2025'te E-postaları Otomatikleştirmek için En İyi 10 AI E-posta Pazarlama Aracı

E-posta, harcadığınız her 1 dolar için tahmini 36 dolarlık inanılmaz yüksek ROI'si sayesinde en iyi pazarlama iletişim araçlarından biri haline gelmiştir. E-posta, hedef kitlenizle doğrudan iletişim kurmanın en kolay yollarından biridir ve birçok tüketici artık markalarla etkileşim kurmak için tercih ettikleri yol olarak e-postayı göstermektedir. Tüketiciler için stres yaratmaz ve sizin için etkileyici bir dönüşüm oranına sahiptir.

Ancak, e-posta pazarlaması metin yazıp gönder düğmesine basmaktan daha karmaşıktır. En etkili e-posta pazarlama kampanyaları, en iyi sonuçları elde etmek için dikkatlice segmentlere ayrılır, test edilir ve iyileştirilir. Tüm bunlar zaman alır, ancak AI e-posta pazarlama araçları sayesinde, inanılmaz e-posta pazarlama kampanyalarını her zamankinden daha hızlı oluşturabilirsiniz.

AI destekli e-posta pazarlama araçları, pazarlamacılara hedef kitleleriyle etkileşim kurmak için yenilikçi bir yaklaşım sunar. AI, ilgi çekici metinler hazırlamanıza, hedef kitlenizi segmentlere ayırmanıza ve sonuçları analiz etmenize yardımcı olabilir. Şu anda piyasada çok sayıda AI aracı varken, doğru e-posta pazarlama platformunu nasıl seçebilirsiniz?

Aramanız gereken ilk şeylerden biri, çok sayıda kişiselleştirme seçeneği sunan bir araçtır. AI e-posta pazarlama araçları, konu satırlarından içerilen tekliflere kadar kişiselleştirilmiş e-postalar oluşturmanıza yardımcı olarak daha yüksek açılma oranları ve dönüşümler elde etmenizi sağlar.

Ayrıca, ilgi çekici e-postalar oluşturmak için içerik hazırlamanıza yardımcı olacak özellikleri de aramalısınız. AI araçlarını kullanarak fikirler üretin veya hedef kitleniz için alakalı mesajlar oluşturun.

AI e-posta pazarlama araçları, takip mesajları gönderme veya listelerinizi segmentlere ayırma gibi e-posta pazarlamasıyla ilgili birçok görevi de otomatikleştirebilir. Bu otomasyon, takımınızın daha stratejik pazarlama girişimlerine odaklanmasına ve e-posta yönetimi ile daha az zaman harcamasına olanak tanır.

Kampanya performansını daha iyi anlamak için sağlam analiz ve raporlama özelliklerine sahip bir e-posta pazarlama platformu seçin. E-posta verilerinden elde edilen içgörüler, gelecekteki pazarlama kararlarına yön verebilir. Sonuçları analiz etmek ve optimizasyon fırsatlarını belirlemek için yapay zekayı kullanmayı düşünün.

Ayrıca, mevcut e-posta pazarlama programınız ve iş uygulamalarınızla entegre olan bir çözüm seçin. Entegrasyonlar, iş akışı otomasyonunu kolaylaştırır, takım verimliliğini artırır ve e-posta kampanyalarında sorunsuz işbirliği sağlar. Süreçleri kolaylaştırmak, araçlar arasında sorunsuz bir şekilde birlikte çalışırken daha kısa sürede daha fazlasını başarmanızı sağlar.

En İyi 10 AI E-posta Pazarlama Yazılımı

ClickUp AI ile e-posta konu satırları, taslak metinler ve daha fazlasını oluşturun

Favori hepsi bir arada verimlilik platformunuz ClickUp, artık e-posta pazarlamasını oluşturmak ve yönetmek için favori yeriniz. ClickUp'ın yapay zeka e-posta pazarlama araçlarını kullanarak kampanyaları yönetmek, ilgi çekici içerik oluşturmak ve kampanya performansını izlemek için merkezi bir hub oluşturabilirsiniz.

ClickUp'ın bulut tabanlı platformu, e-posta iletişimlerini düzenlemeyi ve izlemeyi kolaylaştırır. ClickUp e-posta proje yönetimi araçları, e-posta taslakları oluşturabilir, saklayabilir ve yönetebilir, açılma oranlarını ve tıklama oranlarını izleyebilir ve takip e-postaları için otomatik iş akışları kurabilir. ClickUp Entegrasyonları, çalışma alanınızdan ayrılmadan diğer iletişim platformlarına bağlanarak görevleri takım üyelerine e-posta ile gönderebilmenizi sağlar.

