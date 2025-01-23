excel ve ClickUp'ta Getirileri İzlemek için 9 ROI Şablonu

ROI veya Yatırım Getirisi, iş amaçlı yapılan her şeyin karlılığını izlemek için kullanılan temel metriktir. Bir projenin maliyetine göre ne kadar kazanç sağladığını yüzde olarak ifade eder. Negatif ROI, bir girişimin zarar ettiğini gösterir.

ROI hesaplamaları oldukça basit olsa da, kurumsal dünyada çok büyük öneme sahiptir. Projeleri sürdürme veya bırakma kararları bu sayılara bağlıdır.

Zor gibi mi geliyor? İşte bu yüzden şirket portföyünüzü yönetmek ve sermaye tahsis stratejinizi optimize etmek için doğru ROI şablonlarına ihtiyacınız var.

Satışları ve yatırımları yönetmek ve verilere dayalı kararlar alarak kârınızı en üst düzeye çıkarmak için en gelişmiş ROI şablonlarının bir listesini sunuyoruz.

⏰ 60 Saniyelik Özet 📊 Getirilerinizi en üst düzeye çıkarın! Pazarlama, satış, projeler ve yatırımlar için en iyi ROI şablonlarını keşfedin. Tüm şablonlar, karlılığı izlemek, ölçmek ve artırmak için tasarlanmıştır: ClickUp ROI Şablonu

ClickUp ROI Komisyon Sayfası Şablonu

ClickUp Satış Takip Şablonu

ClickUp Satış Boru Hattı Şablonu

ClickUp Emlak Eylem Planı Şablonu

ClickUp Satış KPI Şablonu

SlideTeam tarafından hazırlanan Pazarlama Yatırım Getirisi Şablonu

SlideTeam tarafından hazırlanan PowerPoint ROI İzleme Raporu Şablonu

365FinancialAnalyst tarafından hazırlanan Excel ROI Şablonu

ROI şablonu nedir?

Şablonlara geçmeden önce, matematiksel açıdan ROI bilgilerini tazeleyelim. Yatırım getirisi, temel olarak bir proje veya faaliyete yaptığınız yatırımın ne kadar büyüdüğünü veya küçüldüğünü gösterir. İşte bir ROI denklemi:

Yatırım Getirisi (ROI) = (Toplam Satışlar – Yatırım Maliyeti) ÷ Yatırım Maliyeti

Bir işin yaptığı her şeyin önemi, getirisine bağlıdır. Bu nedenle, net gelir yönteminize yapı kazandırmak için bir şablona ihtiyacınız vardır.

ROI şablonu, proje yöneticileri ve stratejik liderler için tasarlanmış bir finansal inceleme aracıdır. Devam eden ve önerilen projelerden gelen verileri merkezileştirerek size aşağıdaki konularda içgörüler sağlar:

En değerli projeler

Negatif/düşük ROI nedeniyle iptal edilmesi gereken projeler

Kârlı yatırım fırsatları

Gerekenden fazla fonu (sermayeyi) bloke eden projeler

Şirketin genel finansal durumu

Bu şablon, iç paydaşlar için ROI'nizi planlama, hesaplama ve gösterme için bir çerçeve sağlar. Hedefler belirlemek, ROI'yi artıran faaliyetleri özetlemek, satış metriklerini izlemek, projeleri ve görevleri önceliklendirmek veya tahminlerde bulunmak için ek özellikler içerebilir.

İyi bir ROI şablonu nedir?

İhtiyacınız olan ROI şablonunun türü, tek bir projeyi analiz etmek, birkaç projeyi karşılaştırmak veya şirket çapında bir portföy oluşturmak gibi hedefinize bağlıdır. Yine de, şablonun etkili olabilmesi için aşağıdaki gibi belirli anahtar özelliklere sahip olması gerekir:

özelleştirilebilirlik*: ROI'yi hesaplamak ve toplam maliyeti izlemek için farklı bölümleri düzenlemenize ve özelleştirmenize olanak sağlamalıdır. Örneğin, birçok şablon OKR (hedefler ve anahtar sonuçlar) çerçevesini kullanarak hedefleri özelleştirmenize olanak sağlar

Görsel çekicilik : ROI'ları görsel olarak sunmak ve karşılaştırmayı kolaylaştırmak için grafikler, çizelgeler ve grafikler gibi öğeler ekleyebilmelisiniz

Net yapı : En iyi ROI şablonları, : En iyi ROI şablonları, fiyat sayfasında anahtar bilgileri kolayca özümsemenizi sağlayan düzenli bölümlere sahiptir

