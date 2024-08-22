aI ile Üretilmiş 10 Akıllara Durgunluk Veren Sanat Örneği

1970'lerin başında, sanatçı Harold Cohen, San Diego'daki California Üniversitesi'nde AI sanat sistemleri geliştirmeye başladı. O zamandan beri, MIT, Stanford ve dünyanın diğer üniversitelerinden araştırmacılar AI kullanarak sanat eserleri yarattı. Esasen, yarım asırdan fazla bir süredir AI sanat örneklerine sahibiz.

Harold Cohen'in 1977-78 yıllarında yaptığı AI sanatı (Kaynak: Whitney Amerikan Sanat Müzesi )

Bu ilk eserler ile günümüzün AI sanatları arasındaki en büyük fark, herkesin (siz, ben ve internet bağlantısı olan hemen hemen herkes) bu sanatları yaratabilmesidir.

Son on yılda, AI sanatı katlanarak gelişti ve daha önce hiç görmediğimiz olanaklar ortaya çıkardı. Bu makalede, GenAI ile neler yapabileceğiniz hakkında bir fikir vermek için birkaç popüler AI sanat örneği seçtik.

AI Sanat Oluşturma Sürecini Anlamak

Yapay zeka sanatı, üretken yapay zeka yardımıyla oluşturulan veya geliştirilen herhangi bir görsel eseri ifade eder. Genellikle, fikrinizi metin olarak girersiniz ve yapay zeka görüntüyü oluşturur.

Canva'nın AI'sını fotoğrafınızdaki arka planı kaldırmak için kullanıyor ya da Midjourney'i bir fikri hayata geçirmek için kullanıyor olsanız da, AI sanatı yaratıyorsunuz.

AI sanat kullanım örnekleri

LinkedIn profiliniz için resmi bir fotoğrafa mı ihtiyacınız var? Sorun değil. AI tarafından oluşturulan bir portre, az önce çektiğiniz bir selfieye takım elbise ve kravat ekleyebilir. Oturma odanız için bir sanat eseri sipariş etmek istiyorsunuz, ancak bütçeniz yok mu? AI tarafından oluşturulan bir tablo yaratın.

AI, tüm sektörlerde çok daha fazlasını yapabilir. Yeni bir teknoloji olan AI sanat örnekleri, aşağıdaki gibi kullanım alanlarında yaygın olarak görülmektedir:

Pazarlama : Dijital afişler, görseller, belirli marka yönergelerine dayalı sosyal medya gönderileri

Prototipleme : Özellikle mimari veya moda tasarımında, üretimi pahalı veya zaman alıcı olan prototipleri oluşturmak için kullanılır

Görüntü geliştirme : Mevcut görüntülere ek öğeler ekleme, örneğin bir fotoğrafa resmi bir ceket veya lüks bir araba ekleme

Ölçeklendirme: Görüntülerin boyutunu, bir kısmını veya içindeki metni gibi basit değişikliklerle çoğaltma. Bunu yapabilen bir : Görüntülerin boyutunu, bir kısmını veya içindeki metni gibi basit değişikliklerle çoğaltma. Bunu yapabilen bir sosyal medya AI aracı , pazarlama takımları için bir nimettir

Her kişinin kullanım durumunun ihtiyacına ve karmaşıklığına bağlı olarak, kullandıkları araçlar büyük ölçüde farklılık gösterir. AI tarafından oluşturulan sanat eserleri yaratmak için deneyebileceğiniz, yaygın olarak bulunan bazı AI sanat oluşturucuları aşağıda verilmiştir.

OpenAI'nin DALL-E

İlk ana akım AI görüntü oluşturucu olarak bilinen DALL-E, popülerliğini sürdürmeye devam ediyor. En son sürüm olan DALL-E 3 ile oluşturulan görüntüler, son derece gerçekçi ve yüksek kaliteli olma eğilimindedir.

Google'ın Imagen 2

Daha önce Bard olarak bilinen Google'ın Gemini uygulaması, artık arayüzünden doğrudan görüntü oluşturmanıza olanak tanıyor. Gemini'nin en büyük avantajları, temiz ve basit Google Arama benzeri kullanıcı arayüzü ve ücretsiz olmasıdır!

