2025'in En İyi 10 İçerik Pazarlama Yazılım Platformu

Bir iş kurduğunuzda, sürekli müşterilerinizin dikkatini çekmek için yarışıyormuş gibi hissedersiniz. Kaliteli ürün ve hizmetler size avantaj sağlasa da, rakiplerinizi geride bırakmak için sağlam pazarlama stratejilerine ihtiyacınız vardır. ?

Müşteriler, bloglar, infografikler ve sosyal medya gönderileri gibi içerikleri ilgi çekici ve değerli bulurlarsa, bir markayla daha fazla bağlantı hissederler.

Herhangi bir iş için, sağlıklı içerik hijyenini korumanın anahtarı, içerik pazarlama yazılımında yatmaktadır. Doğru ürünle, kusursuz pazarlama kampanyaları oluşturabilir, hedef kitlenin tepkisini izleyebilir, ROI'ları ölçebilir ve potansiyel müşterileri müşterilere dönüştürebilirsiniz!

Bu kılavuzda en iyi 10 içerik pazarlama yazılımının bir listesini derledik. Özelliklerini ve fiyatlarını ayrıntılı olarak inceleyin ve markanızın görünürlüğünü artıracak en iyi çözümü bulun!

İçerik Pazarlama Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Bir içerik pazarlama yazılım platformunun başarılı olması için şunları sunması gerekir:

İş akışınızı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için ClickUp'ta 15'ten fazla görünümü inceleyin

Beyin fırtınası yapmak, planlamak ve çok kanallı pazarlama kampanyaları yürütmek için hepsi bir arada bir çözüm mu arıyorsunuz? ClickUp'tan başkasına bakmayın! Platformda yerleşik içerik pazarlama araçları bulunur, ancak zahmetsiz ClickUp entegrasyonları sayesinde favori pazarlama ve SEO uygulamalarınızla bağlantı kurabilirsiniz!

Platform, içerik pazarlamacıları için eşsiz işbirliği seçenekleri sunar:

E-postalar, bloglar ve sosyal medya için otomatik içerik oluşturmak mı istiyorsunuz? ClickUp AI, son derece işlevsel bir yazma asistanı ile bu çok kolay. Blog gönderileri ve satış sunumları gibi alakalı ve değerli içerikler oluşturmak için kullanın. Ayrıca mevcut pazarlama metinlerinizin kalitesini de artırabilir. ?

Takımları uyumlu hale getirmek, strateji oluşturmak ve içerik planınızı performans metriklerine göre ayarlamak için kapsamlı bir çözüm olan ClickUp İçerik Pazarlama Planı şablonu ile başlayın!

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Kampanya yönetimi ve yaratıcı üretimi destekler

Takım işbirliği için ClickUp Beyaz Tahtalar ve Belgeler

Pazarlama kaynaklarını yönetmek ve takvimleri izlemek için sezgisel gösterge panelleri

verimlilik için 1.000'den fazla entegrasyon

Ayrıntılı bir içerik pazarlama stratejisi oluşturmanıza yardımcı olacak AI yazma asistanı

rutin görevler için 100'den fazla otomasyon

Merkezi bir içerik kütüphanesi ile her ölçekte teslimat yapın

pazarlama süreçlerini hızlandırmak için 1.000'den fazla şablon

Etkileşimli içeriği düzenlemek için dijital varlık yönetimi aracı

ClickUp sınırlamaları

Arayüz, ilk kez kullananlar için karmaşık görünebilir

Ara sıra gecikmeler

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz : 0

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (8.300+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.700'den fazla yorum)

2. ContentStudio

ContentStudio, her boyuttaki işletme ve ajans için uygun bir sosyal medya yönetim platformu. Stratejilerinizi görselleştirmek ve haritalamak için çoklu görünümler içeren ayrıntılı bir içerik takvimi sunar.

Bu platformun otomasyon seçenekleri, sosyal medya platformlarında tutarlı bir şekilde yayın yapmanızı ve ivmenizi korumanızı sağlar. ContentStudio'nun AI botu ile uygun emojilerle başlıklar oluşturun ve kampanyalarınız için nefes kesici görseller yaratın. Yalnızca uygun içeriğin yayınlanmasını sağlamak için Ş Akışı Onaylayıcı özelliğini deneyin.

