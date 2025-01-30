En İyi 8 Yol Haritası Yazılımı (Özellikler, Fiyatlandırma)

Film ' Jumanji 'deki oyuncuların oyunu kazanmak için bir haritayı takip ettiklerini hatırlıyor musunuz?
Geliştirme takımları da rakiplerini yenmek ve paydaşlarını kazanmak için bir harita izlemelidir. Jumanji takımı fiziksel bir haritaya güveniyordu, ancak bu yüksek fonksiyonlu ürün ve proje takımları için yeterli değildir.
Ve işte burada ürün yol haritası yazılımı devreye giriyor, kelimenin tam anlamıyla.
Bu makalede, yol haritası yazılımının ne olduğunu ele alacak ve ürün geliştirme sürecinin her aşamasında hayatta kalmak için kullanabileceğiniz en iyi sekiz yol haritası aracını öne çıkaracağız. 🎮
Davullar çalsın
Ormana hoş geldiniz! 🌴
Yol Haritası Yazılımı Nedir?
Ürün yol haritası yazılımlarına geçmeden önce, ürün yol haritasının ne olduğuna bir göz atalım.
Ürün yol haritalaması, takımların geliştirme sürecini görselleştirerek yeni ürünler veya projeler geliştirmelerine veya mevcut olanları iyileştirmelerine yardımcı olur.
Hem ürün yöneticileri hem de proje yöneticileri, şirketin vizyonunu iletmek için yol haritalarına güvenir. Bu sayede, çevik takımınız hedeflerini genel amaçla uyumlu hale getirebilir
Ancak harika bir ürün oluşturmak ve doğru ürün özelliklerini piyasaya sürmek çok zor olabilir.
Muhtemelen Jumanji oyununu kazanmaktan daha zor.
Ve görsel bir yol haritası olmadan, takımlar zor durumda kalır ve ürünün ne yapması gerektiği konusunda, özellikle son kullanıcılar için hiçbir fikri olmaz.
Takımınızın hissedeceği duygu:
Neyse ki, ürün yol haritası araçları, başarılı ürünler piyasaya sürmenize yardımcı olacak müşteri portalları ve form görünümleri gibi müşteri odaklı özelliklere sahiptir.
Ürün yol haritası yazılımı, takımların son teslim tarihlerini yönetmesine, pratik dönüm noktaları belirlemesine, engelleri (avatar zayıflıkları gibi 😉) ortadan kaldırmasına ve ilerlemeyi izlemesine yardımcı olur.
Yol haritası oluşturma konusunda daha ayrıntılı bir kılavuza mı ihtiyacınız var?
Yol haritalama konusunda en kapsamlı kılavuza göz atın ve proje yönetiminde yol haritaları hakkında bilgi edinin.
Şimdi bunu hallettik, oyundaki anahtar oyunculara bakalım:
En İyi 8 Yol Haritası Yazılımı
İşte en iyi sekiz yol haritası planlama aracı:
1. ClickUp
ClickUp , küçük ve büyük şirketlerde süper verimli takımlar tarafından kullanılan en yüksek puanlı verimlilik ve ürün yol haritası araçlarından biridir.
ClickUp ile takımınız, görev bağımlılıklarını kullanarak ürün yol haritanızı etkili bir şekilde planlayabilir. Ayrıca, Hedefler ile takımınız, kaybolan bir oyuncuyu kurtarmak gibi büyük başarıları kutlayabilir.
