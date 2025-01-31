Yazarların Dikkat Dağınıklığını Önlemesi ve 2025'te Zaman Kazanması için En İyi 10 Verimlilik Uygulaması

Yazarlar olarak verimliliği korumak her zaman bir zorluk olmuştur. Dengelenmesi gereken çok şey vardır: müşterilerin teslim tarihleri, farklı gereksinimleri olan birden fazla proje, sektördeki gelişmelerden haberdar olmak... Ve sonra, ara sıra mücadele etmek zorunda olduğumuz korkunç yazar bloğu vardır.

Artık değil — artık odaklanmanızı ve verimliliğinizi artıran verimlilik uygulamalarının yardımını alabilirsiniz!

Bu araçlar, daha verimli ve organize olmanıza ve yaratıcılığınızı geliştirmenize yardımcı olur. Ancak, piyasada çok sayıda uygulama mevcut olduğundan, tüm ihtiyaçlarınızı karşılayan uygulamayı seçmek zor olabilir.

Bu nedenle, daha iyi yazmanıza, verimli olmanıza ve sanatınızda başarılı olmanıza yardımcı olacak yazarlar için en iyi 10 verimlilik uygulamasının bir listesini derledik.

Yazarlar için verimlilik uygulamalarında nelere dikkat etmelisiniz?

Verimlilik araçlarını seçerken, yazma sürecini kolaylaştırmanıza ve işi kolaylıkla halletmenize yardımcı olacak özellikleri keşfetmek çok önemlidir. Aramanız gereken özellikler şunlardır:

Kolaylaştırılmış çalışma alanı: Aracın tüm belgeleriniz için merkezi bir hub sağladığından emin olun, böylece kolay erişim ve düzenleme imkanı elde edin

İşbirliğine dayalı düzenleme: Yorum yapma, görev atama ve değişiklikleri izleme gibi özellikler dahil olmak üzere ekip çalışmasını mümkün kılan en iyi verimlilik araçlarını arayın

Görevlerle entegrasyon : Belgelerinizi görev yönetimi ile bağlayan, projeleri birbirine bağlamanıza ve : Belgelerinizi görev yönetimi ile bağlayan, projeleri birbirine bağlamanıza ve görevleri verimli bir şekilde önceliklendirmenize olanak tanıyan yazma uygulamalarını tercih edin

Organizasyon araçları : İşlerinizi düzenli ve erişilebilir tutmak için kategorilendirme, arama ve özelleştirilebilir düzen gibi güçlü organizasyon özelliklerine sahip verimlilik uygulamaları arayın

Zaman kazandıran özellikler: Dikkatinizi dağıtmayan yazma modları, belge şablonları ve zengin biçimlendirme seçenekleri gibi yerleşik özelliklere sahip verimlilik araçlarını keşfederek Dikkatinizi dağıtmayan yazma modları, belge şablonları ve zengin biçimlendirme seçenekleri gibi yerleşik özelliklere sahip verimlilik araçlarını keşfederek yazma iş akışınızı optimize edin

Diğer araçlarla entegrasyon: Uygulamalar arasında geçiş yaparken zaman kaybetmemek için, kullandığınız diğer Uygulamalar arasında geçiş yaparken zaman kaybetmemek için, kullandığınız diğer proje yönetimi araçlarıyla (takvim uygulaması, zaman takipçisi vb.) sorunsuz entegrasyon sağlayan verimlilik uygulamalarını arayın

Dilbilgisi ve intihal denetleyicisi: Yazarlar için en iyi verimlilik uygulamaları, yazdıklarınızın kalitesini ve özgünlüğünü korumaya yardımcı olmak için dilbilgisi ve intihal denetimi yapan güçlü özellikler içerir

Bu tür özellikler sayesinde yazarlar görevlerini optimize edebilir ve daha iyi hale gelebilirler.

Yazarlar için 2024'te Kullanılacak En İyi 10 Verimlilik Uygulaması

İster bir ajans için tam zamanlı çalışıyor ister serbest yazarlar takımının bir parçası olun, verimlilik uygulamaları işinizi optimize etmek için vazgeçilmez rehberlerinizdir.

Bu uygulamalar görevleri basitleştirir, zamandan tasarruf etmenize ve stresi azaltmanıza yardımcı olur ve dikkatinizin dağılmadan yaratıcı sürece odaklanmanızı sağlar.

