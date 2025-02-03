2025'te Proje Yönetimi için 10 Hive Alternatifi

Hive'ın sınırlamalarından bıktınız mı, yoksa sadece bir değişiklik mi arıyorsunuz? Yalnız değilsiniz.

Hive popüler bir proje yönetimi aracı olmakla birlikte, bazı dezavantajları da vardır. Bazı kullanıcılar arayüzünü karmaşık ve kafa karıştırıcı bulurken, diğerleri özelleştirme seçeneklerinin eksikliğinden şikayetçidir.

Ayrıca, Hive'ın fiyatları, bütçesi sınırlı küçük işletmeler veya serbest çalışanlar için çok yüksek olabilir.

Ancak birçok Hive alternatifi, eksiklikleri olmadan benzer özellikler ve avantajlar sunar.

Proje ilerlemesini izlemek, son teslim tarihlerini yönetmek veya takım üyeleriyle işbirliği yapmak için bu alternatifleri keşfetmek, proje hedeflerinize daha uygun bir çözüm bulmanıza yardımcı olabilir.

Bir Hive alternatifinde nelere dikkat etmelisiniz?

Takımınızın işbirliği ihtiyaçları için Hive alternatiflerini kısa listeye alırken birkaç anahtar faktörü göz önünde bulundurmalısınız.

Bu, seçilen platformun proje gereksinimleriniz ve hedeflerinizle en iyi şekilde uyumlu olmasını sağlamak içindir. Başlamanıza yardımcı olmak için, aramanız gereken özelliklerin bir dökümünü aşağıda bulabilirsiniz:

Kullanım kolaylığı : En iyi Hive alternatifleri, takımınız ve daha büyük organizasyonunuzda hızlı bir şekilde benimsenmesi için sezgisel bir arayüz sunar

İşbirliği araçları : Gerçek zamanlı ve işbirliğine dayalı düzenleme, görev atama ve dosya paylaşımı gibi özellikler sunan araçları arayın

Entegrasyon: Diğer araçlarla sorunsuz bağlantı sunan Hive alternatiflerine öncelik vermelisiniz, böylece ekranlar arasında sürekli geçiş yapmadan işinizin çeşitli yönlerini yönetebilirsiniz

Güvenlik : Söylemeye gerek yok, işler için iyi bir proje yönetimi aracı, verileriniz hakkında endişelenmenize gerek kalmaması için sıkı veri koruma önlemleri içermelidir

Mobil erişilebilirlik: Hareket halindeyken işbirliği için uygulamaları veya duyarlı web arayüzleri olan araçları arayın

2024'te Kullanabileceğiniz En İyi 10 Hive Alternatifi

Hive alternatiflerinde nelere dikkat etmeniz gerektiğini öğrendiğinize göre, şimdi değerlendirebileceğiniz en iyi 10 seçeneği inceleyelim.

1. ClickUp

ClickUp'ın çok yönlü proje yönetimi özelliklerini kullanarak proje planlamanızı optimize edin

ClickUp'ın proje yönetimi yetenekleri, onu Hive'a mükemmel bir alternatif haline getirir. Ölçeklenebilir hiyerarşi çerçevesi sayesinde, en karmaşık projeleri bile yönetilebilir görevler ve alt görevler halinde düzenleyebilirsiniz.

Ancak ClickUp'ı gerçekten farklı kılan, takımların proje iş akışlarını benzersiz gereksinimlerine göre özelleştirmelerine yardımcı olan özelleştirilebilirliğidir.

ClickUp, Kanban panoları, Gantt grafikleri ve takvim görünümleri dahil olmak üzere 15'in üzerinde özelleştirilebilir görünüm sunarak takımların görevlerini iş akışlarına en uygun şekilde düzenlemelerine ve görselleştirmelerine yardımcı olur.

ClickUp'ın özelleştirilebilir proje görünümleriyle bir bakışta netlik ve içgörü kazanın

En iyi kısmı ne mi?

