İçerik Veritabanı Oluşturma (Şablonlarla)

İçerik oluşturma genellikle oldukça basit bir şekilde başlar: Sizin veya şirketinizin bir kitlesi vardır, kitlenizin soruları vardır ve siz bu soruları yanıtlamak istersiniz.

Belki bir blog, bir sosyal medya gönderisi veya bir açılış sayfası ile başlarsınız. Sonra bir tane daha, bir tane daha ve bir tane daha. Farkına bile varmadan, çok fazla içeriğe sahip olursunuz.

Peki bunu organize ettiniz mi? Ve organizasyon sisteminiz ölçeklenebilir mi?

Bu soruların herhangi birine cevabınız "eh" ile "hayır" arasında bir yerdeyse endişelenmeyin! Yalnız değilsiniz! Sonuçta, özellikle içerik pazarlaması gibi hızlı ve sürekli gelişen bir alanda, ihtiyaçları ortaya çıkmadan önce tahmin etmek zordur.

Aslında, ClickUp Pazarlama ve Yaratıcı takımları, içerik, takım üyeleri, süreçler ve bunların arasındaki her şeyin hızlı büyümesinin yan etkileriyle uğraşıyor. Bu yüzden doğal olarak, daha organize bir sistem oluşturmak için ClickUp'ı kullandık. Ve bunu sizinle paylaşmak istiyoruz!

İçerik Veritabanı Nedir?

İçerik veritabanı, bir kişi veya takımın içeriği ve içeriğin bağlamını (lansman tarihi, durum, analizler gibi) standart bir şekilde bir araya getirdiği bir sistemi tanımlar. Bu, içerik tabanlı kampanyaların oluşturulmasını ve sürdürülmesini kolaylaştırmak için yapılır.

Çoğu büyük takım, izlemeleri gereken her içerik türü için (açılış sayfaları, bloglar, reklamlar, sosyal medya gönderileri ) bir veritabanı tutar, ancak daha küçük takımlar veya bireyler tüm içeriklerini tek bir veritabanında tutabilir ve içeriği türüne göre kategorilere ayırabilir.

Bu blogdaki bilgiler ve ücretsiz şablonlar, kendi veritabanınızı oluşturmanıza ve sürdürmenize yardımcı olacak genel kurallar olarak tasarlanmıştır, ancak tüm içeriklerinizi tek bir yerde takip etmek için hangi bileşenlere ihtiyacınız olduğunu belirlerken her zaman bazı deneme ve hatalar olacaktır.

Veritabanı türleri hakkında kısa bilgi

Veritabanları hakkında konuşurken sıkça duyacağınız bir ayrım, ilişkisel ve ilişkisel olmayan veritabanlarıdır.

Basitçe ifade etmek gerekirse, ilişkisel veritabanı bilgileri tablolarda depolar ve ilgili tablo bilgilerini birbirine bağlar. Farklı tablolardaki farklı veri noktaları arasındaki bu bağlantılara şema denir. Veri analistleri, SQL gibi alana özgü bir dil kullanarak arama yaparak ilişkisel veritabanında bilgi bulur.

Öte yandan, ilişkisel olmayan veritabanları mutlaka tablo şeklinde yapılandırılmış değildir. İçerdikleri içerik türüne göre optimize edilmişlerdir ve ilişkisel olmayan bir veritabanı, bilgileri sunma, etiketleme ve arama için birden fazla yöntemden oluşabilir.

ClickUp, işiniz için kod gerektirmeyen ilişkisel veritabanları oluşturmanıza olanak tanıdığından, bitmiş içerik veritabanınız geleneksel ilişkisel veritabanlarına daha çok benzeyecektir: etiketler ve kategoriler standart hale getirilecek ve bilgiler tablolarda görüntülenecektir. Ancak, bu blogda yer alan hiçbir şey SQL veya başka bir programlama dili bilgisi gerektirmez.

Bu kısa uyarıyı da aradan çıkardığımıza göre, başlayalım!

İçerik Veritabanlarını Kimler Kullanır?

Saatlerce planlama, düzenleme ve veritabanı oluşturma ile uğraşmadan önce, sizin ve takımınızın bundan gerçekten faydalanacağından emin olmanızda fayda var.

"İçerik veritabanlarını aslında ne tür takımlar kullanıyor?" diye soruyor olabilirsiniz

Basit cevap, düzenlemesi, izlemesi ve güncellemesi gereken büyük miktarda içeriğe sahip hemen hemen herkes veya herhangi bir takımdır — burada vurgu, izleme ve güncelleme kısımlarındadır. İyi bir veritabanı, yalnızca içeriği bulmanıza yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda bu içeriğe metrikler, durumlar ve niteliksel bilgiler eklemenize de olanak tanır, böylece şunları belirleyebilirsiniz:

Güncellenmesi gerekenler

Neler iyi performans gösteriyor?

