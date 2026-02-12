Sanatçılar ve Tasarımcılar İçin 35 Temel Midjourney Komut Örneği

Harika görseller oluşturmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Midjourney gibi AI sanat oluşturucularla, neredeyse herkes saniyeler içinde çarpıcı dijital sanat eserleri üretebilir. Bir sanatçı olarak, AI'nın işlerinizi de geliştirebileceğini muhtemelen fark etmişsinizdir.

Ancak bu AI araçlarının potansiyelinden gerçekten en iyi şekilde yararlanmak için, başka bir sanatı da ustalaşmanız gerekir: mükemmel komut satırını oluşturmak.

Midjourney (ve diğer AI sanat oluşturucuları), AI'nın istenen görüntüyü oluşturmasına rehberlik eden kısa metin cümleleri olan komutlar aracılığıyla çalışır. Bu Midjourney komutları, AI'nın geniş görsel bilgi veritabanını besleyerek sözlerinizi ayrıntılı bir illüstrasyona dönüştürmek için talimat görevi görür.

Görüntü komut satırı oluşturma sanatında ustalaşarak, son derece detaylı fotogerçekçi manzaralardan ultra gerçekçi fantastik yaratıklara kadar çok sayıda görsel yaratabilirsiniz.

Bu kılavuz, en iyi Midjourney komutlarıyla AI destekli dijital sanata başlamanıza yardımcı olacaktır.

Midjourney Komutlarının Temelleri

Midjourney'i destekleyen teknoloji olan üretken AI, mevcut verilere dayalı olarak yeni içerikler oluşturmada mükemmeldir. Bir komut girdiğinizde, AI bu komutun bileşen kelimelerini analiz eder, sanat tarzları, şekiller, renkler ve dokulardan oluşan geniş bir kütüphaneyi tarar ve bu öğeleri yaratıcı vizyonunuzla uyumlu, bütünlüklü bir görüntü halinde birleştirir.

Komutunuz ne kadar kesin olursa, AI'nın araması o kadar odaklanır ve sonuçta sanatsal niyetinizi tam olarak yansıtan bir son görüntü elde edersiniz.

Yüksek kaliteli komutları nasıl oluşturursunuz? 35 komut örneğinden oluşan listemiz size ilham kaynağı olabilir.

35 Midjourney Komut Örneği

Sanatsal tarzlara göre kategorize edilmiş bu çeşitli seçimle Midjourney komutlarını nasıl yazacağınızı ve geliştireceğinizi öğreneceksiniz. Hadi bunları inceleyelim:

Kübizm: Geometrik şekilleri keşfetmek

Kübizm, soyut şekiller ve parçalanmış formlarla karakterize edilen bir sanat tarzıdır.

Bu devrim niteliğindeki yaklaşım, 1907-08 yıllarında Pablo Picasso ve Georges Braque gibi sanatçılar tarafından ortaya atıldı ve en iyi Les Demoiselles d’Avignon, Mandolinli Kız, Şişe ve Balıklar ve Gitarlı Adam adlı işlerinde temsil edilmektedir. *

Aşağıdaki Midjourney komut örnekleri, kendi Kübist dijital sanatınızı yaratmanıza yardımcı olabilir:

Kübizmin parçalı tarzında tasarlanmış, canlı renklerdeki geometrik şekiller ve üst üste binen düzlemlerin yer aldığı modern bir oturma odası Bir kase meyveyi özellik olarak gösteren, çarpık perspektiflere ve hassas düz çizgi detaylarına odaklanan kübist tek renkli bir natürmort resim Kübist tarzda tasvir edilmiş görkemli bir şehir manzarası, karamsar ve sisli bir ortamda kentsel yaşamın dinamizmini yansıtıyor

Georges Braque'ın işlerinden ilham alarak, dramatik ışıklandırma altında bir kadının Kübist tarzda portresini tasvir edin. Müzik aletinin natürmortu, canlı renklerle geometrik şekillere bölünmüş, Sentetik Kübizm'i anımsatan hiper gerçekçi yağlı boya tablo

Art Deco: Geçmişin ihtişamını yakalamak

Kübizmin parçalanmış formlarının tam tersine, Art Deco göz alıcı ve akıcı bir estetiği benimsedi. Bu etkili sanat akımı 1920'lerde ortaya çıktı, 1930'larda altın çağını yaşadı ve modernliği yüceltti.

Art Deco, lüksü korkmadan benimsedi ve Mısır gibi eski kültürlerden ilham alan zengin dokuları ve motifleri ile Makine Çağı'nın zikzaklarını kucakladı. Esasen, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde dekoratif sanat stillerinde bir akım ve mimari bir konseptti.

