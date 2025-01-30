En İyi 8 Yol Haritası Yazılımı (Özellikler, Fiyatlandırma)

Film ' Jumanji 'deki oyuncuların oyunu kazanmak için bir haritayı takip ettiklerini hatırlıyor musunuz?

Geliştirme takımları da rakiplerini yenmek ve paydaşlarını kazanmak için bir harita izlemelidir. Jumanji takımı fiziksel bir haritaya güveniyordu, ancak bu yüksek fonksiyonlu ürün ve proje takımları için yeterli değildir.

Ve işte burada ürün yol haritası yazılımı devreye giriyor, kelimenin tam anlamıyla.

Bu makalede, yol haritası yazılımının ne olduğunu ele alacak ve ürün geliştirme sürecinin her aşamasında hayatta kalmak için kullanabileceğiniz en iyi sekiz yol haritası aracını öne çıkaracağız. 🎮

Davullar çalsın

Ormana hoş geldiniz! 🌴

Yol Haritası Yazılımı Nedir?

Ürün yol haritası yazılımlarına geçmeden önce, ürün yol haritasının ne olduğuna bir göz atalım.

Ürün yol haritalaması, takımların geliştirme sürecini görselleştirerek yeni ürünler veya projeler geliştirmelerine veya mevcut olanları iyileştirmelerine yardımcı olur.

Hem ürün yöneticileri hem de proje yöneticileri, şirketin vizyonunu iletmek için yol haritalarına güvenir. Bu sayede, çevik takımınız hedeflerini genel amaçla uyumlu hale getirebilir

Ancak harika bir ürün oluşturmak ve doğru ürün özelliklerini piyasaya sürmek çok zor olabilir.

Muhtemelen Jumanji oyununu kazanmaktan daha zor.

Ve görsel bir yol haritası olmadan, takımlar zor durumda kalır ve ürünün ne yapması gerektiği konusunda, özellikle son kullanıcılar için hiçbir fikri olmaz.

Takımınızın hissedeceği duygu:

Neyse ki, ürün yol haritası araçları, başarılı ürünler piyasaya sürmenize yardımcı olacak müşteri portalları ve form görünümleri gibi müşteri odaklı özelliklere sahiptir.

Ürün yol haritası yazılımı, takımların son teslim tarihlerini yönetmesine, pratik dönüm noktaları belirlemesine, engelleri (avatar zayıflıkları gibi 😉) ortadan kaldırmasına ve ilerlemeyi izlemesine yardımcı olur.

Yol haritası oluşturma konusunda daha ayrıntılı bir kılavuza mı ihtiyacınız var?

Yol haritalama konusunda en kapsamlı kılavuza göz atın ve proje yönetiminde yol haritaları hakkında bilgi edinin.

Şimdi bunu hallettik, oyundaki anahtar oyunculara bakalım:

En İyi 8 Yol Haritası Yazılımı

İşte en iyi sekiz yol haritası planlama aracı:

ClickUp , küçük ve büyük şirketlerde süper verimli takımlar tarafından kullanılan en yüksek puanlı verimlilik ve ürün yol haritası araçlarından biridir.

ClickUp ile takımınız, görev bağımlılıklarını kullanarak ürün yol haritanızı etkili bir şekilde planlayabilir. Ayrıca, Hedefler ile takımınız, kaybolan bir oyuncuyu kurtarmak gibi büyük başarıları kutlayabilir.

ClickUp'ın en iyi yol haritası yazılımı olmasının nedenleri:

Birkaç oyun ipucu mu ihtiyacınız var?

İşte ClickUp ürün yöneticilerinin ClickUp'ı nasıl kullandığı !

ClickUp artıları

Evet, sonuncusu senin için, Bethany.

ClickUp sınırlamaları

Mobil uygulamada (henüz) tablo görünümü yok

ClickUp'ın halka açık yol haritasına göz atarak bu tür küçük eksiklikleri nasıl giderdiğimizi görün.

Ve bu ücretsiz ürün yönetimi yazılımının size sunduğu heyecan verici özelliklerin hazinesini bulmayı unutmayın.

