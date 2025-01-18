kusursuz İçerik için En İyi 10 AI Yazma Geliştirici Araç

Saat geç oldu, taslağınızı gözden geçiriyorsunuz ve bir şeyler ters gidiyor. Ton mu yanlış? Cümleler çok mu hantal?

İçeriği bölmek için başka bir metin kutusuna ihtiyacınız olabilir. 🤔

En iyi yazarlar bile cümlelerinin biraz daha düzeltilmesi gereken anlar yaşar.

İşte burada yapay zeka destekli bir yazma geliştirici devreye girer. Hataları tespit eder, okunabilirliği artırır, akışı iyileştirir ve fikirlerinizi net bir şekilde iletmenizi sağlar.

Bu blogda, kusursuz içerik oluşturmak için en iyi 10 yazma geliştiriciyi keşfedeceğiz. 🎯

⏰ 60 Saniyelik Özet İşte en iyi AI yazma geliştirme araçlarına kısa bir genel bakış: ClickUp (AI destekli içerik oluşturma için en iyisi) Grammarly (Kapsamlı yazma yardımı için en iyisi) ProWritingAid (Derinlemesine stil ve yapı analizi için en iyisi) DeepL Write (Yüksek kaliteli çeviriler ve yeniden yazımlar için en iyisi) HyperWrite (Yaratıcı içerik üretimi için en iyisi) QuillBot (Paraphrasing ve özetleme için en iyisi) Scribbr (Akademik yazma desteği için en iyisi) YouWrite (Kişiselleştirilmiş yazma geri bildirimi için en iyisi) Originality.ai (İntihal tespiti ve içerik özgünlüğü için en iyisi) Easy Peasy AI (Hızlı içerik oluşturmak için en iyisi)

Yazma geliştiricilerde nelere dikkat etmelisiniz?

Tüm yazma geliştirme araçları aynı yeteneklere sahip değildir. Bazıları gramer kontrollerinde mükemmeldir, diğerleri ise tonu iyileştirme veya karmaşık fikirleri basitleştirme konusunda uzmanlaşmıştır.

Bu kadar çok seçenek varken, hangi özelliklere öncelik vermeniz gerektiğini bilmek önemlidir. Yazı geliştiricinizin sahip olması gereken bazı özellikler şunlardır. 👀

✅ Hata algılama: Dilbilgisi, noktalama ve yazım sorunlarını etkili bir şekilde belirleme ve düzeltme

✅ Okunabilirlik iyileştirmeleri: İçeriğinizi daha net ve ilgi çekici hale getirmek için öneriler sunar

✅ Ton ayarlamaları: Yazı stilinizi hedef kitlenize veya amacınıza uygun hale getirmenize yardımcı olur

✅ Özel ayar seçenekleri: Önerileri benzersiz yazma tercihlerinize uyarlayın

✅ Entegrasyon kolaylığı: Mevcut araçlarınız veya iş akışlarınızla sorunsuz bir şekilde çalışır

✅ Ayrıntılı bilgiler: Yapı, tutarlılık ve genel etki hakkında geri bildirim sağlar

🧠 İlginç Bilgi: Şimdiye kadar yazılmış en uzun roman, Marcel Proust'un Kayıp Zamanın İzinde (À la recherche du temps perdu) adlı eseridir. Bu roman, 1,2 milyon kelimeden oluşmaktadır!

Doğru yazma geliştirici, içeriğinizi iyi düzeyden olağanüstü düzeye taşıyabilir. Peki hangi aracı seçmelisiniz?

Gramer, stil ve okunabilirliği iyileştiren en iyi 10 yazma geliştirme aracının listesi.

En iyi yazma geliştirme araçlarından birini seçmeye hazır olun! 💪

1. ClickUp (AI destekli içerik oluşturma için en iyisi)

Listedeki ilk araç, ClickUp, iş için her şeyi içeren uygulama, içerik oluşturma ve görev yönetimi için AI destekli araçları entegre eden bir platform arayan takımlar için mükemmel bir seçimdir.

'ın öne çıkan özelliklerinden biri, ClickUp'ın yerleşik AI asistanı ClickUp Brain'dir. 🤩

E-posta taslağınızın daha düzgün bir sürümüne mi ihtiyacınız var? AI düzeltme aracı, mesajınızın profesyonel ve amacınıza uygun olmasını sağlar. Pazarlama sunumu mu hazırlıyorsunuz? Önerileri, kelimelerinizin ikna edici ve hedef kitleye odaklı olması için özelleştirir.