ClickUp'ın etkileyici entegrasyon yetenekleri. Slack, Loom, Google Takvim, Unito, Harvest, Zoom vb. gibi 1.000'den fazla diğer iş aracıyla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurar. Bu, düzinelerce ekran arasında geçiş yapmaya gerek kalmadan daha sorunsuz iş akışları ve daha hızlı proje ilerlemesi anlamına gelir.

Uyarlanabilir zaman takibi ve raporlama özellikleri, proje görünürlüğünü en üst düzeye çıkarır.

ClickUp'ta zaman takibi özelliğinin keyfini çıkarın

ClickUp sadece bir proje yönetimi yazılımı değildir; aynı zamanda işbirliği, takım iletişimi ve verimlilik ile de ilgilidir.

ClickUp Görevleri içindeki bahsetmeler, sohbetler ve atanan yorumlar gibi özellikler, takımların uyumlu ve bağlantılı kalmak için iletişim kurmasına yardımcı olur.

Ayrıca, takım liderleri ClickUp'ın Takım Görünümü'nü kullanarak takımın iş yükünü görüntüleyebilir ve yönetebilir. Buna karşılık, Etkinlik Görünümü, konumlar genelinde takımın etkinliklerini gösterebilir ve bunları tek tek kullanıcılara göre ayırabilir.

Ayrıca, özelleştirilebilir ClickUp Gösterge Panellerini kullanarak projeler ve faaliyetler genelinde ilerlemeyi izleyebilir ve görselleştirebilirsiniz.

ClickUp son derece kullanıcı dostudur, bu sayede dakikalar içinde kullanmaya başlayabilirsiniz. Ayrıca çevrimiçi destek ve proaktif müşteri hizmetleri de sunar.

Kısacası, ClickUp etkili iletişim kurmak, düzenli çalışmak ve projeleri ilerletmek için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.

ClickUp'ın esnek Gösterge Paneli ile proje ilerlemesini görsel göstergelere dönüştürün

ClickUp, önceden oluşturulmuş şablonlar ve otomasyonlarla da zaman kazanmanızı sağlar.

Örneğin, ClickUp'ın Üst Düzey Proje Planı Şablonu ile iş hedeflerini kolayca tanımlayabilir, kaynakları tahsis edebilir, son tarihleri belirleyebilir, görevleri yönetebilir ve ilerlemeyi izleyebilirsiniz. Hedefler belirlemenize ve performansı ölçmenize olanak tanıyarak motivasyonunuzu ve odaklanmanızı korumanıza yardımcı olur.

Şablonu indirin ClickUp'ın Üst Düzey Proje Planı Şablonu ile proje başlangıçlarını hızlandırın

Ayrıca, Sonsuza Kadar Ücretsiz planıyla ClickUp, her boyuttaki takımın etkili proje planlamasına ulaşmasını sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Kapsamlı özelleştirme seçeneklerini kullanarak platformu benzersiz iş akışlarınıza uyarlayın. Özel alanlar ve görev durumları gibi özellikler ve 15 görünüm seçeneği ile takımınızın hedeflerine mükemmel uyum sağlayan bir proje yönetimi ekosistemi oluşturabilirsiniz

ClickUp ile görev yönetimi, belge işbirliği, zaman takibi ve hedef belirlemeyi tek bir platformda entegre edin. İş akışınızı kolaylaştırır ve birden fazla platforma olan ihtiyacı ortadan kaldırır , verimlilik ve tutarlılık sağlar

ClickUp'ın esnek hiyerarşi sistemini kullanarak, kuruluşunuzun yapısına uygun görevleri, projeleri ve takımları düzenleyin. Alanlar, klasörler, listeler veya görevler oluşturmak için ClickUp, her ölçekte ve karmaşıklıktaki projeleri kolaylıkla barındıran etkili proje yönetimi için gerekli çerçeveyi sağlar

Önceden oluşturulmuş şablonlar ve akıllı otomasyon ile tekrarlayan görevleri basitleştirin, zamandan ve çabadan tasarruf edin , stratejik karar verme ve daha yüksek değerli faaliyetler için zaman kazanın

Web tarayıcıları, masaüstü uygulamaları ve mobil cihazlar arasında sorunsuz proje yönetimi sağlayın

ClickUp sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, ClickUp'ın kapsamlı özellikleri ve özelleştirme seçeneklerinden dolayı kendilerini bunalmış hissedebilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Kurumsal : Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

ClickUp Brain, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.300+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)

2. Kaynak Uzmanı

Resource Guru, işletmelerin insan ve fiziksel varlıklarını etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olan bulut tabanlı bir planlama ve proje yönetimi yazılımıdır.

