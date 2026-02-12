Çarpıcı Görseller Oluşturmak İçin 30'dan Fazla DALL·E 3 Komutu

Belirsiz komutlar yazıp vasat AI sanat eserleri elde etme döngüsünden kurtulamıyor musunuz? Sorun siz değilsiniz, komutlarınızda.

DALL·E komutları bir şema gibi iş yapar. Yapay zekaya üzerinde çalışabileceği temel bir şey verin, sonuç olarak ortalama bir şey elde edersiniz. Ancak komutunuzu iyi hazırlarsanız, işte size bir şaheser.

AI, yaratıcılığın yerini almak için değil, onu güçlendirmek için var. Sanatçılar ve tasarımcılar, stilleri keşfetmek, konseptleri geliştirmek ve fikirleri daha hızlı hayata geçirmek için AI'yı kullanıyor.

30'dan fazla komut içeren bu liste, DALL·E'yi daha da ileriye taşıyarak daha net ve dinamik sonuçlar elde etmenize yardımcı olacak.

Hadi yaratmaya başlayalım. 🖌️

DALL·E 3'ü Anlamak

DALL·E 3, metin komutlarını son derece ayrıntılı ve bağlamı algılayan görsellere dönüştürmek üzere tasarlanmış, OpenAI'nin yapay zeka destekli görüntü oluşturma alanındaki en son gelişmesidir. Sanatçılar, pazarlamacılar ve içerik oluşturucular için yaratıcılığı artırır ve tasarım sürecini kolaylaştırır.

İşte anahtar özellikleri:

Hassas görüntü oluşturma: Ayrıntıları doğru bir şekilde yakalar ve komutla büyük ölçüde uyumlu görseller üretir

Geliştirilmiş metin işleme: Görüntüler içinde okunabilir metinler oluşturarak poster, etiket ve kitap kapakları için tasarımları iyileştirir

Stil uyarlanabilirliği: Hiper-gerçekçiden soyut kompozisyonlara kadar belirli sanatsal stillere uyum sağlar

Etkileşimli iyileştirmeler: Kullanıcıların görüntüleri ince ayarlamasına olanak tanıyarak kompozisyon, estetik ve Kullanıcıların görüntüleri ince ayarlamasına olanak tanıyarak kompozisyon, estetik ve grafik tasarım trendleri üzerinde daha iyi kontrol sağlar

Etik önlemler: Zararlı veya önyargılı içeriği filtreleyerek sorumlu AI kullanımını sağlar

🔍 Biliyor muydunuz? Küresel AI görüntü üreteci pazarının boyutunun 2030 yılına kadar 917,175 milyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu, %17,4'lük bir bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR) anlamına geliyor.

Komutları Ustaca Kullanmanın Önemi

Doğru komut satırını oluşturmak, yüksek kaliteli sonuçlar elde etmede büyük fark yaratır. İyi yapılandırılmış bir komut satırı, modeli yönlendirerek doğru, alakalı ve yaratıcı çıktılar elde edilmesini sağlar.

AI sanat komutlarını iyileştirmenin anahtar nedenleri şunlardır:

Daha yüksek doğruluk: Net komutlar, yanlış anlamaları azaltır ve beklentilere uygun sonuçlar elde edilmesini sağlar

Daha yüksek yaratıcılık: Spesifik ifadeler, daha yaratıcı ve dinamik yanıtları teşvik eder

Tutarlı sonuçlar: Yapılandırılmış komutlar, Yapılandırılmış komutlar, AI sanat üretecinin güvenilirliğini artırarak yüksek kaliteli çıktıların elde edilmesini kolaylaştırır

Daha güçlü kontrol: Net talimatlar sonucu şekillendirir, sonuçlardaki rastgeleliği ve tutarsızlığı en aza indirir

Daha hızlı yinelemeler: Hassas komutlar deneme ve hata sürecini azaltır ve ayarlamalarda zaman tasarrufu sağlar

Geliştirilmiş problem çözme: Düşünceli Düşünceli komut mühendisliği , AI'nın karmaşık fikirleri eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürmesine yardımcı olur

🧠 Eğlenceli Bilgi: "DALL·E" adı, sanatçı Salvador Dali ile Pixar robotu WALL-E'nin birleşiminden gelmektedir. Esasen, sürrealist sanat kavramını, metin açıklamalarına dayalı olarak görüntüler üretebilen yaratıcı ve hayal gücü zengin bir makine fikriyle birleştirir.

