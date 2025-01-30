2025'te İşletmeler için En İyi 15 Ücretsiz Rakip Analizi Aracı

Güçlü bir çevrimiçi varlık oluşturmak ve sürdürmek, kalabalık bir bahçede sağlıklı bir bitki yetiştirmek gibi zordur. Ancak, iyi bir bahçe aletleri setinin fark yaratabileceği gibi, rakip analiz araçları da işinizin çevrimiçi ortamda gelişmesine yardımcı olur. ?️

İşinizin rakiplerine göre nasıl bir konumda olduğunu gösterir ve SEO ve sosyal medya taktiklerinden e-posta pazarlama tekniklerine kadar rakiplerinizin stratejileri hakkında içgörüler sunar.

Steve Jobs'un kitabından bir sayfa ödünç alalım: "İyi sanatçılar kopyalar. Büyük sanatçılar çalar." Buradaki amaç, rakiplerinizin güçlü ve zayıf yönlerinden dersler çıkarmak ve bu dersleri işinize uyarlamaktır.

Dijital varlığınızı büyütmeye hazır mısınız? Bu makalede, 2024 ve sonrası için en iyi 15 ücretsiz (ve ücretli) rakip analiz aracını derledik. Bunlar, gelişen bir çevrimiçi varlık oluşturmanıza yardımcı olacak ve işinizin rekabetin ortasında öne çıkmasını sağlayacaktır.

Farklı rakip analiz araçları farklı alanlarda uzmanlaşmıştır ve doğru aracı seçerken iş ihtiyaçlarınızı ve hedeflerinizi göz önünde bulundurmanız önemlidir.

Bunu göz önünde bulundurarak, değerlendirmeniz sırasında dikkat etmeniz gereken anahtar alanlar şunlardır:

Basitlik: Araç, kullanıcı dostu ve anlaşılır olmalıdır. Kullanımını öğrenmek için tüm zamanınızı harcamak istemezsiniz

Kapsamlı veriler: Aracın birincil kullanım durumuna bağlı olarak, rakiplerinizin stratejilerini analiz etmek için bir dizi özellik sunmalı ve kendi stratejilerinizi geliştirmek için eyleme geçirilebilir içgörüler sağlamalıdır

: Verileri kolay anlaşılır bir görsel biçimde sunan bir araç seçin. Bu, bilgileri daha iyi yorumlamanıza ve kullanmanıza yardımcı olabilir Veri görselleştirme: Verileri kolay anlaşılır bir görsel biçimde sunan bir araç seçin. Bu, bilgileri daha iyi yorumlamanıza ve kullanmanıza yardımcı olabilir

Entegrasyonlar: Aracın belirli bir iş yazılımıyla çalışması gerekiyorsa, bu işlemi basit ve sorunsuz hale getiren yerel entegrasyonlara sahip olup olmadığını kontrol edin

Fiyatlandırma: Ne kadar harcama yapmaya hazır olduğunuzu düşünün. Bazı araçlar ücretsizdir, bazıları ise ücretlidir ancak daha fazla özellik sunar. Maliyetleri ve faydaları karşılaştırarak paranızın karşılığını en iyi şekilde alacağınız bir çözüm bulun

Eğitim materyalleri ve destek: İyi bir İyi bir bilgi tabanına ve müşteri hizmetlerine sahip bir araç seçin. Bu araçlar, sorunlarla karşılaşırsanız veya aracın kullanımını anlamak için yardıma ihtiyacınız olursa faydalı olacaktır

Rakiplerinizin neler yaptığını bilmek, iş araç kutunuzda gizli bir silaha sahip olmak gibidir. Ancak piyasada çok fazla araç olduğundan, doğru olanları bulmak zor olabilir.

Gürültüyü ortadan kaldırmanıza yardımcı olalım. İşte 2024'te kullanmayı düşünmeniz gereken en iyi 15 rakip analiz aracı.