Kaynak planlama, takım işbirliği, zaman takibi ve raporlama özellikleri sunar.

Yazılım, programları yönetmek için görsel bir kullanıcı arayüzü sunarak rezervasyonları sürükleyip bırakmanıza, zaman çizelgelerini ayarlamanıza ve kullanılabilirliği gerçek zamanlı olarak görmenize olanak tanır.

Ayrıca, popüler zaman ve proje yönetimi platformlarıyla entegrasyonlar sunarak, programları ve proje dönüm noktalarını senkronize etmeyi kolaylaştırır.

Resource Guru'nun en iyi özellikleri

Kullanıcı dostu bir platformla çalışanlar, ekipman ve toplantı odaları gibi kaynakları planlayın ve tahsis edin

Programları paylaşın, uygunluk durumunuzu bildirin ve görevleri verimli bir şekilde koordine edin

Kaynak kullanımı, kullanılabilirlik ve performans hakkında bilgi edinin

Resource Guru sınırlamaları

İlk kurulum aşamasında ve arayüzde belirli bir karmaşıklık görebilirsiniz

Daha gelişmiş arayüzlere kıyasla, bu platform bazı özel ayar sınırlamaları içerebilir

Resource Guru fiyatlandırması

Grasshopper Planı: Aylık 5 $/kullanıcı

Blackbelt Plan: Aylık 8 $/kullanıcı

Master Plan: Aylık 12 $/kullanıcı

Resource Guru puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (200+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (400'den fazla yorum)

3. Airtable

airtable aracılığıyla

Airtable, bir elektronik tablonun esnekliği ile bir veritabanının gücünü birleştiren bulut tabanlı bir proje yönetimi çözümüdür.

Proje yönetimi, görev izleme, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) ve envanter yönetimi gibi çeşitli kullanım alanlarında kullanım kolaylığı ve çok yönlülüğü ile popülerdir.

Airtable'ın anahtar özelliklerinden biri, Slack, Google Drive ve Zapier gibi diğer popüler araç ve hizmetlerle entegre olabilmesidir. Bu, görevleri otomatikleştirmenize, diğer kaynaklardan veri içe aktarmanıza ve takım üyeleriyle daha etkili bir şekilde işbirliği yapmanıza olanak tanır.

Esnekliğinin yanı sıra, Airtable uygun fiyatıyla da bilinir.

Ücretsiz bir plan mevcut olsa da, ek özellikler ve depolama alanı için ücretli planlara geçebilirsiniz. Bu, Airtable'ı küçük ve büyük işletmeler için cazip bir seçenek haline getirir.

Airtable'ın en iyi özellikleri

Bilgileri düzenlemek için "tabanlar" olarak bilinen, son derece özelleştirilebilir tablolar oluşturun. Alanları tanımlayın, çeşitli veri türleri (metin, ek dosyalar, onay kutuları, tarihler ve daha fazlası) arasından seçim yapın ve belirli proje yönetimi hedeflerine uyacak şekilde düzeni özelleştirin

Izgara, takvim, Kanban ve galeri görünümleriyle bilgileri çeşitli şekillerde görselleştirin.

Filtreleme, sıralama ve gruplama gibi özellikleri kullanarak büyük veri kümelerini analiz edin ve bunlarla çalışın, böylece belirli veri alt kümelerine odaklanabilirsiniz.

