i̇çerik Üretim Sürecinizi Ölçeklendirmek için 8 Adım

Mükemmel içerik üretim sistemini oluşturmak, yeni trendler, stratejiler ve elbette nicelik yerine nitelik sunma gibi eski bir zorluk arasında zorlu bir mücadele gibi hissettirebilir.

Peki, her ikisini birden nasıl yapacaksınız?

Mevcut kaynaklarınızla kaliteden ödün vermeden içerik üretimini ölçeklendirmek imkansız gibi görünebilir. Gerçekçi olarak, bir şeye yatırım yapmadan yüksek büyüme oranına sahip organik bir makine kurup sürdüremezsiniz

Bütçeler zordur. Çoğu içerik yöneticisi, özellikle PPC ve dijital reklamcılıkla karşılaştırıldığında, genel pazarlama bütçesinden artanlarla çalışmaya alışkındır. Ancak, reklam alanı giderek pahalılaşırken organik içeriğin değeri hala yüksektir. Bu durum, bazı pazarlama takımlarını PPC bütçelerini daha büyük içerik girişimlerine aktarmaya yöneltmiştir.

Nedenini anlamak zor değil. Semrush 2023 İçerik Pazarlama Durumu Raporu, ankete katılanların dörtte birinden fazlasının içerik pazarlamasına ayda 1.000 dolardan az harcadığını, büyük çoğunluğunun ise 5.000 doların altında harcadığını ortaya koydu. Bunu, dünya çapında şirketlerin %39'unun arama reklamcılığına aylık 50.000 ila 500.000 dolar harcadığı gerçeğiyle karşılaştırdığımızda, bazı kuruluşların bütçelerini ücretli ve organik reklamcılık arasında yeniden dağıttığı anlaşılıyor.

İçerik yöneticileri, bütçeleri az ya da çok olsun, tasarruflu olmak zorundadır. Bu nedenle, içerik üretiminizi ölçeklendirmek için sağlam, denenmiş ve gerçek bir iş akışı uygulamak çok önemlidir. ClickUp'ta içerik takımımız da tam olarak bunu yaptı.

Sonuç, tamamen ClickUp içinde oluşturulan özel bir iş akışı oldu. İçerik pazarlama takımımız bu akışı kullanarak aylık üretimimizi bir yıldan kısa bir sürede %500'den fazla artırdı

Ölçeklendirme sırlarımızı saklamak için burada değiliz. Aslında, bu içerik ölçeklendirme sürecini yorulmadan çalıştık, test ettik ve kullanışlı bir ClickUp şablonuna dönüştürdük, böylece kendi şablonunuzu manuel olarak oluşturmak için değerli zamanınızı kaybetmenize gerek kalmadı.

Bu kılavuzda, içerik üretiminin ölçeklendirilmesi hakkında bilmeniz gereken her şeyi ve süreci hızlı bir şekilde başlatmak için yazarlar tarafından tasarlanan özel şablonumuzu nasıl kullanacağınızı anlatacağız.

İçerik Üretim Ölçeklendirme Nedir?

İçerik üretiminin ölçeklendirilmesi, şirketiniz büyüdükçe daha fazla potansiyel müşteri oluşturmak için blog, kılavuz ve diğer dijital varlıkların sayısını hızlı ve verimli bir şekilde artırma sürecidir. Bu süreç, daha fazla içeriğin daha fazla organik trafik ve nihayetinde daha fazla iş ile sonuçlanacağı fikrine dayanır.

Bu yeni bir fikir olmasa da, AI araçlarının hızlı ve durmak bilmeyen yükselişi, içerik üretim ölçeklendirmesini pazarlama alanında en iyi uygulamaların ön saflarına taşıdı. Bununla birlikte, AI tarafından üretilen içerik, çok içerik ile güvenilir içerik arasındaki çizgiyi bulanıklaştırabilir.

Google'ın tutumu bile, yapay zeka kullanılarak oluşturulmuş olsun ya da olmasın, her zaman "özgün, yüksek kaliteli, insan odaklı içerik üretmek"tir.

AI, içerik üretimini değiştirmek için burada değil. Bunun yerine, fikirlerinizi daha hızlı ortaya çıkarmak için bir yazma asistanı olarak işlev görmelidir. Ayrıca, insan düzenleyicinin dokunuşunu almamış büyük miktarda AI tarafından üretilen içeriği tespit etmek giderek kolaylaşıyor. Bu da, blog içeriğini toplu olarak yayınlıyor olsanız bile, yüksek kaliteli içeriğin önemi her zamanki kadar güçlü olduğu anlamına geliyor.

AI, içerik üretimini değiştirmek için burada değil. Bunun yerine, fikirlerinizi daha hızlı ortaya çıkarmak için bir yazma asistanı olarak işlev görmelidir. Ayrıca, insan düzenleyicinin dokunuşunu almamış büyük miktarda AI tarafından üretilen içeriği tespit etmek giderek kolaylaşıyor. Bu da, blog içeriğini toplu olarak yayınlıyor olsanız bile, yüksek kaliteli içeriğin önemi her zamanki gibi güçlü olduğu anlamına geliyor.

