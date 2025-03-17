çarpıcı Görseller Oluşturmak için 30'dan Fazla DALL·E 3 Komut İfadesi

Belirsiz komutlar yazıp vasat AI sanat eserleri elde etmekten sıkıldınız mı? Sorun siz değilsiniz, komutlarınız.

DALL·E komutları bir taslak gibi işler. AI'ya üzerinde çalışabileceği temel bir şey verin, sonuç olarak ortalama bir şey elde edersiniz. Ancak komutunuzu iyi hazırlarsanız, voilà, bir şaheser ortaya çıkar.

AI, yaratıcılığın yerini almak için değil, onu geliştirmek için güçlü bir araçtır. Sanatçılar ve tasarımcılar, stilleri keşfetmek, konseptleri geliştirmek ve fikirleri daha hızlı hayata geçirmek için AI'yı kullanır.

30'dan fazla komutun yer aldığı bu liste, DALL·E'yi daha da ileriye taşıyarak daha net ve dinamik sonuçlar elde etmenize yardımcı olacaktır.

Yaratıcılığınızı konuşturun. 🖌️

⏰ 60 Saniyelik Özet Etkili DALL·E 3 komutları oluşturmak, görsel olarak çarpıcı AI sanat eserleri üretmenin anahtarıdır. Doğru komut, yapı ve netlik sağlayarak AI'nın yüksek kaliteli, ayrıntılı ve stil açısından doğru görüntüler üretmesine yardımcı olur. İşte 30'dan fazla DALL·E 3 komut örneği: Sanatsal stiller: Empresyonist resimler, hiper gerçekçi fotoğrafçılık ve sürreal rüya manzaraları Fütüristik ve bilim kurgu konseptleri: Siberpunk şehirler, yapay zeka ile çalışan metropoller ve uzaylı manzaraları Fantastik ve mitoloji: Majestik ejderhalar, Yunan tanrıları ve sualtı denizkızı krallıkları Tarihi yeniden yorumlamalar: Viktorya dönemi Londra dedektifleri, samuray savaşçıları ve Rönesans stüdyoları Çizgi film ve fantastik temalar: Konuşan hayvanlar, şeker dünyaları ve yaşayan masal köyleri Pop kültürü ve sinema temaları: Noir film sahneleri, uzay westernleri ve retro-fütüristik dünyalar Doğa ve manzaralar: Donmuş tundralar, büyülü ormanlar ve volkanik patlamalar Deneysel ve soyut ipuçları: Yerçekimine meydan okuyan şehirler, eriyen saatler ve insan-robot füzyonu

Sanatsal stiller: Empresyonist resimler, hiperrealist fotoğrafçılık ve sürreal rüya manzaraları

Fütüristik ve bilim kurgu konseptleri: Siberpunk şehirler, yapay zeka ile çalışan metropoller ve uzaylı manzaralar

Fantastik ve mitoloji: Görkemli ejderhalar, Yunan tanrıları ve sualtı denizkızı krallıkları

Tarihi yeniden yorumlamalar: Viktorya dönemi Londra dedektifleri, samuray savaşçılar ve Rönesans stüdyoları

Çizgi film ve fantastik temalar: Konuşan hayvanlar, şeker dünyaları ve masal köyleri

Popüler kültür ve sinema temaları: Noir film sahneleri, uzay westernleri ve retro-fütüristik dünyalar

Doğa ve manzaralar: Donmuş tundralar, büyülü ormanlar ve volkanik patlamalar

Deneysel ve soyut komutlar: Yerçekimine meydan okuyan şehirler, eriyen saatler ve insan-robot füzyonu Sanatsal stiller: Empresyonist resimler, hiperrealist fotoğrafçılık ve sürreal rüya manzaraları

Fütüristik ve bilim kurgu konseptleri: Siberpunk şehirler, yapay zeka ile çalışan metropoller ve uzaylı manzaralar

Fantastik ve mitoloji: Görkemli ejderhalar, Yunan tanrıları ve sualtı denizkızı krallıkları

Tarihi yeniden yorumlamalar: Viktorya dönemi Londra dedektifleri, samuray savaşçılar ve Rönesans stüdyoları

Çizgi film ve fantastik temalar: Konuşan hayvanlar, şeker dünyaları ve masal köyleri

Popüler kültür ve sinema temaları: Noir film sahneleri, uzay westernleri ve retro-fütüristik dünyalar