DALL·E 3 Komut Örnekleri

DALL·E 3, basit metin açıklamalarından çarpıcı görseller oluşturmanıza olanak tanır. Çok yönlülüğü, pazarlama kampanyalarından tasarım projelerine, hikaye anlatımına ve daha fazlasına kadar aralığını kapsar.

Tasarımcılar için AI aracını kullanmanıza yardımcı olacak farklı stiller, temalar ve konseptler için 30'dan fazla DALL·E 3 komutunu keşfedelim.

Sanatsal stiller

1. Hiper-gerçekçi fotoğraf: Derin kırışıklıkları, keskin mavi gözleri ve sıcak gülümsemesi görülen yaşlı bir adamın yüzünün yakın çekim fotoğrafı; cildinin dokusunu vurgulayan yumuşak, doğal ışıklandırma

2. Empresyonist resim: Claude Monet tarzında resmedilmiş, yumuşak fırça darbeleri, güneş ışığının serpiştirildiği ve bahar öğleden sonrasının tadını çıkaran insanlarla dolu canlı bir park manzarası

3. Sürreal rüya manzarası: Parlayan denizanalarıyla dolu bir gökyüzünde asılı duran, kitaplardan yapılmış bir uçan kale; ruhani mavi ve mor renk paleti

DALL·E 3 ile oluşturulan, kitaplardan oluşan uçan bir kale

🧠 İlginç Bilgi: En eski AI sanat sistemlerinden biri, 1973 yılında Harold Cohen tarafından yaratılan AARON'du. AARON, siyah-beyaz çizimler oluşturmak için sembolik bir AI yaklaşımı kullanıyordu.

Fütüristik ve bilim kurgu konseptleri

4. Cyberpunk metropolü: Geceleyin neon ışıklarıyla aydınlanan, uçan arabalar ve holografik reklam panolarıyla dolu bir şehir; çatı katında duran, trençkot giymiş yalnız bir ödül avcısı

5. Uzaylı dünyası: Devasa biyolüminesan bitkilerin bulunduğu bir manzara, üç güneşin parladığı bir gökyüzü ve parıldayan bir nehir kıyısında dolaşan tuhaf yaratıklar

6. Yapay zeka destekli şehir: Robotların ve insanların bir arada yaşadığı, temiz enerjiyle çalışan gökdelenlerin, otonom ulaşımın ve cam gibi pırıl pırıl bir nehre yansıyan fütüristik bir silüetin bulunduğu ütopik bir şehir

Fotogerçekçi bir ütopik şehir

Fantezi ve mitoloji

7. Görkemli ejderha: Bir uçurumun tepesinde duran, alacakaranlıkta ortaçağ krallığının üzerine ateş püskürten devasa altın ejderha

8. Antik Yunan tanrıları: Fırtına bulutlarıyla çevrili, Olimpos Dağı'nda duran ve şimşek çakan bir yıldırım tutan Zeus

9. Sualtı denizkızı krallığı: Okyanusun derinliklerinde, mercan resifleri ve parıldayan balıkların arasında yüzen denizkızlarının bulunduğu görkemli bir saray

Sualtı denizkızı krallığı

Tarihi yeniden yorumlamalar

10. Viktorya dönemi Londra'sı: Gaz lambalarıyla aydınlatılmış sisli bir sokak, uzun paltolu ve silindir şapkalı bir dedektifin gizemli bir vakayı araştırdığı sahne