Rekabet analizi wiki'sini yönetmek için en iyisi

ClickUp Beyaz Tahtaları'nı kullanarak görevleri atayın, atanan kişileri etiketleyin ve bir sonraki işbirliğinizi başlatmak için gereken her şeyi yapın

ClickUp, rekabet analizi içgörülerini yönetmek için hepsi bir arada bir araçtır.

Öne çıkan özelliklerinden biri, rakip stratejilerini analiz etmek için işbirliğine dayalı bir alan olan yerleşik beyaz tahta aracı ClickUp Beyaz Tahtalar' dır. Kalem aracı, yapışkan notlar, vurgulayıcılar ve zihin haritaları gibi özelliklerle düşüncelerinizi ve bulgularınızı görselleştirebilir, fikirler üretip stratejik acil durum planları oluşturabilirsiniz.

Ayrıca, araştırma planları, pazar ve rekabet araştırma verileri, rakip profilleri ve iş stratejisi dahil olmak üzere belgelerinizi oluşturmak ve saklamak için merkezi bir hub olan ClickUp Belgeleri de mevcuttur.

Bu belgeleri takımınızla kolayca paylaşabilir, onların doğrudan belgelere yorum ve öneri eklemesine olanak tanıyabilirsiniz. Bu sayede takım çalışması çok kolaylaşır ve herkes güncel bilgilere ulaşır. ✨

Ancak ClickUp, bilgileri düzenlemekle kalmaz. Pazarlama çabalarınızı ve stratejinizi yürütmek için etkili bir proje yönetimi aracıdır. İş hedeflerinizi eyleme geçirilebilir adımlara bölebilir, bunları takımınıza atayabilir, son tarihler belirleyebilir ve ilerlemeyi takip edebilirsiniz. ClickUp ile stratejinizi yürütmek, kolay ve anlaşılır bir süreç haline gelir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcıların ClickUp'ın tüm kapsamlı özelliklerini öğrenmesi biraz zaman alabilir

ClickUp AI şu anda ücretsiz planda mevcut değildir, ancak ücretsiz deneme sürümü ile kullanılabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.200+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.700+ yorum)

2. Similarweb

Pazar payını analiz etmek için en iyisi

via Similarweb

Similarweb, web sitenizin arama performansına ve pazar payına genel bir bakış sunan ve bunları en önemli rakiplerinizle karşılaştıran bir çevrimiçi pazarlama aracıdır.

Günlük sayfa ziyaretleri, arama trafiği kaynakları, ziyaret süresi, ziyaret başına sayfa sayısı ve hemen çıkma oranı gibi çeşitli metrikleri izleyebilirsiniz. SEO stratejinizi optimize etmek veya yeni ortaklık fırsatları keşfetmek istiyorsanız, Similarweb sizin için ideal bir kaynaktır. ?

Similarweb'in en iyi özellikleri

Kullanımı kolay, sezgisel bir arayüze sahiptir

"Yerinde" rekabet analizi için bir Chrome uzantısı mevcuttur

Platformun veritabanı günlük olarak güncellenir, böylece trendleri takip edebilirsiniz

Doğrudan, e-posta, yönlendirmeler, sosyal medya, organik arama, ücretli arama ve görüntülü reklamlar gibi rakibinizin web sitesi trafiğine katkıda bulunan kanallara genel bir bakış elde edersiniz

Rakiplerinizin sıralamada yer aldığı en çok ücretli ve organik anahtar kelimeleri gösterir

Bu araç, rakipleriniz için en fazla trafik getiren en iyi yönlendirme sitelerini ve sosyal medya kaynaklarını görmenizi sağlar

Web sitenizin performansını dört adede kadar rakibe karşı bir bakışta görselleştirebilirsiniz

Similarweb sınırlamaları

Trafiği düşük web sitelerinden veri alamıyorum

Bazı ülkelerden veriler dahil değildir

Chrome uzantısı bazen yavaş çalışıyor

Pahalı ücretli planlar

Similarweb fiyatlandırması

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 149 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 399 $

Takım: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Similarweb derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (760+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (90+ yorum)

3. Ahrefs

SEO analizi için en iyisi

ahrefs aracılığıyla

Ahrefs, web sitenizin organik trafiğini optimize etmenize yardımcı olmak için tasarlanmış kapsamlı bir SEO yazılımıdır. Bu rekabetçi araştırma aracı, karlı anahtar kelimeleri bulmanıza, başarılı niş içerikleri keşfetmenize ve zaman içinde sıralama ilerlemenizi izlemenize yardımcı olur.

