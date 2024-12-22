2025 Pazarlama Takvimi Nasıl Oluşturulur: Ücretsiz Şablonlar ve Örnekler

İletişim, sosyal medya, metin yazarlığı, PPC, etkinlikler ve SEO'nun ortak noktası nedir? 👀

Hepsi pazarlama departmanınızın çatısı altında yer alır ve muhtemelen aynı takvime göre çalışır.

Pazarlama ekibiniz sandığınızdan daha büyüktür ve genel stratejinizin başarısında rol oynayan işlevler arası projeler ve takım üyeleri de hesaba katıldığında, bu üye havuzu daha da büyür.

Bu nedenle, kuruluşunuzun her zaman erişebileceği güncel ve ayrıntılı bir pazarlama takvimi tutmak çok önemlidir. 📅

Pazarlama takvimleri, tüm kampanyalar, görevler, son tarihler ve projeler hakkında net bir genel bakış sunarak departmanın uyumlu, organize ve en önemlisi aşırı çalışmadan uzak olmasını sağlar. Doğrudan dahil olan üyelerin yanı sıra, pazarlama takvimleri paydaşlar, başkan yardımcıları ve diğer üst düzey yöneticiler için de önemli dönüm noktalarını kavramak ve pazarlama takımının genel başarısını izlemek için birer varlıktır.

Mevcut pazarlama takviminizi yenilemek veya sıfırdan oluşturmak istiyorsanız, doğru yere geldiniz. Hayalinizdeki pazarlama takvimini oluşturmak için gereken her şeyin ayrıntılarına derinlemesine girerken bizi takip edin.

Anahtar pazarlama takvimi öğelerinin dökümlerini, avantajlarını, şablonları ve departmanınızın pazarlama hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak adım adım kılavuzu bulun. 🎯

Pazarlama Takvimi nedir?

Pazarlama takvimi, büyüklüğü ne olursa olsun tüm pazarlama faaliyetlerinin ayrıntılı bir programıdır ve öngörülebilir geleceğe kadar uzanır.

Pazarlama takviminizi oluşturmak, önemsiz bir görev veya her çeyrekte bir kez yapılacak bir iş değildir. Takvimin, her gün onu kullananlar için güncel kalmasını sağlamak için sık sık dikkat edilmesi, gözden geçirilmesi ve çapraz referanslanması gerekir. Çünkü takviminiz değişebilir ve muhtemelen çok fazla değişecektir. 🫣

Son tarihler, etkinlik lojistiği, kampanyayla ilgili görevler ve kaynak yönetimi, pazarlama takviminizi sürekli olarak etkiler. Takviminizin her zaman güvenilir olmasını sağlamak için, takviminizi sık sık kontrol etmek ve güncellemeleri fark eder etmez, hatta bir yıl önceden eklemek iyi bir kuraldır.

En iyi pazarlama takvimleri, tüm olaylar hakkında anahtar bilgileri bir bakışta sunar. Ayrıca, belirli bir günün daha ayrıntılı dökümlerini görmek veya yılın geri kalanına genel bir bakış atmak için yakınlaştırma ve uzaklaştırma esnekliği de sağlar.

Ayrıca, takviminiz en sık kullandığınız araçlarla entegre olmalı veya hatta günlük görevlerinizi barındıran platformun içinde bulunmalıdır. Bu, yapılacak işlerinizi ve son teslim tarihlerinizi diğer önemli tarihlerle birlikte rahat ve verimli bir şekilde yönetmenize yardımcı olur.

ClickUp Takvim Görünümünde Planlamaya Başlayın ClickUp Takvim Görünümü'nde görevleri sürükleyip bırakarak son teslim tarihlerini kolayca düzenleyin ve yeni etkinlikler ekleyin

Takvimdeki tüm etkinlikler, kuruluşunuzun genel pazarlama hedeflerine ve uzun vadeli stratejisine dayalı olmalıdır, bu nedenle tüm kuruluşunuzun veya en azından tüm pazarlama departmanının pazarlama takviminize erişimi olmalıdır.