ClickUp, ihtiyaçlarınızı karşılamak için aşağıdakiler dahil olmak üzere çok sayıda fiyat planı sunar:

Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan : Sınırsız üye Sınırsız görev Gizlilik ve Paylaşım Ve daha fazlası

Sınırsız üye

Sınırsız görev

Gizlilik ve Paylaşım

Ve daha fazlası

Sınırsız üye

Sınırsız görev

Gizlilik ve Paylaşım

Ve daha fazlası

Sınırsız Plan (üye başına aylık 5 $): Tüm "ücretsiz" özellikler Sınırsız Liste, Pano ve Takvim Görünümleri Özel Alanlar Hedefler Sınırsız Gösterge Panelleri Ve daha fazlası

Tüm "ücretsiz" özellikler

Sınırsız Liste, Pano ve Takvim Görünümleri

Özel Alanlar

Hedefler

Sınırsız Gösterge Paneli

Ve daha fazlası

Tüm "ücretsiz" özellikler

Sınırsız Liste, Pano ve Takvim Görünümleri

Özel Alanlar

Hedefler

Sınırsız Gösterge Paneli

Ve daha fazlası

İş Planı (üye başına aylık 9 $): Tüm sınırsız özellikler Sprint Otomasyonları Zaman çizelgesi görünümü Kişisel görünümler Raporlama (üye başına aylık 9 $): Tüm sınırsız özellikler Sprint Otomasyonları Zaman çizelgesi görünümü Kişisel görünümler Raporlama Gantt Grafikleri Dönüm Noktaları Ve daha fazlası

Tüm sınırsız özellikler

Sprint Otomasyonları

Zaman çizelgesi görünümü

Kişisel görünümler

Raporlama

Gantt Grafikleri

Dönüm noktaları

Ve daha fazlası

Tüm sınırsız özellikler

Sprint Otomasyonları

Zaman çizelgesi görünümü

Kişisel görünümler

Raporlama

Gantt Grafikleri

Dönüm noktaları

Ve daha fazlası

ClickUp müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum) 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

2. Aha!

Aha! , farklı takımların müşteri geri bildirimlerini merkezileştirmesine, ürün stratejisi oluşturmasına ve özelliklere öncelik vermesine yardımcı olan bir ürün yol haritası yazılımıdır.

Ne yazık ki, bu yol haritası yazılımı PDF'lere açıklama eklemenize izin vermez, bu da takım üyeleri ve diğer proje paydaşlarıyla işbirliği yapmayı zorlaştırır.

Biz de bilmiyoruz.

Anahtar özellikler

Kullanıcı hikayeleriyle müşterilerinizin kullanıcı deneyimini iyileştirin

Özel fikir portalı aracılığıyla müşterilerinizin ne istediğini öğrenin

Ürün sahibinin ürün biriktirme listesini yönetmesine ve özelliklere öncelik vermesine yardımcı olan bir planlama panosu

Proje yol haritasındaki ilerlemeyi takip etmek için ş Akışı panosu görünümü

Artıları

Özel alanlar ve durumlarla iş akışınızı özelleştirin

Görev bağımlılıkları ile ilgili görevleri birbirine bağlayın

Ürün maketleri oluşturun ve birden fazla takımdan geri bildirim isteyin

Sınırlamalar

Yapılacakları birden fazla kişiye aynı anda atayamama

Ürün fikir üretme özellikleri için zihin haritası yok

Pahalı fiyat planları

Fiyat

Aha! iki fiyatlandırma seçeneği sunar:

Başlangıç planı Beş kullanıcı için büyük indirimli plan 12 ay boyunca indirimli fiyatlandırma 40 dakikalık en iyi uygulamalar oturumu Ve daha fazlası

Beş kullanıcı için büyük indirimli plan

12 ay boyunca indirimli fiyatlar

40 dakikalık en iyi uygulamalar oturumu

Ve daha fazlası

Beş kullanıcı için büyük indirimli plan

12 ay boyunca indirimli fiyatlar

40 dakikalık en iyi uygulamalar oturumu

Ve daha fazlası

Premium plan (aylık 74 $/kullanıcı): Genel bir strateji belirleyin Farklı yol haritaları oluşturun Planlar oluşturun İşlere öncelik verin Ve daha fazlası

Genel bir strateji belirleyin

Farklı yol haritaları oluşturun

Planlar oluşturun

İşlere öncelik verin

Ve daha fazlası

Genel bir strateji belirleyin

Farklı yol haritaları oluşturun

Planlar oluşturun

İşlere öncelik verin

Ve daha fazlası

Müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,3/5 (180+ yorum)

Jira ile Aha! karşılaştırın

3. Productboard

Productboard , müşteri ihtiyaçlarına öncelik veren çevrimiçi bir yol haritası aracıdır. Örneğin, müşterileriniz konsol sürümü yerine Jumanji masa oyununu istiyorsa, bu işbirliği aracı müşterilerinizin isteklerini gerçekleştirmenize yardımcı olacaktır.

