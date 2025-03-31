aI Görüntüler Oluşturmak için 11 Dall-E Alternatifi (Ücretsiz ve Ücretli)

AI, içerik oluşturmayı değiştirdi. Ve burada sadece yazmaktan bahsetmiyoruz.

Günümüzün yapay zeka araçları, blog yazıları yazmaktan çeşitli tarzlarda çarpıcı sanat eserleri üretmeye kadar her şeyi yapabilir. 🎨

Sanatı hobi olarak seviyor ya da işinizde kullanıyor olsanız da, muhtemelen AI sanat oluşturucularına aşinasınızdır. En çok konuşulan araçlardan biri, ChatGPT'nin arkasındaki şirket olan OpenAI'nin metin-sanat görüntü oluşturucusu Dall-E'dir.

Dall-E, modaya uygun bir araç olsa da, bloktaki tek sanat oluşturucu değildir. Sanat yaratmak için makine öğrenimi ve doğal dil işleme araçları arıyorsanız, bu liste tam size göre.

Burada, Dall-E hakkında biraz daha bilgi vereceğiz ve diğer AI sanat oluşturucuları değerlendirirken nelere dikkat etmeniz gerektiğini anlatacağız. Ardından, sanatsal içerik oluşturma süreciniz için en iyi 11 Dall-E alternatifi ve diğer AI araçlarını paylaşacağız.

⏰ 60 saniyelik özet AI sanat oluşturucular içerik oluşturmayı dönüştürüyor: Dall-E gibi araçlar, Dall-E gibi araçlar, metin komutlarını kullanarak hobi amaçlı kullanıcılardan profesyonellere kadar çeşitli ihtiyaçlara hitap eden, çeşitlilik içeren ve çarpıcı görsel sanat eserleri oluşturur

Dall-E, önde gelen bir metin-görüntü AI'sıdır, ancak birçok alternatif mevcuttur: Dall-E iyi bilinmesine rağmen, kullanıcılar bir AI sanat oluşturucu seçerken kullanıcı arayüzü, düzenleme yetenekleri, özelleştirme, hız, kullanım hakları ve sanat stili çeşitliliği gibi faktörleri göz önünde bulundurmalıdır

Bir dizi Dall-E alternatifi, çeşitli özellikler sunar: Makale, ClickUp, Midjourney, Fotor ve diğerleri dahil olmak üzere 11 alternatifi öne çıkarır. Her biri, Makale, ClickUp, Midjourney, Fotor ve diğerleri dahil olmak üzere 11 alternatifi öne çıkarır. Her biri, görüntü oluşturma , düzenleme ve video oluşturma veya işbirliği araçları gibi ek özelliklerde benzersiz güçlü yönlere sahiptir

ClickUp, platformunda entegre AI görüntü oluşturma özelliği ile öne çıkıyor: ClickUp, kullanıcıların çalışma alanlarında doğrudan AI destekli görüntüler oluşturmasına olanak tanıyarak işbirliğini geliştirir ve iş akışlarını kolaylaştırır

Her alternatifin kendine özgü güçlü ve zayıf yönleri vardır: İnceleme, her aracın en iyi özellikleri, sınırlamaları, fiyatları ve kullanıcı yorumları hakkında bilgi vererek, kullanıcıların özel ihtiyaçlarına göre bilinçli kararlar almasına yardımcı olur

AI sanat oluşturucular, çeşitli uygulamalar için sayısız avantaj sunar: Bu araçlar zaman tasarrufu sağlar, yaratıcılığı artırır ve markalaşma, pazarlama ve genel içerik oluşturma için çok yönlü çözümler sunarak kullanıcıların iş akışlarında AI'dan yararlanmalarını sağlar

Dall-E nedir?

Dall-E, yazılı komutları alıp bu metne dayalı bir görüntü oluşturan bir AI sanat üreticisidir. 2021 yılında OpenAI tarafından piyasaya sürülen bu araç, ChatGPT3 teknolojisini kullanarak anahtar kelimelerle görüntüler üretir.

