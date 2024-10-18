AI ve İnsan Tarafından Oluşturulan İçerik: Artıları ve Eksileri

Bu blog yazısını araştırırken, Google'ın "deneysel AI destekli ilham perisi" Verse by Verse'den Edgar Allen Poe, Emily Dickinson ve Ralph Waldo Emerson'un tarzlarını birleştiren robotik hayal gücü hakkında bir şiir yazmasını istedim. Sonuç aşağıdaki gibidir.

Google Research'ün Verse by Verse özelliğini kullanarak AI tarafından oluşturulan şiir

Şiir, edebiyat, pazarlama ve hatta sinemada yapay zeka (AI), önemli bir araç olarak istikrarlı bir şekilde ilerlemektedir. Son sayımda, bizim ClickUp Brain dahil olmak üzere 603 AI yazma asistanı vardı. Google Dokümanlar'dan Quillbot'a kadar her yazma yazılımında artık AI entegre edilmiştir.

Öte yandan, Salesforce'un ankete katıldığı pazarlamacıların yarısından fazlası işlerinde yapay zeka kullanıyor veya deniyor. Takımlar metin, görüntü ve hatta video formunda yapay zeka ile içerik oluşturuyor. Hoşumuza gitse de gitmese de, yapay zeka tarafından oluşturulan içerik insan tarafından oluşturulan içerikle zaten bir arada var.

Bu gerçeği benimsemek ve bunların birlikte nasıl işlediğini (ya da işlemediğini) anlamak istiyorsanız, AI tarafından oluşturulan içeriğin artıları ve eksileri hakkında bir başlangıç kılavuzu burada.

AI İçeriğini Anlamak

AI tarafından oluşturulan içerik ile insan tarafından oluşturulan içerik tartışmasına girmeden önce, bunların nasıl işlediğini anlayalım.

AI içeriği nedir?

AI tarafından oluşturulan içerik, insan girdisine (komutlar olarak bilinir) yanıt olarak makine öğrenimi algoritmaları tarafından oluşturulan herhangi bir metin veya medyayı ifade eder. İçerik oluşturmak için ChatGPT, Microsoft CoPilot, Google Gemini vb. gibi AI içerik oluşturma araçlarını kullanabilirsiniz.

AI tarafından oluşturulan içerik nasıl işler?

AI içeriği oluşturmak için tipik bir kullanıcı yolculuğu aşağıdaki gibi olabilir.

Aracınızı seçin

İçerik oluşturmak için bir AI aracı açın. İhtiyaçlarınıza, kullanım kolaylığına, fiyata vb. göre, bugün mevcut olan birçok AI metin oluşturucudan birini seçebilirsiniz.

AI'ya komut verin

Oluşturmak istediğiniz içeriğin açıklamasını girin. Örneğin, "Bu akşamki tanışma etkinliğim hakkında bir Twitter gönderisi yaz" veya "Hızlı uygulama geliştirme nedir?

Çıktıyı inceleyin

AI, doğal dil işleme (NLP) tekniklerini kullanarak girdilerinizi anlayacak ve uygun yanıtlar üretecektir. Bunları ihtiyaçlarınıza uygunluk açısından inceleyin.

Çıktıyı iyileştirin

İlk taslağı olduğu gibi kabul etmek zorunda değilsiniz. AI'ya ek talimatlar verin. Örneğin, "bunu madde işaretlerine ayır" veya "daha fazla film referansı kullan" diyebilirsiniz

Çıktının kalite kontrolünü yapın

AI her şeyi bilmez. AI içeriği oluştururken, yanlışlıklar, halüsinasyonlar ve hatta bazen tutarsızlıklar ortaya çıkma riski vardır. Bu nedenle, kapsamlı bir kalite kontrolü yapın.

Artık AI tarafından oluşturulan içeriği istediğiniz şekilde kullanmaya hazırsınız. AI içeriğinin en yaygın kullanım alanlarından bazıları şunlardır.

AI içeriği nasıl kullanılır?

