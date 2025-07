2025 için 10 Ücretsiz Üç Aylık İş İnceleme (QBR) Şablonu

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "QBR Şablonu nedir?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "metin": "Üç Aylık İş İnceleme şablonu, şirketlerin geçen çeyrekteki iş performansını kolayca inceleyebilmeleri ve gelecek çeyrek için plan yapabilmeleri için biçimlendirilmiş yapılandırılmış bir belge, gösterge paneli veya sunumdur. Tipik bir QBR şablonu en azından anahtar metriklere genel bakış, hedeflere yönelik ilerleme, önemli girişimlerle ilgili güncellemeler ve ele alınması gereken sorunlar veya zorlukları içerir. " } } ] }

Kuruluşlar, büyük ve iddialı hedeflere ulaşmak için daha fazla insan, departman ve teknolojiyi bir araya getirerek her zamankinden daha hızlı hareket ediyor. QBR'ler, takımların hedefler üzerinde uyum sağlaması, sorumluluk alması, işbirliği yapması ve sürekli iyileştirmeyi teşvik etmesi için yapılandırılmış bir forum sağlar.

Düzenli QBR'ler gerçekleştirerek, kuruluşlar performanslarını iyileştirebilir, hedeflerine odaklanabilir ve müşterilerine ve paydaşlarına değer sunmalarını sağlayabilir.

QBR Şablonu nedir?

Üç Aylık İş İnceleme şablonu, şirketlerin geçen çeyrekteki iş performansını kolayca inceleyip gelecek çeyrek için plan yapabilmeleri için biçimlendirilmiş yapılandırılmış bir belge, gösterge paneli veya sunumdur. Tipik bir QBR şablonu en azından anahtar metriklere genel bakış, hedeflere yönelik ilerleme, önemli girişimlerle ilgili güncellemeler ve ele alınması gereken sorunlar veya zorlukları içerir.

Temel olarak, bu tür şablonlar üç aylık iş inceleme toplantılarını olabildiğince verimli hale getirmek için tasarlanmıştır. Belge, yöneticiler, bölüm başkanları ve takım liderleri gibi anahtar paydaşlar arasında tartışmayı kolaylaştırmalıdır.

Her üç aylık toplantının sonunda, herkes aynı sayfada olmalı ve işin nasıl gittiği ve bir sonraki çeyrekte iyileştirilmesi gerekenler konusunda net bir anlayışa sahip olmalıdır.

İyi bir üç aylık iş inceleme şablonu nedir?

İyi bir QBR şablonu, şirketin performansına ilişkin net bir not veren bir şirket karnesi gibidir. Ancak, bir karneye göre QBR şablonu, son üç ayın performansını, önümüzdeki üç ayda performansı iyileştirmek için yapılması gerekenlere yönelik bir eylem planına dönüştürmek üzere tasarlanmıştır.

En iyi QBR şablonları, performansı izlemek ve iyileştirme için hesap planlaması yapmakla kalmaz, aynı zamanda ortak hedefler etrafında yöneticileri, departman başkanlarını ve takım liderlerini bir araya getirerek işi bir bütün haline getirir.

ClickUp'ta bir görevde takımınızla doğrudan iletişim kurun, diğer görevleri paylaşın ve konu başlıklı yorumlarla dosya yükleyin!

İster ilk QBR sunumunuzu ister yüzüncü sunumunuzu gerçekleştiriyor olun, sağlam bir şablon QBR konuşmalarınızı, planlamanızı ve uygulamanızı işinize düzenli bir değer katacak hale getirecektir. Aşağıdaki öğeleri, iyi bir QBR şablonunun içermesi gereken temel bileşenler olarak değerlendirin.

İlgili Metrikler: Şablon, şirketin performansını izlemeye yardımcı olan ilgili metrikleri içermelidir. Şirketin hedef ve amaçlarıyla uyumlu metrikleri seçmek önemlidir. Örneğin, bir satış QBR'si yönetiyorsanız, şablon gelir, oluşturulan potansiyel müşteriler ve dönüşüm oranları ile ilgili metrikleri içermelidir.