Değerli ve güvenilir içerik üretmek, özellikle ölçeklendirme sırasında, içerik pazarlamacılarının sorumluluğundadır. Ancak üretken yapay zeka, sürecinizin bir parçası olabilir. Aslında, pazarlamacıların %88'i içerik stratejilerinde yapay zekayı bir araç olarak kullanıyor, ancak bunu itici güç olarak görmüyor.

İçerik ölçeklendirme neden önemlidir?

İçerik üretim ölçeklendirme, organik trafiğinizi, görünürlüğünüzü, farkındalığınızı, potansiyel müşterilerinizi ve gelirinizi artırmak için en etkili stratejidir. Ölçeklendirilebilen, yeniden kullanılabilen ve markanızı güvenilir bir bilgi kaynağı olarak konumlandırmak için kullanılabilen, zamansız içeriklerden oluşan bir hazine oluşturur.

Hatta, haftada dört veya daha fazla blog yayınlayan işletmelerin, daha az sıklıkta yayın yapanlara göre üç buçuk kat daha fazla trafik elde ettiği ortaya çıkmıştır. Peki, içerik ölçeklendirme neden bu kadar önemli? ⬇️

Üretim ölçeklendirme, daha geniş bir anahtar kelime aralığını kapsayan varlıklarla ürününüzün derinliğini sergilemek için daha fazla fırsat sunar

Yüksek içerik hacmine sahip yayınlar genellikle arama motorları tarafından ödüllendirilir ve arama sonuçlarının ilk sayfasında yer alır

Pazarlama ve sosyal medya takımları, içeriğinizi çeşitli kanallarda yaygınlaştırarak daha geniş bir hedef kitleye ulaşabilir

Satış döngüsünün her aşamasında müşterileri hedeflemek, onların dönüşüm hunisinde ilerlemelerini daha sorunsuz ve verimli hale getirir.

Başarılı ve ölçeklenebilir içerik üretimi, iş akışlarınızı daha kolay tekrarlanabilir hale getirmeye bağlıdır. Aslında, iş akışınızdaki birçok adım, ayda 10 blog yazıyor olsanız da 100 blog yazıyor olsanız da aynı kalır. Yazarlarınızın iş yüküne daha fazla teslim tarihi eklemek, sorunu çözmez. ✂️

Ne yazık ki, tüm bunları bir Excel elektronik tablosu veya basit Kanban panoları kullanarak yapmak neredeyse imkansızdır. Takımları birbirine bağlamak, üretiminizin genel görünümünü sağlamak ve büyük miktarda içerik üretmenin beraberinde getirdiği çok sayıda görev ve alt görevi yönetmek için merkezi ve sağlam bir iş yönetimi aracına ihtiyacınız var.

ClickUp'taki Tablo görünümünü kullanarak içerik görevlerinizi ışık hızında ve dinamik bir elektronik tabloda izleyin ve düzenleyin

Doğru aracı bulmak başlı başına bir zorluktur, bu yüzden işi kendi ellerimize aldık ve ölçeklendirme ve büyüme sürecinde içerik üretiminizi yönetmek için özelleştirilebilir bir şablon tasarladık.

ClickUp, İçerik Üretimini Nasıl Ölçeklendirdi — ClickUp Kullanarak

Kendi süreçlerimizi deneme yanılma yoluyla birçok kez ölçeklendirdikten sonra, bu işi bir bilime dönüştürdük. İş akışlarımızı ayarladık, çevik kaldık ve bir seferde çok daha fazla içeriği daha iyi desteklemek için yaklaşımımızı tamamen yeniden çalıştık.

Ve bunu tamamen ClickUp içinde yaptık. 🏆

Liste, Pano ve Takvim dahil olmak üzere ClickUp'ta 15'ten fazla görünümle görevlerinizi görselleştirin

Öncelikle, içerik stratejiniz ve iş akışlarınızın etkilediği diğer süreçleri ve takımları gözden geçirdiğinizden emin olun. SEO stratejileri, blog özetlerinin oluşturulması, tasarım talepleri ve sosyal medya takvimleri, içerik ölçeklendirmeden doğrudan etkilenir.

