Pazarlama kampanyalarınızı güçlendirecek en iyi 10 AI reklam metin yazma aracı

Reklam metinlerinizi dikkat çekici hale getirmek için uğraşmaktan bıktınız mı? Yapay zeka destekli reklam metin yazma araçları, dikkat çekici reklam metinlerini hızla oluşturmak için kısa yolunuzdur.

Dentsu CMO'nun yakın tarihli bir raporuna göre, CMO'ların %79'u "reklamların daha kolay görmezden gelinebildiği bir dünyada, eğlendirmek ve ilgi çekmek her zamankinden daha önemli" olduğu konusunda hemfikir

Yıllar süren dijital aşırı yükleme, sinir yollarımızı o kadar uyuşturdu ki, aynı "dopamin etkisi"ni *(okuyucu ilgisi) elde etmek için giderek daha yeni reklam içerikleri gerekiyor.

Bu değişim, pazarlamacılar ve telif hakkı sahiplerini dikkatleri hızla çeken yenilikçi reklam metinleri oluşturmaya zorluyor. AI metin yazma araçları bu talebi karşılamak için özel olarak tasarlanmıştır. Bu blog yazısında, ikna edici, yüksek dönüşüm oranına sahip reklam metinleri ve sosyal medya gönderileri yazarken zaman kazanmanıza yardımcı olacak en iyi 10 AI metin yazma aracını inceleyeceğiz

⏰ 60 saniyelik özet İşte en iyi 10 AI reklam metin yazma aracının özeti: ClickUp (AI entegre içerik ve kampanya proje yönetimi için en iyisi) Jasper (Mevcut içeriği yeniden düzenlemek ve yeniden kullanmak için en iyisi) Copy. ai (Tutarlı bir marka sesi sağlamak için ton ve stil açısından özel ayarlamalar yapmak için en iyisi) Anyword (Performans odaklı reklam içeriği için en iyisi) Wordtune (Mevcut reklam metinlerini yeniden yazmak ve iyileştirmek için en iyisi) Writesonic (Reklam metinleri ve açılış sayfaları oluşturmak için en iyisi) AdZis (E-ticaret reklam metin otomasyonu için en iyisi) Smart Copy by Unbounce (Dönüşüm odaklı reklam metinleri için en iyisi) Copysmith Rytr (Yüksek kaliteli kısa içerik oluşturmak için en iyisi) Jacquard (eski adıyla Phrasee) (Sosyal medya reklamlarını ve mesajlarını kişiselleştirmek için en iyisi)

AI destekli reklam yönetimi araçlarını seçerken, modern kitlelerin gelişen tercihlerine uygun özellikleri göz önünde bulundurun.

AI metin yazma araçlarında aramanız gereken özellikler şunlardır:

Kişiselleştirme ve hedefleme : Belirli demografik gruplara yönelik kişiselleştirme, içeriği alakalı ve ilgi çekici hale getirerek dopamin tetikleyici mekanizmaları harekete geçirir

Verilerle yaratıcılık : AI pazarlama araçları , günümüz tüketicilerinin daha yüksek etkileşim eşiklerine cevap verebilmek için çeşitli ifade, üslup ve stil önerileri sunmalıdır

AI yetenekleri: Doğal dil işleme Doğal dil işleme gibi gelişmiş AI tekniklerini kullanarak yüksek kaliteli içerik üreten AI metin yazma yazılımlarını arayın

Duygu odaklı dil : En iyi AI araçları, nörobilimsel içgörülerden yararlanarak dikkat çeken duygusal tetikleyiciler içerir. Örneğin, : En iyi AI araçları, nörobilimsel içgörülerden yararlanarak dikkat çeken duygusal tetikleyiciler içerir. Örneğin, tüketici katılımı üzerine yapılan araştırmalarda vurgulandığı gibi, "yenilik" veya "sürpriz" unsurlarına odaklanmak dopamin tepkisi yaratır

Entegrasyon kolaylığı: Google Ads veya Facebook gibi platformlarla sorunsuz bir şekilde entegre olan kullanıcı arayüzü, aracın pratik ve verimli olmasını sağlar

Bu özelliklere odaklanarak, en dikkatli kitleleri bile büyüleyen AI metinleri oluşturabilirsiniz.