Çok yönlülük ve ölçeklenebilirlik : ROI şablonları genellikle belirli bir sektöre yönelik değildir, ancak farklı tür ve boyutlardaki yatırımları, giderleri, projeleri veya gelir havuzlarını temsil etmek için kolayca uyarlanabilmelidir

İşbirliği seçenekleri: Strateji ekibinizle gerçek zamanlı inceleme ve beyin fırtınası oturumlarını desteklemelidir

excel ve ClickUp'ta 9 ROI Şablonu

İnternette birçok ROI hesaplayıcı bulabilirsiniz, ancak şirketin nakit akışını belirlemek için analiz dostu şablonlar söz konusu olduğunda seçenekler oldukça sınırlıdır.

Çeşitli iş hedeflerini göz önünde bulundurarak, projeleri ve iş süreçlerini değerlendirmek ve karşılaştırmak için en güçlü sekiz ROI şablonunu seçtik. Şablonlarımızın büyük bir kısmı ClickUp' tan alınmıştır —tamamen ücretsizdir ve çoğu kullanım durumu için işe yarar. ClickUp dışındaki seçenekler ücretli olabilir.

Hadi başlayalım ve işinizi büyümeye hazırlayalım!

1. ClickUp ROI Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp ROI Şablonu

Her boyuttaki işletme için tasarlanan bu kapsamlı ClickUp ROI Şablonu, tüm yatırımlarınızın getirisini izlemenizi ve tahmin etmenizi sağlar. İlk maliyetler ve gelirlerden devam eden giderlere ve potansiyel kârlara kadar her ayrıntıyı hesaba katar.

Şablona proje maliyetleri, öngörülen gelir ve proje süresi gibi verileri girerek, net ve anlaşılması kolay bir biçimde vurgulanan doğru bir ROI hesaplaması elde edebilirsiniz.

Şablon, birden fazla yatırımı karşılaştırmanıza da olanak tanır. Bu, şirketinizin incelemek istediğiniz çeşitli gelir kanalları varsa çok kullanışlıdır.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Yatırımları izleyin ve getirilerini etkili bir şekilde hesaplayın

Birden fazla projeyi yan yana karşılaştırın

Gelecekteki yatırımlar hakkında veriye dayalı kararlar alın

ClickUp'ın sağlam özellikleri sayesinde, onu iş akışınıza sorunsuz bir şekilde entegre edebilirsiniz. Takımınızla paylaşmak, bir göreve eklemek veya düzenini değiştirmek isterseniz, her şey sadece bir tık uzağınızda!

2. ClickUp ROI Komisyon Sayfası Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp ROI Komisyon Sayfası Şablonu

İlk seçimimiz, satış ekibinin ROI'larını ve her üye için komisyonlara harcanan tutarı incelemek için ideal olan ClickUp ROI Komisyon Sayfası Şablonu!

Bu şablon, farklı satış takımları ve bireysel üyeler tarafından kazanılan komisyonları takip etmenize yardımcı olur. Satılan birim sayısına göre komisyonları hesaplamak için tek noktadan bir araçtır.

Şablonu kullanmaya başlamak için, %25–30 gibi bir ROI aralığı belirlemeniz en iyisidir. Şablona basit veya karmaşık komisyon yapılarını girebilir ve herkesin yaptığı iş için adil bir şekilde ücretlendirilmesini sağlayabilirsiniz. ROI'niz istenen oranın altına düşmediği sürece, komisyon oranlarını mevcut pazar trendlerine göre ayarlayın.

Şablonun en övgüye değer özelliklerinden biri, takım üyelerinizin deneyimlerine veya performanslarına göre farklı komisyon oranlarına sahip olabilmesidir.

Bu şablonla yapabileceğiniz bazı pratik şeyler şunlardır:

Her satış elemanına ClickUp Hedefleri belirleyin ve performanslarını izleyin (takımınızın motivasyonunu düşürmemek için hedefleri gerçekçi tutun) Toplam komisyonlar veya ROI için formülleri özelleştirin Dönüm noktalarını belirleyin ve takım üyelerine bunları gerçekleştirmeleri için teşvikler verin Satış takımınıza aylık veya üç aylık olarak geri bildirim sağlayın En son satış raporlarına dayalı bütçe tahminleri yapın

Şablonu kullanmak çok kolaydır; her bir satış temsilcisinin adını, takım sınıflandırması ve komisyon yapısı gibi ilgili bilgileri eklemeniz yeterlidir. Takım Başına Komisyon ve Bölge Başına Komisyon görünümleri aracılığıyla verileri izleyin.