Neden bazı içerikler diğerlerinden daha iyi performans gösteriyor olabilir?

Yeni içerik fırsatlarının olduğu yerler

İçeriğin uzun bir dönem boyunca performansı

Siz veya takımınız bu sorulardan herhangi birini kendinize soruyorsanız, en azından bir içerik veritabanını değerlendirmeye zaman ayırmaya değer.

İçerik veritabanları, her tür takım için varlıkları düzenlemede kullanışlıdır, ancak genellikle aşağıdaki bilgileri izler:

Bu yazıda veritabanları içerik pazarlama takımı bağlamında açıklanacak olsa da, bu bilgiler büyük miktarda içeriği yönetmeye çalışan herkes için geçerlidir.

İşbirliğine dayalı iş akışları ve belge paylaşımı ile pazarlama takımınızdaki herkesi organize edin

Takımlar daha dağınık ve sayıca fazla hale geldikçe, prosedürlerdeki herhangi bir kusur veya aksaklık daha da büyüdüğü için işin merkezinde kalmak giderek zorlaşır. ClickUp Pazarlama Takımları Şablonu, tüm pazarlama görevlerini birleştirerek, pazarlama departmanı genelinde görünürlüğü artırarak ve hızlı yanıt verilmesini sağlayarak daha iyi işbirliği için bir çözüm sunar.

Neden İçerik Veritabanı Oluşturmalısınız?

İster tek kişilik ister yüz kişilik bir takım olun, içerik veritabanı oluşturma nedenleriniz muhtemelen aşağıdaki kategorilerden birine veya birkaçına girecektir:

Varlıkları düzenleme Anahtar metrikleri izleme Varlıkların dağıtımını düzenleme ve kontrol etme Varlıkları performansla ilişkilendirme

Bu faktörlerin her biri, ClickUp Pazarlama takımının blog ve açılış sayfası veritabanları oluşturma kararında rol oynadı, ancak en büyük ihtiyacımız ölçeklenebilirlik idi.

Her takım hızla büyürken, birkaç kişinin zihninde bulunan muazzam miktarda bilgiyi, ClickUp'a özgü süreç ve programlara aşina olmayan yepyeni bir takıma aktarmanın bir yoluna ihtiyacımız vardı.

Ancak ölçeklenebilirlik, iyi yönetilen bir içerik veritabanının avantajlarından sadece biridir. Diğerlerine de bir göz atalım:

1. Veritabanları, takımınızın zamanından tasarruf sağlar.

ClickUp'ın ana amacı size her hafta bir gün kazandırmaktır, bu yüzden gerçekçi olalım, "size zaman kazandırmak" her zaman bizim bir numaralı hedefimiz olmuştur. Ancak bu, bunun doğruluğunu azaltmaz! Sonuçta, içerik standart bir şekilde gruplandırılmamışsa, bu şu anlama gelir:

Standart olmayan bir şekilde gruplandırılmış (bu da bir şeyi bulmayı samanlıkta iğne aramaya benzetir)

Tüm bir platforma veya bir dizi platforma yayılmış (bu, samanlıkta iğne aramak gibi bir şey)

Birinin kafasında saklanmış veya daha kötüsü, bilgisayarının sabit diskinde saklanmış (bu, bir çiftçiye iğneyi hangi saman yığınına koyduğunu hatırlayıp hatırlamadığını sormak gibi bir şey sanırım)

Öte yandan, her şeyi bir veritabanında saklamak, tüm iğnelerinizi "iğne" etiketli tek bir çekmecede saklamak gibidir, böylece nakış projenizi bitirmek için saman yığınlarını karıştırmanıza gerek kalmaz.

Basitçe söylemek gerekirse, içerik aramak için daha az zaman harcarsanız, içerik oluşturmak ve iyileştirmek için daha fazla zamanınız olur.

Herkes bir şeyi nerede bulacağını bildiğinde, takımınızın bulamadığı için zaten var olan bir şeyi sıfırdan oluşturarak çaba sarf etmemesi de garanti edilir. Çünkü dürüst olalım, hepimiz bir noktada, onu aramak için hazine avına çıkmaktansa yeniden oluşturmak daha kolay olduğu için bir içeriği yeniden oluşturmuşuzdur.

Dahası, içeriği bir veritabanında, özellikle de bulut tabanlı bir veritabanında depolamak, herkesin bir şeyin en son sürümünü nerede bulacağını bilmesini sağlar.

2. Veritabanları ölçeklenebilirliği mümkün kılar.

Kendi başlarına bırakıldıklarında, hemen hemen herkes kendi organizasyon sistemini oluşturur.

Sadece sizin kullanmanız gerekiyorsa, sorun yok. Bir veya iki kişinin daha sisteminizi öğrenmesi gerekiyorsa, biraz dağınık olsa bile genellikle sorun olmaz.

