2025'in En İyi 10 Değişim Yönetimi Yazılımı ve Aracı

Bir işin başarılı olması için zamanla gelişmesi gerekir. Bu, organizasyonel değişiklikler, iş süreçlerinde değişiklikler veya dijital dönüşüm anlamına gelebilir. Değişikliğin türü ne olursa olsun, etkili değişiklik yönetimi başarı için çok önemlidir.

Değişim yönetimi, bir kuruluşun bir plan belirlemesi ve ardından bu planı uygulayarak bir tür dönüşüm gerçekleştirmesini ifade eder.

Düzenli proje yönetimi, sistemlerin, süreçlerin ve yeni yazılım çözümlerinin yerine getirilmesini sağlayabilir, ancak bu, denklemin sadece bir parçasıdır.

Gerçek anlamda başarılı bir değişim yönetimi, tüm proje yönetimi yapınız dahil olmak üzere tüm paydaşlarınızın desteğini almak ve süreç boyunca çalışanların katılımını yönetmekle de ilgilidir. Bu destek ve katılım olmadan, başladığınız noktaya geri dönebilirsiniz. ?

Ancak, takımınızı, kaynaklarınızı ve süreci etkin bir şekilde yönetmek, her şeyi baştan yaratmak anlamına gelmez. Orijinal değişiklik yönetimi modelleri, değişiklik yönetimi sürecini kolaylaştırarak zaman, çaba ve paradan tasarruf etmenize yardımcı olabilecek özelleştirilebilir değişiklik yönetimi yazılımlarına dönüştürülmüştür.

Peki, hangi değişiklik yönetim sistemini seçeceğinizi nasıl bilebilirsiniz? Sizin için ideal olan sistem, özel durumunuza bağlı olacaktır, ancak dikkate alınması gereken bazı anahtar özellikler vardır.

Değişim Yönetimi Yazılımı Nedir?

Değişim yönetimi yazılımı, kuruluşların süreçleri, sistemleri veya teknolojilerindeki değişiklikleri etkili bir şekilde yönetmelerine ve yönlendirmelerine yardımcı olan özel bir araç veya sistemdir. Değişim yönetimi sürecini kolaylaştırarak, sorunsuz geçişler sağlar ve kesintileri en aza indirir. Bu yazılım genellikle değişiklik isteklerinin izlenmesi, planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi gibi özellikleri içerir.

Değişim Yönetimi Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Değişim yönetimi araçları, değişim süreci için bir yapı oluşturmanıza yardımcı olur. İster organizasyonel ister BT değişim yönetimi arıyor olun, değişim yönetimi yazılımınızda aşağıdaki anahtar özelliklerin bazılarını veya tümünü bir arada bulmanız gerekir:

Öğrenmesi uzun sürmeyen sezgisel bir kullanıcı arayüzü (UI) sayesinde, benimsenme süreci hızlanır

Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) yazılımı ve işbirliği kanalları gibi diğer ilgili araçlarla sorunsuz entegrasyon

Şu anda nerede olduğunuzu, nereye gittiğinizi ve neden gittiğinizi, ayrıca oraya ulaşmak için atmanız gereken tüm adımları net bir şekilde gösteren bir süreç haritalama aracı

Proje yöneticileri, proje sponsorları, değişiklik kontrol veya değişiklik danışma kurulu ve son kullanıcılar dahil olmak üzere tüm paydaşların rollerini ve sorumluluklarını netleştiren bir yapı

Özellikle işlevler arası takımlarla çalışıyorsanız, görevleri, önemli dönüm noktalarını ve darboğazlara neden olabilecek bağımlılıkları gösteren bir zaman çizelgesi (Yararlı ipucu: Hedefleri, rolleri, sorumlulukları ve beklentileri açıkça ortaya koyan bir takım tüzüğü , tüm takım üyelerinin aynı sayfada olmasını sağlamak için işe yarayabilir)

Anahtar mesajları ve bunların nasıl iletileceğini özetleyen net bir iletişim stratejisi

Herkesin değişiklikle başa çıkmak için ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerilere sahip olmasını sağlamak için bir eğitim ve geliştirme planı

Olası riskleri ve bunlarla başa çıkma stratejilerini vurgulayan bir risk değerlendirme ve yönetim planı

Değişim yönetimi girişiminin başarısını ölçmek için açık metrikler, örneğin anahtar performans göstergeleri (KPI'lar) veya hedefler ve anahtar sonuçlar (OKR'ler) ve takım üyelerinizin etkinliğini ölçmek için gerekli geri bildirimleri toplamak için bir plan

Bu takım tüzüğü şablonlarına göz atın!