Ayrıca, rakiplerinizin organik trafiğini, sıralama anahtar kelimelerini, yönlendiren alan adlarını ve PPC reklamlarını görüntüleyerek rakiplerinizin SEO performansını takip edebilirsiniz.

Ahrefs, yeni (ve mevcut) web sitelerinde içeriği hızlı bir şekilde sıralamak veya genel organik arama performansını artırmak isteyen SEO ajansları, içerik pazarlama takımları ve web sitesi sahipleri için idealdir. ?

Ahrefs'in en iyi özellikleri

Sitenizdeki sorunları, bunları gidermek için önerilerle birlikte değerlendirmenizi sağlar

Anahtar kelime araştırma aracı ile rakiplerinizin anahtar kelimeleri hakkında arama hacmi, zorluk derecesi, ilgili anahtar kelimeler ve SSS'ler dahil olmak üzere içgörüler elde edin

Rakipleriniz tarafından yayınlanan içerik hacmini izlemenizi sağlar

İçerik boşluğu özelliği sayesinde rakiplerinizin sıralamada yer aldığı, ancak sizin yer almadığınız anahtar kelimeleri gösterir

Google aramalarında gerçek zamanlı anahtar kelime bilgileri toplamak için Chrome uzantısı vardır

Sitenizin en üst sıralarda yer alan web sayfalarını ve rakip web sitelerindeki sayfaları görebilirsiniz

Rakiplerinizin geri bağlantılarının miktarı ve kalitesi hakkında genel bir bakış sunar

Ahrefs sınırlamaları

Anahtar kelime araştırması sırasında her tıklama bir kredi tüketir

Arayüz, yeni kullanıcılar için biraz karmaşık gelebilir

Düşük hacimli anahtar kelimeler hakkında sınırlı veriye sahiptir

Ücretsiz plan yoktur

Ahrefs fiyatlandırması

Lite: Aylık 99 $'dan başlayan fiyatlarla

Standart: Aylık 199 $'dan başlayan fiyatlarla

Gelişmiş: Aylık 399 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Aylık 999 $'dan başlayan fiyatlarla

Ahrefs derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (470+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (520+ yorum)

4. BuzzSumo

İçerik analizi için en iyisi

buzzSumo aracılığıyla

BuzzSumo, hedef kitleniz için ilgi çekici içerik oluşturmanıza yardımcı olan en iyi rakip analiz araçlarından biridir. Popüler ve trend olan konuları bulmanızı sağlayarak, hedef kitlenizin dikkatini çekebilecek içeriklere ilişkin içgörüler sunar.

Ayrıca, markanızın çevrimiçi varlığını izleyebilir, rakiplerinizle karşılaştırabilir ve sosyal medya etkileyicilerinden yararlanarak erişiminizi genişletebilirsiniz. İçerik pazarlama stratejinizi optimize etmek ve hedef kitlenizle etkili bir şekilde bağlantı kurmak istiyorsanız, BuzzSumo bu işi halletmek için ihtiyacınız olan araçtır.

BuzzSumo'nun en iyi özellikleri

Sektörünüzdeki trend konuları kolayca bulun

Birden fazla konuyu karşılaştırmanıza ve zaman içindeki eğilimlerini izlemenize olanak tanır

Rakip marka adlarının (sizin markanız dahil) ve ürünlerin her bahsetmesini izler

Belirli web sitelerinden ve yazarlardan organik anahtar kelimeleri ve içeriği takip etmenizi sağlar

Reddit, Quora ve Amazon gibi çevrimiçi forumlardan belirli bir anahtar kelimeyle ilgili popüler soruları toplar