3. ClickUp Satış Takip Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Satış Takip Şablonu

Satışlardaki sürekli değişiklikler, ortalama ROI'yi korumayı zorlaştırabilir. Neyse ki, sürekli gelişen satış süreçlerinde ROI'leri dengelemek için ClickUp Satış Takip Şablonu var. Bu şablon, size yardımcı olacak birçok özellik ile birlikte gelir:

Satış iş akışınızın tüm hareketli unsurları hakkında doğru ve gerçek zamanlı bilgiler edinin

Planları özelleştirin ve hedefleri gerçekleştirmek için etkili OKR'ler yazın

Farklı satış tekniklerini deneyin

Ulaşılan ve ulaşılamayan hedefleri izleyin

Bu şablonu verimli bir şekilde kullanmak istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey sağlanan Özel Alanlara doğru verileri girmek. Ürün Türü ve Kar Hedefi'nden İade Sayısı'na kadar hemen hemen her şey hakkında bilgi ekleyin.

Takımınızın performansına göre, ürünlere veya dönemlere göre sıralanmış ROI'ları hesaplayabilirsiniz. Şablon görünümleriyle oynayarak daha net bir bakış açısı elde edin.

Örneğin, Aylık Satış Hacmi Görünümü, her ayın toplam satışlarını özetleyerek, kalıpları belirlemenize ve gelecekteki satışları tahmin etmenize yardımcı olur. Ya da Ürün Başına Satış Hacmi Görünümünü kullanarak en popüler ürünlerinizin ROI kalitesini keşfedebilirsiniz.

Satışları kendi başınıza takip etmek, özellikle şirketiniz her ay binlerce birim satıyorsa, çok zor bir görev olabilir. Bu şablonla bu sorun ortadan kalkar. Şablon, ekip arkadaşlarınızla işbirliği yapmak ve görevleri onlara devretmek için mükemmel özellikler sunar.

ClickUp'ın zengin özelleştirme seçenekleri sayesinde, şirketinize tam olarak uyan bir satış takipçisi oluşturabilirsiniz!

4. ClickUp Satış Boru Hattı Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Satış Boru Hattı Şablonu

Potansiyel müşterileri takip etmek, her iş için en önemli önceliklerden biridir. Ancak dürüst olalım, potansiyel müşteriler, dönüşümler ve müşteri yolculuklarıyla 7/24 ilgilenmek kolay bir iş değildir.

Önemsiz bir gözden kaçırma, müşterilerinizin güvenini kaybetmenize ve sonuçta ROI'nizi olumsuz etkilemesine neden olabilir. Ancak ClickUp'ın Satış Boru Hattı Şablonu sayesinde, satış boru hattınızı her gün bir şahin gibi izleyebilirsiniz!

Şablon, müşteri yönetimini iyileştirmek için bir dizi akıllı özellik sunar. Çoklu görünümler ve özenle tasarlanmış bölümler, satış huninizi baştan sona görselleştirmenize olanak tanır; sürükle ve bırak arayüzüyle potansiyel müşterileri inceleyin, önceliklendirin ve yönetin.

Bu şablon iki bölüme ayrılmıştır:

Pipeline yönetimi Hesap yönetimi

Her iki bölüm de satış süreçleriniz hakkında derinlemesine bilgi sağlar.

Gelecekteki satışları ve ROI'ları yüksek doğrulukla tahmin etmek için, satış sürecini potansiyel müşteri nitelendirme, iletişim, müzakere ve kapanış gibi daha küçük aşamalara bölmenizi öneririz. Her aşamadaki üyelere görevler atayarak süreçte hesap verebilirliği sağlayın.

Hesap yönetimi, müşteri izleme, geri bildirim ve hizmet taleplerini ele alma ve iyileştirme alanlarını belirleme ile ilgilidir. CRM iş akışınızı tutarlı ve verimli tutmak için her müşteriye Özel Durumlar ve Son İletişim özelliklerini ekleyin!

Her gün şablonda manuel değişiklikler yapmak sizi rahatsız mı ediyor? Endişelenmeyin! Bu şablon, listeleri ve atanan kişileri otomatik olarak güncellemek için üç ClickUp Otomasyonu ile birlikte gelir.