ContentStudio'nun birleştirilmiş sosyal gelen kutusu, gelen mesajları ele almanıza ve bunları takım üyelerine atamanıza olanak tanır. Bu sayede, müşteri talepleri ve endişeleri ele alınmış olur. ?

Platformun çok kanallı analiz ve raporlama seçenekleri ile KPI'ları izleyerek pazarlama stratejinizi iyileştirebilirsiniz.

ContentStudio'nun en iyi özellikleri

Ayrıntılı içerik takvimi dahil olmak üzere içerik pazarlama araçları

Birleştirilmiş sosyal gelen kutusu

Yerel raporlama araçları

Otomasyon seçenekleri

İçerik kürasyonu için AI botu

ContentStudio sınırlamaları

Teknolojiye yatkın olmayan kullanıcılar için gezinme zor olabilir

Müşteri desteği daha duyarlı olabilir

ContentStudio fiyatlandırması

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 20 $

Pro : İki kullanıcı için aylık 40 $

Ajans: Beş kullanıcı için aylık 80 ABD doları

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

ContentStudio puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (600'den fazla yorum)

3. CloudCampaign

CloudCampaign, içerik pazarlama aracı olarak çok uygun bir beyaz etiketli sosyal medya yönetim platformudur. Beyaz etiketleme, kitlesel olarak üretilen içeriği yeniden kullanarak kendi markanıza dahil edebileceğiniz anlamına gelir.

RSS kampanyaları mı oluşturuyorsunuz? CloudCampaign otomatik içe aktarma özelliğini sunar. Birkaç tıklamayla RSS beslemelerinden içeriği toplu olarak içe aktarabilir ve kütüphanenize ilgili içeriği ekleyebilirsiniz.

captionAI ile yapay zeka destekli sosyal medya başlıkları oluşturun. Birkaç tıklamayla tonu özelleştirebilir ve yayınlayacağınız platformları seçebilirsiniz. ⌨️

İçerik planlaması söz konusu olduğunda, CloudCampaign damla kampanyalarını özelleştirmenize ve ön tanımlı yayınlama zamanlarını ayarlamanıza olanak tanıyarak çabalarınızı kolaylaştırır ve zamandan tasarruf etmenizi sağlar. Sürükle ve bırak planlama özelliği ile içeriği müşterinin kütüphanesine bırakabilirsiniz, platformun yapay zekası içeriği yayınlamak için en uygun zamanı belirler.

Birden fazla müşteriyi yönetiyorsanız, platformun merkezi sosyal gelen kutusu ve sezgisel gezinme için silo içerik kitaplıklarını takdir edeceksiniz.

CloudCampaign'in en iyi özellikleri

Bazı planlarda ücretsiz beyaz etiketli pazarlama yazılımı

Otomatik içerik içe aktarma

Merkezi müşteri yönetimi

Google Analytics ve Facebook Ads gibi araçlarla entegrasyonlar

CloudCampaign sınırlamaları

Platform bazen hatalı çalışabilir

Müşteri desteğine erişimde olası gecikmeler

CloudCampaign fiyatlandırması

Freelancer : 41 $/ay

Studio : Aylık 191 $

Ajans: 291 $/ay

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

CloudCampaign puanları ve yorumları

G2 : 4,9/5 (90+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (100'den fazla yorum)

4. Buffer

Tek bir gösterge panelinden birden fazla pazarlama kanalını yönetmek mi istiyorsunuz? İçerik pazarlama platformu Buffer'ı deneyin.

Buffer'ın güçlü AI asistanını kullanarak ilgili içeriği modelleyin, birden çok dile çevirin, farklı yaklaşımlar deneyin ve müşteri yorumlarına yanıtlar yazın. Asistan, ton ve stil gibi inceliklerin markanızla tutarlı olmasını sağlamaya da yardımcı olur.

Buffer, birinci sınıf işbirliği seçenekleriyle doludur. Taslaklar oluşturun ve içeriği takımınızla gerçek zamanlı olarak iyileştirin. Onay ve sosyal medya erişim kontrollerini ihtiyaçlarınıza göre ayarlayın.