Ancak, dilediğinize dikkat edin. 👀

Anahtar özellikler

Ayrıntılı sürüm planları ile stratejik bir yol haritası oluşturun

Ürün özelliklerini sürüm, sprint, geniş zaman dilimleri ve daha fazlasına göre gruplandırın

Özellik bağımlılıklarıyla riskleri azaltın

Zaman çizelgesine dayalı yol haritaları ile önemli proje dönüm noktalarını planlayın

Artıları

Tüm destek biletlerinizi, Slack mesajlarınızı, satış konuşmalarınızı ve daha fazlasını tek bir yerde toplayın

Ürün fikirlerini, talepleri ve geri bildirimleri kategorilere ayırarak doğru ürün takımına yönlendirin

Jira , GitHub, Azure DevOps ve daha fazlası gibi ürün geliştirme araçlarıyla senkronizasyon

Sınırlamalar

Mobil uygulama mevcut değil

Pahalı fiyat planları

Zoom , GitLab ve Bitbucket gibi güçlü yazılımlarla entegre olmuyor

Fiyat

Productboard üç fiyatlandırma planı sunar:

Temel özellikler (aylık 25 $/oluşturucu): Özelleştirilmiş yol haritaları oluşturun ve paylaşın Ürün takımlarını planlayın ve uyumlu hale getirin Önceden oluşturulmuş entegrasyonlarla yol haritalarını geliştirme araçlarıyla senkronize edin Sütun tabanlı ve zaman çizelgesi yol haritaları Ve daha fazlası

Özel yol haritaları oluşturun ve paylaşın

Ürün takımlarını planlayın ve uyumlaştırın

Önceden oluşturulmuş entegrasyonlarla yol haritalarını geliştirme araçlarıyla senkronize edin

Sütun tabanlı ve zaman çizelgesi yol haritaları

Ve daha fazlası

Özel yol haritaları oluşturun ve paylaşın

Ürün takımlarını planlayın ve uyumlaştırın

Önceden oluşturulmuş entegrasyonlarla yol haritalarını geliştirme araçlarıyla senkronize edin

Sütun tabanlı ve zaman çizelgesi yol haritaları

Ve daha fazlası

Pro (aylık 60 $/oluşturucu): Müşteri geri bildirimi portalı Müşteri geri bildirimlerini ve özellikleri sıralayın ve filtreleyin Birden çok özel önceliklendirme puanı Chrome uzantısı ve e-posta entegrasyonu Ve daha fazlası

Müşteri geri bildirimi portalı

Müşteri geri bildirimlerini ve özellikleri sıralayın ve filtreleyin

Birden fazla özel önceliklendirme puanı

Chrome uzantısı ve e-posta entegrasyonları

Ve daha fazlası

Müşteri geri bildirimi portalı

Müşteri geri bildirimlerini ve özellikleri sıralayın ve filtreleyin

Birden fazla özel önceliklendirme puanı

Chrome uzantısı ve e-posta entegrasyonu

Ve daha fazlası

Ölçek (aylık 120 $/oluşturucu): Salesforce entegrasyonu Bağımlılıklar Çoklu ürün sürümlerini planlayın ve yönetin Birden fazla portal Ve daha fazlası

Salesforce entegrasyonu

Bağımlılıklar

Çoklu ürün sürümlerini planlayın ve yönetin

Birden fazla portal

Ve daha fazlası

Salesforce entegrasyonu

Bağımlılıklar

Çoklu ürün sürümlerini planlayın ve yönetin

Birden fazla portal

Ve daha fazlası

Müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,3/5 (100'den fazla yorum)

4. Monday

Monday , bazı yol haritası işlevlerine sahip bir proje yönetimi aracıdır.

Ancak, ücretsiz planı kullanıyorsanız, Gantt grafikleri ve zaman çizelgesi görünümleri gibi temel özelliklerden yararlanamazsınız.

Sorun nedir?

