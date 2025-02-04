2025'in En İyi 10 ProWritingAid Alternatifi

Yazarlar titizdir. Cümleleri oluşturmak, kelime seçiminde zorlanmak, hataları düzeltmek ve can sıkıcı gramer hatalarını ortadan kaldırmak için sayısız saatler harcarız.

İşte bu noktada ProWritingAid gibi araçlar devreye girerek hataları yakalamaya ve işimizi iyileştirmeye yardımcı oluyor. Ancak keşfedilmeyi bekleyen bir dilbilgisi denetleyici alternatifleri dünyası olduğunu biliyor muydunuz?

ProWritingAid, yazarlar için kullanışlı bir araçtır, ancak piyasadaki tek seçenek değildir. Daha uygun fiyatlı bir alternatif, AI yazma yardımı gibi belirli özellikler veya farklı bir yazma stiline uygun ücretsiz bir araç arıyorsanız, keşfedilmeyi bekleyen mükemmel bir ProWritingAid alternatifi var.

ProWritingAid alternatifinde nelere dikkat etmelisiniz?

İdeal ProWritingAid alternatifi, yalnızca yazma ihtiyaçlarınıza bağlıdır. İşte dikkate almanız gereken bazı anahtar özellikler ve faktörler:

Gelişmiş özellikler ve temel ihtiyaçlar: Yazma becerilerinizi geliştirmek için çok çeşitli özellikleri kontrol edin. Birçok araç, özgünlüğü sağlamak için intihal denetleyicileri entegre eder. AI yazma kullanışlı bir özelliktir ve yaratıcı beyin fırtınası, cümleleri yeniden yazma ve farklı yazma stilleri oluşturma konusunda yardımcı olabilecek araçlar büyük bir artıdır

Entegrasyon: Tercih ettiğiniz yazma yazılımıyla entegre olan bir AI yazma aracı seçin. Tarayıcı uzantıları, masaüstü uygulamaları veya popüler yazma platformlarıyla entegrasyonlar sunan seçenekleri arayın

Fiyat: Temel özelliklere sahip ücretsiz bir planın yeterli olup olmadığına veya ücretli aboneliklerin sunduğu gelişmiş işlevlere ihtiyacınız olup olmadığına karar verin. Bazı araçlar tek seferlik satın alma seçenekleri bile sunar

Hedef kitle: Belirli yazma stillerine veya sektörlere yönelik araçları arayın. Benzersiz yazma hedeflerinize uygun özellik ve işlevlere sahip araçları seçebilirsiniz

Yazma sürecinizi ve önceliklerinizi anlayarak, ProWritingAid alternatifleri için seçenekleri daraltabilir ve yazma akışınızı mükemmel şekilde tamamlayan bir yazma aracı bulabilirsiniz.

2024'te Kullanabileceğiniz En İyi 10 ProWritingAid Alternatifi

2024 için en iyi 10 ProWritingAid alternatifini inceleyelim ve bilinçli bir karar vermenize yardımcı olmak için bunların güçlü ve zayıf yönlerini keşfedelim:

1. ClickUp

AI destekli yazma için en iyisi

ClickUp'ın özelleştirilebilir gösterge paneli ve Belgeler özelliği ile yazma içgörülerini izle

ClickUp, geleneksel proje yönetiminin ötesine geçerek, takımları güçlendirmek ve iş akışlarını iyileştirmek için tasarlanmış bir dizi özellik sunar. Anahtar özelliklerden biri, güçlü bir belge oluşturma ve işbirliği aracı olan ClickUp Docs'tur. Sorunsuz işbirliğine yardımcı olur, böylece takım üyeleri yorum bırakabilir, revizyonları izleyebilir ve herkesin aynı sayfada olmasını sağlayabilir.

İşte işler ilginçleşiyor: ClickUp Docs, gramer uzmanı ve stil koçunuz olarak görev yapan yapay zeka destekli yazma asistanı ClickUp Brain ile sorunsuz bir şekilde entegre olur.