Doğa ve manzaralar: Donmuş tundralar, büyülü ormanlar ve volkanik patlamalar

Deneysel ve soyut komutlar: Yerçekimine meydan okuyan şehirler, eriyen saatler ve insan-robot füzyonu Daha iyi DALL E 3 komutları oluşturmak için: Belirgin olun: Konu, ayar ve stil için açıklayıcı ayrıntılar kullanın Komutunuzu yapılandırın: Konuyu, eylemi, ortamı ve sanat stilini açıkça tanımlayın Farklı stilleri deneyin: Sanatsal akımlara, ışıklandırmaya veya kompozisyonlara referanslar ekleyin Optimizasyon için AI araçlarını kullanın: ClickUp Brain, daha doğru sonuçlar için komut varyasyonlarını iyileştirmeye ve oluşturmaya yardımcı olur

Belirgin olun: Konu, ayar ve stil için açıklayıcı ayrıntılar kullanın

Komutunuzu yapılandırın: Konuyu, eylemi, ortamı ve sanat stilini net bir şekilde tanımlayın

Farklı stilleri deneyin: Sanatsal akımlara, ışıklandırmaya veya kompozisyonlara referanslar ekleyin

Optimizasyon için AI araçlarını kullanın: ClickUp Brain, daha doğru sonuçlar için komut istem varyasyonlarını iyileştirmeye ve oluşturmaya yardımcı olur Belirgin olun: Konu, ayar ve stil için açıklayıcı ayrıntılar kullanın

Komutunuzu yapılandırın: Konuyu, eylemi, ortamı ve sanat stilini net bir şekilde tanımlayın

Farklı stilleri deneyin: Sanatsal akımlara, ışıklandırmaya veya kompozisyonlara referanslar ekleyin

Optimizasyon için AI araçlarını kullanın: ClickUp Brain, daha doğru sonuçlar için komut istem varyasyonlarını iyileştirmeye ve oluşturmaya yardımcı olur Beyaz Tahtalar: Tasarım konseptlerini işbirliğine açık bir alanda görsel olarak düzenleyin Beyin: AI sanat komutlarını anında oluşturun, iyileştirin ve genişletin Belgeler: AI komutlarını, geri bildirimleri ve yaratıcı referansları depolayın, izleyin ve yapılandırın AI destekli iş akışları: Fikir üretme, tasarım işbirliği ve içerik oluşturma süreçlerini kolaylaştırın ClickUp , AI destekli yaratıcılığı şu özelliklerle kolaylaştırır:Tasarım konseptlerini işbirliğine açık bir alanda görsel olarak düzenleyinAI sanat komutlarını anında oluşturun, iyileştirin ve genişletinAI komutlarını, geri bildirimleri ve yaratıcı referansları depolayın, izleyin ve yapılandırınFikir üretme, tasarım işbirliği ve içerik oluşturma süreçlerini kolaylaştırın

Beyaz Tahtalar: Tasarım konseptlerini işbirliğine dayalı bir alanda görsel olarak düzenleyin

Brain: AI sanat komutlarını anında oluşturun, iyileştirin ve genişletin

Belgeler: AI komutlarını, geri bildirimleri ve yaratıcı referansları depolayın, izleyin ve yapılandırın

AI destekli iş akışları: Fikir üretme, tasarım işbirliği ve içerik oluşturma süreçlerini kolaylaştırın Beyaz Tahtalar: Tasarım konseptlerini işbirliğine dayalı bir alanda görsel olarak düzenleyin

Brain: AI sanat komutlarını anında oluşturun, iyileştirin ve genişletin

Belgeler: AI komutlarını, geri bildirimleri ve yaratıcı referansları depolayın, izleyin ve yapılandırın

AI destekli ş Akışları: Fikir üretme, tasarım işbirliği ve içerik oluşturma süreçlerini kolaylaştırın

DALL·E 3'ü anlama

DALL·E 3, metin komutlarını son derece ayrıntılı, bağlamı algılayan görsellere dönüştürmek için tasarlanmış, OpenAI'nin yapay zeka destekli görüntü oluşturma alanındaki en son gelişmesidir. Sanatçılar, pazarlamacılar ve içerik oluşturucular için yaratıcılığı artırır ve tasarım sürecini kolaylaştırır.

İşte anahtar özellikleri:

Hassas görüntü oluşturma: Ayrıntıları doğru bir şekilde yakalar ve komutla yakından uyumlu görseller üretir

Geliştirilmiş metin işleme: Görüntüler içinde okunabilir metinler oluşturarak poster, etiket ve kitap kapakları için tasarımları iyileştirir

Stil uyarlanabilirliği: Hiper gerçekçi kompozisyonlardan soyut kompozisyonlara kadar belirli sanat stillerine uyum sağlar

Etkileşimli iyileştirmeler: Kullanıcıların görüntüleri ince ayar yapmasına olanak tanıyarak kompozisyon, estetik ve Kullanıcıların görüntüleri ince ayar yapmasına olanak tanıyarak kompozisyon, estetik ve grafik tasarım trendleri üzerinde daha iyi kontrol sağlar

Etik önlemler: Zararlı veya önyargılı içeriği filtreleyerek sorumlu AI kullanımını sağlar

🔍 Biliyor muydunuz? Küresel AI görüntü oluşturucu pazarının boyutunun 2030 yılına kadar 917,175 milyon dolara ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bu, %17,4'lük bir bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR) anlamına gelmektedir.

