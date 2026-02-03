Claude ile AI Ajanı Oluşturma: Adım Adım

2024 yılı herkesin AI sohbet robotlarına takıntılı olduğu bir yıl olduysa, bu yıl AI ajanlarının çağıdır. AI ajanları, özellikle sadece soruları yanıtlamakla kalmayıp, iş yükünüzü hafifleten türleri, büyük bir ilgi görüyor.

🦾 LangChain AI Ajanlarının Durumu anketine (2025) katılanların %51'i, şirketlerinin halihazırda yapay zeka ajanlarını kullanmakta olduğunu belirtmiştir.

Bunun bir de tersi var. Birçok geliştirici, ajanları sanki sadece sohbet robotlarıymış gibi oluşturuyor... ekstra API çağrıları ile. Ve böylece, demoda etkileyici görünen, ancak gerçek görevleri yerine getirmesini istediğiniz anda parçalanan bir şey elde ediyorsunuz.

Gerçek bir Claude AI ajanı farklı bir şekilde oluşturulur. Her adımı mikro düzeyde yönetmenize gerek kalmadan, tıpkı bir insan takım arkadaşı gibi bağımsız olarak hareket edebilir.

Bu kılavuzda, üretimde gerçekten işe yarayan ajanlar oluşturmak için ihtiyacınız olan mimari, araçlar ve entegrasyon modellerini ayrıntılı olarak ele alacağız.

AI Ajanı Nedir?

AI ajanı, sürekli insan müdahalesine ihtiyaç duymadan çevresini algılayan, kararlar alan ve belirli hedeflere ulaşmak için eylemlerde bulunan otonom bir yazılımdır.

AI ajanı, AI sohbet robotundan nasıl farklıdır?

AI ajanları genellikle sohbet robotlarıyla karıştırılır, ancak çok daha gelişmiş yetenekler sunarlar.

Bir sohbet robotu tek bir soruyu yanıtladıktan sonra beklerken, bir ajan hedefinizi alır, onu adımlara ayırır ve iş tamamlanana kadar sürekli çalışır.

Aradaki fark, aşağıdaki gibi özelliklere bağlıdır:

Özerklik: İlk talimatları verdikten sonra bağımsız olarak çalışır.

Araç kullanımı: API'leri çağırabilir, web'de arama yapabilir, kod çalıştırabilir veya ş akışlarını tetikleyerek yapılacak işleri halledebilir.

Hafıza: Gelecekte daha akıllı kararlar almak için geçmiş etkileşimlerin bağlamını saklar.

Hedef odaklı: Tek seferlik komutlara yanıt vermekle kalmaz, Tek seferlik komutlara yanıt vermekle kalmaz, tanımlanmış bir sonuca doğru yinelemeli olarak iş yapar

Ajanlar ve sohbet robotları arasında yapılan karşılaştırma aşağıda verilmiştir:

Boyut AI sohbet robotu AI ajanı Birincil rol Soruları yanıtlar ve bilgi sağlar Görevleri yürütür ve sonuçları yönlendirir Ş Akışı stili Bir komut → bir yanıt Çok adımlı plan → eylemler → ilerleme kontrolleri "Sonraki adım"ın sahipliği Kullanıcı bir sonraki adımda yapılacak işe karar verir Ajan, bir sonraki adımda yapılacak işe karar verir. Görev karmaşıklığı Basit, doğrusal istekler için en uygun seçenek Karmaşık, dağınık, çok parçalı işleri halleder Araçların kullanımı Sınırlı veya manuel araç devri İşin bir parçası olarak araçları otomatik olarak kullanır Bağlam işleme Çoğunlukla güncel konuşmalar Birden fazla kaynaktan (uygulamalar, dosyalar, bellek) bağlam bilgisi alır Zaman içinde süreklilik Kısa süreli oturumlar Adımlar/oturumlar arasında kalıcı iş (tasarlandığında) Hata yönetimi Durur veya özür diler Bir şey başarısız olduğunda yeniden dener, uyum sağlar veya üst düzeye taşır Çıktı türü Öneriler, açıklamalar, taslaklar Eylemler + artefaktlar (biletler, güncellemeler, raporlar, kod değişiklikleri) Geri bildirim döngüsü Minimal — kullanıcı girdisini bekler Sonuçları kendi kendine kontrol eder ve tamamlandığında yineler. En iyi kullanım örnekleri SSS, beyin fırtınası, yeniden yazma, hızlı yardım Triaj, otomasyon, ş akışı yürütme, devam eden işlemler Başarı metriği "Doğru cevap verdi mi?" "Hedefi güvenilir bir şekilde tamamladı mı?"

📮 ClickUp Insight: Çalışanların %24'ü tekrarlayan görevlerin daha anlamlı işler yapmalarını engellediğini, %24'ü ise becerilerinin yeterince değerlendirilmediğini düşünüyor. Bu, işgücünün neredeyse yarısının yaratıcılıklarının engellendiğini ve değerlerinin bilinmediğini hissettiği anlamına geliyor. 💔 ClickUp, kurulumu kolay AI ajanları ile odak noktasını yüksek etkili işlere geri kaydırmanıza yardımcı olur ve tetikleyicilere dayalı olarak yineleyen görevleri otomatikleştirir. Örneğin, bir görev tamamlandı olarak işaretlendiğinde, ClickUp'ın AI Ajanı otomatik olarak bir sonraki adımı atayabilir , hatırlatıcılar gönderebilir veya proje durumlarını güncelleyebilir, böylece sizi manuel takip işlemlerinden kurtarır. 💫 Gerçek Sonuçlar: STANLEY Güvenlik, ClickUp'ın özelleştirilebilir raporlama araçlarıyla rapor oluşturmak için harcadığı zamanı %50 veya daha fazla azalttı. Böylece takımlar, biçimlendirmeye daha az, tahminlere daha fazla odaklanabildi.