Beyin fırtınası oturum notlarını, proje tekliflerini veya pazarlama metinlerini merkezi ve erişilebilir bir platformda bir araya getirmeyi düşünün.

ClickUp Brain'in AI Writer'ına sorun ve önerilerini kullanarak mevcut taslakları iyileştirin veya yaratıcı fikirler üretin

İster gramer düzeltme, ister stil iyileştirme veya netlik artırma olsun, ClickUp Brain sanal düzenleyiciniz olarak işlev görür, yazınızı düzeltmenize ve profesyonel, etkili bir mesaj iletmenize yardımcı olur. ClickUp Brain'in AI Writer'ını kullanarak e-postalar, belgeler ve hatta yaratıcı beyin fırtınası oturumları için içerik taslağı hazırlayabilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Çok çeşitli önceden oluşturulmuş şablonlarla çarpıcı belgeler, wiki'ler ve bilgi tabanları oluşturun

Takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın, belgeler içinde görevler ve son tarihler atayın

ClickUp Doc'un sağlam biçimlendirme ve düzenleme özelliklerinden yararlanarak profesyonel görünümlü içerikler oluşturun

ClickUp Brain'in kapsamlı dilbilgisi düzeltme özellikleriyle yazım hatalarını ve dilbilgisi hatalarını ortadan kaldırın

Cümle yapısı, kelime seçimi ve genel netlik konusunda önerilerle yazma stilinizi geliştirin

ClickUp Brain'in yapay zeka yetenekleriyle ClickUp içinde sorunsuz bir şekilde birlikte çalışın

ClickUp sınırlamaları

ClickUp Brain, ek ücret karşılığında sunulan bir eklenti özelliğidir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ Çalışma Alanı ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

2. Grammarly

En iyi genel dilbilgisi denetleyicisi

grammarly aracılığıyla

Grammarly, köklü ve kullanıcı dostu bir gramer denetleyicisi olarak öne çıkıyor. Siz yazarken metninizi analiz eder, olası gramer, yazım ve noktalama hatalarını belirler ve vurgular. Bu anlık geri bildirim, yazarken sorunları gidermenize olanak tanır ve mesajınızın kusursuz ve profesyonel olmasını sağlar.

Netlik ve özlülük için öneriler sunarak cümle yapınızı ve kelime seçiminizi iyileştirmenize yardımcı olur. Grammarly, çeşitli yazma stilleri ve amaçlarına hitap eder. İster resmi bir iş e-postası, ister gündelik bir blog yazısı veya yaratıcı bir metin yazıyor olun, Grammarly önerilerini yazınızın amaçlanan üsluba ve hedef kitleye uygun olmasını sağlamak için ayarlayabilir.

Grammarly'nin en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı düzeltme , dilbilgisi, yazım hataları ve noktalama işaretleri kontrolü yapın

Netlik, cümle yapısı ve kelime dağarcığını geliştirmeye yönelik gelişmiş öneriler alın

Grammarly'nin eşanlamlılar önerileriyle mükemmel kelimeleri bulun ve kelime dağarcığınızı genişletin

Grammarly'nin intihal denetleyicisi ile özgünlüğü garanti edin. Bu denetleyici, potansiyel içerik tekrarlarını tespit etmek için geniş çevrimiçi veritabanlarını tarar

Kuruluşunuzun stil kılavuzunu Grammarly ile entegre ederek stil tercihlerine otomatik olarak uyum sağlayın ve marka tutarlılığını koruyun

Grammarly sınırlamaları

Ücretsiz plan sınırlı özellikler sunar ve intihal denetleyicisi veya gelişmiş stil önerileri içermez

Nüanslı gramer hatalarını, gramer ve noktalama hatalarını her zaman yakalayamayabilir veya karmaşık cümle yapılarını anlayamayabilir