Dall-E adı, ünlü ressam Salvador Dali ve Disney'in ünlü robotu Wall-E'ye atıfta bulunmaktadır. Bu isim, teknoloji ile ünlü yeteneklerden ilham alan yeni sanat eserleri arasındaki bağlantıyı öngörmeyi amaçlamaktadır. 🤖

Dall-E, doğal dil işleme (NLP) ve büyük dil modelleri (LLM) kullanan bir sinir ağıdır. Komutları analiz ederken ve görüntüleri geliştirirken 12 milyar parametreye başvurur.

Dall-E 2, AI aracının en son sürümüdür. İlk piyasaya sürülen ürüne kıyasla daha yüksek kaliteli ve fotogerçekçi görüntüler oluşturur. Metne dayalı görüntüler ve daha doğru tasvirler oluşturmak için iki farklı model kullanır.

Dall-E alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Dall-E en ünlü AI görüntü oluşturuculardan biri olsa da, tek seçenek değildir. İhtiyaçlarınıza daha uygun olabilecek birçok başka güçlü AI görüntü oluşturma aracı bulunmaktadır.

Bir sonraki AI sanat aracınızda aramanız gereken özellikler şunlardır:

Kullanıcı dostu arayüz : AI görüntüleri oluşturma konusunda uzman ya da yeni başlayan biri olsanız da, kullanımı kolay bir araç seçin

Düzenleme yetenekleri : Araç harika bir görüntü oluşturabilir, ancak ince ayar yapmak ve tasarımı iyileştirmek için düzenleme özellikleri varsa daha da iyidir

Özelleştirilebilir komut istemleri : Metinden görüntüye komut istemleri oluştururken, tam olarak istediğinizi elde etmek için parametreler ekleyebileceğiniz seçenekleri arayın

Hızlı görüntü oluşturma : Bir araç görüntü oluştururken bütün gün oturup beklemek için vaktiniz yok. Metin komutunuzu alıp dakikalar içinde değil, saniyeler içinde bir görüntü geliştiren bir araç arayın

Kullanım hakları : Bu görüntüleri ticari amaçlarla kullanmayı planlıyorsanız, yasal sorunlardan kaçınmak için görüntü haklarını kontrol ettiğinizden emin olun

Çeşitli sanat stilleri: Gerçekçi görüntüler oluşturmak için temalar ve çeşitli sanat stilleri için özelleştirme sunan metinden görüntüye dönüştürücüler arayın

2025'te Kullanabileceğiniz En İyi 11 Dall-E Alternatifi

En iyi AI görüntü oluşturucuları mu arıyorsunuz? Dall-E'nin bu 11 alternatifi, yüksek kaliteli görüntüler ve dijital sanat eserleri oluşturmak için harika bir yoldur. Sosyal medya gönderilerinde paylaşmak için tasarımlara, blog infografiklerine veya portre tarzı fotoğraflara ihtiyacınız olsun, hedeflerinize ulaşmanızı sağlayacak bir araç mutlaka vardır. ✨

ClickUp ile Görüntüler Oluşturun ClickUp Brain ile metinleri doğrudan Beyaz Tahtalardan görevlere dönüştürün

İster bir projeyi haritalandırıyor, ister tel kafesler tasarlıyor veya pazarlama konseptlerini görselleştiriyor olun, ClickUp takımların soyut fikirleri net görsellere dönüştürmesini sağlar. İletişimi geliştirmek, yaratıcılığı tetiklemek ve iş akışlarını kolaylaştırmak için mükemmel bir araçtır — hepsi tek bir işbirliği platformunda.

ClickUp Beyaz Tahtalar, takımların doğrudan ClickUp çalışma alanlarında yapay zeka destekli görüntüler oluşturmasına olanak tanır. Kullanıcılar, metin komutlarını girerek fikirlerini görsel olarak hayata geçirebilir; bu da beyin fırtınası, proje planlama ve yaratıcı işbirliği için mükemmeldir. Platformdan ayrılmadan kavramları görsellere dönüştürmenin sorunsuz bir yoludur.