Neden Claude ile AI ajanları oluşturmalısınız?

Ajanınız için doğru büyük dil modelini (LLM) seçmek zor bir iş olabilir. Sağlayıcılar arasında gidip gelir, araçları üst üste yığarsınız ve yine de tutarsız sonuçlar elde edersiniz. Çünkü akıllı görünmek konusunda mükemmel olan bir model, talimatları takip etmek veya araçları güvenilir bir şekilde kullanmak konusunda her zaman mükemmel olmayabilir.

Peki, Claude bu tür ajan görevleri için neden çok uygun? Uzun bağlamları iyi işliyor, karmaşık talimatları takip etmede başarılı ve araçları güvenilir bir şekilde kullanıyor, böylece ajanlarınız yarı yolda pes etmek yerine çok adımlı problemleri çözebiliyor.

Anthropic'in Ajan SDK'sı ile yetenekli ajanlar oluşturmak eskisinden çok daha kolay hale geldi.

🧠 İlginç Bilgi: Anthropic, Claude Code SDK'nın adını Claude Agent SDK olarak değiştirdi çünkü Claude Code'un arkasındaki aynı "ajan donanımı" kodlama ş akışlarından çok daha fazlasını destekliyordu.

Claude'un ajan geliştirme konusunda öne çıkmasının nedenleri şunlardır:

Genişletilmiş bağlam: Büyük belgelerden ve uzun konuşma geçmişlerinden gelen bilgileri kolayca işler ve geri çağırır, böylece projenizi daha derinlemesine anlar.

Güvenilir araç yürütme: Fonksiyon çağırma için gerekli yapılandırılmış biçimleri takip ederek araçlarınızı daha tutarlı ve öngörülebilir bir şekilde kullanın.

Claude Kod entegrasyonu: Ajanlarınızı doğrudan terminalinizden oluşturun, test edin ve iyileştirin, böylece geliştirme döngüsünü hızlandırın.

Güvenlik önlemleri: Anthropic tarafından tasarlanan yerleşik güvenlik önlemleri, halüsinasyon olasılığını azaltır ve otonom ş Akışlarınızı yolunda tutar.

Claude AI Ajanının Anahtar Bileşenleri

Hemen oluşturmaya başlayıp "Claude'un neler yapabileceğini görmek" cazip gelebilir. Ancak temel bilgileri atlarsanız, ajansınız görevleri tamamlamak için gerekli bağlamdan yoksun kalabilir ve sinir bozucu bir şekilde başarısız olabilir.

İlk kod satırınızı yazmadan önce, her etkili Claude ajanın planını bilmeniz gerekir.

Hayır, göründüğü kadar karmaşık değil. Aslında, en güvenilir Claude ajanları sadece üç temel blok ile çalışır: komut/amaç, bellek ve araçlar.

1. Sistem komutu ve amaç tanımı (ajanınızın burada yapacakları)

Sistem istemini, ajanın "kullanım kılavuzu" olarak düşünün. Burada ajanın kişiliğini, hedeflerini, davranış kurallarını ve kısıtlamalarını tanımlarsınız. "Yardımcı bir asistan ol" gibi belirsiz bir istem, ajanı öngörülemez hale getirir. Verileri analiz etmesi gerektiğinde şiir yazabilir.

Güçlü bir sistem komutu genellikle şunları içerir:

Rol tanımı: Bu ajan kimdir? Örneğin, "Python konusunda uzman bir yazılım geliştiricisisiniz."

Hedefin netliği: Hangi sonucu elde etmek istiyorsunuz? Örneğin, "Hedefiniz, tüm birim testlerini geçen temiz ve verimli bir kod yazmaktır."

Davranış kısıtlamaları: Asla yapmaması gerekenler nelerdir? Bir örnek, "Kullanımdan kaldırılmış kütüphaneleri veya fonksiyonları kullanmayın." olabilir.

Çıktı biçimi: Yanıtları nasıl yapılandırmalı? "Kodu her zaman tek bir blokta sun, ardından mantığını kısaca açıkla" talimatını verebilirsiniz.

Diğer AI sistemlerinde olduğu gibi, altın kural basit: Ne kadar spesifik olursanız, ajanınız o kadar iyi performans gösterir.

2. Bellek ve bağlam yönetimi (böylece her seferinde sıfırdan başlamaz)

Hafızası olmayan bir ajan, her etkileşimde sıfırdan başlamak zorunda kalan bir sohbet robotundan ibarettir. Bu, her mesajda proje bağlamını yeniden açıklamak zorunda kalmanız nedeniyle otomasyonun tüm amacını boşa çıkarır. Ajanların özerk bir şekilde çalışabilmesi için, adımlar ve hatta oturumlar arasında bağlamı koruyabilecek bir yönteme ihtiyaçları vardır.