Buffer ile yayın programı ve içerik takvimi oluşturmak oldukça basittir. Platformun gelişmiş raporlama araçlarını kullanarak mevcut kampanyaların başarısını ölçün ve gelecekte akıllı kararlar alın. ?

Buffer'ın en iyi özellikleri

AI tabanlı içerik küratörlüğü

Kullanışlı kontrollere sahip kapsamlı gösterge paneli

Performansı ölçmek için gelişmiş analitik

Kullanımı kolay içerik takvimi

Buffer sınırlamaları

Aynı anda birden fazla fotoğraf yüklendiğinde platformun performansı düşebilir

Bazı kullanıcılar fiyatları çok yüksek buldu

Buffer fiyatlandırması

Ücretsiz : 0

Essentials : Bir kanal için aylık 5 ABD doları

Takım : Bir kanal için aylık 10 ABD doları

Ajans: 10 kanal için aylık 100 $

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Buffer puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (950+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.400'den fazla yorum)

5. PathFactory

PathFactory'nin yapay zeka destekli içerik zekası ile kişiselleştirilmiş B2B içerik pazarlama stratejilerine doğru yolu seçin! ?

PathFactory'nin gerçek gücü, benzersiz içerik analiz seçeneklerinde yatmaktadır — günlük metriklerden (sayfa görüntülemeleri, açılışlar ve tıklamalar gibi) uzaklaşın ve içerik tüketimine odaklanın. Platform, Binge Oranları ve Varlık Türleri aracılığıyla alıcı davranışını analiz etmenizi sağlar.

Bu metrikler, alıcı profilleriniz için hiper kişiselleştirilmiş öneriler hazırlamanıza ve her grup için ilginç içerikler sunmanıza yardımcı olur. Ayrıca, potansiyel pazarlama kör noktalarını tespit edebilir ve gelecekteki içerikleri daha bilinçli bir yaklaşımla sunabilirsiniz.

PathFactory, müşteri yolculuğu haritasında bir kişinin pozisyonunu kolayca belirlemenizi sağlar, böylece okuyucular özenle hazırlanmış içeriğe kolayca erişebilir.

PathFactory'nin en iyi özellikleri

B2B içerik pazarlamasına odaklanın

Yapay zeka destekli araçlar

İçerik tüketimi için metrikler

Hedef kitleye yönelik hiper kişiselleştirilmiş öneriler

PathFactory sınırlamaları

Bazı kullanıcılar arayüzü biraz eski buluyor

Diğer içerik pazarlama platformlarına kıyasla sınırlı özelleştirme seçenekleri

PathFactory fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

PathFactory puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (150'den fazla yorum)

TrustRadius: 8,5/10 (200'den fazla yorum)

6. Kapost

Upland'ın Kapost ile proje geliştirme sürecinizi hızlandırın ve takımınızı güncellemelerden haberdar edin! ?

Kapost, alıcı profili, satın alma aşaması ve ürün grubu gibi özelliklere göre öğeleri düzenlemenize yardımcı olan bir içerik operasyon yazılımıdır. En öne çıkan özelliklerinden biri, olağanüstü filtreleme seçeneklerine sahip editoryal takvimdir. İçeriği konum, zaman, yazar ve kampanyaya göre sıralayarak kapasite aşımlarını veya görev çakışmalarını belirleyin.

Kapost, sıkı içerik teslim tarihlerine uymak zorunda olan kuruluşları desteklemek için üretim analitiği de sunar. Her görev için ayrılan zamana göre takım programlarını koordine edebilirsiniz.

Beğeneceğiniz diğer seçenekler arasında ortak düzenleme, içeriğin çoğaltılması (birden fazla dile daha kolay çeviri için) ve üretim, onay ve yayın için görev atama yer alıyor. Kapost, daha akıcı iş akışları için Salesforce, Hubspot, Hootsuite ve Google Analytics gibi yüzlerce uygulama ile entegre olur.

Kapost'un en iyi özellikleri

Gelişmiş sıralama özelliğine sahip yayın takvimi

Üretim analitiği

Gerçek zamanlı düzenlemeyi destekler

CMS ve CRM platformlarıyla entegrasyonlar

Kapost sınırlamaları

Bazı evrensel araçlarla entegrasyonlar mevcut değildir

Etkinlik akışı birden fazla mesajla dolup taşabilir

Kapost fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Kapost puanları ve yorumları

G2 : 4/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (10+ yorum)

Ürün pazarlama yazılımı hakkında bilgi edinin!