Facebook, Twitter ve Pinterest gibi sosyal platformlardaki etkileşimlerine göre rakiplerinizin içerik performansını analiz etmenizi sağlar

Potansiyel ortaklıklar ve işbirlikleri için en etkili kişiler ve sosyal medya hesapları hakkında genel bir bakış sunar

BuzzSumo sınırlamaları

LinkedIn, Snapchat ve TikTok gibi platformlarla entegrasyon eksikliği

Yalnızca geniş konular için iyi sonuç verir

Kullanıcı dostu olmayan arayüz

Pahalı planlar

BuzzSumo fiyatlandırması

Temel: 119 $/ay

İçerik Oluşturma: Aylık 249 $

PR ve İletişim: 249 $/ay

Paket: 499 $/ay

Enterprise: 999 $/ay

BuzzSumo derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (140+ yorum)

5. Surfer

İçerik analizi için en iyisi

via Surfer

Surfer, rakipleriniz arasında daha yüksek arama sıralamaları elde etmek için yazılı içeriğinizi iyileştirmenize yardımcı olan bir arama motoru optimizasyonu (SEO) analiz aracıdır. Anahtar kelime kullanımını optimize etmek, yapıyı iyileştirmek ve okunabilirliği artırmak gibi metninizi iyileştirmek için gerçek zamanlı öneriler sunar.

İçerik pazarlamacısı veya SEO uzmanı olun, Surfer yüksek kaliteli, SEO için optimize edilmiş makaleler oluşturmanıza yardımcı olabilir. ?

Surfer'ın en iyi özellikleri

Teknik ve sayfa içi SEO sorunlarını belirlemeye ve düzeltmeye yardımcı olur

Arama hacimleri, zorluk derecesi ve ilgili terimler dahil olmak üzere anahtar kelime bilgileri sağlar

Arama için içeriğinizi optimize etmek üzere gerçek zamanlı SEO önerileri sunar

Surfer AI ile makalelerinizi hızlı bir şekilde araştırın, oluşturun ve optimize edin

Google aramasında yazdığınız belirli terimlerle ilgili arama hacmini, CPC'yi ve ilgili anahtar kelimeleri hızlı bir şekilde ortaya çıkarmak için Chrome uzantısı vardır

SERP Analyzer aracıyla en üst sıralarda yer alan sayfaların başarısının nedenini tam olarak anlamanıza olanak tanır, böylece bu sonuçları yansıtabilirsiniz

Surfer sınırlamaları

İçerik düzenleyici, tablo oluşturmanıza veya eklemenize izin vermez

Fiyatlandırma küçük işletmeler için uygun değildir

Bazen yavaşlayabilir

Surfer fiyatlandırması

Temel: 89 $/ay

Gelişmiş: 179 $/ay

Maksimum: 299 $/ay

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Surfer derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,8/5 (460+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (370+ yorum)

6. Google Trendler

Trendleri tahmin etmek için en iyisi

google Trends aracılığıyla

Google Trends, belirli anahtar kelimelerin veya kelime öbeklerinin arama sıklığını izlemenizi sağlayan Google'ın ücretsiz bir rekabet analizi aracıdır. Bir kelime veya kelime öbeğinin küresel ve bölgesel popülerliği hakkında içgörüler sunar.

Ayrıca, bu ücretsiz araç, zaman içindeki popülerlik değişikliklerini gözlemlemenizi sağlar ve kullanıcı eğilimlerini ve kalıplarını belirlemek için mükemmel bir kaynak haline gelir. Bu verileri, genel pazarlama stratejinizi ve planlarınızı bilgilendirmek için kullanın.

