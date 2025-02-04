2025 için En İyi 10 İşbirliği Yazma Aracı

Takım üyelerinizle birlikte belge yazıyor veya düzenliyor musunuz?

Günümüzde yazma, ister proje toplantısı, ister bir profesörün öğrencisinin ödevlerini gözden geçirmesi, ister bir takımın iş teklifi üzerinde işbirliği yapması, ister teknik dokümantasyon olsun, nadiren tek başına yapılan bir çaba değildir. Yazarlar ve düzenleyiciler bile, feed'inizde harika içerikler üretmek için taslaklar üzerinde yakın işbirliği içinde çalışır.

Muhtemelen belge yönetimi süreciniz için birçok popüler yazma uygulamasından birini kullanıyorsunuzdur. Ancak işiniz çok fazla işbirliği gerektiriyorsa, bunun için tasarlanmış bir araç kullanmalısınız.

Hangi ortak yazma aracının size uygun olduğunu merak mı ediyorsunuz? Biz size yardımcı olacağız.

Bu makalede, takımlarınızla etkili bir şekilde çalışmanıza yardımcı olacak 2024 yılının en iyi 10 ortak yazma aracını derledik. Öyleyse, bu araçları harika kılan özellikleri ve hangisinin size en uygun olduğunu öğrenelim.

İşbirliğine dayalı yazma araçları arasında seçim yaparken, ekip çalışmasını ve verimliliği artıran özelliklere öncelik verin. Örneğin, olağan yazma, biçimlendirme ve düzen seçeneklerinin yanı sıra aşağıdaki gibi özellikleri arayın:

Gerçek zamanlı işbirliği: Birden fazla kullanıcının bir belgeyi eşzamanlı olarak düzenlemesine olanak tanıyan bir araç seçin. Bu, gecikmeleri ve yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırır ve sorunsuz takım çalışmasını teşvik eder, böylece dağıtılmış takımlar için idealdir

Sürüm kontrolü: Kullanıcıların önceki sürümleri görüntüleyebilmesi, değişiklikleri karşılaştırabilmesi ve düzenlemeleri izleyebilmesi için aracın sürüm geçmişini sakladığından emin olun. Bu sayede hataları önleyebilir ve hesap verebilirliği artırabilirsiniz

Yorumlama: Satır içi yorumlama , etkili işbirliği için olmazsa olmaz bir özelliktir, çünkü iletişim kanalları arasında geçiş yapmaya gerek kalmadan bağlamsal geri bildirim sağlar

Görev atamaları ve bildirimler: Aynı belge üzerinde birden fazla kişiyle işbirliği yapıyorsanız, bu özellik paha biçilemez. Görevler atayarak ve belirli işbirliği yapan kişilerin bilgilendirilmesi için bildirimleri tetikleyerek projelerinizi hızlı bir şekilde tamamlayabilirsiniz

İzin kontrolü: Bazı belgelere erişimi yetkili kişilerle sınırlandırırken, diğer dosyaları herkesin erişimine açık tutmanız gerekebilir. Bu nedenle, bir belgeyi kimin görüntüleyebileceğini, düzenleyebileceğini veya indirebileceğini yönetmenize olanak tanıyan bir araç seçin

Çoklu platform uyumluluğu: Günümüzün çoklu cihazlı yaşam tarzında artık bir tablo haline gelen PC, Mac, tablet ve telefonlarla uyumlu bir araç tercih edin.

Entegrasyonlar ve bileşenler : Özellikle çok sayıda araçla çalışıyorsanız, iş akışınızın sorunsuz bir parçası haline gelebilecek bir araç seçin. Örneğin, e-posta, not alma ve Kanban panoları ile entegrasyonlar zaman kazanmanıza ve daha verimli çalışmanıza yardımcı olur

AI destekli yazma yetenekleri: AI'yı artık görmezden gelemezsiniz — güçlü ve yetenekli bir AI modeli ile daha hızlı yazabilir, hataları azaltabilir ve yazdıklarınızın etkisini artırabilirsiniz

Aramanız gereken özellikleri artık bildiğinize göre, işbirliğine dayalı yazma araçları listemizi inceleyerek ilginizi çeken bir araç bulun.