Yine de, pazarlama takvimi oluşturmanın birçok yolu vardır ve yaratıcılığınızı harekete geçirmek için en iyi seçeneklerden bazılarını size göstereceğiz!

Pazarlama takvimleri neden önemlidir?

Pazarlama takvimleri, faaliyetlerinizi düzenli tutar ve etkili pazarlama proje yönetimi uygulamalarını destekler. Her çeyrekte pazarlama takviminizin ana hatlarını belirlemek zaman alıcı bir iş gibi görünebilir, ancak bu işin karşılığını fazlasıyla veren inanılmaz bir varlıktır.

Pazarlama takvimi olmadan, departmanınız aşağıdaki riskleri alır:

Etkinlikleri takip edememe

Son teslim tarihlerini kaçırmak

Müşteriler, markalar veya satıcılarla olan ortaklıkları tehlikeye atmak

Kendinizi aşırı yükleme

Takımınızı aşırı çalıştırma

Pazarlama takvimleri, takımınızda beklenmedik etkinlikleri daha iyi yönetmenize de yardımcı olur. Son dakika değişiklikleri veya planlanmamış etkinliklerin aniden ortaya çıkması sık rastlanan bir durumdur. Güncel bir takvime sahip olmak, takımınızın kapasitesi ve mevcut kaynakları hakkında en iyi bilgileri sağlayarak stratejinizi mümkün olan en kısa sürede değiştirmenize olanak tanır.

Biraz daha derine inersek, belirlenen bir takvim, takımların önemli proje dönüm noktalarını gerçekleştirmekten sorumlu olmalarına ve bireysel üyelerin rollerinin büyük resimde nasıl bir yere sahip olduğunu anlamalarına yardımcı olur. Takviminizdeki her etkinlik, kuruluşunuzun daha büyük hedefleriyle bağlantılı olduğundan, takımınızın son teslim tarihlerini doğru bir şekilde önceliklendirebilmesini ve zamanını kuruluşun tamamı için en faydalı şekilde kullanabilmesini sağlar.

Pazarlama takvimleri, pazarlama stratejinizin ve uygulamanızın bel kemiğidir. İşte bunun birkaç nedeni daha:

Faaliyetlerinizi düzenli tutar: Pazarlama takviminin temel amacı, düzenli olmanızı sağlamaktır. Pazarlama faaliyetlerinizi önceden planlamanıza yardımcı olur, böylece son dakikada telaşlanmak zorunda kalmazsınız. İş yükünüzü görselleştirmenize ve kaynakları etkili bir şekilde tahsis etmenize olanak tanır, hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlar.

Etkili pazarlama proje yönetimini destekler: Pazarlama takvimi, tüm pazarlama görevlerinize kapsamlı bir görünüm sunarak takımdaki herkesin sorumluluklarını, son teslim tarihlerini ve bağımlılıklarını anlamasını sağlar. Bu, işbirliğini geliştirir, yanlış iletişimi azaltır ve takımınızın daha verimli çalışmasına yardımcı olur.

Mesajlarda tutarlılık sağlar: Tüm pazarlama faaliyetlerinizi önceden planlayarak, kampanyalarınızda mesajların tutarlılığını sağlayabilirsiniz. Bu, marka imajınızı güçlendirir, hedef kitlenizin sizi tanımasını kolaylaştırır ve kampanyalarınızın etkinliğini artırır.

Stratejik planlamaya yardımcı olur: Pazarlama takvimi, pazarlama faaliyetlerinizi kuşbakışı bir görünümle sunar ve bunları iş hedeflerinizle uyumlu hale getirmenize yardımcı olur. Bu da görev önceliklendirme, bütçe dağıtımı ve kaynak tahsisi ile ilgili stratejik kararlar almanıza yardımcı olur.

Yaratıcılığı ve yeniliği teşvik eder: Pazarlama görevlerine ve zaman çizelgelerine görsel bir bakış, takımınızda yaratıcılığı tetikleyebilir. Takımınızı alışılmışın dışında düşünmeye ve her kampanya veya proje için yenilikçi fikirler üretmeye teşvik edebilir.

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Pazarlama takvimine neler dahil edilmelidir?