ClickUp Brain

ClickUp Brain'i deneyin Metni seçin ve ClickUp Brain ile kalitesini artırın

'ın AI içerik oluşturucu, doğrudan ClickUp ekosistemine entegre edilmiştir ve takımlara içeriği basitleştirme, yeniden yazma ve iyileştirme için bir çözüm sunar.

ClickUp Brain, özelleştirmeyi de çok önemsiyor.

Sadece genel düzenlemeler yapmakla kalmaz, rolünüze ve yazma ihtiyaçlarınıza göre içeriğinizi ince ayar yapar. Örneğin, pazarlamacılar harekete geçirici ifadelerini iyileştirebilirken, proje yöneticileri kısa ama ikna edici raporlar oluşturmada yardım alabilir. Araç hedeflerinize uyum sağlar ve yazdığınız her metni bir öncekinden daha iyi hale getirir.

ClickUp Belgeleri

ClickUp Docs ile içeriğinize zengin biçimlendirme ekleyin

Takım projeleri için, ClickUp Docs işbirliğini yepyeni bir düzeye taşıyor. AI yazarı belgenizde sizinle birlikte çalışırken, fikirlerinizi beyin fırtınası yapabilir, içerik taslakları oluşturabilir ve geri bildirimlerinizi tek bir yerden paylaşabilirsiniz.

Gerçek zamanlı düzenleme, herkesin aynı sayfada kalmasını sağlayarak birlikte içerik oluşturmayı ve iyileştirmeyi kolaylaştırır. Belgeler ayrıca tablolar, resimler ve gömülü multimedya dahil zengin metin biçimlendirme özelliğini sunarak verilerinizi daha ilgi çekici hale getirir.

Bunu ClickUp'ın pazarlama araçlarıyla birleştirin ve kampanyalar planlamak, ilgi çekici içerikler yazmak ve ilerlemenizi izlemek için ihtiyacınız olan her şeye tek bir platformda sahip olun.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Önceden oluşturulmuş komut istemleri: Pazarlama, mühendislik ve müşteri desteği gibi roller için yazmayı basitleştirmek üzere 100'den fazla özelleştirilebilir komut istemine erişin

Gerçek zamanlı işbirliği: Belgeler üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın, anında geri bildirim ve düzenlemeler yapın

Otomasyon yetenekleri: İçerik oluşturma ve tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek teslim tarihlerini kaçırmamanızı sağlar

İçerik kalitesini artırın: Daha iyi etki için ton, stil ve yapıyı ayarlamak üzere role özel öneriler alın

ClickUp sınırlamaları

Kapsamlı özellikler ve özelleştirme seçenekleri, yeni başlayanlar için çok karmaşık olabilir ve tam olarak öğrenmek için zaman ve çaba gerektirir

Mobil uygulama, masaüstü sürümüyle aynı düzeyde işlevsellik sunmayabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana kullanıcı başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

2. Grammarly (Kapsamlı yazma yardımı için en iyisi)

grammarly aracılığıyla

Grammarly, çeşitli platformlarda iletişimi iyileştirmek ve geliştirmek için tasarlanmış çok yönlü bir AI destekli gramer denetleyicisidir. Yazılarınızın etkileyici olmasını sağlamak için gerçek zamanlı gramer, imla ve noktalama düzeltmeleri ile netlik ve üslup önerileri sunar.

Grammarly'nin en iyi özellikleri

Kelime dağarcığınızı zenginleştirmek ve doğruluğu korumak için bağlamsal eşanlamlılar edinin

Gramer, stil ve akışın iyileştirilmesi için gerçek zamanlı geri bildirim alarak yazınızı geliştirin

Scrivener, Google Dokümanlar ve Microsoft Word gibi platformlarla entegre edin

Aşırı kullanılan kelimeleri ve tekrarlayan yapıları belirleyerek cümle çeşitliliğini artırın

Grammarly sınırlamaları

Birden fazla dil, İngilizce olmayan terimler veya tablolar gibi öğeler içeren belgeler için iyi sonuç vermez

Bazen cümlenin bağlamını yanlış yorumlayarak yanlış önerilerde bulunabilir

Grammarly fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 30 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Grammarly puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (7000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (9000+ yorum)

📖 Ayrıca okuyun: En İyi Grammarly Alternatifleri ve Rakipleri

🧠 İlginç Bilgi: İlk daktilo 1868 yılında Christopher Latham Sholes tarafından icat edildi. Daktilolar, insanların el yazısından çok daha hızlı yazabilmelerini sağlayarak yazma alanında devrim yarattı.

