Dijital Pazarlama Ajansı Nasıl Kurulur: Kapsamlı Kılavuz

Dijital pazarlama sektöründe çalışan herkes, bir dijital pazarlama ajansı kurmayı hayal eder. Dijital pazarlamanın tüm yönlerini öğrendikten sonra, mantıklı bir sonraki adım kendi işinizi kurmaktır.

Peki, dijital pazarlama şirketi kurmak kolay mı, yoksa hayal mi?

Cevap sizi şaşırtabilir.

Bu kılavuzu başlangıç noktası olarak kullanarak dijital pazarlama ajansı kurmayı ve işinizi sıfırdan geliştirmeyi öğrenin.

Hazır olun!

Dijital Pazarlama Ajansı İşini Anlamak

Çevrimiçi pazarlama, özellikle dijital pazarlama alanında ilk kez girişimciyseniz, çözmesi zor bir sorundur.

Ama girişimciliğin özelliği budur: pes etmek kartlarda asla yazmaz, değil mi?

Ve dijital pazarlamacılar her zaman hazırlıklıdır ve iyi bir mücadele verir.

Bunun kanıtı, Gartner'ın son anketinde ortaya çıkmıştır. Ankete göre:

ankete katılanların %35'i, potansiyel müşteriler bulmanın 2024'teki en büyük iş zorluğu olduğunu belirtiyor

%32, dijital pazarlama becerileri konusunda çalışanları eğitmek ve becerilerini geliştirmek en büyük ikinci engeldir

%29, pazarlama ve iş hedeflerine ulaşmak zordur

Gartner aracılığıyla mevcut dijital pazarlama ortamının nabzı ve zorlukları

Karmaşıklığına rağmen, dijital pazarlama yavaşlama belirtisi göstermiyor. Dijital reklam harcamalarının 2024 yılına kadar 667,58 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu, 2023 yılına göre %11'lik bir artış anlamına geliyor.

İşletmeler, Insider Intelligence'a göre 2024 yılında dijital pazarlama çabalarını artırıyor

Dijital Pazarlama Ajansı nedir?

Büyük veya küçük her markanın dijital varlığı olmalıdır.

Ancak dijital pazarlama kampanyası başlatmak ve yürütmek herkes için kolay değildir. Bunun nedenleri arasında kaynak eksikliği, bütünsel dijital pazarlama becerilerinin olmaması ve yetersiz araştırmaya dayalı iş planı sayılabilir.

İşte bu noktada dijital ajanslar devreye girer.

Bir dijital pazarlama ajansı, aşağıdakileri kullanarak çevrimiçi olarak hedef pazarınıza ulaşmanıza yardımcı olur:

Dijital pazarlama kanalleri

Pazar araştırması

E-posta pazarlama

Influencer pazarlama

Web tasarımı

Sosyal medya pazarlaması

İçerik pazarlama hizmetleri

Google reklamları dahil olmak üzere tıklama başına ödeme reklamcılık

SEO hizmetleri

Bu hizmetler bir araya geldiğinde, sağlam bir sosyal medya varlığı oluşturmanıza, daha fazla potansiyel müşteri elde etmenize ve daha fazla potansiyel müşteri kazanmanıza yardımcı olur.

Tek ihtiyacınız olan, müşteri kazanımı için iyi tasarlanmış bir iş stratejisi.

Ancak buna geçmeden önce, ortada duran önemli bir konuyu ele alalım.

Dijital Pazarlama Ajansı Kurmak Değerli mi?

Girişimci olarak 100 günü atlatırsanız ve işiniz ilk 1000 günü atlatırsa, ikiniz de birbirinize karşı kendinizi kanıtlamış olursunuz derler.

Ancak sabırlı olmak ve bu telaşın tadını çıkarmak, söylemesi yapmaktan daha kolay görünüyor.

Varmak istediğimiz nokta: Dijital pazarlama buna değer mi?

Kısa cevap mı? Evet.

2024 yılında dijital pazarlama hizmetlerine olan talep

Finances Online'a göre, bir kişinin hayatı boyunca ortalama sosyal medya kullanımı altı yıl sekiz aydır

Şunu unutmayın: İnsanlar her gün 145 dakika sosyal medyada geçiriyor. Müşterilerinizin bulunduğu yerde toplantı yapmak, iş ve finansal açıdan mantıklıdır.

