2025'te Planlama, Kayıt ve Düzenleme için En İyi 10 Podcast Yazılımı

Podcast yayıncıları tutkulu insanlardır. Tüm dünyaya anlatmak istediğiniz bir konu buldunuz. Podcast'iniz favori reality TV şovunuzu özetlemek, karmaşık kuantum fiziği kavramlarını basitleştirmek veya Amerika'nın dört bir yanında hayalet avına çıkmakla ilgili olsun, biz sizi dinliyoruz. 👂

Çünkü bir konuya tutkuyla bağlıysanız, o konuyu çekici hale getirirsiniz. Ancak, dünyanın dört bir yanındaki kahve kültürleri veya memleketinizin tuhaf tarihi hakkında podcast yapmak için yeterince tutkulu olmanız, podcast yazılımlarına da tutkulu olduğunuz anlamına gelmez.

Biz hazırız. 🤸

Farklı podcast kayıt yazılımı türlerini ve podcast planlama, geliştirme, çok kanallı kayıt yapma ve dağıtımında size yardımcı olacak en iyi programları anlamanıza yardımcı olacağız. Ve bunu yaparken eğleneceğiz.

Hazır mısınız? Haydi başlayalım!

Podcast Yazılımı Nedir?

Podcast yazılımı geniş bir kategoridir. Podcast'inizi planlamak, çok kanallı kayıt yapmak, düzenlemek, dağıtmak ve para kazanmak için yazılımlar mevcuttur. Bir programda birkaç şeyi yapan yazılımlar bulabilirsiniz, ancak hepsini yapan bir yazılım bulmak nadirdir.

Bir program her şeyi yapsa bile, onu istemeyebilirsiniz. Beş şeyi vasat bir şekilde yapmak yerine, bir veya iki şeyi gerçekten iyi yapan bir yazılım kullanmak genellikle daha iyidir.

Podcast barındırma konusunda yeniyseniz, tüm süreci tamamlamak için birkaç yazılıma ihtiyacınız olacak. Aşağıda, fikir aşamasından yayınlanmasına kadar podcast geliştirme sürecini kapsayan seçenekler bulunmaktadır.

En iyi podcast kayıt yazılımını seçme

Aşağıdakileri göz önünde bulundurarak podcast kayıt yazılımınızın ihtiyaçlarınızı karşıladığından emin olun:

İş akışınız: Yazılım, masaüstü uygulamaları (yalnızca ev bilgisayarından erişilebilir), web uygulamaları (internet bağlantısı olan herhangi bir cihazdan erişilebilir) veya telefonunuzdaki mobil uygulamalar formunda mevcuttur. Bazı programlar, maksimum esneklik için üç seçeneği de sunar. Podcast kayıt yazılımını seçmeden önce, işinizin çoğunu nerede yapacağınızı düşünün

Sizin seviyeniz: Ses düzenleme yazılımını hiç kullanmadıysanız, daha basit bir araç tercih etmelisiniz. Ses mühendisliği deneyiminiz varsa, daha gelişmiş özellikler isteyeceksiniz

Bütçeniz: Ücretsiz podcast kayıt yazılımları mevcuttur, ancak bunlar genellikle ücretli seçeneklere göre daha az özellik içerir. Ücretsiz ve ücretli yazılımların maliyet ve faydalarını karşılaştırın ve ücretli araçların buna değer olduğundan emin olmak için ücretsiz deneme sürümlerinden yararlanın

i̇çeriği Planlamak, Kaydetmek ve Düzenlemek için En İyi 10 Podcast Yazılımı Seçeneği

Artık zihninizde bir kontrol listesi oluşturduğunuzu varsayarak, tüm kutuları işaretleyen bu 10 podcast kayıt yazılımını karşılaştırarak harekete geçin. ✅

İçerik planlama için en iyisi

Bir podcast üretim takvimi oluşturun ve görevleri ClickUp'ın Takvim Görünümü'ne sürükleyip bırakın

Elbette, bazı podcast'ler sadece birkaç sunucunun sohbet ettiği programlardır. 💩

Ancak çoğu, bölüm konularını belirlemekten röportajları ayarlamaya, araştırma, yazma, kayıt, düzenleme, yayınlama ve tanıtıma kadar kapsamlı planlama gerektirir. (Vay canına. Kendi verimlilik podcast'imizi yayınlıyoruz ve biz bile bunalmaya başladık!)