ClickUp'ın en iyi yol haritası yazılımı olmasının nedenleri:
- Özelleştirilebilir görünümler : Gantt Grafikleri ve Kanban Panoları ile güzel yol haritası vizyonunuzu hayata geçirin
- Zaman çizelgesi görünümü: çevik ürün yol haritanızın sonucunu tahmin edin 🔮
- Zihin Haritaları: güzel Zihin Haritaları ile takımınızın stratejik girişimleri hakkında beyin fırtınası yapın
- Gösterge panelleri: Takımınızı takip edebileceğiniz ve herkesin oyuna katkıda bulunduğundan emin olabileceğiniz görev kontrol merkeziniz
- Sprints ClickApp : Mühendislik ekibinizin yeteneklerini en üst düzeye çıkaran Sprint sistemi ile çevik yazılım geliştirme yol haritanız daki tüm hedefleri gerçekleştirin
- Tablo Bileşenleri: gerçek zamanlı raporlama ile takımınızın performansını izleyin
- Öncelikler: Müşterilerinizin çevik yol haritanızda görmek istediği özelliklere öncelik verin. Örneğin, oyuna daha fazla avatar eklemek
- Özel Alanlar : test ve geliştirme aşamalarınızı yönetmek için benzersiz görev alanları oluşturun
- Özel Durumlar: özelliklerin piyasaya sürülmesinden sorun izlemeye kadar her şey için net iş akışları oluşturun
- Dönüm noktaları: büyük bir görev grubunun tamamlanmasını kutlayın. Örneğin, Jaguar'ın Gözü heykeline geri döndürmek
- Otomasyon: görevleri otomatik olarak atayın ve birden fazla ürünü aynı anda yönetin
- İş yükü görünümü: takımınızın kapasitesini planlayın ve kaynakları yönetin
Birkaç oyun ipucu mu ihtiyacınız var?
İşte ClickUp ürün yöneticilerinin ClickUp'ı nasıl kullandığı !
ClickUp artıları
- Sınırsız oyuncu (kullanıcı) sayısına sahip olmanızı sağlayan güçlü bir ücretsiz plan
- Çevrimiçi ve Çevrimdışı Mod ile kullanıcı dostu arayüz
- Basit Hiyerarşi Yapısı ile projelerinizi Çalışma Alanları, Alanlar, Klasörler ve daha fazlasına düzenleyin
- Kontrol listeleriyle yeni uygulamanıza bir kriter listesi ekleyin
- Kolaylıkla bir ürün stratejisi veya ürün planı oluşturun ve Docs ile takım üyeleriniz ve paydaşlarınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın
- Önceden oluşturulmuş proje şablonlarıyla bir adım önde olun
- Form görünümünü kullanarak kullanıcı geri bildirimlerini toplayın ve gönderileri bir iş akışı üzerinden taşıyın
- Ayrıntılı İzinler, önemli oyun ipuçlarını gizli tutmanızı sağlar
- Bir ürün yöneticisi olarak, her takım üyesinin görevlerinin farkında olmasını sağlamanız gerekir. Kullanıcı rolleri bunun için mükemmeldir
- GitHub, GitLab ve Bitbucket entegrasyonlarıyla ormandaki tüm hataları ortadan kaldırın
- Güçlü iOS ve Android mobil uygulamalarımızı kullanarak görevler, notlar ve belgeler oluşturun
Evet, sonuncusu senin için, Bethany.
ClickUp sınırlamaları
- Mobil uygulamada (henüz) tablo görünümü yok
ClickUp'ın halka açık yol haritasına göz atarak bu tür küçük eksiklikleri nasıl giderdiğimizi görün.
Ve bu ücretsiz ürün yönetimi yazılımının size sunduğu heyecan verici özelliklerin hazinesini bulmayı unutmayın.
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp, ihtiyaçlarınızı karşılamak için aşağıdakiler dahil olmak üzere çok sayıda fiyat planı sunar:
- Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan: Sınırsız üye Sınırsız görev Gizlilik ve Paylaşım Ve daha fazlası
- Sınırsız üye
- Sınırsız görev
- Gizlilik ve Paylaşım
- Ve daha fazlası
- Sınırsız üye
- Sınırsız görev
- Gizlilik ve Paylaşım
- Ve daha fazlası
- Sınırsız Plan (üye başına aylık 5 $): Tüm "ücretsiz" özellikler Sınırsız Liste, Pano ve Takvim Görünümleri Özel Alanlar Hedefler Sınırsız Gösterge Panelleri Ve daha fazlası
- Tüm "ücretsiz" özellikler
- Sınırsız Liste, Pano ve Takvim Görünümleri
- Özel Alanlar
- Hedefler
- Sınırsız Gösterge Paneli
- Ve daha fazlası
- Tüm "ücretsiz" özellikler
- Sınırsız Liste, Pano ve Takvim Görünümleri
- Özel Alanlar
- Hedefler
- Sınırsız Gösterge Paneli
- Ve daha fazlası
- İş Planı (üye başına aylık 9 $): Tüm sınırsız özellikler Sprint Otomasyonları Zaman çizelgesi görünümü Kişisel görünümler Raporlama Gantt Grafikleri Dönüm Noktaları Ve daha fazlası