Dikkate alınması gereken iki ana bellek türü vardır:

Kısa süreli bellek: Bu, ajanın aktif bağlam penceresinde son iletişimleri tutan bir konuşma arabelleği gibidir.

Uzun süreli bellek: Bu, ajanın daha sonra geri çağırabileceği kaydedilmiş bilgilerdir (genellikle vektör veritabanını kullanarak geçmiş etkileşimlerden ilgili bilgileri geri çağırır).

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp gibi bağlantılı bir Çalışma Alanı ile tüm proje bilgilerinizi (görevler, belgeler, geri bildirimler ve konuşmalar) tek bir yerde tutarak, ajansınıza doğru kararı vermesi için tam bağlam bilgisi sağlayabilirsiniz.

3. Araç entegrasyon çerçevesi ("konuşmak" ile "yapılacaklar" arasındaki fark)

Araçları olmayan bir ajan ne yapılacak olduğunu açıklayabilir. Araçları olan bir ajan ise bunu gerçekten yapabilir.

Araçlar, ajansınızın kullanmasına izin verdiğiniz API çağırma, kod yürütme, web'de arama yapma veya ş akışını tetikleme gibi harici yeteneklerdir.

Claude, fonksiyon çağırma adlı bir özelliği kullanarak, elindeki görev için doğru aracı akıllıca seçer ve yürütür. Siz sadece kullanabileceği araçları tanımlayın, Claude ne zaman ve nasıl kullanacağını kendisi belirler.

Yaygın araç kategorileri şunlardır:

Bilgi alma: Ajanın arama motorlarına, dahili bilgi tabanlarına veya ürün belgelerine erişimini sağlamak

Kod yürütme : Ajanın kod yazabileceği, çalıştırabileceği ve test edebileceği güvenli, sanal bir ortam sağlar

Harici API'ler : Ajanı diğer hizmetlere bağlantı kurarak CRM'yi güncelleme, takvim etkinliği planlama veya bildirim gönderme gibi eylemleri gerçekleştirin

Ş Akışı tetikleyicileri: Ajanın Ajanın otomasyon platformlarını kullanarak çok adımlı süreçleri başlatmasına olanak tanır

Claude Ajan Döngüsü Nasıl İşler?

Bir adımdan sonra duran veya sonsuz ve maliyetli bir döngüde takılan bir komut dosyası oluşturduysanız, sorun ajan döngüsü tasarımında yatmaktadır.

Ajan döngüsü, otonom ajanları basit sohbet robotlarından ayıran temel yürütme modelidir. Basit bir ifadeyle, Claude ajanları hedeflerine ulaşana veya önceden tanımlanmış bir durdurma koşulu ile karşılaşana kadar sürekli bir "topla-hareket et-doğrula" döngüsü içinde çalışır.

claude aracılığıyla

İşte nasıl işlediği:

Bağlamı toplayın

Ajanınız herhangi bir şey yapmadan önce, yönünü belirlemesi gerekir.

Bu aşamada, iyi bir karar vermek için ihtiyaç duyduğu bağlamı alır — en son mesajınız, az önce çalıştırdığı bir aracın çıktısı, ilgili bellek veya erişimi olan dosyalar ve belgeler gibi.

Bu, ajanın iş yaptığı ortamı anlamasına ve çıktıyı buna göre uyarlamasına yardımcı olur.

🤝 Dostça hatırlatıcı: Bilgiler Slack konu dizileri, belgeler ve görev araçlarında dağınık haldeyken, ajansınız bu bilgileri bulmak için çok zaman harcamak zorunda kalır (veya daha kötüsü, tahminlerde bulunmak zorunda kalır). Bu nedenle, iş dağınıklığı sadece insan takımınızın (dünya çapında yılda 2,5 milyar dolarlık bir kayba neden oluyor) değil, ajanslarınızın da verimliliğini düşüren bir faktör olabilir!

📮 ClickUp Insight: Ortalama bir profesyonel, iş ile ilgili bilgileri aramak için günde 30 dakikadan fazla zaman harcıyor. Bu, e-postaları, Slack konuları ve dağınık dosyaları aramak için yılda 120 saatten fazla zaman kaybı anlamına geliyor. Çalışma Alanınıza entegre edilmiş akıllı bir AI asistanı bunu değiştirebilir. ClickUp Brain'i deneyin. Doğru belgeleri, konuşmaları ve görev ayrıntılarını saniyeler içinde ortaya çıkararak anında içgörüler ve cevaplar sunar, böylece aramayı bırakıp iş yapmaya başlayabilirsiniz. 💫 Gerçek Sonuçlar: QubicaAMF gibi takımlar, ClickUp'ı kullanarak eski bilgi yönetimi süreçlerini ortadan kaldırarak haftada 5 saatten fazla zaman kazandılar. Bu, kişi başına yılda 250 saatten fazla zamandır. Takımınızın her çeyrekte fazladan bir hafta verimlilikle neler yaratabileceğini hayal edin!