Midjourney

Midjourney, en istikrarlı sanat üreticilerinden biri olarak bilinir ve ödüller kazanan çok yüksek kaliteli çıktılar üretir. Midjourney ile ilgili en büyük şikayet, kullanıcı dostu olmaması ve yalnızca Discord üzerinden erişilebilmesidir.

Bu aracı kullanmak için fazladan bir adım atmaya hazırsanız, başlamak için bazı Midjourney komut örnekleri burada.

Adobe Firefly

Adobe, yaratıcı ürünler paketinin doğal bir uzantısı olarak, tasarımcılar için bir AI aracı olan Firefly'ı piyasaya sürdü. Firefly, istemlere yanıt olarak görseller oluşturmanın yanı sıra referans görüntüleri de kabul ediyor. Bu, araca bir eskiz veya sanat eseri girip Firefly'dan benzer bir çıktı oluşturmasını isteyebileceğiniz anlamına geliyor. Ve işte!

Microsoft Designer

Kendi modellerini kullanan yukarıdaki araçların aksine, Microsoft'un tasarımcısı DALL-E kullanır. ChatGPT Plus'a basit, erişilebilir, yeni başlayanlar için uygun ve ücretsiz bir alternatif sunarak hem amatörler hem de meraklılar için son derece cazip hale getirir.

Dahası, Copilot ürün grubunun bir parçası olarak, Microsoft'un AI içerik oluşturma araçlarına da harika bir ektir.

Canva

Canva Magic Media, AI görüntülerini yaratıcı ş akışına entegre eder

Canva'nın AI destekli tasarım işbirliği yazılımıyla metinlerden görseller oluşturabilir, stilleri değiştirebilir, boyutları ayarlayabilir, görselleri temizleyebilir, arka planları kaldırabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz! Ayrıca en son grafik tasarım trendlerini işinize zahmetsizce dahil edebilirsiniz.

Tescilli araçların aksine, Canva'nın AI görüntü oluşturucu, Magic Media, Dall-E ve Imagen gibi bir dizi modeli entegre ederek platformunda sanat oluşturma yetenekleri sunar. Bu, görevlerini tamamlamadan önce birden fazla modeli denemek isteyenler için büyük bir avantaj sağlar.

Sayısız olasılığa rağmen, AI sanatı geleneksel sanattan farklıdır. Bu da benzersiz zorluklar ortaya çıkarır.

Geleneksel sanat ve AI sanatı

Geleneksel sanat, genellikle tasarım araçları kullanılarak elle veya dijital olarak görsel eserler yaratmayı içerir. AI ile, yaratma işlemi araç tarafından yapılır ve kullanıcı sadece girdi yapar.

Diğer bazı anahtar farklılıklar şunlardır:

Beceri: Geleneksel sanat, alanında belirli bir beceriye sahip tasarımcılar tarafından yaratılır. AI sanatı yaratmak tasarım becerisi gerektirmez, ancak bazı komut verme becerileri gereklidir.

AI sanat meraklıları, gelecekte hayal gücünün (geleneksel anlamda) tasarımdan daha değerli bir beceri olacağını savunuyor.

Giriş: Geleneksel sanat, kullanıcının çeşitli tasarım öğelerini kullanarak görüntüyü oluşturmasını gerektirir. Tasarımcılar genellikle tutarlı bir sonuç elde etmek için şekilleri, renkleri, simgeleri ve fotoğrafları titizlikle ekler.

AI sanatı, ihtiyacınız olanı yazarak oluşturulabilir. Örneğin, Microsoft tasarımcısına "Eski bir kütüphanede oturmuş, okuma gözlüğü takmış, kitap okuyan kedi" yazarsanız, muhtemelen şu sonucu alırsınız.

Microsoft Designer ile oluşturulan bir AI sanat örneği

Zaman: Geleneksel sanat titiz ve zaman alıcıdır. AI sanatı ise hızlıdır — yukarıdaki görüntünün oluşturulması 10 saniye sürdü.

İterasyon: Geleneksel sanatın tekrarlanması zaman ve beceri gerektirir. İlk taslağa yapılan herhangi bir ekleme, önemli bir çaba gerektirebilir. AI sanatı ise çok hızlı bir şekilde tekrarlanabilir. Yukarıdaki AI sanat komutuna "Kediyi beyaz yap. Dolma kalem ekle." ekleyerek, aşağıdaki görüntüleri anında elde ettim.