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Değişim Yönetimi Yazılımı

İşiniz için en iyi değişiklik yönetimi çözümünü belirlerken, yapmak istediğiniz değişikliğin türünü, bunun yalnızca şirket içi mi yoksa müşterileri de mi ilgilendirdiğini ve paydaşlarınıza ne tür raporlar sunmanız gerektiğini göz önünde bulundurun. ?

Bu değişim yönetimi yazılım seçeneklerinin her biri, değişim yönetimi girişiminiz için yararlı olabilecek belirli özelliklere sahiptir.

ClickUp'ın 15'ten fazla görünümü, kuruluşlara her takım için kapsamlı bir çözüm sunar

ClickUp, iş yönetiminden değişiklik yönetimine ve daha fazlasına kadar işinizin her yönünü destekleyen hepsi bir arada bir çözüm ve proje yönetimi aracıdır. ClickUp, tüm değişiklikle ilgili görevleri düzenlemek ve izlemek için merkezi bir platform sağlayarak değişiklik yönetiminde değerli bir varlık olabilir.

Hedef belirleme, zaman takibi, görev atama ve işbirliği araçları gibi özellikleri, sorunsuz bir geçişi sağlar. Ayrıca ClickUp'ın raporlama yetenekleri, ilerlemeyi izlemenize ve gerektiğinde stratejileri ayarlamanıza olanak tanıyarak daha verimli ve etkili bir değişim süreci sağlar.

Projenizi planlamanıza, izlemenize ve uygulamaya koymanıza yardımcı olacak kullanıcı dostu şablonlar içeren değişiklik yönetimi yazılımımızla, değişiklikleri yönetmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. ?

ClickUp ile değişim projenizi baştan sona planlayarak verimliliği ve etkinliği artırın

ClickUp'ın en iyi özellikleri:

Değişiklik planlamasına başlamanıza yardımcı olmak için iş akışı zaman takibi, durumlar ve dört farklı görünüm türü içeren bir değişiklik yönetimi planı sunar

ClickUp Zihin Haritaları'nı kullanarak her şeyin nasıl birlikte işlediğini net bir şekilde görselleştirin

BT hizmet yönetimi (ITSM), SaaS projeleri ve evden çalışma planları gibi farklı kullanım senaryoları için kontrol listeleri ve Gantt grafikleri dahil olmak üzere 10 farklı değişiklik yönetimi şablonundan seçim yapın

Eylem adımlarınızda size yol gösteren değişiklik yönetimi süreçleri oluşturun ve projenin yaşam döngüsü boyunca görev yönetimini kolaylaştırın

Öncelikleri ve müdahale gerektirebilecek bağımlılıkları kolayca belirleyin

BT takımınızı ve BT altyapınızı yönetin, böylece projenizi her zaman ileriye taşıyın

Projenin her yönüyle ilgili gelişmeleri hızlıca görebilmeniz için üst düzey bir gösterge paneli oluşturun

Gerçek zamanlı sohbet, atanan yorumlar ve belgelenmiş süreçler kullanarak takımınızla kolayca işbirliği yapın

ClickUp sınırlamaları:

Çok sayıda özellik mevcut olduğundan, hepsini öğrenmek için bir öğrenme süreci gereklidir

Sistemin yanıt süresi bazen biraz yavaş olabilir

ClickUp fiyatlandırması:

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 19 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (8000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.700+ yorum)

2. Freshservice

Freshservice aracılığıyla

Freshservice'in değişiklik yönetimi yazılımı, daha geniş Freshworks platformunun bir parçasıdır. BT hizmet yönetimi ve BT operasyonlarındaki değişiklikleri hedeflemektedir. ?️

