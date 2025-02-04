2025'te Ajanslar için En İyi 9 Beyaz Etiketli Pazarlama Yazılımı

Beyaz etiketli pazarlama yazılımı, kendi markanızla uzman üçüncü taraf hizmetleri sunmanızı sağlayan bir SaaS ürünüdür. İster özelleştirilmiş performans raporlarını paylaşmak ister ek dijital pazarlama hizmetlerini yeniden markalamak istiyor olun, beyaz etiketli yazılım size bu konuda yardımcı olabilir.

Müşterilerinize tek bir düğmeyle site, sosyal medya, arama ve e-posta analizi sunmak için ihtiyacınız olan araçları ve beyaz etiketli pazarlama hizmetlerini keşfedin. Ya da daha fazla takım üyesi işe almadan veya kendi yazılımınızı geliştirmeden yerel SEO ve potansiyel müşteri oluşturma gibi eklenti beyaz etiketli hizmetler sunun.

Aşağıda dijital pazarlama ajansları için en iyi beyaz etiket hizmetlerini inceleyin!

Beyaz Etiketli Pazarlama Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Sosyal medya veya dijital pazarlama ajansınız için en iyi beyaz etiketli pazarlama yazılımını seçmek, hizmetlerinizi genişletebilir ve hizmetinizin genel çekiciliğini artırabilir. Ancak bu kadar çok seçenek varken, nereden başlayacağınızı nasıl bilebilirsiniz?

Aramanız gereken anahtar özellikler şunlardır:

Sezgisel Arayüz: Beyaz etiket yazılımınız, kapsamlı özellikler sunmak ve gezinmesi kolay olmak arasında bir denge sağlamalıdır

Özelleştirme: Markanız benzersizdir, araçlarınız da öyle olmalıdır. Beyaz etiket yazılımının Markanız benzersizdir, araçlarınız da öyle olmalıdır. Beyaz etiket yazılımının markalama, renk şemaları ve logolar için yeterli alan sağladığından emin olun. Ajansınızın estetiğine sorunsuz bir şekilde uyum sağlamasını istersiniz

Özellikler ve İşlevsellik: Pazarlama çok çeşitlidir. Beyaz etiket yazılımınız mümkün olduğunca çok alanı kapsamalıdır: SEO, sosyal medya, e-posta pazarlama, içerik oluşturma ve analitik. Ne kadar çok yönlü olursa, o kadar iyidir

Müşteri Desteği: En kullanıcı dostu beyaz etiketli pazarlama yazılımıyla bile, bir engelle karşılaşabilirsiniz. Hızlı ve duyarlı bir ekipten gelen uzman müşteri desteği, memnuniyetsiz müşterilerle sonuçlanan gecikmelerden sizi kurtarabilir

Fiyatlandırma: Her bütçeye uygun bir beyaz etiketli pazarlama aracı vardır. Zor olan, maliyet ve kalite arasında etkili bir denge kuran bir araç bulmaktır

Unutmayın, hedef hizmetlerinizi geliştirmek, müşteri deneyimini iyileştirmek ve büyümeyi teşvik etmektir. Beyaz etiketli pazarlama yazılımınızın tüm bu kutuları işaretlediğinden emin olun ✔️

Kullanabileceğiniz En İyi 9 Beyaz Etiketli Pazarlama Yazılımı

ClickUp'ta 15'ten fazla görünümü inceleyin ve iş akışınızı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin

ClickUp ile, hepsi bir arada verimlilik platformunda kapsamlı bir pazarlama ve proje yönetimi araçları paketi elde edersiniz. Görev izleme ve işbirliğinden sosyal medya proje yönetimine kadar, dijital pazarlama yönetimine kapsamlı yaklaşımı, ajansları ve kurumsal şirketleri geride bırakmanızı sağlar.

ClickUp Pazarlama Ajansı Şablonu, tüm projelerinizi tek bir gösterge panelinden izlerken birden fazla kampanyayı ve müşteriyi kolayca yönetmenizi sağlar. Aşağıdakiler dahil sayısız şablon seçeneği ile geniş hizmet yelpazesini ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilir (ve büyüdükçe ölçeklendirebilirsiniz):

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Çok sayıda özelleştirme seçeneği

Kişileri etiketleme özelliği

Olağanüstü kurumsal işbirliği araçları

ClickUp sınırlamaları

Beyaz etiketleme yalnızca Enterprise planında mevcuttur

Mobil uygulamada (henüz!) tüm görünümler mevcut değildir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.323+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.752+ yorum)

2. ActiveCampaign

activeCampaign aracılığıyla

ActiveCampaign'in beyaz etiketleme özelliği, hesap başına özelleştirme imkanı sunarak müşterilerinizin bile özelleştirilmiş markalaşmanın keyfini çıkarmasını sağlar.

