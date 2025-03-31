aI Görüntüler Oluşturmak için 11 Dall-E Alternatifi (Ücretsiz ve Ücretli)

AI, içerik oluşturmayı değiştirdi. Ve burada sadece yazmaktan bahsetmiyoruz.
Günümüzün yapay zeka araçları, blog yazıları yazmaktan çeşitli tarzlarda çarpıcı sanat eserleri üretmeye kadar her şeyi yapabilir. 🎨
Sanatı hobi olarak seviyor ya da işinizde kullanıyor olsanız da, muhtemelen AI sanat oluşturucularına aşinasınızdır. En çok konuşulan araçlardan biri, ChatGPT'nin arkasındaki şirket olan OpenAI'nin metin-sanat görüntü oluşturucusu Dall-E'dir.
Dall-E, modaya uygun bir araç olsa da, bloktaki tek sanat oluşturucu değildir. Sanat yaratmak için makine öğrenimi ve doğal dil işleme araçları arıyorsanız, bu liste tam size göre.
Burada, Dall-E hakkında biraz daha bilgi vereceğiz ve diğer AI sanat oluşturucuları değerlendirirken nelere dikkat etmeniz gerektiğini anlatacağız. Ardından, sanatsal içerik oluşturma süreciniz için en iyi 11 Dall-E alternatifi ve diğer AI araçlarını paylaşacağız.
⏰ 60 saniyelik özet
- AI sanat oluşturucular içerik oluşturmayı dönüştürüyor: Dall-E gibi araçlar, metin komutlarını kullanarak hobi amaçlı kullanıcılardan profesyonellere kadar çeşitli ihtiyaçlara hitap eden, çeşitlilik içeren ve çarpıcı görsel sanat eserleri oluşturur
- Dall-E, önde gelen bir metin-görüntü AI'sıdır, ancak birçok alternatif mevcuttur: Dall-E iyi bilinmesine rağmen, kullanıcılar bir AI sanat oluşturucu seçerken kullanıcı arayüzü, düzenleme yetenekleri, özelleştirme, hız, kullanım hakları ve sanat stili çeşitliliği gibi faktörleri göz önünde bulundurmalıdır
- Bir dizi Dall-E alternatifi, çeşitli özellikler sunar: Makale, ClickUp, Midjourney, Fotor ve diğerleri dahil olmak üzere 11 alternatifi öne çıkarır. Her biri, görüntü oluşturma, düzenleme ve video oluşturma veya işbirliği araçları gibi ek özelliklerde benzersiz güçlü yönlere sahiptir
- ClickUp, platformunda entegre AI görüntü oluşturma özelliği ile öne çıkıyor: ClickUp, kullanıcıların çalışma alanlarında doğrudan AI destekli görüntüler oluşturmasına olanak tanıyarak işbirliğini geliştirir ve iş akışlarını kolaylaştırır
- Her alternatifin kendine özgü güçlü ve zayıf yönleri vardır: İnceleme, her aracın en iyi özellikleri, sınırlamaları, fiyatları ve kullanıcı yorumları hakkında bilgi vererek, kullanıcıların özel ihtiyaçlarına göre bilinçli kararlar almasına yardımcı olur
- AI sanat oluşturucular, çeşitli uygulamalar için sayısız avantaj sunar: Bu araçlar zaman tasarrufu sağlar, yaratıcılığı artırır ve markalaşma, pazarlama ve genel içerik oluşturma için çok yönlü çözümler sunarak kullanıcıların iş akışlarında AI'dan yararlanmalarını sağlar
Dall-E nedir?
Dall-E, yazılı komutları alıp bu metne dayalı bir görüntü oluşturan bir AI sanat üreticisidir. 2021 yılında OpenAI tarafından piyasaya sürülen bu araç, ChatGPT3 teknolojisini kullanarak anahtar kelimelerle görüntüler üretir.
Dall-E adı, ünlü ressam Salvador Dali ve Disney'in ünlü robotu Wall-E'ye atıfta bulunmaktadır. Bu isim, teknoloji ile ünlü yeteneklerden ilham alan yeni sanat eserleri arasındaki bağlantıyı öngörmeyi amaçlamaktadır. 🤖
Dall-E, doğal dil işleme (NLP) ve büyük dil modelleri (LLM) kullanan bir sinir ağıdır. Komutları analiz ederken ve görüntüleri geliştirirken 12 milyar parametreye başvurur.