Yaratıcı yazım için sınırlı işlevsellik; alışılmadık stiller ve teknik yazımlar yazım hatası olarak işaretlenebilir

Grammarly fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Premium : 30 $/ay

İş: Kullanıcı başına aylık 25 $

Grammarly puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (8.400+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (7.000'den fazla yorum)

3. Slick Write

Netlik ve özlüğe odaklanın

slick Write aracılığıyla

Slick Write, metninizi analiz eder ve yazınızı geliştirmek için içgörülü öneriler sunar. Mesajınızı bozabilecek gereksiz ifadeleri belirler ve bunları ortadan kaldırmanıza yardımcı olur. Ayrıca, cümle akışını ve genel okunabilirliği iyileştirmek için öneriler sunarak yazınızın doğrudan konuya odaklanmasını ve hedef kitlenizde yankı uyandırmasını sağlar.

Bu araç sadece gramer hatalarını düzeltmeye odaklanmaz. Etkili iletişimin anahtarının açık ve özlü yazım olduğunu bilir. Bu ücretsiz araç, anlaşılması kolay ve kalıcı bir izlenim bırakan cümleler oluşturmanıza yardımcı olur. İster deneyimli bir yazar ister yeni başlayan biri olun, Slick Write yazma araç kutunuzda değerli bir varlık olabilir.

Slick Write'ın en iyi özellikleri

Cümle yapınızı analiz edin ve akış ve özlülük için iyileştirmeler önerin

Slick Write'ın gereksiz kelime ve cümle algılama özelliği ile tekrarlanan kelimeleri ve gereksiz cümleleri ortadan kaldırın

Önerilen eş anlamlılar ve alternatifleri kullanarak yazınızın etkisini artırın

Slick Write'ın okunabilirlik puanı ile yazdıklarınızın karmaşıklığını net bir şekilde görün

Slick Write sınırlamaları

Ücretli gramer denetleyicilere kıyasla sınırlı özellik seti (temel hataların ötesinde gramer denetimi yok)

Geri bildirimler, özellikle uzun yazılarda tekrarlayıcı olabilir

İntihal kontrolü veya türe özgü öneriler gibi gelişmiş özellikler yoktur

Sınırlı entegrasyon seçenekleri (öncelikle web tabanlı araçlar)

Slick Write fiyatlandırması

Ücretsiz kullanım

Slick Write puanları ve yorumları

G2: NA

Capterra: Yeterli yorum yok

4. Linguix

AI destekli yazma asistanı

linguix aracılığıyla

Linguix, yapay zekanın gücünü kullanarak yazım stilinizi analiz eder, iyileştirilmesi gereken alanları belirler ve genel mesajınızı iyileştirecek faydalı öneriler sunar. Dilbilgisi çok önemli bir temel olsa da, Linguix bunun sadece yapbozun bir parçası olduğunu bilir.

Linguix, stil, netlik, akıcılık ve hatta çok dilli desteğe odaklanarak, yazma becerilerini geliştirmek isteyen herkes için kapsamlı bir çözüm sunar. İster deneyimli bir yazar olun, ister bu yolculuğa yeni başlıyor olun, Linguix size rehberlik edebilir.

Linguix'in en iyi özellikleri

Yazım stilinizi analiz edin ve mesajınızın açık, öz ve istenen etkiyi yaratmasını sağlamak için dilinizi geliştirmeye yönelik öneriler alın

Gereksiz karmaşıklığı ortadan kaldırın ve akıcı cümleler oluşturun.

İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Lehçe ve Portekizce için çok dilli desteğe erişin

Birden fazla dil için gramer ve anlaşılırlık önerileri alın, mesajınızın sınırların ötesinde anlaşılmasını ve yankı uyandırmasını sağlayın

Paraphrasing fonksiyonu ile anlamı koruyarak cümle yapısını yeniden ifade edin

Eş anlamlılar ve alternatif ifadeler için akıllı öneriler alın

Google Dokümanlar, Gmail ve web tarayıcıları gibi çeşitli platformlarla entegre edin

Linguix sınırlamaları

AI önerileri bazen aşırı ihtiyatlı olabilir veya yazının amaçlanan tonunu kaçırabilir

Özel intihal denetleyicilerine kıyasla intihal konusunda sınırlı geri bildirim

Linguix fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Kişisel Pro: Aylık 15 $

İş: Aylık 40 $

Linguix puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (120+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (90+ yorum)

5. PaperRater

Akademik yazım için özel olarak tasarlanmıştır

paperRater aracılığıyla

PaperRater, akademik yazımın benzersiz zorluklarını anlar ve bu kitleye doğrudan hitap eden özellikler sunar. Akademik makalelerdeki hataları tespit ederek ve iyileştirme önerileri sunarak öğrencileri ve akademisyenleri desteklemek için özel olarak tasarlanmış bir gramer denetleyicidir.

Bir dönem ödeviyle uğraşırken, bir araştırma önerisi hazırlarken veya tezinizi sonlandırırken PaperRater sizin yardımcınız olabilir. Özelliklerinden yararlanarak gramer hatalarını belirleyin ve düzeltin, kelime dağarcığınızı zenginleştirin ve alıntıların biçimini doğru bir şekilde düzenleyin.

PaperRater'ın en iyi özellikleri

Özel olarak eğitilmiş algoritmalarla akademik yazılarda sık görülen dilbilgisi hatalarını belirleyin

Denemelerinizin, araştırma makalelerinizin ve diğer belgelerinizin kusursuz ve hatasız olmasını sağlayın

Akademik yazılarda sık kullanılan eş anlamlı kelimeler ve alternatif ifadelerle iletişiminizi bir üst seviyeye taşıyın

Alıntılarla ilgili rehberlik alın, yaygın biçimlendirme hatalarını önleyin ve referanslarınızın açık ve doğru olmasını sağlayın

Slack ve HubSpot gibi popüler araçlarla entegre edin

PaperRater sınırlamaları

Ücretsiz planda sınırlı özellikler, intihal kontrolü ve alıntı önerileri ücretli planlara ayrılmıştır

Geri bildirim, tüm yazı türleri için uygun olmayabilecek resmi akademik bir stile yönelik olabilir

AI destekli yazma önerileri veya türe özel geri bildirim gibi gelişmiş özellikler yoktur

PaperRater fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Premium: 14,95 $/ay

PaperRater puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (20+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (10+ yorum)

6. Ginger

Farklı bir yaklaşımla dilbilgisi denetimi

ginger aracılığıyla

Ginger, güçlü bir dilbilgisi ve yazım denetleyicisi olarak öne çıkıyor, ancak yetenekleri temel hata algılamanın çok ötesine uzanıyor. Bu yenilikçi araç, hedef kitlenizin ilgisini çeken açık, öz ve ilgi çekici içerikler oluşturmanıza yardımcı olur.

Güçlü düzeltme motoru, yazım ve noktalama hatalarından daha karmaşık gramer sorunlarına kadar tüm hataları tespit eder ve düzeltir. Ayrıca Ginger, yazma stilinizi ve netliğinizi geliştirmek için tasarlanmış özellikler de sunar.

Ginger'ın en iyi özellikleri

Ginger'ın yerleşik parafrazlama aracıyla cümleleri daha net ve özlü hale getirmek için yardımcı olacak faydalı öneriler alın

Yerleşik sözlüğü kullanarak eş anlamlı kelimeleri ve alternatif ifadeler keşfedin

Metin okuma fonksiyonu ile yazdıklarınızı sesli olarak dinleyin

Ücretli planlarda sunulan çok dilli destek ile küresel bir kitleye hitap edin. Böylece, etkili bir şekilde iletişim kurabilirsiniz