Şeffaflığı korumak ve takımınızı başlangıçtan itibaren uyumlu hale getirmek için en iyisi şudur:

Tutarlılık için stil kılavuzlarınızı ve SOP'larınızı yenileyin ve gözden geçirdiğiniz taslakların sayısı önemli ölçüde arttığında düzenleme sürecinde çok fazla zaman kazanın

Her bir hedef kitle segmenti veya kullanıcı profili için benzer içerik türlerini ve konuları bir araya getirmenin yollarını arayın

Kataloğunuzdaki mevcut tüm içeriği tarayarak kolayca elde edilebilecek fırsatları belirleyin ve bunların yenilenip yenilenemeyeceğini, yeniden kullanılabileceğini veya optimize edilebileceğini belirleyin

İşleri basit tutun! Karışıma kaç yazar veya harici kaynak eklerseniz ekleyin, en ölçeklenebilir içerik üretim süreci kolayca tekrarlanabilir olmalıdır. Otomasyonlar yoğun işleri halletsin, böylece takım yeni bir araç öğrenmek yerine içerik oluşturmaya odaklanabilir

Kalite ve miktar arasında doğru dengeyi bulmak, içerik pazarlama çabalarını artıran takımların karşılaştığı en büyük zorluklardan biridir. Biz de bunu hissettik, ancak çözümümüzü içerik üreten ve aynı yolculuğa çıkan diğer takımlar için özel bir varlık haline getirdik: ClickUp İçerik Üretim Ölçeklendirme Şablonu.

ClickUp'taki bu özel şablonu kullanarak içerik üretim sürecinizi etkili bir şekilde ölçeklendirin

Bu şablon, içerik ölçeklendirme alanında çalışan yazarlar ve düzenleyiciler için özel olarak tasarlanmıştır. Bu ücretsiz kaynakta, oluşturduğumuz (ve hala kullandığımız) ölçeklendirme stratejisini kolayca uygulayabilmeniz için iç süreçlerimizi en ince ayrıntısına kadar yansıtıyoruz.

Bizim için fark yaratan tam görünümler, Özel Alanlar, görev ayrıntıları ve önceden oluşturulmuş Otomasyonlara erişin, ardından bu Klasör düzeyindeki şablonun herhangi bir yönünü değiştirerek benzersiz durumunuza uygun, tamamen özelleştirilmiş bir süreç oluşturun.

Önemli olan sadece ne yaptığınız değil, nasıl yaptığınızdır. İçeriğinizi ölçeklendirmek için bu şablonu kullanmanın tüm ayrıntılarını burada bulabilirsiniz. Blog üretimi, içerik üretiminin başlıca örneği olmakla birlikte, bu esnek ve şablonlu çerçeve her türlü içerik türüne göre özelleştirilebilir.

Sekiz basit adımda içerik üretimini ölçeklendirin. ⚡️

PRO İPUCU Bu blogu kişisel başlangıç kılavuzunuz olarak düşünün. En iyi sonuçları elde etmek için şablonu indirin, Çalışma Alanınıza ekleyin ve başka bir pencerede bizimle birlikte her adımı izleyin.

Adım 1: İçerik biriktirme listenizi oluşturun

Her tür içeriği ölçeklendirmek, arz ve talebin önünde olmakla ilgilidir. Pipelinizi planlamadan önce, takımınızın iyi araştırılmış anahtar kelimeler ve konular içeren sağlam bir arka plan bilgisiyle klavye başına geçmeye hazır olduğundan emin olun.

İçerik biriktirme listesi, yeni ve mevcut tüm içeriklerin ana merkezidir. Hazır blog konuları, yazarlar tarafından seçilmeyi bekler.

İçerik biriktirme listenizden tüm hazır ve devam eden blog görevlerini görüntüleyin, neyin yapıldığını görselleştirin ve saniyeler içinde takıma görevleri dağıtın

İçerik biriktirme listesi ve içerik veritabanı

İçerik sürecinin her aşaması, birikmiş işlerinizin "sağlığı"ndan etkilenir. Bu, gelecekteki iş akışlarını planlamak için herkesin başvurduğu yerdir. Aynı zamanda blog veritabanınızın başlangıcıdır; tek fark, birikmiş işlerin yapılacaklar listesi olmasıdır.

İlk adım gereksiz gibi görünebilir, ancak mevcut içerik oluşturma sürecinizden ayrı bir yerde gelecekteki içerik oluşturma sürecinizi görselleştirmek, sorunsuz bir ölçeklendirme süreci için çok önemlidir.

Düşünün: Hedefiniz ayda 50 blog yayınlamaksa, bir sonraki aya kadar bu kadar blog özetini hazırlamayı planlayın (yani, Ekim ayı blog özetlerini Eylül ayında hazırlayın).

Arşivinizdeki her blog yazısı, bir yazara atandıktan, son teslim tarihi belirlendikten ve içerik ş Akışına eklendikten sonra veritabanına aktarılır. Ancak geçmiş, şimdiki ve gelecekteki içeriklerinizi ayrı listelerde yönetme seçeneğine sahip olmak, aşırı yük hissetmeden iş akışınızın farklı aşamalarını tam olarak görselleştirebileceğiniz anlamına gelir.

Bir başka iyi haber ise, birikmiş işler hedef anahtar kelimelere, blog konularına ve blog özetlerine daha fazla odaklandığından, diğer ayrıntılar üzerinde çok fazla zaman harcamak zorunda kalmayacaksınız.