3. ProWritingAid (Derinlemesine stil ve yapı analizi için en iyisi)

proWritingAid aracılığıyla

ProWritingAid, derinlemesine stil ve yapı analizi için güçlü bir araçtır. Dilbilgisi, okunabilirlik, aşırı kullanılan kelimeler ve cümle yapısı hakkında kapsamlı raporlar sunarak kullanıcıların içeriklerini iyileştirmelerine yardımcı olur.

ProWritingAid'in en iyi özellikleri

İçeriği resmi, gayri resmi, daha uzun, daha kısa ve daha akıcı hale getirmek için başka kelimelerle ifade edin

Okunabilirliği ve akıcılığı iyileştirmek, zaman kipini değiştirmek ve duyusal ayrıntılar eklemek için "Sparks Edit"i kullanın

"Sparks Continue" ile yeni diyaloglar ve ilgi çekici benzetmeler ekleyin

ProWritingAid sınırlamaları

Bazen yanlış öneriler veya düzeltmeler sunar

ProWritingAid fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: 30 $/ay

Premium Pro: 36 $/ay

ProWritingAid puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (40'tan fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (400'den fazla yorum)

📖 Ayrıca okuyun: En İyi ProWritingAid Alternatifleri

4. DeepL Write (Yüksek kaliteli çeviriler ve yeniden yazımlar için en iyisi)

deepL Write aracılığıyla

DeepL Write, yüksek kaliteli çevirileriyle öne çıkan bir yeniden yazma aracıdır. Çok dilli yazarlar veya çeşitli dillerde içeriği iyileştirmek isteyenler için idealdir. Aracın sezgisel yapay zekası, metnin anlamını korurken netliği ve üslubu geliştirir.

DeepLWrite'ın en iyi özellikleri

Kelime seçimi, ifade ve üslup konusunda gerçek zamanlı AI önerileriyle yazınızı geliştirin

Benzersiz yazma stilinizi korurken metinlerinizin netliğini artırın

Yazım, dilbilgisi ve noktalama sorunlarını anında düzeltin

Anında önerilerden yararlanın, metninizi yazarken düzenlemenize yardımcı olur

DeepLWrite sınırlamaları

Dosya özelliğini kullanabileceğiniz sayıdaki kısıtlamalar, sık belge işleme ihtiyacı olan kullanıcılar için esnekliği sınırlar

Sınırlı dil çeviri özellikleri

DeepLWrite fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 16,50 $

İş: Özel fiyatlandırma

DeepLWrite puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (50+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (100'den fazla yorum)

🧠 İlginç Bilgi: Şimdiye kadar satılan en pahalı el yazması, 1994 yılında Bill Gates tarafından 30,8 milyon dolara satın alınan Leonardo da Vinci'nin Codex Leicester'ıdır. El yazması, Leonardo'nun bilim, astronomi ve anatomi üzerine notlarını ve eskizlerini içerir.

5. HyperWrite (Yaratıcı içerik oluşturmak için en iyisi)

hyperWrite aracılığıyla

HyperWrite, yaratıcı içerik için bir " " AI metin üreticisi olarak uzmanlaşmıştır. Milyonlarca akademik makale ve bildiriyi arayarak gerçek zamanlı araştırmalardan yararlanabilir ve size doğru ve güncel bilgiler sunar.

Fikir üretirken, pazarlama metinleri taslakları hazırlarken veya roman yazarken, bu araç stilinize uyum sağlar ve yararlı öneriler sunar.