11. Samuray savaşçısı: Savaş alanında duran, katanasını sıkıca tutan, detaylı zırh giymiş, rüzgarda uçuşan kiraz çiçekleri eşliğinde duran vahşi bir samuray

12. Rönesans sanatçısının atölyesi: Leonardo da Vinci, eskizler, bitmemiş heykeller ve mum ışığıyla dolu loş bir atölyede Mona Lisa'yı resmediyor

Mona Lisa'yı resmeden Leonardo da Vinci

Eğlenceli ve karikatürize temalar

13. Hayvan kafe: Tamamen kediler tarafından işletilen, yavru kedilerin küçük masalarda oturan diğer hayvanlara kahve servis ettiği şirin bir kafe

14. Yaşayan masal köyü: Mantarların ev görevi gördüğü, perilerin çiçek yaprakları arasında uçtuğu ve konuşan hayvanların parke taşlı sokaklarda birbirlerini selamladığı minik bir köy

15. Animasyonlu şeker dünyası: Çikolata nehirleri, jelibon dağları ve lolipop ağaçlarıyla her şeyin yenilebilir olduğu bir manzara

Hayal gücü dolu bir şeker dünyası

🧠 İlginç Bilgi: Bir yapay zeka sanat eseri için müzayedede ödenen en yüksek fiyat, 25 Ekim 2018 tarihinde Edmond de Belamy'nin Portresi için ödenen 432.000 dolardır. Bu hayali karakterin portresi, Fransız sanat kolektifi Obvious Art'ın üyeleri tarafından kurulan bir Üretken Karşıt Ağ (GAN) tarafından yaratılmıştır.

Popüler kültür ve sinema temaları

16. Klasik film noir: Siyah-beyaz bir dedektif sahnesi; dedektif gölgelerden izlerken, kırmızı elbiseli gizemli bir kadın sokak lambasının altında duruyor

17. Uzay westerni: Tozlu bir uzay gezegeninde robot bir ata binen sert mizaçlı bir kovboy, arkasında çift güneş ayar yapıyor

18. Retro-fütürizm: 1950'ler tarzında bir gelecek vizyonu; jetpack'lerle donatılmış insanların şık Chrome gökdelenlerin arasında uçtuğu bir dünya

Retro-fütüristik bir şehir

Doğa ve manzaralar

19. Büyülü orman: Biyolüminesan ağaçlar, uçan fenerler ve gizli bir peri kulübesinin bulunduğu büyülü bir orman

20. Volkanik patlama: Yükselen bir volkandan lavların fışkırdığı, gece gökyüzünü kırmızı ve turuncu tonlarla aydınlatan dramatik bir an

21. Donmuş tundra: Sonsuz buzlu bir manzarada yürüyen yalnız bir kutup ayısı, başının üzerinde dans eden kuzey ışıkları

Yürüyen yalnız bir kutup ayısı

🔍 Biliyor muydunuz? Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda kullanılan görsellerin yaklaşık %71'i yapay zeka tarafından üretiliyor. Yapay zeka sanatı giderek yaygınlaştıkça, gerçeği kurgudan ayırt etmek her zamankinden daha önemli hale geliyor!

Sanatsal dokunuşlarla günlük anlar

22. Yağmurlu şehir caddesi: Neon ışıklarının altında parıldayan, yağmur damlalarının su birikintilerinde dalgalanmalar oluşturduğu, insanların şemsiyelerle yürüdüğü yansıtıcı bir cadde

23. Sıcak kitapçı: Ahşap raflarla dolu, şöminesi çıtır çıtır yanan ve sandalyeye kıvrılmış uykulu bir kedinin bulunduğu şirin bir kitapçı

24. Okyanus üzerinde gün batımı: Dalgaların kıyıya nazikçe vurduğu huzurlu bir plaj, gökyüzü koyu turuncu ve mor tonlarla boyanmış