Pazarlama takviminizdeki etkinlik türleri, büyük pazarlama kampanyaları, konferanslar ve ürün lansmanlarının çok ötesine uzanır. Sosyal medya gönderileri, blog planlaması, web seminerleri ve tasarım son teslim tarihleri de pazarlama takviminizde yer alır.

Ayrıca, iyi bir pazarlamacı olmanın bir parçası da hedef kitlenizle ilgili güncel etkinlikler, önemli değişiklikler ve fırsatlardan haberdar olmaktır. Bu nedenle, içerik teslim tarihleri ve promosyonlarınızın yanı sıra tatiller ve kültürel etkinlikler gibi küresel dönüm noktalarını da eklemeniz iyi bir fikirdir.

Takımınız için Pazarlama Takvimi Oluşturma

Daha büyük görevlerle sıfırdan başlıyorsanız, üst düzey hedeflerinizle başlayıp aşağıya doğru ilerlemek daha kolay olabilir.

Adım 1: Pazarlama stratejinizi sağlamlaştırın

Öncelikle, kuruluşunuzun mevcut pazarlama stratejisine bakın ve daha büyük hedeflerinizi değerlendirin. Müşteri kaybını azaltmak mı istiyorsunuz? Yeni müşterilere ulaşmak mı? Büyük bir marka yenileme için farkındalık yaratmak mı? Belki de üçünü birden! Etkinlikleriniz, bloglarınız ve kampanya ritminiz bu ihtiyaçları destekleyecek şekilde planlanmalıdır.

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Çalışmanız gereken önemli etkinlikleri ve dönüm noktalarını belirledikten sonra, gerçekçi bir program oluşturmaya başlayabilirsiniz. Son teslim tarihleri konusunda gerçekçi olun ve hangi görevlerin veya projelerin diğerlerinin tamamlanmasına bağlı olduğunu düşünün. Ve elbette, çalışanlarınızı da unutmayın. 💜

3. Adım: Anahtar oyuncularınızı belirleyin

Her bir faaliyette yer alan üyeleri belirleyin ve pazarlama takımının büyük olduğunu unutmayın. Departmanınız yazarlar, video yapımcıları, sosyal medya yöneticileri, etkinlik planlayıcıları, tasarımcılar, düzenleyiciler ve hatta diğer departmanlardan katkıda bulunanlardan oluşabilir!

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Takımınız pazarlama stratejiniz, önemli etkinlikler, projeler ve anahtar oyuncular konusunda uyum sağladıktan sonra, bunları pazarlama takvimi uygulamanıza ekleme zamanı gelir.

İşlerinizi daha az kanala senkronize etmek için tasarlanmış dinamik bir pazarlama proje yönetimi yazılımı kullanmak, zamanınızı en verimli şekilde kullanmanın en kolay yoludur. Bu, özellikle hayalinizdeki pazarlama takvimini oluşturmak istiyorsanız geçerlidir.

Takvim uygulamanızın işlerinizi yaptığınız platformlardan tamamen ayrı olması, takvimi kontrol etmeyi ciddi bir zaman kaybına dönüştürür. Ayrıca, pazarlama takviminize kolayca çapraz referans veremiyorsanız, takvimin güncelliğini yitirme olasılığı çok daha yüksektir.

ClickUp'ta Takvim, Gantt, Liste, Pano ve daha fazlasını içeren 15'ten fazla iş akışı görünümünü kullanarak pazarlama takviminizdeki kampanyaları, toplantıları ve etkinlikleri diğer işlerinizle birlikte görselleştirin

Neyse ki, her bütçeye uygun çok sayıda esnek ve sezgisel takvim uygulaması var! Doğru araç, nihayetinde takımınızın boyutuna ve pazarlama stratejinizin karmaşıklığına bağlı olacaktır, ancak en çok kullanılan ve değerli pazarlama takvimi özelliklerinden bazıları şunlardır:

Faaliyetlerinizi barındıracak en iyi yazılımı seçtikten sonra, her zaman bir pazarlama takvimi şablonuyla başlayın. Bu, kampanya zaman çizelgelerinizi oluşturmak, son tarihleri belirlemek, görevleri atamak, takımla iletişim kurmak ve her şeyi izlenebilir hedeflerinize bağlamak için doğru özelliklere sahip olduğunuzdan emin olmanızı sağlar.