Google Trends'in en iyi özellikleri

Keşfet ve Şu An Trend Olan bölümleri, birden fazla ülke ve kategoride popüler konuları keşfetmenizi sağlar

Çizgi grafikler, çubuklar ve haritalar, şirket verilerini bir bakışta kolayca yorumlamanızı sağlar

Karşılaştırma şablonlarını kullanarak aynı anda beş adede kadar anahtar kelimenin popülerliğini ve trendlerini karşılaştırın

İlgili sorgular özelliği, aradığınız terimle ilişkili anahtar kelimeleri ortaya çıkarmanıza yardımcı olur

Google web aramasına ek olarak, Görsel Arama, Haber Arama, Google Alışveriş ve YouTube Arama gibi platformlar arasında arama yapabilirsiniz

Google Trends sınırlamaları

Verilerin güncellenmesi birkaç gün sürer

Düşük hacimli arama terimlerini kaydetmez

Anahtar kelimelerin tam arama hacmini sağlamaz

Google Trends fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Google Trends puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (130'dan fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (20'den fazla yorum)

7. Google Analytics

Web sitesi analizi için en iyisi

google Analytics aracılığıyla

Google Analytics, web sitenizin trafiği hakkında derinlemesine bilgiler sağlayan güçlü bir araçtır. Ziyaretçilerinizin demografik bilgileri, coğrafi konumu ve genel davranışları dahil olmak üzere bilgiler sağlar.

Ayrıca, kullanıcıların sitenizle nasıl etkileşimde bulunduğunu, örneğin hangi sayfaları ziyaret ettiklerini, ne kadar süre kaldıklarını ve hangi eylemleri gerçekleştirdiklerini (ör. satın alma veya form doldurma) anlayabilirsiniz. Bu bilgiler, daha iyi bir kullanıcı deneyimi ve daha fazla dönüşüm için web sitenizi optimize etmenize yardımcı olur.

Google Analytics'in en iyi özellikleri

Çoğu işletmenin ihtiyaçlarını karşılayan cömert bir ücretsiz planı vardır

Site ziyaretçilerinizin yaş, cinsiyet ve konum gibi demografik bilgilerini toplar

Günlük ziyaretçi sayısı, trafik kaynakları (ör. sosyal medya, Google reklamları vb.) ve kullanılan cihazlar ve tarayıcılar dahil olmak üzere ayrıntılı trafik analizi sağlar

Davranış akışı özelliği ile kullanıcıların sitenizde gezinirken attığı belirli adımları görselleştirmenizi sağlar

Site ziyaretçilerinin satın alma işlemi yapması, belirli bir sayfayı görüntülemesi veya sitenizde belirli bir süre geçirmesi gibi dönüşüm metriklerini ayarlamanıza ve izlemenize olanak tanır

Google Analytics sınırlamaları

Zor öğrenme süreci

Verilerin yüklenmesi bazen yavaş olabilir

Ücretsiz sürümden Analytics 360'a geçişte büyük bir fiyat artışı vardır

Google Analytics fiyatlandırması

Google Analytics: Ücretsiz

Google Analytics 360: 12.500 $/ay

Google Analytics derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (6.100'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (7.500+ yorum)

8. Majestic

Backlink analizi için en iyisi

majestic aracılığıyla

Majestic, geri bağlantı analizinde uzmanlaşmış bir SEO rakip analiz aracıdır. Geri bağlantı profiliniz ve rakiplerinizin geri bağlantı profilleri hakkında kapsamlı bir genel bakış sunar. Bu bilgiler, bağlantı oluşturma stratejinizi optimize etmenize ve dolayısıyla sitenizin genel SEO performansını iyileştirmenize yardımcı olur.

Majestic, web sitesi sahipleri, SEO uzmanları ve sitelerinin alan adı otoritesini ve arama motoru sıralamalarını yükseltmek isteyen dijital pazarlamacılar arasında popülerdir. ??

Majestic'in en iyi özellikleri

Aynı anda birden fazla URL'nin geri bağlantı verilerini analiz etmenizi sağlar

Belirtilen bir URL için iki ayrı indeks sağlar: geçmiş geri bağlantı verileri için geçmiş indeks ve en güncel geri bağlantı verileri için yeni indeks

Sizin ve rakiplerinizin web sitelerinin geri bağlantılarının kalitesini ve miktarını ölçer

İki web sitesinin bağlantı profillerini yan yana karşılaştırmalı olarak görüntülemenizi sağlar