ClickUp'ın Podcast Takvim Şablonu'nu kullanarak podcast bölüm konseptlerinizi, tanıtımlarınızı, programınızı ve misafirlerinizi yönetin

ClickUp ile her podcast bölümünde yer alan tüm küçük görevleri takip edebilirsiniz. Beyin fırtınası yapmanıza ve yazmanıza yardımcı olacak araçların yanı sıra podcast içerik takviminizi oluşturmak, görevlerinizi planlamak ve proje zaman çizelgenizi izlemek için şablonlar da sunuyoruz.

Hatta, bölümlerinizi yayınladıktan sonra tanıtımları için bir pazarlama takvimi bile oluşturabilirsiniz.

ClickUp, web uygulaması veya iPad, iPhone veya Android için mobil uygulama olarak mevcuttur. Ücretsiz sürümü ile bu program, her podcasting bütçesi için mükemmeldir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Çok sayıda özellik sayesinde, öğrenme eğrisi vardır

Web uygulamasında bulunan tüm özellikler mobil uygulamada mevcut değildir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.745+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.795+ yorum)

2. Audacity

Ücretsiz kayıt ve düzenleme için en iyisi

audacity aracılığıyla

Bu açık kaynaklı ses kayıt ve düzenleme yazılımı tamamen ücretsizdir. Bir topluluğun parçası olmayı seviyorsanız, kullanıcılar kod, dokümantasyon, çeviri, destek ve testlere katkıda bulunabilirler. 🙌

Audacity, Windows, macOS veya Linux işletim sistemleri için masaüstü uygulaması olarak mevcuttur.

Audacity'nin en iyi özellikleri

Mikrofon veya mikserden ses dosyalarını kaydedin

Çok kanallı kayıt yapın ve ayrı parçaları aynı anda içe aktarın, düzenleyin veya birleştirin

Düzenleme yazılımı kes, kopyala, yapıştır ve sil komutlarıyla birlikte gelir

16 bit, 24 bit veya 32 bit ses kalitesiyle çalışın

LADSPA, LV2, Nyquist, VST veya Audio Units eklentileriyle birlikte kullanarak ses efektleri ekleyin

Audacity sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, Audacity'nin kullanıcı dostu bir düzene sahip olmadığını ve bu durumun kayıt ve düzenleme dünyasına yeni başlayanlar için zor olabileceğini düşünüyor

Tüm ses dosyası biçimleriyle uyumlu değildir ve bazı kullanıcılar dosya içe aktarırken sorun yaşadıklarını bildirmiştir

Audacity fiyatlandırması

Ücretsiz

Audacity puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (435+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (390+ yorum)

3. Hindenburg

Yeni başlayanlar için en uygun kayıt ve düzenleme

hindenburg aracılığıyla

Bu listede yer alan diğer birçok kayıt aracının aksine, Hindenburg Journalist Pro, öncelikle müzik prodüksiyonu için tasarlanmış olup, seslendirme ve podcast düzenleme yazılımı olarak özel olarak geliştirilmiştir.

Podcast'leri kaydetmek, düzenlemek ve yayınlamak için kullanın. Gürültü azaltma ve ekolayzır için tek yönlü kaydırıcılar gibi sezgisel, kullanımı kolay araçlar içerir. 🙇‍♂️

Hindenburg'un en iyi özellikleri

Transkripsiyon, sesinizi metne dönüştürür, böylece yazılı bir belgeyi düzenler gibi düzenleme modunu kullanabilirsiniz

Pano, kolay düzenleme için favori ses kliplerinizi, intro ve outro'larınızı elinizin altında tutmanızı sağlar

Ses kitaplığı, kaydınıza ambiyans katmak için yüksek kaliteli ses efektleri içerir