📮 ClickUp Insight: Ortalama bir profesyonel, iş ile ilgili bilgileri aramak için günde 30 dakikadan fazla zaman harcıyor. Bu, e-postaları, Slack konuları ve dağınık dosyaları aramak için yılda 120 saatten fazla zaman kaybı anlamına geliyor. Çalışma Alanınıza entegre edilmiş akıllı bir AI asistanı bunu değiştirebilir. ClickUp Brain'i deneyin. Doğru belgeleri, konuşmaları ve görev ayrıntılarını saniyeler içinde ortaya çıkararak anında içgörüler ve cevaplar sunar, böylece aramayı bırakıp iş yapmaya başlayabilirsiniz. 💫 Gerçek Sonuçlar: QubicaAMF gibi takımlar, ClickUp'ı kullanarak eski bilgi yönetimi süreçlerini ortadan kaldırarak haftada 5 saatten fazla zaman kazandılar. Bu, kişi başına yılda 250 saatten fazla zamandır. Takımınızın her çeyrekte fazladan bir hafta verimlilikle neler yaratabileceğini hayal edin!

Harekete geçin

Claude ajanı doğru bağlamı elde ettiğinde, bu bağlamı kullanarak gerçekten yapılacak bir şeyler olabilir.

Burada, mevcut bilgiler hakkında mantık yürüterek "düşünür", iş için en uygun aracı yapar ve ardından eylemi yürütür.

Bu eylemin kalitesi, doğrudan ajanın önceki adımda topladığı bağlamın kalitesine bağlıdır. Önemli bilgiler eksikse veya eski verilerle çalışıyorsa, güvenilir olmayan sonuçlar alırsınız.

💡 Profesyonel İpucu: Ajanınızı işin yapıldığı yere bağlantı kurmak (örneğin, Otomasyonlar + API uç noktaları aracılığıyla ClickUp'a ) büyük bir fark yaratır. Ajanınıza sadece öneriler değil, gerçek eylem yolları sunar.

Sonuçları doğrulayın

Ajan bir eylem gerçekleştirdikten sonra, bunun iş yaptığını onaylaması gerekir.

Ajan, başarılı bir API yanıt kodunu kontrol edebilir, çıktısının gerekli biçimle eşleştiğini doğrulayabilir veya yeni oluşturduğu kod üzerinde testler çalıştırabilir.

Döngü daha sonra tekrarlanır ve ajan, son eyleminin sonucuna göre yeni bağlam toplar. Bu döngü, doğrulama adımı hedefin gerçekleştirildiğini onaylayana veya ajan devam edemeyeceğine karar verene kadar devam eder.

Pratikte bu nasıl görünüyor?

Ajanınız ClickUp Çalışma Alanınıza bağlıysa, ClickUp Görevlerinin "Tamamlandı" olarak işaretlenip işaretlenmediğini kolayca kontrol edebilir, geri bildirim için yorumları inceleyebilir veya ClickUp Gösterge Panellerinde metrikleri izleyebilir.

ClickUp Gösterge Panellerinde AI Kartlarını kullanarak KPI'ları özetleyin

Claude ile bir AI ajanı nasıl oluşturulur?

Şimdi Claude ajanı oluşturmanın adım adım sürecine bakalım:

Adım 1: Claude Ajan projenizi kurun

Geliştirme ortamınızı kurmak, olması gerekenden çok daha zahmetli bir iştir ve dürüst olmak gerekirse, "Bu hafta sonu bir ajan oluşturacağım" planlarının çoğunun suya düştüğü nokta da budur.

Ajanınızı oluşturmak yerine, bağımlılıklar ve API anahtarlarıyla uğraşarak bütün bir gününüzü boşa harcayabilirsiniz. Kurulum sürecini atlayıp eğlenceli kısma daha hızlı geçmek için, izleyebileceğiniz basit, adım adım bir kurulum süreci aşağıda verilmiştir. 🛠️

İhtiyacınız olacaklar:

Claude API erişimi: Anthropic konsoluna kaydolarak API anahtarlarınızı alabilirsiniz

Geliştirme ortamı: Bu kılavuzda Python veya Node.js kullandığınız varsayılmaktadır, bu nedenle bunlardan birinin paket yöneticileriyle (pip veya npm) birlikte yüklü olduğundan emin olun

Claude Code (isteğe bağlı): Daha hızlı yineleme için, ajanın kodunu yönetmenize ve komut istemlerini görüntülemenize yardımcı olan terminal tabanlı bir araç olan Claude Code'u yükleyebilirsiniz

Claude aracılığıyla

Ön koşullar hazırsa, şu kurulum adımlarını izleyin:

Seçtiğiniz dil için resmi Claude SDK'yı yükleyin (ör. pip install anthropic).

API anahtarınızı güvenlik sağlamak ve kaynak kodunuzdan uzak tutmak için bir ortam değişkeni olarak ayarlayın.

Projeniz için işleri düzenli tutmak için basit bir klasör yapısı oluşturun, belki de araçlarınız, komutlarınız ve ajan mantığınız için ayrı dizinler oluşturun.

2. Adım: Ajanınızın amacını ve sistem istemini tanımlayın

Bunu daha önce de söylemiştik. Tekrar söyleyeceğiz: Genel sistem komutları, genel ve işe yaramaz ajanlar oluşturur. Ajanınıza " proje yönetimi " yapmasını söylerseniz, yüksek öncelikli bir hata ile düşük öncelikli bir özellik talebi arasındaki farkı bilemeyecektir.