HyperWrite'ın en iyi özellikleri

Özel ses ve stilinizi yansıtmak için istemlere göre çıktıları özelleştirin

E-posta oluşturma veya başlık bulma gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

Yaratıcı AI araçlarından yararlanarak minimum çabayla makaleler, senaryolar ve daha fazlasını taslak haline getirin

Fikirlerinizi genişletin, paragraflar oluşturun ve hatta tam bir makale veya hikaye geliştirmek için önerilerde bulunun

HyperWrite sınırlamaları

Çıktılar tekrarlayıcı ve daha az özgün hale gelebilir

Diğer araçlara kıyasla içerik oluşturmak daha uzun sürer

HyperWrite fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 19,99 $

Ultra: Kullanıcı başına aylık 44,99 $

6. QuillBot (Paraphrasing ve özetleme için en iyisi)

quillBot aracılığıyla

QuillBot, paraphrasing ve özetleme özellikleriyle öğrencilere, profesyonellere ve içerik oluşturuculara hitap etmesiyle ünlüdür. Ton, stil ve akıcılığı ayarlamak için birden fazla mod sunarak metninizin hem özgün hem de kusursuz olmasını sağlar.

Aracın yerleşik dilbilgisi denetleyicisi ve entegrasyon seçenekleri, yazılı işleri iyileştirmek için çok yönlü bir araçtır.

QuillBot'un en iyi özellikleri

Akademik ve profesyonel ihtiyaçlar için kullanımı kolay bir araçla alıntılar oluşturun

İçeriğin netliğini ölçmek için öncesi ve sonrası karşılaştırmalarıyla okunabilirliği değerlendirin

Uzun metinleri kısa özetlere sıkıştırarak karmaşık içeriği hızlı bir şekilde sindirmenizi kolaylaştırın

Olası intihal vakalarını tespit ederek işinizin özgün ve gerçek olduğundan emin olun

QuillBot sınırlamaları

Özellikle intihal tespiti için bazen daha az doğru sonuçlar üretir

Paraphrasing aracı için kelime sayısı sınırlamaları

QuillBot fiyatlandırması

Ücretsiz

Aylık: 9,95 $/ay kullanıcı başına

Yarı yıllık: Kullanıcı başına aylık 6,66 $

Yıllık: Kullanıcı başına aylık 2,50

QuillBot puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

🔍 Biliyor muydunuz? William Shakespeare, "eyeball" (göz küresi), "bedroom" (yatak odası) ve "swagger" (kendini beğenmişlik) gibi popüler terimler de dahil olmak üzere İngilizceye 1.700'den fazla kelime kazandırdığı için kredi almıştır

7. Scribbr (Akademik yazma desteği için en iyisi)

via Scribbr

Scribbr, özelliklerini akademik yazım için uyarlayarak intihal tespiti, gramer kontrolü ve alıntı desteği gibi araçlar sunar. Mantıksal akışı korumaya yardımcı olur ve işinizin akademik standartlara uygun olmasını sağlar.

Denemeler ve tezlere odaklanan Scribbr, kesin ve iyi yapılandırılmış akademik içerik oluşturmayı kolaylaştırır.

Scribbr'ın en iyi özellikleri

APA, MLA ve Chicago dahil olmak üzere çeşitli stillerde doğru alıntılar oluşturun

Öğrenciler ve araştırmacılar için kılavuzlar ve en iyi uygulamalar içeren yazma kaynaklarına erişin

Metninizi geniş bir akademik veritabanıyla karşılaştırmak için intihal araçlarını kullanın

Hataları veya tutarsızlıkları tespit eden yapay zeka destekli araçlarla düzeltme konusunda yardım alın

Scribbr sınırlamaları

Bazen alakasız kaynaklar verir

Farklı belge türlerinde iyi çalışmıyor

Scribbr fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Scribbr puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

🔍 Biliyor muydunuz? Johannes Gutenberg tarafından 1455 civarında basılan Gutenberg İncil, hareketli harflerle basılan ilk büyük kitap olarak kabul edilir. Bu icat, yazı ve yayıncılık tarihinin anahtar gelişmelerinden biri olarak kabul edilir.

8. YouWrite (Kişiselleştirilmiş yazma geri bildirimi için en iyisi)

via Trend Hunter

YouWrite, benzersiz ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize göre içerik oluşturarak yazma sürecinizi iyileştirir. Belirli kullanım durumlarına uyum sağlamak için Araştırma, Yaratıcı veya Dahi gibi birden fazla modu vardır.

Ton, hedef kitle veya stili belirleyin, profesyonel e-postalar veya yaratıcı yazma projeleri gibi çeşitli bağlamlara uygun özel öneriler sunar.