- Tüm sınırsız özellikler
- Sprint Otomasyonları
- Zaman çizelgesi görünümü
- Kişisel görünümler
- Raporlama
- Gantt Grafikleri
- Dönüm noktaları
- Ve daha fazlası
- Tüm sınırsız özellikler
- Sprint Otomasyonları
- Zaman çizelgesi görünümü
- Kişisel görünümler
- Raporlama
- Gantt Grafikleri
- Dönüm noktaları
- Ve daha fazlası
ClickUp müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
2. Aha!
Aha! , farklı takımların müşteri geri bildirimlerini merkezileştirmesine, ürün stratejisi oluşturmasına ve özelliklere öncelik vermesine yardımcı olan bir ürün yol haritası yazılımıdır.
Ne yazık ki, bu yol haritası yazılımı PDF'lere açıklama eklemenize izin vermez, bu da takım üyeleri ve diğer proje paydaşlarıyla işbirliği yapmayı zorlaştırır.
Biz de bilmiyoruz.
Anahtar özellikler
- Kullanıcı hikayeleriyle müşterilerinizin kullanıcı deneyimini iyileştirin
- Özel fikir portalı aracılığıyla müşterilerinizin ne istediğini öğrenin
- Ürün sahibinin ürün biriktirme listesini yönetmesine ve özelliklere öncelik vermesine yardımcı olan bir planlama panosu
- Proje yol haritasındaki ilerlemeyi takip etmek için ş Akışı panosu görünümü
Artıları
- Özel alanlar ve durumlarla iş akışınızı özelleştirin
- Görev bağımlılıkları ile ilgili görevleri birbirine bağlayın
- Ürün maketleri oluşturun ve birden fazla takımdan geri bildirim isteyin
Sınırlamalar
- Yapılacakları birden fazla kişiye aynı anda atayamama
- Ürün fikir üretme özellikleri için zihin haritası yok
- Pahalı fiyat planları
Fiyat
Aha! iki fiyatlandırma seçeneği sunar:
- Başlangıç planı Beş kullanıcı için büyük indirimli plan 12 ay boyunca indirimli fiyatlandırma 40 dakikalık en iyi uygulamalar oturumu Ve daha fazlası
- Beş kullanıcı için büyük indirimli plan
- 12 ay boyunca indirimli fiyatlar
- 40 dakikalık en iyi uygulamalar oturumu
- Ve daha fazlası
- Beş kullanıcı için büyük indirimli plan
- 12 ay boyunca indirimli fiyatlar
- 40 dakikalık en iyi uygulamalar oturumu
- Ve daha fazlası
- Premium plan (aylık 74 $/kullanıcı): Genel bir strateji belirleyin Farklı yol haritaları oluşturun Planlar oluşturun İşlere öncelik verin Ve daha fazlası
- Genel bir strateji belirleyin
- Farklı yol haritaları oluşturun
- Planlar oluşturun
- İşlere öncelik verin
- Ve daha fazlası
- Genel bir strateji belirleyin
- Farklı yol haritaları oluşturun
- Planlar oluşturun
- İşlere öncelik verin
- Ve daha fazlası
Müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,3/5 (180+ yorum)
3. Productboard
Productboard , müşteri ihtiyaçlarına öncelik veren çevrimiçi bir yol haritası aracıdır. Örneğin, müşterileriniz konsol sürümü yerine Jumanji masa oyununu istiyorsa, bu işbirliği aracı müşterilerinizin isteklerini gerçekleştirmenize yardımcı olacaktır.