📖 Ayrıca okuyun: Sanatınızı Yükseltecek Midjourney Komut Örnekleri

Komutları Ustaca Kullanmanın Önemi

Doğru komut istemini oluşturmak, yüksek kaliteli yanıtlar üretmede büyük fark yaratır. İyi yapılandırılmış bir komut istemi, modeli yönlendirerek doğru, alakalı ve yaratıcı çıktılar elde edilmesini sağlar.

AI sanat komutlarını iyileştirmenin anahtar nedenleri şunlardır:

Daha fazla doğruluk: Net komutlar yanlış anlamaları azaltır ve beklentilere uygun sonuçlar elde edilmesini sağlar

Daha yüksek yaratıcılık: Belirli kelimeler, daha yaratıcı ve dinamik yanıtlar verir

Tutarlı sonuçlar: Yapılandırılmış komutlar, Yapılandırılmış komutlar, AI sanat oluşturucunun güvenilirliğini artırarak yüksek kaliteli çıktıların yeniden üretilmesini kolaylaştırır

Daha güçlü kontrol: İyi tanımlanmış talimatlar sonucu şekillendirir, sonuçlardaki rastgelelik ve tutarsızlığı en aza indirir

Daha hızlı yinelemeler: Hassas komutlar deneme ve hataları azaltarak ayarlamalarda zaman tasarrufu sağlar

Gelişmiş problem çözme: Düşünceli Düşünceli komut mühendisliği , AI'nın karmaşık fikirleri eyleme geçirilebilir içgörülere ayırmasına yardımcı olur

🧠 Eğlenceli Bilgi: "DALL·E" adı, sanatçı Salvador Dali ve Pixar robotu WALL-E'nin birleşiminden gelmektedir. Esasen, sürrealist sanat kavramını, metin açıklamalarına dayalı görüntüler oluşturabilen yaratıcı, hayal gücü zengin bir makine fikriyle birleştirir.

DALL·E 3 Komut İfadelerinin Örnekleri

DALL·E 3, basit metin açıklamalarından çarpıcı görseller oluşturmanıza olanak tanır. Çok yönlülüğü, pazarlama kampanyaları ve tasarım projelerinden hikaye anlatımına ve daha fazlasına kadar uzanır.

Tasarımcılar için AI aracını kullanmanıza yardımcı olacak farklı stiller, temalar ve konseptler için 30'dan fazla DALLE 3 komutunu keşfedin.

Sanatsal stiller

1. Hiper gerçekçi fotoğrafçılık: Yumuşak doğal ışıkla cildinin dokusunu vurgulayan, derin kırışıklıkları, delici mavi gözleri ve sıcak gülümsemesi ile yaşlı bir adamın yüzünün yakın çekimi

2. Empresyonist resim: Claude Monet tarzında, yumuşak fırça darbeleri, güneş ışığı ve bahar öğleden sonrasının tadını çıkaran insanlarla resmedilmiş canlı bir park manzarası

3. Sürreal rüya manzarası: Parlak denizanalarla dolu gökyüzünde asılı duran, kitaplardan yapılmış uçan bir kale, eterik mavi ve mor renk paleti

DALL·E 3 ile oluşturulan yüzen kitap kalesi

🧠 İlginç Bilgi: En eski AI sanat sistemlerinden biri, 1973 yılında Harold Cohen tarafından yaratılan AARON'dur. AARON, siyah-beyaz çizimler oluşturmak için sembolik bir AI yaklaşımı kullanmıştır.

Fütüristik ve bilim kurgu konseptleri

4. Siberpunk metropol: Gece neon ışıklarıyla aydınlanan, uçan arabalar, holografik reklam panoları ve bir çatı katında trençkot giymiş yalnız bir ödül avcısıyla dolu bir şehir

5. Uzaylı dünyası: Dev biyolüminesan bitkilerin bulunduğu bir manzara, üç güneşin olduğu bir gökyüzü ve parlayan nehir kıyısında dolaşan garip yaratıklar

6. AI destekli şehir: Robotların ve insanların bir arada yaşadığı, temiz enerjiyle çalışan gökdelenlerin, otonom ulaşımın ve camdan bir nehre yansıyan fütüristik bir silüetin bulunduğu ütopik bir şehir