👀 Biliyor muydunuz? 1970'lerde ortalama bir Amerikalı günde 500 reklam görürken, bugün bu sayı 5000'e kadar çıkmıştır!

Ayrıca okuyun: İçerik Pazarlamasında AI Kullanma Kılavuzu

İşte benzersiz özellikleri, kullanıcı dostu arayüzleri ve ihtiyaçlarınıza göre yüksek kaliteli içerik oluşturma yetenekleriyle öne çıkan en iyi 10 AI metin yazma aracı:

1. ClickUp (AI entegre içerik ve proje yönetimi için en iyisi)

İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, reklam metinlerini, içerik oluşturma sürecini ve proje iş akışlarını yönetmek için AI destekli tek bir platform arayan pazarlama takımları için yararlıdır.

Cartoon Network'ün hızlı hareket eden sosyal medya takımı, ClickUp'ı tek bilgi kaynağı olarak kullandı ve aynı takım boyutuyla %50 daha kısa sürede çıktılarını iki katına çıkardı! İşte kullandıkları tüm özellikler:

ClickUp'ın Pazarlama Proje Yönetimi Yazılımı, başlamak için harika bir yerdir. Takımların reklam kampanyalarını sorunsuz ve işbirliği içinde yönetmelerini sağlar.

Pazarlama yol haritalarınızı, ClickUp Pazarlama Proje Yönetimi Yazılımının tüm özellikleriyle bunları ileriye taşıyan görevlere doğrudan bağlayın

Kampanyaları planlayabilir, ilerlemeyi izleyebilir ve tüm ilgili görevleri tek bir merkezi konumdan yönetebilirsiniz. Bu, takımların reklam metni oluşturma sürecini net son tarihler ve görevler içeren belirli, izlenebilir görevlere bölebileceği anlamına gelir.

ClickUp Brain

ClickUp'ın şirket içi AI asistanı ClickUp Brain, pazarlamacılar için bu konuda anahtar bir yardımcıdır. Bu aracı kullanarak etkili reklam içeriklerini verimli bir şekilde oluşturabilirsiniz.

Hedef kitle, ürün özellikleri ve istenen üslup gibi temel bilgileri girerek, özel pazarlama ihtiyaçlarınıza uygun, ilgi çekici metinleri hızlı bir şekilde oluşturun.

ClickUp Brain ile ilgi çekici reklam metinleri oluşturun

AI aracı, başarılı reklam şablonlarını, tüketici davranış eğilimlerini ve dil kalıplarını analiz ederek ilgi çekici ve hedefli reklam içeriği oluşturmak için gelişmiş algoritmalardan yararlanır. Ayrıca, iş akışınıza entegre olduğu için, müşteri araştırmaları, rakip analizi ve daha fazlası hakkında mevcut belgelerden içgörüler elde etmek için kullanabilirsiniz.

ClickUp'ın Reklam Şablonu

Ayrıca, ClickUp'ın Reklam Şablonu ile dikkat çeken güçlü reklamlar oluşturmak çok kolay. Bu, reklamlarınızın markanızın benzersiz sesiyle tutarlı olmasını da sağlar.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Reklam Şablonu ile reklam metinlerinizi oluştururken sıfırdan başlamayın

Bu şablon, yeni reklam kampanyası stratejileri üzerinde beyin fırtınası yapmanıza, ücretli planları düzenlemenize ve sürdürmenize, görevleri önceliklendirmenize ve performans ölçütlerini izleyerek maksimum ROI elde etmenize yardımcı olur.

"Uygulama", "Canlı", "Yeni İstek", "Araştırma" ve "Tamamlandı" gibi görev durumlarını işaretleyerek her reklamın ilerlemesini izleyebilirsiniz

"Otomasyonlardan önce, bir metin yazarı bir görevi tamamladığında, metnin hazır olduğunu komuta zincirine manuel olarak bildirmemiz gerekiyordu. Bu 36 saat sürebiliyordu. Artık tüm takım ClickUp'ta günlük görevlerini takip ediyor, bu harika bir şey."