Microsoft Designer ile oluşturulan AI sanat varyantları

Yukarıdaki örnek, bir şeyi nasıl hayal edebileceğinizi ve anında bunun görselini nasıl oluşturabileceğinizi göstermektedir. Bu kadar basit!

Önümüzde açılan gerçek olanakları anlamak için en popüler ve akıllara durgunluk veren AI sanatlarından bazılarına göz atalım.

Gerçek Hayattan AI Sanatı Örnekleri

DALL-E, Midjourney, Adobe Firefly, Craiyon veya Runway gibi AI araçlarıyla yaratılan tüm sanat eserleri AI sanatıdır. İşte erken benimseyenler ve AI sanatının öncüleri tarafından şimdiye kadar yapılanlar.

1. Edmond de Belamy'nin portresi

Edmond de Belamy (Kaynak: Wikimedia Commons )

2018 yılında, Parisli Obvious kolektifinin üyeleri, ürettikleri kurgusal karakter Edmond de Belamy'nin portresini oluşturmak için üretken AI kullandı. Açık kaynaklı bir algoritma kullandılar ve onu 14. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar 15.000 portre üzerinde eğittiler.

Bu sanat eseri, New York'taki Christie's müzayede evinde yapay zeka kullanılarak yaratılan ve müzayedeye çıkarılan ilk sanat eseri olmasıyla ün kazandı. Resim, müzayedede 432.500 dolara satıldı.

2. Google'ın DeepDream

DeepDream ile oluşturulan görüntü (Kaynak: Wikimedia Commons )

DeepDream, algoritmik pareidolia kullanarak mevcut görüntülerin rüya gibi, psikedelik bir sürümünü oluşturan bir AI sanat formudur. Araştırmacılar, DeepDream'i bilişsel psikoloji ve beyin araştırmalarında deneyler için sanal gerçeklik ortamlarıyla birlikte kullanmaktadır.

3. Refik Anadol'un yapay gerçeklikleri

Yapay Gerçeklikler: Refik Anadol'un Mercan (Kaynak: refikanadol.com )

Dünya Ekonomik Forumu tarafından sipariş edilen Refik Anadol'un bu AI sanatı, iklim değişikliği konusunda farkındalık yaratmak için devasa mercan görüntüleri veri setlerini birleştiriyor. Veri görselleştirme, makine öğrenimi ve 3D baskıyı birleştiren çok disiplinli bir proje.

4. Sofia Crespo'nun melez organizmaları

Neural Zoo, Sofia Crespo (Kaynak: neuralzoo.com )

Arjantinli sanatçı Sofia Crespo, doğal dünyadan veriler alarak spekülatif yaşam formları yaratıyor. Neural Zoo projesinde, doğal dünyadan görüntüler alıp bunları yeniden düzenleyerek, insan yaratıcılığının işleyişini yansıtan, hayal ürünü doğanın çarpıcı görsellerini yaratıyor. Bu formu kullanarak AI'nın sanat ve yaratıcılık üzerindeki etkisini sorguluyor ve geleceği için anahtar sorular ortaya atıyor.

5. BMW'nin dijital sanat kampanyası

BMW sanat arabaları (Kaynak: bmw.com )

Sanat, müzeler ve sergilerle sınırlı değildir. AI sanatı da öyle. Birçok iş, AI sanatını çeşitli şekillerde kullanmıştır. Son zamanların akıllara durgunluk veren kampanyalarından biri BMW'nin sanat arabalarıdır.

BMW, sanat ve kültür destek programlarının bir parçası olarak, yaratıcı teknoloji uzmanı Nathan Shipley ve sanat koleksiyoncusu Gary Yeh ile işbirliği yaparak yapay zekayı 900 yıllık sanat tarihi üzerine eğitti ve 50 yeni sanat eseri yarattı. Ardından, bu eserleri 8 Serisi Gran Coupe'nin sanal bir versiyonuna projeksiyon haritası ile yansıtıldı.