AI içeriğini, insan yazıları için kullandığınız tüm amaçlar için kullanabilirsiniz. Bazı örnekler:

Beyin fırtınası: AI aracını kullanarak fikirler üretin, ana hatları ve ilk taslakları oluşturun. Daha sonra bu taslaklara insan dokunuşu katabilirsiniz.

İçeriğin yeniden kullanımı: Bir içerik formu oluşturduktan sonra, AI'yı kullanarak onu başka formlarda yeniden kullanabilirsiniz. Örneğin, bir blog gönderisini AI'ya girip şunları isteyebilirsiniz:

Kısa özet

Meta başlık ve açıklama

Sosyal medya gönderileri

E-posta bülten promosyonları

Arama motoru reklamları

İçeriği ölçeklendirme: Çok sayıda ürün için e-ticaret açıklamaları yazıyorsanız, AI harika bir araçtır. Markanızın tonuna ve stiline uygun olarak ürün sayfalarınız için otomatik olarak içerik oluşturabilir.

Çeviri: Her dilde uzman olmasa da AI, çeviriler için etkili bir araçtır. Özellikle kullanım kılavuzları, altyazılar vb. gibi büyük ölçekli projelerde AI önemli ölçüde yardımcı olabilir.

Bu, birçok avantajı da beraberinde getirir.

AI Tarafından Oluşturulan İçeriği Kullanmanın Avantajları ve Dezavantajları

Üretken AI, daha önce hiçbir teknolojinin sunamadığı içerik oluşturma fırsatları sunar. Avantajları, dijital araçların sunduğu her şeyi geride bırakır.

Ölçeklenebilirlik

AI'nın en büyük avantajı, hizmet verebileceği ölçek. Herhangi bir AI aracının, ne kadar karmaşık olursa olsun, herhangi bir konuyla ilgili bir blog yazısının ilk taslağını oluşturması 2-3 saniye sürer. Her iş gününde oluşturabileceğiniz ilk taslakların sayısını bir düşünün! AI'nın 7/24 çalışabildiğinden bahsetmeye bile gerek yok.

Verimlilik

AI yazma araçları, büyük ölçekli içerik oluşturmada etkilidir. Ancak, insan takımlarını da daha verimli hale getirirler.

Herhangi bir konuda anında ilk taslaklar oluşturarak, yazarların bloklarını ortadan kaldırırlar

AI, üzerinde çalışılacak içerik parçaları sağlayarak yazarların yazmaya ayırması gereken zamanı azaltır

Sparring partner olarak hareket eden AI, insan yazarın fikirlerini keşfetmesine ve yargılamadan çıktıları görmesine yardımcı olur

Gerekli tüm veri noktalarını bir araya getiren AI, araştırma süresini en aza indirir

Yazım denetimi, düzeltme ve düzenleme ile AI, yazma sürecinin her aşamasında verimliliği artırır.

Geliştirilmiş SEO

AI içerik araçları, yazarların sahip olabileceği en etkili SEO desteklerinden bazılarıdır. Yalnızca alakalı anahtar kelime önerileri sunmakla kalmaz, bunların makaleye organik olarak nasıl entegre edilebileceğini de gösterir, böylece içeriğiniz arama motorlarında üst sıralarda yer alır.

Tutarlılık

Bir stil kılavuzuna uymak mı gerekiyor? Tutarlı bir üslup mu korumak istiyorsunuz? Her yere entegre edilmesi gereken bir marka mesajınız mı var? Endişelenmeyin. AI yazma araçları, tüm içeriğinizin bu yönergeleri tutarlı ve uygun bir şekilde izlemesini sağlayabilir.

Birçok avantajı olmasına rağmen, AI içeriği mükemmel değildir. Bazı önemli dezavantajları aşağıda belirtilmiştir.

Sınırlı yaratıcılık

Temel olarak, bir AI aracı çeşitli kaynaklardan mevcut verileri alır ve bunları belirli sorulara anlaşılır yanıtlar haline getirir. Bu nedenle, içerik oluşturma yeteneğine rağmen AI, onu eğitmek için kullanılan verilerin sınırları ile sınırlıdır.