Freshservice'in en iyi özellikleri:

Gerekli değişiklikleri bildirmek için hizmet masanızdaki verileri kullanın

Mevcut biletlerden veya sorunlardan yeni projeler için şablonlar oluşturun veya sıfırdan başlayın

Ş Akışı Otomatiği'ni kullanarak belirli koşullar tetiklendiğinde bir proje veya görev oluşturun

Şelale, çevik veya hibrit modelden hangisini kullanacağınızı seçin

Birden çok görünüm seçeneği, değişiklik yönetimi projenizin her aşamasını kolayca görselleştirmenize yardımcı olur

İyi kararlar almak için ihtiyacınız olan bilgileri sağlamak üzere raporlarınızı özelleştirin

Freshservice sınırlamaları:

Bazı kullanıcılar, kullanıcı arayüzünün biraz eski olduğunu ve iyileştirilebileceğini düşünüyor

Raporlama özelliğinin sınırlamaları sinir bozucu olabilir

Freshservice fiyatlandırması:

Ücretsiz Deneme: 21 gün boyunca

Başlangıç: Ajan başına aylık 15 ABD doları

Büyüme: Ajan başına aylık 40 $

Pro: Ajan başına aylık 80 $

Enterprise: Ajan başına aylık 105 ABD doları

Freshservice puanları ve yorumları:

G2: 4,6/5 (900'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (500'den fazla yorum)

3. Whatfix

Whatfix aracılığıyla

Whatfix, takımınızın yeni teknolojileri benimsemesine yardımcı olan ve bu teknolojilerin nasıl kullanılacağı konusunda eğitim veren bir dijital benimseme platformudur (DAP). ?

Whatfix'in en iyi özellikleri:

Kullanıcılar ipuçları, ürün turları, açılır pencereler, kendi kendine yardım menüleri ve adım adım kılavuzlar sayesinde yeni sistemi hızla öğrenerek müşteri ve çalışanların işe alım süreci hızlanır

Mevcut iş akışlarını kullanarak bilgiyi geliştirin ve uzmanlık kazanın

Kullanıcılar bir sorunla karşılaştıklarında kendi kendilerine destek olmalarını teşvik ederek BT yardım masasına gelen talepleri azaltır

Etkileşimli kılavuzlar gibi içerikler oluşturmak için kodlama gerekmez, böylece herkes sistemi kullanabilir

Birçok farklı tarayıcıyla uyumlu

Bu değişiklik yönetimi aracı, engelli kullanıcılar için erişilebilir teknoloji sağlar

Whatfix sınırlamaları:

CRM entegrasyonu henüz mükemmel değildir ve daha fazla iş gerektirir

Bazı kullanıcılar, görevlerin tamamlanma şekli konusunda biraz daha esneklik tercih eder

Whatfix fiyatlandırması:

Ücretsiz Deneme

Web–Standart, Premium veya Pro: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Masaüstü–Premium: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Mobil – Standart veya Pro: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Enterprise–Standart veya Premium: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Whatfix puanları ve yorumları:

G2: 4,6/5 (250+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (70+ yorum)

4. Gensuite

Gensuite aracılığıyla

Gensuite Değişim Yönetimi (MOC) yazılımı, iş süreçlerini kolaylaştırmayı ve katılım, hesap verebilirlik ve karar vermeyi iyileştirmeyi amaçlayan bulut tabanlı bir çözüm olan daha geniş Benchmark Gensuite'in bir parçasıdır.