Netlik: QBR'ler çok sayıda veri ve bilgi içerir, bu nedenle şablonunuz tüm bu karmaşıklığı okunması ve anlaşılması kolay hale getirmelidir. Grafikler ve çizelgeler ekleme özelliği, bilgileri daha görsel ve daha kolay anlaşılır hale getirmeye çalışırken işinizi çok kolaylaştıracaktır.

Eyleme geçirilebilir içgörüler: Bir QBR şablonu, yalnızca şirketin performansına genel bir bakış sunmakla kalmamalı, aynı zamanda iyileştirme için anahtar içgörüler ve eyleme geçirilebilir öneriler de vurgulamalıdır.

Esneklik: Öncelikler ve stratejiler her çeyrekte, hatta daha sık değişir. Şablonunuz, üç aylık raporunuzun yapısını tamamen yeniden tasarlamanıza gerek kalmadan düzenli değişikliklere uyum sağlayacak kadar esnek olmalıdır.

Hedef kitleye özel: Son olarak, QBR şablonu, incelemeyi yapacak hedef kitleye göre uyarlanmalıdır. Bu da esneklik sağlar. İdeal olarak, her paydaş için farklı bir QBR raporu oluşturmak yerine, aynı bilgileri inceleyen kişiye göre farklı şekillerde filtreleyip çerçevelendirmelisiniz.

Bonus: 30-60-90 günlük şablonlar!

QBR'ler işiniz için neden önemlidir?

Üç aylık iş incelemeleri, doktorunuzun yaptığı yıllık sağlık muayenesi gibidir. Doktorun genel sağlığınızı kontrol etmek veya olası sorunları erken tespit etmek için standart testler yapması gibi, QBR de işin genel durumunu düzenli olarak takip etmek için temel işletim ve performans ölçütlerini değerlendirir.

İyi bir QBR süreci, bir işletmenin beş şeyi başarmasına yardımcı olur:

Performans incelemesi : Takımların iş hedefleri, amaçları ve ölçütlerine göre performanslarını düzenli olarak gözden geçirmeleri için bir fırsat sağlar. : Takımların iş hedefleri, amaçları ve ölçütlerine göre performanslarını düzenli olarak gözden geçirmeleri için bir fırsat sağlar. Hedef uyumu: Tüm takımların ve departmanların şirketin stratejik hedefleri ve öncelikleri ile uyumlu olmasını sağlar. Takım işbirliği : Bu, takımların işbirliği yapması, en iyi uygulamaları paylaşması ve iyileştirme fırsatlarını belirlemesi için bir fırsat yaratır. : Bu, takımların işbirliği yapması, en iyi uygulamaları paylaşması ve iyileştirme fırsatlarını belirlemesi için bir fırsat yaratır. Müşteri odaklılık: Müşteri geri bildirimlerini inceler ve müşterinin hedeflerini ve memnuniyetini değerlendirir. Sürekli iyileştirme: Performansı düzenli olarak gözden geçirerek, büyüme ve gelişme alanlarını belirleyerek ve performansı iyileştirmek için eylem planları oluşturarak sürekli iyileştirmeyi teşvik eder

10 Üç Aylık İş İnceleme Şablonu (Örneklerle)

Çok çeşitli QBR sunum ve QBR şablonu mevcuttur. Özel ihtiyaçlarınıza ve hedeflerinize bağlı olarak, bu şablonlardan bazıları finansal performansa odaklanırken, diğerleri daha niteliksel ölçütlere (ör. müşteri memnuniyeti veya çalışan bağlılığı) dayalı olabilir.