Bu nedenle, tek bir odaklanmış kullanım senaryosuyla başlamalı ve belirsizliğe yer bırakmayan, son derece spesifik bir sistem komutu yazmalısınız.

İyi bir komut, ajansınız için ayrıntılı bir kullanım kılavuzu görevi görür. Bunu yapılandırmak için bu çerçeveyi kullanın:

Kimlik beyanı: Aracının rolünü ve uzmanlığını tanımlayarak başlayın. Örneğin: "Mobil uygulamalar için uzman bir QA testçisisiniz."

Yetenekler liste: Ajanın hangi araçlara ve bilgilere erişimi olduğunu açıkça belirtin. Örneğin: "Yeni bir bilet oluşturmak için report_bug aracını kullanabilirsiniz. "

Kısıtlamalar: Ajanın yapmaması gerekenler konusunda net sınırlar belirleyin. Örneğin: "Gündelik konuşmalara girmeyin. Yalnızca hataları belirlemeye ve raporlamaya odaklanın."

Çıktı beklentileri: Ajanın yanıtları için kesin biçim, ton ve yapı belirtin. Örneğin: "Bir hata bildirirken, hatayı yeniden oluşturmak için gerekli adımları, beklenen sonucu ve gerçek sonucu belirtmelisiniz. "

Claude aracılığıyla

Tamam, şimdi ajanı gerçekten kullanışlı hale getirelim. Yapılacaklar arasında, ajana gerçek dünyada eylemler gerçekleştirme yeteneği vermeniz yer alır. Ajanın çağırabileceği harici fonksiyonlar olan araçları tanımlayarak ve bunları ajanın mantığına entegre ederek başlayın. Bu süreç, her bir aracı bir ad, ne yaptığına dair açık bir açıklama, kabul ettiği parametreler ve mantığını yürüten kod ile tanımlamayı içerir.

Ajanlar için yaygın entegrasyon modelleri şunlardır:

Web araması: Ajanın internetten güncel bilgilere erişmesine izin verme

Kod yürütme: Ajanın kod yazması, çalıştırması ve hata ayıklaması için güvenlikli bir sanal alan sağlama

API bağlantıları: Aracıyı CRM, takvim veya veritabanı gibi harici hizmetlere bağlama

Ş Akışı platformları: Aracıyı, karmaşık, çok adımlı süreçleri yönetebilen otomasyon araçlarına bağlantı kurma

4. Adım: Ajan döngünüzü oluşturun ve test edin

Test edilmemiş ajanlar bir yükümlülüktür.

Örneğin, bir müşteri bir hata bildirdiğinde ClickUp görevi oluşturması gereken bir Slack triyaj ajanı gönderdiğinizi hayal edin. Bir mesajı yanlış okuyana kadar zararsız görünüyor, ama birdenbire:

47 adet yinelenen görev oluşturur

@tüm takımı tekrar tekrar bahsetme

Sonsuz bir yeniden deneme döngüsünde API kredilerinizi tüketir... ve gerçek acil hata, arka planda sessizce başarısız olduğu için gözden kaçar.

Bu nedenle, ajanlar için test yapmak isteğe bağlı değildir.

Bu sorunları önlemek için, toplama → eylem → doğrulama döngüsünü doğru bir şekilde oluşturmanız ve ardından uçtan uca test etmeniz gerekir. Böylece ajan harekete geçebilir, çalışıp çalışmadığını doğrulayabilir ve iş tamamlandığında durdurabilir (sürekli döngüye girmeden).

💡 Profesyonel İpucu: Daha karmaşık senaryolara geçmeden önce basit test senaryolarıyla başlayın. Test stratejiniz şunları içermelidir: Birim testleri: Her bir araç fonksiyonunun ayrı ayrı doğru çalıştığını doğrulayın.

Entegrasyon testleri: Ajanınızın bir dizi eylemi tamamlamak için birden fazla aracı başarıyla birbirine bağlayabildiğini doğrulayın.

Sınır durum testi: Araçlar arızalandığında, beklenmedik veriler döndürdüğünde veya zaman aşımına uğradığında ajanın nasıl davrandığını kontrol edin.

Döngü sonlandırma: Aracınızın net durdurma koşullarına sahip olduğundan ve süresiz olarak çalışmadığından emin olun.

Kapsamlı günlük kaydı uygulamak da çok önemlidir. Döngünün her adımında ajanın akıl yürütme sürecini, araç çağrılarını ve doğrulama sonuçlarını günlüğe kaydederek, hata ayıklamayı çok daha kolay hale getiren net bir denetim izi oluşturursunuz.

Gelişmiş Claude Ajan Mimarileri

Tek bir ajan temel işleri kesinlikle halledebilir, ancak işler karmaşıklaşmaya başladığında (birden fazla girdi, paydaş, sınır durumlar) sorunlar ortaya çıkmaya başlar.

Bu, bir kişiden araştırma, yazma, kalite kontrol ve her şeyi tek başına yapmasını istemek gibidir. Ajanınızın yeteneklerini ölçeklendirmeye hazır olduğunuzda, tek ajan sisteminin ötesine geçip daha gelişmiş mimarileri düşünmeniz gerekir.