Ürün takımınızın teslim tarihlerine uyması oldukça zor olacak. Bu durumda siz de şöyle kalacaksınız:

Anahtar özellikler

Kendi teknoloji yol haritanızı oluşturun ve görsel bir proje zaman çizelgesinde dönüm noktalarını belirleyin

Kendi proje yol haritası şablonlarınızı oluşturun veya hazır şablonları kullanın

Verileri harita, takvim, zaman çizelgesi, kanban ve daha fazlası olarak görüntüleyin

Proje takımınızın planlanan lansman tarihine kadar işlerini takip etmesini sağlamak için otomatik son tarih hatırlatıcıları ayarlayın

Artıları

Sınırlamalar

Ücretsiz planda iki kullanıcı ile sınırlıdır

Ürün tüketim grafikleri yok

Yerleşik sohbet özelliği yoktur

Fiyat

Monday'in dört fiyatlandırma seçeneği vardır:

Ücretsiz: İki adede kadar takım üyesi Sınırsız pano 200 şablon iOS ve Android uygulamaları Ve daha fazlası

En fazla iki takım üyesi

Sınırsız pano

200 şablon

iOS ve Android uygulamaları

Ve daha fazlası

En fazla iki takım üyesi

Sınırsız pano

200 şablon

iOS ve Android uygulamaları

Ve daha fazlası

Temel (aylık 8 $/koltuk): Sınırsız ücretsiz görüntüleyici Sınırsız öğe 5 GB dosya depolama Sınırlı gösterge panelleri Ve daha fazlası

Sınırsız ücretsiz görüntüleyici

Sınırsız öğe

5 GB dosya depolama

Sınırlı gösterge panelleri

Ve daha fazlası

Sınırsız ücretsiz görüntüleyici

Sınırsız öğe

5 GB dosya depolama

Sınırlı gösterge panelleri

Ve daha fazlası

Standart: (aylık 10 $/koltuk): Zaman çizelgesi görünümü Gantt grafikleri Ayda 250 entegrasyon eylemi Ayda 250 otomasyon eylemi Ve daha fazlası

Zaman çizelgesi görünümü

Gantt grafikleri

ayda 250 entegrasyon eylemi

ayda 250 otomasyon eylemi

Ve daha fazlası

Zaman çizelgesi görünümü

Gantt grafikleri

ayda 250 entegrasyon eylemi

ayda 250 otomasyon eylemi

Ve daha fazlası

Pro: (aylık 16 $/koltuk): Zaman takibi Gizli panolar Bağımlılık sütunu Formül sütunu Ve daha fazlası

Zaman takibi

Gizli panolar

Bağımlılık sütunu

Formül sütunu

Ve daha fazlası

Zaman takibi

Gizli panolar

Bağımlılık sütunu

Formül sütunu

Ve daha fazlası

Müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

5. Airfocus

Airfocus, takımlara yön duygusu kazandıran ücretsiz bir yol haritası aracıdır. Bu araçla takımlar net yol haritaları oluşturabilir ve bunlar üzerinde kolaylıkla işbirliği yapabilir.

Ancak bu ürün yol haritası aracı, ürün takımınızın odaklanmasına yardımcı olacak mı?*

Hadi öğrenelim:

Anahtar özellikler

Yüksek değerli projeleri belirlemenize yardımcı olan bir önceliklendirme grafiği

Ürün fikirleri için oy vererek tüm paydaşları sürece dahil edin

Tüm takım üyelerini aynı hizada tutan bir kanban yol haritası

Proje stratejinizi Gantt grafiğinde görselleştirerek öğeler, hedefler ve dönüm noktaları arasında uyum sağlayın

Artıları

Bir bağlantı kullanarak veya dışa aktararak birden fazla yol haritasını paylaşın

Paydaşlarla işbirliğini kolaylaştıran ayrıntılı izin ayarları

Jira, Trello, Asana ve daha fazlasıyla iki yönlü entegrasyon

Sınırlamalar

Ücretsiz planda bir kullanıcı ile sınırlıdır

İki yol haritası görünümüyle sınırlıdır

Özel alanlar yok

Fiyat

Airfocus'un üç fiyatlandırma seçeneği vardır:

Başlangıç (aylık 25 $): Gelişmiş önceliklendirme çerçevesi Önceliklendirme matrisi Kanban yol haritası Chrome uzantısı Ve daha fazlası