Fikir üretmekten araştırma yapmaya, yazmaktan yayınlamaya kadar, yazarlar için bu verimlilik uygulamaları içerik oluşturmanın her yönünü kapsar ve sizi teknik veya idari yüklerden kurtarır.

Ancak, birçok araç arasından doğru olanı seçmek başarı için çok önemlidir. İşte 2024 yılında verimliliğinizi artırmak için özenle seçtiğimiz yazarlar için en iyi 10 verimlilik uygulaması listemiz:

1. ClickUp

ClickUp Docs, daha verimli olmanıza yardımcı olacak zengin biçimlendirme ve eğik çizgi komutları sunar

ClickUp, harika bir eser üzerinde çalışırken verimliliğinizi engelleyen tüm sorunlar için tek noktadan bir çözümdür. Yazarların verimliliklerini artırmaları için birçok özellik sunar ve ClickUp Belgeleri de bunlardan biridir.

Tüm belgelerinizi ve görevlerinizi tek bir kullanışlı platformda bir araya getirerek, birden fazla araç arasında geçiş yapma zahmetinden kurtulmanızı ve yazma oturumlarınızı kolaylaştırmanızı sağlar.

ClickUp Belgeleri ile, stil seçenekleri ve kolay gezinme için gömülü yer imleri ile ihtiyaçlarınıza göre belgeler ve wiki'ler oluşturun. Yazarlarla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın, birlikte düzenlemeler yapın, yorumlar bırakın ve metinleri eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün. Belgeler'deki bir blog, tek bir tıklama ile içerik yayınlama takviminizde bir görev haline gelebilir.

Yapay zeka (AI) kullanarak içerik oluşturma verimliliğinizi artırmanıza yardımcı olduğu için yazarların favori araçlarından biridir — ClickUp Brain. Yazarın bloğunu aşabilir ve içerik fikirleri üretebilir, aynı zamanda yazma kalitesini artırmak için gramer ve stil kontrolleri yapabilirsiniz. Bu, yazma sürecinde önemli ölçüde zaman ve çaba tasarrufu sağlar.

ClickUp Brain'i kullanarak fikirlerinizi beyin fırtınası yapın ve içeriklerinizi saniyeler içinde yazın ve düzenleyin

Hızlı erişim ve arama için belgeleri kategorilere ayırarak işlerinizi düzenli tutun. Güvenli paylaşım seçenekleri ve özelleştirilebilir izinler sayesinde, hassas bilgileri korurken iş arkadaşlarınızla güvenle işbirliği yapabilirsiniz.

Focus Mode ile dikkatinizi dağıtmadan yazmaktan özelleştirilebilir şablonlara ve gelişmiş ayarlara kadar, ClickUp Docs yazarların odaklanmalarını, organize olmalarını ve verimli çalışmalarını sağlar.

ClickUp Belgeleri'nin yanı sıra, yazarların verimliliğini artıran ClickUp'ın diğer özelliklerine de göz atalım.

ClickUp'ın AI Writer for Work ve özel komut istemleri ile önemli belgeleri ve vaka çalışmalarını kolaylıkla oluşturabilirsiniz

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp'ın Zaman Yönetimi ile görevleriniz için zaman takibi yapın ve programınızı görselleştirin

ClickUp sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, başlangıçta öğrenme eğrisinin dik olduğunu düşünüyor

Yoğun kullanım saatlerinde ara sıra performans sorunları bildirilmiştir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 5 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (4000+ yorum)

2. Calmly Writer

calmly Writer aracılığıyla

Calmly Writer, dikkatinizi dağıtacak unsurları en aza indirirken verimliliği artıran bir yazma aracı arıyorsanız, aradığınız çözüm. Windows veya iOS uygulamalarını indirebileceğiniz ücretsiz bir sürümü mevcuttur.

Yazma oturumlarınız için size özel ve verimli bir ortam sağlamak için bu araçta koyu mod, yazı tipi boyutları ve renkler gibi ayarları değiştirebilirsiniz.

Calmly Writer, dikkatinizi dağıtmayan arayüzü ve Markdown'un basitliği ile yazarların bloklarını aşmalarına ve daha verimli olmalarına yardımcı olur. Ayrıca, kelime sayısı hedefinizi izlemenize de yardımcı olur.