Dijital pazarlama ajansının karlılığını değerlendirme

Dijital ajansınızın talebini değerlendirmenin ilk adımı, farklı dijital ajans iş modellerini ve hangisini tercih ettiğinizi anlamaktır.

Yaygın dijital ajans modelleri şunlardır:

Tam hizmet dijital ajans: Bu tür dijital ajanslar, arama motoru optimizasyonu, sosyal medya yönetimi, içerik pazarlama, arama motorları için anahtar kelime araştırması, potansiyel müşteri oluşturma, e-posta pazarlama vb. dahil olmak üzere tüm dijital pazarlama hizmetlerini sunar

Tek kanallı ajanslar: Tek kanallı ajanslar , dijital pazarlama hizmetlerinin belirli bir yönünü ele alan ve bir pazarlama kanalında hakimiyet kurmaya odaklanan uzmanlara sahiptir

Çok kanallı dijital ajans: Tek kanallı ajanslar ve tam hizmet ajansların bir karışımı olan çok kanallı dijital ajanslar, sosyal medya yönetimi ve sosyal medya reklamları veya SEO hizmetleri ve anahtar kelime araştırması gibi tamamlayıcı hizmetler sunar

Ayrıca, dijital pazarlama ajansınızın karlılığı aşağıdakilerin karlılık analizine de bağlıdır:

Konumunuz (uzaktan, yerinde veya karma bir ajans mı kurmak istiyorsunuz?)

Sunulan hizmetler (tek bir alana mı odaklanmak istiyorsunuz yoksa her alana mı girmek istiyorsunuz?)

Potansiyel müşterileri nasıl elde edeceğiniz (potansiyel müşteri oluşturma uzmanının hizmetlerinden yararlanacak mısınız yoksa kendi başınıza mı yapacaksınız?)

İlgili maliyetler (hangi ekipman, araçlar, yazılımlar ve kaynaklara ihtiyacınız olacak?)

Kaynakların tahsisi ve optimizasyonu (optimum kaynak yönetimini nasıl sağlayacaksınız?)

Hedef pazar, projeler ve potansiyel müşteriler (ideal hedef kitleniz ne istiyor?)

İlişki kurma yaklaşımı (müşteri ilişkileri nasıl geliştireceksiniz?)

Kullanılan pazarlama bilgisi düzeyi (müşterileriniz için değerli pazarlama bilgilerini nasıl elde edeceksiniz?)

Performans değerlendirmesi (ajansınızın başarısını nasıl ölçeceksiniz?)

Tüm bu unsurları ayrıntılı olarak anladıktan sonra, dijital pazarlama yolculuğunuza daha güvenle başlayabilirsiniz.

Dijital Pazarlama Ajansı Kurmak İçin Adımlar

Serbest çalışan dijital pazarlama ajansı sahipleri için en büyük avantaj, karar verme konusunda %100 özgürlük:

İdeal hedef kitlesinin ve potansiyel müşterilerinin kimler olması gerektiği

Ne tür bir pazarlama stratejisi kullanmalı?

Dijital pazarlama danışmanı olarak ne tür hizmetler sunabilirsiniz?

Hayalinizdeki dijital pazarlama takımını kurma

Fiyatlandırma modeli ve iş modeli nasıl olacak?

Yatırım yapılacak ofis alanı türü

Buna rağmen, diğer ajansların hayran kalacağı tam hizmet veren bir dijital reklamcılık şirketi kurmak için bu pazarlama stratejilerini kullanın.

1. Dijital pazarlama ajansınızın nişini tanımlayın

Belirli bir niş seçme kararı, söz konusu nişe talep olup olmadığına bağlı olmalıdır.

Gerçek bir talep belirledikten sonra, popüler bir niş hakkında fikir edinmek için şu ipuçlarını izleyin:

Güçlü yönlerinizi değerlendirin

Dijital pazarlama işinizin odaklanacağı alanı belirleyerek başlayın: SEO, sosyal medya pazarlaması, e-posta pazarlaması, içerik pazarlaması, anahtar kelime araştırması, Google reklamları vb. Fikir, en iyi becerilerinizi belirlemek ve işler karmaşıklaştığında (ki zamanla karmaşıklaşacaktır) takımların başvurabileceği bir pazarlama yol haritası şablonu oluşturmaktır

Pazar araştırması yapın

Beceri ve deneyimlerinizin ihtiyaç duyulan alanları belirleyerek talep gören alanları keşfedin. Daha iyi bir anlayış için rakiplerinizin neler yaptığını inceleyin ve öne çıkabileceğiniz alanları değerlendirin.