Ancak takım büyüdüğünde, on, yirmi, sonra yüz kişiye ulaştığında, tek bir kişi tarafından ve genellikle tek bir kişi için oluşturulmuş doğaçlama bir sisteme uyum sağlamak zorunda kalırsanız, bir sorunla karşı karşıya kalırsınız.

İyi yapılandırılmış bir içerik veritabanının amacı, bu sorunu ortaya çıkmadan önlemektir. Dolayısıyla, şu anda tek kişilik bir takım olsanız ve tüm içeriğinizi size uygun bir şekilde düzenliyor olsanız bile, bu sistemin düzinelerce kişinin kullanması gerektiğinde de işe yarayıp yaramayacağını düşünün.

Cevabınız "belki" veya "😬" ise, içerik izlemenizi biraz daha yapılandırılmış ve stratejik hale getirmenin zamanı gelmiş olabilir.

3. Veritabanları, içeriği analiz etmeyi ve iyileştirmeyi mümkün kılar.

İyi yapılandırılmış bir veritabanının en büyük avantajlarından biri, kullanıcıların sadece aradıklarını bulabilmelerini sağlamakla kalmayıp (bu durumda veritabanı sadece bir içerik kütüphanesi olurdu), aynı zamanda içeriğe bağlam da kazandırmasıdır. Yani, belirli içerikleri ve genel içerik geliştirme sürecini iyileştirmenize yardımcı olabilecek trafik, etkileşim, durum ve geçmiş gibi nicel verileri görmenizi sağlar.

Ve herkes veritabanına erişebildiğinde, herkes aynı bağlamı kullanarak fikir üretebilir ve bu da içeriğe yaklaşım konusunda bazı yeni ve içgörülü yolların ortaya çıkmasını sağlayabilir.

Örneğin, bir sosyal medya denetimi gerçekleştirirken, bir uzman içerik veritabanında yüksek trafik ve etkileşim alan bir blog gönderisine bakabilir ve bu gönderinin bir dizi LinkedIn gönderisi oluşturmak için kullanılabilecek istatistikler içerdiğini fark edebilir. Bir e-posta pazarlamacısı aynı gönderiyi görüp, bu gönderinin yaklaşan bir haber bülteni için harika bir infografik oluşturacak bir süreç dökümü içerdiğini fark edebilir.

İçeriği bağlamına oturtmak ve herkesin erişimine açmak, daha kapsamlı grup içgörülerine olanak tanır ve en iyi performans gösteren içeriğin atomizasyonunu teşvik eder.

Her şeyi tek bir yerde düzenlemek ve izlemek, veri takımlarının içerik performansını karşılaştırmasını kolaylaştırır. Böylece neyin işe yarayıp neyin yaramadığını değerlendirebilir ve ücretli veya organik içerik stratejilerinde uygun değişiklikleri yapabilirler.

Bir içerik veritabanında neler bulunmalıdır?

İçerik veritabanınıza hangi bilgileri dahil edeceğinize karar vermek, izlediğiniz içeriğin türüne ve izleme nedeninize göre değişir, ancak aşağıda izleyebileceğiniz bazı yararlı yönergeler bulunmaktadır:

1. Yapı taşlarıyla başlayın.

Öncelikle, düzenlemeniz ve izlemeniz gereken varlıkların türünü (web sayfaları, sosyal medya gönderileri, bloglar veya bunların tümü) belirlemelisiniz. Ardından, bu varlıkları nasıl izleyeceğinize karar vermelisiniz.

İzlediğiniz içerik bir öğe koleksiyonu olarak düşünülebilirse, "nasıl izlediğiniz" ise materyali düzenlemek için kullandığınız depolama kaplarıdır. Paketlemesi kolay, gerekli tüm bilgileri içeren ve daha sonra kolayca etiketlenip bulunabilen bir depolama kabı seçmelisiniz.

Veritabanı oluşturmak için ClickUp kullanıyorsanız, tek tek içerik parçalarını depolamak için görevleri kullanmanızı öneririz. Ancak bunu bir sonraki bölümde daha ayrıntılı olarak ele alacağız.

ClickUp'ta bir blog veritabanı görevi

2. İçeriği nasıl kategorize edeceğinize karar verin.

İzleyeceğiniz içerik türünü (veya türlerini) ve bunları nasıl depolayacağınızı belirledikten sonra, bunları nasıl kategorize edeceğinize karar vermelisiniz.

ClickUp'ta, bloglar ve açılış sayfaları için ayrı bir veritabanı tutuyor ve her birini kategoriye göre sınıflandırıyoruz.

Bloglar konuya göre gruplandırılmıştır, bu nedenle Agile, CRM, Araçlar, İş/Yaşam gibi seçenekler içeren bir Özel Alan ekledik.

Açılış sayfaları türe göre gruplandırılır, böylece bir açılış sayfası görevindeki aynı Özel Alan, Özellik, Rakip, Takım, vb. gibi seçenekler içerir.