Fotoğraf gerçekçiliğinde bir ütopik şehir

Fantastik ve mitoloji

7. Majestic dragon: Bir uçurumun üzerine tünemiş, ortaçağ krallığına ateş püskürten devasa altın ejderha

8. Eski Yunan tanrıları: Zeus, fırtına bulutlarıyla çevrili Olimpos Dağı'nda duruyor ve şimşek çakıyor

9. Sualtı denizkızı krallığı: Okyanusun derinliklerinde, mercan resifleri ve parlayan balıklar arasında yüzen denizkızlarının yaşadığı görkemli bir saray

Sualtı denizkızı krallığı

Tarihi yeniden yorumlamalar

10. Viktorya dönemi Londra: Gaz lambalarıyla aydınlatılmış sisli bir sokak, uzun paltolu ve silindir şapkalı bir dedektif gizemli bir olayı araştırıyor

11. Samuray savaşçı: Savaş alanında duran, katanasını sıkıca tutan, ayrıntılı zırh giymiş, rüzgarda çiçek açan kiraz ağaçlarının arasında duran vahşi bir samuray

12. Rönesans sanatçısının atölyesi: Leonardo da Vinci, eskizler, bitmemiş heykeller ve mum ışığıyla dolu loş bir atölyede Mona Lisa'yı resmediyor.

Leonardo da Vinci, Mona Lisa'yı resmederken

Eğlenceli ve karikatürize temalar

13. Hayvan kafesi: Tamamen kediler tarafından işletilen rahat bir kafe, burada kedicikler minik masalarda oturan diğer hayvanlara kahve servis ediyor

14. Yaşayan masal köyü: Mantarların ev görevi gördüğü, perilerin çiçek yaprakları arasında uçtuğu ve konuşan hayvanların birbirlerini taş döşeli sokaklarda selamladığı küçük bir köy

15. Animasyonlu şeker dünyası: Çikolata nehirleri, şekerleme dağları ve lolipop ağaçlarının bulunduğu, her şeyin yenilebilir olduğu bir manzara

Hayal gücünün sınırlarını zorlayan bir şeker dünyası

🧠 Eğlenceli Bilgi: Bir AI sanat eseri için müzayedede ödenen en yüksek fiyat , 25 Ekim 2018 tarihinde Portrait of Edmond de Belamy adlı eser için 432.000 dolardır. Hayali karakterin portresi, Fransız sanat kolektifi Obvious Art'ın üyeleri tarafından kurulan Generative Adversarial Network (GAN) tarafından yaratılmıştır.

Popüler kültür ve sinema temaları

16. Klasik film noir: Siyah beyaz bir dedektif sahnesi, kırmızı elbiseli gizemli bir kadın sokak lambasının altında dururken, dedektif gölgelerden onu izliyor

17. Uzay westerni: Tozlu bir uzay gezegeninde robot bir ata binen sert bir kovboy, arkasında çift güneşin ayarı

18. Retro-fütürizm: 1950'ler tarzında bir gelecek vizyonu, jetpack'lerle insanlar şık Chrome gökdelenler arasında uçuyor

Retro-fütüristik bir şehir

Doğa ve manzaralar

19. Büyülü orman: Biyolüminesan ağaçlar, uçan fenerler ve gizli bir peri evinin bulunduğu büyülü bir orman

20. Volkanik patlama: Yüksek bir volkandan lavların fışkırdığı, gece gökyüzünü kırmızı ve turuncu tonlarla aydınlatan dramatik bir an

21. Donmuş tundra: Kuzey ışıkları başının üzerinde dans ederken, sonsuz buzlu bir manzarada yürüyen yalnız bir kutup ayısı

Yalnız bir kutup ayısı yürüyor

🔍 Biliyor muydunuz? Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin yaklaşık %71'i AI tarafından üretilmiştir. AI sanatı yaygınlaştıkça, gerçeği kurgudan ayırmak her zamankinden daha önemli hale geliyor!

Sanatsal dokunuşlarla günlük anlar

22. Yağmurlu şehir caddesi: Neon ışıkların altında parıldayan yansıtıcı bir cadde, yağmur damlalarının su birikintilerinde dalgalar oluştururken insanlar şemsiyelerin altında yürüyor

23. Rahat kitapçı: Ahşap raflarla dolu, şömine şöminesi çıtır çıtır yanan ve sandalyeye kıvrılmış uykulu bir kedinin bulunduğu şirin bir kitapçı

24. Okyanus üzerinde gün batımı: Dalgaların kıyıya nazikçe vurduğu huzurlu bir plaj, gökyüzü koyu turuncu ve mor tonlarla boyanmış

Okyanus üzerinde fotogerçekçi bir gün batımı

Deneysel ve soyut komutlar

25. İnsan-robot füzyonu: Yarı insan, yarı android bir yüzün dijital portresi, cildinden parlayan devre hatları ile