Okyanus üzerinde fotogerçekçi bir gün batımı

Deneysel ve soyut komutlar

25. İnsan-robot füzyonu: Derisinden parlayan devre çizgileri geçen, yarı insan, yarı android bir yüzün dijital portresi

26. Yerçekimine meydan okuyan şehir: Gökdelenlerin baş aşağı süzüldüğü, rüya gibi bir gökyüzünde parıldayan köprülerle birbirine bağlantı kuran bir metropol

27. Erimiş saatler: Salvador Dalí'nin sanatından esinlenerek, saatlerin bükülmüş manzaralar üzerinde uzayıp eridiği sürreal bir dünya

Eriyen saatlerin bulunduğu sürreal bir dünya

Eğlenceli ve sıra dışı fikirler

28. Ortaçağ şövalyesi kılığına girmiş bir kedi: Tam zırh giymiş, ciddi bakışlı bir kedi, küçük bir kılıç ve kalkanla cesurca duruyor

29. Uzay gemisini yöneten bir köpek: Fütüristik bir astronot giysisi giymiş bir golden retriever, yüksek teknolojili bir uzay gemisini galakside kendinden emin bir şekilde yönlendiriyor

30. Dedektif trençkotu giymiş bir zürafa: Klasik bir dedektif kıyafeti giymiş, bir davayı araştırırken elinde büyüteç tutan uzun boylu, ciddi bir zürafa

Trençkot giymiş ciddi bir zürafa dedektifi

Kişiselleştirilmiş ve kavramsal komutlar

31. Efsanevi bir yaratık olarak bir otoportre: Konunun kuşbakışı bir görünümde yarı insan, yarı ejderha bir varlık olarak göründüğü, fanteziden ilham alan bir dijital resim

32. Rüyadan ilham alan bir manzara: Kişisel bir anıya dayanan, gerçek ve hayali unsurları harmanlayan, görsel olarak çarpıcı bir rüya manzarası

Ay'a inişin steampunk esintili bir yeniden yorumlaması

33. Alternatif bir tarihsel etkinlik: Steampunk dünyasında Ay'a iniş gibi, fütüristik bir dokunuşla yeniden hayal edilen tarihsel açıdan önemli bir an

34. Sürreal bir albüm kapağı: Gece yarısı neon ışıklı bir şehir manzarasını gösteren sürreal bir albüm kapağı; gökdelenin tepesinde duran, fütüristik bir takım elbise giymiş yalnız bir figür, dönen galaksilerle ve uçan müzik notalarıyla dolu gökyüzüne bakıyor

🔍 Biliyor muydunuz? Üretken Karşıt Ağ (GAN), yapay zeka tarafından üretilen sanatta kullanılan bir yapay zeka modelidir ve birbiriyle rekabet halinde çalışan iki sinir ağından (üretici ve ayırt edici) oluşur. Generator modeli, rastgele gürültüden yeni görüntüler oluşturur ve gerçek görüntülere olabildiğince benzeyen çıktılar üretmeye çalışır. Discriminator ise bir görüntünün gerçek (gerçek verilerden) mi yoksa sahte (Generator tarafından üretilmiş) mi olduğunu değerlendirir.

DALL·E 3 Komutlarınızı Oluşturma

İyi hazırlanmış bir DALL·E komutu, belirsiz bir fikri ayrıntılı ve görsel olarak çarpıcı bir görüntüye dönüştürebilir. Zorluk, yapay zekanın yaratıcılığını sınırlamadan ona yol gösteren net talimatlar sağlamakta yatmaktadır.

Peki, DALL·E komutlarını nasıl iyileştirip yapılandırarak, bunların net, yaratıcı ve mümkün olan en iyi sonuçlar için optimize edilmiş olmasını sağlayabilirsiniz?

Anahtar adımları tek tek inceleyelim. ⚒️

Adım #1: Net bir fikirle başlayın

Belirsiz komutlar tutarsız sonuçlar verir. Henüz bir kelime bile yazmadan önce, ne istediğinizi net bir şekilde belirleyin.