İşte Art Deco resimlerinden ilham alan dijital sanat eserleri oluşturmak için kullanabileceğiniz birkaç AI sanat komutu:

Akışlı bir elbisenin kıvrımlarıyla örtülü güzel bir genç kadının yer aldığı, kurgusal bir Broadway gösterisi için göz alıcı bir Art Deco posteri

Gün batımının altın ışığına bürünmüş bir gökdelenin, geometrik vurgular ve karmaşık detaylarla süslenmiş, foto-gerçekçi Art Deco tarzında bir resmi

Şık mobilyalar, Chrome detaylar ve fotogerçekçi geometrik halıyla donatılmış lüks bir Art Deco tarzı beyaz minimalist oda Dramatik ışıklandırma altında, cesur geometrik desenler ve karmaşık detaylarla süslenmiş, akışlı Art Deco elbisesi giymiş bir kadının moda illüstrasyonunu oluşturun

3. Retro oyunlar: Piksellerle oynamak

Modern alanın son teknoloji grafikleri aksine, retro oyunlar pikselli sadelikleriyle kendine özgü bir çekiciliğe sahiptir. 80'lerin ve 16 bit döneminin arcade kabinleri ile ev konsollarının altın çağını hatırlatıcı bir etkiyle nostalji uyandırırlar.

Tasarım ve sanat stili, renkli arka planlar, Mario gibi ikonik karakterler, basit ama akılda kalıcı müzikler ve diğer nostaljik unsurlarla karakterize edilir. Çocukluk anılarının duygusal değerini taşır ve oyun dünyasındaki daha basit bir dönemi temsil eder.

Bu sanat tarzında görseller oluşturmak için şu Midjourney komutlarıyla denemeler yapın:

Ateş püskürten bir ejderhayla savaşan cesur bir kahramanı gösteren bir piksel sanat platform oyunu sahnesi Neon ışıklı bir şehir manzarasında hızla ilerleyen pikselli arabaların retro tarzı bir yarış oyununda özellik olarak yer aldığı

İnce detaylı zırh giyen klasik bir video oyunu karakterinin renkli piksel sanat portresi Mario veya Pac-Man gibi ikonik bir retro oyun karakterinin inanılmaz detaylara sahip pikselli portresi Kayalık ve kumlu bir arazide dinamik bir pozda duran pikselli bir sporcunun yer aldığı retro tarzı spor oyunu posteri

Eyfel Kulesi veya Çin Seddi gibi ünlü bir simgenin 8-bit versiyonu, gökkuşağı renklerinde bir kelebek uçarken

Siberpunk: Teknolojinin hakim olduğu bir gelecek hayal etmek

Siberpunk, teknolojik ilerleme ve toplumsal çöküşün karanlık bir renk kattığı bir geleceğe dalan bir bilim kurgu alt türüdür.

Bu, temalar açısından zengin bir türdür. İlerleme sürecinin insani bedelini, değişime takıntılı bir dünyada kimlik arayışını ve uçurumun eşiğindeki bir toplumda insanlığın son kırıntılarını korumak için verilen mücadeleyi ele alır.

Bu temayla ilgili Midjourney komutları oluştururken insan ve makine arasındaki sınırların bulanıklaştığını hayal edin:

Holografik reklamlar ve yanıp sönen neon tabelalarla aydınlatılmış, hareketli bir siberpunk sokak pazarı Ayrıntılı ve karmaşık bir ortamda, sis ve yapay ışıkla kaplı geniş bir siberpunk şehir manzarasına bakan yalnız bir cyborg savaşçı Parlayan implantları ve gözlerine yansıtılan dijital arayüzüyle, uçan gökkuşağı renkli bir kelebeği izleyen bir siberpunk hackerın yüksek teknolojili portresi Kibernetik olarak geliştirilmiş bir sokak satıcısı, karmaşık telkari metal tasarımlarla oyulmuş ve doğal ışık altında sergilenen parlak yiyecek ve içecekler satıyor.

Chrome ve metalik vurgular üzerine özenle uygulanmış akrilik sprey boya ile Chrysler Binası tarzında ultra detaylı geometrik gökdelen

Sürrealizm: Rüya manzaralarıyla gerçekliğe meydan okuma

Sürrealizm, I. Dünya Savaşı'nın küllerinden doğan bir sanatsal ve kültürel akımdı. Sürrealistler, gerçekliği parçalayan Kübist meslektaşlarının aksine, bilinçaltının gücünü ortaya çıkarmaya çalıştılar.

Salvador Dalí'nin resmettiği gibi çorak manzaraların üzerine serilmiş eriyen saatleri veya René Magritte'in eserlerinde olduğu gibi gizemli yüzlerini saklayan melon şapkalı figürleri hayal edin.