ClickUp'ın en iyi özellikleri:

Yazıları saniyeler içinde daha profesyonel, doğrudan veya ilgi çekici hale getirin

AI destekli komut istemlerini kullanarak yüksek kaliteli içeriği hızlıca oluşturun

Herhangi bir metni vurgulayın ve AI araç çubuğunun onu optimize etmesine izin verin

Yönetimsel görevleri kolaylaştırmak için anında özetler ve eylem öğeleri oluşturun

ClickUp platformunda dilleri çevirin, yazım ve dilbilgisi kontrolü yapın

Gerçek zamanlı veya eşzamansız işbirliği için dijital Beyaz Tahtalar ile fikirlerinizi dakikalar içinde hayata geçirin

Görsel Beyin Fırtınası: Daha net iletişim için fikirleri görüntülere dönüştürün

Entegre İşbirliği: Görselleri doğrudan Beyaz Tahtalarda oluşturun ve paylaşın

Sorunsuz Ş Akışı: AI tarafından oluşturulan görüntüleri kaydedin, dışa aktarın veya görevlere bağlayın

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar, ClickUp'ın birçok özelliği ve özelleştirme seçeneği arasında gezinmekte zorlanabilir

AI görüntü oluşturma özelliğine sahip Beyaz Tahtalar henüz mobil uygulamada kullanılamamaktadır

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

2. Midjourney

midjourney aracılığıyla

Midjourney, web sitesine girdiğiniz andan itibaren büyüleyici bir deneyim sunar. Kod satırları gözlerinizin önünde parıldayarak sizi saniyeler içinde çarpıcı dijital sanat eserleri yaratmaya davet eder. Bir komut girin ve saniyeler içinde dijital bir şahesere sahip olun. 🖼️

Midjourney'in en iyi özellikleri

Stil parametreleri, oluşturduğunuz görüntüleri tam olarak istediğiniz gibi yapmak için tasarımları ince ayarlamanıza olanak tanır

Özel özelleştirmelerle tasarımları ince ayarlayın ve oluşturduğunuz görüntüleri tam olarak istediğiniz gibi yapın

AI modeli, iki görüntüyü tek bir tasarımda birleştirmenize olanak tanıyan bir remiks özelliği sunar

Görüntü ağırlığı, en boy oranı ve döşeme parametreleri, görüntülerinizi kontrol etmenizi sağlar

Midjourney sınırlamaları

Araç, anlamlı kelimelerle görüntüler oluşturamaz; tüm metinler harflerin karışımına dönüşür

Bazı kullanıcılar, oluşturulan görüntülerde ellerin ve dişlerin deforme olma eğiliminde olduğunu fark etti

Midjourney fiyatlandırması

Temel : 10 $/ay

Standart : 30 $/ay

Pro : 60 $/ay

Mega: 120 $/ay

Midjourney puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (70+ yorum)

Capterra: Yok

3. Fotor

fotor aracılığıyla

Fotor, fotoğrafları temizlemeyi ve geliştirmeyi çocuk oyuncağı haline getirmek için tasarlanmış bir AI görüntü oluşturucu ve düzenleyicidir. Metinden görüntü oluşturma özelliğini kullanarak sıfırdan yeni bir tasarım oluşturun veya mevcut bir görüntüyü yükleyerek anında iyileştirin. Yerleşik araçları kullanarak arka planı değiştirin, nesneleri kaldırın veya filtreler ekleyin. 👀

Fotor'un en iyi özellikleri

Filtreler ve efektler, vintage fotoğraflar veya anime tarzı gibi belirli stillerde görüntüler oluşturmayı kolaylaştırır

Yazı tipi oluşturucuyu kullanarak görüntünüzün stiline uygun metin ekleyin

Düzinelerce şablonla kolajlar oluşturun, fotoğrafları renklendirin ve çeşitli platformlarda paylaşmak için şık tasarımlar oluşturun

Kısayolları kullanarak tek bir tıklamayla fotoğrafları iyileştirin veya arka planı kaldırın

Fotor sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, düzenleme geçmişi ve katmanlama gibi özelliklerin eksik olduğunu fark etti

Kullanıcı arayüzü çok sezgisel değildir ve yavaş yükleme süreleri ile hatalı olabilir

Fotor fiyatlandırması

Temel : Ücretsiz

Pro : 8,99 $/ay

Pro+: 19,99 $/ay

Fotor puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (80+ yorum)

4. Artguru AI

artguru aracılığıyla

Artguru, metin girdisini alır ve saniyeler içinde görüntüler oluşturur. Bir fotoğraf yükleyin ve punk veya klasik sanat gibi bir stil seçerek stilize bir görüntü oluşturun. İlham mı arıyorsunuz? "Keşfet" veya "Trend" bölümlerine tıklayarak görüntü kataloğuna göz atın.

