2025'in En İyi 10 ActiveCampaign Alternatifi ve Rakibi

ActiveCampaign, işletmelerin otomatik e-posta kampanyaları aracılığıyla hedef kitlesiyle bağlantı kurmasını sağlayarak satışları artırır, marka bilinirliğini yükseltir ve müşteri ilişkilerini güçlendirir. 🎯

Yüksek işlevselliğine rağmen, ActiveCampaign işiniz için en uygun seçenek olmayabilir. Müşterilerinizle etkileşim kurmak için daha özel çözümler veya daha uygun fiyatlı ya da daha basit bir araç arıyor olabilirsiniz.

Nedeni ne olursa olsun, kullanıcı deneyimi, kişiselleştirme özellikleri, maliyet ve hedef kitleye göre derlenen en iyi 10 ActiveCampaign alternatifi listesiyle aramanızda size yardımcı olmak için buradayız. Ama önce, ActiveCampaign hakkında birkaç söz.

ActiveCampaign nedir?

ActiveCampaign, kullanıcıların müşteri davranışlarına ve tercihlerine göre kişiselleştirilmiş e-posta kampanyaları oluşturmasına olanak tanıyan birinci sınıf bir büyüme pazarlama ve CRM platformudur. Bu, zaman ve çaba tasarrufu sağlamakla kalmaz, aynı zamanda her müşteri etkileşiminin alakalı ve anlamlı olmasını da sağlar.

Gelişmiş segmentasyon yetenekleri ile ActiveCampaign, işletmelerin demografik özelliklere, faizlere veya geçmiş etkileşimlere göre belirli müşteri gruplarına özel içerik sunmasını sağlar.

ActiveCampaign alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Değerli bir ActiveCampaign alternatifi arıyorsanız, aşağıdaki anahtar özelliklere sahip bir araç seçin:

E-posta otomasyon şablonları: İlgi çekici kampanyalar oluştururken İlgi çekici kampanyalar oluştururken zaman ve çabadan tasarruf etmek için çeşitli önceden tasarlanmış şablonlar sunan ActiveCampaign alternatiflerini arayın Potansiyel müşteri puanlama: En değerli potansiyel müşterilerinizi önceliklendirmenize ve hedeflemenize yardımcı olacak potansiyel müşteri puanlama özelliklerine sahip bir platform seçin Davranış izleme: E-posta alıcılarınızın davranışlarını, eylemlerini ve etkileşimlerini analiz etmenizi sağlayan bir çözüm düşünün Gelişmiş segmentasyon özellikleri: Aracınız, demografik bilgiler, faizler, Aracınız, demografik bilgiler, faizler, kullanıcı geri bildirimleri veya geçmiş etkileşimlere göre e-posta listenizi gruplar için etiketlemelidir Ölçeklenebilirlik: Büyüyen iş ihtiyaçlarını karşılayan araçları tercih edin. Bu, pazarlama çabalarınızı sınırlama olmaksızın ölçeklendirme özgürlüğü sağlar Analitik ve raporlama: Kampanyalarınızın etkinliğini izlemek ve iyileştirme alanlarını belirlemek için kapsamlı analitik ve raporlama özellikleri sunan alternatifler arayın Entegrasyon özellikleri: Platformun CRM ve sosyal medya platformları gibi mevcut araçlarınızla sorunsuz bir şekilde entegre olmasını sağlayın

Büyüme Pazarlama için En İyi 10 ActiveCampaign Alternatifi

Sizin için özenle hazırlanmış, en iyi ActiveCampaign alternatiflerinin listesini sunmak için yoğun bir çalışma yaptık

Kapsamlı Pazarlama Görev Yönetimi için En İyisi

E-postalarınızı ve işlerinizi tek bir yerden yönetin — ClickUp'ta istediğiniz yerden e-posta gönderin ve alın, e-postalardan görevler oluşturun, otomasyonlar kurun, e-postaları herhangi bir göreve ekleyin ve daha fazlasını yapın

ClickUp, onu ActiveCampaign'in en iyi alternatifi yapan zengin özelliklere sahip çok yönlü bir verimlilik ve proje yönetimi platformudur.