Daha da önemlisi, AI henüz özgün bir fikre sahip olamaz. İlham kaynağı olabilir ve insan içerik yazarlarına olasılıkların bir kısmını gösterebilir. Ancak AI'nın kendisi henüz hayal gücü yok denebilir. Dolayısıyla, iki insan içerik oluşturucu aynı konuyu yazmak için aynı aracı kullanırsa, sonuçta birbirlerinin kopyası haline gelebilirler.

Şüpheli kalite

Her AI içerik oluşturucu, Google Gemini'nin aşağıdaki gibi bir sorumluluk reddi beyanına sahiptir:

"Gemini, kişilerle ilgili bilgiler dahil olmak üzere yanlış bilgiler görüntüleyebilir, bu nedenle yanıtlarını iki kez kontrol edin."

Bunun nedeni, AI'nın içerik oluşturma konusunda hala güvenilir olmamasıdır. Karşılaşabileceğiniz bazı kalite sorunları şunlardır:

Yanlışlıklar : AI'nın gerçekleri, etkinlikleri ve diğer bilgileri çarpıtması

Yinelemeler : AI'nın kendini tekrar etmesi veya daha kötüsü, mevcut bilgileri karmaşıklaştırması veya yanlış sunması

Bağlam eksikliği : AI, çeşitli kültürel bağlamların nüanslarını henüz anlamamıştır

Derinlik eksikliği : AI tarafından oluşturulan içerik bazen sığ olabilir, genellikle yeni bir bakış açısı getirmeden mevcut veya hatta güncel olmayan bilgileri tekrarlar

Doğal olmayan dil : İronik olarak, AI tarafından oluşturulan içerik doğal olmayan, garip, robotik ve duygusuz olabilir

İntihal: Sonuç olarak, AI halka açık verilerle eğitilir, bu da telif hakkı ve intihal ile ilgili sorunların hala çok belirsiz bir alan olduğunu anlamına gelir

İnsan müdahalesinin gerekliliği

Günümüzde hiçbir AI aracı, insan müdahalesi olmadan yayınlanabilecek içerik oluşturmamaktadır. Her araç, AI'nın risklerini kabul etmekte ve kullanıcıları kendi kalite kontrol süreçlerini oluşturmaya teşvik etmektedir.

Bu, AI araçlarının kullanılmasına rağmen, kuruluşların içeriği yayınlanmaya değer hale getirmek için hala insan yazarlara, düzenleyicilere ve düzeltmenlere ihtiyaç duyduğu anlamına gelir. Sürece denetleyici olarak insanları eklemek, AI'nın henüz yeniden yaratamadığı olağanüstü faydalar sağlar. Bunu bir sonraki bölümde tartışacağız.

İnsan Tarafından Oluşturulan İçeriğin Avantajları ve Dezavantajları

AI tarafından oluşturulan içeriği ölçtüğümüz aynı ölçekte, insanlar tarafından yazılan içeriğe de bakalım. En büyük avantajları şunlardır:

Yaratıcılık : İnsan yazarlar genellikle içeriklerine düşüncelilik, hayal gücü ve kendi yaşam deneyimlerinden bazılarını katarlar; bu, AI'nın asla ulaşamayacağı bir şeydir

Doğruluk : İnsanlar işlerinde yanlışlıkları daha kolay fark eder ve kapsamlı doğrulama işlemleri yapar

Hesap verebilirlik : Yazarlar yazdıkları kelimelerden sorumludur; yazdıklarının altında imzaları vardır!

Eleştirel düşünme : Yazarlar mevcut durumu sorgular, gördüklerini/duyduklarını eleştirel bir şekilde değerlendirir ve AI'nın yapamayacağı içgörüler sunar

Bağlamsal anlayış: İnsanlar, kültürel duyarlılık, kapsayıcılık ve geri bildirimlere yanıt olarak içeriklerini özelleştirebilir

Ancak insan tarafından yazılan içeriğin en büyük dezavantajı, insan yetenekleriyle sınırlı olmasıdır. Bir yazarın yapabilecekleri sınırlıdır. Ve en iyi çabalarına rağmen, insanlar hata yapar. Yanlış anlar, yanlış anlar ve bazı durumlarda sadece kötü bir gün geçirebilir.