QBR şablonunuz ihtiyaçlarınıza ve hedeflerinize göre uyarlanmalı ve etkinliğini sürdürmesi için düzenli olarak gözden geçirilmeli ve güncellenmelidir. İşte hemen denemeniz gereken 10 QBR şablonunun listesi:

1. ClickUp Örnek QBR Sunum Şablonu

Bu Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp QBR Şablonu

Çok sayıda hareketli parçada görünürlük ve koordineli eylem oluşturmak için ClickUp QBR Şablonu, tüm temel iş performansı metriklerini, görev durumlarını ve süreçleri tek bir merkezde bir araya getirir. ClickUp'ta oluşturulduğu için şablon, QBR bilgilerinin her bir paydaşın ve takımın inceleme ihtiyaçlarına göre uyarlanabilmesi için farklı görünümler, filtreler ve görselleştirme seçenekleri sunar.

Esneklik ve tutarlılık için tasarlanan şablon, QBR etkinliklerini beş temel özel alana ayırır: Durum, Departman, Tür, Kategori ve Tamamlanma Oranı.

Durum için, faaliyetler "Yapılacak", "İlerleme" veya "Tamamlandı" olarak işaretlenir ve QBR sunumunu inceleyen herkese her bir faaliyetin durumunu bir bakışta görebilme imkanı sunar. Departman alanı, satış ekibi, müşteri başarısı, pazarlama vb. gibi hangi fonksiyonun faaliyeti yürütmekten ve raporlamaktan sorumlu olduğunu açıkça belirtir.

Kategoriler altında, her QBR etkinliği "Kişiler", "Süreç" veya "Teknoloji" olarak düzenlenmiştir, böylece kuruluşlar her etkinliğin ve departmanın izlediği büyük grupları kolayca belirleyebilir. Her Kategori içinde, görevler bir "QBR türü" ile etiketlenir; bu, bir görevin incelenmesi gerekip gerekmediğini, bir sorun yaratıp yaratmadığını, yeni hedefleri temsil edip etmediğini veya gelecek çeyrek için bir eylem öğesi olması gerekip gerekmediğini açıkça belirtir.

Son olarak, her görevin bir Tamamlanma Oranı vardır, böylece katkıda bulunanlar ve görüntüleyenler, etkinliği kapatmak için ne kadar işin yapılması gerektiğini kuşbakışı olarak görebilir.

2. ClickUp QBR Şerit Panosu Şablonu (Pano Görünümü)

Bu Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp QBR Şerit Panosu Şablonu (Pano Görünümü)

İş öncelikleri düzenli olarak değişir, bu nedenle takımların hangi gereksinimlerin hala geçerli olduğunu, hangilerinin değiştirildiğini ve hangilerinin tamamen durdurulduğunu bilmesi önemlidir. Mevcut ve gelecekteki hedefler konusunda net bir uyum sağlanmazsa, takımlar kolayca yanlış işlere zaman harcayabilir.

Her QBR gündemi, önceki çeyreklerin anahtar performans göstergelerini ve bu KPI'ların önümüzdeki çeyrekteki hedef ve önceliklerdeki değişiklikleri nasıl etkileyebileceğini incelemek için yeterli zamanı içermelidir.

Değişiklik konuşmalarını QBR toplantılarına dahil etmek için ClickUp'ın QBR Şeridi Pano Şablonu, görevleri dört açıklayıcı kategoriye ayırır: " Başlat", "Durdur", "Devam Et" ve "Değiştir". Şablon, her kategorinin net ve dikey bir görünümünü oluşturmak için bir Kanban panosu kullanır, böylece QBR sunumu sırasında karar vericilerin tahminde bulunması gerekmez.

Kanban Panosundaki öğeler, iş öncelikleri değiştikçe farklı şeritlere kolayca sürüklenip bırakılabilir, böylece takımların sonraki adımları takip etmesi kolaylaşır.

3. ClickUp Kategoriye Göre QBR Şablonu (Liste görünümü)

Bu Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp Kategoriye Göre QBR Şablonu (Liste görünümü)

İyi bir QBR incelemesi, karar vericilerin bir bakışta inceleyip hızlıca yanıt verebilecekleri şekilde kritik bilgileri sunmalıdır. Liderler, bir faaliyetin satış performansını, çalışan verimliliğini veya hatta önemli bir müşterinin işini etkileyip etkilemeyeceğini bilmelidir.