Tamam, şimdi asıl konuya geçelim: backlog oluşturma. 🪵

Spreadsheet'lerden kurtulmanın zamanı geldi

Dinleyin: Backlog'lar elektronik tablolarda oluşturulabilir ve çoğu içerik yöneticisi hala bu yöntemi kullanmaktadır. Ancak, merkezi bir platformda kasıtlı ve iyi organize edilmiş bir backlog, platformlar arasında geçiş yapmak veya e-postalarınızda iletişim aramak için harcanan zamanı önemli ölçüde azaltır.

Paylaşım ve izinlerden blogları diğer platformlardaki görevlere bağlamaya kadar, içeriği elektronik tablolarda yönetmek zordur. İçerik pazarlamacılığına böyle başladım, ancak herkesin kullanabileceği içerik iş akışları oluşturmak için özelleştirilebilir bir işbirliği platformunun gücünü çabucak fark ettim.

Paylaşım ve izinlerden blogları diğer platformlardaki görevlere bağlamaya kadar, içeriği elektronik tablolarda yönetmek zorlu bir iştir. İçerik pazarlamacılığına bu şekilde başladım, ancak herkesin kullanabileceği içerik iş akışları oluşturmak için özelleştirilebilir bir işbirliği platformunun gücünü kısa sürede fark ettim.

İnanın bize, tek bir elektronik tablodan içerik akışınıza ve yayın programınıza doğrudan bağlanan bir veritabanı oluşturmak kolay değildir. Ama neden sıfırdan birikmiş işlerinizi düzenlemek için fazladan zaman ve çaba harcayasınız ki?

İş yükünüz yeterince yoğun, zaman kazanın ve hazır şablonumuzun sizin için ağır işleri halletmesine izin verin. 🏋🏻‍♀️

Bu şablonu Çalışma Alanınıza uyguladığınızda, ekranınızın üst kısmında farklı görünümler sabitlenmiş ve kenar çubuğunuzdaki İçerik Üretimi Ölçeklendirme Klasörü altında listelenmiş olarak göreceksiniz.

Backlog Liste görünümünü kullanarak veritabanınızı oluşturmaya başlamak için, Blog Yayınları (Devam Ediyor) Listesi'ne gidin ve Backlog'u seçin.

ClickUp'ta önceden oluşturulmuş içerik biriktirme Liste görünümünü kullanarak tüm devam eden gönderileri durum, yazar ve daha fazlasına göre görselleştirin

Buradan, mevcut görev adlarını blog konularınıza uyacak şekilde düzenleyebilir veya her anahtar kelime için tamamen yeni görevler oluşturabilirsiniz. Her iki durumda da, bir adım öndesiniz. 🎉

Önceden oluşturulmuş birikmiş işler listemiz, maksimum hız ve kolaylık için tasarlanmıştır. Mevcut görünümden çıkmadan veya bir blog görevi açmadan, SEO takımınız tarafından eklenen blog özetlerine ve hatta yaklaşan blog gönderileri için canlı URL'lere erişebilirsiniz.

Bu alanlar ve daha fazlası, birikmiş işlerinizi görüntülerken otomatik olarak gösterilir ve ş Akışındaki her adımda belirlenen blog görevinde kalır. Bir yazar, birikmiş işlerinizden bir blog görevini almaya hazır olduğunda, görev ölçeklendirme sürecinizin bir sonraki adımına geçer. ➡️

Adım 2: Görev durumuna göre veritabanından işleyin

Bir konu ele alınmaya hazır olduğunda, onu eyleme geçirilebilir bir göreve bağlayın. Bu, blog görevlerinizin, şu anda üretimde olan tüm içeriğiniz için merkezi konumunuz olan içerik veritabanına eklendiği andır. Veritabanınıza blog görevleri eklemek, iş akışınız boyunca bunların önceliklerini belirlemenizi ve ilerlemelerini izlemenizi sağlar.

Özel şablonumuzu kullanarak, blog görevinin durumunu Yapılacak veya Özet Hazır olarak değiştirdiğinizde, görev otomatik olarak Tüm İlerleme Halindeki Yayınlar başlıklı önceden oluşturulmuş veritabanı listesine taşınır. Bu otomasyon, özellikle blog görevleriniz diğer anahtar ayrıntıları topladıkça kurulum sürecini daha sorunsuz hale getirir.

Bu aşamada ne kadar çok ayrıntıyı ekleyebilirseniz, o kadar iyi olur.

Bu bilgileri tek bir görünümde kavramak, veritabanınızı gerçekten yönetilebilir hale getirir ve daha hızlı güncellemeler sunmak için gereklidir. Blog görevlerini kişilere atadıktan, durumu güncelledikten ve bir zaman çizelgesi oluşturduktan sonra veritabanınızın çok daha verimli olduğunu fark edeceksiniz.

Blog görevlerinizi doğrudan ClickUp'taki veritabanı görünümlerinden kolayca doldurun

Bu öğeler, Yazar Kaynağı, İçerik Türü ayarları ve blog görevindeki Son Yorum önizlemesi için ek sütunlarla birlikte veritabanı Listenizde otomatik olarak görüntülenir, ancak bununla ilgili daha fazla bilgiyi ilerleyen bölümlerde vereceğiz.