Bu, AI içeriğinin yararsız olduğu veya insan tarafından oluşturulan içeriğin önyargılı olduğu anlamına gelmez. Bir sonraki bölümde, ikisini nasıl ayırt edebileceğinizi veya ihtiyaçlarınızı karşılamak için nasıl birleştirebileceğinizi görelim.

İnsan Tarafından Oluşturulan İçerik ile AI Tarafından Oluşturulan İçeriği Ayırt Etme

Basitçe ifade etmek gerekirse, insan tarafından oluşturulan içerik bir kişi tarafından yazılır. AI tarafından oluşturulan içerik ise bir algoritma tarafından yazılır. Ancak günümüz dünyasında bu ayrımı yapmak o kadar kolay değildir. Örneğin, bir insan AI'yı kullanarak ana hatları belirledikten sonra içerik taslağını kendi başına yazarsa ne olur? Düzeltme okuma da yazma sürecinin bir parçası olarak kabul edilir mi?

Bu tür varoluşsal sorular başka bir günün konusu. 🤷

Bugün, insan tarafından oluşturulan içerik ile AI tarafından oluşturulan içerik arasındaki anahtar farklara odaklanacağız.

Yaratıcılık

İnsanlar doğuştan yaratıcıdır. İlyada'dan TikTok'a kadar, çevremizdeki her bir araç ve teknolojinin arkasında insan yaratıcılığı vardır. Bu nedenle, insan tarafından oluşturulan içerik, AI'nın yapamayacağı bir şekilde hayal gücünü ve ham yaratıcılığı sergileme potansiyeline her zaman sahip olacaktır.

AI içeriği, zaten var olanın bir tekrarıdır. İnsanların hız ve çıktı hacmiyle sınırlı olduğu durumlarda, AI asla tamamen orijinal bir şey üretemez. Dahası, tüm içerik bir insanın komutlarıyla başlatıldığından, hayal gücü devreye girerse bunun kullanıcıdan geldiğini söylemek güvenlidir.

İnsan yazar 1️⃣ AI 0️⃣

Verimlilik

Her yazar ilham bulmakta ve belirli bir kalitede içerik oluşturmakta zorlanır. Ne kadar deneyimli veya eğitimli olursanız olun, 8 saatlik bir çalışma gününde oluşturabileceğiniz içerik miktarının bir sınırı vardır.

AI'da bu sorun yoktur. Dost canlısı komşunuz AI, 1000 kelimelik bir makale yazmasını istediğinizde yazar bloğu yaşamayacaktır. İlham veya yaratıcılık kriziyle mücadele etmeyecektir. Bu nedenle, AI tarafından oluşturulan içerik, insan tarafından oluşturulan içerikten çok daha verimli ve tutarlıdır.

İnsan yazar 0️⃣AI 1️⃣

Öznellik ve duygusal derinlik

İnsanlar deneyimler yaşar. Sınıf, kast, ırk, yaş, cinsiyet, cinsel yönelim vb. farkları ne olursa olsun, duygusal derinlik içeren harika hikayeler oluşturan çok sayıda deneyim vardır. Bu deneyimler, insan okuyucular (hala en büyük okuyucu kitlesini oluşturan) için daha anlaşılır ve dokunaklıdır.

Çoğu AI aracı, mevcut veri kümeleri üzerinde eğitilir, bu da onların benzersiz bir zekaya sahip olmadığı anlamına gelir. Bu da onları hikaye oluşturma konusunda biraz tekdüze ve ilginç olmayan hale getirir. Ancak bu, nesnel olmakla karıştırılmamalıdır. Aslında, bu tamamen yeni bir kavramdır ve bunu bir sonraki bölümde inceleyeceğiz.

İnsan yazar 1️⃣AI 0️⃣

Önyargı

Her birey, deneyimlerinden edindiği bilgilerle önyargılıdır. Oluşturdukları içerik, bu önyargıların bir ürünüdür.

Örneğin, dövmeli adayların profesyonel ortamlar için uygun olmadığını düşünen bir grafik tasarımcı, dövmeli kişilerin yer aldığı görseller asla oluşturmayabilir.