Bir QBR sunumu sadece bir dizi veri, görev ve bilgi içeriyorsa, büyük resmi görmek zor olabilir. ClickUp Kategoriye Göre QBR Şablonu, görevleri "Kişiler", "Süreç" veya "Teknoloji" olarak düzenleyerek her bir faaliyeti daha geniş bir iş öncelikleri bağlamına yerleştirir

Her bir faaliyetin işin üç temel bileşeninden birine nasıl etki ettiğini görmek, aşağıdaki gibi anahtar sorulara daha iyi cevap verebilmenizi sağlar: Çalışanlar ve kültüre daha fazla odaklanmamız gerekiyor mu? Organizasyonel operasyonlarımızda risk var mı? Teknoloji yığınımızda veya altyapımızda eksiklikler var mı?

4. ClickUp Üç Aylık İş İncelemesi ve Eylem Öğeleri Şablonu (Liste görünümü)

Bu Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp Üç Aylık İş İncelemesi ve Eylem Öğeleri Şablonu (Liste görünümü)

Etkili bir QBR toplantısı, yalnızca şirketin anahtar performans göstergelerine genel bir bakış sunmakla kalmamalı, aynı zamanda bir sonraki QBR toplantısı öncesinde ele alınması gereken anahtar içgörüler ve eylemleri de ortaya çıkarmalıdır.

Aslında, ClickUp'ın eylem öğeleri şablonlu Üç Aylık İş İncelemesi tam da bunu yapar. "OKR Türü" Özel Alanına göre, şablon yalnızca QBR toplantısından "Eylem Öğeleri" olarak tanımlanan öğeleri vurgular. Bu eylem öğeleri daha sonra kendi durumlarına göre Liste görünümünde düzenlenir: "Yapılacak", "İlerleme" veya "Tamamlandı"

Kolayca taranabilen Eylem Öğeleri Liste Görünümü'nde karar vericiler, faaliyetin itici gücünü, faaliyetten sorumlu takımı ve her faaliyetin tamamlanma oranını görebilir. Eylem öğelerinin bu kuşbakışı görünümü, liderlerin hangi faaliyetlerin dikkat gerektirdiğini ve eylemin gerçekleştirilmesi için kiminle çalışılması gerektiğini kolayca değerlendirmesini sağlar.

💡Profesyonel İpucu: Üç aylık iş incelemeleriniz için özel bir gösterge paneli oluşturun. Nasıl yapacağınızı öğrenin! 👇🏼

5. ClickUp Üç Aylık Rapor Şablonu

Bu Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp Üç Aylık Rapor Şablonu

QBR toplantılarının anahtar bir parçası, giderler, gelirler ve nakit akışı dahil olmak üzere şirketin finansal durumunu değerlendirmektir. Bu, satış QBR'leri, müşteri başarısı QBR'leri ve pazarlama ve İK QBR'leri için özellikle önemlidir. Finansal bilgileri derleyip inceleyerek, iş liderleri şirketin finansal anahtar performans göstergelerine bakarak şirketin finansal durumunu değerlendirebilir.

ClickUp Üç Aylık Rapor Şablonu, şirket finansallarının çeyrek bazında görünümünü oluşturur ve kar ve zarar (P&L) dört kategoriye ayırır: Dolaylı maliyet, gelir, faturalar ve nakit akışı.

Finans verileriyle çalışırken, çok fazla matematik işlemi yapmanız gerekecektir. Şablon, anahtar formüller için talimatlar içerir, böylece yıllık ortalamalar, hızlandırma ve kâr ve zarar tablosunun yolunda olup olmadığı gibi önemli hesaplamaları kolayca otomatikleştirebilirsiniz.

İş fonksiyonları arasında finansal şeffaflık yaratmak, departman liderleri ve finans ekibi arasında güçlü ilişkiler kurmanın anahtarıdır. Üç aylık finansal durumun gözden geçirilmesi, fonksiyonel liderlerin takımlarının giderlerini daha iyi tahmin etmelerine yardımcı olur ve yeni yatırımlar ve bütçeler için onay almalarını kolaylaştırır.