Gelişmiş önceliklendirme çerçevesi

Önceliklendirme matris

Kanban yol haritası

Chrome uzantısı

Ve daha fazlası

Gelişmiş önceliklendirme çerçevesi

Önceliklendirme matris

Kanban yol haritası

Chrome uzantısı

Ve daha fazlası

Takım : (59 $/ay): Bağımlılıklar Öncelik poker Bağlantı paylaşımı ve PDF dışa aktarma Rol izinleri Ve daha fazlası

Bağımlılıklar

Öncelik poker

Bağlantıları ve PDF dışa aktarımlarını paylaşın

Rol izinleri

Ve daha fazlası

Bağımlılıklar

Öncelik poker

Bağlantıları ve PDF dışa aktarımlarını paylaşın

Rol izinleri

Ve daha fazlası

Pro: (119 $/ay): Portföy görünümü Jira Sunucu Sınırsız görüntüleyici Fatura ile ödeme (yıllık faturalandırma durumunda) Ve daha fazlası

Portföy görünümü

Jira Sunucu

Sınırsız görüntüleyici

Fatura ile ödeme (yıllık faturalandırma durumunda)

Ve daha fazlası

Portföy görünümü

Jira Sunucu

Sınırsız görüntüleyici

Fatura ile ödeme (yıllık faturalandırma durumunda)

Ve daha fazlası

Müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,3/5 (70+ yorum)

6. Trello

Trello , yerleşik bir Butler özelliğine sahip bir proje yönetimi ve yol haritası oluşturma aracıdır.

Evet, doğru okudunuz.

Butler, Trello'nun yerleşik yapay zekası, yapmanız gereken tıklama sayısını azaltır.

*Ancak bu yol haritası aracı takımınızın amacına hizmet edecek mi?

Anahtar özellikler

Harita, tablo ve zaman çizelgesi görünümleri dahil olmak üzere çoklu proje görünümleri

Ek dosyalar, yorumlar, son teslim tarihleri ve daha fazlası gibi görev ayrıntılarını içeren kartlar

Ürün yol haritası şablonuyla yol haritasındaki ilerlemenizi takip edin

Kontrol listeleriyle büyük projeleri daha küçük görevlere bölün

Artıları

Kanban panosu özelliği, bu uygulamayı çevik takımlar için uygun hale getirir

Slack , Adobe XD, Jira ve daha fazlası gibi yazılımlarla entegre olur

IOS ve Android mobil uygulamalarıyla görevleri hareket halindeyken yönetin

Sınırlamalar

Basit arayüzü, birden fazla projeyi yönetmeyi zorlaştırır

Ücretsiz planda takvim, zaman çizelgesi veya gösterge paneli görünümü yoktur

Özel alanlar ve burndown grafikleri gibi özellikler için ekstra ödeme yapmanız gerekir

Fiyat

Trello iki fiyatlandırma seçeneği sunar:

Ücretsiz: Sınırsız etkinlik günlüğü Atanan kişi ve son teslim tarihleri iOS ve Android mobil uygulamaları 2 faktörlü kimlik doğrulama Ve daha fazlası

Sınırsız etkinlik günlüğü

Atanan kişi ve son teslim tarihleri

iOS ve Android mobil uygulamaları

2 faktörlü kimlik doğrulama

Ve daha fazlası

Sınırsız etkinlik günlüğü

Atanan kişi ve son teslim tarihleri

iOS ve Android mobil uygulamaları

2 faktörlü kimlik doğrulama

Ve daha fazlası

İş sınıfı (aylık 12,50 $/kullanıcı) : Zaman çizelgesi görünümü Çalışma Alanı Tablo görünümü Takvim görünümü Gelişmiş kontrol listeleri Ve daha fazlası

Zaman çizelgesi görünümü

Çalışma Alanı Tablo görünümü

Takvim görünümü

Gelişmiş kontrol listeleri

Ve daha fazlası

Zaman çizelgesi görünümü

Çalışma Alanı Tablo görünümü

Takvim görünümü

Gelişmiş kontrol listeleri

Ve daha fazlası

Müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,4/5 (11.000'den fazla yorum)

7. Bitrix24

Bitrix24 bir işbirliği ve yol haritası tasarım aracıdır. Ancak erişim izinleri ve proje şablonları gibi özellikler istiyorsanız, aylık 199 $ ödemeniz gerekir.

Güçlü tepki, Kevin.

Ama biz anlıyoruz.