5. ClickUp Emlak Eylem Planı Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Emlak Eylem Planı Şablonu

ClickUp Emlak Eylem Planı Şablonu, listemizdeki tek sektöre özel seçenek olabilir, ancak herhangi bir niş için finansal tahminler yapmanıza yardımcı olabileceğine güvenebilirsiniz.

Bu şablon, emlakçılar ve emlak yöneticileri için tasarlanmıştır. Günlük eylem planları aracılığıyla görevleri düzenlemenize ve önceliklendirmenize olanak tanır, yatırım yolculuğunuz için bir yol haritası oluşturmanıza ve ROI'leri kullanarak mülkleri karşılaştırmanıza yardımcı olur.

Bu şablonun temel amacı, ROI'nizi artırmak için potansiyel yatırım fırsatlarını araştırmaktır. Karlılık temelli karşılaştırma özellikleri, bu şablonu herhangi bir proje veya portföy için çok yönlü bir ROI analiz aracı haline getirir.

Şablonu kullanarak yatırımlarınızın büyümesini ölçmek için aşağıdaki adımları izleyin:

Ölçülebilir hedefler belirleyin: Hedef kârınızı ve Hedef kârınızı ve başarıyı ölçmek için anahtar metrikleri not edin. Kayıt tutmak için ClickUp Belgeleri'ni kullanabilirsiniz Yatırımlarınızı belirleyin: Karşılaştırmayı kolaylaştırmak için tüm yatırım kanallarınız hakkında tek tip ayrıntılar ekleyin. Tüm projeler veya belirli projeler için ROI tahminleri oluşturabilirsiniz Yan yana ROI karşılaştırmaları yapın: Yatırım yapmaya değer projeleri seçmek için ROI rakamlarından yararlanın

Ancak bu sadece kaba bir taslaktır, çünkü sizi istediğiniz ROI'ye ulaştırmak için onlarca süreç vardır. Ancak bunun bir eylem planı şablonu olduğunu unutmayın, bu nedenle uzun vadede veriminizi artırmak için ayrıntılı bir plan oluşturmanıza yardımcı olacaktır. 🤑

6. ClickUp Satış KPI Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Satış KPI Şablonu

ROI'nizi anlamak ve artırmak için önce satış metriklerini farklı açılardan analiz etmeniz gerekir. ClickUp Satış KPI Şablonu, takımınızın performansını ölçmek ve gelir potansiyelini artırmak için planlar yapmak üzere merkezi bir hub oluşturur! 📈

Şablon, satış KPI'larını üç bölümde sunar:

Haftalık rapor Aylık rapor Aylık gelir panosu (bir ayın haftalık satışlarını gösteren Kanban tarzı bir ekran)

Şablon, satış sayısı, toplam satış geliri, ek satış girişimleri, başarılı ek satışlar ve teklif sayısı gibi metrikleri temsil eden 15 Özel Alan sunar.

Belirli metrikleri incelemek mi istiyorsunuz? Filtreleri kullanarak alanları sıralayabilir ve her hafta veya ay için net kar rakamlarını içeren odaklanmış raporlar oluşturabilirsiniz.

Bu şablon, ROI'nizi izlemenize yardımcı olmanın yanı sıra çok sayıda işbirliği ve özelleştirme aracı sunar. Bölümleri renk kodlarıyla işaretleyebilir, sütunlarla oynayabilir ve ilgili KPI'ları bir bakışta görebileceğiniz benzersiz düzenler oluşturabilirsiniz.

7. SlideTeam tarafından hazırlanan Pazarlama Yatırım Getirisi Şablonu

Pazarlama çabalarınızın yatırım getirisini gösterin ve kampanyalarınızın başarısını izleyin

Daha fazla kişinin şirketinizden haberdar olmasını sağlamanın en hızlı yollarından biri, e-posta, sosyal medya reklamları, el ilanları veya reklam panoları gibi pazarlama içeriği ve pazarlama kampanyalarıdır. Ancak, ROI'yi hesaplamadan pazarlama projelerine para yatırır mısınız?

Pazarlama özelinde bir ROI şablonu, ilgili harcamaların karlılığını tahmin ederek çabalarınızın başarısını öngörmenize yardımcı olur. Reklamlar, müşteri anketleri, ajans ücretleri ve personel maaşları gibi pazarlama maliyetlerini bütçelemek veya haklı çıkarmak için kullanılır.

SlideTeam'in Pazarlama Yatırım Getirisi Şablonunu kullanın ve paydaşlarınız için geçmiş veya gelecekteki kampanyalarınızın mükemmel görsel sunumunu oluşturun. Bu PowerPoint şablonu, %100 düzenlenebilir slaytlar, özel simgeler ve şekillerle birlikte gelir.