Konseptinizi tanımlayın: Fütüristik bir şehir manzarası mı hayal ediyorsunuz? Sürreal bir rüya diyarı mı? Hiper-gerçekçi bir portre mi? Ne görmek istediğinizi net bir şekilde belirtin.

Anahtar unsurları belirleyin: Konuyu, ortamı, ruh halini ve stili göz önünde bulundurun. Ne kadar çok ayrıntı eklerseniz, AI vizyonunuzu o kadar iyi yansıtacaktır

📌 Örnek: Diyelim ki hedefimiz bir kedi resmi oluşturmak. "Sandalyede oturan bir kedi" gibi belirsiz bir komut, bu tür bir görüntü oluşturur: Sandalyede oturan kedi

Bunu şu şekilde iyileştirebilirsiniz:

"Kabarık tüyleri olan beyaz bir İran kedisi, koyu bordo kadife koltukta zarif bir şekilde uzanmış, zümrüt yeşili gözleri loş mum ışığında parıldıyor. Viktorya tarzındaki oda, karmaşık ahşap oymalar, zengin zümrüt ve altın rengi duvar kağıtları ve ağır kadife perdelerle süslenmiştir. 19. yüzyıl yağlı boya şaheserleri tarzında resmedilen sahnede yumuşak fırça darbeleri, sıcak ışıklandırma ve zengin, dokulu bir atmosfer özelliklidir."

İşte rafine edilmiş sonuç:

Oturan bir kedinin geliştirilmiş görüntüsü

Farkı görüyor musunuz? Bu ayrıntıları sağlamak, DALL·E'nin amaçlanan estetiği anlamasına yardımcı olur.

💡 Profesyonel İpucu: Komut satırında doku, görüntü kalitesi, canlı renkler, malzeme ve atmosferi vurgulayan betimleyici sıfatlar kullanın. "Işıltılı", "rustik" veya "kaotik" gibi kelimeler görüntüye derinlik katar.

Adım #2: Daha iyi sonuçlar için komutları yapılandırın

Komutu net bölümlere ayırmak doğruluğu artırır. Yararlı bir biçim şunları içerir:

Konu: Görüntüde kim veya ne var? Ayrıntılı olun! "tilki" gibi komutlar yazmak yerine, "delici yeşil gözlü kırmızı bir tilki" gibi daha ayrıntılı bir açıklama yapabilirsiniz.

Eylem: Neler oluyor? Hareket eklemek, görüntüyü dinamik hale getirir. "Kılıcını çeken bir şövalye" sadece "bir şövalye" demekten daha ilgi çekicidir.

Ayar: Olay nerede geçiyor? Ortamın havasını yansıtacak şekilde arka planı tanımlayın. Bir ‘sisli, büyülü orman’ ile ‘şık, modern bir gökdelen’ arasında büyük bir fark vardır.

Stil: Nasıl görünmeli? İster bir ‘vintage yağlı boya tablo’ ister ‘canlı bir cyberpunk illüstrasyonu’ isteyin, stili tanımlamak yapay zekanın istediğiniz görünümü tam olarak yakalamasına yardımcı olur

📌 Örnek: Delici altın gözlü bilge bir yaşlı baykuş (konu) kıvrımlı bir ağaç dalına tünemiş, parıldayan ateşböceklerinin bulunduğu sisli bir ormanda (ayar) ayı (eylem) seyrediyor. Zengin dokular içeren karanlık bir fantastik dijital resim gibi yapın *(stil). İşte oluşturulan görüntü: Mistik bir ayarda bir baykuş

3. Adım: Farklı stilleri deneyin

DALL·E 3 çeşitlilikten beslenir, bu yüzden farklı şeyleri karıştırmaktan çekinmeyin!