Hedef kitlenizi tanıyın

Dijital pazarlama sektörü, boyut ve konum gibi faktörleri göz önünde bulundurarak ideal müşterilerinizin kimler olduğunu belirleyin.

Benzersiz satış noktanızı (USP) belirleyin

Sizi farklı kılan şeyin ne olduğunu uzun uzun düşünün. Belki de yaklaşımınız, benzersiz bir beceriniz veya belirli bir sektöre odaklanmanızdır. USP'niz, markanızın kişiliği olacaktır.

Hizmetlerinizi geliştirin

Güçlü yönlerinize ve pazar araştırmanıza göre, hizmetlerinizi niş kitlenizin en çok ihtiyaç duyduğu şeylere odaklanacak şekilde ince ayar yapın ve tekliflerinizi bu doğrultuda oluşturun

2. Dijital pazarlama ajansınız için doğru takımı oluşturun

Doğru takımı kurmanın başarılı bir ajansın temel taşı olduğu yadsınamaz bir gerçektir.

Takım oluşturma çabalarınız, ajansınızın hedefleriyle uyumlu, yetenekli ve motive bir takım oluşturmakla başlamalıdır.

Bu ipuçlarını kullanarak sıfırdan güçlü ve yetenekli bir takım oluşturun:

İhtiyaçlarınızı belirleyin

Takımınızda ihtiyaç duyduğunuz belirli rolleri ve becerileri belirleyin ve bunları iş planınıza ekleyin. İçerik pazarlama, potansiyel müşteri oluşturma, web tasarımı, PPC reklamcılık, analitik ve proje yönetimi gibi alanları göz önünde bulundurun.

İdeal takım üyelerini belirleyin

Her rol için gerekli beceri, deneyim ve kişilik özelliklerine göre profiller oluşturun. Her takım üyesinin ajansınızın kültürüne ve çalışma ortamına nasıl uyum sağlayacağını düşünün.

İşe alım stratejinizi mükemmelleştirin

İş ilanları, sosyal medya hesapları, web siteniz, ağ oluşturma etkinlikleri vb. dahil olmak üzere potansiyel adayları nerede ve nasıl bulacağınızı belirleyen bir işe alım stratejisi geliştirin.

İş tanımlarına zaman ayırın

Her rol için sorumlulukları, nitelikleri ve beklentileri özetleyen açık ve ayrıntılı iş tanımları yazın. Ajansınızı harika bir iş yeri yapan unsurları ve adayların takımınıza katılmak için neden heyecanlanmaları gerektiğini vurgulayın.

Kapsamlı tarama yapın

Aşağıdakileri yaparak, kriterlerinize uyan adayları kısa listeye almak için özgeçmişleri ve portföyleri inceleyin:

Beceri, deneyim ve kültürel uyumu değerlendirmek için kapsamlı görüşmeler yapın

Davranışsal mülakat soruları kullanarak, rol ile ilgili durumları nasıl ele aldıklarını anlamak

Her adayın pratik becerilerini değerlendirmek için beceri değerlendirmeleri yapın

Her yeni çalışanın mevcut takım dinamiklerine nasıl uyum sağlayacağını düşünün

Etkili bir işe alım süreci geliştirin

Yeni takım üyelerinin ajansınıza sorunsuz bir şekilde entegre olmalarına yardımcı olun. Onları başarıya ulaştırmak için gerekli eğitim, çevrimiçi dijital pazarlama kursları, kaynaklar ve destek sağlayın.