Örneğin, ClickUp'ın E-posta Proje Yönetimi Paketi, tüm e-postaları doğrudan ClickUp'tan almanıza ve yanıtlamanıza olanak tanır, böylece farklı uygulamalar arasında geçiş yapmak için harcadığınız zamandan tasarruf edersiniz. Gelen kutunuzdan doğrudan takımınız için görevler ve eylem öğeleri oluşturarak veya planlayarak e-posta pazarlama kampanyalarınızı kolaylaştırın ve herkesin aynı sayfada olmasını sağlayın.

Gönderilen ClickUp Formuna göre otomatik olarak e-postalar göndererek veya boru hattınızın her aşaması için diğer özel Otomasyonlar tanımlayarak nitelikli potansiyel müşterileri dönüştürmeyi asla kaçırmayın.

Önceden oluşturulmuş otomasyon tariflerini kullanın veya ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin, böylece takımınız en önemli konulara odaklanabilir

Bu arada, ClickUp'ın CRM özelliği paketi, satış boru hattınızı görselleştirmenize ve merkezi bir hub'dan müşteri etkileşimlerinizi izlemenize ve yönetmenize olanak tanır. Potansiyel müşterileri kolayca izleyin, satış ilerlemesini takip edin ve müşteri verilerini analiz ederek bilinçli kararlar alın, müşteri deneyimini iyileştirin ve iş büyümesini hızlandırın.

ClickUp Satış özellikleri, otomatik hatırlatıcılar ve bildirimlerle satış sürecinizin her yönünü kolaylaştırır, takımınızın işlerini takip etmesini sağlar ve potansiyel müşterilerle zamanında takip yapılmasını garanti eder. Satış huninizi otomatikleştirip basitleştirerek daha yüksek dönüşüm oranları ve daha hızlı anlaşma kapanışları elde edin. 🤝

ClickUp'ın anahtar özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar için zor öğrenme süreci

Bazı durumlarda yavaş yanıt süresi

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : İhtiyaçlarınıza uygun bir fiyatlandırma planı için : İhtiyaçlarınıza uygun bir fiyatlandırma planı için satış ekibiyle iletişime geçin

ClickUp AI: Tüm ücretli planlarda üye başına 5 $ karşılığında kullanılabilir

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (3.900+ yorum)

2. Brevo

Kampanya Koordinasyonunu Kolaylaştırmak İçin En İyisi

Brevo ile şirketler, demografik bilgiler, satın alma geçmişi veya etkileşim düzeyi gibi mantıklı kriterlere göre hedef kitlelerini kolayca segmentlere ayırabilir ve doğru mesajın doğru kişilere doğru zamanda ulaşmasını sağlayabilir.

Kullanıcılar, gerçek zamanlı SMS ve MMS kampanyaları oluşturmak, analizleri izlemek ve dakikalar içinde mesajlar göndermek için zahmetsizce kullanabilir. 📲

Brevo, sürükle ve bırak e-posta oluşturucu ile kullanıcıların kişiselleştirilmiş e-posta kampanyalarını zahmetsizce oluşturmasına olanak tanıyan e-posta pazarlama alanında da öne çıkıyor. İşlem e-posta API'si, maksimum erişim için aynı anda binlerce e-posta göndermenize olanak tanır.

Ayrıca, Brevo'nun canlı sohbet, sohbet robotları ve evrensel gelen kutusu gibi kişiselleştirilmiş sohbet araçları aracılığıyla müşterilerinizle aktif bir şekilde iletişim kurabilir ve müşteri iletişimi ve desteğini kolaylaştırabilirsiniz. Bu hizmet WhatsApp kampanyalarına da uzanır ve müşterilerinize tercih ettikleri mesajlaşma platformu üzerinden ulaşmanızı sağlar.