Öte yandan, AI insanlar tarafından oluşturulan verilerle eğitilir. Önyargıları algoritmalara yansır.

Örneğin, kötü şöhretli bir olayda, mevcut çalışanların özgeçmişleri üzerinde eğitilmiş bir AI özgeçmiş tarayıcısı, hobilerinde beyzbol veya basketbolu listeleyenlere yüksek puan vermeyi, ancak softbol için puan düşürmeyi öğrendi.

Kısacası, önyargı insan ve yapay zeka arasında bir şey değildir. Önyargı doğuştan insana özgüdür ve bu nedenle yapay zekada da vardır. Ancak, insanlar bu önyargıları (kendi başlarına veya örneğin bir yönetici tarafından işaret edildiğinde) fark edebilir ve ortadan kaldırmak için çalışabilirler.

Yapılacak iş için AI'nın özel olarak programlanması gerekecektir

İnsan yazar 0️⃣AI 0️⃣

Günümüzün yapay zeka teknolojisinin durumuna bakıldığında, insan yazıları yapay zeka içeriğinin avantajlarından daha ağır basmaktadır. Ancak bu, yapay zeka içeriğinden tamamen uzak durmanız gerektiği anlamına gelmez. Aslında, yapay zeka tarafından üretilen verimlilik, insan hayal gücü, özgünlük ve kalite kontrolü ile birleştirildiğinde olağanüstü bir değer kazanır.

Özetle, insan tarafından oluşturulan içerik ile AI tarafından oluşturulan içerik arasındaki farklar şunlardır.

Özellik AI tarafından oluşturulan içerik AI tarafından oluşturulan içerik Özgünlük Muhtemelen yüksek Çok düşük Verimlilik Düşük ila orta düzey Çok yüksek Tutarlılık Modere edin Çok yüksek Ölçeklenebilirlik Zorlu ve pahalı Daha basit ve uygun maliyetli Önyargı Olası Olası Güvenilirlik Yüksek, eleştirel düşünme uygulandığında Düşük, çünkü AI halüsinasyon görebilir ve hatalı olabilir Kalite Orta ila yüksek düzeyde, belirli ve ilgili örneklerle Düşük ila orta düzeyde, gereksiz tekrarlar ve garip dil kullanımı En uygun Yaratıcı ve ilgi çekici içerik ihtiyaçları (ör. romanlar, denemeler, pazarlama içeriği) Standartlaştırılmış ve tekrarlanabilir içerik ihtiyaçları (Örneğin, teknik belgeler, meta açıklamalar, video transkriptleri)

İnsan Yaratıcılığı ve AI Verimliliğini Birleştirme

İnsan ve AI hakkında hararetli tartışmalar yapabilirsiniz, ancak pratiklik, en iyi yolun ikisini dikkatli bir şekilde birleştirmek olduğunu söylüyor. ClickUp gibi sanal bir çalışma alanında bunun pratikte nasıl olacağını aşağıda görebilirsiniz.

İlham için AI; Katma değer için insanlar

AI'nın günümüzdeki en iyi kullanım alanı ilham ve fikir üretmedir. ClickUp Docs gibi bir AI yazma aracı açın ve ClickUp'ın AI aracını kullanarak komutunuzu girin ve ilk taslağı oluşturmaya başlayın veya hazır bir taslaktaki içeriği özetleyin.

ClickUp Brain'i doğrudan belgelerinize entegre edin

Nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? İlgi çekici, yüksek kaliteli içerik oluşturmanın basit bir yolu için ClickUp'ın İçerik Yazma Şablonunu deneyin.

Araştırma için AI; içgörü için insanlar

AI sohbet robotları harika araştırma asistanlarıdır. Hiç "bunun karşılığı ne?" diye takıldınız mı? Araştırma asistanınız size yardımcı olabilir. Düzenlediğiniz belgeyi nereye kaydettiğinizi unuttunuz mu? Bağlantılı Arama size yardımcı olabilir. Proje yönetim aracınızdan organizasyonel verilere mi ihtiyacınız var? ClickUp Brain cevapları biliyor.