Tüm Enterprise hesapları ve bir dereceye kadar Small Business hesapları için kullanılabilen beyaz etiketleme, ek ücret gerektirmez.

Etki alanını değiştirebilir, logoyu değiştirebilir ve HTML/CSS'yi tamamen özel bir görünüm için düzenleyebilirsiniz. Ayrıca, ActiveCampaign referanslarını silerek düğmeler ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz.

ActiveCampaign'in en iyi özellikleri

Olağanüstü müşteri desteği

Geniş otomasyon özellikleri aralığı

Temel uygulamalarla sorunsuz entegrasyonlar

ActiveCampaign sınırlamaları

E-posta araçları daha kullanıcı dostu olabilir

Sınırlı e-posta raporlama

Standart olmayan uygulamalarla zor entegrasyon

ActiveCampaign fiyatlandırması

ActiveCampaign çeşitli planlar sunar. Aşağıda Pazarlama planının fiyatları yer almaktadır.

Artı : 3 kullanıcı için aylık 49 $

Profesyonel : 5 kullanıcı için aylık 149 $

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ActiveCampaign puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (10.273+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.246+ yorum)

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3. SE Ranking

sE Ranking aracılığıyla

SE Ranking, pazarlama ajansları için tasarlanmış, birçok özellik ile donatılmış kullanışlı bir araçtır. Bu özellikler arasında SEO ve PPC için gerçek zamanlı kontroller, sosyal medya yardımı, web sitesi incelemeleri ve kişiselleştirebileceğiniz gösterge panelleri bulunmaktadır.

Beyaz etiketli SEO yazılımı size sınırsız rapor sunar ve platformu markanızla özelleştirmenize olanak tanır.

Kullanıcı dostu tasarımı ve zengin kaynakları ile SE Ranking, günlük işlerinize kolayca uyum sağlar

SE Ranking'in en iyi özellikleri

Yararlı oryantasyon oturumları

Kullanıcı dostu gösterge panelleri

Birden fazla müşteri için SEO'ya yardımcı olur

SE Ranking sınırlamaları

Daha düşük fiyatlı planlarda izleme sınırlıdır

Bazı kullanıcılar geri bağlantı kontrolündeki hatalardan şikayetçi

SE Ranking fiyatlandırması

Gerekli : 44 $/ay

Pro : 87,20 $/ay

İş: 191,20 $/ay

SE Ranking puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (1.187+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (269+ yorum)

4. Metrik İzleme

metrics Watch aracılığıyla

Basit arayüzü ve kapsamlı e-posta raporlama araçlarıyla Metris Watch, dijital pazarlama hizmetleriniz için iyi bir beyaz etiket yazılım seçeneği olabilir.

Renklerinizi ve marka raporlarınızı logonuzla birlikte seçmenize ve ardından bunları seçtiğiniz e-posta adresinden doğrudan göndermenize olanak tanır.

Hantal PDF'lere, can sıkıcı bağlantılara ve web tabanlı raporlara veda edin. Metrics Watch, eksiksiz pazarlama raporlarını doğrudan müşterilerinizin gelen kutularına gönderir.

Metrics Watch'un en iyi özellikleri

Kolay ve hızlı kurulum

Mükemmel müşteri desteği

Gerçek zamanlı uyarılar

Metrics Watch sınırlamaları

Özel metrikleri ayarlamak için müşteri desteğine mi ihtiyacınız var?

Sınırlı tasarım seçenekleri

Metrics Watch fiyatlandırması

Başlangıç : 29 $/ay

Pro : Kullanıcı başına aylık 50 $

Premium : Kullanıcı başına aylık 100 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Metrics Watch puanları ve yorumları

G2: 4,0/5 (1+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (3+ yorum)

5. Semrush

semrush aracılığıyla

Semrush, piyasadaki en iyi SEO ajansı yazılımlarından biridir. Anahtar kelime araştırması, rekabet analizi, geri bağlantı analizi ve web sitesi denetimi dahil olmak üzere geniş bir özellik aralığı sunar. Semrush, küçük girişimlerden büyük kurumsal şirketlere kadar her boyuttaki işletme tarafından kullanılır.