6. Nutella'nın benzersiz etiketleri

Nutella tarafından AI ile üretilen ürün etiketleri (Kaynak: Ogilvy Italia )

Ürün etiketleme, üretim hattındaki en sıradan görevlerden biridir. Tutarlılığı ve markalaşmayı sağlamak için önceden tasarlanmış bir etiket basılır ve tüm ürünlere yapıştırılır. Nutella, bunu değiştirmek için AI sanatını kullandı.

Nutella, İtalya pazarı için yedi milyon benzersiz kavanoz etiketi tasarladı. Bu, merak uyandırdı ve talebi artırdı. Birçok Nutella sever, benzersiz ve eşsiz bir kavanoza sahip olmaktan da heyecan duydu.

7. New York'ta kışın gelmesini sabırsızlıkla bekliyorum

Reddit kullanıcısı tarafından oluşturulan piksel tabanlı AI sanatı (Kaynak: BlickyBloop )

New York'ta kışın hissini yakalamaya çalışan yüz binlerce, hatta milyonlarca fotoğraf var. Filmlerde, müzikte, televizyonda ve daha pek çok yerde romantikleştiriliyor. Ancak bu Reddit kullanıcısı, AI kullanarak klasik bir Big Apple kış manzarasını temsil etmek için basit ama dikkat çekici bir yol buldu.

Katmanlar, derinlik ve küçük detaylar (düşen kar taneleri dahil) oldukça sıradan bir görüntüde çarpıcı bir etki yaratıyor. Kullanıcı, AI tarafından oluşturulan sanat eserine hem vintage hem de ultra modern bir görünüm vermek için eski bir video oyunu tarzı görsel efekt uyguladı.

8. Hayali I Love Lucy oyuncakları

DALL-E tarafından oluşturulan I Love Lucy Oyuncakları (Kaynak: Fast Company )

Fast Company'nin teknoloji düzenleyicisi Harry McCracken, DALL-E'yi denedi ve bazı "I Love Lucy" oyuncakları yarattı. "Vitameatavegamin şişeleri hoş bir dokunuş," diye itiraf etti.

İnsanların sahte vintage öğeler yaratmaya ve bunları 3D yazıcılarla basmaya başlaması sadece bir zaman meselesi mi? Zaman gösterecek. Ayrıca diğer vintage yaratıcıları da harekete geçirdi. Bunların bazılarını buradaki makalesinde okuyabilirsiniz.

9. Kıyamet sonrası robotlar

Kıyamet sonrası robotlar (Kaynak: Midjourney showcase )

Bir Midjourney kullanıcısı, paslı bir robotun çiçeklerle etkileşime girdiği, kentsel bir manzarada kıyamet sonrası bir dünya hayal ediyor. Model, AI sanat komutlarını hassas bir şekilde yorumlayarak sarı bulutlar, grafiti kaplı bir duvar vb. ekliyor.

AI'nın bu kadar titizlikle tasarlanmış AI sanat eserleri geliştirme yeteneği, prototip oluşturma alanında çığır açıcı bir gelişmedir. Hollywood'da kariyer yapmak isteyen bir senaristin, daha etkili sunumlar için kendi moodboard'larını ve storyboard'larını oluşturabileceğini hayal edin!

10. Gizli istila açılış kredileri

Secret Invasion'ın açılış kredilerinden alınan görüntü (Kaynak: The Verge )

Hollywood'dan bahsetmişken, Marvel'in Secret Invasion yapımcıları, açılış kredilerini oluşturmak için AI kullandı. Bu özellikle ilginç çünkü yapımcı, AI'yı "dizinin temalarıyla oynadığı" için bilinçli olarak seçtiklerini söyledi.

Ancak bu kullanım örneği, sanat dünyasında eğitim verileri, sanatçı hakları, AI'nın tehlikeleri ve etik yaratıcılık gibi konularda bir Pandora'nın kutusu gibi soruların ortaya çıkmasına neden oldu.

AI ile Üretilen Sanatın Geleceği

Yukarıdaki AI sanat örnekleri iki şeyi gösteriyor: AI sanatının sonsuz olanakları ve insan hayatının geleceği üzerinde yaratabileceği gerçek etki.