Kendi etiketlerinizi oluştururken, konilere göre kategorize etmeye karar verip vermemenize bakılmaksızın, etiketleri tutarlı bir şekilde kullanmanın en önemli şey olduğunu unutmayın. Siz ve takımınızın her etiketin anlamını anladığından emin olun ve etiketlerin yazım ve büyük harf kullanımının tutarlı olduğundan emin olun.

3. Saklamanız gereken diğer bilgileri belirleyin.

Veritabanınızda neyi depolayacağınızı ve nasıl düzenleyeceğinizi belirledikten sonra, ayrıntıları doldurmaya başlayabilirsiniz. Bu aşamada, birkaç anahtar soruyu göz önünde bulundurmalısınız:

İçeriğim nerede bulunuyor? İçeriğim hangi "durumda"? (Güncellenmesi gerekiyor mu? İnceleniyor mu?) Bu içeriğin bakımından kim sorumludur? İçeriğimin performansı nasıl?

Bu soruları yanıtlamak, veritabanı görevlerinize hangi bilgileri eklemeniz gerektiğine karar vermenize yardımcı olacaktır. (Veya, ClickUp kullanmıyorsanız, içerikle ilgili bilgileri depolamak için kullandığınız "konteyner" ne olursa olsun. )

Bir sonraki bölümde, veritabanımızda izlediğimiz bazı özel ayrıntılara bakacağız.

4. Veritabanınızda yönetilecek süreçleri haritalandırın.

Bir veritabanı, yalnızca sizin ve takımınızın bilgileri birleştirmenize ve mevcut iş akışlarını kolaylaştırmanıza yardımcı olursa yararlıdır.

Sonuçta, içeriğinizle hiçbir şey yapmak istemiyorsanız, neden onu bir veritabanına eklemek için zaman harcayasınız ki?

İzleyeceğiniz ayrıntıları belirlerken, bunların size ve takımınıza içerikle ilgili mevcut süreçlere veritabanını bağlamada nasıl yardımcı olacağını da göz önünde bulundurun.

Örneğin, tüm web sayfalarınız için bir veritabanı oluşturduğunuzu ve takımınızda, yayın tarihinden itibaren altı ayda bir gönderileri bilgilerin doğruluğu açısından kontrol edecek birine ihtiyacınız olduğunu varsayalım. Her web sayfası görevinin "İnceleme Gerekiyor" veya "Güncelleme Gerekiyor" durumu ve son teslim tarihi içermesini istersiniz. Hatta, sorumluluklarını açıkça belirtmek için incelemeyi yapan kişiyi göreve atanan kişi olarak ekleyebilirsiniz.

ClickUp görevlerinde özel durumlar

İçeriğinizin kolayca bulunabilmesini ve iş akışlarına dahil edilebilmesini sağlamak, takımınızın zaman kazanmasını ve yeni takım üyelerinin veritabanını kullanmayı ve iç süreçleri öğrenmeyi çok daha kolay hale getirecektir.

Ayrıca, durumları, etiketleri ve metrikleri tutarlı bir şekilde izlemek, veritabanını korumak ve süreçleri kolaylaştırmak için otomasyonlar kurmanıza olanak tanır. Otomasyonlar hakkında birazdan daha fazla bilgi vereceğiz.

İçerik Veritabanı Oluşturma

Sizin ve takımınız için bir içerik veritabanı oluşturmaya karar verirken, önce projeye dahil olan herkesin bu veritabanının çözeceği sorunları bildiğinden emin olun. Bunu, aşağıda bir blog veritabanı için gösterilen gibi basit bir liste ile yapabilirsiniz:

Blog içeriğinin sorunlu noktaları:

Blog görevleri ve bilgileri tek bir yerde bulunmaz Blog metrikleri ve KPI'lar tutarsız bir şekilde izleniyor Sosyal medya ve ücretli medya takımları mevcut bloglara görünürlük sağlayamıyor

Bu sorunlu noktalardan yola çıkarak, veritabanı için bir veya iki cümlelik bir açıklama oluşturun:

"Bu blog veritabanı, ClickUp blogları için merkezi bir referans kaynağı olarak tasarlanmıştır. Lütfen ClickUp'ta başka bir yerde blog görevleri oluşturmaktan kaçının, tüm ilgili blog bilgilerini ilgili görevde saklayın ve herhangi bir kopya düzenlemesi veya SEO yaparken görev bilgilerini güncelleyin. "

Bu, mevcut ve yeni takım üyelerine veritabanının nasıl kullanılması gerektiği konusunda biraz bilgi verir. Örneğin, yukarıdaki örnekte, tüm blog bilgilerinin veritabanında bulunması gerektiğini söylüyoruz.