Brevo'nun anahtar özellikleri

Kolay müşteri segmentasyonu

SMS ve MMS kampanyaları

Brevo konuşma, müşterilerle sorunsuz iletişim sağlar

Sürükle ve bırak e-posta oluşturucu

Toplu e-posta gönderme

Gerçek zamanlı raporlama ve analiz

Brevo sınırlamaları

Sınırlı özelleştirme seçenekleri

Yetersiz önceden oluşturulmuş otomasyon şablonları

Brevo fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Başlangıç : Aylık 25 $, sınırsız kişi

İş : Aylık 65 $, sınırsız kişi

BrevoPlus: Brevo satış ekibiyle iletişime geçin

Brevo puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.800+ yorum)

3. Omnisend

Omni-kanal Pazarlama Otomasyonu için En İyisi

Omnisend, potansiyel müşterileriniz ve müşterilerinizle aktif olarak etkileşim kurmak için entegre e-posta ve SMS kampanyaları kullanan bir e-posta pazarlama platformudur. Dünya çapında küçük ve büyük ölçekli markalar için kapsamlı e-posta pazarlama çözümleri sunar.

E-ticaret meraklılarına yönelik olan Omnisend, sorunsuz bir ürün entegrasyon yapısına sahiptir. Markalar, bu platformu kullanarak Shopify, WooCommerce ve BigCommerce gibi popüler e-ticaret sitelerine kolayca entegre olabilir ve ürünlerine maksimum erişim sağlayabilir.

Omnisend, hedef kitlenizi segmentlere ayırır, hedefli kampanyalar oluşturur ve e-posta pazarlama çabalarınızın başarısını izler. Üstelik, terk edilmiş sepet hatırlatıcıları ve kişiselleştirilmiş ürün önerileri sunarak pazarlama stratejilerinizi güçlendirir. 🛒

Daha da iyisi, Omnisend'in e-posta listesi temizleme özelliği, mesajlarınızın hedef alıcılara ulaşmasını sağlarken, geri dönme veya etkin olmayan e-posta adreslerine ulaşma durumlarını önler. Ayrıca, profesyonel görünümlü e-postalar ve SMS mesajları oluşturmanıza yardımcı olacak önceden tasarlanmış şablonlar da içerir.

Omnisend'in en iyi özellikleri

Popüler e-ticaret siteleriyle entegrasyon

Müşteri hedeflemeyi kolaylaştırmak için sağlam segmentasyon

Sadece birkaç tıklamayla otomatik haber bültenleri ve kişiselleştirilmiş kampanyalar

Kampanya teslim edilebilirlik oranını artırmak için e-posta listesi temizleme özelliği

E-posta ve SMS şablonları

Omnisend sınırlamaları

Arayüz çok sezgisel değil

Diğer pazarlama platformlarına kıyasla sınırlı entegrasyon kitaplığı

Omnisend fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart : Aylık 16 $, 500 kişiye kadar erişim

Pro: Aylık 59 $, 2.500 kişiye kadar erişim

Omnisend puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (700+ yorum)

4. Mailchimp

Giriş Seviyesi E-posta Pazarlama ve Ötesi için En İyisi

En iyi e-posta kampanyası yönetim araçlarından biri olarak kabul edilen Mailchimp, abonelerin eylemlerine ve tercihlerine göre kişiselleştirilmiş e-postalar gönderen gelişmiş davranışsal hedefleme özelliği ile adını duyurmuştur.

Mailchimp'in önceden oluşturulmuş otomasyon yolculukları, otomatik e-posta dizilerini sorunsuz bir şekilde ayarlamanıza olanak tanırken, AI asistanı e-posta kampanyalarını ve içeriklerini otomatik olarak oluşturabilir.

Son olarak, gelişmiş analiz işlevlerini kullanarak e-posta kampanyalarının başarısını izleyebilir ve gelecekteki stratejilerinizi optimize edebilirsiniz.

Mailchimp'in en iyi özellikleri

300'den fazla entegrasyon

Yeni kullanıcıların başlangıç yapmasına yardımcı olacak ürün turu

Gelişmiş segmentasyon ve otomasyon özellikleri

Kişiselleştirilmiş e-posta şablonları

A/B testi fonksiyonu

Mailchimp sınırlamaları

Düzen ve arayüzde gezinmek kolay değil

Sınırlı otomasyon ve özelleştirme şablonları

Mailchimp fiyatlandırması

Ücretsiz

Essentials : Aylık 13 $'dan başlayan fiyatlarla

Standart : Aylık 20 $'dan başlayan fiyatlarla

Premium: Aylık 350 $'dan başlayan fiyatlarla

Mailchimp puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (5.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (16.000+ yorum)

Mailchimp alternatiflerini inceleyin!