Majestic sınırlamaları

Kullanıcı dostu olmayan arayüz

Pahalı planlar

Ücretsiz plan yok

Majestic fiyatlandırma

Lite: 49,99 $/ay

Pro: 99,99 $/ay

API: Aylık 399,99 $'dan başlayan fiyatlarla

Majestic derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 3/5 (70+ yorum)

Capterra: 4. 3/5 (20+ yorum)

9. Hootsuite

Dijital ve sosyal varlık analizi için en iyisi

hootsuite aracılığıyla

Hootsuite, birçok takımın rakip analizi için kullandığı kapsamlı bir pazarlama stratejisi ve sosyal medya yönetim aracıdır. Tek bir gösterge panelinden farklı sosyal medya hesaplarına aynı anda gönderi paylaşabilir ve düzenli bir paylaşım programına bağlı kalabilirsiniz.

Hootsuite'i kullanarak, her siteyi ayrı ayrı ziyaret etmek zorunda kalmadan sosyal medya etkinliklerinizi (örneğin, ana akışınızı görüntüleme, yorumlara yanıt verme vb. ) kolaylaştırabilirsiniz. Birden fazla sosyal medya platformunda varlıklarını yönetmekte zorlanan işletmeler için harika bir araçtır.

Hootsuite'in en iyi özellikleri

Yedi popüler sosyal medya platformuyla bağlantı kurar: Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, LinkedIn, Pinterest ve YouTube

Maksimum etkileşim için hesaplarınızda yayınlama için önerilen zamanları önerir

Yerleşik AI yazarı ve hashtag oluşturucu ile hızlı bir şekilde gönderi başlıkları oluşturmanıza yardımcı olur

Canva ve Grammarly ile entegre olarak, hatasız başlıklar ile görsel olarak çekici içerik oluşturmayı basitleştirir

Farklı sosyal ağlarda markanızla ilgili konuşmaları ve bahsetmeleri izlemenizi sağlar

Sosyal medya performansını izlemek için kapsamlı analiz araçlarına sahiptir

Hootsuite sınırlamaları

Ücretsiz plan yok

Temel planda yalnızca bir kullanıcı

Yeni kullanıcılar için karmaşık arayüz

Yoğun saatlerde yavaşlama

Hootsuite fiyatlandırması

Profesyonel: 99 $/ay

Takım: 249 $/ay

İş: 739 $/ay

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Hootsuite puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (4.000+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (3.460+ yorum)

10. Owletter

E-posta pazarlaması rekabet analizi için en iyisi

owletter aracılığıyla

Owletter, rakiplerinizin e-posta bültenlerini izlemek için bir izleme aracıdır. Tek tek bültenlere abone olup gelen kutunuzu doldurmak yerine, rakiplerinizin alan adlarından gelen e-postaları yakalar ve kaydeder.

Ayrıca, rakiplerinizin e-postalarındaki ortak temaları ve kalıpları tespit ederek rakiplerinizin e-posta stratejilerini anlamanıza yardımcı olacak analiz özelliklerine sahiptir ve size rekabet avantajı sağlar. Bu içgörüler, daha etkili e-posta pazarlama kampanyaları oluşturmak için yararlıdır.

Owletter'ın en iyi özellikleri

Kullanımı kolay bir arayüze sahiptir

Aynı anda birden fazla rakip web sitesini izlemenizi sağlar

İzlemeyi seçtiğiniz web sitelerinden gelen tüm e-postaları otomatik olarak yakalar ve saklar

Her e-postanın orijinal görünümünü anlık görüntü olarak korur, böylece kullanılan biçimlendirmeyi ve görselleri tam olarak görebilirsiniz

Rakiplerinizin gönderdiği e-postaların sayısını, gönderildikleri günü ve saati ile spam itibarlarını görebilirsiniz