Geri bildirim ve takdirleri teşvik edin

Aşağıdakileri yaparak takımınızın sürekli öğrenmesini ve gelişmesini teşvik edin:

Takımınızın rakiplerinin bir adım önünde olmasını sağlamak için beceri geliştirme, sektör sertifikaları ve profesyonel gelişim fırsatları sunun

Takım üyelerinin açık bir şekilde geri bildirimde bulunmaya ve geri bildirim almaya teşvik edildiği bir geri bildirim ve takdir kültürü oluşturun

Daha mutlu çalışanlar için takım oluşturmaya odaklanın

İster tam zamanlı ister yarı zamanlı çalışanlarınız olsun, çalışanları yönetmenin yasal, eğitim ve yönetim yönlerini anlamanız gerekir. Ayrıca, takımınızın zihinsel ve duygusal sağlığını düzenli olarak kontrol etmek için girişimlerde bulunmalısınız.

Sağlam bir dijital pazarlama işi kurmak, yüksek iş kalitesini korurken sürekli olarak yeni müşteriler kazanmak için endişelenmek anlamına gelir.

Müşterilerinizin beklentilerinden ödün vermeden çıktınızı hızlandırmak için içerik pazarlama yazılımına, inbound pazarlama araçlarına veya pazarlama ajansı yazılımına yatırım yapmaya ne dersiniz?

İncelemeye değer bir başka araç da, dijital pazarlama ajanslarının ter dökmeden sıkı bir şekilde çalışmasını sağlayan ClickUp pazarlama proje yönetimi yazılımıdır.

Pazarlama takımlarının işe başlamasına yardımcı olacak tüm değerli özelliklere hızlı bir genel bakış:

Nerede neler olup bittiğine dair 360 derecelik bir bakış için ClickUp Takvim Görünümü

Bir pazarlama ajansı olarak, daha fazla müşteri için bir iş planı oluşturmak yapbozun bir parçasıdır; işlerinizi zamanında yapmak ise dengeleme becerileri gerektiren başka bir parçadır.

ClickUp Takvim Görünümü, projeleri organize etmek, zaman çizelgeleri planlamak ve takımın işlerini görselleştirmek isteyen pazarlama yöneticileri için harika bir seçenektir.

ClickUp Takvim Görünümü ile tüm görevlere kuşbakışı bir görünüm elde edin

ClickUp İçerik Takvimi Şablonları ile görevlerinizi tamamlayın ve tüm yıl boyunca bloglarınızı, makalelerinizi ve diğer içeriklerinizi planlayın.

Bu Şablonu İndirin İçerik takviminiz ClickUp Takvim Görünümü'nde nasıl görünecek?

Takımın iş yükünü kolayca anlamak için ClickUp Gantt Grafikleri

Karlı bir iş, ideal hedef pazara göre yeni müşteriler kazanır.

Ancak müşteri odaklı bir ajans, takımın pazarlama stratejisinin her aşamasında neler olup bittiğini takip etmesini sağlar. İşte ClickUp Gantt Grafikleri burada devreye girer:

Takımlar, kimin ne iş üzerinde çalıştığına dair ilk elden hesaplar alır

Herkes, yönetici takımı kadar sürece dahil olmalıdır.

Ajansınız genelinde karlılığı, verimliliği ve iş yükü yönetimini artırmak için mükemmel şekilde çalışan bir başka işlevsellik ise ClickUp ajans kaynaklarıdır:

Verimlilik kılavuzlarına, ClickUp şablonlarına ve iş akışlarına, ajans uzmanlarının isteğe bağlı web seminerlerine, nasıl yapılır makalelerine ve en iyi uygulamalara anında erişin.

ClickUp Hedefleri ile gerçek zamanlı hedefler belirleyin

Pazarlama ajansınız, pazarlama hedefleriniz kadar iyidir.

Unutmayın, hedef belirleme, fiyatlandırma modeline odaklanmaktan daha fazlasını içerir.

Dijital pazarlama uygulamalarını kullanarak güncel dijital pazarlama trendlerini takip edin, görevleri birleştirin, dijital pazarlama kampanyalarınızı kolaylaştırın, vaka çalışması yazın ve daha fazlasını yapın.

ClickUp AI'yı kullanarak dakikalar içinde bir vaka çalışması yazın

Doğru pazarlama araçlarını bir arada kullanmak, ajansınızın daha yüksek bir ROI ile sonuçlar üretme yeteneğini artırır.