Platform ayrıca Mailchimp ve ActiveCampaign gibi popüler e-posta pazarlama araçlarıyla da entegre olarak size daha da fazla e-posta pazarlama olanağı sunar. ClickUp içinde kişileri içe ve dışa aktarabilir, kampanyalar planlayabilir ve sonuçları izleyebilirsiniz. Çalışma Alanı'ndan her şeye erişilebildiğinden, takımınız bilgileri zahmetsizce paylaşabilir ve sonuçlara göre daha hızlı harekete geçebilir.

ClickUp, AI araçlarını sunarak ekstra bir verimlilik katmanı ekler. ClickUp AI, belirli istemlere veya yerleşik şablonlara göre konu satırları, başlıklar ve gövde metni dahil olmak üzere e-posta metninizi oluşturabilir. ClickUp AI'yı e-posta kampanyasıyla ilgili görevler oluşturmak için de kullanabilirsiniz.

Kapsamlı e-posta yönetimi, sorunsuz entegrasyonlar ve yapay zeka destekli içerik oluşturma özelliği ile ClickUp, acemi ve deneyimli e-posta pazarlamacılarının gönderdikleri her e-postadan en iyi şekilde yararlanmalarına yardımcı olan güçlü bir araçtır.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Otomasyon araçları, birçok yönetici görevini sizin yerinize üstlenir, böylece tekrarlayan görevler hakkında endişelenmenize gerek kalmaz ve stratejik girişimlere odaklanabilirsiniz

AI e-posta pazarlama araçları , saniyeler içinde ilgi çekici metinler oluşturmanıza ve dönüşümleri artıran hedefli e-posta kampanyaları oluşturmanıza yardımcı olabilir

MailChimp ve ActiveCampaign gibi popüler platformlar dahil olmak üzere güçlü entegrasyonlarla e-posta pazarlama çabalarınızı kolaylaştırın

ClickUp sınırlamaları

ClickUp'ın AI araçları yalnızca ücretli planlarda mevcuttur, ancak neyse ki bunlar Çalışma Alanı başına sadece 5 $'dan başlar

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ fiyatla satın alınabilir

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.200+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (3.900+ yorum)

2. Mailchimp

Mailchimp aracılığıyla

Mailchimp, işletmelerin e-posta kampanyaları oluşturmasına, göndermesine ve izlemesine olanak tanıyan popüler bir e-posta pazarlama platformudur. Kullanıcı dostu bir arayüze, çeşitli şablonlara ve bazı harika otomasyon araçlarına sahiptir. Mailchimp ayrıca akıllı konu satırları, müşteri içgörüleri ve güçlü A/B testleri gibi harika AI destekli özellikler sunar. Hatta içeriğinize uygun stok fotoğraflar bile önerir.

Mailchimp'in en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak düzenleyici, e-postaları oluşturmayı ve tasarlamayı çok kolaylaştırır

Sağlam ücretsiz plan, ayda 2.000 aboneye 2.000 e-posta göndermenize olanak tanır ve bu da onu daha küçük kuruluşlar için uygun bir seçenek haline getirir

AI araçları, metin oluşturmaktan tahmine dayalı analitik kullanarak hangi müşterilerin satın alma olasılığının en yüksek olduğunu belirlemeye kadar her işi yapmak için makine öğrenimini kullanır

Mailchimp sınırlamaları

En pahalı seçeneklerde bile sınırsız e-posta planı yok

Mailchimp fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel özellikler: 500 kişi için aylık 13 ABD doları

Standart: 500 sözleşme için aylık 20 ABD doları

Premium: Sınırsız kişi için aylık 350 $

Mailchimp puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (5.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (16.500+ yorum)

3. Smartwriter

Smartwriter aracılığıyla

Smartwriter, yapay zeka destekli bir e-posta yazma aracıdır. Platformun makine öğrenimi, hedef kitlenizi sektör verileriyle birlikte analiz ederek kampanyalarınız için ilgi çekici e-posta metinleri oluşturur. Kişiselleştirilmiş e-postalar için kullanışlıdır ve kullanıcı verilerini kullanarak en alakalı, hedefli e-posta kampanyaları yazabilir. Ayrıca, hangi kampanyaların hedef kitlenizle daha iyi sonuç verdiğini öğrenmek için A/B testleri için de kullanışlıdır.