Ön tanımlı slaytlarda önceden tanımlanmış öğeler bulunur, ancak bunları hedef kitlenize ve markanıza göre değiştirmek pazarlama takımınızın tercihine kalmıştır. Renkleri ve yazı tiplerini özelleştirebilir ve ilk kez izleyenlerin sunumu kolayca anlayabilmesi için diyalog kutuları ekleyebilirsiniz.

Bu şablon, bütçe toplantılarında planlarınızı liderlik veya hesap takımlarınızla iletmek için çok kullanışlıdır.

8. SlideTeam tarafından hazırlanan PowerPoint ROI İzleme Raporu Şablonu

SlideTeam'in PowerPoint ROI İzleme Raporu Şablonu ile ROI ayrıntılarınızı sunun

ROI hesaplamak zor bir iş değildir, ancak verileri genel bir kitleye tutarlı bir şekilde sunmak zor bir iştir. Çoğu durumda, en büyük engel finans veya muhasebe bilgisi olmayan kişilere sayıları aktarmaktır.

SlideTeam'in PowerPoint ROI İzleme Raporu Şablonu bu sorunu çözer. Basit tablo yapısı, izleyicilerinizi yormadan sayısal temel bilgileri sunar. Bir yatırımın maliyetini ve elde edilen geliri listeleyebilir ve bunları tek bir pencerede ROI değeriyle ilişkilendirebilirsiniz!

Birden fazla yatırımı sergiliyorsanız, ki bu genellikle böyledir, kar rakamlarını temsil etmek daha da zor olabilir. Ancak bu şablonla, birden fazla yatırımı özetlemek ve bunların karşılaştırmasını içeren raporlar oluşturmak için fazlasıyla yeterli alana sahip olacaksınız.

Bu şablonun en önemli avantajlarından biri kullanıcı dostu olmasıdır. PowerPoint şablonu olduğu için çoğu kullanıcı şablonun tanıdık gelmesinden memnun kalır.

Şablondaki her öğe özelleştirilebilir: bölümler ekleyin veya silin, renkleri değiştirin veya sunumunuza karakter katmak için simgeler ve semboller kullanın!

9. 365FinancialAnalyst tarafından hazırlanan Excel ROI Şablonu

365FinancialAnalyst Template tarafından sunulan Excel ROI Şablonu ile ROI'nizi hesaplayın

Süper karmaşık yatırımlar veya projeler için bir ROI hesaplayıcısına ihtiyacınız varsa, 365FinancialAnalyst'in Excel ROI Şablonu tam size göre.

Bu Excel şablonu, satış ekibi komisyonları, vergiler ve temettü getirileri gibi çeşitli değişkenlere bağlı olan karmaşık ROI hesaplamaları için özenle tasarlanmıştır. Bu tür emek yoğun ve hataya açık hesaplamaları manuel olarak yapmak mümkün değildir.

Küçük bir hata, şirketinizin sağlığı hakkında çarpık bir tablo ortaya çıkarabilir. Sonuç olarak, yanlış adımlar atarak işinize zarar verebilirsiniz.

Bu ücretsiz ROI Excel hesap tablosu şablonu, hesaplamaları basitleştirmeye odaklanmıştır. Tüm değişkenleri hesaba kattıktan sonra doğru getiri oranını elde etmek için tanımlanmış formüller içerir; yapmanız gereken tek şey, gerekli hücrelere verileri girmektir.

Şablon, estetik görünümden çok işlevselliğe öncelik verir, bu nedenle özelleştirme veya işbirliği özellikleri beklemeyin.

ROI Şablonlarıyla Şirketinizin Karlılığını Ölçün

ROI şablonları, şirketinizin karlılığını belirlemek için değerli araçlardır. Bu şablonları kullanarak yatırımlarınızı kolay ve doğru bir şekilde izleyebilir, getirilerini ölçebilir ve nihayetinde finansal kararları bilinçli bir şekilde alabilirsiniz.

Unutmayın, şirketinizin karlılığını artırmanın anahtarı tutarlı izleme ve analizdir. ROI şablonları, bu süreçte size yol gösterici olabilir ve karmaşık iş finansmanı dünyasında yolunuzu bulmanıza yardımcı olabilir.

Ücretsiz bir ClickUp hesabı oluşturun ve tüm işlerinizi tek bir yerde düzenleyin!