5. Klaviyo

Veriye Dayalı E-posta Kampanyaları için En İyisi

Klaviyo, markaların e-postalar, metinler ve mobil push mesajları gibi çeşitli kanallar üzerinden müşterilerle kolayca bağlantı kurmasını sağlar. 📩

Kapsamlı şablon kitaplığı sayesinde, işletmeler geliştiricilere ihtiyaç duymadan iletişimi hızla özelleştirebilir. Sezgisel sürükle ve bırak düzenleyici kullanarak, dakikalar içinde görsel olarak çekici e-postalar ve mesajlar oluşturabilirsiniz.

Klaviyo'nun bir diğer dikkat çekici özelliği, müşteri verilerini analiz etmek, e-posta konu satırları yazmak ve kişiselleştirilmiş öneriler sunmak için kullanılan AI özelliğidir. Bu özellik, kampanyalarını kolaylaştırmak ve gelecekteki pazarlama stratejileri için veriye dayalı kararlar almak isteyen işletmeler için özellikle kullanışlıdır.

Ayrıca, Klaviyo, filtrelenmiş müşteri segmentlerine özelleştirilmiş mesajlar göndermek için gelişmiş segmentasyon yetenekleri sunar. Bu, işletmelerin daha alakalı içerik sunmasını sağlar ve sonuçta etkileyici dönüşüm oranları elde edilmesini ve müşteri sadakatinin artmasını sağlar.

Klaviyo'nun en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak e-posta oluşturucu ve şablon kitaplığı

Müşteri bilgilerini yakalamak için web formları ve açılır pencereler

Müşterileri segmentlere ayırmak ve müşteri davranışlarını tahmin etmek için yapay zeka özellikleri

Terk edilmiş sepet kurtarma, geri kazanım ve hoş geldiniz serileri için otomatik akışlar

Shopify ve WooCommerce ile entegre olur

Klaviyo sınırlamaları

Yeni kullanıcılar için zor öğrenme süreci

Pahalı sabit fiyat planları

Klaviyo fiyatlandırması

Ücretsiz

E-posta : Aylık 30 $'dan başlayan fiyatlarla

E-posta ve SMS: Aylık 45 $'dan başlayan fiyatlarla

Klaviyo puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (380+ yorum)

6. EngageBay

Hepsi Bir Arada Pazarlama Otomasyon Paketi için En İyisi

Kendini hepsi bir arada pazarlama platformu olarak konumlandıran EngageBay, markanızı büyütmek için yararlı müşteri odaklı özelliklerle donatılmıştır.

EngageBay, hedef kitlenize etkili bir şekilde ulaşmak için e-posta pazarlama ve potansiyel müşteri oluşturma araçları aracılığıyla marka pazarlama faaliyetlerine öncelik verir. E-posta şablon oluşturucusu ile kitlenizi segmentlere ayırabilir ve belirli gruplara kişiselleştirilmiş e-postalar gönderebilirsiniz, böylece potansiyel müşterileri mutlu müşterilere dönüştürme şansınızı artırabilirsiniz. 😊

Ek olarak, EngageBay, müşteri ilişkilerini yönetmenize, satış faaliyetlerini izlemenize ve olağanüstü müşteri desteği sağlamanıza yardımcı olan kapsamlı bir CRM sistemi sunar. Bu, etkileşimleri takip etmenizi ve genel iş büyümesi için üst satış/çapraz satış fırsatlarını belirlemenizi sağlar.