Yukarıdaki sorunlu noktaları, veritabanınıza hangi bilgileri ekleyeceğinize ve bunları nasıl depolayıp düzenleyeceğinize karar verirken de kullanabilirsiniz. Bunu, her bir sorunu çözmek için veritabanını nasıl kullanmayı planladığınızı özetleyerek yapabilirsiniz:

Sorun : Blog görevleri ve bilgileri tek bir yerde bulunmuyor

Çözümler : Tüm aktif blog sayfalarının bir listesini oluşturun ve mevcut blog görevlerini taşıyarak veya yeni görevler oluşturarak her blogun veritabanına görev olarak eklendiğinden emin olun. Bu işlem sırasında yinelenenleri silin Arama kolaylığı sağlamak için blog görevleri için açık ve tutarlı bir adlandırma ve etiketleme sistemi oluşturun Blog SOP'larının yukarıdaki bilgileri içerecek şekilde güncellendiğinden emin olun

Tüm aktif blog sayfalarının bir listesini oluşturun ve mevcut blog görevlerini taşıyarak veya yeni görevler oluşturarak her blogun veritabanına görev olarak eklendiğinden emin olun. Bu işlem sırasında yinelenenleri silin

Arama kolaylığı sağlamak için blog görevleri için açık ve tutarlı bir adlandırma ve etiketleme sistemi oluşturun

Blog SOP'lerinin yukarıdaki bilgileri içerecek şekilde güncellendiğinden emin olun

Tüm aktif blog sayfalarının bir listesini oluşturun ve mevcut blog görevlerini taşıyarak veya yeni görevler oluşturarak her blogun veritabanına görev olarak eklendiğinden emin olun. Bu işlem sırasında yinelenenleri silin

Arama kolaylığı sağlamak için blog görevleri için açık ve tutarlı bir adlandırma ve etiketleme sistemi oluşturun

Blog SOP'lerinin yukarıdaki bilgileri içerecek şekilde güncellendiğinden emin olun

Bu süreci her bir önemli sorun için tekrarlamak, veritabanınızın doğru sorunları çözdüğünden emin olmanızı sağlar.

Bu sürecin sonuçlarını görselleştirmek için, ClickUp'ın Blog Veritabanındaki görevlerden birini inceleyelim:

ClickUp'ta bir blog veritabanı görevini parçalara ayırma

Durum ve Atanan Kişiler: Blogun fikir oluşturma, oluşturma ve inceleme sürecinde hangi aşamada olduğunu ve blog üzerinde kimlerin (veya en son kimlerin) çalıştığını gösterir Görev adı: Düzenleme ve arama kolaylığı sağlayan tutarlı ve hatırlanması kolay bir etiketleme sistemi Özel Alanlar: İçeriğin nerede bulunacağını ("Yayın URL'si" yukarıdaki resimde) ve bununla ne yapılacağını ("Veritabanı Durumu") bize söyleyen anahtar bilgileri izleyin ve saklayın. Bu ayrıntılar ve etiketler tüm varlıklarda tutarlı bir şekilde uygulanmalı ve herkes tarafından kolayca bulunup referans alınabilmelidir Zaman çizelgesi bilgisi: Bir varlığın ne zaman oluşturulduğunu ve ne zaman güncellenmesi veya gözden geçirilmesi gerektiğini her zaman izleyin (yukarıdaki örnekte "Son Teslim Tarihi"nde izlenir). Yüklenicilerle veya saatlik çalışanlarla çalışıyorsanız, faturalandırılabilir saatleri hesaplamak için veritabanında zamanı da izleyebilirsiniz Yorum geçmişi: Takımınızı, bir içerikle ilgili tüm iletişimi tek bir yerde tutmaya teşvik edin. Böylelikle, sürece yeni bir paydaş dahil olduğunda, blogda çalışan herkesle görüşmeye gerek kalmadan geçmiş bağlamlara erişebilirler. ClickUp görevlerinde yorumlar, her blogla ilgili konuşmaları ayrı tutarken tüm iletişimin tek bir yerde olmasını sağlamanın harika bir yoludur.

ClickUp İçerik Yönetimi Şablonunu kullanarak birden fazla kanalda özel takvimleri görüntüleyin

Kendi veritabanınız farklı şekilde yapılandırılmış ve yukarıdaki örnekten farklı bilgiler içerebilir, ancak bu örnek size ve takımınıza iyi bir başlangıç noktası sağlayacaktır. ClickUp İçerik Yönetimi Şablonu ile birden fazla pazarlama kanalında dağıtımı kolayca planlayabilir ve gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca, içerik dağıtım planınızda net bir görünürlük sağlar.

Bir diğer önemli husus, tüm bu bilgileri üst düzeyde nasıl incelemek istediğinizdir. Bir içerik parçasına ait tüm bilgilerin tek bir yerde birleştirilmesi önemli olmakla birlikte, birden fazla içerik parçasını hızlı ve kolay bir şekilde sıralayabilmek, filtreleyebilmek, gruplandırabilmek ve arayabilmek de aynı derecede önemlidir. İşte burada ClickUp görünümleri devreye girer.