İçerik oluşturma ve kolay işbirliği için 10 harika yazma aracına bir göz atalım.

1. ClickUp

Etkileyici belgeler oluşturun ve yorumlar, etiketler, senkronize düzenleme ve yerleşik sohbet ile iş arkadaşlarınızla işbirliği yapın

ClickUp, sıradan bir yazma aracından çok daha fazlasıdır. Kısacası, sağlam proje yönetimi yazılımı özelliklerine sahip güçlü bir verimlilik aracıdır.

ClickUp Docs, kullanıcıların belgeler, iç içe sayfalar ve ayrıntılı wiki'ler oluşturmasına olanak tanıyan bulut tabanlı bir belge yönetim aracıdır. Böylece, takımınız baştan sona belgeler üzerinde birlikte çalışabilir ve işbirliği yapabilir.

Ayrıca, yorumlar, etiketler, gerçek zamanlı düzenleme ve hatta yerleşik bir sohbet konsolu gibi gerçek zamanlı işbirliği özellikleriyle ClickUp, kolay işbirliği ve yakın ekip çalışması sağlar.

Dahası, ClickUp verimliliğinizi artırmak için bir dizi entegrasyona sahiptir. Böylece, e-posta araçlarınızdan CRM'lere ve veritabanı yönetim sistemlerine kadar birçok aracı Belgeler'e bağlayabilirsiniz.

ClickUp AI ile içerikleri saniyeler içinde taslak haline getirebilir, düzenleyebilir ve özetleyebilirsiniz

Ve bir de yapay zeka var.

ClickUp'ın AI yazma asistanı, içerik üzerinde beyin fırtınası yapmak, düzenlemek ve özetlemek için mükemmel bir ortaktır. Taslakları diğer dillere de çevirebilirsiniz.

Dahası, ortak Beyaz Tahta ve Zihin Haritaları gibi gelişmiş özelliklerle, metinleri görsel biçimlere dönüştürmekle kalmaz, fikirleri eyleme geçirilebilir planlara dönüştürürsünüz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Yorumlar ve etiketler aracılığıyla belge içinde geri bildirim sağlayın, ardından birkaç kolay tıklamayla sürümleri yönetin

Bir belge üzerinde çalışırken takım üyeleriyle yakın işbirliği içinde çalışın. Renkli imleçler, her bir işbirlikçinin nerede olduğunu ve ne yaptığını kolayca görmenizi sağlar

Her belgenin içindeki bireysel sohbet konuları ile takımınızla bağlantıda kalın ve tüm işbirlikçilerinize derinlemesine tartışmalar için erişim sağlayın

İçerik oluşturma ve düzenlemeyi daha hızlı ve daha doğru hale getirmek için ClickUp'ın genAI özelliklerini kullanın. İçeriğinizi stil kılavuzlarınızla karşılaştırabilirsiniz

Bireyler, takımlar ve misafirler için görünüm ve düzenleme izinlerini yönetin, böylece verilerinizi güvende tutabilirsiniz

ClickUp sınırlamaları

Aracın tüm potansiyelini kullanmak yeni kullanıcılar için zor olabilir

Tüm özellikler henüz mobil uygulamaya eklenmemiştir

ClickUp fiyatlandırması

Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3900+ yorum)

2. Google Dokümanlar

google Dokümanlar aracılığıyla

Google Dokümanlar, Google tarafından geliştirilen bulut tabanlı bir metin işleme uygulamasıdır. Google Çalışma Alanı verimlilik araçları paketinin bir parçasıdır ve kullanıcıların çevrimiçi olarak belgeler oluşturması, düzenlemesi ve saklaması için tasarlanmıştır.

Google Dokümanlar, gerçek zamanlı işbirliğini destekler, böylece kullanıcılar internet erişimi olan herhangi bir cihazdan belgelerine erişebilir. Bu nedenle, bireyler, takımlar ve hatta kurumsal kullanıcılar arasında popüler bir araçtır.

Ayrıca, sürüm geçmişi, yorumlar, paylaşım seçenekleri ve AI destekli yazma özellikleri de sunar.