İşte keşfedebileceğiniz birkaç örnek:

Çoklu ajan sistemleri: Her şeyi tek bir ajanın yapması yerine, işbirliği yapan uzman ajanlardan oluşan bir takım oluşturursunuz. Örneğin, bir "araştırmacı" ajan bilgi bulabilir, bunu bir "yazar" ajana aktararak bir belge taslağı hazırlayabilir ve ardından son kontroller için bir "incelemeci" ajana teslim edebilir.

Hiyerarşik ajanlar: Bu model, büyük bir hedefi daha küçük alt görevlere bölen ve bunları uzman alt ajanlara dağıtan bir "koordinatör" ajanı içerir.

Beceri tabanlı mimari: Herhangi bir ajanın çağırabileceği ayrı dosyalarda modüler "beceriler" tanımlayabilir, böylece araçlarınızı yeniden kullanılabilir ve yönetimi daha kolay hale getirebilirsiniz.

İnsan döngüsü: Kritik ş akışları için, ajanın devam etmeden önce duraklayıp insan onayı beklemesi gereken kontrol noktaları oluşturabilirsiniz (bu uygulama Kritik ş akışları için, ajanın devam etmeden önce duraklayıp insan onayı beklemesi gereken kontrol noktaları oluşturabilirsiniz (bu uygulama insan döngüsü olarak bilinir).

📚 Ayrıca okuyun: AI Ajanlarının Türleri

Claude AI Ajanları için En İyi Uygulamalar

Çalışan bir ajanınız olduğu için heyecanlanmadan önce şunu unutmayın: ajan oluşturmak sadece ilk adımdır. Uygun bakım, izleme ve yineleme olmadan, en iyi tasarlanmış ajan bile zamanla bozulacaktır. Geçen çeyrekte oluşturduğunuz ajan, dayandığı veriler veya API'ler değiştiği için bugün hatalar yapmaya başlayabilir.

Claude ajanlarınızın etkili ve güvenilir olmasını sağlamak için şu en iyi uygulamaları izleyin:

Basit başlayın: Daha fazla karmaşıklık eklemeye çalışmadan önce, her zaman ajansınız için tek ve iyi tanımlanmış bir amaçla başlayın.

Komutlarda net olun: Belirsiz talimatlar öngörülemeyen davranışlara yol açar. Sistem komutlarınız mümkün olduğunca ayrıntılı olmalıdır.

Koruyucu önlemler alın: Ajanınızın zararlı, konu dışı veya istenmeyen eylemlerde bulunmasını önlemek için açık kısıtlamalar ekleyin.

Belirteç kullanımını izleyin: Uzun konuşmalar ve karmaşık döngüler API kredilerini hızla tüketebilir, bu nedenle maliyetlerinizi takip edin.

Her şeyi kaydedin: Hata ayıklamayı kolaylaştırmak için her adımda ajanın mantığını, araç çağrılarını ve çıktılarını kaydedin.

Başarısızlık için plan yapın: Araçlarınız ve API'leriniz bazen kaçınılmaz olarak başarısız olacaktır. Bu hataları sorunsuz bir şekilde ele almak için yedek davranışlar oluşturun.

Geri bildirimlere göre yineleyin: Ajanınızın performansını düzenli olarak inceleyin ve bu geri bildirimleri kullanarak komut istemlerini ve mantığını iyileştirin.

Ajan çıktısını gerçek bir yürütme motoruna dönüştürme

Bir AI ajanı oluşturmanın en zor kısmı, onun iyi bir çıktı üretmesini sağlamak değildir. Asıl zor olan, bu çıktının gerçekten iş yapmasını sağlamaktır.

Çünkü ajansınız harika bir proje planı oluşturursa ve yine de birisinin bunu PM aracınıza kopyalayıp yapıştırması, sahiplerini ataması, durumları güncellemesi ve manuel olarak takip etmesi gerekiyorsa, hiçbir şeyi otomasyonla gerçekleştirmiş olmazsınız. Sadece yeni bir adım eklemiş olursunuz.

Çözüm çok basit: ClickUp'ı eylem katmanınız olarak kullanın, böylece ajansınız takımınızın halihazırda çalıştığı aynı Çalışma Alanı'nda "fikirlerden" "uygulamaya" geçebilir.

ClickUp Brain ile görevler, belgeler ve kişiler arasında bilgiyi birbirine bağlamak için tasarlanmış yerel bir AI katmanı elde edersiniz, böylece ajansınız körü körüne çalışmaz.

ClickUp Brain'i kullanarak çalışma alanınızdan anında güncellemeler alın.

Claude Ajanlarını ClickUp'a Bağlantı Kurma

Ne kadar pratik olmak istediğinize bağlı olarak birkaç sağlam seçeneğiniz var:

ClickUp API: Görevleri ve yorumları oluşturun, güncelleyin ve hatta programlı olarak Görevleri ve yorumları oluşturun, güncelleyin ve hatta programlı olarak Özel Alan değerlerini ayarlayın.

ClickUp Otomasyonları: Çalışma alanınızda gerçekleşen etkinliklere dayalı olarak görev durumunun değişmesi veya listeye yeni bir öğenin eklenmesi gibi ajan ş akışlarını tetikleyin.