Görevlerinize isim vermek, her şeyi düzenli tutar

Bu aşamada, içerik türünü veya kategorisini blog görevlerinizin adına önek olarak eklemenizi öneririz. Örneğin, işte yapılacak en verimli 50 şey hakkında bir blog yazısı yazıyorsanız, görev adı "SEO Blogu: İşte Yapılacak Verimli Şeyler" olur

Ya da genellikle tek bir içerik kategorisi etrafında kampanyalar oluşturuyorsanız, görevi oluşturduğunuz içerik türüne göre yeniden adlandırabilirsiniz, örneğin "Video: İş Yerinde Yapılacak Verimli İşler"

ClickUp'ta daha kolay düzenleme için blog görevlerinizin adını, ilgili İçerik Türü Özel Alanıyla eşleşecek bir önekle güncelleyin

Aşırı gibi görünebilir, ancak bu düzeyde bir organizasyon ve şeffaflık, herkesin herhangi bir kapasitedeki işlerini filtreleyip gruplandırması için çok önemlidir. Ayrıca, bir hedef kitle için birden fazla içerik türünü ölçeklendiriyorsanız veya temel konular oluşturuyorsanız, görev önekini ve İçerik Türü Özel Alanını özelleştirmek, veritabanlarını yapılandırılmış tutmak için harikalar yaratır.

Adım 3: Maksimum verimlilik için görev ayrıntılarını özelleştirin

Bu ölçeklenebilir çerçevenin güzelliği esnekliğinde yatmaktadır ve üretiminizi 10 kat artırmak için esnek olmanız gerekir. Özellikle şablonumuzu takip ediyorsanız, tartıştığımız her yön değiştirilebilir.

Backlog'unuzu veritabanından ayırmak istemiyor musunuz? Görünümün üst kısmındaki Filtre'yi kaldırarak Klasörünüzdeki her görevin durumunu görebilirsiniz. Ya da şirketinizin diline daha uygun bir Liste adı varsa, değiştirin!

Bu şablonun sihirli yanı, süreçlerinizi desteklemek için tasarlanmış olmasıdır. Ön tanımlı ayarlar, blog içerik pazarlama ekibimiz için işe yarayan ayarlardır. 🫱🏼‍🫲🏾

Blog görevlerinizin temellerini ayrıntılı olarak inceleme

İçerik veritabanınızın ve biriktirme listenizin sütunlarında görünen alanlar, her blog görevinde de bulunabilir. Görev görünümünü açtığınızda görev adı, durumu, atanan kişi ve son teslim tarihi karşınıza çıkar.

Sayfayı aşağı kaydırdığınızda, içerik ölçeklendirme şablonumuza otomatik olarak dahil edilen Özel Alanlara ulaşacaksınız. Bunların ne olduğu ve nasıl kullandığımız hakkında kısa bir özet aşağıda verilmiştir:

İçerik Türü : Bu şablon blog takımımız tarafından oluşturulduğundan, her içerik türü genel odak alanlarımıza benzemektedir. Her içerik türü, blog konularınızı, medya türünüzü veya departmanınızı tanımlamak için stilinize uyacak şekilde düzenlenebilir

Hedef Yayın Tarihi : Hedef yayın tarihi, son teslim tarihi ve gerçek yayın tarihinden farklıdır, çünkü beklenmedik durumlar ortaya çıkabilir. Hedef yayın tarihine odaklanmak, takımın içerik planını daha iyi yapmasına ve gerektiğinde değişiklikler yapmasına yardımcı olur

Yazar Kaynağı : İç, dış veya her ikisi de dahil olmak üzere çeşitli yazarları takip etmek için yazar kaynağını kullanarak kimin hangi içeriğe atandığını öğrenin ve hızlıca sıralayın. Yazar kaynağını görev atanan kişiden ayrı tutmak, kendi yazar ekibine sahip bir ajansla çalışıyorsanız özellikle yararlıdır

Blog Özeti URL : Kolay erişim ve hızlı düzenleme için blog özetinize bir bağlantı ekleyin

Taslak URL : Görev yorumlarını veya e-posta gelen kutunuzu kaydırmak zorunda kalmayın. Taslaklara doğrudan blog görevinden erişin

Canlı Blog URL'si : Tüm blog URL'lerinizi dışa aktarırken kolaylık, daha iyi organizasyon ve hız için canlı bağlantıyı blog görevine ekleyin

Yayın Tarihi: Yayın tarihiniz, içeriğin ne zaman yayınlandığını kaydetmek ve takip etmek için çok önemlidir. Yayınlanmış yayın oranlarınızı analiz etmek, orijinal hedef tarihlerinize ulaşıp ulaşmadığınızı belirlemenize ve gelecekteki hedeflerinize göre ayarlamalar yapmanıza yardımcı olur

Görünümlerinizde görünen Özel Alanlara doğrudan herhangi bir blog görevinden erişin

Blog görev ayrıntılarını doldurduğunuzda, her biri en doğru durumu göstermek için her Liste ve görünümde otomatik olarak güncellenir. Temiz bir veri kümesi gibi, bu ayrıntıları işiniz ilerledikçe eklemek, işinizi otomatikleştirmeyi, sıralamayı, filtrelemeyi ve her adımda sunmayı kolaylaştıracaktır.