Sanatsal stilleri keşfedin: "yağlı boya", "dijital konsept sanatı" veya "karakalem eskiz" gibi ifadeler deneyin

Beklenmedik fikirleri birleştirin: Fütüristik bir cyberpunk dünyasını eski Mısır mimarisiyle birleştirirseniz ne olur? Deneyin ve görün!

Dinamik eylemler kullanın: "zırhlı bir şövalye" yerine "parlayan zırhlı bir şövalye, fırtınalı bir gökyüzünde mekanik bir ejderhaya biniyor" ifadesini deneyin. Bu, görüntüye hareket ve derinlik katar

📌 Örnek: ‘Parlayan piramitleri ve robotik sfenksleri olan, neon ışıklı bir eski Mısır şehri. Yüksek teknolojili bir cüppe giymiş, fütüristik bir firavun, fırtınalı ve drone'larla dolu bir gökyüzünün altında bir tapınağın girişinde duruyor. Sinematik bir havası olan dijital konsept sanatı. ’ İşte sonuç: Eski bir Mısır şehri

💡 Profesyonel İpucu: Belirli sanatçılara, tekniklere veya dönemlere atıfta bulunmak, çıktıyı daha da iyileştirir. Sinematik bir etki elde etmek için "dumanlı bir caz kulübünde bir dedektifin yer aldığı 1940'lar noir filminden bir kare" gibi DALL·E 3 komutlarını deneyin.

4. Adım: Komut oluşturmak için yapay zeka yardımını kullanın

Komutunuzu mükemmelleştirmekte zorlanıyor musunuz? Komutunuzu iyileştirmek için çok fazla zaman harcıyorsanız, muhtemelen AI'nın zaman kazandıran özelliklerinden pek yararlanamıyorsunuz demektir 😅

Size, sizin için en spesifik, ayrıntılı ve alakalı AI komutlarını oluşturabilen ücretsiz bir uygulama olduğunu söylesek ne dersiniz?

Evet, doğru duydunuz.

ClickUp, proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getiren iş için her şeyi içeren bir uygulama olup, tümü daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile desteklenmektedir.

ClickUp Brain ile komutları genişletin ve geliştirin

ClickUp'ın yerleşik AI asistanı olan ClickUp Brain, farklı iş akışlarında verimliliği artırır. DALL·E için komutlar oluşturmanıza, bunları geliştirmenize ve optimize etmenize yardımcı olarak zamandan tasarruf etmenizi ve sonuçları iyileştirmenizi sağlar.

Örneğin, "fütüristik bir şehir" gibi genel bir komut düşünün. ClickUp Brain bunu "uçan arabalar, gökdelenler ve holografik reklam panolarıyla dolu bir gökyüzü, sinematik ışıklandırma ile genişleyen fütüristik bir şehir" şeklinde genişletebilir. Bu ayrıntı düzeyi, AI'nın çıktısını iyileştirir.

ClickUp Brain ayrıca bir komutun birçok varyasyonunu, sizin manuel olarak yapabileceğinizden çok daha hızlı bir şekilde oluşturur.

📌 Örnek: Diyelim ki hedefimiz fantastik manzaralar yaratmak. ‘sihirli bir orman’ yazdığınızda, aşağıdaki sürümleri alabilirsiniz:

ClickUp Brain'i kullanarak birden fazla komut varyasyonu oluşturun

💡 Profesyonel İpucu: İçerik veya görüntü oluşturma sürecini hızlandırmak ve tutarlılığı korumak için AI komut şablonlarını kullanın. Bir şablonla başlayın, ardından anahtar detayları vizyonunuza uyacak şekilde ayarlayın. Şablonda "görkemli bir kale" yazıyorsa, bunu "bir uçurumun kenarında yer alan eski bir taş kale, rüzgarda dalgalanan afişler, altın rengi gün batımı ışığı, fantastik illüstrasyon" şeklinde detaylandırın.

ClickUp'ın yeteneklerinin yapay zeka komut satırı oluşturma ile sınırlı olduğunu düşünüyorsanız, bir daha düşünün.