Airtable sınırlamaları

Ücretsiz veya daha düşük seviyeli plan kullanıcıları, Airtable'ın daha pahalı planlarına geçmeden veritabanlarını genişletirken veya büyük miktarda bilgi depolarken sınırlamalarla karşılaşabilir

Kullanıcılar, büyük veri kümeleriyle yavaş yükleme süreleri de yaşayabilir

Airtable fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Takım planı: Aylık 24 $/koltuk

İş planı: Aylık 54 $/koltuk

Kurumsal ölçek: Özel fiyatlandırma

Airtable puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.000+ yorum)

4. Takım çalışması

teamwork aracılığıyla

Teamwork, takımların görevleri organize etmesine, etkili bir şekilde iletişim kurmasına ve görevlerin ilerlemesini izlemesine yardımcı olan bir işbirliği ve proje yönetimi yazılımıdır.

Teamwork platformu, görev yönetimi, dosya paylaşımı, zaman takibi, Gantt grafikleri ve takım mesajlaşması gibi özellikler sunar.

İşletmeler ve takımlar tarafından iş akışlarını kolaylaştırmak ve verimliliği artırmak için kullanılır. Teamwork'e web sitesi veya iOS ve Android cihazlar için mobil uygulamalar üzerinden erişebilirsiniz.

Takım çalışmasının en iyi özellikleri

Yerleşik zaman izleyici ile takım üyelerinin görev ve projelerde harcadıkları zamanı takip edin, proje ilerlemesi ve kaynak tahsisi hakkında değerli bilgiler edinin

Entegre mesajlaşma özellikleriyle gerçek zamanlı iletişim kurun. Takım üyeleri, platformdan ayrılmadan bire bir veya grup konuşmaları yapabilir, güncellemeleri paylaşabilir ve görevler üzerinde işbirliği yapabilir

Proje performansını analiz etmek ve veriye dayalı kararlar almak için kapsamlı raporlar oluşturun

Takım çalışması sınırlamaları

Yeni kullanıcılar, Teamwork'ün kapsamlı özellikleri ve işlevselliği nedeniyle bir öğrenme eğrisi ile karşılaşabilir

Takım çalışması fiyatlandırması

Ücretsiz

Teslimat: Aylık 13,99 $/kullanıcı

Grow: Aylık 25,99 $/kullanıcı

Ölçek: Özel fiyatlandırma

Takım çalışması puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (800+ yorum)

5. Basecamp

basecamp aracılığıyla

Basecamp, takımların görevleri organize etmesine, iletişim kurmasına ve etkili bir şekilde işbirliği yapmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir dizi özellik sunar.

Bu Hive alternatifi, kullanıcıların tek bir merkezi platformda projeler oluşturup yönetmelerine, son tarihler belirlemelerine, görevler atamalarına, dosya paylaşımında bulunmalarına, mesajlar ve yorumlar yoluyla iletişim kurmalarına ve ilerlemeyi izlemelerine olanak tanır.

Basitliği ve kullanım kolaylığı, çeşitli boyutlardaki ve sektörlerdeki takımlar için uygun hale getirir.

Basecamp'ın en iyi özellikleri

Basecamp'ın proje alanında tüm takım tartışmalarını, güncellemeleri ve yorumları birleştirin ve konu başlıklı tartışmalar, ek dosyalar ve bahsetmeler ile işbirliğini geliştirin

Dağınık e-postaları, anlık mesajları ve farklı uygulamaları merkezi bir platformla değiştirin. Bu şekilde, herkes aynı bilgilere erişebilir ve önceki konuşmalara kolayca başvurabilir

Basecamp'ın yapılacaklar listeleri, son tarihler, görev önceliklendirme, izleme ve atamalar gibi görev yönetimi özelliklerinden yararlanın.

Basecamp'ın basit ve sezgisel arayüzünden yararlanın. Verimli proje yönetimi için görevleri kolayca ekleyin, güncelleyin ve tamamlayın

Basecamp sınırlamaları

Yerleşik zaman takibi olmadan, kullanıcılar zamanlarını yönetmek için üçüncü taraf platformlara güvenmek zorunda kalabilir ve bu da iş akışlarında potansiyel verimsizliklere yol açabilir

Basecamp, büyük ölçekli projelerde ölçeklenebilirlik sorunları yaratır ve küçük ve orta ölçekli görevler için daha uygundur

Basecamp fiyatlandırması

Basecamp Basic : Aylık 15 $/kullanıcı

Basecamp Pro Sınırsız: 299 $/ay

Basecamp puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (5.000+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (14.000+ yorum)

6. Jira

jira aracılığıyla

Hive alternatifleri listesinde ayrıca Atlassian tarafından geliştirilen popüler bir proje yönetimi aracı olan Jira da yer almaktadır. Öncelikle sorun ve hata izleme ile görev yönetimi için kullanılır.