Owletter sınırlamaları

Ücretsiz plan yok

Harici uygulamalarla sınırlı entegrasyonlar

Tıklama ve dönüşüm oranları gibi daha derinlemesine analizler eksik

Owletter fiyatlandırması

Başlangıç: 19 $/ay

Pro: 39 $/ay

Sınırsız: 79 $/ay

Owletter puanları ve yorumları

G2: Yorum yok

Capterra: Yorum yok

11. SpyFu

PPC analizi için en iyisi

spyFu aracılığıyla

SpyFu, rakiplerinizin SEO stratejileri hakkında ayrıntılı veriler sağlayan kapsamlı bir SEO aracıdır. En karlı anahtar kelimeleri, ücretli ve organik aramaları ve sıralama geçmişi hakkında içgörüler sunar. SpyFu, PPC rakiplerinin araştırması için harika bir araçtır ve hedef alabileceğiniz yeni anahtar kelimeleri keşfetmenize yardımcı olabilir.

SpyFu'nun en iyi özellikleri

Rakiplerinizin PPC anahtar kelimelerini indirmenize olanak tanır

On yılı aşkın bir süredir organik arama sıralama geçmişi sağlar

Sınırsız arama sonuçları, veri aktarımı ve alan adı genel bakış PDF'leri sunar

Anahtar kelime grupları oluşturarak ve bildirimler ayarlayarak SEO proje yönetiminizi basitleştirin

SpyFu sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, verilerin bazen biraz güncel olmayabileceğini bildirmiştir

Arayüz, yeni başlayanlar için kafa karıştırıcı olabilir

SpyFu fiyatlandırma

Temel plan : 39 $/ay

Profesyonel plan: 79 $/ay

SpyFu derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (500+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

12. iSpionage

Sosyal medya rekabet araştırması için en iyisi

iSpionage aracılığıyla

iSpionage, rakiplerinizin stratejilerini anlamanıza yardımcı olan gelişmiş bir SEO aracıdır. Kapsamlı özellikleri arasında PPC rakip araştırması, SEO rakip araştırması ve sosyal medya rakip araştırması bulunur. iSpionage, rakiplerinizin anahtar kelimeleri, reklam içeriği ve geri bağlantıları hakkında ayrıntılı veriler sağlayarak taktiklerini tam olarak görmenizi sağlar.

iSpionage'ın en iyi özellikleri

90'dan fazla ülkede yedi arama motoru için kapsamlı anahtar kelime ve reklam metni verileri sunar

Rakiplerin dönüşüm stratejileri hakkında içgörüler sağlar

Kampanya İzleme özelliği, rakiplerinizin kampanya stratejilerini izlemenizi sağlar

SEO çabalarınızı geliştirmek için Google Ads, Bing Ads ve Yahoo Ads gibi araçlarla entegrasyonlar

iSpionage sınırlamaları

Kullanıcılar, sistemin tasarımının biraz eski olduğunu bildirmiştir

Küçük işletmeler veya bireysel kullanıcılar için pahalı olabilir

iSpionage fiyatlandırması

Başlangıç: 59 $/ay

Profesyonel: 99 $/ay

Gelişmiş: 299 $/ay

Enterprise: Satış ekibiyle iletişime geçin

iSpionage derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 3,5/5 (10+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (20+ yorum)

13. Semrush

Dijital pazarlama için en iyisi

semrush aracılığıyla

Semrush, dijital pazarlama profesyonelleri için eksiksiz bir araç setidir. SEO, PPC, SMM ve rekabet analizini kapsar. Bu araç, görüntülü reklamcılık, bağlantı oluşturma, organik ve ücretli arama dahil olmak üzere rakiplerinizin stratejilerini anlamanıza yardımcı olur. Semrush, rakiplerinizin web trafiğini ve çevrimiçi görünürlüğünü incelemek için bir dizi analitik rapor sunar.