Microsoft Word, Gmail ve web tarayıcıları dahil olmak üzere çeşitli platformlarla entegre edin

Ginger sınırlamaları

Cümle yeniden ifade önerileri bazen doğal olmayan veya garip olabilir

Metin okuma özellikleri her zaman istenen ses tonunu mükemmel şekilde yakalayamayabilir

Ginger fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Premium: 7,99 $ /ay

Ginger puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (35+ yorum)

Capterra: 4/5 (80+ yorum)

7. Quillbot

Yeniden ifade etme ustası

quillbot aracılığıyla

Quillbot, cümleleri orijinal anlamlarını koruyarak yeniden yazmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış bir parafrazlama aracıdır. İntihalden kaçınmak veya daha fazla netlik ve çeşitlilik için mevcut metni yeniden ifade etmek isteyenler için harika bir seçenektir.

Yaratıcı parafrazlama ve kapsamlı yazım iyileştirme için tek adresiniz. Bu yenilikçi araç, temel eşanlamlı kelime değiştirmenin ötesine geçer. Özel ihtiyaçlarınızı karşılamak için bir dizi parafrazlama modu sunar.

Quillbot'un en iyi özellikleri

Hafif değişiklikler için "Standart" ve daha yaratıcı yeniden yazımlar için "Akıcılık" dahil olmak üzere birden fazla yeniden yazma modu arasından seçim yapın

Orijinal metnin özünü koruyan Standart Mod ile rafine paragraflar yazın

Fluence Mode ile daha yaratıcı yeniden yazımlar yapın ve fikirlerinizi ifade etmenin yeni yollarını keşfedin

Formal Mode ile, yeniden ifade ettiğiniz metinlerin sofistike ve kusursuz bir üslubu korumasını sağlayın

Yaratıcı modda benzersiz ve orijinal yeniden ifade seçeneklerine erişin; beyin fırtınası yapmak veya yeni içerik fikirleri üretmek için mükemmeldir

Özel paragraf oluşturma için eşanlamlı kelime düzeyini ayarlayın

Quillbot sınırlamaları

Ücretsiz sürümde sınırlı sayıda parafraz vardır ve dilbilgisi denetimi yoktur

Eşanlamlılara aşırı güvenmek bazen doğal olmayan ifadelerle sonuçlanabilir ve manuel düzenleme gerektirebilir

Belirli bir üslup gerektiren karmaşık metinler veya yaratıcı yazılar için sınırlı işlevsellik

Quillbot fiyatlandırması

Ücretsiz plan (sınırlı sayıda parafraz)

Aylık: 9,95 $/ay

Yarı yıllık: 6,66 $/ay

Yıllık: 4,99 $/ay (yıllık olarak faturalandırılır)

Quillbot puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (25+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (130+ yorum)

8. Wordtune

Zekice yeniden ifade edin

wordtune aracılığıyla

Quillbot gibi, Wordtune de gramer hatalarına odaklanır ve cümleleri orijinal anlamlarını koruyarak yeniden yazmanıza yardımcı olur. Ancak Wordtune, açıklığın yanı sıra yazınızın tonunu ve stilini korumaya da önem verir.

Wordtune, etkili iletişimde tonun çok önemli bir rol oynadığını bilir. İster mizahi bir blog yazısı ister resmi bir iş teklifi hazırlıyor olun, Wordtune'un ton algılama ve koruma özellikleri, yeniden yazma süreci boyunca istediğiniz tonun tutarlı kalmasını sağlar.