Ancak, dilediğinize dikkat edin. 👀
Anahtar özellikler
- Ayrıntılı sürüm planları ile stratejik bir yol haritası oluşturun
- Ürün özelliklerini sürüm, sprint, geniş zaman dilimleri ve daha fazlasına göre gruplandırın
- Özellik bağımlılıklarıyla riskleri azaltın
- Zaman çizelgesine dayalı yol haritaları ile önemli proje dönüm noktalarını planlayın
Artıları
- Tüm destek biletlerinizi, Slack mesajlarınızı, satış konuşmalarınızı ve daha fazlasını tek bir yerde toplayın
- Ürün fikirlerini, talepleri ve geri bildirimleri kategorilere ayırarak doğru ürün takımına yönlendirin
- Jira, GitHub, Azure DevOps ve daha fazlası gibi ürün geliştirme araçlarıyla senkronizasyon
Sınırlamalar
- Mobil uygulama mevcut değil
- Pahalı fiyat planları
- Zoom, GitLab ve Bitbucket gibi güçlü yazılımlarla entegre olmuyor
Fiyat
Productboard üç fiyatlandırma planı sunar:
- Temel özellikler (aylık 25 $/oluşturucu): Özelleştirilmiş yol haritaları oluşturun ve paylaşın Ürün takımlarını planlayın ve uyumlu hale getirin Önceden oluşturulmuş entegrasyonlarla yol haritalarını geliştirme araçlarıyla senkronize edin Sütun tabanlı ve zaman çizelgesi yol haritaları Ve daha fazlası
- Özel yol haritaları oluşturun ve paylaşın
- Ürün takımlarını planlayın ve uyumlaştırın
- Önceden oluşturulmuş entegrasyonlarla yol haritalarını geliştirme araçlarıyla senkronize edin
- Sütun tabanlı ve zaman çizelgesi yol haritaları
- Ve daha fazlası
- Özel yol haritaları oluşturun ve paylaşın
- Ürün takımlarını planlayın ve uyumlaştırın
- Önceden oluşturulmuş entegrasyonlarla yol haritalarını geliştirme araçlarıyla senkronize edin
- Sütun tabanlı ve zaman çizelgesi yol haritaları
- Ve daha fazlası
- Pro (aylık 60 $/oluşturucu): Müşteri geri bildirimi portalı Müşteri geri bildirimlerini ve özellikleri sıralayın ve filtreleyin Birden çok özel önceliklendirme puanı Chrome uzantısı ve e-posta entegrasyonu Ve daha fazlası
- Müşteri geri bildirimi portalı
- Müşteri geri bildirimlerini ve özellikleri sıralayın ve filtreleyin
- Birden fazla özel önceliklendirme puanı
- Chrome uzantısı ve e-posta entegrasyonları
- Ve daha fazlası
- Müşteri geri bildirimi portalı
- Müşteri geri bildirimlerini ve özellikleri sıralayın ve filtreleyin
- Birden fazla özel önceliklendirme puanı
- Chrome uzantısı ve e-posta entegrasyonu
- Ve daha fazlası
- Ölçek (aylık 120 $/oluşturucu): Salesforce entegrasyonu Bağımlılıklar Çoklu ürün sürümlerini planlayın ve yönetin Birden fazla portal Ve daha fazlası
- Salesforce entegrasyonu
- Bağımlılıklar
- Çoklu ürün sürümlerini planlayın ve yönetin
- Birden fazla portal
- Ve daha fazlası
- Salesforce entegrasyonu
- Bağımlılıklar
- Çoklu ürün sürümlerini planlayın ve yönetin
- Birden fazla portal
- Ve daha fazlası
Müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,3/5 (100'den fazla yorum)
4. Monday
Monday , bazı yol haritası işlevlerine sahip bir proje yönetimi aracıdır.
Ancak, ücretsiz planı kullanıyorsanız, Gantt grafikleri ve zaman çizelgesi görünümleri gibi temel özelliklerden yararlanamazsınız.
Sorun nedir?