"Otomasyonlardan önce, bir metin yazarı bir görevi tamamladığında, metnin hazır olduğunu komuta zincirine manuel olarak bildirmemiz gerekiyordu. Bu 36 saat sürebiliyordu. Artık tüm takım ClickUp'ta günlük görevlerini takip ediyor, bu harika bir şey."

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Sohbet'i kullanarak reklam kampanyası stratejilerini tartışın, güncellemeleri paylaşın ve hızlı sorular sorun, takımınız içinde sorunsuz iletişimi kolaylaştırın

ClickUp'ın Gantt grafikleriyle reklam içeriği zaman çizelgelerine görsel bir genel bakış sağlayın ve tüm reklam kampanyalarınızda son tarihleri, dönüm noktalarını ve bağımlılıkları izleyin

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak pazarlama metinlerini değiştirin ve son halini verin, yorumlar aracılığıyla geri bildirim alın ve değişiklikleri aynı platformda uygulayın

ClickUp Gösterge Panelleri'ni kullanarak kampanya performansını ve reklam kampanyalarının etkisini izleyerek satış ve pazarlama yönetimini optimize edin

ClickUp'ın entegrasyonlarını kullanarak Google Çalışma Alanı ve sosyal medya platformları gibi araçlarla entegre edin, reklamları doğrudan izleyin ve optimize edin, kampanya etkinliğini artırın

ClickUp sınırlamaları

Özellik seti kapsamlıdır ve kullanıcılar bir öğrenme eğrisi yaşayabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana kullanıcı başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.500+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Kampanya yönetimini otomatikleştirmek için, bir reklam metni görevi bir sonraki aşamaya geçtiğinde bildirimler göndermek üzere ClickUp Otomasyonlarını ayarlayın. Bu, takımın uyumlu çalışmasını ve son teslim tarihlerinin karşılanmasını sağlar.

2. Jasper (Mevcut içeriği yeniden düzenlemek ve yeniden kullanmak için en iyisi)

Jasper, içerik oluşturmaya yardımcı olmak için tasarlanmış gelişmiş bir AI aracıdır. Jasper'ın Brand Voice özelliği, ürünlerinizin, hizmetlerinizin ve hedef kitlenizin ayrıntılarını öğretebileceğiniz bir hafıza özelliğine ve Jasper'a markanızın ses tonunu öğretebileceğiniz bir ton ve stil özelliğine sahiptir.

Bir pazarlamacı olarak, hedef kitleniz, platformunuz ve hedefleriniz hakkında kısa bir özet girebilirsiniz ve Jasper birden fazla varyasyon üretecektir. Takımlar, markanın sesine uyacak şekilde bu taslakları hızlı bir şekilde düzenleyebilir veya iyileştirebilir.

Jasper'ın en iyi özellikleri

Analitik araçları çalıştırarak içeriğin performansını izleyin, etkileşim metrikleri ve hedef kitle davranışları hakkında içgörüler elde edin

Mevcut içeriği farklı biçimlere dönüştürün, örneğin bir blog gönderisini sosyal medya snippet'lerine veya e-posta bültenlerine dönüştürün

Meta Ads Manager ve Google Ads gibi popüler platformlarla entegre ederek reklamlarınızı sorunsuz bir şekilde yönetin

Jasper sınırlamaları

Ton ve hedef kitle için ilk kurulum, ayrıntılı özelleştirme gerektirebilir

Jasper fiyatlandırması

Ücretsiz: 7 günlük deneme

Oluşturucu : Aylık 49 $/kullanıcı

Pro : Aylık 69 $/kullanıcı

İş: Özel fiyatlandırma

Jasper puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (1.500+ yorum)

Bonus Okuma: En İyi Jasper Alternatifleri ve Rakipleri

3. Copy. ai (Tutarlı bir marka sesi sağlamak için ton ve stil açısından özel ayarlamalar yapmak için en iyisi)

Copy.ai tarafından oluşturulan yüksek kaliteli metinlerle dönüşümleri artırın. Bu araç, ilgi çekici reklam metinlerinden etkileyici blog gönderilerine kadar çok çeşitli yazılı içerikler için hızlı ve verimli bir şekilde metinler oluşturabilir. Başlıklar, sloganlar, başlık etiketleri, meta açıklamalar ve reklam açıklamaları gibi kısa içerikler için idealdir.