Smartwriter'ın en iyi özellikleri

Mailchimp ve Sendinblue gibi popüler e-posta pazarlama araçlarıyla entegre olur, böylece Smartwriter'daki AI araçlarını kullanarak metinlerinizi yazabilir ve her şeyi favori platformunuz üzerinden sorunsuz bir şekilde gönderebilirsiniz

AI aracı, okuyucuları alıcıya dönüştürme olasılığı en yüksek içeriği önererek e-posta pazarlama performansını artırdığı için, dönüşümlere odaklanan e-posta pazarlama stratejileri oluşturmak için idealdir

Hoş arayüz, AI özelliklerini ilk kez kullananlar için bile kullanımı kolaylaştırır

Smartwriter sınırlamaları

Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız teknik desteğe ulaşmak zor olabilir

Smartwriter fiyatlandırması

Temel: 59 $/ay

Popüler: 149 $/ay

Pro: 359 $/ay

Yıllık aboneliklerde indirimler

Smartwriter puanları ve yorumları

G2: 4/5 (10+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (14+ yorum)

4. Phrasee

Phrasee aracılığıyla

Phrasee, konu satırlarından imza satırlarına kadar daha iyi e-posta içeriği yazmanıza yardımcı olan bir AI e-posta pazarlama aracıdır. Platform, makine öğrenimini kullanarak hedef kitleniz için en etkili dili belirler. Bu aracı e-posta pazarlama stratejinizin ötesinde de kullanabilirsiniz. Phrasee'nin doğal dil oluşturma özelliğini işinize yarayın ve sosyal medya, push bildirimleri ve daha fazlası için insan gibi yazılmış metinler oluşturun.

Phrasee'nin en iyi özellikleri

Ayrıntılı raporlama özellikleri, e-posta kampanyalarınızın hedef kitlenizde nasıl performans gösterdiğine ve nerede ayarlamalar yapmanız gerektiğine dair değerli içgörüler sağlar

Mailchimp, Salesforce, Adobe Campaign ve daha fazlasıyla entegre olduğu için platformu mevcut teknoloji yığınınıza kolayca entegre edebilirsiniz

Her bir alıcınız için birden fazla dilde kişiselleştirilmiş e-postalar oluşturmanın mükemmel bir yolu, böylece siz etkileşimi artırmaya odaklanabilirsiniz

Phrasee sınırlamaları

Daha büyük pazarlama ajanslarına yönelik olduğundan, küçük işletmeler için bütçelerinin ötesinde bir yazılım olabilir

Phrasee fiyatlandırması

Fiyat bilgisi için iletişime geçin

Phrasee derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 4/5 (20+ yorum)

Capterra: 4/5 (1+ yorum)

5. Anında

Instantly, hepsi bir arada e-posta pazarlama otomasyon platformudur. Pazarlama takımları, bu platformu kullanarak takip e-postaları, hoş geldiniz e-postaları ve doğum günü e-postaları gibi e-posta pazarlamasıyla ilgili birçok görevi otomatikleştirebilir.

Platform ayrıca, e-posta metinlerini otomatik olarak oluşturmak ve e-posta kampanyalarınızı kişiselleştirmek için yapay zeka e-posta pazarlama araçları sunar. Bu yapay zeka araçları, e-postaları hedef kitleniz için daha alakalı ve ilgi çekici hale getirerek tıklama ve dönüşüm oranlarınızı artırabilir.

Anında en iyi özellikler

Yapay zeka destekli içerik oluşturma, kişiselleştirilmiş içerik içeren e-postaları kolayca hazırlayıp göndermenizi sağlayarak kampanyalarınızı daha etkili hale getirir

Sınırsız hesap sunar, böylece abone listenizi küçültme konusunda endişelenmenize gerek kalmaz; yüksek hacimli e-posta pazarlaması yapanlar için idealdir

Kullanışlı kampanya analizi, açılma oranları, yanıt oranları, abonelik iptalleri ve daha fazlasını içeren kampanya performansını ölçmenize yardımcı olur

Anında sınırlamalar

Platformu mobil cihazlarda kullanılamadığından, hareket halindeki pazarlamacılar farklı çözümler aramak zorunda kalabilir

Anında fiyatlandırma

Growth Leads: Aylık 47 $

Hyperleads: 197 $/ay

Light Speed: 492 $/ay

Yıllık aboneliklerde indirimler mevcuttur

Anında derecelendirme ve yorumlar

G2: 4,9/5 (1.200'den fazla yorum)

Capterra: 3,5/5 (4+ yorum)

6. Drift

Drift aracılığıyla

Drift, yapay zekayı ön plana çıkaran bir konuşma pazarlama platformudur. Platform, yapay zekasını milyonlarca B2B satış ve pazarlama konuşmasıyla eğiterek, potansiyel müşteri nitelendirme ve dönüşümler gibi konularda daha yararlı yapay zeka araçları oluşturmayı amaçlamıştır.