Dall-E 2, AI aracının en son sürümüdür. İlk piyasaya sürülen ürüne kıyasla daha yüksek kaliteli ve fotogerçekçi görüntüler oluşturur. Metne dayalı görüntüler ve daha doğru tasvirler oluşturmak için iki farklı model kullanır.
Dall-E alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?
Dall-E en ünlü AI görüntü oluşturuculardan biri olsa da, tek seçenek değildir. İhtiyaçlarınıza daha uygun olabilecek birçok başka güçlü AI görüntü oluşturma aracı bulunmaktadır.
Bir sonraki AI sanat aracınızda aramanız gereken özellikler şunlardır:
- Kullanıcı dostu arayüz: AI görüntüleri oluşturma konusunda uzman ya da yeni başlayan biri olsanız da, kullanımı kolay bir araç seçin
- Düzenleme yetenekleri: Araç harika bir görüntü oluşturabilir, ancak ince ayar yapmak ve tasarımı iyileştirmek için düzenleme özellikleri varsa daha da iyidir
- Özelleştirilebilir komut istemleri: Metinden görüntüye komut istemleri oluştururken, tam olarak istediğinizi elde etmek için parametreler ekleyebileceğiniz seçenekleri arayın
- Hızlı görüntü oluşturma: Bir araç görüntü oluştururken bütün gün oturup beklemek için vaktiniz yok. Metin komutunuzu alıp dakikalar içinde değil, saniyeler içinde bir görüntü geliştiren bir araç arayın
- Kullanım hakları: Bu görüntüleri ticari amaçlarla kullanmayı planlıyorsanız, yasal sorunlardan kaçınmak için görüntü haklarını kontrol ettiğinizden emin olun
- Çeşitli sanat stilleri: Gerçekçi görüntüler oluşturmak için temalar ve çeşitli sanat stilleri için özelleştirme sunan metinden görüntüye dönüştürücüler arayın
2025'te Kullanabileceğiniz En İyi 11 Dall-E Alternatifi
En iyi AI görüntü oluşturucuları mu arıyorsunuz? Dall-E'nin bu 11 alternatifi, yüksek kaliteli görüntüler ve dijital sanat eserleri oluşturmak için harika bir yoldur. Sosyal medya gönderilerinde paylaşmak için tasarımlara, blog infografiklerine veya portre tarzı fotoğraflara ihtiyacınız olsun, hedeflerinize ulaşmanızı sağlayacak bir araç mutlaka vardır. ✨
1. ClickUp
İster bir projeyi haritalandırıyor, ister tel kafesler tasarlıyor veya pazarlama konseptlerini görselleştiriyor olun, ClickUp takımların soyut fikirleri net görsellere dönüştürmesini sağlar. İletişimi geliştirmek, yaratıcılığı tetiklemek ve iş akışlarını kolaylaştırmak için mükemmel bir araçtır — hepsi tek bir işbirliği platformunda.
ClickUp Beyaz Tahtalar, takımların doğrudan ClickUp çalışma alanlarında yapay zeka destekli görüntüler oluşturmasına olanak tanır. Kullanıcılar, metin komutlarını girerek fikirlerini görsel olarak hayata geçirebilir; bu da beyin fırtınası, proje planlama ve yaratıcı işbirliği için mükemmeldir. Platformdan ayrılmadan kavramları görsellere dönüştürmenin sorunsuz bir yoludur.