Herhangi bir aracı kullanabilir ve sınırsız olasılıkları keşfedebilirsiniz, ancak AI sanatının etkisi ciddi bir tartışma konusudur. Tartışmanın anahtar konularından bazıları şunlardır:

Yetenekler: Yaratıcı bir yardımcı olarak AI, sanatçıların şimdiye kadar kullandıkları tüm araçlardan daha güçlüdür. Hızlı oluşturma imkanı sunmakla kalmaz, aynı zamanda yinelemeleri ve iyileştirmeleri de büyük bir hızla gerçekleştirir. Modeller geliştikçe, bunun daha da iyiye gideceğini ve çarpıcı bir şekilde gelişeceğini öngörüyoruz.

Veri: AI sanatının temel unsurlarından biri, modelleri eğitmek için kullanılan verilerdir. Birçok AI sanat üreticisi, eğitim verilerini açıklamamaktadır. Bu da, telif hakkı ihlalleri ve bu tarzları yaratan geleneksel sanatçıların hakları konusunda riskli bir durum yaratmaktadır.

Örneğin, Open AI'nın ChatGPT ses fonksiyonu, aktris Scarlett Johansson'un sesine o kadar benziyordu ki, hukuki sonuçlara yol açtı.

AI etiği: Bu tür verilerin etik kullanımı da karmaşıktır, özellikle de bu tür kullanımın temellerini kavramak için yeterli teknolojik bilgiye sahip olmayan sanatçılar için.

Örneğin, Secret Invasion'ın yönetmeni ve yapımcısı Ali Selim, AI'nın nasıl işlediğini tam olarak anlamadığını, ancak yaratabildiklerinden çok etkilendiğini söyledi. Açıkçası, hem sanatçılar hem de AI sanat üreticileri tarafından öğrenilecek ve değerlendirilecek çok şey var.

Telif hakları: Bir ABD mahkemesi geçen yıl, insan müdahalesi olmadan yapay zeka tarafından üretilen görüntülerin ABD yasalarına göre telif hakkı ile korunamayacağına karar verdi. "Girişin anlamı"nın ayrılmaz bir parçası olan eğitim verileri hakkında net bir bilgi olmadan, fikri mülkiyetin neyi oluşturduğu konusunda bir fikir birliği bulunmamaktadır.

Ancak bunlar, her yeni teknolojinin karşılaştığı yaygın başlangıç sorunlarıdır. Herkes için işe yarayan bir çözüme ulaşmak için, sanat camiası ile hukuk ve teknoloji uzmanlarının bir araya gelerek ayrıntıları görüşmesi gerekecektir.

Sonuç olarak, insanlar ve AI algoritmaları arasında verimli ve adil bir işbirliği herkesin yararına olacaktır. Yukarıdaki AI sanat örnekleri, AI'nın sanat yaratma yeteneğini demokratikleştirdiğini göstermektedir. Suluboya boyalarını nasıl karıştıracağınızı bilmenize veya tasarım ilkelerine hakim olmanıza gerek olmayabilir, ancak hayal etme ve ifade etme yeteneğiniz harika AI sanat eserleri yaratmanın anahtarı olacaktır.

AI sanat araçları ayrıca, ışık hızında yinelemeler ve varyasyonlar üretir, hem insanlar hem de kuruluşlar için olağanüstü verimlilik sağlar.

ClickUp ile AI Sanat Projelerinizi Daha İyi Yönetin

Son 50 yıldır ortaya çıkmasına rağmen, AI sanat dünyasını etkilemeye ancak son zamanlarda başladı. AI ürünleri ile, tasarım araçları konusunda becerisi olan herkes, hayal gücü ile sanat eseri yaratabilir.

Sanat yaratma becerisi kazanan insan sayısının artmasıyla birlikte görsel içerikte bir patlama yaşanması bekleniyor. Pazarlama takımları, büyük ölçekte çeşitli içerikler oluşturabilir. Meraklılar, Reddit'te yapmaya başladıkları gibi her gün yeni sanat eserleri yayınlayacak. Ürün tasarımcıları, prototipleri hızla oluşturarak daha fazla yinelemeyi daha hızlı gerçekleştirebilecek.

Tasarım için AI kullanan bir profesyonelseniz, çıktılarınızı yönetmek zor olabilir. Tüm AI sanat projelerinizi verimli bir şekilde yönetmek için ClickUp gibi bir proje yönetimi aracına ihtiyacınız var.

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