Anahtar özellikler

Proje yol haritası Gantt grafikleriyle hangi görevlerin birbirine bağlı olduğunu görün

Kanban panosu görünümünü kullanarak görevleri bir aşamadan diğerine sürükleyin

Yerleşik takvimi kullanarak ürün veya özellik yayın tarihlerini planlayın

Takım arkadaşlarına görevler atayın ve bu görevlere izleyiciler ekleyin

Artıları

Tek bir tıklama ile farklı görünümler arasında geçiş yapabilirsiniz

Görev sayacı özelliği, projenizin ilerlemesini ve son teslim tarihine yetişemeyebileceğinizi gösterir

Yerel zaman izleme özelliği

Sınırlamalar

Ücretsiz planda proje izleme özelliklerinin olmaması. Görev bağımlılıkları veya özel alanlar elde edemezsiniz

Kurulumu zor. Örneğin, kullanıcılar ön tanımlı bileşenler gibi özellikleri bulmakta zorlanıyor

Görevleri yalnızca bir takım üyesine atayabilirsiniz. Ekstra katılımcılar en üst düzey planlarla sınırlıdır

Fiyat

Bitrix24 dört fiyatlandırma planı sunar:

Ücretsiz Ürün kataloğu Sohbet Takvim görünümü Zaman çizelgesi görünümü Bilgi tabanı

Ürün kataloğu

Sohbet

Takvim görünümü

Zaman çizelgesi görünümü

Bilgi bankası

Ürün kataloğu

Sohbet

Takvim görünümü

Zaman çizelgesi görünümü

Bilgi bankası

Temel (29,40 $/ay):

Ücretsiz +'da her şey

Tekrar eden fırsatlar

Süpervizör görünümü

Zoom entegrasyonu

Ve daha fazlası

Standart (59,40 $/ay):

Temel sürümdeki her şey +

Değişiklik geçmişi

Analitik raporlar

Görev şablonları

Ve daha fazlası

Profesyonel (119,40 $/ay):

Standart sürümdeki her şey +

Satış zekası

İş süreci otomasyonu

Çoklu erişim hakları

Ve daha fazlası

Müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,1/5 (300'den fazla yorum)

8. Infinity

Infinity , sürükle ve bırak kolaylığıyla hedeflerinizin net bir resmini oluşturmanıza yardımcı olan bir yol haritası görselleştirme aracıdır.

Ayrıca, takımınızla işbirliği yapmanıza ve projeyle ilgili bilgileri tek bir alanda saklamanıza olanak tanır.

Odaklanma ve işbirliğine merhaba! 💡

Ancak, bu yol haritası aracının en büyük sınırlamalarından biri, ücretsiz planın olmamasıdır.

Infinity ile her şeyin sonsuz olmadığını tahmin ediyorum.

Anahtar özellikler

Pazarlama, ürün geliştirme, proje yönetimi vb. için çok sayıda şablon.

Birden fazla kişiye görev atayabilirsiniz

Yorumları kullanarak fikirlerinizi planlayın ve takımınızla tartışın

Özel özellikler, projeleriniz hakkında ek ayrıntılar eklemenize yardımcı olur

Artıları

Liste, Gantt, takvim vb. proje görünümlerini destekler.

Görev önceliklendirme sunar

IOS ve Android cihazlar için mobil uygulaması vardır

Sınırlamalar

Hatırlatıcı özelliği yok

Gelişmiş izin ayarları yoktur

Sınırlı entegrasyonlar

Fiyat

Bu yol haritası aracının fiyat planları, kullanıcı başına aylık 9 $'dan başlar.

Müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,7/5 (5+ yorum)

Haritanın Sonu 🗺

Ürün yol haritası, işlerin ürün hedeflerini belirlemesine yardımcı olur, böylece takımlar tam anlamıyla hangi yöne gitmeleri gerektiğini bilir

Ayrıca, yenilikçi yol haritası araçları, işletmelerin iç ve dış paydaşlarla büyük resmi son derece basit bir şekilde paylaşmasına yardımcı olur.

Unutmayın, ürün yol haritaları olmadan, durgun bir takım ve yarım kalmış bir ürünle karşı karşıya kalırsınız. Takımınızın durgunluktan kurtulmasının tek yolu, oyunu bitirmek için birlikte çalışmaktır!

ClickUp gibi bir yol haritası aracıyla, takımınız ürün yol haritanızın her aşamasını kolaylıkla tamamlayabilir.

Oyun değiştiren bir yol haritası aracını deneyimlemek için bugün ücretsiz olarak ClickUp'a geçin.