ClickUp Brain, mükemmel bir araştırma asistanı

Ancak, bir rapor veya teklif için içerik oluşturuyorsanız, insan içgörüsüne ihtiyacınız vardır. AI belge özetleyiciler, içerikten içgörüler elde etmek için ihtiyacınız olan bilgileri size sağlayabilir.

Örneğin, proje yönetimi aracınız, takımlarınızın her bir blog gönderisini yayınlamak için ortalama iki hafta harcadığını gösterebilir. Hatta bunun altı ay önceki standart olan bir haftadan arttığını bile söyleyebilir. Ancak bunun anlamı şunlar olabilir:

Takımınızın boyutu küçüldü

Takımlarınız tükenmiş durumda

İçeriğinizin uzunluğu ve kalitesi arttı

Blog gönderilerinin sayısını azalttınız ve bunun yerine video içeriğine odaklanıyorsunuz

Bu tür içgörüler ve bunlara karşılık gelen eylem öğeleri yine de düşünen bir insandan gelmelidir.

Bu arada, bir yazar takımı yönetiyorsanız, içerik pazarlamasında AI'yı kullanma konusunda faydalı bulabileceğiniz bir başlangıç kılavuzu burada bulabilirsiniz.

İnsanlar hayal gücü için; AI ölçeklendirme için

Pazarlama materyalleri için içerik örneğini ele alalım. Yayınlanan içerik çok fazladır. En uzun uzun kuyruklu anahtar kelimeler bile yüzlerce sayfa içerik barındırır. Başarılı bir kuruluşu diğerlerinden ayıran şey, içeriğinin ne kadar benzersiz, ilgi çekici, ilginç ve değerli olduğudur. Bu, insan hayal gücü gerektirir.

Bundan sonrası AI'ya kalır. AI, metinleri düzeltebilir, üslup ve stil tutarlılığını kontrol edebilir. Sosyal medya, e-posta, video senaryoları vb. için dağıtım materyalleri oluşturabilir. AI ayrıca, çeşitli hedef kitleler için içeriği zahmetsizce kişiselleştirebilir.

Böylelikle, insanların yaratıcılığını AI'nın verimliliği ile birleştirerek, kuruluşlar gerçekten olağanüstü içerikler oluşturabilirler.

ClickUp ile içerik oluşturma sürecinizi güçlendirin

Bir şiir yazmak için Google'ın Verse by Verse uygulamasında şiir stilini seçmek, ilham kaynağı olacak üç yazar seçmek ve ilk satırı yazmak gibi birkaç şey yapmanız gerekir. Bunu yaptıktan sonra AI size seçenekler sunar; burada bir sonraki satırı kendiniz seçmeniz gerekir.

Önemli olan nokta, üretken AI'nın (henüz) kendi başına içerik oluşturabilen bilinçli bir varlık olmadığıdır. Ancak, ilham, fikir üretme, araştırma, yazım denetimi, düzeltme vb. konularda yardımcı olabilecek bilgili bir asistan niteliğindedir.

Verimli olmakla birlikte güvenilir değildir. Öznellikten yoksun olmakla birlikte önyargılıdır. Tutarlı olmakla birlikte kalitesi sorgulanabilir.

Bu zorluklara rağmen, içerik oluşturmak için AI'yı sık kullananlar, akıllıca kullanıldığında ne kadar güçlü olabileceğini biliyor. AI, bir yazarın günlük iş akışının bir parçası olarak birçok kullanım durumunda yardımcı olabilir. Standup toplantınızın özetini, içten bir veda e-postasını veya başkanın konuşmasını yazarken AI size yardımcı olabilir.

ClickUp proje yönetimi aracına entegre edilen AI, ilgili görevleri bulmanıza, projelerle ilgili soruları yanıtlamanıza, uzun belgeleri özetlemenize, örneklerle fikirleri genişletmenize, içerik yazma şablonları oluşturmanıza ve çok daha fazlasını yapmanıza yardımcı olabilir.

ClickUp'ı bugün ücretsiz deneyin.