Wordtune'un en iyi özellikleri

Birden fazla yeniden yazma modundan yararlanın: "Gündelik", "Resmi" ve "Kısa" gibi seçenekler farklı stil ihtiyaçlarını karşılar

Anlam kaybı olmadan cümle çeşitliliğini artırmak için eşanlamlı öneriler alın

Özetleme özelliğinin gücünü kullanarak anında özetler oluşturun ve bu süreçte çok fazla zaman ve kaynak tasarrufu sağlayın

Ton algılama fonksiyonu ile yeniden yazma sırasında amaçlanan tonu (ör. mizahi, ciddi) koruyun

Alternatif ifade biçimlerini keşfedin, fikirlerinizi ifade etmenin yeni yollarını bulun ve yazınıza taze bir enerji katın

Güvenilir kaynaklardan paylaşılan uzman görüşleriyle hareket halindeyken daha fazla bilgi edinmek ve öğrenmek için AI Answers'a erişin

Wordtune sınırlamaları

Diğer yeniden ifade araçları gibi, karmaşık cümleler yeniden yazıldıktan sonra doğruluğu sağlamak için düzenleme gerektirebilir

İntihal algılama için sınırlı işlevsellik (orijinal içerik oluşturma yerine yeniden ifade etmeye daha uygun)

Wordtune fiyatlandırması

Ücretsiz plan (günlük sınırlı sayıda yeniden yazma)

Premium : 24,99 $/ay

Sınırsız : 37,50 $/ay

İş: Özel fiyatlandırma (takımlar için ek özellikler)

Wordtune puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (170+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (70+ yorum)

9. Copy. ai

Yaratıcı içerik makineniz

Copy. ai, standart bir yazım ve dilbilgisi denetleyicisi değildir. Pazarlama, sosyal medya gönderileri ve diğer içerik ihtiyaçlarınız için yaratıcı metin biçimleri oluşturmanıza yardımcı olmak üzere tasarlanmış bir AI yazma asistanıdır. Sadece önceden oluşturulmuş içeriklerle sınırlı değildir. Yaratıcı akışınızı hızlandırmak için beyin fırtınası ve fikir üretme araçları da sunar.

Daha fazla içerik oluşturma seçeneği, genişletilmiş özellikler ve daha yüksek çıktı sınırları arayanlar için ücretli planlar, büyüyen işletmelerin, içerik oluşturucuların ve pazarlama ajanslarının ihtiyaçlarını karşılar. İster tek başına çalışan bir girişimci, ister içerik pazarlama yöneticisi veya yaratıcı bir ajans sahibi olun, Copy. ai içerik oluşturma sürecinizi dönüştürebilir.

Copy. ai'nin en iyi özellikleri

Blog yazısı girişleri, sosyal medya başlıkları, ürün açıklamaları ve daha fazlasını oluşturun

Blog yazımlarınızda rehberlik edecek ve okuyucuların ilgisini çekecek, dikkat çekici girişler ve yapılandırılmış ana hatlar oluşturun

Dikkat çekecek ve profillerinize trafik çekecek akılda kalıcı sosyal medya başlıkları oluşturun

E-posta pazarlama metinleri, reklam varyasyonları ve hatta yaratıcı kurgu önerileri içeren şablonları kullanın

İkna edici veya bilgilendirici gibi çeşitli metin yazım tonları arasından seçim yapın

Bazı pazarlama ve içerik yönetim platformlarıyla entegre edin

Sınırlı özelliklere sahip ücretsiz bir plan alırken, ücretli planlar daha fazla içerik oluşturma seçeneği ve işlevsellik sunar

Copy. ai sınırlamaları

Oluşturulan içerik, markanızın sesine ve özel ihtiyaçlarınıza tam olarak uyması için düzenleme ve ince ayar gerektirebilir

Çıktılar bazen özgünlükten yoksun olabilir veya gerçeklerle tutarsızlıklar içerebilir, bu da dikkatli bir inceleme gerektirir

Sınırlı gramer denetimi ve düzenleme yetenekleri (düzeltme okumadan içerik oluşturmaya daha uygun)

Copy. ai fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Pro: 36 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Copy. ai puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (170+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (60+ yorum)

10. Jasper

AI destekli uzun form içerik oluşturma

Jasper, gramer kontrolü ve düzenlemenin ötesine geçen bir AI yazma asistanıdır. Uzun form içerik oluşturmada mükemmeldir, bu da onu blog yazarları, pazarlamacılar ve daha fazlası için değerli bir araç haline getirir. Jasper'a ihtiyacınızı söyleyin ve vizyonunuzla mükemmel uyumlu, yüksek kaliteli, alakalı içerik oluşturmasını izleyin.