EngageBay'in en iyi özellikleri

Müşterilerle aktif olarak etkileşim kurmak için gerçek zamanlı sohbet yazılımı

Satış süreçlerini yönetmek için e-posta pazarlama otomasyonu

Belirli müşteri segmentlerini hedefleyen kişiselleştirilmiş pazarlama kampanyaları

CRM özellikleri

EngageBay sınırlamaları

Daha az sezgisel arayüz

Gelişmiş raporlama ve sosyal analiz özellikleri yoktur

EngageBay fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel : Kullanıcı başına aylık 13,79 $

Growth : Kullanıcı başına aylık 59,79 ABD doları

Pro: 110,39 $/ay kullanıcı başına

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

EngageBay puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (580+ yorum)

7. ConvertKit

Basitleştirilmiş E-posta Pazarlama Ş Akışları için En İyisi

İster blog yazarı, ister podcast yayıncısı veya çevrimiçi kurs oluşturucu olun, ConvertKit tanıtım kampanyalarınızı yönetmek ve işinizi etkili bir şekilde büyütmek için ihtiyacınız olan tüm kaynakları sağlar.

Önceden oluşturulmuş e-posta şablonları ve e-posta pazarlama otomasyon özellikleriyle ConvertKit, oluşturucuların e-posta pazarlama kampanyalarını zahmetsizce kurmasını ve otomatikleştirmesini sağlar. Ayrıca, abonelere doğrudan satış için e-kitaplar, eğitim kursları ve üyelik siteleri gibi dijital öğeler oluşturmak için sezgisel çözümler sunar.

ConvertKit, Shopify ve WordPress gibi popüler üçüncü taraf araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olur ve çevrimiçi işinizin tüm yönlerini tek bir yerden yönetmenizi sağlar.

ConvertKit'in en iyi özellikleri

Kullanıcı dostu düzen

Otomatik e-posta dizileri

Sezgisel analiz ve raporlama özellikleri

Ürünleri kolayca pazarlamak ve satmak için dijital ürün gömme

ConvertKit sınırlamaları

Sınırlı e-posta kayıt formları

Yerel üçüncü taraf entegrasyonlarının olmaması

ConvertKit fiyatlandırması

Ücretsiz

Oluşturucu : Aylık 9 $

Creator Pro: Aylık 25 ABD doları

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

ConvertKit puanları ve yorumları

G2 : 4. 4/5 (190+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (190+ yorum)

8. HubSpot

Entegre Pazarlama ve Satış Uyumu için En İyisi

HubSpot, işletmelerin büyümesine ve başarılı olmasına yardımcı olacak iyi bir özellik paketi sunan bir başka popüler CRM pazarlama platformudur. Pazarlama kampanyalarını otomatikleştirmenize, müşteri etkileşimlerini izlemenize ve bilinçli iş kararları almak için verileri analiz etmenize olanak tanır.

Potansiyel müşteri oluşturma şablonları ile hedef kitlenize kişiselleştirilmiş e-postalar oluşturmak ve göndermek çok kolay. Önceden tasarlanmış içerik bloklarını sürükleyip bırakın, metin ve görsellerinizle özelleştirin ve gönderin. ✉️

HubSpot, tetikleyicilere veya belirli müşteri eylemlerine göre otomatik olarak e-postalar gönderir. Ayrıca, e-posta kampanyalarınızın performansını izlemenizi ve gerektiğinde değişiklikler yapmanızı sağlayan güçlü analiz araçları da içerir.

HubSpot'un en iyi özellikleri

E-posta oluşturma sürecinizi kolaylaştırmak için önceden tanımlanmış şablonlar

Tekrarlayan e-postalarda zaman kazanmak için sürükle ve bırak e-posta oluşturucu

Müşteri ilişkilerini etkin bir şekilde yönetmek ve geliştirmek için CRM entegrasyonu

Gelişmiş izleme ve raporlama özellikleri

Güçlü potansiyel müşteri puanlama ve segmentasyon seçenekleri

HubSpot sınırlamaları

Sosyal medya platformlarıyla sınırlı entegrasyon

AI yeteneklerinin eksikliği

HubSpot fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç : 18 $/ay

Profesyonel : 800 $/ay

Enterprise: 3.600 $/ay

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

HubSpot puanları ve yorumları

G2 : 4. 4/5 (10.400+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (4.500+ yorum)

HubSpot ipuçlarını deneyin!