Kullanıcılar, oluşturulan içeriğin marka kimliğiyle uyumlu olmasını sağlamak ve A/B testi için varyasyonlar oluşturmak için ton, stil ve hedef kitle gibi belirli parametreleri girebilir.

Copy. ai'nin en iyi özellikleri

İçerik oluşturma görevlerini otomatikleştirin, pazarlama ve satış operasyonlarını kolaylaştırın

25'ten fazla dilde içerik oluşturun, bu da onu küresel bir kitleye sahip işletmeler için ideal hale getirir

İçeriğe entegre edilebilen şirket bilgileri için merkezi bir depodan yararlanın

Copy. ai sınırlamaları

İçeriğin toplu olarak oluşturulması, hassasiyet için bazen manuel düzenleme gerektirebilir

Copy. ai fiyatlandırma

Sonsuza kadar ücretsiz

Başlangıç: 49 $/ay

Gelişmiş: 249 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Copy. ai puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (150'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (50'den fazla yorum)

4. Anyword (Performans odaklı reklam içeriği için en iyisi)

Pazarlamacılar için özel olarak tasarlanan Anyword, veriye dayalı stratejilere öncelik verir. Reklam metinleri oluşturur ve performansını tahmin eder, böylece hedef kitlelerde yankı uyandıran anahtar mesajların oluşturulmasını sağlar.

Anyword, segmentler arasında hedefli metin yazımı sağlar ve tahmini tıklama oranlarına (CTR) göre her başlık varyasyonunu sıralayarak bilinçli karar vermeyi kolaylaştırır.

Anyword'ün en iyi özellikleri

Hedef kitleye özel reklamlar için müşteri profilleri aracılığıyla mesajları özelleştirin

Aracın çok kanallı desteğinden yararlanarak Google, Facebook ve LinkedIn için optimize edilmiş reklamlar oluşturun

Veriye dayalı A/B test özelliklerini kullanarak reklam kampanyalarının sonuçlarını iyileştirin

Anyword sınırlamaları

AI tarafından oluşturulan metinler, insan tarafından yazılmış metinlerin nüanslarından yoksun, yapay bir üslup taşıyor

Birden fazla dili desteklemesine rağmen, ana odak noktası İngilizcedir ve İngilizce konuşulmayan pazarlara pek uygun olmayabilir

Anyword fiyatlandırması

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 49 $

Veriye dayalı: Kullanıcı başına aylık 99 $

İş: Kullanıcı başına aylık 499 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Anyword puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (350'den fazla yorum)

Ayrıca okuyun: Verimliliği Artırmak için En İyi Yaratıcı Otomasyon Araçları

5. Wordtune (Mevcut reklam metinlerini yeniden yazmak ve iyileştirmek için en iyisi)

wordtune aracılığıyla

Wordtune, mevcut metinleri iyileştirme konusunda uzmanlaşmıştır ve açık, öz ve ilgi çekici alternatifler sunar. Bu sayede kullanıcılar, temel blog gönderilerini ve içerik fikirlerini rafine metinlere dönüştürebilir.

Özetleme özelliği, pazarlamacıların içerik fikirlerini dikkat çeken ve etkileşimi artıran kısa mesajlara dönüştürmelerini sağlar. Tarayıcı uzantıları, Google Dokümanlar ve Gmail gibi araçlarla entegre olarak, kampanyada işbirliği yapan pazarlamacılar için sorunsuz iş akışları sağlar.