ClickUp'ta veritabanınızı istediğiniz sayıda şekilde görselleştirebilirsiniz, ancak burada en "veritabanı dostu" iki görünümü daha yakından inceleyeceğiz:

1. Liste görünümü

Liste görünümü, daha iyi içgörüler elde etmek ve içerik türleri arasında karşılaştırmalar yapmak için içeriğinizi çeşitli şekillerde hızlı bir şekilde gruplandırmak ve filtrelemek için son derece kullanışlıdır. Ön tanımlı olarak, Liste görünümü bilgileri Durum'a göre gruplandırır, ancak ClickUp'ın ayrıntılı filtre ve sıralama seçenekleri, içeriği herhangi bir değişkene göre görüntülemenizi sağlar.

ClickUp'ta Liste görünümü için gruplama seçenekleri

Yukarıda belirtildiği gibi, genellikle içerik kategorisine göre gruplandırırız, ancak veritabanı Veritabanı Durumu, Atanan Kişi, Son Teslim Tarihi ve daha fazlasına göre de kolayca gruplandırılabilir.

Liste görünümünde (diğerlerinin yanı sıra) bulunan birçok gruplama, filtreleme ve sıralama seçeneğini doğru bir şekilde kullanmak için, veritabanınız genelinde açık ve tutarlı adlandırma kuralları oluşturmanız ve bunları korumanız önemlidir.

ClickUp'ın Liste görünümünde açılış sayfaları için standartlaştırılmış adlandırma

2. Tablo görünümü

Tablo görünümü, veritabanının içeriğinin genel bir görünümünü sunar. Bu görünüm, içerik analizlerini (trafik, tıklama oranları ve dönüşüm oranları gibi) depolamak ve incelemek ve birçok ayrı içerik parçasının durumunu hızlıca görmek için idealdir.

Tablo görünümü, içeriğiniz için kodsuz bir ilişkisel veritabanı oluşturuyorsanız da son derece kullanışlıdır. Bunu gerçekleştirmek için, bağlantıların eklenmesine izin veren Özel Alan(lar) eklemeniz yeterlidir. Bu bağlantılar daha sonra Tablo görünümünden erişilebilir hale gelir ve kullanıcıların tek bir tıklama ile ilgili bilgilere atlamasına olanak tanır.

Benzer şekilde, görevler içindeki ilişki ve bağımlılık özelliklerini kullanarak net, kod gerektirmeyen bir ilişkisel veritabanı düzenleyin.

ClickUp'ın Tablo görünümünde görselleştirilmiş bir açılış sayfası veritabanı

Bunlar, ClickUp takımının veritabanı içeriğini oluşturmak ve korumak için en sık kullandığı iki görünüm olmakla birlikte, bunu yapmak için tek yararlı görünümler değildir.

İş akışına son derece odaklı daha küçük bir veritabanı, ClickUp'ın Kanban Panosu görünümünden yararlanabilir.

Bir sosyal medya içerik veritabanı, ClickUp'ın Takvim görünümü aracılığıyla içerik takvimi olarak da kullanılabilir.

Bu nedenle, içerik veritabanınızı planlarken ve oluştururken belirli bir görünüme bağlı kalmayın. Kategorilerinizi ve etiketlerinizi tutarlı tutmayı unutmayın, böylece daha sonra seçtiğiniz herhangi bir görünümde kolayca filtreleyebilir ve gruplandırabilirsiniz.

İçerik Veritabanını Koruma

Veritabanınız tamamlandı! Tüm içeriğiniz, gezinmesi kolay görünümler halinde sıralanan görevler halinde düzgün bir şekilde düzenlendi. İşiniz bitti, değil mi?

Henüz değil.

Artık tam işlevsel bir içerik veritabanına sahip olduğunuza göre, onu işe koyma zamanı geldi! Sonuçta, bir veritabanının amacı içeriğin izlenmesini, analiz edilmesini ve güncellenmesini kolaylaştırmaktır. Ancak bu, izleme, analiz ve güncelleme işlerinin hala sizin ve takımınız tarafından yapılması gerektiği anlamına gelir.

Süreçlere ve iş akışlarına geçmeden önce, veritabanınızı uzun vadede korumayı mümkün kılacak birkaç basit temel kuralı gözden geçirelim.

1. Görünürlük sağlayın.

Basitçe ifade etmek gerekirse, bu, veritabanını kullanması gereken herkesin veritabanına erişebildiğinden, veritabanının nerede olduğunu, içinde nasıl gezinebileceğini ve içerdiği içeriği nasıl (ve ne zaman) doğru şekilde güncelleyebileceğini bildiğinden emin olmak anlamına gelir.