ClickUp Brain: ClickUp'ın yerleşik yapay zekasını kullanarak özetler oluşturun, soruları yanıtlayın ve ajanıza bağlamı dikkate alan yanıtlar ve özetler sağlayın.

Bağlantı yapıldıktan sonra, ajansınız gerçek işleri gerçekleştirebilir:

Konuşmanın sonucuna göre görevler oluşturun ve güncelleyin

Tüm Çalışma Alanı belgelerinizde ve görevlerinizde arama yaparak sorularınızı yanıtlayın.

İşleri atayan ve takım üyelerini bilgilendiren otomasyon tetikleyicilerini çalıştırın

Gösterge panellerinizdeki verileri kullanarak ilerleme raporları oluşturun

Projenin bağlamına göre yeni belgeler taslaklayın

Bu kurulum neden işe yarıyor (ve ölçeklenebilir)?

Bu yaklaşım, AI Sprawl ve bağlam parçalanmasını ortadan kaldırır. Görevler, belgeler ve iletişim için ayrı bağlantıları yönetmek yerine, ajansınız tek bir Converged AI Çalışma Alanı üzerinden birleşik erişim elde eder. Takımlarınız artık ajans çıktılarını iş sistemlerine manuel olarak aktarmak zorunda kalmaz; ajans zaten orada çalışmaktadır.

👀 Biliyor muydunuz? ClickUp'ın AI Sprawl anketine göre, çalışanların %46,5'i bir görevı tamamlamak için iki veya daha fazla AI aracı arasında geçiş yapmak zorunda kalıyor. Aynı zamanda, çalışanların %79,3'ü AI'nın gerektirdiği çabanın, elde edilen değerine kıyasla orantısız bir şekilde yüksek olduğunu belirtiyor.

ClickUp Super Agents ile dakikalar içinde kullanıma hazır bir AI ajanı nasıl elde edilir?

Claude ile bir AI ajanı oluşturmak teknik ve biraz karmaşık görünüyorsa, bunun nedeni kodlama bilgisi olmayanların tüm ayrıntıları doğru bir şekilde anlamasının zor olmasıdır.

İşte bu yüzden ClickUp Süper Ajanları bir tür hile kodu gibi hissettiriyor.

Bunlar, işinizi anlayan, güçlü araçlar kullanan ve insanlar gibi işbirliği yapan kişiselleştirilmiş AI takım arkadaşlarıdır — hepsi ClickUp Çalışma Alanınızda.

Daha da iyisi: her şeyi sıfırdan tasarlamanıza gerek yok. ClickUp, doğal dil oluşturucu (diğer adıyla Super Agent Studio) kullanarak bir Süper Ajan oluşturmanıza olanak tanır, böylece ne yapılacak olduğunu (basit İngilizceyle) açıklayabilir ve ilerledikçe onu iyileştirebilirsiniz.

ClickUp ile doğal dil komutları kullanarak AI ajanları oluşturun

ClickUp'ta Süper Ajan oluşturma + test etme

ClickUp'ta bir Süper Ajan oluşturmayı (gerçek işinizi kesintiye uğratmadan) adım adım anlatacağız:

1) Önce bir "Sandbox" Alanı oluşturun (güvenli test bölgeniz)

Gerçekçi ClickUp Görevleri, Belgeler ve Özel Durumlar ile 🧪 Ajan Sandbox gibi bir Alan oluşturun. Bu, gerçek işlerin yapıldığı ClickUp Alanlarınıza benzer. Böylece, ajanınız gerçekçi verilerle hareket edebilir, ancak yanlışlıkla gerçek takımınıza spam göndermesi veya müşterilerle ilgili işlere dokunması engellenir.

2) Doğal dilde Süper Ajanınızı oluşturun

ClickUp Süper Ajanı oluşturmak için:

AI Hub'ın kenar çubuğundaYeni Süper Ajan seçeneğine tıklayın. seçeneğine tıklayın.

Komut alanında, Süper Ajanınız için bir komut alanını yazmaya başlayın. ClickUp Süper Ajan komut alanları için en iyi uygulamalar hakkında bilgi edinin!

Oluşturucu, size sorular sorarak Süper Ajanı oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

Oluşturucu tamamlandıktan sonra, sağ kenar çubuğunda Süper Ajanınızın profili görüntülenecektir. Süper Ajanınızın profilinden memnun iseniz, hazır demektir! Oluşturulduktan hemen sonra, Süper Ajan size neler yapabileceğini ve yapamayacağını özetleyen bir DM gönderecektir. Süper Ajan ile etkileşim kurmak için sorular yazabilir veya ayarlarını iyileştirmesini isteyebilirsiniz.

Süper Ajanınızın profilinden memnun iseniz, hazır demektir!

Oluşturulduktan hemen sonra, Süper Ajan size neler yapabileceğini ve yapamayacağını özetleyen bir DM gönderecektir.

Super Agent ile etkileşim kurmak için sorular yazabilir veya ayarlarını iyileştirmesini isteyebilirsiniz.

Süper Ajanınızın profilinden memnun iseniz, hazır demektir!

Oluşturulduktan hemen sonra, Süper Ajan size neler yapabileceğini ve yapamayacağını özetleyen bir DM gönderecektir.

Super Agent ile etkileşim kurmak için sorular yazabilir veya ayarlarını iyileştirmesini isteyebilirsiniz.