Google Dokümanlar'ın en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın ve yorumlar, etiketler ve yazma göstergeleri kullanarak geri bildirim paylaşın ve takımınızla birlikte çalışın

Google'ın Akıllı Yazma gibi yardımcı özellikleriyle daha hızlı yazın ve gramer hatalarını önleyin

Gmail'den yorumlara yanıt vererek, Slides'tan grafikler ekleyerek ve daha fazlasını yaparak verimli bir şekilde çalışın

Birkaç popüler dosya biçimindeki dosyaları içe aktarın ve belgeleri PDF'lere dışa aktarın

Google Dokümanlar sınırlamaları

Kullanıcılar potansiyel güvenlik riskleri konusunda endişeli

Karmaşık sütunlar ve tasarım ağırlıklı belgeler için destek eksikliği

Sınırlı şablon seçimi

Google Dokümanlar fiyatlandırması

Ücretsiz

İş Başlangıcı: Kullanıcı başına aylık 7,20 dolar

İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 14,40 dolar

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 21,60 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Google Dokümanlar değerlendirmeleri ve yorumları

G2 (Google Çalışma Alanı): 4,6/5 (42.200+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (28.000'den fazla yorum)

3. Dropbox Paper

dropbox aracılığıyla

Dropbox, Paper'ı "takımlar için ortak düzenleme aracı" olarak tanımlıyor; oluşturma ve koordinasyon arasındaki boşluğu dolduran bir araç. Bir belge üzerinde çalışan takım arkadaşları arasında gerçek zamanlı işbirliğini kolaylaştırmak için tasarlanmış olup, içerik oluşturma, düzenleme ve paylaşımı zahmetsizce gerçekleştirilebilmesini sağlar.

Dropbox Paper, satır içi yorum ekleme, değişiklikleri izleme ve kullanıcıları etiketleme gibi yaygın metin işbirliği özelliklerini de destekler. Görüntüler ve diğer medya dosyaları için açıklamalar yoluyla geri bildirim bırakabilirsiniz.

Dropbox Paper'ın en iyi özellikleri

Yorumlar, etiketler ve görevler kullanarak işbirliği yapın ve belge üzerinde takıma geri bildirim sağlayın

Her kullanıcıya bir renk atayarak kullanıcıları birbirinden ayırın; bu renkler hem yorumlarda hem de düzenlemelerde yansıtılacaktır.

Değişiklikleri izlemek için kullanıcı etkinliklerini takip edin

Dropbox Paper sınırlamaları

Yerleşik yazım denetleyici veya yardımcı yazma özellikleri yoktur

Sınırlı çevrimdışı erişim sunar

Sınırlı şablon, biçimlendirme ve düzen seçenekleri

Dropbox Paper fiyatlandırması

Artı: Kullanıcı başına aylık 11,99 $

Essentials: Kullanıcı başına aylık 22 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 24 dolar

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 32 ABD doları

Dropbox Paper puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (4400+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (200+ yorum)

4. Microsoft Word

via Microsoft

En eski kelime işlemcilerden biri ve en popüler ortak yazma araçlarından biri olan Microsoft Word, belge düzenleme ile neredeyse eş anlamlıdır. Çağdaş metin düzenleyicilerinin çoğundan farklı olarak, Word zamanın gereksinimlerine ayak uydurmak için sık sık gelişmiştir ve hala güçlü, yetenekli bir metin düzenleyici olarak önemini korumaktadır.

Microsoft Word, hem çevrimiçi (ücretsiz) hem de masaüstü (ücretli) uygulama sunar. Ayrıca, eşzamanlı düzenleme için yorumlar ve değişiklikleri izleme dahil olmak üzere çoğu yazma aracında bulunan tüm temel yazma ve işbirliği özelliklerini sağlar.

Ancak Microsoft Word'ü gerçekten öne çıkaran şey, kullanıcıların yeni içerik taslakları hazırlamasına, tabloları metin olarak yeniden düzenlemesine ve hatta fikir üretmesine olanak tanıyan genAI özelliği Copilot'tur.

Bununla birlikte, Word yalnızca paket olarak kullanıcılara sunulduğundan, bireysel kullanıcılar için pahalı olabilir. Yalnızca işbirliğine dayalı yazma araçları arıyorsanız ve Office paketinin tamamına ihtiyacınız yoksa, bu sizin için en iyi seçenek olmayabilir.