Field Recorder uygulaması, iPhone'unuzdan gittiğiniz her yerde ses kaydı yapmanızı sağlar

Hindenburg sınırlamaları

Herkesin kullanabileceği basitleştirilmiş bir ses düzenleyici olarak tasarlandığından, deneyimli ses mühendisleri düzenleme araçlarını çok sınırlı bulabilir

Bazı kullanıcılar, ses ducking aracının her zaman amaçlandığı gibi çalışmadığını bildiriyor

Hindenburg fiyatlandırması

Standart: Aylık 12 $

Artı: Ayda 15 $

Premium: Aylık 30 $

Hindenburg puanları ve yorumları

G2: Yorum bulunmamaktadır

Capterra: Yorum bulunmamaktadır

4. Reaper

Gelişmiş kayıt ve düzenleme için en iyisi

reaper aracılığıyla

Profesyonel düzeyde bir dijital ses iş istasyonu (DAW) arıyorsanız, aradığınız şey bu. Reaper, ev stüdyolarından yayın ağlarına ve eğitim kurumlarına kadar her tür ses kaydını yapan kullanıcılara sahiptir.

Çok verimli çalıştığı için bir dizüstü bilgisayara yükleyebilir ve konumda kayıt yapmak için yanınızda götürebilirsiniz. Bu da onu araştırmacı gazetecilik veya seyahat podcast'leri için harika kılar. 🏝️

Reaper, müzik podcast'leri veya ses üretimi ve düzenleme konusunda derin bilgiye sahip olanlar için eksiksiz bir müzik üretim araçları paketi de sunar. Uzman olmak isteyen ve kendilerini geliştirebilecekleri bir araç arayan yeni başlayanlar için de işinize yarayabilir.

Reaper, lisans satın almadan önce 60 günlük ücretsiz deneme sürümü sunar. Windows, Mac ve Linux işletim sistemlerinde kullanılabilir.

Reaper'ın en iyi özellikleri

64 bit ses işleme, neredeyse tüm bit derinliklerinde ve örnekleme hızlarında birden fazla ses dosyası türünü işleyebilmenizi sağlar

VST, VST3, LV2, AU, DX ve JS dahil olmak üzere üçüncü taraf eklentiler ve dijital enstrümanlarla uyumluluk, ses efektleri ve ortam eklemek için birçok seçenek sunar

Hızlı yükleme süresi ve verimli kodlama, bu programın çok fazla RAM kullanmayacağı anlamına gelir

Özel ayar seçenekleri, en sık kullandığınız araçlarla görünüm eklemenizi veya düzeninizi değiştirmenizi sağlar

Reaper sınırlamaları

Birçok kullanıcı, ses düzenleme özelliklerinin kullanımı zor ve ileri düzeyde bilgi gerektirdiğini bildirmiştir

60 günlük ücretsiz deneme dönemi olsa da, deneme süresi sona erdikten sonra lisans satın almak için posta ile çek veya havale göndermelisiniz 🐌

Reaper fiyatlandırması

İndirimli lisans: 60 $

Ticari lisans: 225 $

Reaper puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (25+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (50+ yorum)

5. Auphonic

AI destekli düzenleme ve yayınlama için en iyisi

auphonic aracılığıyla

Şimdiye kadar gördüğümüz hepsi bir arada ses araçlarından farklı olarak, Auphonic herhangi bir kayıt özelliğine sahip değildir. Ancak, muhtemelen piyasadaki en kolay kullanımlı post prodüksiyon aracıdır, çünkü işi sizin yerinize sihirli bir robot yapar. 🤖

Podcast'leri düşünerek özel olarak tasarlanan Auphonic, AI kullanarak sesinizi otomatik olarak düzenler, sessiz kısımları keser, arka plan gürültüsünü azaltır ve daha fazlasını yapar. (Hindenburg veya Adobe Audition'da düzenlediğiniz sesleri bile düzeltebilir. )

Ardından, içeriğinizi otomatik olarak favori podcast barındırma platformunuza yayınlar. Sihir gibi! 🧙