Bu verimlilik uygulaması, yazım ve dilbilgisi denetleyicisi gibi diğer önemli özellikleri de içerir. Ayrıca, işinizin orijinal ve hatasız olmasını sağlayan yerleşik bir intihal dedektörü ve akıllı noktalama özellikleri de vardır.

Calmly Writer'ın en iyi özellikleri

Duyarlı tasarımı sayesinde çeşitli ekran boyutları, türleri ve cihazları kullanın

Koyu mod seçeneği ile yazma deneyiminizi geliştirin; siyah ekranda beyaz metin tercih eden kullanıcılar için idealdir

İsteğe bağlı daktilo ses efektiyle yazma deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyın

Calmly Writer sınırlamaları

Premium yazma yazılımlarında bulunan gelişmiş özellikleri kaçırırsınız

Yazma projelerinde başkalarıyla birlikte çalışmak için işbirliği özellikleri içermez

Calmly Writer fiyatlandırması

Tek seferlik ödeme: 14,99 $

Calmly Writer puanları ve yorumları

G2: N/A

Capterra: N/A

3. Hypotenuse AI

via Hypotenuse AI

Hypotenuse AI, yazmaya başlamanıza ve dikkatinizi dağıtan unsurları ortadan kaldırmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu uygulama, ilk taslaklarınızda size yardımcı olarak yazarların yaşadığı blokları aşmanıza çözüm sunar.

Aklınızda bir konu var mı? Hypotenuse AI, başlıklar, ana hatlar ve hatta tam paragraflar oluşturabilir, böylece değerli zaman ve enerjiden tasarruf etmenizi sağlar. İlgili içerik fikirleri ve anahtar kelimeler önererek araştırma sürecini basitleştirir.

Bu bulut tabanlı yazma asistanı yazılımı, blog makalelerinden reklam metinlerine ve ürün açıklamalarına kadar çeşitli içerik türlerinin oluşturulmasına yardımcı olmak için yazarlar için özel olarak tasarlanmıştır. Doğal dil işleme (NLP) teknolojisini kullanan Hypotenuse AI, ayrıntılara takılmadan fikirlerinizi ifade etmeye odaklanmanızı sağlar.

Hypotenuse AI'nın en iyi özellikleri

Toplu içerik iş akışlarıyla içerik oluşturmayı kolaylaştırın

Özel ses tonu ayarları özelliği ile yazım stilini özelleştirin

NLP kullanarak SEO dostu içerik oluşturun ve öneriler alın

Shopify ve WordPress ile doğrudan senkronizasyon

Hypotenuse AI sınırlamaları

7 günlük ücretsiz deneme sunar, ancak kredi sayısı sınırlıdır

Belirli içerik türlerini oluşturmak için sınırlı sayıda şablona veya içerik çerçevesine erişim sağlar

SEO özellikleri yalnızca Enterprise planında mevcuttur

Hypotenuse AI fiyatlandırması

Bireysel: 29 $/ay

Takımlar: 59 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Hypotenuse AI puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (15 yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

4. Grammarly

via Grammarly

Yazma oturumlarını iyileştirmeye yardımcı olan popüler verimlilik araçlarından bir diğeri de Grammarly'dir. Dilbilgisi hatalarını tespit edip düzeltir ve dikkatini dağıtmadan yazmak isteyen kullanıcılar için idealdir.

Ücretsiz sürüm, yazma görevinizde temel gramer ve yazım hatalarını, tekrarlanan kelimeleri vb. kontrol etmenizi sağlar. Yazarlar, Google Dokümanlar, Microsoft Word ve bir masaüstü uzantısı dahil olmak üzere çeşitli platformlar aracılığıyla Grammarly'ye kolayca erişebilir.

Ücretsiz sürüm birçok kişi için yeterli olsa da, premium sürümde kelime dağarcığını geliştirme, türe özel yazım denetimi, intihal algılayıcı ve hatta pasif ses denetimi gibi ek gelişmiş denetimler ve özellikler sunulmaktadır. Bu, işlerini daha profesyonel hale getirmek isteyen yazarlar için yararlıdır.