Ayrıca, aracı ilk kez kullanıyorsanız, birkaç karmaşık kampanyayı aynı anda yürütüyorsanız veya takımınıza işin içinden öğrenmelerini sağlamaya çalışıyorsanız, bir pazarlama takvimi şablonu süreci mümkün olan en verimli şekilde hızlandıracaktır. Yani, özelliklerini doğru kullanarak ve mümkün olduğunca az stres yaratarak. 🙂

Farklı türdeki pazarlama takvimleri için çok sayıda şablon sunduk, ancak pazarlama stratejinizi oluşturmak ve büyük projeleri organize etmek için bir temel oluşturmak istiyorsanız, öğrenmesi kolay ve hedefleriniz büyüdükçe ölçeklenebilen bir şablon arayın.

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Kullanım kolaylığı, ayrıntılı Yardım Belgesi ve kapsamlı organizasyon özellikleri nedeniyle ClickUp'ın Pazarlama Takvimi Şablonunu öneriyoruz.

Bu Listeyi Çalışma Alanınıza uygulayın ve altı özelleştirilebilir görünümü kullanarak pazarlama sürecinizi oluşturun, projeleri düzenleyin, zaman çizelgelerini görselleştirin ve bütçenizi ayrıntılı olarak inceleyin. Ayrıca, altı renk kodlu özel durum, her görevin ilerlemesini bir bakışta net bir şekilde gösterir.

5 Örnekle Pazarlama Takvimi Türleri

Tüm departman pazarlama takviminden faydalanırken, farklı takımlar kendi takvimlerini oluşturabilir veya filtreleme ve sıralama özelliklerini kullanarak kendileriyle ilgili görevleri ve etkinlikleri ayırarak daha büyük takvimin bir varyasyonunu kullanarak çalışabilir.

Pazarlama departmanı ve kuruluşunuzun genelindeki takımların ihtiyaçlarını ve farklılıklarını karşılamak için çeşitli pazarlama takvimleri de mevcuttur. En yaygın pazarlama takvimlerinden bazıları şunlardır (bunlarla sınırlı değildir):

İçerik takvimi

ClickUp'taki Takvim görünümünü kullanarak diğer görevleriniz ve toplantılarınızla birlikte sosyal medya gönderilerini, blogları ve duyuruları planlayın

Özellikle işiniz kendi blogunuzda düzenli olarak yayın yapıyorsa veya başkalarına katkıda bulunuyorsa, içerik takvimleri son teslim tarihlerini belirlemenize, içerik veritabanınızı yönetmenize ve yayınladığınız her şeyin üstünde kalmanıza yardımcı olabilir — üretim ölçeğinize bağlı olarak, editoryal yazılardan e-posta pazarlama kampanyalarına kadar!

Bir blogu tek başına sürdürmek çok zor bir iştir (bize güvenin) ve her ay yayınladığınız makale sayısını artırdığınızda, içerik takvimi oldukça hızlı bir şekilde dolabilir. Özellikle blog yazmanın yanı sıra, akran düzenlemesi, SEO güncellemeleri, görsel tasarımlar ve yıllık yenilemeler gibi diğer gerekli görevleri de hesaba kattığınızda.

Tüm bu etkinlikler, her bir görevin ilgili olduğu blogun adı, yazar, diğer gerekli takım üyeleri ve eylem öğesinin durumu gibi anahtar bilgilerle birlikte içerik pazarlama takviminizde kolayca bulunmalı ve planlanmalıdır. Bu nedenle, planlama sürecinize rehberlik edecek önceden oluşturulmuş bir içerik takvimi şablonuyla başlamanızı öneririz.