Auphonic'in en iyi özellikleri

Çok kanallı algoritmalar, her iki kanalın da benzer seviyelere ve gürültü azaltmaya sahip olmasını sağlamak için dengeli bir karışım oluşturur

Ses yüksekliği özellikleri, miksinizin Audible, Spotify ve diğer büyük platformların gereksinimlerini karşıladığından emin olur

Sessizlik kesme özelliği, sessiz bölümleri kaldırır

Speech2Text, podcast'inizi otomatik olarak bölümlere ayırır ve transkripsiyonlar oluşturur

Otomatik yayınlama, içeriğinizi YouTube, Libsyn, Facebook, SoundCloud, Buzzsprout, Podbean ve daha fazlasına yükler

Auphonic sınırlamaları

Ücretsiz plan, ayda yalnızca 2 saatlik kayıt içerir, bu nedenle daha uzun veya daha sık yayınlanan podcast'ler için uygun bir seçenek olmayabilir

Bazı kullanıcılar, otomatik seviyenin her zaman başarılı sonuçlar vermediğini bildiriyor

Auphonic fiyatlandırması

Ücretsiz

Tekrarlayan Krediler: Aylık 10 €

Tek Seferlik Krediler: 11 €

Auphonic puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (6+ yorum)

Capterra: 5/5 (3+ yorum)

6. Wirecast

Video podcasting için en iyisi

wirecast aracılığıyla

İçeriğinizi mümkün olduğunca çok farklı platformda sunmak ve en geniş kitleye ulaşmak istiyorsanız, Telestream'in Wirecast yazılımıyla aynı anda ses ve video podcast içeriği oluşturabilirsiniz.

Mac ve Windows işletim sistemleri için kullanılabilen Wirecast, çok kanallı ses ve canlı video içeriği kaydetmek için özelleştirilebilir bir üretim araçları setidir. Hatta birden fazla mikrofon ve kamera ile kurabilirsiniz. 🎥

Wirecast'in en iyi özellikleri

8 adede kadar ayrı parçayı karıştırın ve ses efektleri ekleyin

Konferans özellikleri ile uzaktan kayıt sırasında bile birden fazla misafir veya sunucu gösterin

Yerleşik stok medya kitaplığı ile arka plan müziği, ses efektleri, alt üçte birlikler, arka planlar ve daha fazlasını ekleyin

Facebook, X ve YouTube'dan sosyal medya yorumlarını veya anketleri görüntüleyin

Facebook Live, YouTube veya Vimeo Live gibi birden fazla video podcast barındırma platformuna canlı yayın yapın ve aynı anda kayıt alın

Wirecast sınırlamaları

Birçok kullanıcı, Wirecast'in sunucuları veya canlı yayın hizmetleriyle bağlantısının güvenilir olmadığını bildirmiştir

Diğer kullanıcılar, öğrenme sürecini kolaylaştırmak için daha fazla öğretici ve eğitim kaynağı istiyor

Wirecast fiyatlandırması

Wirecast Studio: 599 $ ömür boyu lisans

Wirecast Pro: 799 $ ömür boyu lisans

Wirecast puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (35+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (14+ yorum)

7. OBS

Ücretsiz video podcasting için en iyisi

oBS aracılığıyla

OBS veya açık yayıncı yazılımı, etkileyici bir dizi sponsora sahip açık kaynaklı bir canlı yayın platformudur. YouTube, Logitech, Twitch ve Facebook gibi şirketler, bu yazılımın halka ücretsiz olarak sunulmaya devam etmesi için bağışlarda bulunmuştur.

Windows, MacOS veya Linux işletim sistemlerine indirin. Canlı video podcast'leri barındırmaya ve içeriğinizi aynı anda kaydetmeye başlayın, böylece daha sonra favori platformlarınızda yayınlayabilirsiniz.