26. Yerçekimine meydan okuyan şehir: Gökdelenlerin baş aşağı yüzdüğü, parlak köprülerle birbirine bağlanan, rüya gibi bir gökyüzünün altında uzanan bir metropol

27. Erimiş saatler: Salvador Dalí'nin sanatından esinlenerek, saatlerin bükülmüş manzaralar üzerinde uzayıp eridiği sürreal bir dünya

Eriyen saatlerin olduğu sürreal bir dünya

Eğlenceli ve ilginç fikirler

28. Ortaçağ şövalyesi kılığına girmiş bir kedi: Tam zırh giymiş, ciddi görünümlü bir kedi, küçük bir kılıç ve kalkanla cesurca duruyor

29. Uzay gemisini pilot eden bir köpek: Fütüristik bir astronot kıyafeti giymiş bir golden retriever, yüksek teknolojili bir uzay gemisini galakside kendinden emin bir şekilde yönlendiriyor.

30. Dedektif trençkotlu bir zürafa: Klasik dedektif kıyafeti giymiş, bir olayı araştırırken elinde büyüteç tutan uzun boylu, ciddi bir zürafa

Trençkot giymiş ciddi bir zürafa dedektif

Kişiselleştirilmiş ve kavramsal komutlar

31. Efsanevi bir yaratık olarak otoportre: Konunun kuşbakışı görünümünde yarı insan, yarı ejderha olarak göründüğü, fanteziden esinlenen dijital bir resim

32. Rüyadan ilham alan bir manzara: Gerçek ve hayali unsurları harmanlayan, kişisel bir anıya dayanan görsel olarak çarpıcı bir rüya manzarası

Steampunk esintili bir ay inişi yeniden yorumlaması

33. Alternatif bir tarih etkinliği: Steampunk dünyasında ay'a iniş gibi, tarihsel olarak önemli bir anın fütüristik bir dokunuşla yeniden hayal edilmesi

34. Sürreal bir albüm kapağı: Gece yarısı neon ışıklı bir şehir manzarası, gökdelenin tepesinde duran ve dönen galaksilerle ve uçan müzik notalarıyla dolu gökyüzüne bakan, fütüristik bir kostüm giymiş yalnız bir figürün yer aldığı sürreal bir albüm kapağı

🔍 Biliyor muydunuz? Generative Adversarial Network (GAN), AI tarafından üretilen sanatta kullanılan bir AI modelidir ve birbiriyle rekabet halinde çalışan iki sinir ağından oluşur: jeneratör ve ayırt edici. Jeneratör modeli, rastgele gürültülerden yeni görüntüler oluşturarak, gerçek görüntülere olabildiğince yakın çıktılar üretmeye çalışır. Ayırıcı, bir görüntünün gerçek (gerçek verilerden) mi yoksa sahte (Jeneratör tarafından üretilmiş) mi olduğunu değerlendirir.

DALL·E 3 Komutlarınızı Oluşturma

İyi hazırlanmış bir DALL·E komut satırı, belirsiz bir fikri ayrıntılı, görsel olarak çarpıcı bir görüntüye dönüştürebilir. Zorluk, yapay zekanın yaratıcılığını sınırlamadan ona yol gösteren net talimatlar sağlamaktır.

Peki, DALL·E komutlarını net, yaratıcı ve en iyi sonuçları elde etmek için optimize olacak şekilde nasıl iyileştirip yapılandırabilirsiniz?

Anahtar adımları inceleyelim. ⚒️

Adım #1: Net bir fikirle başlayın

Belirsiz komutlar tutarsız sonuçlar verir. Bir kelime bile yazmadan önce, ne istediğinizi netleştirin.

Konseptinizi tanımlayın: Fütüristik bir şehir manzarası mı hayal ediyorsunuz? Sürreal bir rüya dünyası mı? Hiper gerçekçi bir portre mi? Ne görmek istediğinizi netleştirin.

Anahtar unsurları belirleyin: Konuyu, ayarları, ruh halini ve stili düşünün. Ne kadar çok ayrıntı eklerseniz, AI vizyonunuzu o kadar iyi yakalayacaktır

📌 Örnek: Hedefimiz bir kedi görüntüsü oluşturmak diyelim. "Sandalyeye oturan bir kedi" gibi belirsiz bir komut, bu tür bir görüntü oluşturur: Sandalye üzerinde kedi

Şu şekilde iyileştirebilirsiniz:

"Yumuşacık beyaz bir İran kedisi, koyu bordo kadife koltukta zarif bir şekilde uzanmış, zümrüt yeşili gözleri loş mum ışığında parıldıyor. Viktorya tarzındaki oda, karmaşık ahşap oymalar, zengin zümrüt ve altın duvar kağıtları ve ağır kadife perdelerle süslenmiştir. 19. yüzyıl yağlı boya şaheseri tarzında resmedilen sahne, yumuşak fırça darbeleri, sıcak ışıklandırma ve zengin, dokulu bir atmosfer ile dikkat çekiyor."