Bu Şablonu İndirin Sıkıcı elektronik tabloları bir kenara bırakın ve ClickUp'ın İçerik Takvimi Şablonunu kullanarak yıl boyunca içeriği planlayın, düzenleyin ve izleyin

ClickUp'ın bu İçerik Takvimi Şablonu hem kapsamlı hem de yeni başlayanlar için kolaydır. Bu özelleştirilebilir Liste, tüm güncellemeleri düzenli ve kolay erişilebilir tutmak için yedi Özel Alan ve beş farklı görünümün yanı sıra, bir taslağın yayınlanmadan önce geçtiği her aşamayı izlemek için beş özel durum ile donatılmıştır.

Promosyon veya kampanya takvimi

Yaklaşan etkinlikler, özel teklifler, ürün lansmanları veya halkla ilişkiler girişimleri planlıyor olun, tüm ilgili güncellemeler promosyon takviminizde veya pazarlama kampanyası takviminizde bulunabilir.

İçerik takvimleri gibi, bu etkinlikleri planladığınız sıklık da nihayetinde promosyon takviminize neyin gireceği üzerinde bir miktar etkiye sahip olacaktır. Örneğin, bir etkinlik planlama ajansının parçasıysanız, takvim yapınız muhtemelen bir ürün odaklı bir işletmenin takviminden oldukça farklı olacaktır.

Ancak takım yılda yalnızca bir büyük konferansa katılıyor veya planlıyorsa, bu görevler PR, promosyon veya reklamcılıkla ilgili eylem öğelerinin arasına girebilir.

ClickUp'ın Kampanya Takvimi Şablonu, promosyon takviminizi hazırlamak ve çalıştırmak için harika bir kaynaktır. Takvim, Liste ve Zaman Çizelgesi dahil olmak üzere beş özelleştirilebilir görünüm, yöneticilerin planladıkları programı takip etmeden başarılı pazarlama kampanyaları yürütmelerine yardımcı olur.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Kampanya Takvimi Şablonu ile takımınızın uyumunu ve kampanyalarınızın yolunda gitmesini sağlayın

Ayrıca, Özel Alanlar, sorunsuz pazarlama kampanyası yönetimi için hedef pazar, bütçe, hedefler ve süre dahil olmak üzere her göreve anahtar bilgileri ekler.

Sosyal medya takvimi

Etkinlikleriniz, bloglarınız ve promosyon teklifleriniz, farkındalığı artırmak ve hedef kitlenize ulaşmak için sosyal medya kampanyalarına sahip olacaktır, ancak kuruluşunuzun sosyal medya stratejisinin görünenden çok daha fazlası vardır.

Kuruluşunuz çok fazla paylaşım yapıyor.

Muhtemelen düşündüğünüzden çok daha fazlası! Bu pazarlama faaliyetleri, diğer pazarlama kampanyalarının tanıtımına yardımcı olan yayınları takip etmek için değil, aynı zamanda markanızın bilinirliğini ve etkileşimini artıran yayınları da takip etmek için özel bir sosyal medya pazarlama takvimine ihtiyaç duyar.

Sosyal medya platformlarının sayısının tek başına bile çok fazla olduğundan bahsetmeye gerek yok. Takımınız her platforma aynı önceliği vermiyor olabilir, ancak fotoğraflar, videolar, konular ve hatta makaleler dahil olmak üzere her kanal için çeşitli gönderileri doğru bir şekilde planlamak ve organize etmek önemlidir.

ClickUp'ın Sosyal Medya Gönderileri Şablonu gibi kaynaklar, takımların bir pazarlama planı oluşturmasına, zaman kazanmasına ve sosyal medyada varlıklarını oluştururken daha hızlı çalışmasına yardımcı olur. Bu özelleştirilebilir Liste, tüm sosyal medya etkinlikleri için önceden oluşturulmuş bir Takvim ile ayrıntılara dalar.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ta Liste, Takvim ve Pano görünümlerini kullanarak yaklaşan sosyal medya gönderilerinizi planlayın ve zamanlayın

Atanan kişileri, onayları ve varlıkları takip etmek için kapsamlı bir yapılacaklar listesi ve her platform için içeriği yönetmek için etkileşimli bir Kanban panosu.