Bu işler, mantıksız olanı ve tanıdık olanı harmanlayarak, genellikle gündelik nesneleri fantastik ortamlara yerleştirir. Tüyler çıkaran bir kuyruklu piyano veya bir telefonun üzerine tünemiş bir ıstakoz düşünün; bu yan yana koymalar, gerçeklik algımızı zorlayarak hayal gücümüzü besler.

Bu Midjourney komutlarını fikir üretmek için temel olarak kullanın:

Berrak mavi gökyüzünün önünde, çorak bir ağaç dalına asılı eriyen bir saat; detaylı ve karmaşık bir ortamın ufkunda güzel bir fantezi kelebeği Şık ve modern bir alanda, hiper gerçekçi cam çiçeklere karşı destansı bir savaşa girişen fantastik yaratıkların yer aldığı bir satranç tahtası Tuşları, muhteşem bir minik dünyanın uçsuz bucaksız okyanusuna akan şelalelerle değiştirilmiş, son derece detaylı bir kuyruklu piyano René Magritte'den ilham alan, kavisli bir bina cephesinin önünde duran, yüzü gizlenmiş, melon şapkalı bir figürün özelliklerinin bulunduğu bir sahne yaratın Salvador Dalí'nin tarzında, çorak bir manzaraya yayılmış eriyen saatlerin yer aldığı, karmaşık ve son derece detaylı bir rüya manzarası çizin

Steampunk: Dişliler ve buhar gücüyle dolu bir dünyayı resmetmek

Bilim kurgunun bu alt türü, geleceğe dair tipik bir vizyon değildir. Steampunk, geçmişi, özellikle Viktorya dönemini ve Amerikan Vahşi Batı'yı yeniden hayal eder, ancak buna fantastik bir dokunuş katar. 19. yüzyılın endüstriyel buharla çalışan makinelerinden esinlenen retro-fütüristik bir estetiği bünyesinde barındırır.

Ancak Steampunk sadece estetikle ilgili değildir. Bu, geçmişin ve geleceğin pirinç, buhar ve sınırsız hayal gücünün muhteşem bir gösterisinde çarpıştığı, macera ve yenilikle dolu bir dünyadır.

Steampunk dijital sanat için Midjourney komutlarınız şunları taklit edebilir:

Bulutların arasında süzülen muhteşem bir steampunk hava gemisi, son derece detaylı bakır pistonlar ve buhar motorlarıyla çalışıyor ve hassas düz çizgi detaylarıyla tasarlanmış. Dişliler ve buharla çalışan aletler ve icatlarla dolu, hareketli bir steampunk pazarı Mekanik kolu ve gözlüğüyle en son oluşturmasına bakan bir steampunk mucidinin stoik portresi

Sisle kaplı Viktorya dönemi şehir manzarasını geçen devasa, buharla çalışan bir tramvayı hayal edin Saat mekanizmalı otomatlar, atsız arabalar ve gaz lambası aydınlatmasıyla hareketli bir steampunk sokak sahnesi tasarlayın Silindir şapka ve gözlük takmış bir beyefendi kaşifin, dev bir buharla çalışan yürüyen makineyle kayıp bir şehre doğru yola çıktığı bir manzara fotoğrafı sahnesi oluşturun

Katmanlı kağıt: Dokularla denemeler

Katmanlı kağıt sanatı, iki boyutlu tasarımlara hayat veren büyüleyici bir yaratıcı tekniktir. Derinlik ve boyut yaratarak düz kağıdı büyüleyici işlere dönüştürür.

Şekilleri stratejik olarak kesip hafifçe kaydırarak katmanlara yerleştirerek, sanatçılar çarpıcı ışık ve gölge efektleri yaratabilirler. Giderek küçülen kesik parçaları katmanlara yerleştirerek, rüzgarda kanatlarını çırpıyor gibi görünen narin bir kelebek hayal edin.

Bu yeni başlayanlar için uygun sanat ve zanaat stilinden ilham alarak, Midjourney'e aşağıdakiler gibi dijital görüntüler oluşturması için komut verebilirsiniz:

Kavisli bir bina cephesinde, zıt renk ve dokulara sahip katmanlı kağıt kesiklerinden oluşan canlı bir portre Dokulu kağıt parçalarından oluşturulmuş, inişli çıkışlı tepeler ve akışlı bir nehir içeren fantastik bir manzara sahnesi

Her bir yaprağı farklı bir kırmızı tonunda olan, ahşap marangozluk tarzı bir evin içine yerleştirilmiş, katmanlı bir çiçek kağıt sanatı Pürüzlü kayaları ve pürüzsüz karı temsil etmek için dokulu kağıtlar kullanılarak oluşturulmuş, modern bir alana uygun görkemli bir dağ aralığı

Etkili Midjourney Komutları Oluşturma

Etkili Midjourney komutları oluşturmanın anahtarı, programın gelişmiş özelliklerini kullanmakta yatıyor:

Referans URL'leri

İlham almak için komutlarınıza belirli resimlere referans olarak URL'ler ekleyebilirsiniz. Bu, AI'yı belirli bir stile, kompozisyona veya konuya yönlendirmeye yardımcı olur.