İşte rafine edilmiş sonuç:

Oturmuş bir kedinin geliştirilmiş görüntüsü

Farkı görüyor musunuz? Bu ayrıntıları sağlamak, DALL·E'nin amaçlanan estetiği anlamasına yardımcı olur.

💡 Profesyonel İpucu: Giriş komutunuzda doku, görüntü kalitesi, canlı renkler, malzeme ve atmosferi vurgulayan açıklayıcı sıfatlar kullanın. "Parıldayan", "rustik" veya "kaotik" gibi kelimeler görüntüye derinlik katar.

Adım #2: Daha iyi sonuçlar için komutları yapılandırın

Komut istemini net bölümlere ayırmak doğruluğu artırır. Yararlı bir biçim şöyledir:

Konu: Görselde kim veya ne var? Spesifik olun! "tilki" gibi komutlar yazmak yerine, "delici yeşil gözlü kırmızı bir tilki" gibi ayrıntılı bir tanımlama yapabilirsiniz

Eylem: Neler oluyor? Hareket eklemek görüntüyü dinamik hale getirir. * "Kılıcını çeken bir şövalye" sadece "bir şövalye"den daha ilgi çekicidir

Ayar: Nerede geçiyor? Ortamın havasını yansıtacak şekilde arka planı tanımlayın. "Sisli büyülü orman" ile "şık, modern gökdelen" çok farklı hissettirir

Stil: Nasıl görünmeli? İster "vintage yağlı boya tablo" ister "canlı cyberpunk illüstrasyon" olsun, stili tanımlamak yapay zekanın görünümü tam olarak yakalamasına yardımcı olur

📌 Örnek: Keskin altın gözlü bilge bir baykuş (konu) bükülmüş bir ağaç dalına tünemiş, ay'a bakıyor (eylem) parlayan ateşböceklerinin olduğu sisli bir ormanda (ayar). Zengin dokularla karanlık bir fantastik dijital resim gibi yapın (stil). İşte oluşturulan görüntü: Mistik bir ayarda bir baykuş

Adım #3: Farklı stilleri deneyin

DALL·E 3 çeşitlilikten beslenir, bu yüzden farklı şeyleri karıştırmaktan çekinmeyin!

Sanatsal stilleri keşfedin: "yağlı boya", "dijital konsept sanat" veya "kömür eskiz" gibi ifadeler deneyin

Beklenmedik fikirleri birleştirin: Fütüristik bir cyberpunk dünyasını eski Mısır mimarisiyle birleştirirseniz ne olur? Deneyin ve görün!

Dinamik eylemler kullanın: "Zırhlı bir şövalye" yerine, "parlak zırhlı bir şövalye, fırtınalı bir gökyüzünde mekanik bir ejderha sürerken" deneyin. Bu, görüntüye hareket ve derinlik katar

📌 Örnek: 'Parlayan piramitleri ve robot sfenksleri ile neon ışıklı eski bir Mısır şehri. Yüksek teknolojili bir cüppe giymiş fütüristik bir firavun, fırtınalı ve drone'larla dolu bir gökyüzünün altında bir tapınak girişinde duruyor. Sinematik bir havaya sahip dijital konsept sanatı. ' İşte sonuç: Eski bir Mısır şehri

💡 Profesyonel İpucu: Belirli sanatçılara, tekniklere veya dönemlere referanslar eklemek, çıktıyı daha da iyileştirir. Sinematik bir efekt için "1940'larda dumanlı bir caz kulübünde bir dedektifin noir film karesi" gibi DALLE 3 komutlarını deneyin.

Adım #4: Komut oluşturmak için AI yardımını kullanın

Komutunuzu mükemmelleştirmek için uğraşıyor musunuz? Komutunuzu iyileştirmek için çok fazla zaman harcıyorsanız, muhtemelen AI'nın zaman kazandıran özelliklerinden pek faydalanamıyorsunuzdur 😅

Size, sizin için en spesifik, ayrıntılı ve alakalı AI komutlarını oluşturabilen ücretsiz bir uygulama olduğunu söylesek ne dersiniz?

Evet, doğru duydunuz.

ClickUp, proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getiren iş için her şey içeren bir uygulamadır. Tüm bu özellikler, daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile desteklenir.

ClickUp Brain ile komutları genişletin ve iyileştirin

ClickUp Brain, ClickUp'ın yerleşik AI asistanı, farklı iş akışlarında verimliliği artırır. DALL·E için komut istemleri oluşturmanıza, iyileştirmenize ve optimize etmenize yardımcı olarak zaman kazanmanızı ve sonuçları iyileştirmenizi sağlar.