ClickUp'taki her Liste ve görünümdeki otomatik güncellemeler, görselleştirme ve birbirine bağlılık, içerik oluşturma süreçlerimizi ölçeklendirme ve sürdürme becerimizde büyük rol oynadı. Ancak yine de farklı bir iş yönetimi yazılımıyla çalışmayı tercih ediyorsanız, benzer özel alanları çoğaltmanın yollarını arayın.

Adım 4: İçeriğinizi atayın

Yapılacak tek şey, içeriğinizi yazarlara atamak, blogunuzda yayınlamak ve voila—işiniz tamam! Neredeyse. 🫣

Çok daha fazla içerikle uğraşırken makaleleri atamak çok daha zordur. Alıştıkları kalitede 10 hatta 20 kat daha fazla içerik üretmeyi hedefleyen takımlar için doğru hızı bulmak biraz deneme yanılma gerektirecektir.

Blog görevlerini delege etmeye başlamadan önce, yazarlarınıza tam olarak sizin süreçlerinizi takip etmeleri için ihtiyaç duydukları tüm kaynakları sağlayın. Özellikle ilk kez serbest çalışanlar veya ajanslarla çalışıyorsanız, marka sesi, biçimlendirme gereksinimleri veya ürün bilgisi konusunda hata payı bırakmak istemezsiniz.

Önemli süreç belgelerini her görev açıklamasında güncellemek ve bunlara bağlantı vermek, SOP'larınızın ve stil kılavuzlarınızın ön planda olmasını sağlamak açısından yararlı olabilir. Neyse ki, bunu otomatikleştirebilir ve her göreve manuel olarak bağlantı eklemek zorunda kalmazsınız. Daha ayrıntılı süreçler için, ekranınızda her adımı anlatan kaydedilmiş bir video paylaşmayı düşünün.

E-posta zinciri veya yüz yüze toplantılara gerek kalmadan mesajınızı tam olarak iletmek için ekran kayıtlarını Clip by ClickUp ile paylaşın

İçerik oluşturma sürecinizin her adımını belgelemek, ölçeklendirme sürecinde daha fazla zaman kazanmanın garantili bir yoludur. Bu kaynakların etkisini, incelediğiniz her taslakta kalite olarak göreceksiniz.

Kendi hızınıza göre ilerleyin

İçerik dağıtım sıklığına gelince, görevlerinizi kademeli olarak dağıtmanız en iyisidir.

Aylık içerik hedefinizi haftalık olarak belirleyin. İçeriği gruplar halinde atayın, böylece yazarlar önlerindeki görevlerin sayısından bunalmadan kendi iş yüklerini daha iyi önceliklendirebilirler. Bu, tutarlı bir yayın programının sürdürülmesine yardımcı olur ve ay sonunda bir yığın içerikle uğraşmanızı önler.

Unutulmaması gereken bir diğer önemli nokta ise, yazarlarınızın bir sonraki ayın içeriğini o ay başlamadan haftalar önce yazmaya başlayacaklarıdır.

ClickUp'ta görevlerin son teslim tarihlerini ve Özel Alanları atamak için "altı hafta içinde" veya "önümüzdeki ay" gibi doğal dil kullanın

Bazı yazarlar, içerik yayınlanmadan yaklaşık altı hafta önce planlandığında en iyi şekilde çalışır. İçerik takviminizde hedef yayın tarihlerini önceden ayarlamak, yazarların daha az aksaklıkla ve içerik kalitesini etkilemeden teslim tarihlerine tutarlı bir şekilde uymasına yardımcı olur.

Adım 5: Aylık görünümünüzü oluşturun

Blog birikiminiz ve veritabanınız içerik ölçeklendirme çabalarınız için çok önemli olsa da, aylık görünümler yazarlarımız tarafından en çok kullanılan bilgilerdir.

İçerik ölçeklendirme şablonumuzu kullanıyorsanız, Klasör'ü açtığınızda Bu Ay, Geçen Ay ve Gelecek Ay başlıklı bu görünümleri hemen göreceksiniz. Bu Tablo görünümleri, düzenleyicilerin takımın iş yükünü kolayca yönetmesi için kullanılır.

ClickUp İçerik Ölçeklendirme Şablonunda Yazar Kaynağı Özel Alanına göre gruplandırılmış, otomatik olarak güncellenen Tablo görünümlerini kullanarak takımınızın iş yükünü görselleştirin

Bu görünüm, Yazar Kaynağı Özel Alanına göre gruplandırılmıştır, böylece her bir yazarın veya takımın o ay için toplam kaç blog yazısı olduğunu hızlıca görebilirsiniz. Yine de, bu görünüm, iş akışınızın diğer önemli yönlerini yansıtacak şekilde özelleştirilebilir.