ClickUp'ın en iyi özellikleri:
- Yazıları saniyeler içinde daha profesyonel, doğrudan veya ilgi çekici hale getirin
- AI destekli komut istemlerini kullanarak yüksek kaliteli içeriği hızlıca oluşturun
- Herhangi bir metni vurgulayın ve AI araç çubuğunun onu optimize etmesine izin verin
- Yönetimsel görevleri kolaylaştırmak için anında özetler ve eylem öğeleri oluşturun
- ClickUp platformunda dilleri çevirin, yazım ve dilbilgisi kontrolü yapın
- Gerçek zamanlı veya eşzamansız işbirliği için dijital Beyaz Tahtalar ile fikirlerinizi dakikalar içinde hayata geçirin
- Görsel Beyin Fırtınası: Daha net iletişim için fikirleri görüntülere dönüştürün
- Entegre İşbirliği: Görselleri doğrudan Beyaz Tahtalarda oluşturun ve paylaşın
- Sorunsuz Ş Akışı: AI tarafından oluşturulan görüntüleri kaydedin, dışa aktarın veya görevlere bağlayın
ClickUp sınırlamaları
- Yeni kullanıcılar, ClickUp'ın birçok özelliği ve özelleştirme seçeneği arasında gezinmekte zorlanabilir
- AI görüntü oluşturma özelliğine sahip Beyaz Tahtalar henüz mobil uygulamada kullanılamamaktadır
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
2. Midjourney
Midjourney, web sitesine girdiğiniz andan itibaren büyüleyici bir deneyim sunar. Kod satırları gözlerinizin önünde parıldayarak sizi saniyeler içinde çarpıcı dijital sanat eserleri yaratmaya davet eder. Bir komut girin ve saniyeler içinde dijital bir şahesere sahip olun. 🖼️
Midjourney'in en iyi özellikleri
- Stil parametreleri, oluşturduğunuz görüntüleri tam olarak istediğiniz gibi yapmak için tasarımları ince ayarlamanıza olanak tanır
- Özel özelleştirmelerle tasarımları ince ayarlayın ve oluşturduğunuz görüntüleri tam olarak istediğiniz gibi yapın
- AI modeli, iki görüntüyü tek bir tasarımda birleştirmenize olanak tanıyan bir remiks özelliği sunar
- Görüntü ağırlığı, en boy oranı ve döşeme parametreleri, görüntülerinizi kontrol etmenizi sağlar
Midjourney sınırlamaları
- Araç, anlamlı kelimelerle görüntüler oluşturamaz; tüm metinler harflerin karışımına dönüşür
- Bazı kullanıcılar, oluşturulan görüntülerde ellerin ve dişlerin deforme olma eğiliminde olduğunu fark etti
Midjourney fiyatlandırması
- Temel: 10 $/ay
- Standart: 30 $/ay
- Pro: 60 $/ay
- Mega: 120 $/ay
Midjourney puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (70+ yorum)
- Capterra: Yok
3. Fotor
Fotor, fotoğrafları temizlemeyi ve geliştirmeyi çocuk oyuncağı haline getirmek için tasarlanmış bir AI görüntü oluşturucu ve düzenleyicidir. Metinden görüntü oluşturma özelliğini kullanarak sıfırdan yeni bir tasarım oluşturun veya mevcut bir görüntüyü yükleyerek anında iyileştirin. Yerleşik araçları kullanarak arka planı değiştirin, nesneleri kaldırın veya filtreler ekleyin. 👀
Fotor'un en iyi özellikleri
- Filtreler ve efektler, vintage fotoğraflar veya anime tarzı gibi belirli stillerde görüntüler oluşturmayı kolaylaştırır
- Yazı tipi oluşturucuyu kullanarak görüntünüzün stiline uygun metin ekleyin
- Düzinelerce şablonla kolajlar oluşturun, fotoğrafları renklendirin ve çeşitli platformlarda paylaşmak için şık tasarımlar oluşturun
- Kısayolları kullanarak tek bir tıklamayla fotoğrafları iyileştirin veya arka planı kaldırın
Fotor sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, düzenleme geçmişi ve katmanlama gibi özelliklerin eksik olduğunu fark etti
- Kullanıcı arayüzü çok sezgisel değildir ve yavaş yükleme süreleri ile hatalı olabilir
Fotor fiyatlandırması
- Temel: Ücretsiz
- Pro: 8,99 $/ay
- Pro+: 19,99 $/ay
Fotor puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (200'den fazla yorum)
- Capterra: 4,3/5 (80+ yorum)
4. Artguru AI
Artguru, metin girdisini alır ve saniyeler içinde görüntüler oluşturur. Bir fotoğraf yükleyin ve punk veya klasik sanat gibi bir stil seçerek stilize bir görüntü oluşturun. İlham mı arıyorsunuz? "Keşfet" veya "Trend" bölümlerine tıklayarak görüntü kataloğuna göz atın.