Artguru'nun en iyi özellikleri

AI Avatar ve Portre Oluşturucu, bir selfie çekip farklı stil filtrelerine göre gerçekçi görüntüler oluşturur

Discord topluluğuna katılın, diğer oluşturucularla sohbet edin, sanat hakkında tartışın ve ilham alın

Arka Plan Kaldırıcı, mevcut bir görüntüyü çok fazla çaba harcamadan saniyeler içinde iyileştirmenizi sağlar

Fotoğraf Geliştirici'yi kullanarak ışıklandırma, renk ve stili anında ayarlayın ve hızlı düzeltmeler yapın

Artguru sınırlamaları

Artguru'nun çevrimdışı sürümü yoktur, bu nedenle kullanmak için bağlantınızın olması gerekir

Gerçek hayattaki fotoğrafçılıkta olduğu kadar ince ayrıntılar üzerinde kontrolünüz yoktur

Artguru fiyatlandırması

Mini : 1,99 $/hafta

Pro: 3,99 $/hafta

Artguru puanları ve yorumları

G2 : Yok

Capterra: Yok

5. Basitleştirilmiş

via Simplified

Simplified, hepsi bir arada bir AI içerik oluşturma aracıdır. AI tarafından oluşturulan sanat, metin yazımı ve sosyal medya yönetimini tek bir alanda sunar. Tek bir tıklama ile AI görüntüleri oluşturun ve milyonlarca ücretsiz şablona ve görüntüye erişin.

Basitleştirilmiş en iyi özellikler

Marka kitleri dahil olmak üzere çok sayıda grafik tasarım aracı , tutarlı bir görünüm için tarzınıza uygun görüntüler oluşturmanıza olanak tanır

Arka plan kaldırıcı, fotoğraf düzenleme konusunda zaman kazandırır

Animasyon oluşturucular dahil olmak üzere profesyonel şablonlar, özel tasarım seçeneklerinizi genişletir

Sihirli yeniden boyutlandırma aracı, farklı platformlarda paylaşım için görüntü boyutunu anında kırpmanıza ve ayarlamanıza olanak tanır

Basitleştirilmiş sınırlamalar

Çok sayıda özellik ve şablon olduğu için bir öğrenme eğrisi vardır

Arayüz karmaşık olabilir, bu da doğru aracı hemen bulmayı zorlaştırabilir

Basitleştirilmiş fiyatlandırma

Ücretsiz Tasarım : 0

Design Pro : Aylık 9 $

Tasarım İşleri: Aylık 15 $

Basitleştirilmiş derecelendirmeler ve yorumlar

G2 : 4,6/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (100+ yorum)

6. Starryai

via starryai

Bu araç, metin açıklamalarını alır ve derin öğrenme modelleri ve algoritmaları kullanarak muhteşem sanat eserleri oluşturur. Her gün ücretsiz olarak beş adede kadar görüntü oluşturun ve oluşturduğunuz içeriklerin tam sahipliğinin keyfini çıkarın. Çeşitli platformlarda kullanmak için stilleri ve en boy oranlarını özelleştirin.

starryai en iyi özellikler

1.000'den fazla stil, anime, gerçekçi görüntüler veya farklı bir şeyden hoşlanıyor olsanız da başyapıtlar yaratmanızı sağlar

Tek bir tıklama ile benzer tarzda birkaç görüntü oluşturmak için Toplu Oluşturma özelliğini kullanın

Hareket halindeyken oluşturmak için iOS veya Android'de mobil uygulamayı kullanın

İstediğiniz şekilde paylaşmak için tam sahiplik haklarının keyfini çıkarın

starryai sınırlamaları

İstem verirken özelleştirme için birçok fırsat var, ancak düzenleme işlevselliği çok fazla değil