Takımınız için aylık içeriği kategori, ana konu veya atanan kişiye göre görselleştirmek daha mantıklıysa, bu değişiklikleri saniyeler içinde yapabilirsiniz. Bu adıma ulaşmanın en iyi yanı, aylık görünümü oluşturmak için gereken işin zaten tamamlanmış olmasıdır!

Backlog'unuzu eksiksiz bir şekilde oluşturduysanız, içerik veritabanınızı güncellediyseniz ve anahtar görev bilgilerini doldurduysanız, aylık görünümleriniz otomatik olarak doldurulacaktır. Tek yapmanız gereken, netlik ve kullanım kolaylığı için her görünümü geçerli tarihle eşleşecek şekilde yeniden adlandırmaktır.

Önümüzdeki aylar için, geçmişte yaptığınız işleri korumak ve gelecekte yeni içeriği izlemeye devam etmek için başka bir görünümü çoğaltmanız yeterlidir. Aslında, blog takımımız her hafta bir araya gelerek aylık Tablo görünümünü tartışır, böylece herkes en güncel bilgilere tek bir yerden ulaşabilir.

Takımınızla darboğazları gözden geçirmek ve gerçekçi zaman çizelgeleri belirlemek için benzer bir toplantı planlamış olabilirsiniz; bu kaynak, bunu daha da kolaylaştırır. Hızlı ölçeklendirme için çevik kalmak akıllıca bir harekettir.

Haftalık toplantılarımıza aylık Tablo görünümünü eklediğimizden beri, takımımız son anda karar değişikliklerini kolayca yapabilir hale geldi.

İçerik üretim sürecinizi ölçeklendirmek tek kişilik bir iş değildir. Anahtar oyuncularınızın takımların genel ilerlemesi hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak için verimli iletişim ve sık güncellemeler gerekir.

Bu noktada, ClickUp'ın en iyi özelliklerinden bazılarına güveniyoruz. 🥇

İş akışlarımızın devamlılığını sağlamak için, atanmış yorumları kullanarak eylem öğelerini hızlı bir şekilde bahsedip doğrudan gözden geçiren kişiye devrediyoruz. Blog veritabanı ve aylık görünümünüz her bir blog görevi için en son yorumu gösterdiğinden, ClickUp'ta yorumları kullanarak görünürlüğü korumak çok önemlidir. Ancak, çok sayıda işbirlikçinin birbiriyle iletişim halinde olması nedeniyle yorumlar birikebilir ve gözden geçirmek zorlaşabilir.

ClickUp AI'yı kullanarak tek bir düğmeyle uzun yorum konularını anında özetleyin

Bu, takımımızın ClickUp AI ve yorum konusu özeti özelliğini kullanmasının önünü açar. Bu AI fonksiyonu, herhangi bir görevden gelen uzun yorum konuları, notlar ve güncellemelerin madde madde dökümünü anında oluşturur, böylece neyin kimin tarafından yapılması gerektiği konusunda doğrudan noktaya varabilirsiniz.

Bu önemli güncellemeler için başka işbirliği yazılımlarını da kullanmaya başlamak, taslakların gözden kaçmasını kolaylaştırır ve siz de ufak bir iletişim hatası yüzünden yolunuzdan sapmak istemezsiniz.

Yönetici düzenleyiciler farklı Listeler ve görünümlerde çalışarak önemli miktarda zaman harcarken, içerik yazarları yazıyor. ✍🏻

İçerik oluştururken, bloglarımız birçok düzenleme ve inceleme aşamasından geçer. İçerik Üretim Ölçeklendirme Şablonunda tam olarak bizim kullandığımız süreci takip etmek için, yazarınızdan taslak bağlantısını Taslak URL Özel Alanına eklemesini isteyin. Ardından, yazar blog görevine bir yorum yazacak ve incelemeyi yapacak kişiyi etiketleyecektir.

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak blog taslaklarını kolayca paylaşın, düzenlemelerde işbirliği yapın ve içeriği daha hızlı oluşturun

İncelemeyi yapan kişinin kolaylığı için taslak bağlantısını yorumlara tekrar ekleyebilirsiniz. 💜

Görünümlerinizi ve Listelerinizi tamamen güncel tutmak için görev durumunu hemen İnceleniyor olarak güncelleyin. Gözden geçiren kişi taslağı okuduktan ve önerilerini yaptıktan sonra yazara yorumda bulunur ve görev durumunu Güncelleme Gerekli olarak günceller.

Bundan sonra yazar, gerekli tüm değişiklikleri yapar, eksik parçaları ekler ve taslağını son inceleme için hazırlar.

PRO İPUCU Bu süreci yazın ve görev tanımınıza ekleyin, böylece herkes üzerinde anlaşılan iletişim stratejisi ve kanallarına uyabilir.