E-posta pazarlama takvimi

E-posta bültenleri ve kampanyaları uygun maliyetli, ölçülebilir ve hedefe yöneliktir; bütçesini aşmadan müşteri tabanını genişletmek isteyen şirketler için büyük bir kazançtır! Özellikle aynı anda birden fazla kampanya yürütüyorsanız, özel bir e-posta pazarlama takvimi, planlama aşamasından uygulamaya kadar kampanyalarınızın ilerlemesini ve başarısını izlemenize yardımcı olabilir.

Birçok kampanya önceden planlanırken, özellikle yeni e-posta kampanyaları son dakikada ortaya çıkabilir ve kapsamlı bir takvim, takımınızı ve kaynaklarınızı mümkün olduğunca verimli bir şekilde yönetmenize yardımcı olur.

Sosyal medya ve içerik takvimlerinizde olduğu gibi, e-posta pazarlama takviminize de doğru zamanları ve görevleri eklediğinizden emin olun. Bu, göndermeden önce yeterli sayıda akran incelemesi ve düzeltme okumasının yapılabilmesi için her taslak için yapılmalıdır.

Diğer gönderilerden farklı olarak, bir e-posta gönderdiğinizde, düzenleme yapma fırsatını kaybedersiniz. Bu, küçük bir yazım hatası veya eksik bir bölümün kalıcı olacağı anlamına gelir ve kimse bunu istemez.

Reklam takvimi

Blog gönderileri gibi, reklamlar da pazarlama kampanyası başladıktan sonra ek iş gerektirir. Reklam takvimleri, kampanya lansmanı öncesinde, sırasında ve sonrasında tüm temel unsurları kapsadığınızdan emin olmak için harika bir yoldur.

En küçük kampanyalar bile, hayata geçirilmeden önce araştırmaya dayalı olmalı ve test edilmelidir. Doğru takvim, gerçekçi bir zaman çizelgesi oluşturarak, analizleri önceden ayarlayarak, farklı pazarlama kampanyası sürümlerini test ederek ve daha fazlasını yaparak takımınızın yolunda ilerlemesine yardımcı olur.

Yönetmeniz gereken çok sayıda hareketli parça varsa, reklam ihtiyaçlarınızı ayrıntılı bir şekilde listelemek ve kolaylaştırmak için ClickUp'ın Pazarlama Reklamları Planlama Şablonunu kullanın. Önceden oluşturulmuş Listeyi kullanarak iş akışınızdaki yaklaşan görevleri denetleyin, ClickUp'ın Takvim görünümüyle kampanyalarınızı görselleştirin veya özelleştirilebilir bir Kanban panosunda boru hattınızdaki her reklamın ilerlemesini izleyin.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Reklam Planı Şablonu ile yaklaşan reklamlarınızı listeleyin ve gruplandırın

Ayrıca, zaman alan kurulum işlemlerine de elveda diyebilirsiniz. Kampanya bilgilerinizi girin ve reklam takviminizin ClickUp'ta şekillenmesini izleyin!

3 Pazarlama Takvimi Şablonu Denemeniz Gereken

Hala mükemmel şablonu mu arıyorsunuz?

İnanması zor olsa da, şimdiye kadar bahsedilenlerden daha fazla pazarlama takvimi stili vardır. Pazarlama takımları ve departmanları çok farklı şekilde yapılandırılabileceğinden, tercih ettiğiniz stile uygun pazarlama planı takvimi şablonunu bulmak biraz zor olabilir.

Ama şanslısınız! Bu makaleden doğrudan indirebileceğiniz ve ücretsiz olarak deneyebileceğiniz üç adet daha özelleştirilebilir pazarlama takvimi şablonumuz var. 🤩

1. ClickUp'ın Etkinlik Pazarlama Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Etkinlik Pazarlama Şablonunu kullanarak dinamik bir Kanban panosunda takım belgelerini, toplantı güncellemelerini ve etkinlik takviminizi yönetin

Her boyuttaki etkinlikleri yönetmek zordur. Satıcılar, bilet satışları, katılımcılar, misafir konuşmacılar ve bütçe arasında, etkinlik ilerlemenizi tek bir yerde organize etmek için güvenilir bir yönteme sahip olmak önemlidir. ClickUp'ın Etkinlik Pazarlama Şablonu, tam da bu ihtiyacı karşılamak için çalışma alanınıza önceden oluşturulmuş bir Klasör uygular!