7. Hemingway Düzenleyici

Yazının ustası Ernest Hemingway'in adını taşıyan bir platformdan ne bekleyebilirsiniz? ?️

Oldukça tahmin edilebilir — Hemingway Düzenleyici, içeriğinizi düzeltmek ve daha anlaşılır hale getirmek için tasarlanmıştır!

Bu, gelişmiş bir gramer denetleme aracı değildir, ancak içeriğinizin okunabilirliğini ve stilini etkileyen hataları tespit etmeye odaklanır.

Ücretsiz aracı kullanmak inanılmaz derecede kolaydır. Metninizi düzenleyiciye yapıştırın ve program metninizin bölümlerini farklı renklerle vurgular.

Her renk belirli bir sorunu temsil eder; örneğin, açık mavi zarfları , yeşil ise pasif cümleleri gösterir. Arayüz, metninizdeki zarf ve pasif cümle sayısının uygun olup olmadığını size bildirir. Ayrıca, hedef kitlenizin içeriğin okunabilirliğini bozabilecek karmaşık kelimeleri ve okunması zor cümleleri de gösterir.

Platform ayrıca çeşitli metin biçimlendirme seçenekleri sunar ve başlıkları özelleştirmenize ve metninize bağlantılar eklemenize olanak tanır. WordPress ve Medium gibi entegrasyonlarla, içeriğinizi doğrudan düzenleyiciden yayınlayabilirsiniz.

Hemingway Düzenleyici'nin en iyi özellikleri

Basit arayüz

Metin biçimlendirme seçenekleri sunar

Bir metnin okunabilirliğini belirler

Okunması zor cümleleri tespit eder

Hemingway Düzenleyici sınırlamaları

Pazarlama araçları veya pazarlama proje yönetimi eksikliği

Gramer düzeltme seçenekleri yok

Hemingway Düzenleyici fiyatlandırması

Çevrimiçi düzenleyici ücretsizdir

Masaüstü sürümü: 19,99 $ (tek seferlik ödeme)

Hemingway Düzenleyici puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (10+ yorum)

8. BuzzSumo

Araştırma, alakalı ve ilgi çekici içerik oluşturmanın temel adımıdır. BuzzSumo ile pazarlama takımınız dedektif şapkalarını takıp, içerik fırsatları bulmak için internetin derinliklerini keşfedebilir! ?️

BuzzSumo dört alana odaklanmaktadır:

İçerik Keşfi İçerik Araştırması Medya İzleme Etkileyici Araştırması

Platformu kullanarak rakiplerinizi takip edin, markanızın nerede ve ne sıklıkla bahsedildiğini görün ve en son sektör haberlerini takip edin. BuzzSumo Alerts sayesinde, belirli bir yayıncı, influencer veya gazeteci bir şey yayınladığında anında bildirim alırsınız.

Bu platform, trendleri taramak için çok güçlü bir araçtır. Hikayeleri trend puanlarına göre filtreleyebilir, bir sonraki büyük hitleri belirleyebilir ve bunları içeriğiniz için kullanabilirsiniz. BuzzSumo, içeriğinizi belirli bir alana göre uyarlayabilmeniz için gelişmiş coğrafi filtreler sunar.

BuzzSumo'nun en iyi özellikleri

Zengin içerik keşif seçenekleri

Birisi bir gönderi yayınladığında bildirim almak için özelleştirilebilir uyarılar

İçerik trendlerini izleme

Coğrafi filtreleme seçenekleri

BuzzSumo sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü iyileştirilebilir

Fiyatlandırma bazı kullanıcılar için çok yüksek olabilir

BuzzSumo fiyatlandırması

Temel : Kullanıcı başına aylık 95 $

İçerik Oluşturma : Beş kullanıcı için aylık 199 $

PR & Comms : Beş kullanıcı için aylık 199 $

Paket : 10 kullanıcı için aylık 399 $

Enterprise: 30 kullanıcı için aylık 999 $

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

BuzzSumo puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (130'dan fazla yorum)

9. Uberflip

Uberflip, alıcının yolculuğuna göre içerik oluşturmanıza ve satışa daha hızlı hazır hale getirmenize yardımcı olan popüler bir içerik deneyimi platformu (CEP)dur.