Tasarım projeleri karmaşık hale gelir: her yerde dosyalar, e-postalara dağılmış geri bildirimler ve bitmek bilmeyen revizyonlar.

ClickUp Tasarım Proje Yönetimi Yazılımı bunu çözüyor. 🤩

ClickUp, yerleşik Belge, Beyaz Tahta ve Düzeltme araçlarıyla tasarım dosyalarını, geri bildirimleri ve onayları tek bir yerde toplar. 🎨✨

Yaratıcı görevlerdeki konu dizilerinde doğrudan ekip arkadaşlarınızı etiketleyerek geri bildirim ve güncellemeleri paylaşın, dağınık e-postaları ve iletişim sorunlarını ortadan kaldırın. Revizyon izlemesini ve bildirimleri otomasyonla gerçekleştirin, böylece en yoğun tasarım sprintlerinde bile hiçbir şey gözden kaçmasın. 🔄 ✅

Her şey tek bir yerde: fikirler, görevler, son tarihler ve işleri hızlandırmak için yapay zeka destekli araçlar. Artık uygulamalar arasında geçiş yaparak saatler kaybetmeyeceksiniz. Takımların güncellemeleri takip etmek yerine yaratıcılığa odaklanabileceği temiz ve düzenli bir Çalışma Alanı.

Özelliklerinin grafik tasarım ve yaratıcılık yönetiminde yapay zekayı nasıl etkilediğine bir göz atalım. 🎨

Etkileşimli bir tuval ile fikirlerinizi hayata geçirin

ClickUp Beyaz Tahtalarını kullanarak tasarım fikirlerinizi düzenleyin

ClickUp Beyaz Tahtaları, takımların tasarım konseptlerini düzenleyip görsel olarak mood board'lar oluşturabilecekleri dijital beyin fırtınası alanlarıdır.

Statik beyaz tahtaların aksine, bunlar kullanıcıların yapışkan notlar eklemesine, fikirler arasında bağlantılar kurmasına ve hatta beyin fırtınası sonucu ortaya çıkan fikirleri doğrudan uygulanabilir ClickUp görevlerine dönüştürmesine olanak tanır. Her şey gerçek zamanlı olarak güncellenir, böylece işbirliği sorunsuz bir şekilde gerçekleşir.

Örneğin, bir web sitesinin yeniden tasarımında çalışan bir markalaşma takımı, Beyaz Tahtayı kullanarak fikir panosunda renk şemalarını, tipografi seçimlerini ve kullanıcı arayüzü taslaklarını düzenleyebilir. Farklı uygulamalar arasında geçiş yapmak yerine, her şeyi tek bir yere sabitleyebilir ve ilerledikçe konseptleri geliştirebilirler.

ClickUp, tasarım operasyonlarımızı ölçeklendirmemizde çok önemli bir rol oynadı. Yeni tasarımcılar eskisinden daha hızlı işlere adapte oluyor ve yönetim takımımız iş yükümüz ve hedeflerimiz hakkında daha derin bir içgörüye sahip oldu.

🔍 Biliyor muydunuz? AI destekli sanat, sanatçıların belirli parametreler belirlediği ve AI'nın bu sınırlar içinde benzersiz görseller yaratmak için devreye girdiği üretken tasarımdan beslenir. İnsan yaratıcılığı ile makine zekasının bu karışımı, tamamen yeni sanatsal tarzların ortaya çıkmasını sağlarken, geleneksel sanatı AI destekli bir bakış açısıyla yeniden şekillendirmiştir.

İhtiyacınız olan her yerde AI destekli konsept oluşturma

ClickUp Beyaz Tahtaları içinde AI destekli tasarım konseptleri oluşturun

ClickUp Brain ile Beyaz Tahtalar, fikirler için bir alandan çok daha fazlası haline gelir; yaratıcı bir oyun alanına dönüşür. Bir proje için AI sanat görsellerine mi ihtiyacınız var? Sadece bir metin komutu yazın, Brain çalışma alanınızda AI destekli görseller oluştursun.