My Reports aracı içinde, işletmeler Google Search Console, Google My Business, Google Analytics ve Semrush araçlarından entegre verilerle beyaz etiketli raporlar oluşturabilir

Semrush, ana web sitesinden ayrı olarak Marketplace adlı bir beyaz etiketli içerik yazma hizmeti de sunmaktadır.

Semrush'un en iyi özellikleri

Anahtar kelime araştırması ve denetimi için en iyi kaynak

Fantastik müşteri desteği

Çok sayıda ücretsiz eğitim kaynağı

Semrush sınırlamaları

Özellikle eklentilerle birlikte maliyetli

Ajanslar ve takımlar paylaşımlı bir giriş bilgisi kullanmalıdır

Bölgesel veya yerel SEO'yu izleyen işletmeler için ideal değildir

Semrush fiyatlandırması

Pro : 130 $/ay

Guru : Kullanıcı başına aylık 250 $

İş : Kullanıcı başına aylık 500 $

Özel: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Semrush puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.755+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.112+ yorum)

6. SocialPilot

socialPilot aracılığıyla

Sosyal medya yönetim platformu SocialPilot, birden fazla platformda sosyal analizlerin beyaz etiket raporlamasını sunar.

Social Pilot, birçok sosyal medya ajansı için vazgeçilmez bir platformdur. Aynı anda 500'e kadar gönderi planlama, yerel AI ile hızlı bir şekilde gönderi oluşturma ve takım üyeleriyle ve müşterilerle işbirliği yapma yetenekleri, onu pazarlama kampanyaları için popüler bir seçim haline getirir.

Beyaz etiketli PDF raporları, tüm sosyal içerikleriniz için sayfa veya gönderi bazında ayrıntılı metrikler sunar.

SocialPilot'un en iyi özellikleri

Kolay gönderi oluşturma için yerel AI

Makul fiyatlandırma

Birçok sosyal medya hesabını yönetebilir

SocialPilot sınırlamaları

Her sosyal medya hesabı için ayrı raporlama

Kurulumu zaman alır

Sınırlı 3. taraf entegrasyonlar

SocialPilot fiyatlandırması

Profesyonel : 26 $/ay

Küçük Takım : 43 $/ay

Ajans : 85 $/ay

Agency+: 170 $/ay

SocialPilot puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (581+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (358+ yorum)

7. Sendible

sendible aracılığıyla

Sendible, işletmelerin, özellikle ajansların sosyal medya varlıklarını etkili bir şekilde yönetmelerine ve güçlendirmelerine olanak tanıyan kapsamlı bir sosyal medya yönetim aracıdır.

Sendible White Label, ajanslara özel markalama ve alan adı ile gelişmiş raporlama araçları sunar. Ayrıca, beyaz etiket aracına uygulamaları gömebilir ve sorunsuz entegrasyonun keyfini çıkarabilirsiniz.

Sendible, temel olarak kullanıcıların tek bir gösterge panelinden Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn ve daha fazlası dahil olmak üzere birden fazla platformda sosyal medya gönderilerini planlamasına olanak tanır. Platform, bahsetmelerin sosyal medya izlemesini içerir

Sendible, zamanlamaya ek olarak kapsamlı sosyal medya izleme özellikleri sunar. Kullanıcılar, sosyal medyada markalarının bahsedilmesini izleyebilir ve böylece müşteri sorularına ve geri bildirimlerine anında yanıt verebilir.

Sendible ayrıca, takımların sosyal medya içeriklerinde birlikte çalışmasına olanak tanıyan işbirliği özellikleri de içerir ve tüm platformlarda birleşik bir marka mesajı sağlar.

Sendible'ın en iyi özellikleri

Birden fazla hesabı olan ajanslar için idealdir

Kullanımı basit, son derece sezgisel

Tam takvim önizlemeleri

Sendible sınırlamaları

Biraz pahalı, ücretsiz sürümü yok

Bazı kullanıcılar LinkedIn ve Pinterest'te sınırlı fonksiyonlar olduğunu bildirmiştir

Otomatik olarak planlanan gönderiler bazen bildirim olmadan geri dönüyor

Sendible fiyatlandırması

Oluşturucu : Aylık 29 $

Traction : Kullanıcı başına aylık 89 ABD doları

Beyaz Etiket : Kullanıcı başına aylık 399 $

Özel plan: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Sendible puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (844+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (120+ yorum)

8. OptinMonster

optinMonster aracılığıyla

Potansiyel müşteri oluşturma aracı OptinMonster, ajansların, blog yazarlarının ve işletmelerin pop-up'lar, kayan çubuklar, kayan pencereler ve satır içi formlar gibi web sitesi araçlarıyla dönüşüm kampanyaları oluşturmasına yardımcı olur.