Semrush'un en iyi özellikleri

Rakiplerinizin trafik kaynakları, sıralama anahtar kelimeleri ve sosyal medya sonuçları hakkında veri sağlar

Herhangi bir alan adı için derinlemesine bağlantı analizi sunar

Reklamcılık Araştırma aracı, rakiplerinizin reklam bütçelerini inceleyerek en başarılı reklam metinlerini belirlemenizi sağlar

Google Analytics, Google Search Console, Google My Business ve Google Ads ile entegrasyonlar

Semrush sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, veri miktarının çok fazla olduğunu bildirmiştir

Arayüz, yeni başlayanlar için biraz alışması zaman alabilir

Semrush fiyatlandırması

Pro: Kullanıcı başına aylık 129,95 $

Guru: 249,95 $/ay kullanıcı başına

İş: 499,95 $/ay kullanıcı başına

Semrush puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.800'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.100+ yorum)

14. Kompyte

via Kompyte

Kompyte, işletmelere rakiplerinin stratejileri ve eylemleri hakkında içgörüler sağlayarak etkili kararlar almalarını sağlayan bir rekabet istihbarat aracıdır. Bu araçla kullanıcılar, rakiplerini birden fazla kanalda izleyebilir ve gerçek zamanlı güncellemeler alabilir.

Kompyte'nin en iyi özellikleri

Web siteleri, sosyal medya, reklam kampanyaları vb. kanallardaki rakip güncellemeleri için gerçek zamanlı uyarılar

Değişiklikleri vurgulamak için kullanıcı ve rakip web sitelerinin yan yana karşılaştırılması

AI destekli analitik, rakiplerin stratejileri hakkında içgörüler sunarak kullanıcıların fırsatları yakalamasına yardımcı olur

HubSpot, Salesforce ve Slack dahil olmak üzere popüler satış ve pazarlama platformlarıyla entegrasyon

Kompyte sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, en uygun sonuçları elde etmek için aracın oldukça fazla özelleştirme gerektirdiğini bildirmiştir.

Fiyatlandırma, küçük işletmeler veya yeni kurulan şirketler için daha az erişilebilir olabilir

Kompyte fiyatlandırması

Fiyat planları için satış ekibiyle iletişime geçin

Kompyte derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (30'dan fazla yorum)

15. Crayon

AI rakip analizi için en iyisi

crayon aracılığıyla

Crayon, kullanıcıların rakip stratejisinin çeşitli yönlerini izlemelerine olanak tanıyan eksiksiz bir rakip analizi özellikleri paketi sunar. Crayon, sosyal medya etkinliği, web sitesi değişiklikleri ve daha fazlasını içeren eksiksiz bir rekabet genel görünümü sağlamak için yapay zeka kullanır.

Crayon'un en iyi özellikleri

Rakip fiyatlandırma, ürünler ve stratejiler hakkında ayrıntılı bilgiler

Pazar analizi ve trend izleme, işletmelerin rakiplerinden önce sıcak pazar trendlerini belirlemesine ve bunlara ayak uydurmasına yardımcı olur

Daha akıcı bir deneyim için popüler satış ve pazarlama araçlarıyla entegrasyon

Kullanıcıların rakiplerin faaliyetlerinden her zaman haberdar olmasını sağlayan gerçek zamanlı uyarılar

Crayon sınırlamaları

Platformun kurulumu ve alışması bazı kullanıcılar için oldukça karmaşık olabilir

Premium özelliklere yalnızca daha yüksek fiyatlı planlarda erişilebilir

Crayon fiyatlandırması

Yazılım demosu ve fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Crayon puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (6 yorum)

Bu 15 en iyi rakip analiz aracı, işletmenizin çevrimiçi görünürlüğünü artırmak ve büyümeyi hızlandırmak için oyunun kurallarını değiştirebilir.

Ancak bu araçlar size değerli bilgiler sağlasa da, bu bulguları yönetmek ve düzenlemek de aynı derecede önemlidir. Neyse ki, ClickUp bunu çok kolaylaştırıyor.

Kapsamlı bir verimlilik platformu olan ClickUp, iş ve ürün stratejinizin yürütülmesini denetlerken anahtar rakip içgörülerini takip etmenize yardımcı olabilir. Sonuç olarak, rakiplerinizi daha iyi anlamakla kalmayacak, onları geride bırakacaksınız. ?

Rakiplerinizin önüne geçmeye ve potansiyel müşterilerinizin dikkatini çekmeye hazır mısınız? ClickUp'a bugün kaydolun!