OBS'nin en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı video ve ses kaydı ve miksleme, oturumlarınızı canlı olarak yayınlamanıza ve aynı anda kaydetmenize olanak tanır

Özel geçişler, uzaktan röportajlar sırasında web kameranız ve misafirlerin web kamerası gibi birden fazla sahne arasında geçiş yapmanızı sağlar

Yerleşik ses mikseri, kolay ses düzenleme için sezgisel slaytlar içerir

Özelleştirilebilir bir dock, favori özelliklerinizi ön ve ortada tutmanızı sağlar

OBS sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, bu yazılımın çok fazla RAM kullandığını ve işlemlerin uzun sürebileceğini bildirmiştir

Yeni başlayanlar için kolay değildir ve yeni podcast yayıncıları için öğrenmesi zor bir yazılımdır

OBS fiyatlandırması

Ücretsiz

OBS puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (115+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (965+ yorum)

8. PodBean

Dağıtım, tanıtım ve para kazanma için en iyisi

podBean aracılığıyla

PodBean, yukarıda bahsettiğimiz AI düzenleme yazılımımız Auphonic ile entegre olmakla kalmaz, aynı zamanda eksiksiz bir podcast barındırma ve para kazanma platformudur. Podcasting'e zengin olmak için başlamamış olsanız da, çabalarınız karşılığında biraz para kazanmak hoş bir şey. 🤑

Bu platform, podcast'inizi tanıtmanıza ve daha fazla dinleyiciye ulaşmanıza yardımcı olacak araçlara da sahiptir. Yeni bölümlerinizi sosyal medya sayfalarınıza otomatik olarak yayınlayabilirsiniz.

PodBean, web uygulaması veya iOS ve Android için mobil uygulama olarak mevcuttur.

PodBean'in en iyi özellikleri

Podcast'inizi yükleyin ve yayınlamayı planlayın, bölümlerinizi Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts ve diğer podcast uygulamalarında aynı anda otomatik olarak yayınlayın

PodBean hesabınızla ücretsiz bir podcast web sitesi oluşturun

Sadece birkaç tıklama ile görüntüleri ve yazı tiplerini birleştirerek her bölüm için özel kapak resimleri oluşturun

Analitik özellikler, dinlemeleri, indirmeleri, en popüler bölümleri ve dinleyici demografik bilgilerini izlemenizi sağlar

Potansiyel reklamverenlerle eşleşin ve dinleyicilerinizin bağış yapmasına izin verin

PodBean sınırlamaları

Video podcast'ler ve yalnızca ses içeren podcast'ler birlikte yüklenemez, bu nedenle bunları ayrı ayrı yayınlamanız gerekir

RSS beslemenizin onaylanması bir hafta kadar sürebilir

PodBean fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Sınırsız Ses: Aylık 9 $

Sınırsız Plus: Aylık 29 $

Ağ: Aylık 79 $

PodBean puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: 4. 1/5 (20+ yorum)

9. Libsyn

Hepsi bir arada oluşturma ve dağıtım için en iyisi

libsyn aracılığıyla

Liberated Syndication'ın kısaltması olan Libsyn, hepsi bir arada podcast platformu olarak kabul edilir, ancak daha çok neredeyse hepsi bir arada bir platformdur.

İçerik takvimi veya görev yönetimi özellikleri bulunmadığından, proje yönetimi yazılımına ihtiyacınız olacaktır. Telif hakkı olmayan müzikleri yazabilir, kaydedebilir ve ekleyebilirsiniz, ancak ses düzenleme özellikleri biraz basittir, ancak bu da onları yeni başlayanlar için harika kılar.

Genel olarak, Libsyn başlamak için iyi bir platformdur. Oluşturma, uzaktan kayıt, yayınlama, reklam, tanıtım ve analiz için özelliklere sahiptir. Her şeye sahip olmasa da, birçok özelliği vardır. Podcasting'in bento kutusu gibidir. 🍱

Libsyn'in en iyi özellikleri

Yerleşik kayıt özellikleri, sesinizi ve uzaktaki misafirlerin sesini yakalamak için yerel kayıt ve uzaktan kayıt imkanı sunar

Sürükle ve bırak düzenleme özellikleri, intro, outro, teaser veya arka plan müziği eklemeyi kolaylaştırır