📌 Örnek komut: Siz bir sprint triage süper ajansısınız. Bir hata raporu geldiğinde, bir görev oluşturun veya güncelleyin, bir sahip atayın, eksik ayrıntıları isteyin ve etkiye göre öncelik belirleyin.

Görsel öğrenmeyi mi tercih ediyorsunuz? ClickUp'ta ilk Süper Ajanınızı oluşturmak için adım adım kılavuzu içeren bu videoyu izleyin:

3) Takımın gerçekte kullanacağı şekilde test edin

ClickUp bunu son derece pratik hale getirir:

Ajanı DM ile davranışını ve sınır durumlarını iyileştirin.

ClickUp içindeki görevlerde, Belgelerde veya Sohbette @bahsetme ile etiketleyerek bağlam içinde nasıl yanıt verdiğini görün.

Ajanı görevlendirin , böylece iş öğelerini yönetebilir.

Hazır olduğunuzda program veya Otomasyonlar aracılığıyla tetikleyiciyi çalıştırın.

Bu büyük bir kazanç: ajansınız, oyuncak bir CLI döngüsü değil, çalışacağı gerçek ortamda öğreniyor.

4) Otomasyonlarla tetikleyici kullanın (böylece siz bakmak zorunda kalmadan çalışır)

Sandbox'ta çalışmaya başladığında, onu aşağıdaki etkinliklere bağlayın:

"Durum Triage Gerekiyor olarak değiştiğinde → Süper Ajanı tetikleyici olarak kullan"

"Bugs'da yeni bir görev oluşturulduğunda → Super Agent'ı tetikleyici olarak kullan"

5) Süper Ajanlar denetim günlüğünü kullanarak daha hızlı hata ayıklama yapın

Neler olduğunu tahmin etmek yerine, Süper Ajanlar denetim günlüğünü kullanarak ajanın faaliyetlerini ve bunların başarılı olup olmadığını izleyin.

Bu, öncelikle bir günlük kaydı boru hattı oluşturmadan yerleşik "ajan gözlemlenebilirliği" haline gelir.

Bu kurulum, Super Agents'ın Claude gibi araçlarla DIY ajanlardan daha kolay kullanılmasının nedenidir.

Son Söz: İşleri Halleden Ajanlar Nasıl Oluşturulur?

AI ajanları, bu on yılın gerçek verimlilik hikayesi haline gelmeye başladı. Ancak, işi bitirebilen ajanlar önemli olacak.

Göz alıcı bir prototipi, gerçekten güvendiğiniz bir ajandan ayıran nedir?

Üç şey: ajanın bağlamda gerçekçi kalma, araçlarla doğru eylemleri gerçekleştirme ve sonuçları spiralize etmeden doğrulama becerisi.

Küçük adımlarla başlayın. Yüksek değerde bir ş Akışı seçin. Aracınıza net talimatlar, gerçek araçlar ve ne zaman durması gerektiğini bilen bir döngü verin. Ardından, ilk sürümünüz kararlı, öngörülebilir ve gerçekten yararlı olduğunda çoklu aracı kurulumlarına geçin.

Ajan denemelerinden gerçek uygulamaya geçmeye hazır mısınız?

Ajanınızı ClickUp Çalışma Alanınıza bağlayın. Ya da bir ClickUp Süper Ajanı oluşturun! Her iki durumda da, başlamak için ücretsiz ClickUp hesabınızı oluşturun!

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Claude Agent SDK, Anthropic'in ajan uygulamaları oluşturmak için kullandığı resmi çerçeve olup, araç kullanımı, bellek ve döngü yönetimi için yerleşik modeller sunar. Geliştirmeyi basitleştirmesine rağmen, zorunlu değildir; kendi özel düzenleme kodunuzla standart Claude API'sini kullanarak güçlü ajanlar oluşturabilirsiniz. Ya da ClickUp Super Agents gibi kullanıma hazır bir kurulum kullanabilirsiniz!

Sohbet robotları tek bir komuta yanıt vermek ve bir sonraki girişi beklemek üzere tasarlanmıştır. Ajanlar ise sürekli döngüler halinde özerk olarak çalışır. Ajanlar, sürekli insan rehberliğine ihtiyaç duymadan bağlam bilgisi toplayabilir, araçları kullanarak eylemde bulunabilir ve belirlenen hedefe ulaşana kadar sonuçları doğrulayabilir.

Evet, Claude ajanları toplantı notlarından görevler oluşturmak, proje durumlarını güncellemek ve takımınızın işiyle ilgili soruları yanıtlamak gibi proje yönetimi görevleri için son derece uygundur. Tüm ilgili veriler ve bağlamın tek bir yerde bulunduğu ClickUp gibi birleşik bir çalışma alanına bağlandıklarında daha da güçlü hale gelirler.

Claude Code, Claude modelleriyle geliştirmeyi hızlandırmak için özel olarak tasarlanmış bir araçtır, ancak tanımladığınız mimari modeller ve beceriler aktarılabilir. Projeniz için çoklu LLM desteğine ihtiyacınız varsa, daha çerçeve bağımsız bir yaklaşım veya model değiştirme için özel olarak tasarlanmış bir araç kullanmanız gerekir.