Yeni çalışanların veritabanına erişmesi gerekiyorsa, eğitimi kolaylaştırmak için veritabanı talimatlarını işe alım materyallerine eklemeyi unutmayın.

Ayrıca, tüm iç playbook'larınızın ve standart çalışma prosedürlerinizin (SOP'ler), veritabanının doğru kullanımıyla ilgili açık talimatlarla güncellendiğinden emin olun. Aksi takdirde, SOP'ler sözlü olarak veya tek seferlik e-postalar ve Slack mesajlarıyla aktarıldıkça, önemli bilgilerde yanlış anlaşılmalar yaşanabilir.

Son olarak, uygun görünürlük sağlamak, sizin ve takımınızın aynı içeriği birden fazla görev veya listede oluşturarak işi iki kez yapma olasılığını azaltır.

2. Hesap verebilirlik oluşturun.

Veritabanını korumada herkesin rolünü bildiğinden emin olun. Böylece, gereksiz işlerin yapılmasını veya daha da kötüsü, bir kişinin yaptığı işi başka bir kişinin geri alması gibi bir çekişme yaşanmasını önleyebilirsiniz.

Tüm bunlar, içerik veritabanının bakımının bir takım çalışması olması gerektiğini gösterir. Örneğin, bir teknoloji şirketi için blog veritabanının bakımını yapıyorsanız, sorumlulukları şu şekilde dağıtabilirsiniz:

İçerik Yöneticisi: Veritabanının planlanması ve oluşturulmasından sorumludur; tüm içerik ve ilgili bilgilerin güncel olmasını düzenli olarak sağlar

SEO Uzmanı : Bağlantıların işlevsel olduğundan emin olmak için blogları düzenli olarak inceler. Daha fazla bağlantı oluşturma fırsatları arar

Metin Yazarı : Rakip tekliflerdeki değişikliklere veya yeni özelliklerin piyasaya sürülmesine yanıt olarak blog içeriğini günceller

Tasarımcı: Özellik veya platform değişiklikleri nedeniyle güncelliğini yitiren blog görsellerini güncellemek için sürece dahil edilir

Kimin neyden sorumlu olduğunu belirledikten sonra, bir sonraki adım her bir paydaşın neyi ne zaman yapacağını nasıl bileceğini belirlemektir.

3. Hatırlatıcıları ve devretmeleri otomatikleştirin.

Otomasyonlar, takımınızın zaman kazanmasını ve insan hatalarını en aza indirmesini sağladığı için son derece yararlı olabilir. Ancak herhangi bir şeyi otomatikleştirmeden önce kendinize şu soruyu sorun: "Takımım ve ben belirli bir içerik oluştururken her seferinde ne olması gerekiyor?"

Bu, yanıtlanması gereken önemli bir sorudur çünkü bir süreçteki birçok adım değişkendir ve içerik türüne ve bağlama göre değişebilir. Değişken adımlar ve süreçler genellikle manuel olmalıdır, çünkü otomasyonlar bu durumlarda çözdüklerinden daha fazla soruna neden olabilir.

Bir süreçteki adımlar sabit ve her içerik oluşturduğunuzda gerçekleşiyorsa, otomasyon için en uygun adaylardır.

ClickUp takımının blog veritabanını korumak için kullandığı birkaç otomasyona değineceğiz, ancak bunların açıklayıcı nitelikte olduğunu ve kural niteliğinde olmadığını unutun, bu nedenle bunları kendi otomasyonlarınızı ayarlamak için kesin kılavuzlar olarak değil, genel örnekler olarak kullanın

Birçok ClickUp blog veritabanı otomasyonu, haftalar veya aylar boyunca gerçekleşen süreçleri yönetmeye yarar. Sonuçta, insanlar zamanla unuturlar, ancak otomasyonlar doğru şekilde yapılandırılırsa unutmazlar. Bunun pratik bir örneğine bakalım:

Önemli otomasyonlarımızdan biri, blog veritabanında kolayca başvurulabilmesi için bir blogun geçirdiği çeşitli görev durumlarını Basitleştirir: Veritabanı Durumu Özel Alanı:

Bir blogun görev durumu Açık'dan İlerleme'ye geçtiğinde, Veritabanı Durumu Özel Alanı Planlandı'dan Geliştiriliyor'e geçer.

Durum değişikliği Özel Alanların güncellenmesine neden olan ClickUp Otomasyonu

Veritabanı Durumu Özel Alanı, blog yazısı taslak olarak hazırlanıp yayınlanana ve SEO ekibimiz tarafından incelenene kadar Geliştirme Aşamasında olarak kalır.

Blog gönderisinin görev durumu, SEO takımı tarafından incelenip Kapalı olarak değiştirildiğinde, birkaç otomasyon tetiklenir:

Veritabanı Durumu Özel Alanı İzleme olarak değişir

Tüm atanan kişiler görevden kaldırılır

Görevin Son Teslim Tarihi altı ay ileriye alınır.