Dinamik reklamlar, seçtiğiniz kategorilerden reklamları gerçek zamanlı olarak eklemenizi sağlar, böylece dinleyiciler yeni veya eski bölümleri dinlerken en son sponsorlarınızı duyar

Dağıtım özellikleri, podcast'inizi en popüler podcast uygulamalarına gönderir

Analitik özellikler, indirme istatistikleri ve kitle bilgileri sunar

Libsyn sınırlamaları

Bazı müşteriler, kullanıcı arayüzünün eski göründüğünden şikayet ediyor

Diğerleri, programın daha gelişmiş raporlama özellikleri içermesini istiyor

Libsyn fiyatlandırması

Ayda 3 saate kadar yeni yükleme: Ayda 5 $

Ayda 6 saate kadar yeni yükleme: Aylık 15 $

Ayda 10 saate kadar yeni yükleme: Aylık 20 $

Ayda 14 saate kadar yeni yükleme: Aylık 40 $

Ayda 27 saate kadar yeni yükleme: Aylık 75 $

55 saate kadar yeni yükleme: Aylık 150 $

Libsyn puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (4+ yorum)

10. Otter

Transkripsiyon için en iyisi

otter aracılığıyla

Otter, konuşulan kelimeleri otomatik olarak yazılı metne dönüştüren bir not alma uygulamasıdır. İş toplantılarında ve sınıfta popülerdir, ancak podcast üretim süreciniz için de dikkate almaya değer bir uygulamadır.

Araştırma aşamasında not almak, bölümlerinizi özetleyerek hızlı özetler oluşturmak ve bölümlerinizi daha erişilebilir hale getirmek için kullanın. Bu uygulama, podcasting'in daha az eğlenceli kısımlarını sizin yerinize halledecektir. 🍽️

Otter, web uygulaması veya iOS ve Android için mobil uygulama olarak mevcuttur.

Otter'ın en iyi özellikleri

Otter'ı kullanarak tüm podcast seslerinizi transkribe edin ve birden fazla sunucu veya misafiriniz varsa, farklı konuşmacılara ses atanmış bir senaryo oluşturun

Podcast bölümlerinizin açıklamalarını hızlı bir şekilde oluşturmak için tüm programınızı otomatik olarak özetleyin

Zoom, Microsoft Teams veya Google Meet'teki toplantılara davet ederek röportajlarda söylenen her şeyi otomatik olarak metne dönüştürün

Otter sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, arka plan gürültüsü olduğunda, iki kişi birbirinin üzerine konuşurken veya Amerikan aksanı olmayan kişiler konuşurken transkripsiyon kalitesinin iyi olmadığını bildirmiştir

Program, sizin, yardımcı sunucunuz ve misafiriniz gibi birden fazla konuşmacıyı etiketleyebilir, ancak etiketler her zaman doğru olmayabilir, bu nedenle son transkripti manuel olarak düzenlemeniz gerekebilir

Otter fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 20 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Otter puanları ve yorumları

G2: 4/5 (115+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (65+ yorum)

Podcast'inizi Bir Profesyonel Gibi Planlayın

En iyi podcast kayıt yazılımı söz konusu olduğunda, planlama, kayıt, düzenleme, dağıtım ve para kazanma gibi işlemleri gerçekleştirmek için birkaç farklı programa ihtiyacınız olacak. Bu da, birkaç karar vermeniz gerektiği anlamına gelir. Adım adım ilerleyerek karar verme yorgunluğunu ortadan kaldırın. 👣

İlk adım planlamadır. ClickUp, içerik takvimi şablonları, podcast şablonları ve süreç haritalama araçlarıyla podcast'inizi baştan sona planlamanıza yardımcı olabilir.

Çok geçmeden, podcast'inizi yürütmek hakkında podcast konunuz hakkında yaptığınız kadar çok şey bileceksiniz. Belki de podcast kayıt yazılımına bizim kadar tutkulu olacaksınız. Ama olmasanız bile, biz sizin için buradayız. Tutkularınız sizi nereye götürürse götürsün, sizi takip etmenize yardımcı olacağız.

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