Wordtune'un en iyi özellikleri

Yeniden yazma önerilerine göre sıfırdan metin oluşturmak yerine, mevcut metnin netliğini, tonunu ve stilini iyileştirin

Metninizi çeşitli pazarlama bağlamlarına uyarlamak için resmi ve gayri resmi üslup arasında kolayca geçiş yapın

Tutarlı bir dil stili kullanarak içeriği belirli hedef kitlenin ihtiyaçlarına göre uyarlayın

Wordtune sınırlamaları

Metinleri iyileştirmede mükemmel olan Wordtune, uzun içerikler oluşturmaz

Wordtune fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Gelişmiş: Aylık 13,99 $/kullanıcı

Sınırsız: Aylık 19,99 $/kullanıcı

Takımlar: Aylık 15,99 $/kullanıcı

Wordtune puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (150'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (50+ yorum)

Bonus Okuma: En İyi Wordtune Alternatifleri ve Rakipleri

6. Writesonic (Reklam metinleri ve açılış sayfaları oluşturmak için en iyisi)

Artık aynı reklam metinlerini kullanmaya son verin. Yapay zeka reklam metin yazma aracı Writesonic, belirli kampanya hedeflerinize göre özelleştirilmiş reklam metni seçenekleri oluşturarak, pazarlamacıların hızlı ve kolay bir şekilde yaratıcı reklam metinleri hazırlamasına yardımcı olur.

Doğal dil işleme özelliğine sahiptir ve gerçek zamanlı web verilerini kullanarak oluşturulan içeriğin alakalı ve doğru olmasını sağlar.

Kısa bir ürün açıklamasına dayalı olarak Writesonic, kampanya hedeflerinize uygun seçenekler oluşturabilir.

Writesonic'in en iyi özellikleri

Farklı içerik fikirlerine göre uyarlanmış 80'den fazla şablondan seçim yapın ve yazma sürecini kolaylaştırın

25'ten fazla dilde reklamlar oluşturun ve popüler pazarlama araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegrasyon sağlayın

Yerleşik SEO optimizasyon araçlarını kullanarak, oluşturulan içeriğin anahtar kelime açısından zengin ve arama motoru dostu olmasını sağlayın

Writesonic sınırlamaları

Bazı çıktılar, belirli marka standartlarını karşıladığından emin olmak için daha fazla düzenleme gerektirebilir

Yeni kullanıcılar, platformda bulunan çeşitli özellikler ve işlevler nedeniyle bir öğrenme süreci yaşayabilir

Writesonic fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz (25 krediye kadar)

Bireysel: Kullanıcı başına aylık 20 $

Standart: Kullanıcı başına aylık 99 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

AI + İnsan içerik hizmeti: Beş kullanıcı için aylık 2000 $

Writesonic puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (2.000'den fazla yorum)

Bonus Okuma: En İyi Writesonic Alternatifleri ve Rakipleri

7. AdZis (E-ticaret reklam metin otomasyonu için en iyisi)

Zaman geçiyor ve pazarlama kampanyanız için yüzlerce farklı reklam metni gerekiyor. Her birini manuel olarak hazırlamak imkansız.

AdZis, öne çıkan özelliği olan Toplu Reklam İçeriği Oluşturma ile devreye girer ve işletmelerin binlerce ürünün pazarlama metinlerine ve ürün açıklamalarına erişmesini sağlar. Ürün açıklamalarını, başlıkları ve promosyon mesajlarını otomatikleştirme yeteneği, dijital reklamcılık çabalarını geliştirmek isteyen çevrimiçi perakendeciler için vazgeçilmez bir araç haline getirir.