Ürün takımınızın teslim tarihlerine uyması oldukça zor olacak. Bu durumda siz de şöyle kalacaksınız:
Anahtar özellikler
- Kendi teknoloji yol haritanızı oluşturun ve görsel bir proje zaman çizelgesinde dönüm noktalarını belirleyin
- Kendi proje yol haritası şablonlarınızı oluşturun veya hazır şablonları kullanın
- Verileri harita, takvim, zaman çizelgesi, kanban ve daha fazlası olarak görüntüleyin
- Proje takımınızın planlanan lansman tarihine kadar işlerini takip etmesini sağlamak için otomatik son tarih hatırlatıcıları ayarlayın
Artıları
- Sprint ve hikaye puanları gibi çevik proje yönetimi özellikleri
- Bir portföyün genel durumunu ve karlılığını gösteren bir proje portföy yönetimi şablonu
- Microsoft Teams, Google Takvim, Zoom ve daha fazlasıyla entegre olur
Sınırlamalar
- Ücretsiz planda iki kullanıcı ile sınırlıdır
- Ürün tüketim grafikleri yok
- Yerleşik sohbet özelliği yoktur
Fiyat
Monday'in dört fiyatlandırma seçeneği vardır:
- Ücretsiz: İki adede kadar takım üyesi Sınırsız pano 200 şablon iOS ve Android uygulamaları Ve daha fazlası
- En fazla iki takım üyesi
- Sınırsız pano
- 200 şablon
- iOS ve Android uygulamaları
- Ve daha fazlası
- En fazla iki takım üyesi
- Sınırsız pano
- 200 şablon
- iOS ve Android uygulamaları
- Ve daha fazlası
- Temel (aylık 8 $/koltuk): Sınırsız ücretsiz görüntüleyici Sınırsız öğe 5 GB dosya depolama Sınırlı gösterge panelleri Ve daha fazlası
- Sınırsız ücretsiz görüntüleyici
- Sınırsız öğe
- 5 GB dosya depolama
- Sınırlı gösterge panelleri
- Ve daha fazlası
- Sınırsız ücretsiz görüntüleyici
- Sınırsız öğe
- 5 GB dosya depolama
- Sınırlı gösterge panelleri
- Ve daha fazlası
- Standart: (aylık 10 $/koltuk): Zaman çizelgesi görünümü Gantt grafikleri Ayda 250 entegrasyon eylemi Ayda 250 otomasyon eylemi Ve daha fazlası
- Zaman çizelgesi görünümü
- Gantt grafikleri
- ayda 250 entegrasyon eylemi
- ayda 250 otomasyon eylemi
- Ve daha fazlası
- Zaman çizelgesi görünümü
- Gantt grafikleri
- ayda 250 entegrasyon eylemi
- ayda 250 otomasyon eylemi
- Ve daha fazlası
- Pro: (aylık 16 $/koltuk): Zaman takibi Gizli panolar Bağımlılık sütunu Formül sütunu Ve daha fazlası
- Zaman takibi
- Gizli panolar
- Bağımlılık sütunu
- Formül sütunu
- Ve daha fazlası
- Zaman takibi
- Gizli panolar
- Bağımlılık sütunu
- Formül sütunu
- Ve daha fazlası
Müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
5. Airfocus
Airfocus, takımlara yön duygusu kazandıran ücretsiz bir yol haritası aracıdır. Bu araçla takımlar net yol haritaları oluşturabilir ve bunlar üzerinde kolaylıkla işbirliği yapabilir.
Ancak bu ürün yol haritası aracı, ürün takımınızın odaklanmasına yardımcı olacak mı?*
Hadi öğrenelim:
Anahtar özellikler
- Yüksek değerli projeleri belirlemenize yardımcı olan bir önceliklendirme grafiği
- Ürün fikirleri için oy vererek tüm paydaşları sürece dahil edin
- Tüm takım üyelerini aynı hizada tutan bir kanban yol haritası
- Proje stratejinizi Gantt grafiğinde görselleştirerek öğeler, hedefler ve dönüm noktaları arasında uyum sağlayın
Artıları
Sınırlamalar
- Ücretsiz planda bir kullanıcı ile sınırlıdır
- İki yol haritası görünümüyle sınırlıdır
- Özel alanlar yok
Fiyat
Airfocus'un üç fiyatlandırma seçeneği vardır:
- Başlangıç (aylık 25 $): Gelişmiş önceliklendirme çerçevesi Önceliklendirme matrisi Kanban yol haritası Chrome uzantısı Ve daha fazlası
- Gelişmiş önceliklendirme çerçevesi
- Önceliklendirme matris
- Kanban yol haritası
- Chrome uzantısı
- Ve daha fazlası
- Gelişmiş önceliklendirme çerçevesi
- Önceliklendirme matris
- Kanban yol haritası
- Chrome uzantısı
- Ve daha fazlası
- Takım: (59 $/ay): Bağımlılıklar Öncelik poker Bağlantı paylaşımı ve PDF dışa aktarma Rol izinleri Ve daha fazlası
- Bağımlılıklar
- Öncelik poker
- Bağlantıları ve PDF dışa aktarımlarını paylaşın
- Rol izinleri
- Ve daha fazlası
- Bağımlılıklar
- Öncelik poker
- Bağlantıları ve PDF dışa aktarımlarını paylaşın
- Rol izinleri
- Ve daha fazlası
- Pro: (119 $/ay): Portföy görünümü Jira Sunucu Sınırsız görüntüleyici Fatura ile ödeme (yıllık faturalandırma durumunda) Ve daha fazlası
- Portföy görünümü
- Jira Sunucu
- Sınırsız görüntüleyici
- Fatura ile ödeme (yıllık faturalandırma durumunda)
- Ve daha fazlası
- Portföy görünümü
- Jira Sunucu
- Sınırsız görüntüleyici
- Fatura ile ödeme (yıllık faturalandırma durumunda)
- Ve daha fazlası
Müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,3/5 (70+ yorum)
6. Trello
Trello , yerleşik bir Butler özelliğine sahip bir proje yönetimi ve yol haritası oluşturma aracıdır.
