanı oluşturarak Mac için Gantt grafikleri oluşturmaya hemen başlayın.