6. ClickUp Üç Aylık Performans İnceleme Şablonu

Bu Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp Üç Aylık Performans İnceleme Şablonu

Üç aylık incelemeler, kuruluş genelinde ve her takım içinde ilişkiler kurma fırsatı sunar. Bu, çalışanların performansını derinlemesine inceleyen değerlendirmelerle yapılır. Çalışanların performansını iş hedeflerine bağlamak, herkesin aynı amaçlar doğrultusunda çalışmasını sağlar.

Örneğin, kuruluşlar yorulmadan müşteri değeri yaratmaya çalışmaktadır, bu nedenle müşteri başarı yöneticilerinin ve satış yöneticilerinin performansının bu hedefe bağlı olması mantıklıdır. Bu hedefler, yeni müşterilerden gelen en önemli anlaşmalara öncelik vermek, daha güçlü müşteri ilişkileri kurmak için bir eğitim programı geliştirmek veya sadece satış konuşmasını iyileştirmek gibi her şey olabilir.

Bir çalışan hangi konuda değerlendiriliyorsa, bunu genel şirket hedefleriyle ilişkilendirmek, somut geri bildirim sağlamayı kolaylaştırır ve çalışanların işlerinin işi nasıl desteklediğini görebilmeleri sayesinde sahiplik duygusu yaratır.

ClickUp Üç Aylık Performans İnceleme Şablonu, çalışanların performansını iş performansıyla kolayca ilişkilendirmenizi sağlar. Şablon dört inceleme kategorisine odaklanır: Performans özeti, hedef gerçekleştirme, süreç iyileştirme ve iş ahlakı. Her bölüm, çıktıları "mükemmel"den "zayıf"a kadar derecelendirmek için önceden biçimlendirilmiş bileşenlerin yanı sıra yöneticilerin derecelendirmeyi açıklayan ayrıntılı, madde işaretli geri bildirimler ekleyebilecekleri bir bölüm içerir.

Performans değerlendirme şablonunun altında, hem çalışan hem de yöneticinin genel yorumlarını ve değerlendirmeyi okuduklarını ve kabul ettiklerini onaylayan imzalarını ekledikleri bir onay bölümü bulunmaktadır.

7. ClickUp Üç Aylık Yol Haritası Şablonu

Bu Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp Üç Aylık Yol Haritası Şablonu

Etkili QBR toplantıları, gelecek çeyrek için sağlam eylem planlarına dönüşecektir. Bu eylemlerin bir sonraki QBR'ye kadar gerçekleştirilmesini sağlamak için takımların net bir yol haritasına ihtiyacı vardır.

ClickUp Üç Aylık Yol Haritası Şablonu, gerekli gelecekteki eylemleri standart girişim kategorilerine ve tamamlanacakları aya göre gruplandıran bir zaman çizelgesi görünümü kullanır. Örneğin, yaklaşan özelliklerin bir sonraki müşteri başarı QBR'si için belirli bir zamanda yayınlanması gerekiyorsa, bu şablona "Araştırma" ve "Yazılım" altında eklenebilir ve bir sonraki QBR toplantısından önceki ayda dağıtılacak şekilde ayarlanabilir.

Üç aylık hedefleri bir yol haritası halinde düzenleyerek, kuruluşlar ne zaman ve neyi teslim etmeleri gerektiğine dair ortak bir dil ve zaman çizelgesi geliştirerek fonksiyonlar arasında güçlü ilişkiler kurmaya devam edebilirler.

ClickUp Brain'i deneyin ClickUp Brain'den yardım alarak üç aylık iş incelemeleriniz için içerik oluşturun ve içeriğinizi geliştirin

8. ClickUp Üç Aylık Finansal Rapor Şablonu

Bu Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp Üç Aylık Finansal Rapor Şablonu

Yukarıdaki 5 numaralı şablonda finansal raporlamaya değindik, ancak ClickUp'ın Çeyrek Finansal Raporu, bir şirketin finansal performansını çok derinlemesine inceler.