Microsoft Word'ün en iyi özellikleri

Posta birleştirme fonksiyonuyla büyük ölçekte özelleştirilmiş belgeler oluşturun. Bu özellikle e-postalar veya davetiyeler için kullanışlıdır

Değişiklikleri izleme, yorumlar ve gerçek zamanlı ortak yazma gibi işbirliğine uygun özellikler

Belgelerinizi parola korumasıyla güvence altına alın, böylece yetkisiz erişim konusunda endişelenmenize gerek kalmaz

Microsoft Word sınırlamaları

Bu araç, bireysel kullanıcılar için çok pahalı olabilir

Kullanıcılar ayrıca karmaşık ve sezgisel olmayan kullanıcı arayüzüyle de mücadele ediyor

Gerçek zamanlı destek eksikliği

Microsoft Word fiyatlandırması

Sınırlı süreli ücretsiz sürüm

Bireyler ve işler için özel lisanslar

Microsoft Word puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1700+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2000+ yorum)

5. Etherpad

etherpad aracılığıyla

Etherpad, birden fazla kullanıcının aynı anda bir belge üzerinde birlikte çalışmasına olanak tanıyan web tabanlı bir araçtır. Hızlı, gerçek zamanlı işbirliği için açık kaynaklı bir ortak düzenleme aracıdır.

Bir not defteri oluşturun ve URL'yi ortak yazarlarınız veya düzenleyicilerinizle paylaşın, böylece onlar da içeriği düzenleyebilir. Bu özellik, beyin fırtınası, proje inceleme toplantıları veya belge işbirliği gibi grup etkinlikleri için idealdir.

Her düzenleyiciye benzersiz bir renk atanır ve belgeleri birlikte düzenleyebilirler.

Etherpad ayrıca, araca daha fazla işbirliği özelliği eklemek için kullanabileceğiniz 290'dan fazla eklenti sağlar.

Etherpad'in en iyi özellikleri

Birden fazla kullanıcı, kendi renklerini kullanarak içeriği birlikte yazıp düzenleyebildiğinden, içeriği işbirliği içinde oluşturun ve bireysel içeriği izleyin

Üçüncü taraf eklentilerle daha fazla işbirliği özelliği (örneğin, yorumlar ve sohbet) ekleyin

Etherpad sınırlamaları

Bulut depolama veya gelişmiş dışa aktarma seçenekleri sunmaz

Bazı kullanıcılar biçimlendirme seçeneklerinin sınırlayıcı olduğunu düşünüyor

Etherpad fiyatlandırması

Ücretsiz kullanım

Etherpad puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (yeterli yorum yok)

Capterra: 4/5 (yeterli yorum yok)

6. Zotero

zotero aracılığıyla

Zotero, araştırmaları toplamak, alıntılamak ve paylaşmak için ücretsiz bir açık kaynak araçtır. Masaüstü bilgisayarların yanı sıra Chrome, Safari ve Firefox gibi popüler tarayıcılar için tarayıcı uzantısı olarak da kullanılabilir.

Ancak, Zotero, Zotero Grupları kullanıcıların araştırma makalelerini ve diğer kaynakları yönetmek için paylaşılan kütüphaneler oluşturmasına izin verse de, yazma veya gerçek zamanlı işbirliği özellikleri sunmaz.

Zotero, alıntı yapma özellikleriyle öne çıkıyor. 10.000'den fazla alıntı stilini destekliyor ve tüm araştırmalarınızı otomatik olarak kaydediyor, böylece istediğiniz zaman referans olarak kullanabilirsiniz.

Ayrıca, açık kaynak kodlu yapısı sayesinde verileriniz üzerinde tam kontrol sahibi olursunuz.