YouWrite'ın en iyi özellikleri

Konu satırlarını, açılış sayfaları için metinleri ve sosyal medya başlıklarını kolaylıkla yazın

Önceden oluşturulmuş şablona kullanım örneği, üslup, hedef kitle ve mesaj ayrıntılarını ekleyerek içerik oluşturun

Yaratıcı mod seçeneklerini kullanarak şiir ve senaryolar yazın

YouWrite sınırlamaları

Gelişmiş araştırma yeteneklerinden yoksundur

Bağımsız uygulamaları tercih eden kullanıcılar, bu aracın You.com'a entegre olması nedeniyle kullanışsız bulmaktadır

YouWrite fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro plan: Kullanıcı başına aylık 20 $

Takım planı: Kullanıcı başına aylık 30 $

Enterprise planı: Özel fiyatlandırma

YouWrite puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

9. Originality. ai (İntihal tespiti ve içerik özgünlüğü için en iyisi)

Originality.ai, içerik bütünlüğünü koruyan bir gözetim aracıdır ve tekrar eden veya yapay zeka tarafından oluşturulan metinleri hassas bir şekilde tespit eder. İşletmeler ve akademik kurumlar için tasarlanan bu araç, etik yazım uygulamalarının sürdürülmesine öncelik verir.

Originality. ai'nin en iyi özellikleri

GPT-4'ten alınan metinler dahil olmak üzere, insan tarafından oluşturulan içerikten AI tarafından oluşturulan içeriği belirleyin

İçeriğin benzersizliğini sağlamak için intihal algılama ile AI özgünlük kontrollerini birleştirin

Takım yönetimi özellikleriyle işbirliğini kolaylaştırın ve işletmelerin tek bir hesaptan birden fazla kullanıcıyı denetlemesine olanak tanıyın

Erişilebilir özelliklere sahip temiz ve sezgisel bir gösterge paneli aracılığıyla ayrıntılı özgünlük puanlarını görün

Originality. ai sınırlamaları

Kullanıcılar, paragrafları veya bölümleri taşıyınca sonuçların değiştiğinden şikayetçi

Araç bazen gerçek insan yazısını AI tarafından oluşturulan içerikle karıştırır ve bu da yanlış pozitif sonuçlara yol açar

Originality. ai fiyatlandırması

Kullandıkça öde: 3.000 kredi için 30

Pro: Kullanıcı başına aylık 14,95 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 179 $

Originality. ai puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

10. Easy Peasy AI (Hızlı içerik oluşturmak için en iyisi)

via Easy Peasy AI

Easy Peasy AI, bloglar, başlıklar veya ürün açıklamaları için hızlı ve basit yardıma ihtiyaç duyan kullanıcılar için hafif bir metin yazma aracıdır. Fikir ve içerik üretmek için basit ve sade bir yaklaşım arayan yazarlar için harika bir seçenektir.

Easy Peasy AI'nın en iyi özellikleri

Yazma sürecinizi kolaylaştırmak için 90'dan fazla metin yazma şablonu arasından seçim yapın

AI destekli ses transkripsiyonunu kullanın ve ayrıntılı özetler, açıklamalar ve notlar oluşturun

Yazınızı tamamlayan görseller oluşturun, görsel olarak çekici grafiklerle içeriğinizi daha ilgi çekici hale getirin

Easy Peasy AI sınırlamaları

Kullanıcılar modelin doğruluğu hakkında şikayetlerde bulundu

Özelleştirme seçenekleri, son derece kişiselleştirilmiş içerik stilleri arayan kullanıcılar için kısıtlayıcı olabilir

Easy Peasy AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 16 $

Sınırsız 50: Kullanıcı başına aylık 24 $

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 32 ABD doları

ClickUp ile Yazma Projelerini İyileştirin ve Yönetin

Doğru AI yazma aracını seçmek, tonunuzu keskinleştirmek, netliği artırmak veya yazma sürecinizi hızlandırmak istiyorsanız içeriğinizi önemli ölçüde iyileştirebilir. Dilbilgisi denetleyicilerinden sofistike stil geliştiricilere kadar Grammarly, Easy Peasy AI ve QuillBot gibi araçlar, yazdıklarınızın kusursuz ve etkili olmasını sağlayan etkileyici özellikler sunar.

Ancak, ClickUp en iyi yazma geliştirme aracı olarak öne çıkıyor. Projelerde işbirliği yapan takımlar için, yazma kalitesini artıran ve proje yönetimi iş akışlarınızla sorunsuz bir şekilde entegre olan hepsi bir arada bir platform olarak öne çıkıyor.

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