Evet, doğru okudunuz.
Butler, Trello'nun yerleşik yapay zekası, yapmanız gereken tıklama sayısını azaltır.
*Ancak bu yol haritası aracı takımınızın amacına hizmet edecek mi?
Anahtar özellikler
- Harita, tablo ve zaman çizelgesi görünümleri dahil olmak üzere çoklu proje görünümleri
- Ek dosyalar, yorumlar, son teslim tarihleri ve daha fazlası gibi görev ayrıntılarını içeren kartlar
- Ürün yol haritası şablonuyla yol haritasındaki ilerlemenizi takip edin
- Kontrol listeleriyle büyük projeleri daha küçük görevlere bölün
Artıları
- Kanban panosu özelliği, bu uygulamayı çevik takımlar için uygun hale getirir
- Slack, Adobe XD, Jira ve daha fazlası gibi yazılımlarla entegre olur
- IOS ve Android mobil uygulamalarıyla görevleri hareket halindeyken yönetin
Sınırlamalar
- Basit arayüzü, birden fazla projeyi yönetmeyi zorlaştırır
- Ücretsiz planda takvim, zaman çizelgesi veya gösterge paneli görünümü yoktur
- Özel alanlar ve burndown grafikleri gibi özellikler için ekstra ödeme yapmanız gerekir
Fiyat
Trello iki fiyatlandırma seçeneği sunar:
- Ücretsiz: Sınırsız etkinlik günlüğü Atanan kişi ve son teslim tarihleri iOS ve Android mobil uygulamaları 2 faktörlü kimlik doğrulama Ve daha fazlası
- Sınırsız etkinlik günlüğü
- Atanan kişi ve son teslim tarihleri
- iOS ve Android mobil uygulamaları
- 2 faktörlü kimlik doğrulama
- Ve daha fazlası
- Sınırsız etkinlik günlüğü
- Atanan kişi ve son teslim tarihleri
- iOS ve Android mobil uygulamaları
- 2 faktörlü kimlik doğrulama
- Ve daha fazlası
- İş sınıfı (aylık 12,50 $/kullanıcı): Zaman çizelgesi görünümü Çalışma Alanı Tablo görünümü Takvim görünümü Gelişmiş kontrol listeleri Ve daha fazlası
- Zaman çizelgesi görünümü
- Çalışma Alanı Tablo görünümü
- Takvim görünümü
- Gelişmiş kontrol listeleri
- Ve daha fazlası
- Zaman çizelgesi görünümü
- Çalışma Alanı Tablo görünümü
- Takvim görünümü
- Gelişmiş kontrol listeleri
- Ve daha fazlası
Müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,4/5 (11.000'den fazla yorum)
7. Bitrix24
Bitrix24 bir işbirliği ve yol haritası tasarım aracıdır. Ancak erişim izinleri ve proje şablonları gibi özellikler istiyorsanız, aylık 199 $ ödemeniz gerekir.
Güçlü tepki, Kevin.
Ama biz anlıyoruz.