Diyelim ki Salvador Dali'nin bir tablosundaki rüya gibi bir havaya sahip bir görüntü istiyorsunuz. Komutunuzda, bir Dali şaheserinin URL'sini ekleyebilirsiniz.

Midjourney daha sonra Dali eserinin renklerini, şekillerini ve genel sürreal atmosferini analiz edecek ve bunu oluşturulan görüntünüzün temeli olarak kullanacaktır.

Parametreler

Parametreler, görüntünüzdeki stil, renk paleti ve kompozisyon gibi unsurları ince ayarlamanıza olanak tanır.

Komutunuzun sonuna "–" ekleyerek, parametreler sayesinde en boy oranı (ör. geniş ekran için "–ar 16:9") veya sanatsal stil (ör. "–style anime") gibi özellikleri belirtebilirsiniz.

Stil: Bu parametre, bir sanat stilini adıyla doğrudan belirtmenizi sağlar. Örneğin, –style baroque komutu Midjourney'e Barok tarzında bir görüntü oluşturmasını söyler. Uyumlu sanat stillerinin listesini burada bulabilirsiniz

En boy oranı: –ar veya –aspect parametresi, görüntünüzün oranlarını kontrol etmenizi sağlar. 1:1 değeri kare bir görüntü oluştururken, 2:1 değeri yatay bir görüntü oluşturur

Etkili Midjourney komutları oluşturmanın anahtarı, kesin bir dil kullanmaktır. Ne kadar spesifik olursanız, AI vizyonunuzu o kadar iyi anlayabilir ve bir görüntüye dönüştürebilir.

AI'yı istediğiniz yöne yönlendirmek için belirli sıfatlar ve ayrıntılar seçin. Örneğin, "bir kedi" yerine "pencere pervazında kıvrılmış tüylü kızıl bir kedi" ifadesini deneyin.

Difüzyon modeli

Midjourney ayrıca, gerçek dünyadaki verilere çok benzeyen yeni verileri (genellikle görüntü veya metin formunda) üretmek için kullanılan güçlü bir AI tekniği olan difüzyon modelini de kullanır.

İşte nasıl işlediğine dair kısa bir özet:

Net bir resminiz olduğunu hayal edin. Bir difüzyon modeli, bu resme statik gürültüden ayırt edilemeyecek hale gelene kadar kademeli olarak gürültü ekleyerek iş yapar. Ardından model, bu süreci tersine çevirmeyi öğrenir ve gürültülü görüntüyü adım adım net bir görüntüye dönüştürür.

İfadeler ve ayrıntılarla denemeler yaparak, difüzyon modelini istediğiniz sonuca yönlendirebilirsiniz.

Geniş bir konseptle başlayın, ardından sonraki komutlarda ayrıntıları ekleyin.

Örneğin, "bir manzara suluboya resmi" ile başlayabilir, ardından "arka planda karla kaplı dağlar" ve "hava durumunun değişken olduğu sisli bir ortamda yemyeşil bir vadiden akışlı bir nehir" gibi komutlarla devam edebilirsiniz.

Geri bildirim ve yinelemeler

İlk sonuçla yetinmeyin. Oluşturulan görsellere göre komutlarınızı iyileştirin ve modeli vizyonunuza daha da yaklaştırın. Midjourney, komutlarınızda değişiklik yapmanıza izin verir, bu yüzden denemeler yapın ve eğlenin

Oluşturma sürecinde, Midjourney'in düğmelerini kullanarak hangi varyasyonları beğendiğinizi veya beğenmediğinizi belirtin. Bu, modeli istediğiniz sonuca doğru yönlendirir.

Midjourney'in komutları, tasarımcıların sayısız yaratıcı yolu keşfetmelerine, tasarım yinelemelerini hızla oluşturmalarına ve yaratıcılık engellerini aşmalarına olanak tanır.

Midjourney komutlarının çok yönlülüğü ve fonksiyonelliği gerçekten dikkat çekicidir. İster deneyimli bir tasarımcı ister tamamen acemi olun, Midjourney yaratıcılığınızı ortaya çıkarmanız ve görsel fikirlerinizi hayata geçirmeniz için eşsiz bir platform sunar.