AdZis'in en iyi özellikleri

E-ticaret ihtiyaçlarınıza göre ürün açıklamalarını SEO için optimize edin

AI tarafından oluşturulan içeriği insan düzenlemesi ile birleştirerek daha yüksek içerik kalitesi sağlayın

Shopify ve Magento gibi popüler e-ticaret platformlarıyla entegre ederek sorunsuz bir ş akışı sağlayın

AdZis sınırlamaları

E-ticaret ile ilgili olmayan içerik türleri için uygun olmayabilir

Sınırlı bütçeye sahip küçük işletme sahipleri için fiyatlandırma yapısı pahalı olabilir

AdZis fiyatlandırması

2. Seviye (Standart) ürün açıklamaları: 100 ürün için 60 ABD doları

3. Seviye (Uzman) ürün açıklamaları: 3 ila 8 ABD doları/ürün

DFY (Sizin için Tamamlandı) paket yönetilen hizmetler: 99 $/ay

AdZis puanları ve yorumları

G2: Yeterli puan yok

Capterra: Puanlama mevcut değil

Biliyor muydunuz: Araştırmalara göre, pazarlamacıların yaklaşık %40'ı sosyal medya içeriği üretimi için AI yazılım araçları kullandığını belirtmiştir.

8. Smart Copy by Unbounce (Dönüşüm odaklı reklam metinleri için en iyisi)

Smart Copy, pazarlama metinleri, e-posta kampanyaları ve sosyal medya gönderileri dahil olmak üzere çeşitli içerik türleri için 45'in üzerinde özelleştirilebilir şablondan oluşan kapsamlı bir kitaplığa sahiptir. Bu, kullanıcıların pazarlama hedeflerine uygun yüksek kaliteli içeriği hızlı bir şekilde oluşturmalarını sağlar.

Facebook, Instagram ve LinkedIn reklamlarına yapılan tıklamalar, potansiyel müşterileri sadece birkaç tıklamayla kampanyaya özel açılış sayfasına yönlendirerek dönüşüm oranınızı optimize eder.

Smart Copy, Unbounce açılış sayfaları ve diğer pazarlama platformlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur, reklam kampanyaları için oluşturma-yayınlama ş akışını basitleştirir ve reklamlar ve sosyal medya gönderileri için içerik oluşturur.

Unbounce Smart Copy'nin en iyi özellikleri

Farklı uygulamalarda içerik oluşturmak için tarayıcınızdan doğrudan Smart Copy'nin özelliklerine erişin

Content Expander'ı kullanarak reklam metinlerine derinlik katın ve Google Ads ve sosyal medya gönderileri dahil olmak üzere çeşitli platformlardaki reklam türleri için önceden oluşturulmuş şablonları kullanın

Herhangi bir kod yazmadan mobil uyumlu, web tabanlı bir açılış sayfası oluşturun

Unbounce Smart Copy sınırlamaları

Gelişmiş özellikler, yalnızca Unbounce açılış sayfalarıyla birlikte kullanıldığında daha etkilidir

Unbounce Smart Copy fiyatlandırması

Oluşturma: 99 $/ay

Deneyin: 149 $/ay

Optimize: 249 $/ay

Ajans: 499 $/ay

Unbounce Smart Copy puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (350+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (250+ yorum)

9. Copysmith Rytr (Yüksek kaliteli kısa içerik oluşturmak için en iyisi)

AI asistanınız Copysmith Rytr, yazdıklarınızın bir örneğini analiz ederek yazım tonunuzu yeniden oluşturur. Bu, oluşturulan AI içeriğinin stilinize uygun olmasını sağlar. Farklı senaryolara, projelere veya müşterilere uyacak şekilde birden fazla özel ton da oluşturabilirsiniz.

Ayrıca, 20'den fazla seçenek arasından istediğiniz tonu seçerek, belirli hedef kitlelere hitap eden özelleştirilmiş mesajlar oluşturabilirsiniz.