Artguru'nun en iyi özellikleri
- AI Avatar ve Portre Oluşturucu, bir selfie çekip farklı stil filtrelerine göre gerçekçi görüntüler oluşturur
- Discord topluluğuna katılın, diğer oluşturucularla sohbet edin, sanat hakkında tartışın ve ilham alın
- Arka Plan Kaldırıcı, mevcut bir görüntüyü çok fazla çaba harcamadan saniyeler içinde iyileştirmenizi sağlar
- Fotoğraf Geliştirici'yi kullanarak ışıklandırma, renk ve stili anında ayarlayın ve hızlı düzeltmeler yapın
Artguru sınırlamaları
- Artguru'nun çevrimdışı sürümü yoktur, bu nedenle kullanmak için bağlantınızın olması gerekir
- Gerçek hayattaki fotoğrafçılıkta olduğu kadar ince ayrıntılar üzerinde kontrolünüz yoktur
Artguru fiyatlandırması
- Mini: 1,99 $/hafta
- Pro: 3,99 $/hafta
Artguru puanları ve yorumları
- G2: Yok
- Capterra: Yok
5. Basitleştirilmiş
Simplified, hepsi bir arada bir AI içerik oluşturma aracıdır. AI tarafından oluşturulan sanat, metin yazımı ve sosyal medya yönetimini tek bir alanda sunar. Tek bir tıklama ile AI görüntüleri oluşturun ve milyonlarca ücretsiz şablona ve görüntüye erişin.
Basitleştirilmiş en iyi özellikler
- Marka kitleri dahil olmak üzere çok sayıda grafik tasarım aracı, tutarlı bir görünüm için tarzınıza uygun görüntüler oluşturmanıza olanak tanır
- Arka plan kaldırıcı, fotoğraf düzenleme konusunda zaman kazandırır
- Animasyon oluşturucular dahil olmak üzere profesyonel şablonlar, özel tasarım seçeneklerinizi genişletir
- Sihirli yeniden boyutlandırma aracı, farklı platformlarda paylaşım için görüntü boyutunu anında kırpmanıza ve ayarlamanıza olanak tanır
Basitleştirilmiş sınırlamalar
- Çok sayıda özellik ve şablon olduğu için bir öğrenme eğrisi vardır
- Arayüz karmaşık olabilir, bu da doğru aracı hemen bulmayı zorlaştırabilir
Basitleştirilmiş fiyatlandırma
- Ücretsiz Tasarım: 0
- Design Pro: Aylık 9 $
- Tasarım İşleri: Aylık 15 $
Basitleştirilmiş derecelendirmeler ve yorumlar
- G2: 4,6/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (100+ yorum)
📮ClickUp Insight: Ankete katılanların %11'i yapay zekayı öncelikle beyin fırtınası ve fikir üretme için kullanıyor . Peki bu parlak fikirler daha sonra ne oluyor? İşte bu noktada , beyin fırtınası oturumundaki fikirleri anında görevlere dönüştürmenize yardımcı olan ClickUp Beyaz Tahtalar gibi yapay zeka destekli bir beyaz tahtaya ihtiyacınız var .
Bir kavramı tam olarak açıklayamıyorsanız, AI görüntü oluşturucuya komutunuzu girerek görsel oluşturmasını isteyin. İşiniz için fikir üretmenizi, görselleştirmenizi ve daha hızlı çalışmanızı sağlayan her şeyi içeren uygulama!
6. Starryai
Bu araç, metin açıklamalarını alır ve derin öğrenme modelleri ve algoritmaları kullanarak muhteşem sanat eserleri oluşturur. Her gün ücretsiz olarak beş adede kadar görüntü oluşturun ve oluşturduğunuz içeriklerin tam sahipliğinin keyfini çıkarın. Çeşitli platformlarda kullanmak için stilleri ve en boy oranlarını özelleştirin.