Grammarly'nin en iyi özellikleri

Yazılarında özgünlüğü sağlamak için intihal tespit et

Metninizin genel tonunu geliştirmek için çeşitli ton önerileri arasından seçim yapın

Tam cümle yeniden yazma özelliği ile karmaşık cümlelerin okunabilirliğini artırın

Grammarly sınırlamaları

Bazen gramer ve cümle yapısı hataları gözden kaçar, bu da genel düzenleme doğruluğunu etkiler

Premium aboneliği için geniş bir kullanıcı kitlesi için uygun olmayabilecek yüksek bir fiyat aralığı sunar

Grammarly fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Premium: 12 $/ay

İş: Aylık 15 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Grammarly puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (7000+ yorum)

5. Focus Booster

via Focus Booster

Basit ve kapsamlı zaman takibi özellikleriyle verimliliği artırmak için bir araca ihtiyacınız varsa, Focus Booster'ı deneyin. Yazarların Pomodoro yöntemini kullanarak yapılacaklar listesindeki görevleri verimli bir şekilde tamamlamasına yardımcı olur.

Pomodoro tekniği, 25 dakika boyunca bir görev üzerinde çalışmayı, 20 dakika ara vermeyi ve bunu tekrarlamayı içerir. Kullanıcılar, bu temel özelliği dikkat dağınıklığını sınırlamak ve daha odaklanmak için yararlı bulabilirler.

Focus Booster, kullanıcıların ilerlemeyi görselleştirebilmeleri ve takip edebilmeleri için kullanıcı dostu bir gösterge paneli de sunar. Bu, sorumluluk sahibi olmak ve zaman yönetimi faaliyetleri hakkında içgörüler elde etmek isteyen yazarlar için faydalıdır.

Focus Booster'ın en iyi özellikleri

Pomodoro tekniğini kullanarak daha iyi odaklanın ve dikkatinizi dağıtan unsurları azaltın

Gösterge panelleri ve e-posta ile gönderilen raporlarla zamanınızı nasıl harcadığınızı anlayın

Yeni müşterilerin veya birden fazla projenin portföyünü verimli bir şekilde yönetin, tahsis edilen faturalandırılabilir saatler ile sıkı çalışmanızın adil bir şekilde ödenmesini sağlayın

Focus Booster sınırlamaları

Özellikler çoğunlukla zaman takibi ile sınırlıdır

Uygulamanın Pomodoro tekniği herkes için uygun olmayabilir

Focus Booster fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Profesyonel: 4,99 $/ay

Focus Booster puanları ve yorumları

G2: N/A

Capterra: N/A

6. Scrivener

via Scrivener

Bir kitap, roman veya araştırma makalesi yazıyorsanız, Scrivener'ı deneyin. Uzun form içerik oluşturmaya yönelik bu uygulama, içeriği birden fazla bölüm halinde oluşturmanıza ve sürükle ve bırak özelliğini kullanarak gerektiğinde yeniden düzenlemenize olanak tanır.

Scrivener, ilk içeriğinizi taslak haline getirmek için mükemmeldir ve organizasyon özellikleriyle övülmektedir. Scrivener ile tüm fikirlerinizi tek bir yerde düzenleyebilir ve yazınızı etkili bir şekilde yapılandırabilirsiniz.

Ayrıca okuyun: Kariyerinizi İleriye Taşıyacak 5 Anahtar Organizasyon Becerisi

Arayüzü, belirli bölümleri düzenlemekten tüm içeriği gözden geçirmeye kadar farklı modlarda çalışmanıza olanak tanır. Bu, yazarların yazma süreci boyunca görevleri verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.

Bir başka etkileyici özellik ise not alma özelliği ve araştırmalarınızın güvenli bir şekilde depolanmasıdır. Bu, tüm içerik veya kaynaklara yazma oturumlarınız sırasında kolayca erişilebilmesini sağlar. Bu özelliği, akademisyenler için verimlilik uygulamaları arasında popüler hale getirir.

Scrivener'ın en iyi özellikleri

Büyük belgeleri zahmetsizce yapılandırın, netlik ve düzeni sağlayın

Okunabilirliği ve vurguyu artırmak için kalın, italik ve diğer biçimlendirme seçeneklerini kullanın

Araştırmalarınızı veya önceki işlerinizi Word veya PDF belgelerine, resimlere, videolara vb. içe aktarın.