Jira, takımların eylem öğelerini düzenlemelerine, işleri atamalarına, ilerlemeyi izlemelerine ve proje geliştirme üzerinde işbirliği yapmalarına olanak tanır.

Özelleştirilebilir iş akışları, Kanban ve Scrum panoları ve raporlama sunar. Ayrıca, yazılım geliştirme ve proje yönetimi iş akışlarında yaygın olarak kullanılan diğer araçlarla da entegre olur.

Jira'nın en iyi özellikleri

Jira'nın kapsamlı sorun izleme özelliklerini kullanarak görevleri ve hataları yönetin

Jira'yı çeşitli üçüncü taraf araç ve hizmetlerle entegre ederek verimliliği artırın

Jira'nın gelişmiş analitik ve raporlama özellikleriyle proje performansı hakkında değerli bilgiler edinin ve bilinçli kararlar alın

Jira'nın kullanıcı izinlerini kullanarak tüm takım üyelerinizin Jira'nın tüm fonksiyonlarına istediğiniz düzeyde erişebilmesini sağlayın

Jira sınırlamaları

Jira'nın kapsamlı özellikleri, ilk kez kullanan kullanıcıların platformu tam olarak anlamak için ekstra zaman ve çaba harcamalarını gerektirebilir

Jira'yı proje gereksinimlerine göre ayarlamak, teknik uzmanlık yardımı olmadan karmaşık ve zaman alıcı olabilir

Jira fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Aylık 8,15 $/kullanıcı

Premium: Aylık 16 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Jira puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (5.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (13.000'den fazla yorum)

Bu Jira alternatiflerine göz atın!

7. Scoro

via Scoro

Scoro, işletmelerin çeşitli operasyonları verimli bir şekilde organize etmek ve denetlemek için kullanabilecekleri merkezi bir platformdur.

Proje yönetimi, zaman takibi, faturalandırma ve finansal yönetim gibi özellikler sunan Scoro, süreçleri kolaylaştırmanıza, kaynakları etkili bir şekilde tahsis etmenize ve genel verimliliği artırmanıza olanak tanır.

Ayrıca, Scoro faturalandırmayı basitleştirir, ödeme izlemeyi sağlar ve giderleri ve bütçeleri yönetmek için araçlar sunar.

Yazılımda entegre CRM özellikleri sayesinde, işletmeler müşteri ilişkilerini etkili bir şekilde sürdürebilir.

Scoro'nun en iyi özellikleri

Scoro ile hassas kullanıcı rolleri ve izinleri belirleyerek veri erişimini ve işlevselliği kontrol edin

Kuruluş içinde işbirliğini ve hesap verebilirliği teşvik ederken güvenliği ve uyumluluğu artırın

Scoro'yu sektörlere özel gereksinimlere ve iş akışlarına göre özelleştirerek her boyuttaki işletmenin verimliliğini, organizasyonunu ve karlılığını artırın

Scoro sınırlamaları

Scoro'nun son derece özelleştirilebilir yapısı, mevcut üçüncü taraf yazılım veya platformlarla entegrasyonu zorlaştırır ve bu da uyumluluk sorunlarına yol açabilir

Scoro ücretsiz bir sürüm sunmadığından, Hive alternatifleri arayan tüm kullanıcılara uygun olmayabilir

Scoro fiyatlandırması

Essential: Aylık 28 $/kullanıcı

Standart: Aylık 42 $/kullanıcı

Pro: Aylık 71 $/kullanıcı

Ultimate: Özel fiyatlandırma

Scoro puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (200'den fazla yorum)

8. Accelo

accelo aracılığıyla

Accelo, proje yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), zaman takibi, faturalandırma ve fatura kesme için araçlar sunan bulut tabanlı bir yazılım platformudur.