9. AWeber

Güvenilir E-posta Pazarlama Çözümleri için En İyisi

AWeber, markaların e-posta pazarlama kampanyalarını iyileştirmelerine yardımcı olan bir başka mükemmel pazarlama platformudur. En iyi gönderim zamanlarını belirleyerek ve konu satırlarını optimize ederek açılma oranlarını ve tıklamaları artırır. 🕒

Platform, farklı e-posta varyasyonlarının etkinliğini ölçmek için A/B bölünmüş test fonksiyonuna ve e-posta kampanyalarının etkisini belirlemek ve iyileştirme alanlarını tespit etmek için web sitesi izleme özelliğine sahiptir.

Ayrıca, AWeber markaların duyarlı açılış sayfaları oluşturmasına, kişileri yönetmesine ve anlık push bildirimleri göndermesine olanak tanır.

AWeber'in en iyi özellikleri

Otomatik e-posta kampanyaları

Konu satırı optimize edici

Sürükle ve bırak e-posta oluşturma özelliği

A/B testi ve web sitesi izleme

E-posta pazarlama metriklerinizi analiz etmek için önceden oluşturulmuş gösterge paneli şablonları

AWeber sınırlamaları

Arayüz, yeni kullanıcılar için biraz karmaşık gelebilir

Sınırlı özelleştirme şablonları

AWeber fiyatlandırması

Ücretsiz

Lite : 12,50 $/ay

Plus : Aylık 20 $

Sınırsız: 899 $/ay

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

AWeber puanları ve yorumları

G2 : 4. 4/5 (10.400+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (290+ yorum)

10. GetResponse

Gelişmiş E-posta Pazarlama Özellikleri için En İyisi

GetResponse'un gücü, açılış sayfası ve web sitesi oluşturucularında yatmaktadır; sürükle ve bırak anahtarlarıyla kolayca çekici sayfalar oluşturabilirsiniz. Ayrıca, tercihinize göre benzersiz bir tasarım ve marka stili oluşturmak için özelleştirilebilir şablonlar da sunar. 🎨

Otomatik satış hunisi sayesinde GetResponse, kişiselleştirilmiş içerik ve zamanında yapılan takip ile potansiyel müşterileri müşterilere dönüştürme sürecini kolaylaştırır. Ayrıca, haber bültenleri aracılığıyla potansiyel müşteri oluşturmayı çok verimli hale getiren otomatik yanıtlayıcılar da sağlar.

GetResponse'un en iyi özellikleri

Basit sürükle-bırak fonksiyonuna sahip açılış sayfası oluşturucular

Uyarlanabilir web sitesi şablonları

Haber bültenleri ve otomatik yanıtlayıcıların sorunsuz oluşturulması

Müşteri yolculuğunu kolaylaştırmak için otomatik satış hunileri

Çevrimiçi mağazaların kolay senkronizasyonu ve izlenmesi için popüler e-ticaret platformlarıyla entegrasyon

GetResponse sınırlamaları

Diğer verimlilik araçlarıyla sınırlı API entegrasyonu

Gelişmiş raporlama ve analiz özellikleri yoktur

GetResponse fiyatlandırması

Ücretsiz

E-posta pazarlaması : 15,6 $/ay

Pazarlama Otomasyonu : 48,4 $/ay

E-ticaret Pazarlama : 97,6 $/ay

GetResponse Max: Aylık 999 $'dan başlayan fiyatlarla

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

GetResponse puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (640+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (470+ yorum)

ActiveCampaign Alternatifleriyle İşinizi Büyütün

ClickUp, e-posta kampanyalarınızı başarıya ulaştırmak ve dönüşüm oranlarını artırmak için yetenekli bir pazarlama otomasyonu çözümü sunar. Ancak bu platform bundan çok daha fazlasıdır: üstlendiğiniz her türlü işi merkezileştirme, düzenleme ve otomasyon özelliklerine sahip tek noktadan proje yönetimi aracıdır. 💪

ClickUp sadece mükemmel bir ActiveCampaign alternatifi değil, kendi liginde oynayan bir oyuncu. Bugün kaydolun ve işinizi bir üst seviyeye taşımaya hazır olun!