Örneğin, "fütüristik bir şehir" gibi kaba bir komut varsayalım. ClickUp Brain bunu "uçan arabalar, gökdelenler ve holografik reklam panoları ile dolu bir gökyüzü ve sinematik ışıklandırma ile genişleyen fütüristik bir şehir" olarak genişletebilir. Bu ayrıntı düzeyi, AI'nın çıktısını iyileştirir.

ClickUp Brain, komut istemlerinin birden fazla varyasyonunu manuel olarak yapabileceğinizden çok daha hızlı bir şekilde oluşturur.

📌 Örnek: Hedef, fantastik manzaralar oluşturmak diyelim. "sihirli orman" yazdığınızda, aşağıdaki sürümler gibi sonuçlar elde edebilirsiniz:

ClickUp Brain kullanarak birden fazla komut istem varyasyonu oluşturun

💡 Profesyonel İpucu: İçerik veya görüntü oluşturma sürecini hızlandırmak ve tutarlılığı korumak için AI komut şablonlarını kullanın. Bir şablonla başlayın, ardından anahtar ayrıntıları vizyonunuza uyacak şekilde ayarlayın. Şablonda "görkemli bir kale" yazıyorsa, bunu "uçurumun kenarında yer alan eski bir taş kale, rüzgarda dalgalanan afişler, altın rengi gün batımı ışığı, fantastik illüstrasyon" olarak değiştirin

ClickUp'ın yeteneklerinin AI komut oluşturma ile sınırlı olduğunu düşünüyorsanız, tekrar düşünün.

Tasarım projeleri karmaşık hale gelir: her yerde dosyalar, e-postalara dağılmış geri bildirimler ve sonsuz revizyonlar.

ClickUp Tasarım Proje Yönetimi Yazılımı bunu düzeltir. 🤩

ClickUp, yerleşik Belgeler, Beyaz Tahtalar ve Düzeltme araçlarıyla tasarım dosyalarını, geri bildirimleri ve onayları tek bir yerde merkezileştirir. 🎨✨

Yaratıcı görevlerde doğrudan konu başlıklı yorumlarda ekip arkadaşlarınızı etiketleyerek geri bildirim ve güncellemeleri paylaşın, dağınık e-postaları ve yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırın. Revizyon izleme ve bildirimleri otomatikleştirin, böylece en yoğun tasarım sprintlerinde bile hiçbir şey gözden kaçmaz. 🔄 ✅

Her şey tek bir yerde: fikirler, görevler, son tarihler ve işleri hızlandırmak için yapay zeka destekli araçlar. Artık uygulamalar arasında geçiş yapmak için saatler harcamayın. Takımların güncellemeleri takip etmek yerine yaratıcılıklarına odaklanabilecekleri temiz ve düzenli bir çalışma alanı.

Özelliklerinin grafik tasarım ve yaratıcılık yönetiminde AI'ya nasıl etki ettiğini görelim. 🎨

Etkileşimli bir tuval ile fikirlerinizi hayata geçirin

ClickUp Beyaz Tahtaları'nı kullanarak tasarım fikirlerinizi düzenleyin

ClickUp Beyaz Tahtalar, takımların tasarım konseptlerini düzenleyebileceği ve görsel olarak mood board'lar oluşturabileceği dijital beyin fırtınası alanlarıdır.

Statik beyaz tahtalardan farklı olarak, bunlar kullanıcıların yapışkan notlar eklemesine, fikirler arasında bağlantılar çizmesine ve hatta beyin fırtınası ile ortaya çıkan fikirleri doğrudan eyleme geçirilebilir ClickUp Görevlerine dönüştürmesine olanak tanır. Her şey gerçek zamanlı olarak güncellenir ve işbirliğini sorunsuz hale getirir.

Örneğin, bir web sitesinin yeniden tasarımında çalışan bir marka takımı, Beyaz Tahtaları kullanarak fikir panosunda renk şemaları, tipografi seçenekleri ve kullanıcı arayüzü taslakları düzenleyebilir. Farklı uygulamalar arasında geçiş yapmak yerine, her şeyi tek bir yere sabitleyebilir ve ilerledikçe konseptleri iyileştirebilirler.

ClickUp, tasarım operasyonlarımızı ölçeklendirmede çok önemli bir rol oynadı. Yeni tasarımcılar eskisinden daha hızlı çalışmaya başlıyor ve yönetim takımımız iş yükümüz ve hedeflerimiz hakkında yeni bir içgörü kazandı.