Gensuite'in en iyi özellikleri:

Süreçler, ekipman ve tesislerdeki değişiklikleri daha iyi yönetmek için tasarlanmıştır

Değişiklik taleplerini kaydedin, izleyin ve değerlendirin

Güvenlik, işlevsellik ve uyumluluk risklerini dikkate alır

Önerilen değişikliklerin kolayca incelenmesini ve onaylanmasını sağlar

Yürütme ve takip süreçlerini yönetmenize yardımcı olur, takımınızı süreç boyunca bilgilendirir

Gensuite sınırlamaları:

Bazı kullanıcılar, sistemin yeterince esnek olmadığını ve daha fazla özelleştirme yapabilmek istediklerini bildirmiştir

Özellikle farklı modüllerin birbirleriyle nasıl etkileşime girdiğini anlamak için öğrenme süreci zorlu olabilir

Gensuite fiyatlandırması:

Tüm Planlar: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Gensuite (MOC yazılımına özel değildir) puanları ve yorumları:

G2: 4,2/5 (11+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (70+ yorum)

5. WalkMe

WalkMe aracılığıyla

WalkMe değişiklik yönetimi araçları, hem müşterileriniz hem de takımınız için değişiklikleri yönetmek ve kullanıcıları iş akışlarında yönlendirmek için tasarlanmıştır. ?

WalkMe'nin en iyi özellikleri:

Kendi hızınızda ilerleyebileceğiniz bir liste ile işe alım sürecini kolaylaştırın

Kullanıcıların, dijital davranışlara ilişkin içgörüler ve özel masaüstü bildirimleri kullanarak istenen davranışları sergilemelerini teşvik ederek hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olur

Müşteri ve çalışan destek taleplerini azaltarak müşteri memnuniyetini artırın ve hizmet masanızın çalışma saatlerinden tasarruf edin

Salesforce, Talentsoft, Workday ve Jira dahil olmak üzere çeşitli yazılımlar için başlangıç desteği sunar

WalkMe sınırlamaları:

İşiniz oldukça karmaşıksa, sistemi tanımak ve ihtiyaçlarınıza göre ayarlamak biraz zaman alabilir

Müşteri desteği, sorgulara yanıt vermede yavaş olabilir

WalkMe fiyatlandırması:

Tüm Planlar: Fiyatlandırma için iletişime geçin

WalkMe puanları ve yorumları:

G2: 4,5/5 (250+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (60+ yorum)

6. SysAid

SysAid aracılığıyla

SysAid, değişiklik taleplerini başlangıcından uygulamaya kadar yönetmeye yardımcı olan bir BT Hizmet Yönetimi (ITSM) aracıdır. ?️

SysAid'in en iyi özellikleri:

İlk talepten geliştirme takımınız tarafından yapılan tüm işlere kadar verimliliği artırmak için hizmet masası süreçlerinin otomasyonunu sunar

BT altyapı kütüphanesi (ITIL) en iyi uygulamalarına dayalı

Tüm BT varlıklarının hizmetlerinizi sunmak için doğru şekilde yapılandırılmasını sağlayan yapılandırma yönetimi veritabanı (CMDB) özelliği içerir

Ş Akışı şablonları, farklı değişiklik senaryoları için önceden yapılandırılmıştır veya kullanıcının ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir

Kullanıcılar, gerektiğinde dış paydaşları da dahil ederek önerilen herhangi bir değişikliğin riskini değerlendirebilir

Onay süreci, değişiklikleri uygulamadan önce önerilen çözümlerin şirket politikalarına uygun olduğundan emin olmak için farklı düzeylerde gerçekleştirilir

SysAid sınırlamaları:

Bazı kullanıcılar, özelleştirmenin gereğinden fazla karmaşık olduğunu ve her zaman iyi işlemediğini düşünüyor

Kullanıcı arayüzünün güncellenmesi faydalı olabilir

SysAid fiyatlandırması:

Ücretsiz Deneme

Tüm Planlar: Fiyatlandırma için iletişime geçin

SysAid puanları ve yorumları:

G2: 4,5/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (400'den fazla yorum)

7. ChangeGear

ServiceAide aracılığıyla

ChangeGear, geçmiş verileri kullanarak çözümler öneren ve karar verme sürecini hızlandıran bir makine öğrenimi motoruna sahip yapay zeka (AI) platformudur. ?