Saniyeler içinde özel, kod gerektirmeyen ClickUp Otomasyonları oluşturun.

Son Teslim Tarihi otomasyonu, blog gönderisinin performansının önümüzdeki altı ay içinde bir noktada analiz edilmesini sağlar.

Altı ay geçtikten sonra Veritabanı Durumu Özel Alanının Denetim olarak değişmesini sağlamak için daha ileri bir otomasyon ayarlanır. Bu da, SEO takımının blogun performansını analiz edip güncelleme gerekip gerekmediğini belirlediği yeni bir performans değerlendirme alt görevi oluşturmak için bir otomasyonu tetikler.

Alt görev oluşturma için özel ClickUp Otomasyonu

Özetle, otomasyonlar süreçlerin standartlaştırılmasını ve uzun ş akışlarının unutulmamasını sağlar.

4. Basit tutun!

Adlandırma kurallarından otomasyonlara kadar her şeyi olabildiğince basit tutmaya çalışın. Bu, aradığınızı bulmanızı çok daha kolay hale getirecek ve takımınızın (ve gelecekte işe alacağınız çalışanların) veritabanını ve içerdiği iş akışlarını öğrenmesini çok daha basit hale getirecektir.

Bu kullanışlı ClickUp şablonuyla yaratıcı ve tasarım takımlarınız için eksiksiz bir iş akışı oluşturun

İş akışınızı basitleştirmeye ihtiyacınız varsa, ClickUp Yaratıcı ve Tasarım Şablonunu kullanarak pazarlama iş akışınızın net bir dökümünü oluşturun. Bu şablon, giriş formları, içerik özet talepleri ve varlık kitaplıklarının yönetimi gibi yaygın pazarlama unsurlarını destekler, böylece içerik pazarlama sürecinizin nasıl işlediğine dair net bir yol haritası elde edersiniz.

Başlayın

Böyle bir projenin en zor kısmı başlangıç olabilir. Sonuçta, içerik veritabanı oluşturmak, analiz felcine yol açabilecek büyük bir girişimdir.

Veritabanınızı sıfırdan oluşturuyorsanız, ister ClickUp ister başka bir görev veya proje yönetimi aracı kullanıyor olun, bu blogda anlatılan temel adımları izleyerek veritabanınız için planlamaya başlayın:

İzlemeniz gerekenleri ve bunları nasıl izleyeceğinizi belirleyin İçeriğinizin nasıl kategorize edileceğini belirleyin Veritabanınızda depolamanız gereken ayrıntıları (tarihler, atanan kişiler veya veriler ve analizler gibi) belirleyin Veritabanında yönetmeniz gereken temel içerik iş akışlarını (içerik güncellemeleri, trafik ve dönüşüm oranı çekimleri ve SEO gibi) belirleyin. Veritabanınızın bu iş akışlarını izleyecek şekilde yapılandırılabildiğinden emin olun.

Özellikle büyük miktarda veya çeşitli türlerde içerikle uğraşıyorsanız, bu ilk adımları bile planlamak ve takip etmek biraz zor olabilir. Bu durumda, ClickUp'ın Zihin Haritaları'nı kullanarak düşüncelerinizi düzenlemeyi deneyin.

Bunu yaparak, parçaların birbirleriyle nasıl ilişkili olduğunu görselleştirirken veritabanınızı üst düzeyde özetleyebilirsiniz.

ClickUp blog görevleri arasındaki ilişkileri görselleştirmek için bir Zihin Haritası

Ayrıca, ClickUp'taki Belgeler'i kullanarak notlar saklayabilir ve veritabanı yapısı ve uygulaması konusunda takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilirsiniz. Bu, herkesin aynı sayfada olmasını sağlar ve oluşturmaya hazır olduğunuzda sorumlulukları daha kolay bir şekilde dağıtmanızı kolaylaştırır.

ClickUp Belgelerinde gerçek zamanlı işbirliği

Tüm bu planlamaya bir adım önde başlamak için ücretsiz blog veritabanımızı ve açılış sayfası veritabanı şablonlarımızı indirin . Bu içerik şablonları, ClickUp'ın kendi pazarlama ekibinin blog ve açılış sayfası veritabanlarına dayalıdır, bu nedenle denenmiş ve test edilmiştir.

İçerik veritabanınızı planlarken, oluştururken ve sürdürürken dikkate almanız gereken son bir tavsiye: tüm takımınızı sürece dahil edin.

Tüm takımınızı başlangıçtan itibaren sürece dahil etmek şunları sağlar:

Planlama yaparken tüm açıları göz önünde bulundurun

Oluşturma işinin sıkıcı kısımlarını bölüştürün

Veritabanını sürdürme ve güncelleme işini bundan sonra paylaşırsınız.

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