Scrivener sınırlamaları

Microsoft Word'e kıyasla daha zor öğrenme eğrisi nedeniyle alışmak zaman alır

Kullanıcıları, bazıları eldeki projeyle ilgili olmayabilecek çok sayıda panel ve seçenek içeren arayüzüyle şaşırtıyor

Scrivener fiyatlandırması

macOS için standart lisans: 59,99 $ (tek seferlik ödeme)

Windows için standart lisans: 51,95 $ (tek seferlik ödeme)

iOS uygulaması için standart lisans: 23,99 $ (tek seferlik ödeme)

Scrivener puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (80+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (190+ yorum)

7. Otomatik Metin Genişletici

chrome Web Mağazası aracılığıyla

Auto Text Expander uygulaması, entegre edildiğinde yazarların bilgisayarlarında zaman kazanmalarına yardımcı olarak yazmayı basitleştiren bir Google Chrome uzantısıdır. Bu araçla yazarlar, tercih ettikleri harf, sayı ve sembolleri kullanarak özel klavye kısayolları oluşturabilirler.

Örneğin, bir makaleye "Hemen dönerim" yazmak yerine, "BRB" gibi bir kısayol kullanabilirler ve boş ekrana tam cümle görünür. Bu araç, yazarların yazma görevlerine daha fazla zaman ayırmalarını ve tekrarlayan cümleleri yazmak için daha az zaman harcamalarını sağlar.

Auto Text Expander'ın en iyi özellikleri

Özel kısayollarınızı ücretsiz oluşturun

Metin kısayollarıyla daha hızlı yazın

Otomatik Metin Genişletici sınırlamaları

Çok sayıda kullanıcı tarafından bildirilen, çeşitli platformlarda ve web sayfalarında fonksiyon sorunları yaşanmaktadır

Kullanım sırasında aralıklı olarak gecikmeler ve arızalar meydana gelir, bu da ş akışını bozar

Otomatik Metin Genişletici fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Otomatik Metin Genişletici derecelendirmeleri ve yorumları

G2: N/A

Capterra: N/A

8. Hemingway Düzenleyici

hemingway Düzenleyici aracılığıyla

Hemingway Editor, gelişmiş yapay zeka yetenekleriyle yazma oturumlarınızı hızlandırmanıza yardımcı olabilecek bir başka popüler verimlilik aracıdır. Okuyucunun deneyimini etkileyebilecek karmaşık cümleleri ve pasif yapıyı vurgular.

Ek olarak, olası yazım veya noktalama hatalarını işaretler ve karmaşık metinleri yeniden yazmanıza yardımcı olur (ücretli sürümde). Ayrıca harfler, karakterler, paragraflar, cümleler vb. dahil olmak üzere istenen kelime sayısını da takip eder.

Hemingway Editor, metninizi iyileştirmek ve daha öz hale getirmek için basitleştirilmiş ifadeler önerir. Bu araç, içerik kalitesini iyileştirmek için ayrıntılı geri bildirim sağladığından akademik yazma görevleri için özellikle yararlıdır. Her sorun için renk kodlu göstergeler sayesinde yazarlar, iyileştirme alanlarını hızlı bir şekilde belirleyebilir ve ele alabilir.

Hemingway Düzenleyici'nin en iyi özellikleri

Cümle yapısını iyileştirmek için renk kodlu öneriler alın

Sınıf seviyesi sistemini kullanarak okunabilirliği artırın

Yazma becerilerinizi geliştirmek için AI yazma aracını kullanın

Hemingway Düzenleyici sınırlamaları

Düzenlemeler ve öneriler yazarın kişisel tarzıyla uyumlu olmayabilir

AI önerileri yalnızca uygulamanın ücretli sürümünde mevcuttur

Derinlemesine gramer denetimi yok

Hemingway Düzenleyici fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Bireysel 5K: Aylık 10 $

Bireysel 10K: Aylık 15 $

Teams 10K: 15 $ (kullanıcı başına)/ay

Hemingway Düzenleyici puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (47 yorum)

Capterra: 4. 4/5 (11 yorum)

9. Ulysses

ulysses aracılığıyla

Dikkatinizi dağıtmayacak bir yazma aracı mı arıyorsunuz? Öyleyse, Ulysses mükemmel bir seçim olabilir. iOS kullanıcıları için geliştirilen bu uygulama, blog veya web sitesi içeriği gibi kısa formlarda yazan yazarlar için idealdir.

Minimalist tasarımı ve arayüzü, verimli yazma oturumları sağlar. Basitlikten daha fazlasını sunan Ulysses, proje klasörleri ve Google Drive, e-posta, iBooks ve diğer üçüncü taraf uygulamaları dahil olmak üzere dışa aktarma seçenekleri gibi güçlü organizasyon özellikleri sunar.