Bu platform, danışmanlık firmaları, pazarlama ajansları ve BT hizmet sağlayıcıları gibi profesyonel hizmet firmaları arasında özellikle popülerdir.

Accelo, projeleri izleyebileceğiniz, müşterilerle iletişim kurabileceğiniz ve programları ve kaynakları yönetebileceğiniz merkezi bir platform sağlayarak iş akışlarını kolaylaştırmayı ve takım üyeleri arasındaki işbirliğini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Ayrıca, çeşitli üçüncü taraf uygulamalar ve hizmetlerle entegre olarak, mevcut araçları ve veri kaynaklarını Accelo'ya bağlayarak daha kapsamlı bir çözüm sunar.

Accelo'nun en iyi özellikleri

Anahtar performans göstergelerini (KPI) izlemek, proje ilerlemesini takip etmek, finansal metrikleri analiz etmek ve takım performansını değerlendirmek için özelleştirilebilir raporlar ve gösterge panelleri oluşturun

Önceden oluşturulmuş rapor şablonları ve görselleştirme seçeneklerinin aralığından yararlanın ve tercihlerinizi karşılayan bilgilendirici raporlar oluşturun

Accelo'nun kaynak yönetimi özellikleriyle takımınızın iş yükünü yönetin ve kaynak kullanımını optimize edin. Takım programlarını kolayca görüntüleyebilir, olası darboğazları veya çakışmaları belirleyebilir ve optimum verimlilik ve proje planlaması sağlamak için gerektiğinde ayarlamalar yapabilirsiniz

Accelo sınırlamaları

Özelleştirme seçenekleri diğer platformlara kıyasla sınırlı olabilir ve belirli niş iş ihtiyaçlarına uyarlanabilirliği kısıtlayabilir

En iyi Hive alternatiflerinden biri olan Accelo, sınırlayıcı olabilecek ücretsiz bir plan sunmamaktadır

Accelo fiyatlandırması

Profesyonel: Aylık 50 $/kullanıcı

İş: Aylık 70 $/kullanıcı

Gelişmiş: Aylık 90 $/kullanıcı

Elite: Özel fiyatlandırma

Accelo puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (100+ yorum)

9. Productive. io

Productive. io, operasyonlarını optimize etmek ve verimliliği en üst düzeye çıkarmak isteyen hizmet tabanlı işletmeler, özellikle ajanslar ve danışmanlık firmaları için özel olarak tasarlanmıştır.

İlk proje planının geliştirilmesinden son teslimata kadar projenizin her yönünü etkili bir şekilde yönetmenizi sağlar.

Sezgisel proje yönetimi çözümleri, görev atama, ilerleme izleme ve kaynak tahsisini kolaylaştırarak projelerin zamanında ve bütçe dahilinde kalmasını sağlar.

Ayrıca, platformun entegre zaman takibi özellikleri, doğru faturalandırma ve takım verimliliğinin kapsamlı analizini sağlar.

Faturalandırma, gider izleme ve finansal raporlama gibi finansal yönetim özellikleriyle Productive. io, işletmelerin karlılıklarını ve finansal sağlıklarını korumalarına olanak tanır.

Productive.io'nun en iyi özellikleri

Özelleştirilebilir gösterge panelleri ve raporlarla takım performansı, proje ilerlemesi ve finansal metrikler hakkında değerli bilgiler edinin

Müşteri portalında şeffaf ve organize bir şekilde müşterilerle işbirliği yapın

Proje zaman çizelgelerine erişin, ilerleme güncellemelerini görün ve platform üzerinden doğrudan takımınızla iletişim kurun

Productive.io sınırlamaları

Kullanıcılar, benzersiz ihtiyaçlara uyacak şekilde proje yönetimi şablonlarını ve iş akışlarını özelleştirirken sınırlamalarla karşılaşabilir

Birçok Hive alternatifinden biri olan Productive. io, ücretsiz abonelik planı sunmamaktadır. Bu, yeni kullanıcıların platforma katılımını engelleyebilir

Productive.io fiyatlandırması

Temel: 11 $/ay

Profesyonel: 28 $/ay

Ultimate: Özel fiyatlandırma

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Productive.io puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (80+ yorum)

10. Monday. com

Monday. com, görevleri, projeleri ve iş akışlarını daha verimli bir şekilde yönetmenize yardımcı olan bulut tabanlı bir proje yönetimi aracıdır.