7. Adım: CMS'nizdeki içeriği biçimlendirin

Taslak tamamlanmış olabilir, ancak içerik sitenizde yayınlanana kadar blog görevi tamamlanmış sayılmaz. Biçimlendirme ve web düzenleme ile son aşama biraz sıkıcı olabilir, ancak neredeyse bitirdiniz.

Gelen içeriği biçimlendirmek ve hazırlamak için bu görevi yönetici düzenleyiciye bırakmak yerine, bu yetkiyi yazarların eline verin. 🤗

Bir içerik gözden geçirilip, bekleyen yorumlar dikkate alınarak güncellendikten sonra, hemen içerik yönetim sisteminize ekleyin. Bu aşamada, üretim ivmesini sürdürmek önemlidir, böylece içeriği aynı gün içinde biçimlendirebilir ve ideal olarak yayınlayabilirsiniz.

Yazar, CMS taslak bağlantısını düzenleyiciye son inceleme için paylaşmadan önce, öne çıkan görseli, önemli bağlantıları, uygun biçimlendirmeyi ve son rötuşları ekler. Yazar, CMS'de taslağın biçimlendirmesini tamamladığında, taslak pratik olarak hazır olmalıdır.

Tutarlılık ve verimlilik için, ilk düzenleme turunda (altıncı adım) uyguladığınız yorumlama sürecini izleyin, ardından görev durumunu Güncelleme Gerekli'den Son İnceleme'ye güncelleyin.

Tek bir platformda görevleri atayarak, yorumları etiketleyerek ve ekran kayıtlarını paylaşarak işbirliğine dayalı görev yönetimi ile verimliliği artırın

ClickUp kullanıyorsanız, incelemeyle ilgili tüm tartışmaları doğrudan görev içindeki bir yorum konusu altında bir araya getirin. Doğru düzenleyiciyi atamayı veya @bahsetmeyi unutmayın. 🤓

Adım 8: Gözden geçirin, yayınlayın ve tamamlandı olarak işaretleyin

Ölçeklenebilir bir içerik oluşturma süreci oluşturmanın son aşamasına geldiniz; geriye sadece son bir kontrol kalıyor.

Düzenleyiciler, blogda son düzeltmeleri doğrudan CMS'de yapmalı ve hazır olduğunda görev durumunu Hazır olarak güncellemelidir. Ayrıca, yorum konusuna yanıt vererek yazara yayına hazır olduğunu bildirmelidir.

Bir blog görevinin durumunu Hazır'dan Yayınlandı'ya değiştirdiğinizde, görev otomatik olarak içerik veritabanından silinir ve Yayınlandı listesine taşınır. Bu şekilde, genel hedefinize doğru ilerlemeyi izlerken takımın aktif iş yükünü de denetleyebilirsiniz.

Yayınlanan Listesi'nde, yayınlanan tüm gönderilerin ayrı bir Takvim görünümü bulunur. Bu içerik takviminden, düzenli bir yayınlama programını sürdürdüğünüzden emin olmak için her gün, hafta veya ayda kaç blog yayınlandığını kolayca görebilirsiniz.

Bir blog görevinin durumu Yayınlandı olarak ayarlandıktan sonra, Yayınlanan Blog içeriği Takvim görünümünde otomatik olarak güncellenir

İçeriğinizin büyük çoğunluğunun bir anda veya ayın son haftalarında geldiğini fark ederseniz, daha tutarlı bir yayın programı için iş akışınızda proaktif olarak değişiklikler yapabilirsiniz.

Bize güvenin, takımınız size minnettar kalacak. Kimse son Cuma günü geç saatlere kadar çalışmak istemez. 🍸

ClickUp'ta İçeriği Ölçeklendirme

Blogunuz yayınlandıktan sonra bile asla tamamen kaybolmaz. Blogunuzdaki kaliteli içeriğin güncel, yararlı ve alakalı olmasını sağlamak için, zaman içinde düzenli olarak gözden geçirip yenilemeniz veya yeniden kullanmanız önemlidir.

İçerik pazarlama stratejinizi ölçeklendirdikten sonra, masanızdan geçen her blogu takip etmek zor bir iştir. Ancak, ClickUp gibi güçlü bir iş yönetim sistemi ile birlikte özel İçerik Üretim Ölçeklendirme şablonumuz gibi bir araç kullanıyorsanız, uzun bir dönem boyunca bile yüksek kaliteli içeriği büyük ölçekte korumak çok daha kolaydır.

Deneyimlerimize göre, bu sekiz adım işe yarıyor.

Bu içerik pazarlama stratejisini, kanıtlanmış içerik ölçeklendirme şablonumuzla birleştirerek, içerik ölçeklendirme konusunda takımımızın oyununu tamamen değiştirdik ve aynısının sizin takımınız için de yapılabileceğini biliyoruz.

Bugün ClickUp'a kaydolduğunuzda, bu blogda öne çıkan ücretsiz varlığa, geniş Şablon Kitaplığına, çok sayıda esnek iş yönetimi özelliğine, 1.000'den fazla entegrasyona ve daha fazlasına erişin. 🏆