Ulysses ayrıca WordPress ve Medium'da içerik yayınlamaya da yardımcı olur. Kullanıcılar 20 dilde özgürce yazabilirken, yerleşik düzeltme ve gramer aracı içeriğin kusursuz olmasını sağlar.

Ulysses'in en iyi özellikleri

İçeriği profesyonelce düzeltin ve gramer kontrolü yapın

Canlı önizleme özelliği ile içeriğinizi yayınlamadan önce görselleştirin, son dakika düzeltmeleri ve biçimlendirme işlemlerinde zaman kazanın

Yazdığınız her kelimeyi ileride kullanmak üzere kaydedin ve birden fazla dosyayı yöneterek cihazınızın depolama alanını optimize edin

Ulysses sınırlamaları

Kullanıcılar, dosya aktarımı sırasında veri kaybı veya yanlış yerleştirme sorunları yaşadıklarını belirtmiştir

Windows ve Android kullanıcıları için kullanılamaz

Ulysses fiyatlandırması

Bireysel: 5,99 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Ulysses puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (24 yorum)

Capterra: 4,7/5 (12 yorum)

10. Wordtune

wordtune aracılığıyla

Yazarlar için en iyi verimlilik uygulamaları listesine son eklenen uygulama Wordtune. İçeriği iyileştirerek yazma sürecini hızlandırmaya yardımcı olan yapay zeka destekli bir yazılımdır. Yapay zeka kullanarak gramer ve yazım hatalarını düzeltir, cümle iyileştirmeleri önerir ve yazınızın tonunu değiştirmek için birden fazla seçenek sunar.

Kırmızı ile altı çizili cümleler gramer, imla veya noktalama hatalarını gösterirken, mor ile vurgulananlar akıcılık, kelime hazinesi veya netlik konusunda iyileştirme önerileri sunar. Kullanıcılar da Casual, Formal, Expand ve Expand gibi özelleştirilebilir seçeneklerle cümleleri gerektiği gibi vurgulayabilir ve yeniden yazabilir.

Ayrıca, Wordtune uzun metin belgelerini özetleyebilir ve zamandan tasarruf etmenize yardımcı olabilir. AI yeteneklerinden yararlanarak sorulara benzersiz yanıtlar da verebilir.

Wordtune'un en iyi özellikleri

Önerilen alternatif kelimeler, cümle yapıları ve ton ayarlamalarıyla yazma becerilerinizi geliştirin

Dilbilgisi ve yazım hatalarını hızlıca düzeltin

Cümleleri veya kelimeleri kolayca çevirin, premium Wordtune kullanıcıları ise paragrafların tamamını çevirebilir

Wordtune sınırlamaları

Dilbilgisi, imla ve noktalama işaretleri kontrolü yapar, ancak diğer araçlar kadar kapsamlı olmayabilir

Karmaşık metinler için yeniden yazma seçenekleri sunar, ancak bu seçeneklerin doğruluğu daha düşük olabilir

Ücretsiz sürümde günde sadece 3 AI komut istemleri ve özetler bulunur

Wordtune fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Artı: 9,99 $/ay

Sınırsız: 14,99 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Wordtune puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (77 yorum)

Capterra: 4,6/5 (177 yorum)

ClickUp ile dikkatinizi dağıtan unsurları ortadan kaldırmanın zamanı geldi!

Ayrıntılı olarak ele aldığımız yazarlar için verimlilik uygulamaları listemizin, aradığınız çözümü bulmanıza yardımcı olacağına eminiz. Akıllıca seçim yapmanıza yardımcı olmak için temel özelliklerini ve hatta sınırlamalarını ayrıntılı olarak açıkladık.

Hala karar veremediyseniz endişelenmeyin. Hiç tereddüt etmeden ClickUp'ı tercih edebilirsiniz. Bu, işlerinizi yolunda tutmanıza, dikkatinizi dağıtan unsurları ortadan kaldırmanıza ve her zaman verimli kalmanıza yardımcı olacak çok yönlü, hepsi bir arada bir çözümdür.

AI destekli yazma, görev yönetimi, kontrol listeleri, gösterge panelleri ve daha birçok özellik ile yazma hedeflerinize verimli bir şekilde ulaşmanıza yardımcı oluyoruz.

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