İşlerinizi yönetmek için panolar oluşturabileceğiniz ve özelleştirebileceğiniz görsel ve etkileşimli bir platform sunar.

Her pano bir projeyi temsil eder ve her pano içinde, projenin farklı aşamalarını veya yönlerini temsil eden sütunlar oluşturabilirsiniz, örneğin Yapılacaklar, İlerleme ve Tamamlandı.

Monday.com'un temel özelliklerinden biri esnekliğidir. Panolarınızı ve sütunlarınızı ihtiyaçlarınıza ve iş akışlarınıza göre özelleştirebilirsiniz. Görevlerinize ve projelerinize metin, sayı, tarih ve dosya gibi çeşitli veri türleri ekleyebilirsiniz.

Monday.com ayrıca, proje yönetimi, pazarlama, satış, İK ve daha fazlası için şablonlar dahil olmak üzere, projeleriniz için başlangıç noktası olarak kullanabileceğiniz birçok şablon sunar.

Monday.com'un işbirliği özellikleriyle, takım üyelerine görevler atayabilir, son tarihler belirleyebilir ve ilerlemeyi izleyebilirsiniz.

Ayrıca yorumlar ve bahsetmelerle birbirinizle iletişim kurabilir ve dosya ve belgeleri doğrudan platform içinde paylaşabilirsiniz. Monday. com, Slack, Google Drive ve Microsoft Teams gibi popüler takım işbirliği yazılımlarıyla entegre olarak iş akışlarınızı kolaylaştırmanıza ve tüm işlerinize tek bir yerden erişmenize olanak tanır.

Monday. com en iyi özellikler

Platformdaki tüm kullanıcı etkinliklerinin ayrıntılı bir kaydını tutun; değişiklikleri izleyin, hataları belirleyin ve hesap verebilirliği sağlayın

Kullanıcıların takvimleriyle senkronizasyon sağlayarak, görevlerini ve son teslim tarihlerini diğer taahhütleriyle birlikte görüntülemelerine olanak tanıyın

İletişimi ve şeffaflığı artırmak için müşterilerle proje güncellemelerini ve bilgileri paylaşmak üzere bir müşteri portalı oluşturun

Verileri çeşitli biçimlerde içe ve dışa aktarın ve bilgileri diğer sistemlere kolayca aktarın

Gerekirse önceki sürümlerine geri dönmek için dosyaların önceki sürümlerini kaydedin. Bu, veri kaybını önler ve en güncel bilgilerin her zaman mevcut olmasını sağlar

Monday. com sınırlamaları

Kapsamlı özellik seti yeni kullanıcılar için biraz karmaşık olabilir

Ücretsiz plan, ücretli planlara kıyasla daha az kullanıcı ve pano gibi kısıtlamalara sahiptir ve otomasyon ve üçüncü taraf entegrasyonları gibi gelişmiş özelliklerden yoksundur

Monday. com fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Temel: Aylık 12 $/koltuk

Standart: Aylık 14 $/koltuk

Pro: Aylık 24 $/koltuk

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Monday. com puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Hive'a Güçlü Bir Alternatif Edinin

Tartıştığımız çeşitli Hive alternatiflerini keşfederken, takımınızın beklentilerini karşılayan ve aşan bir proje yönetimi aracı seçin.

Hive'ın bu alternatiflerinin her birinin güçlü ve zayıf yönleri vardır ve proje yöneticilerinin dikkate alması gereken benzersiz özellikler ve işlevler sunar.

Ancak, bu Hive alternatifleri arasında ClickUp, kapsamlı bir proje yönetimi platformu arayışınızda mükemmel bir seçim olarak öne çıkıyor. Proje yönetiminizi iyileştirmeye ve daha iyi iş içgörüleri elde etmeye hazırsanız, ClickUp'a şimdi ücretsiz kaydolun!