Zotero'nun en iyi özellikleri

Takımınız için paylaşımlı araştırma ve bibliyografya kütüphaneleri oluşturun

Ortak yazarlarınızla gizli bir grup oluşturun, böylece hep birlikte işbirliği yapabilir ve araştırmalarınızı ve alıntılarınızı düzenleyebilirsiniz

Zotero sınırlamaları

Yazma ve düzenleme için sınırlı işbirliği özellikleri

Yazma ve düzenleme yerine araştırma için en uygun olanlar

Zotero fiyatlandırması

Ücretsiz kullanım

Zotero puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (90+ yorum)

Capterra: Kullanılamıyor

7. Perusall

perusall aracılığıyla

Perusall, eğitimciler tarafından eğitimciler için geliştirilmiş bir platformdur. Öncelikle öğretmenler için tasarlanmış olup, öğrenciler için eğitimi daha işbirliğine dayalı bir deneyime dönüştürür.

Tipik bir yazma aracı olmasa da, ortak çalışma ve öğrenci toplulukları oluşturmaya yardımcı olduğu için öğrenciler arasında popülerdir.

Perusall, ortak açıklama ve grup sohbeti gibi özellikleriyle öğrencilerin ders çalışmasını ve yazmasını daha ilgi çekici hale getirmiştir. Ayrıca, ders kitaplarından not almanıza ve bunları paylaşmanıza da olanak tanır.

Ancak, bu etkinlikler Perusall ile sınırlıdır ve dışarıyla paylaşılamaz.

Perusall'ın en iyi özellikleri

Ders kitaplarındaki bölümlere notlar ekleyin ve diğer kullanıcılar tarafından oluşturulan notlara yanıt verin

Öğrencilerin soru sorabileceği ve tartışmalara katılabileceği bir sosyal ağ forumu oluşturun

Kurslardan notlar alın, notları birleştirin ve meslektaşlarınızla paylaşın

Perusall sınırlamaları

Yalnızca akademik ortamlarda kullanılabilir

Kurs materyalleri indirilemez veya yazdırılamaz

Perusall fiyatlandırma

Ücretsiz kullanım

Perusall puanları ve yorumları

G2: Kullanılamıyor

Capterra: Kullanılamıyor

8. Evernote

evernote aracılığıyla

Evernote, popüler bir not alma uygulamasıdır, ancak basit belgeler için bir yazma aracı olarak da işlev görebilir. Uygulama 2010'larda popülerdi ve hala birçok en iyi not alma ve yazma uygulaması listesinde üst sıralarda yer almaktadır.

Ancak, özellikleri günümüzün çalışma alanları için biraz eski kalmıştır.

Örneğin, Evernote yalnızca gerçek zamanlı düzenleme ve not paylaşımını destekler. Ayrıca, yorum veya sohbet gibi diğer özellikleri de sunmaz ve bu nedenle çoğu kullanım durumu için sınırlayıcı görünebilir.

Evernote'un en iyi özellikleri

Görev aracıyla yapılacaklar listenizin üstünde kalın

Çevrimdışı işlevselliği ile Evernote'a her yerden erişin

Takviminizle entegre edin

Evernote sınırlamaları

Evernote kullanıcısı olmayanlarla not paylaşmak zor

Kullanıcılar ücretsiz sürümü çok basit buluyor ve ücretli planların masrafına değmediğini düşünüyor

Evernote fiyatlandırması

Ücretsiz

Kişisel: Aylık 14,99 $

Profesyonel: Aylık 17,99 $

Evernote puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (2000+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (8100+ yorum)

9. Authorea

via Authorea

Authorea, araştırmacıların ve akademisyenlerin bilimsel makaleler üzerinde işbirliği içinde çalışması için tasarlanmıştır. Araştırmacıların içerik yazıp düzenleyebilmelerine, referans alabilmelerine, makaleleri barındırabilmelerine ve daha fazlasını yapabilmelerine olanak tanıdığı için Bilim Adamları için Google Dokümanlar olarak adlandırılmıştır.

Açık kaynak hareketinin bir parçası olan Authorea, bireysel kullanıcılar için ücretsizdir ve açık erişimli yayınlama, sınırsız kamuya açık belge ve belge başına sınırsız sayıda işbirlikçi gibi özellikler içerir. Ayrıca, işbirliği özellikleri arasında gerçek zamanlı düzenleme, ortak yazar ekleme, yorum yapma ve canlı sohbet bulunur.