Tüm işlerinizi tek bir yerde toplamak için ClickUp Belgeleri

İş planınıza ne kadar bağlı kaldığınız, takımınızın takip edebileceği dokümantasyon düzeyiyle başlar. İşleri daha hızlı bir şekilde başlatmak ve takımı aynı sayfaya getirmek için ClickUp Belgeleri'ni kullanın:

ClickUp ile işbirliğini artırın 3. 0 Dahili ve harici takımlarınız için belgeler

Alt sayfalar ekleyin, Dokümanlar bağlantısını paylaşın, belgeyi gerektiği gibi biçimlendirin ve mevcut iş akışlarınıza bağlayın:

ClickUp Belgelerini Ş Akışlarına bağlayın ve karışıklığa yer bırakmayın

ClickUp Belgeleri, takımınızın fikirlerini kelimelere dökmesine ve pazarlama kampanyalarınızın kör noktalarını ortadan kaldırmasına yardımcı olur.

İşinizin sorunsuz bir şekilde devam etmesini sağlayan ClickUp Pazarlama Şablonları

Sosyal medya yöneticileri, hedef kitlelerinin, potansiyel müşterilerinin ve ajans tarafından belirlenen iş modelinin beklentilerini izlemeli ve bunları aşmalıdır.

Bu kadar çok değişken unsur olduğunda, her biri için ayrı bir belge oluşturmak zahmetli bir iş haline gelir.

Girin: ClickUp Pazarlama Ajansı İş Şablonu

Bu Şablonu İndirin Çaba harcamadan etkili bir pazarlama planı oluşturun

Pazarlama stratejisi oluşturmak için yardıma ihtiyaç duyan sosyal medya pazarlama ajansları , özel Pazarlama Planı Şablonlarını kullanmayı düşünmelidir .

Bu şablonlar, hedeflerin ayarından doğru çapraz kanal karışımının seçimine kadar pazarlama kampanyalarınız için bir yol haritası sunar.

Dijital Pazarlama Ajansınızı Bugün Kurun

Toplantı notlarını anında özetlemek için ClickUp Özetle özelliğini kullanın

Dijital pazarlama ajansı işiniz sonradan akla gelen bir fikir olarak değerlendirilmemelidir.

Elbette, daha fazla müşteri kazanmak her ajansın hedefidir. Ancak, yaptığınız işi sevmek daha önemlidir. Tutkunuz pazarlama kampanyalarınıza yansıyacak ve karlar da peşi sıra gelecektir.

Ayrıca, ajans sahibi olarak büyük bir iş tatmini de elde edeceksiniz. Zamanınızı, yatırımınızı ve işinizi en verimli şekilde değerlendirmek için ClickUp pazarlama proje yönetimi yazılımına yatırım yapın.

Güvenilir dijital pazarlama platformunuz ClickUp ile dijital pazarlama ihtiyaçlarınızı iki katına çıkarın, yüksek kaliteli potansiyel müşterilere ulaşın ve karlı bir iş kurun.

Sık sorulan sorular

1. Dijital pazarlama ajansı kurmanın maliyeti nedir?

Dijital pazarlama işinizi kurmak 730 ila 30.000 dolar (ve üzeri) arasında bir maliyet gerektirebilir. Bu maliyet, doğru yetenekleri işe alma, tanıtım için dijital pazarlama ajansınızın web sitesini oluşturma, ofis alanı, ekipman, personel maaşları vb.

2. Deneyiminiz olmadan dijital pazarlama ajansı kurabilir misiniz?

Evet, deneyim olmadan dijital ajans kurmak mümkündür, ancak zor olacaktır. Potansiyel müşteriler oluşturmak, ajansınızın sosyal medya platformlarında tanıtımını yapmak, pazarlama bilgileri ve dijital pazarlama trendlerini araştırmak, fiyatlandırma modeli içeren bir iş planı oluşturmak ve daha fazlası gibi dikkate alınması gereken birçok husus vardır.

Kendinizi daha avantajlı bir pozisyona getirmek için, serbest olarak çalışmaya başlamayı veya dijital pazarlama alanında herhangi bir kapasitede iş bulmayı düşünün. Pratik deneyimin yerini hiçbir şey tutamaz.

3. Dijital pazarlama ajansları ne tür hizmetler sunar?

Dijital pazarlama ajanslarının sunduğu en yaygın hizmetler arasında e-posta pazarlaması, içerik pazarlaması, arama motoru optimizasyonu, ücretli dijital reklamcılık, web tasarımı vb. yer alır.