ChangeGear'ın en iyi özellikleri:

DevOps takımı tarafından iş genelinde yapılan tüm değişiklikleri depolayan merkezi bir depo oluşturun

Kullanıcının ihtiyaçlarına göre birden fazla kullanıcı görünümü sunar

Tekrarlayan görevleri azaltan, riski en aza indiren ve değişiklik ve sürüm yönetimi süreçlerini kolaylaştıran ş Akışı otomasyonu

İşletmenizin sık karşılaşılan sorguları ve hizmet taleplerini yönetmesi için bir self servis portalı kurun

Bu değişiklik yönetimi araçları, denetim ve uyumluluk raporlamasını kolaylaştırır

ChangeGear sınırlamaları:

Bazı kullanıcılar, sistemi kullanmayı öğrenirken yeterli eğitim desteği olmadığını şikayet etmiştir

Arka uç yapılandırması, olabileceği kadar kullanıcı dostu değildir

ChangeGear fiyatlandırması:

Tüm Planlar: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ChangeGear puanları ve yorumları:

G2: 3,8/5 (80+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (50 yorum)

8. Değişim Mağazası

The Change Shop aracılığıyla

Kendilerini "dünyanın en kullanışlı işyeri değişiklik yönetimi platformu" olarak tanımlıyorlar. Bu değişiklik yönetimi yazılımı, geri bildirim toplamak, değişiklik için hazırlığı ölçmek ve ardından gerekli eylemleri uygulamak için tasarlanmış altı farklı araçtan oluşur.

Change Shop'un en iyi özellikleri:

Organizasyon aracı, işinizin bir sonraki değişikliğe hazır olup olmadığını ölçmenize yardımcı olur ve değişiklik yönetimi için en iyi uygulamaları hatırlatır

Takım aracı, takımlar arası geri bildirimi kolaylaştırır

Değişim Simülatörü, farklı senaryoları gözden geçirmenize ve olası riskleri değerlendirmenize yardımcı olur

Change Leader, yöneticilerden değişikliklerin nasıl gittiğine dair geri bildirim toplar ve özel raporlar oluşturur

Kişisel araç, değişiklik proje yöneticisinin değişiklikteki ilerlemeyi derecelendirmesine olanak tanır

Değişiklik Taahhüt Gösterge Paneli, değişiklik yönetimi sürecine ve sürecin nasıl ilerlediğine dair genel bir bakış sunar

Change Shop sınırlamaları:

Henüz belirlenmedi

Change Shop fiyatlandırması:

Change Leader: 2.500 takım üyesi için ücretsiz

Enterprise: 10.000 takım üyesine kadar aylık 180 ABD doları

Büyük Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Change Shop puanları ve yorumları:

G2: Henüz yorum yok

Capterra: Henüz yorum yok

9. ServiceDesk Plus

ServiceDesk Plus aracılığıyla

ServiceDesk Plus, değişiklik yönetimi sürecinizi görselleştirmenize yardımcı olan bir BT hizmet yönetimi platformudur. ✨

ServiceDesk Plus'ın en iyi özellikleri:

Yerleşik BT Varlık Yönetimi (ITAM) ve yapılandırma yönetimi veritabanı (CMDB), riski değerlendirir ve değişiklikleri planlamanıza yardımcı olur

Değişiklik süreçlerini tasarlamanıza, iş akışlarını otomatikleştirmenize ve bildirimleri yapılandırmanıza yardımcı olacak görsel bir iş akışı tasarımcısı kullanarak herkesin bilgilendirilmesini sağlayın

BT hizmet yönetimi inceleme ve onay süreçlerini otomatikleştirmeye yardımcı olur

İşinize uygun süreci tasarlayabilmeniz için özelleştirilebilir roller ve durumlar

Değişiklikleri kaydedin ve izleyin, planlarınız hakkında görüş ve onay alın

Müşteri memnuniyeti hakkında geri bildirim toplar ve eğitim alanlarını ve desteğin nasıl iyileştirilebileceğini belirlemeye yardımcı olur

ServiceDesk Plus sınırlamaları:

Çok esnek değildir ve bazı kullanıcılar daha fazla özelleştirme olanağı ister

Yardıma ihtiyacınız olduğunda müşteri desteği yavaş olabilir

ServiceDesk Plus fiyatlandırması:

Standart: Tekniker başına aylık 10 $'dan başlayan fiyatlarla

Profesyonel: Tekniker başına aylık 21 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Teknisyen başına aylık 50 $'dan başlayan fiyatlarla

ServiceDesk Plus puanları ve yorumları:

G2: 4,2/5 (200+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (190+ yorum)

10. Howspace

Howspace aracılığıyla

Howspace, AI işlevselliği ile desteklenen, takımların değişim yönetimi süreçlerinde işbirliği yapmasına yardımcı olan bir araçtır.