Authorea'nın en iyi özellikleri

Ortak yazarlarla aynı anda düzenleme yapın ve inceleme sürecinde yorumlar aracılığıyla geri bildirim alın

Makalelerinizi Authorea platformundan doğrudan dergilere gönderin, böylece zaman ve çaba tasarrufu sağlayın

Authorea belgeleri Git üzerinde oluşturulduğundan, önceki belge sürümlerine kolayca geri dönebilirsiniz

Authorea'nın canlı sohbet özelliğini kullanarak ortak yazarlara gerçek zamanlı mesajlar gönderin

Zengin metin ve markdown desteği ile web tabanlı bir LaTeX ortamında çalışın

Authorea sınırlamaları

En çok akademisyenler tarafından kullanılır

Öğrenme eğrisi oldukça diktir

Tamamen özelleştirilebilir değildir

Authorea fiyatlandırması

Ücretsiz

Topluluk: 1.200 $/yıl (5 alt koleksiyon)

Koleksiyon: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Authorea puanları ve yorumları

G2: Kullanılamıyor

Capterra: Kullanılamıyor

10. Scrivener

via Scrivener

Literature and Latte tarafından geliştirilen Scrivener, yazarlar, senaristler ve araştırma makaleleri, kitaplar vb. gibi uzun metin projelerinde çalışan diğer profesyonelleri hedefleyen bir kelime işleme aracıdır.

Scrivener ayrıca, ana hatları düzenlemek için Corkboard, bir bölümün farklı sürümlerini kaydetmek için Snapshot ve karakter veya ayar notları eklemek için Sketches gibi özel özelliklere de sahiptir.

Bu özelliklerin çoğu Scrivener'ı yazarlar için harika bir seçenek haline getirirken, yorum yapma ve düzenlemeleri renklerle izleme (diğer yazma araçlarındaki değişiklikleri izlemeye benzer) gibi yalnızca temel işbirliği seçenekleriyle birlikte gelir.

Ayrıca, bir Scrivener projesini doğrudan bir işbirlikçiyle paylaşamazsınız. Projeyi Google Drive veya Dropbox gibi bir bulut depolama platformuna eklemeniz ve ardından erişim izni vermeniz gerekir.

Scrivener'ın en iyi özellikleri

Çeşitli taslakları takip etmek için revizyon modunu etkinleştirin

Belgelere geri bildirim eklemek için satır içi notlar ve yorumlar kullanın.

Uzun içerik oluşturmak için stil sayfanızı Scrivener'ın araştırma klasörüne içe aktarın ve taslağınızın yanında görüntüleyin.

Scrivener sınırlamaları

Çevrimiçi veya web uygulaması sağlamaz

Yorumlara cevap veremezsiniz

Gerçek zamanlı işbirliği araçları sağlamaz

Tabloları biçimlendirmek zor

Scrivener fiyatlandırması

Standart (Mac/Windows): 49 $

iOS: 23,99 $

Paket (MacOS ve Windows): 80 $

Scrivener puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (80+ yorum)

Capterra: 4. 6/5 (190+ yorum)

Mükemmel İşbirliği Yazma Aracıyla İşinizi Basitleştirin

Tez, teknik belge, roman veya iş teklifi yazıyor olun, doğru araç olmadan yapamazsınız. İyi işbirliğine dayalı yazma araçları, belge oluşturma ve düzenleme sürecinizi büyük ölçüde iyileştirebilir.

ClickUp'ı neden denemiyorsunuz? Tek başına çalışan girişimciler, akademisyenler, öğrenciler ve iş dünyası için harika bir hepsi bir arada araçtır.

Ayrıca, takım alanı, iş akışı otomasyonu ve ClickUp AI gibi gelişmiş özellikleriyle, tüm yazma ve işbirliği ihtiyaçlarınız için mükemmel bir yazma aracıdır.

Ayrıca, ClickUp tüm yaratıcı çalışmalarınızı ve belgelerinizi tek bir yerde oluşturmak, saklamak ve düzenlemek için merkezi bir platform sağlar. Ayrıca, çeşitli kullanımlar için belgeler oluşturmak üzere ClickUp şablon kütüphanesine ücretsiz erişim hakkına sahip olacaksınız.

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