Konuşma yapabilen yapay zeka aracını e-posta taslakları oluşturmak için kullanabilir, chatbot olarak kullanabilir veya müşteri trafiğini analiz ederek daha akıllı pazarlama kararları alabilirsiniz.

Drift'in en iyi özellikleri

Yapay zeka, B2B konuşmaları üzerinde eğitilmiştir, böylece iş için özel olarak oluşturulmuş ve kuruluşunuza göre uyarlanabilen konuşma metinleri elde edersiniz

Web sitesi ziyaretçileriyle ilgili verileri toplamanıza yardımcı olur, böylece konuşmalardaki eğilimleri görebilir ve e-posta pazarlama çabalarınızı buna göre optimize edebilirsiniz

AI pazarlama aracı, müşteri yolculuğunu analiz etmenize ve dönüşüme hazır olanları görmenize yardımcı olur, böylece onlara hedefli kampanyalar gönderebilirsiniz

Drift sınırlamaları

Müşteri hizmetleri yanıtları yavaş olabilir, bu nedenle sorunları kendiniz gidermeye hazır olun

Konuşma metinleri oluşturmak için harika, ancak bir e-posta pazarlama platformu değildir, bu nedenle işi tamamlamak için başka bir platforma bağlanmanız gerekir

Drift fiyatlandırması

Premium: Yıllık 2.500 $

Advanced ve Enterprise planlarının fiyatları hakkında bilgi almak için iletişime geçin

Drift puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (190+ yorum)

7. Yedinci His

Seventh Sense aracılığıyla

Seventh Sense, e-posta kampanyalarını analiz etmek ve kişiselleştirmek için makine öğrenimini kullanan bir AI e-posta optimizasyon platformudur. Pazarlamacıların e-posta gönderim zamanlarını optimize etmelerine, e-posta teslim edilebilirliğini artırmalarına veya alıcıların tercihlerine göre içeriği kişiselleştirmelerine yardımcı olan çeşitli araçlara sahiptir. Ayrıca, performansı ölçmek ve e-posta pazarlama çabalarını optimize etmek için sağlam kampanya izleme özelliği de sunar.

Seventh Sense'in en iyi özellikleri

Güçlü AI e-posta pazarlama araçları, açılma oranlarını en üst düzeye çıkarmak için kişiselleştirilmiş gönderim zamanlarına kadar kampanyanızın her bölümünü optimize etmenize yardımcı olur

Demografik bilgiler, faiz ve satın alma geçmişi gibi faktörlere göre e-posta pazarlama listelerinizi segmentlere ayırmanıza yardımcı olur, böylece müşterilerin faiz ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş e-postalar oluşturabilirsiniz

E-posta içeriğinizi analiz ederek kelime seçimini, cümle yapısını ve tonu optimize edin ve e-posta pazarlama stratejilerinizi optimize edin

Seventh Sense sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü yeni kullanıcılar için korkutucu olabilir

Seventh Sense fiyatlandırması

Hubspot için : planlar 5.000 kişi için aylık 80 $'dan başlar

Marketo için: planlar 50.000 potansiyel müşteri için aylık 450 $'dan başlar

yıllık planlarda %20 indirim

Seventh Sense puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (15+ yorum)

Capterra: 5/5 (3+ yorum)

8. Spam'ı engelleyin

Unspam aracılığıyla

Unspam, AI'yı kullanarak işletmelerin e-posta pazarlama kampanyalarındaki spam'leri belirlemesine ve önlemesine yardımcı olur. Kuruluşunuzun e-posta itibarını izler ve gönderen puanınızı iyileştirmek için önerilerde bulunur. Bu iyileştirmeler, e-posta pazarlamanızın spam filtrelerinden kaçınmasına ve hedef kitlenizin gelen kutularına güvenilir bir şekilde ulaşmasına yardımcı olabilir.