Copysmith Rytr'ın en iyi özellikleri

Rytr'ın Chrome uzantısını kullanarak yazdığınız her yerde içerik oluşturun

30'dan fazla farklı kullanım durumuna uygun AI içerik oluşturun, reklam metinlerinin ötesinde içerik türleri üretin

Oluşturulan içeriğin yaratıcılık düzeyini ayarlayarak, reklam kampanyasının ihtiyaçlarına göre daha basit veya daha yaratıcı çıktılar elde edin

Copysmith Rytr sınırlamaları

Rytr, diğer özel AI yazma araçlarına kıyasla derinlemesine makaleler veya karmaşık anlatılar üretmede zorlanabilir

Oluşturulan içeriğin kalitesi değişiklik gösterir ve iyileştirme için ek düzenleme gerektirir

Copysmith Rytr fiyatlandırma

Sonsuza kadar ücretsiz

Sınırsız: Aylık 9 $/kullanıcı

Premium: Aylık 29 $/kullanıcı

Copysmith Rytr puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

10. Jacquard (Sosyal medya reklamlarını ve mesajlarını kişiselleştirmek için en iyisi)

Jacquard. com, eski adıyla Phrasee, pazarlamacıların çeşitli kanallarda kişiselleştirilmiş ve uyumlu mesajlar oluşturmasını sağlar. Yaşam döngüsü pazarlamasına odaklanan Jacquard, mesajların müşteri tercihleri ve bağlamlarıyla uyumlu olmasını sağlayarak müşteri iletişiminin alakalı kalmasına yardımcı olur.

Jacquard, içerik oluşturur ve performans metriklerine göre mesajları sürekli olarak test eder ve iyileştirir, böylece kampanyaların alakalı ve etkili olmasını sağlar.

Mesajlaşma stratejilerini dinamik olarak uyarlama olanağı sunan Jacquard, pazarlamacıların uzun vadeli müşteri etkileşimi oluşturmasına olanak tanır.

Jacquard'ın en iyi özellikleri

Müşterilerin geçmiş etkileşim modellerine göre bağlamsal olarak alakalı reklam içeriği sunmak için, ayrıntılı ürün bilgileriyle zenginleştirilmiş binlerce dil varyantı oluşturun

Binlerce bireysel müşterinin her birinin benzersiz ton tercihlerine (Doğrudan, Meraklı veya Eğlenceli) uyacak şekilde mesajları uyarlayın

Yerleşik onay sürecini kullanarak, çok kanallı mesajlarınızı müşterilerinize ulaşmadan önce kapsamlı bir şekilde inceleyin

Jacquard sınırlamaları

Öncelikle büyük kurumsal müşterilere odaklanmıştır ve fiyatlandırması küçük işletmeler için çok yüksek olabilir

Yeni kullanıcılar, platformun kapsamlı özelliklerini zorlayıcı bulabilir

Jacquard fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Jacquard puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: Puanlama mevcut değil

🧠 İlginç Bilgi: Volkswagen'in 1959 kampanyası için kullanılan "Think Small" sloganı, genellikle 20. yüzyılın en iyi reklamı olarak gösterilir. Günümüzde AI metin yazma araçları, ikonik kampanyaları analiz ederek birkaç saniye içinde yeni, veriye dayalı sloganlar oluşturmak için çalışır.

İhtiyaçlarınıza En Uygun AI Reklam Metin Yazma Aracını Seçin

En iyi AI metin yazma araçlarını seçmek, içerik oluşturmada zaman kazanmaktan daha iyi etkileşim ve dönüşümler elde etmeye kadar pazarlama kampanyalarınızı etkileyebilir.

Burada ele alınan her AI aracı belirli alanlarda mükemmeldir (Jasper yaratıcılığıyla, Jacquard ise büyük ölçekli kişiselleştirmeyle), ancak ClickUp, hepsi bir arada sunan nihai platform olarak öne çıkıyor. ClickUp, proje yönetimi, sohbet ve AI destekli içerik oluşturmayı tek bir platformda birleştirir. Bu merkezi yaklaşım, pazarlama ve metin yazımı takımlarınızın en yüksek performansa ulaşmasını sağlar.

ClickUp, sosyal medya yöneticileriyle gerçek zamanlı işbirliğini mümkün kılarak, kampanya ilerlemesini izleyerek ve yapay zeka kullanarak, işletmelerin reklamcılık çabalarının her yönünü verimli bir şekilde yönetmelerine olanak tanır.

Sadece bizim sözümüze güvenmeyin, farkı kendiniz deneyimleyin. Bugün ücretsiz bir ClickUp hesabı açın!