starryai en iyi özellikler
- 1.000'den fazla stil, anime, gerçekçi görüntüler veya farklı bir şeyden hoşlanıyor olsanız da başyapıtlar yaratmanızı sağlar
- Tek bir tıklama ile benzer tarzda birkaç görüntü oluşturmak için Toplu Oluşturma özelliğini kullanın
- Hareket halindeyken oluşturmak için iOS veya Android'de mobil uygulamayı kullanın
- İstediğiniz şekilde paylaşmak için tam sahiplik haklarının keyfini çıkarın
starryai sınırlamaları
- İstem verirken özelleştirme için birçok fırsat var, ancak düzenleme işlevselliği çok fazla değil
- Krediler, günde oluşturabileceğiniz görüntü sayısını sınırlar
starryai fiyatlandırma
- Ücretsiz: Ücretsizdir, ancak günde beş görüntü ile sınırlıdır
starryai puanları ve yorumları
- G2: Yok
- Capterra: Yok
7. Hotpot. ai
Hotpot, başyapıtlar yaratmak için bir dizi üretken AI görüntü aracı sunar. Nesneleri kaldırın, sanat eserlerini kişiselleştirin ve kendinizi bir AI avatar olarak görün. Diğer özellikler arasında eski fotoğrafları renklendirerek ve hasarlı resimleri geri yükleyerek mevcut görüntüleri güncelleme yeteneği bulunur. 📸
Hotpot'un en iyi özellikleri
- Platforma göre segmentlere ayrılmış farklı görüntü türleri için şablonlar, çeşitli pazarlama amaçları için ihtiyacınız olan görüntüleri oluşturmanıza olanak tanır
- AI stok fotoğraflarından oluşan bir veritabanı, ticari ihtiyaçlar için görüntü paylaşımını kolaylaştırır
- Düzinelerce araç, görüntü oluşturmayı parçalara ayırarak istediğiniz değişiklikleri yapmanızı sağlar
- Cihaz MockUps ve Grafik araçları, ürünlerine sanatsal tasarımlar eklemek isteyen geliştiriciler için idealdir
Hotpot sınırlamaları
- Özelleştirme, diğer sanat oluşturma araçlarına kıyasla sınırlıdır
- Görüntü oluşturulduktan sonra herhangi bir düzenleme yapamazsınız
Hotpot fiyatlandırması
- Kredilere göre: Farklı özellikler ve ayarlar farklı miktarlarda kredi gerektirir, bu nedenle fiyatlandırma, aracı tam olarak ne amaçla kullandığınıza bağlıdır
Popüler puanlar ve yorumlar
- G2: Yok
- Capterra: Yok
8. Synthesia
Synthesia, metni alıp sadece görüntülere değil, videolara dönüştürdüğü için bu listedeki çoğu araçtan farklıdır. 120'den fazla dilde AI sesleri ile, nerede olurlarsa olsunlar hedef kitlenize kolayca ulaşabilirsiniz. Kullanımı kolay düzenleme araçları deneyim veya beceri gerektirmez, böylece giriş seviyesindeki takım üyeleri bile değişiklikler yapabilir. 🤩
Synthesia'nın en iyi özellikleri
- Videolarda markanızı veya sesinizi temsil etmek için 140'tan fazla avatar arasından seçim yapın
- Bu araç, sıkıcı sunumların ve metinlerin yerini alarak daha ilgi çekici ve bilgilendirici bir yaklaşım sunar
- Bir senaryo oluşturun, videoyu özelleştirin, gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın ve hepsini tek bir alandan indirin
- Basit bir slayt düzenleyici ile, bu aracı kullanmak için profesyonel olmanıza gerek yok
Synthesia sınırlamaları
- Bazı planlar, oluşturabileceğiniz video sayısını sınırlar
- Bazı kullanıcılar, kalite seviyesinin profesyonel düzeyde olmadığını ve yalnızca belirli durumlarda kullanışlı olduğunu belirtti
Synthesia fiyatlandırması
- Kişisel: Aylık 30 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Synthesia puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (900+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (60+ yorum)
Synthesia alternatiflerine göz atın!
9. Gencraft
Birkaç kelimeyi alın ve Gencraft kullanarak bunları görüntülere ve videolara dönüştürün. Birkaç anahtar kelime ekleyerek yeni fikirler üretin ve görüntü oluşturucunun ortaya çıkardıklarını görün. Aracı, markanızın sesini ve stilini görüntülere dahil etmesi için yönlendirerek tutarlı marka görüntüleri oluşturun.