Özel durumlar ve beş proje görünümü, takım belgelerini, bireysel etkinlikleri, toplantı güncellemelerini ve etkinlik takviminizi yönetmenize yardımcı olur, ancak bu şablonun asıl öne çıktığı nokta, aşağıdakileri içeren 12 Özel Alan'dır:

Katılım Türü

Faturalar ve Makbuzlar

Bütçe

Konum

Birincil Pazarlama Hedefi

Potansiyel Müşteri Hedefi

2. ClickUp tarafından sunulan Blog Yayın Takvimi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Blog Yayın Takvimi Şablonu ile üretkenliğinizi ortaya çıkarın

Yeni içerik yayınlarken tutarlılık anahtar rol oynar, ancak bir blogu tamamlamak için taslak yazmaktan çok daha fazlası gerekir. Anahtar kelime araştırması, akran değerlendirmeleri, grafikler ve performans izleme de yayın takviminizde önemli bir rol oynar.

ClickUp'ın Blog Yayın Takvimi Şablonu, içerik stratejinizi geliştirmenize ve sürdürmenize yardımcı olmak için tüm bu görevleri Kanban benzeri Pano görünümünde düzenler. Ayrıca, Takvim, Belgeler ve Liste dahil olmak üzere üç ek görünüm, yöneticilerin ve üyelerin iş yüklerini her zaman kontrol altında tutmalarına yardımcı olur.

3. ClickUp tarafından Podcast Takvim Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Podcast Takvim Şablonu ile podcast'lerinizi planlayın

İçerik, e-posta ve ürün pazarlamasına büyük önem verdik, ancak sektör bilgilerini podcast'ler, YouTube videoları ve web seminerleri aracılığıyla yaymak isteyenler için, araştırmalarınızı, prodüksiyonlarınızı, bölümlerinizi ve daha fazlasını düzenlemek için ClickUp'ın Podcast Takvim Şablonunu deneyin.

Herkes markası için bir podcast başlatma fikrini sever, ancak bunu iyi yapmak için yoğun planlama ve işbirliği gerekir! Bu şablondaki yedi proje görünümü, yaklaşan misafirlerden program notlarınıza kadar her şeyi ayrıntılı olarak düzenlemek için mükemmeldir, 18 Özel Alan ise her göreve anahtar bağlam ekler.

Hala mükemmel şablonu bulamadınız mı? Sorun değil.

ClickUp'ın geniş ve sürekli büyüyen Şablon Kitaplığı, her türlü kullanım için özelleştirilebilir şablonlarla doludur. Platformu ilk kez kullanıyor olsanız bile, pazarlama takviminizi kısa sürede hazırlamak için yüzlerce yeni başlayanlar için uygun ancak ayrıntılı şablon ve kılavuzlu Yardım Belgeleri bulabilirsiniz.

Pazarlama Takvimleri ile Takımınızı Yönetin

Pazarlama süreçlerinizi kolaylaştırmak ve ölçeklendirmek için doğru yazılıma yatırım yapmanın büyük bir savunucusu olduğumuz bir sır değil, ancak tüm uygulamalar takımınızın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak aynı özellikleri, kullanım kolaylığını ve esnekliği paylaşmıyor.

Bu nedenle, pazarlama takvimlerinizi, kampanyalarınızı, görevlerinizi ve analiz izlemenizi yönetmek için ClickUp'ı kullanmanızı öneririz.

ClickUp, şirket çapında verimliliği artırmak ve tüm uygulamalarındaki işlerinizi tek bir işbirliğine dayalı çalışma alanında merkezileştirmek için tasarlanmış tek verimlilik platformudur. Güçlü olduğu kadar sezgiseldir! Pazarlama takviminizi her açıdan gözden geçirmenize yardımcı olacak 15'ten fazla özelleştirilebilir görünüm.

Sıfırdan başlayın veya ClickUp'ın birçok şablonundan birini kullanarak zengin özelliklerine, 1.000'den fazla entegrasyonuna ve daha fazlasına erişmek için ClickUp'ı bugün ücretsiz deneyin. 🏆