Ciddi etkileşim ve dönüşümler için tasarlanan yazılım, ziyaretçilerin web sitenizde kalmasını sağlamak için ihtiyacınız olan her şeyi sağlar, örneğin:

Lightbox pop-up'lar

Oyunlaştırılmış tekerlekler

Coğrafi konum hedefleme

Çıkış niyeti algılama

Sayfa düzeyinde hedefleme

OptinMonster beyaz etiket hizmeti sunmaz, ancak beyaz etiket araçları sağlar. Örneğin, gösterge panelini kendi markanızla özelleştirebilirsiniz. Ardından logonuzu, simgenizi, metninizi ve renklerinizi ekleyin.

OptinMonster'ın en iyi özellikleri

Olağanüstü kalite

Esnek, özelleştirilebilir web sitesi araçları

Kullanımı kolay

OptinMonster sınırlamaları

Mobil cihazlarda duyarlı tasarım eksikliği

Müşteri hizmetleri için bekleme süreleri olabilir

Sınırlı beyaz etiket hizmetleri

OptinMonster fiyatlandırması

Temel : 9 $/ay

Artı : Aylık 19 $

Pro : Aylık 29 $

Büyüme: 49 $/ay

OptinMonster puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (83+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (70+ yorum)

9. Vendasta

vendasta aracılığıyla

Vendasta, ajansların yeniden satabileceği (çok) geniş bir dijital pazarlama uygulamaları ve çözümleri seçimini sunan, yapay zeka ile geliştirilmiş bir beyaz etiket yazılımıdır.

Beyaz etiketli pazarlama platformu, faturalandırma, satış, pazarlama ve yerine getirme araçları dahil olmak üzere, ürünleri kendi markanızla satmak için ihtiyacınız olan her şeyi sağlar. Özel bir beyaz etiket platformu arayan markalar için hepsi bir arada beyaz etiket çözümüdür.

En geniş beyaz etiketli pazarlama araçları seçimini arıyorsanız, aşağıdakiler dahil olmak üzere sonsuz seçeneklerin tadını çıkaracaksınız:

Beyaz etiketli e-posta pazarlama

Beyaz etiketli SEO araçları

Beyaz etiketli pazarlama otomasyonu

Beyaz etiketli web sitesi oluşturucu

Vendasta'nın en iyi özellikleri

Geniş beyaz etiket ürünleri seçimi

Kapsamlı eğitim kütüphanesi

Çok destekleyici bir ekip

Vendasta sınırlamaları

Arka uç kafa karıştırıcı olabilir

Birkaç yorumcu, bazı hizmetlerin kalitesinin vasat olduğunu bildirmiştir

Vendasta fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel özellikler : Aylık 359 $ + 500 $ başlangıç ücreti

Profesyonel : 749 $/ay + 750 $ başlangıç ücreti

Premium : 1.579 $/ay + 1.000 $ başlangıç ücreti

Özel: 3.099 $+/ay + başlangıç ücreti

Vendasta puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (312+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (154+ yorum)

ClickUp ile Güçlü Pazarlama Kampanyaları Oluşturun

Dijital ortam gelişmeye devam ettikçe, beyaz etiketli pazarlama yazılımları rekabetçi, ölçeklenebilir ve modern hizmetler sunmak için giderek daha önemli hale gelecektir. Projelerinizin karmaşıklığı arttığında, sağlam bir pazarlama kaynakları yönetim yazılımı her şeyi yolunda tutmanıza yardımcı olabilir!

ClickUp'ın hepsi bir arada verimlilik platformuyla ajansınızın hizmetlerini geliştirin, müşteri deneyimlerini iyileştirin ve büyümeyi hızlandırın. Özelleştirilebilir, işbirliğine dayalı özellikleri ve birinci sınıf beyaz etiket araçlarıyla ClickUp, ajansınızın operasyonlarını dönüştürebilir ve markanızın benzersizliğini artırabilir.

Sonsuz özelleştirme seçenekleriyle sorunsuz, verimli bir iş akışı deneyimine hazır mısınız? Bugün ClickUp'ta ücretsiz bir Çalışma Alanı başlatın!