Anahtar özellikler
- Proje yol haritası Gantt grafikleriyle hangi görevlerin birbirine bağlı olduğunu görün
- Kanban panosu görünümünü kullanarak görevleri bir aşamadan diğerine sürükleyin
- Yerleşik takvimi kullanarak ürün veya özellik yayın tarihlerini planlayın
- Takım arkadaşlarına görevler atayın ve bu görevlere izleyiciler ekleyin
Artıları
- Tek bir tıklama ile farklı görünümler arasında geçiş yapabilirsiniz
- Görev sayacı özelliği, projenizin ilerlemesini ve son teslim tarihine yetişemeyebileceğinizi gösterir
- Yerel zaman izleme özelliği
Sınırlamalar
- Ücretsiz planda proje izleme özelliklerinin olmaması. Görev bağımlılıkları veya özel alanlar elde edemezsiniz
- Kurulumu zor. Örneğin, kullanıcılar ön tanımlı bileşenler gibi özellikleri bulmakta zorlanıyor
- Görevleri yalnızca bir takım üyesine atayabilirsiniz. Ekstra katılımcılar en üst düzey planlarla sınırlıdır
Fiyat
Bitrix24 dört fiyatlandırma planı sunar:
- Ücretsiz Ürün kataloğu Sohbet Takvim görünümü Zaman çizelgesi görünümü Bilgi tabanı
- Ürün kataloğu
- Sohbet
- Takvim görünümü
- Zaman çizelgesi görünümü
- Bilgi bankası
- Ürün kataloğu
- Sohbet
- Takvim görünümü
- Zaman çizelgesi görünümü
- Bilgi bankası
- Temel (29,40 $/ay):
Ücretsiz +'da her şey
- Tekrar eden fırsatlar
- Süpervizör görünümü
- Zoom entegrasyonu
- Ve daha fazlası
- Standart (59,40 $/ay):
Temel sürümdeki her şey +
- Değişiklik geçmişi
- Analitik raporlar
- Görev şablonları
- Ve daha fazlası
- Profesyonel (119,40 $/ay):
Standart sürümdeki her şey +
- Satış zekası
- İş süreci otomasyonu
- Çoklu erişim hakları
- Ve daha fazlası
Müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,1/5 (300'den fazla yorum)
8. Infinity
Infinity , sürükle ve bırak kolaylığıyla hedeflerinizin net bir resmini oluşturmanıza yardımcı olan bir yol haritası görselleştirme aracıdır.
Ayrıca, takımınızla işbirliği yapmanıza ve projeyle ilgili bilgileri tek bir alanda saklamanıza olanak tanır.
Odaklanma ve işbirliğine merhaba! 💡
Ancak, bu yol haritası aracının en büyük sınırlamalarından biri, ücretsiz planın olmamasıdır.
Infinity ile her şeyin sonsuz olmadığını tahmin ediyorum.
Anahtar özellikler
- Pazarlama, ürün geliştirme, proje yönetimi vb. için çok sayıda şablon.
- Birden fazla kişiye görev atayabilirsiniz
- Yorumları kullanarak fikirlerinizi planlayın ve takımınızla tartışın
- Özel özellikler, projeleriniz hakkında ek ayrıntılar eklemenize yardımcı olur
Artıları
- Liste, Gantt, takvim vb. proje görünümlerini destekler.
- Görev önceliklendirme sunar
- IOS ve Android cihazlar için mobil uygulaması vardır
Sınırlamalar
- Hatırlatıcı özelliği yok
- Gelişmiş izin ayarları yoktur
- Sınırlı entegrasyonlar
Fiyat
Bu yol haritası aracının fiyat planları, kullanıcı başına aylık 9 $'dan başlar.
Müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,7/5 (5+ yorum)
Haritanın Sonu 🗺
Ürün yol haritası, işlerin ürün hedeflerini belirlemesine yardımcı olur, böylece takımlar tam anlamıyla hangi yöne gitmeleri gerektiğini bilir
Ayrıca, yenilikçi yol haritası araçları, işletmelerin iç ve dış paydaşlarla büyük resmi son derece basit bir şekilde paylaşmasına yardımcı olur.
Unutmayın, ürün yol haritaları olmadan, durgun bir takım ve yarım kalmış bir ürünle karşı karşıya kalırsınız. Takımınızın durgunluktan kurtulmasının tek yolu, oyunu bitirmek için birlikte çalışmaktır!
ClickUp gibi bir yol haritası aracıyla, takımınız ürün yol haritanızın her aşamasını kolaylıkla tamamlayabilir.
Oyun değiştiren bir yol haritası aracını deneyimlemek için bugün ücretsiz olarak ClickUp'a geçin.