Unspam'ın en iyi özellikleri

Spam'i önleyerek kuruluşunuzun e-posta itibarını artırın, böylece gönderen puanınız mükemmel kalır ve e-postalarınız hedef kitlenize ulaşır (spam filtresinde takılmaz)

Alıcıların sizden alakalı ve meşru e-postalar almasını sağlayarak etkileşimi artırın

Hedef kitlenizle e-posta pazarlamasında güven oluşturun

Unspam sınırlamaları

Ücretsiz planlarda sınırlı test imkanı vardır, bu nedenle şansınızı denemeniz veya test için başka bir hizmet kullanmanız gerekir

Unspam fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: Aylık 9 $

İş: Aylık 19 $

Ajans: Aylık 29 $

White Label hizmetleri için özel fiyatlandırma hakkında bilgi almak için iletişime geçin

Spam olmayan derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 5/5 (2+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (20'den fazla yorum)

9. Optimove

Optimove aracılığıyla

Optimove, e-posta pazarlamanızın ötesinde size yardımcı olabilir. Yapay zeka destekli müşteri etkileşim platformu, e-posta, SMS ve push bildirimlerini optimize etmenize yardımcı olabilir. Müşteri verilerinizi analiz eder, kalıpları belirler ve ardından müşteri yolculuğunu buna göre kişiselleştirir.

Optimove'un en iyi özellikleri

Müşteri etkileşimini artırabilecek ve e-posta açılma oranlarını iyileştirebilecek hedefli mesajlar oluşturun

Tahmine dayalı analitik, satış huninizden çıkma riski olan müşterileri belirleyebilir ve proaktif pazarlama önlemleri almanıza yardımcı olabilir

Güçlü analitik araçlar, müşterileriniz hakkında bütünsel bir görünüm sunarak müşteri deneyimini iyileştirmek için adımlar atmanızı sağlar

Optimove sınırlamaları

Önceliklendirme gibi çok gerekli birkaç özellikten yoksundur

Optimove fiyatlandırması

Fiyat bilgisi için iletişime geçin

Optimove puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (140'tan fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (3+ yorum)

10. Zeta

Zeta aracılığıyla

Zeta, e-posta kampanyaları oluşturmanıza ve göndermenize yardımcı olan yapay zeka destekli bir e-posta pazarlama platformudur. Platform, makine öğrenimini kullanarak müşteri verilerini analiz eder ve belirli hedef kitleniz için en etkili içeriği ve zamanlamayı belirler. E-posta iş akışlarınızı otomatikleştirmenize, hedef kitleleri segmentlere ayırmanıza ve kişiselleştirilmiş içerik oluşturmanıza yardımcı olacak araçlar sunar.

Zeta'nın en iyi özellikleri

AI araçları, e-posta pazarlama listelerinizi müşteri verilerine göre segmentlere ayırmanıza yardımcı olur, böylece müşterilerinizin ilgisini çekme olasılığı daha yüksek hedefli kampanyalar gönderebilirsiniz

Yaygın e-posta pazarlama görevlerini otomatikleştirmek için idealdir

Tahmine dayalı analitik, müşteri kaybını azaltmanıza ve yeni müşteri kazanma maliyetlerini düşürmenize yardımcı olabilir

Zeta sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, platformun hatalı olabileceğini ve yükleme gecikmeleri yaşandığını bildirmiştir

Zeta fiyatlandırması

Fiyat bilgisi için iletişime geçin

Zeta puanları ve yorumları

G2: 3,5/5 (10+ yorum)

Capterra: 5/5 (1+ yorum)

ClickUp ile Daha İyi E-posta, Daha Akıllı AI

E-posta pazarlama güçlü bir araçtır, ancak pazarlama takımlarının dikkatle planlaması gereken bir araçtır.

E-posta, herkese uyan tek bir çözüm olmamalı, hedef kitlenize göre özenle uyarlanmalıdır. Bunu manuel olarak yapmak zaman alıcı olabilir, ancak AI araçlarını kullanmak e-posta pazarlama çabalarını kolaylaştırmanıza ve ROI'nizi artırmanıza yardımcı olabilir. AI, müşteri verilerini analiz etmenize, ilgi çekici e-posta metinleri oluşturmanıza ve kampanya performansınızı ince ayarlamanıza yardımcı olabilir.

ClickUp ise her görevi yönetmenize yardımcı olabilir.

ClickUp'ı e-posta pazarlama çabalarınızın merkezi haline getirin, takımınızın her kampanya için işbirliği yapabileceği ve aynı sayfada kalabileceği bir alan oluşturun. Görevler oluşturun, roller belirleyin ve bilgi merkezleri kurun, böylece pazarlama çabalarınız etkili bir şekilde ilerlemeye devam etsin. Ardından, ClickUp AI'nın metninizi taslak haline getirmesine, konu satırlarınızı yazmasına ve takip görevlerini takım üyelerine göndermesine izin verin.

Daha iyi e-postalar göndermeye hazır mısınız? Ücretsiz bir ClickUp hesabı oluşturun ve e-posta pazarlamasında yapay zekanın olanaklarını keşfetmeye başlayın.