Bu araç, AI yardımcı pilotunuz olarak devreye girer ve içerik oluşturma sürecinizi kolaylaştırmak, yazınızı geliştirmek ve içerik pazarlamasında üstünlük sağlamak için kapsamlı bir özellik seti sunar. Sıfırdan veya önceden oluşturulmuş şablonları kullanarak yüksek kaliteli uzun form içerik oluşturmanıza yardımcı olur.

Jasper'ın en iyi özellikleri

Uzun form içerik biçimleri oluşturun: Sıfırdan veya şablonları kullanarak blog gönderileri, web sitesi metinleri, makaleler ve daha fazlasını oluşturun

Basit komutlar ve talimatlar girerek "Boss Mode"da içerik oluşturun

Eski blog gönderilerini yeniden kullanın, web sitesi metinlerini canlandırın ve içerik kitaplığınızın güncel ve ilgi çekici olmasını sağlayın

İçeriğinizi arama motorları için optimize edin ve içerik pazarlamasında başarıya ulaşın

Çeşitli içerik stilleri ve tonları arasından seçim yapın

İçerik geliştirme aracıyla mevcut içeriği yeniden yazın ve geliştirin

Birden fazla içerik stili ve tonu arasından seçim yapın

Jasper sınırlamaları

Yeni başlayanlar için bir öğrenme eğrisi vardır

Oluşturulan içerik, doğruluk, gerçeklik ve markanızın sesiyle mükemmel uyum sağlamak için düzenleme gerektirebilir

Sınırlı dilbilgisi denetimi ve düzenleme yetenekleri (düzeltme okumadan içerik oluşturmaya daha uygundur)

Jasper fiyatlandırması

Oluşturucu: Aylık 39 $ (yıllık faturalandırılır)

Takımlar: 99 $/ay (yıllık faturalandırılır)

İş: Özel fiyatlandırma

Jasper puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1200+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (1800+ yorum)

Size en uygun ProWritingAid alternatifini bulun

Gördüğünüz gibi, ProWritingAid alternatifleri konusunda herkese uyan tek bir cevap yoktur. İdeal araç seçimi, özel ihtiyaçlarınıza ve yazma stilinize bağlıdır. İster derinlemesine gramer analizi, ister AI destekli yazma önerileri, ister cümle netliğini artıran bir araç arıyor olun, yazma becerilerinizi geliştirmek için sizi bekleyen bir seçenek mutlaka vardır.

Bu araçların çoğunun sunduğu ücretsiz deneme sürümlerini ve demoları keşfetmenizi öneririz. Bu, hangi platformun iş akışınızı en iyi şekilde tamamladığını denemenizi ve keşfetmenizi sağlayacaktır. En önemli faktör, kendinizi net, kendinden emin ve etkili bir şekilde ifade etmenizi sağlayan bir yazma aracı veya yardımcı bulmaktır. Esasen, ClickUp tüm bunları ve daha fazlasını yapar. ClickUp'ın gerçek gücü, özelliklerinin sinerjisinde yatmaktadır.

ClickUp Docs, içeriğinizi oluşturmak için işbirliğine dayalı bir platform sunarken, ClickUp Brain kalitesini artırmak için gerçek zamanlı rehberlik sağlar. ClickUp'ın sağlam proje yönetimi işlevleri, iletişim araçları ve görev yönetimi yetenekleriyle, iş akışınızı kolaylaştırmak ve hedeflerinize ulaşmak için kapsamlı bir çözüme sahip olursunuz.

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