Uberflip AI ile içerik kişiselleştirmeyi bir üst seviyeye taşıyın. Bu araç, alıcı niyet verilerini ve makine öğrenimini kullanarak mevcut potansiyel müşterilerinize ve müşterilerinize özel içerik önerileri sunar.

Uberflip, tüm içeriğinizi tek bir merkezde merkezileştirmenize, etiketlemenize, filtrelemenize ve düzenlemenize olanak tanır. Bir pazarlama stratejisi oluştururken, merkeze gidin ve mevcut içeriği döndürerek hedef kitleniz için özel akışlar oluşturun.

Uberflip'in analitik seçenekleri ile şunları keşfedebilirsiniz:

En yüksek müşteri etkileşimini sağlayan pazarlama kanalları hangileridir? Satış döngüsünü en çok etkileyen içerik türleri nelerdir?

Toplanan verilere dayanarak, gelecekteki içerik stratejilerini güvenle yeniden oluşturun ve hedef kitlenizi şaşırtın!

Uberflip'in en iyi özellikleri

İçerik akışları oluşturmak için merkezi içerik merkezi

Kapsamlı analiz seçenekleri

Uberflip AI ile kişiselleştirilmiş içerik önerileri

Alıcı yolculuklarını belirler

Uberflip sınırlamaları

Arama özelliği güncellenebilir

Zor öğrenme süreci

Uberflip fiyatlandırma

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Uberflip puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (150+ yorum)

10. Semrush

Semrush, içerik pazarlama yazılımlarının en iyisidir. İçerik araştırma, oluşturma ve analiz etme ve hedef kitlenize zengin bir deneyim sunma konusunda bir dizi özellik sunar.

Platformun İçerik Fikri Oluşturucu ile başlayın ve sıralamaya göre trend olan konuları keşfedin. Ayrıca, konuma özgü içerik fikirlerini keşfedebilir ve sağlıklı etkileşim potansiyeli olan başlıkları kilitleyebilirsiniz.

Araştırmanızı yaptıktan ve içeriğinizi oluşturduktan sonra, platformun SEO İçerik Denetleyicisi özelliğini kullanarak metnin okunabilirliğini, tonunu ve özgünlüğünü analiz edin. Anahtar kelime doldurma ve zayıf bağlantılar gibi sorunları giderin ve içeriğinizi diğer sıralama sayfalarındaki içeriklerle karşılaştırın.

Semrush, içerik stratejinizi haritalandırmak ve darboğazları belirlemek için kapsamlı bir Pazarlama Takvimi ile birlikte gelir. Haftalık hedefler ve son tarihler belirleyin, tekrarlanan etkinlikler oluşturun ve kampanyanızın performansını 7/24 izleyin! ⌚

Semrush'un en iyi özellikleri

İlgili konuları keşfetmek için İçerik Fikir Üreticisi

Çok fonksiyonlu pazarlama takvimi

Metnin okunabilirliğini, SEO puanlarını, tonunu ve stilini kontrol eder

Rakip analizi mevcuttur

Semrush sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, trafiği ölçmek için kullanılan algoritmaların güncellenmesi gerektiğini bahsetmiştir

Platformun fiyatı küçük şirketler için yüksek olabilir

Semrush fiyatlandırması

Pro : 108,33 $/ay (beş projeye kadar)

Guru : 208,33 $/ay (15 projeye kadar)

İş: 416,66 $/ay (40 projeye kadar)

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Semrush puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (1.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

İçerik Pazarlama Yazılımı: ClickUp ile Sıradanlıktan Markalaşmaya

İçerik pazarlama bir maratondur, sprint değildir. Tutarlı bir ekip çalışması, uzmanlık ve perde arkasında yapılan işler gerektirir.

Mevcut stratejinizdeki aksaklıkları gidermek ve karlı müşteri eylemlerini teşvik etmek için ClickUp'ı deneyin. Hedef tüketicilerinizin bağımlı hale gelmesi ve daha fazlası için geri gelmeye başlaması sadece an meselesi!