Howspace'in en iyi özellikleri:

Değişim yönetimi süreciniz başlamadan önce tüm paydaşlardan bilgi almak için çalışma alanını kullanın

Süper Sohbet, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar birçok katılımcının aynı anda fikirlerini tartışmasına olanak tanır

Beyin fırtınası, planlama ve ş Akışı yönetimi gibi süreçler için şablonlardan yararlanın

Tüm paydaşların fikirleri, herkesin görebileceği tek bir yerde toplanır

MS Teams, Zapier, Miro beyaz tahtalar ve Google E-Tablolar gibi diğer araçlarla entegre edin

Howspace sınırlamaları:

Sanal toplantı platformu henüz mükemmel şekilde çalışmıyor

Şablon kataloğu olmadığı için mevcut olanları kolayca görebilirsiniz

Howspace fiyatlandırması:

Sonsuza Kadar Ücretsiz: 20 kullanıcı ve üç çalışma alanı için

Sınırsız: Sınırsız çalışma alanı için kullanıcı başına aylık 13 ABD doları

Takım: 50 kullanıcı için aylık 400 $

İş: 100 kullanıcı için aylık 700 $

Özel: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Howspace puanları ve yorumları:

G2: 4,9/5 (5 yorum)

Capterra: 4,8/5 (9 yorum)

Değişim Yönetimi Yazılımı SSS

Değişim yönetimi yazılımı kullanmanın anahtar avantajları nelerdir?

Değişim yönetimi yazılımı, kolaylaştırılmış değişim süreçleri, gelişmiş işbirliği, değişikliklere ilişkin daha fazla görünürlük, kesintilerin azaltılması ve yasal standartlara uyum gibi avantajlar sunar.

Değişim yönetimi yazılımı, değişim yönetimi süreci sırasında iletişimi nasıl kolaylaştırır?

Değişiklik yönetimi yazılımı, işbirliği araçları, bildirimler ve uyarılar, gerçek zamanlı güncellemeler, görev atama ve izleme ile raporlama ve analiz özellikleri aracılığıyla iletişimi kolaylaştırır.

Değişim yönetimi yazılımı tüm kuruluş türleri için uygun mu?

Evet, değişiklik yönetimi yazılımı tüm boyutlardaki ve sektörlerdeki kuruluşlar için uygundur. Karmaşık süreçleri basitleştirir, işbirliğini geliştirir, verimliliği artırır, uyumluluğu sağlar ve farklı kurumsal ihtiyaçları karşılamak için ölçeklenebilir ve özelleştirilebilir.

Dünya bu kadar hızlı değişirken, işler de aynı hızda ilerlemelidir. İşlerin aynı hızda ilerlemesi için ise sürekli değişim yönetimi gerekir.

Proje yönetimi, değişim yönetiminin pratik yönünü halledebilir, ancak insan faktörü de vardır. Takımınızı ve müşterilerinizi değişim yolculuğuna nasıl dahil edeceğinizi de düşünmeniz gerekir.

Hazır bir değişiklik yönetimi yazılımı çözümünden yararlanmak size çok zaman ve çaba kazandırabilir. İhtiyacınız olanı kutudan çıkarır çıkarmaz yapabilecek bir yazılım bulabilirsiniz, ancak bulamazsanız çoğu yazılım son derece özelleştirilebilir.

ClickUp, her ihtiyacınıza uygun, kullanımı kolay ve son derece etkili birçok özelleştirilebilir şablon sunar. ?

Sizin için en uygun değişiklik yönetimi yazılımını belirlemek için araştırma yapın, ardından gerektiğinde değişiklikleri sorunsuz bir şekilde yönetmek için kullanın. Sonuçta kârlı çıkacaksınız.