Örneğin, bir reklam kampanyası üzerinde çalışan bir kreatif takım, ürün konsepti fikirleri taslak olarak hazırlayabilir, ardından Brain'i kullanarak bu fikirleri AI tarafından üretilen görsellerle hayata geçirebilir. Yerleşik beyin fırtınası şablonları, takım üyelerinin görsel oluşturmaya başlamadan önce düşüncelerini yapılandırmalarına yardımcı olur.

Peki ya ilk sonuç tam olarak istediğiniz gibi değilse? Sorun değil — ClickUp'tan ayrılmadan komutu düzenleyebilir, farklı varyasyonları keşfedebilir ve vizyonunuzu ince ayar yapabilirsiniz.

📮 ClickUp Insight: Ankete katılanların %37'si yazma, düzenleme ve e-postalar dahil olmak üzere içerik oluşturma için yapay zeka kullanıyor. Ancak bu süreç genellikle içerik oluşturma aracı ile Çalışma Alanınız gibi farklı araçlar arasında geçiş yapmayı gerektirir. ClickUp ile e-postalar, yorumlar, sohbetler, belgeler ve daha fazlası dahil olmak üzere çalışma alanınızın her yerinde AI destekli yazma yardımı alırsınız; tüm bunlar, çalışma alanınızın tamamındaki bağlamı koruyarak gerçekleşir.

Kişisel verimliliği artırmak için yapay zekanın diğer kullanım örneklerini merak ediyorsanız, tam size göre kısa bir video var 👇🏽

Tüm komutları, referansları ve geri bildirim notlarını tek bir yerde saklayın

ClickUp belgelerini kullanarak tasarım komutları üzerinde işbirliği yapın

ClickUp Docs, takımınızın komuta merkezi görevi görür ve tasarım komutlarını, proje ayrıntılarını ve takım geri bildirimlerini depolamak için mükemmeldir. Her şey ş Akışınızla bağlantılı kalır, böylece görevleri birbirine bağlayabilir, ekip arkadaşlarınızı etiketleyebilir ve revizyonları gerçek zamanlı olarak izleyebilirsiniz.

Diyelim ki sosyal medya takımınız sezonluk bir kampanya planlıyor. Tasarım komutlarını, yaratıcı teknikleri ve notları doğrudan Docs'ta belgeleyebilirsiniz. Bir yıl sonrasına geldiğinizde, sıfırdan başlamak yerine, geçmiş tasarımların düzgün bir şekilde düzenlenmiş bir referansına sahip olursunuz. Bu da kampanyalar arasında markanızın tutarlılığını korumayı kolaylaştırır.

🧠 İlginç Bilgi: 2023 yılında, Pentagon yakınlarında sahte bir patlamayı gösteren yapay zeka tarafından üretilmiş bir görüntü viral oldu ve kısa süreli bir borsa kargaşasına yol açtıktan sonra hızla yalanlandı.

ClickUp ile Komutlara ve Yaratıcılığa Odaklanın

Güçlü ve basit bir komut, AI tarafından üretilen son görüntüleri sıradanlıktan olağanüstü bir seviyeye taşımak için anahtardır. İster fotogerçekçilik ister sürreal bir rüya manzarası hedefliyor olun, doğru detaylar DALL·E 3'ün fikirlerinizi hayata geçirmesine yardımcı olur.

Ancak çarpıcı görseller oluşturmak sadece başlangıçtır; proje yönetimi, fikirleri geliştirmek ve revizyonları izlemek hızla karmaşık bir hal alabilir.

İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, her şeyi tek bir yerde tutar ve beyin fırtınası için Beyaz Tahta, komutları iyileştirmek için ClickUp Brain ve geri bildirimleri düzenlemek için belgeler ile size daha fazla özgürlük sunar.