Bu ciddi bir iştir. Üç Aylık Finansal Rapor veya QFR, işletmeler tarafından üç ayda bir yayınlanan bilanço ve gelir tabloları gibi denetlenmemiş finansal verilerin derlemesidir. Bu raporlar, önceki yılın aynı çeyreği ile mevcut çeyreğin karşılaştırılması gibi yıl başından itibaren ve karşılaştırmalı sonuçları da içerebilir.

ClickUp'ın Üç Aylık Finansal Rapor Şablonu, çeyrek bazda gelir ve giderlerin bir bakışta görünümünü oluşturur. Örneğin, gelir "Hizmet Ücretleri", "Ürün Satışları", "Faiz Kazancı" gibi kategorilere ayrılır ve yıl başından itibaren toplamlar ile artış ve azalış göstergeleri için bölümler bulunur.

Finansal konularla uğraşırken bağlam her zaman önemlidir. Şablon ayrıca satış, verimlilik ve bütçe açısından öne çıkan ve öne çıkmayan noktalara yer veren bir bölüm de içerir. Bu, QBR sunumunuzun karar vericilerin verileri anlamlandırması için yeterli bağlam sağladığından emin olmanıza yardımcı olur.

9. SlideTeam PowerPoint QBR Şablonu

SlideTeam aracılığıyla

PowerPoint hala üç aylık iş incelemelerinizi yönetmek için tercih ettiğiniz yöntemse, Slide Team'in bu sunum şablonu tam size göre. Bu şablon, üç aylık önemli olayları, anahtar gelişmeleri, finansal özeti, nakit akış tabloları ve çok daha fazlasını ekleyip kullanabileceğiniz 80 hazır PPT slaytı ile birlikte gelir.

Sunum şablonu, ürün yol haritası, SWOT analizi, organizasyon şemaları ve toplantılarınıza ilgili ancak tekrarlanmayan bilgileri eklemek için diğer konular gibi ilgili konuları QBR toplantınıza dahil etmek için örnek slaytlarla birlikte gelir.

📮ClickUp Insight: Çalışanların %92'si eylem öğelerini izlemek için tutarsız yöntemler kullanıyor ve bu da kararların alınmaması ve uygulamaların gecikmesine neden oluyor. İster takip notları gönderiyor ister elektronik tablolar kullanıyor olun, bu süreç genellikle dağınık ve verimsizdir. ClickUp'ın Görev Yönetimi Çözümü, konuşmaları görevlere sorunsuz bir şekilde dönüştürerek takımınızın hızlı hareket etmesini ve uyumlu çalışmasını sağlar.

10. Şablon.net Microsoft Word QBR Şablonu

Template.net aracılığıyla

Microsoft Office sadık bir kullanıcısıysanız, bu Şablon ile başlayabilirsiniz. net Microsoft Word QBR Şablonu. QBR'lere 30.000 fitlik bir görünüm perspektifi sunar ve kar elde etme, stratejik uyum, geliştirme ve kaynak yönetimi gibi anahtar performans göstergelerinin derecelendirilmesine odaklanır.

Şablon ayrıca, gözden geçirenlerin yukarıdaki KPI değerlendirmesine göre yapılması gerekenler hakkında önerilerde bulunabilecekleri bir yorum bölümü de içerir.

Bir Sonraki QBR'nizi Başlatmak İçin Doğru Şablonla Başlayın

QBR toplantıları birçok farklı şekil ve boyutta olabilir. Ancak hedef her zaman aynıdır: önceki çeyreğin performansından endişe verici noktaları ve dersleri belirlemek ve bir sonraki çeyrek için bilgilendirilmiş bir eylem planı geliştirmek.

Bir sonraki QBR sunumunuz için doğru şablonu bulmak, takımınızı uyumlu hale getirmek ve hedeflerinize ulaşmak için büyük fark yaratabilir.