Gencraft'ın en iyi özellikleri
- Streetwear, kozmik ve lüks gibi stiller, istediğiniz havada görüntüler oluşturmanıza olanak tanır
- Görüntü oluşturmak 30 saniye veya daha az sürer
- Ne oluşturmak istediğinizden emin değilseniz, birkaç anahtar kelime yazın ve araç size fikirler sunacaktır
Gencraft sınırlamaları
- Ücretsiz aboneler, görüntüleri ticari amaçlarla kullanamaz
- Görüntüler, ücretsiz hesap kullanıcıları için yalnızca 30 gün boyunca saklanır
Gencraft fiyatlandırması
- Başlangıç: 3,99 $/hafta
- Pro: 9,99 $/hafta
Gencraft puanları ve yorumları
- G2: Yok
- Capterra: Yok
10. Visme
Visme, sunumlardan veri grafiklerine ve görüntülere kadar her şeyi oluşturan bir AI içerik oluşturma aracıdır. Sosyal medya grafikleri ve videoları gibi markalı görüntüleri hızlı bir şekilde oluşturmak için kullanın. Pazarlama sunumlarına veya takım için şirket içi belgelere grafikler eklemek için bir AI pazarlama aracı olarak kullanın. 🙌
Visme'nin en iyi özellikleri
- Görüntü kütüphanesi milyonlarca benzersiz grafik ve fotoğraf içerir
- Kullanım durumuna göre arama yaparak görüntü kitaplığını ihtiyaçlarınıza göre daraltın
- Tasarım takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın, geri bildirim alın ve yeni grafikler için fikirler üretin
- Araç ayrıca yerleşik bir içerik takvimi ve etkileşimli tasarımlar da sunar
Visme sınırlamaları
- Kullanıcılar, düzenlerdeki hataları düzeltmenin zor olduğunu belirtti
- Öğrenme eğrisi, arayüzde gezinmeyi öğrenmek de dahil olmak üzere oldukça diktir
Visme fiyatlandırması
- Temel: Ücretsiz
- Başlangıç: 29 $/ay
- Pro: 59 $/ay
- Takımlar için: özel fiyatlandırma
Visme puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (300'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (600'den fazla yorum)
11. DeepAI
DeepAI, ürün yöneticisi, sanatçı veya pazarlama uzmanı olsanız da görüntü oluşturmak ve yaratıcılığınızı artırmak için bir dizi araç sunar. İlham almak için AI görüntü kitaplığını keşfedin veya kendi tasarımınızı yükleyin ve AI özelliklerini kullanarak düzenlemeler yapın.
DeepAI'nin en iyi özellikleri
- Bir metin komutu girin, bir stil seçin ve oluştur düğmesine basın, hızlıca bir görüntü oluşturun
- Görüntü düzenleyiciyi kullanarak fotoğrafta hızlı düzeltmeler yapın
- Özel görüntüler için süper çözünürlük ve kararlı yayılma özelliklerini kullanın
- Toplulukta arama yaparak diğer kullanıcılar tarafından oluşturulan ilham verici tasarımları keşfedin
DeepAI sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, aracın genellikle bulanık görüntüler oluşturduğunu fark etti
- Hatalı ve yavaş olabilir
DeepAI fiyatlandırması
- Kullandıkça Öde: 5 ila 1.000 dolar arasında kredi satın alın
- DeepAI Pro olun: Kredi limitleriyle aylık 4,99 $
DeepAI puanları ve yorumları
- G2: Yok
- Capterra: Yok
Süreçlerinizi İleriye Taşımak için AI'dan Yararlanın
Bu Dall-E alternatifleriyle, metinden görüntü oluşturmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Markalaşma, tanıtım ve pazarlama için bu araçlardan birini kullanarak zamandan tasarruf edin ve yaratıcılığınızı artırın.
Daha kapsamlı bir araca ihtiyacınız olduğunda, ClickUp'tan daha iyisi yoktur. Bugün ClickUp'a kaydolun ve tüm süreçlerinizi kolaylaştırmak ve işinizde bir sanatçı gibi hissetmek için yapay zekayı kullanmaya başlayın. 🙌