ClickUp, tasarım operasyonlarımızı ölçeklendirmede çok önemli bir rol oynadı. Yeni tasarımcılar eskisinden daha hızlı çalışmaya başlıyor ve yönetim takımımız iş yükümüz ve hedeflerimiz hakkında yeni bir içgörü kazanıyor.

🔍 Biliyor muydunuz? AI destekli sanat, sanatçıların belirli parametreleri ayarladığı ve AI'nın bu sınırlar içinde benzersiz görseller oluşturduğu üretken tasarımla gelişir. İnsan yaratıcılığı ve makine zekasının bu karışımı, AI destekli bir mercekten geleneksel sanatı yeniden hayal ederken tamamen yeni sanatsal stiller ortaya çıkardı.

İhtiyacınız olan yerde AI destekli konsept oluşturma

ClickUp Beyaz Tahtalar içinde AI destekli tasarım konseptleri oluşturun

ClickUp Brain ile Beyaz Tahtalar, fikirler için bir alandan öteye geçerek yaratıcı bir oyun alanına dönüşür. Bir proje için AI sanat görüntüleri mi ihtiyacınız var? Metin komutunu yazın, Brain çalışma alanınızda AI destekli görüntüler oluşturur.

Örneğin, bir reklam kampanyası üzerinde çalışan yaratıcı bir takım, ürün konsept fikirleri taslağı hazırlayabilir, ardından Brain'i kullanarak bu fikirleri AI tarafından oluşturulan görsellerle hayata geçirebilir. Yerleşik beyin fırtınası şablonları, görüntü oluşturmaya başlamadan önce düşünceleri yapılandırmaya yardımcı olur.

İlk sonuç tam olarak istediğiniz gibi değil mi? Sorun değil, komut istemini değiştirebilir, varyasyonları keşfedebilir ve vizyonu ince ayar yapabilirsiniz, hem de ClickUp'tan çıkmadan.

📮 ClickUp Insight: Ankete katılanların %37'si içerik oluşturma, düzenleme ve e-posta yazma dahil olmak üzere yapay zeka kullanıyor. Ancak bu süreç genellikle içerik oluşturma aracı ve çalışma alanınız gibi farklı araçlar arasında geçiş yapmayı gerektirir. ClickUp ile, e-postalar, yorumlar, sohbetler, belgeler ve daha fazlası dahil olmak üzere çalışma alanı genelinde yapay zeka destekli yazma yardımı alırken, tüm çalışma alanınızın bağlamını koruyabilirsiniz.

AI'nın kişisel verimliliği artırmak için daha fazla kullanım örneği hakkında merak ediyorsanız, tam size göre kısa bir video hazırladık 👇🏽

Tüm komutları, referansları ve geri bildirim notlarını tek bir yerde saklayın

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak tasarım komutlarında işbirliği yapın

ClickUp Belgeleri, tasarım komutlarını, proje ayrıntılarını ve takım geri bildirimlerini depolamak için mükemmel olan takımınızın komuta merkezi görevi görür. Her şey iş akışınızla bağlantılı kalır, böylece görevleri bağlayabilir, takım arkadaşlarınızı etiketleyebilir ve revizyonları gerçek zamanlı olarak takip edebilirsiniz.

Sosyal medya takımınız sezonluk bir kampanya planlıyor diyelim. Tasarım komutlarını, yaratıcı teknikleri ve notları doğrudan Dokümanlar'da belgeleyebilirsiniz. Bir yıl sonrasına geldiğinizde, sıfırdan başlamak yerine, geçmiş tasarımlarınızın düzenli bir şekilde organize edilmiş bir referansına sahip olursunuz.

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🧠 Eğlenceli Bilgi: 2023 yılında, Pentagon yakınlarında sahte bir patlama görüntüsü içeren yapay zeka tarafından oluşturulan bir resim viral oldu ve kısa süreli bir borsa kargaşasına neden oldu, ancak kısa sürede sahte olduğu ortaya çıktı.

ClickUp ile Hızlı ve Yaratıcı Kalın

Güçlü ve basit bir komut, AI tarafından oluşturulan son görüntüleri ortalama bir seviyeden olağanüstü bir seviyeye dönüştürmenin anahtarıdır. İster fotogerçekçilik ister sürreal bir rüya manzarası hedefliyor olun, doğru ayrıntılar DALL·E 3'ün fikirleri hayata geçirmesine yardımcı olur.

Ancak çarpıcı görseller oluşturmak sadece başlangıçtır. Projeleri yönetmek, fikirleri geliştirmek ve revizyonları izlemek çok karmaşık hale gelebilir.

İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, her şeyi tek bir yerde tutar ve beyin fırtınası için Beyaz Tahtalar, komutları iyileştirmek için ClickUp Brain ve geri bildirimleri düzenlemek için Belgeler ile size daha fazla özgürlük sunar.

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