Krediler, günde oluşturabileceğiniz görüntü sayısını sınırlar

starryai fiyatlandırma

Ücretsiz: Ücretsizdir, ancak günde beş görüntü ile sınırlıdır

starryai puanları ve yorumları

G2 : Yok

Capterra: Yok

7. Hotpot. ai

Hotpot, başyapıtlar yaratmak için bir dizi üretken AI görüntü aracı sunar. Nesneleri kaldırın, sanat eserlerini kişiselleştirin ve kendinizi bir AI avatar olarak görün. Diğer özellikler arasında eski fotoğrafları renklendirerek ve hasarlı resimleri geri yükleyerek mevcut görüntüleri güncelleme yeteneği bulunur. 📸

Hotpot'un en iyi özellikleri

Platforma göre segmentlere ayrılmış farklı görüntü türleri için şablonlar, çeşitli pazarlama amaçları için ihtiyacınız olan görüntüleri oluşturmanıza olanak tanır

AI stok fotoğraflarından oluşan bir veritabanı, ticari ihtiyaçlar için görüntü paylaşımını kolaylaştırır

Düzinelerce araç, görüntü oluşturmayı parçalara ayırarak istediğiniz değişiklikleri yapmanızı sağlar

Cihaz MockUps ve Grafik araçları, ürünlerine sanatsal tasarımlar eklemek isteyen geliştiriciler için idealdir

Hotpot sınırlamaları

Özelleştirme, diğer sanat oluşturma araçlarına kıyasla sınırlıdır

Görüntü oluşturulduktan sonra herhangi bir düzenleme yapamazsınız

Hotpot fiyatlandırması

Kredilere göre: Farklı özellikler ve ayarlar farklı miktarlarda kredi gerektirir, bu nedenle fiyatlandırma, aracı tam olarak ne amaçla kullandığınıza bağlıdır

Popüler puanlar ve yorumlar

G2 : Yok

Capterra: Yok

8. Synthesia

synthesia aracılığıyla

Synthesia, metni alıp sadece görüntülere değil, videolara dönüştürdüğü için bu listedeki çoğu araçtan farklıdır. 120'den fazla dilde AI sesleri ile, nerede olurlarsa olsunlar hedef kitlenize kolayca ulaşabilirsiniz. Kullanımı kolay düzenleme araçları deneyim veya beceri gerektirmez, böylece giriş seviyesindeki takım üyeleri bile değişiklikler yapabilir. 🤩

Synthesia'nın en iyi özellikleri

Videolarda markanızı veya sesinizi temsil etmek için 140'tan fazla avatar arasından seçim yapın

Bu araç, sıkıcı sunumların ve metinlerin yerini alarak daha ilgi çekici ve bilgilendirici bir yaklaşım sunar

Bir senaryo oluşturun, videoyu özelleştirin, gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın ve hepsini tek bir alandan indirin

Basit bir slayt düzenleyici ile, bu aracı kullanmak için profesyonel olmanıza gerek yok

Synthesia sınırlamaları

Bazı planlar, oluşturabileceğiniz video sayısını sınırlar

Bazı kullanıcılar, kalite seviyesinin profesyonel düzeyde olmadığını ve yalnızca belirli durumlarda kullanışlı olduğunu belirtti

Synthesia fiyatlandırması

Kişisel : Aylık 30 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Synthesia puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (900+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (60+ yorum)

Synthesia alternatiflerine göz atın!

9. Gencraft

gencraft aracılığıyla

Birkaç kelimeyi alın ve Gencraft kullanarak bunları görüntülere ve videolara dönüştürün. Birkaç anahtar kelime ekleyerek yeni fikirler üretin ve görüntü oluşturucunun ortaya çıkardıklarını görün. Aracı, markanızın sesini ve stilini görüntülere dahil etmesi için yönlendirerek tutarlı marka görüntüleri oluşturun.

Gencraft'ın en iyi özellikleri

Streetwear, kozmik ve lüks gibi stiller, istediğiniz havada görüntüler oluşturmanıza olanak tanır

Görüntü oluşturmak 30 saniye veya daha az sürer

Ne oluşturmak istediğinizden emin değilseniz, birkaç anahtar kelime yazın ve araç size fikirler sunacaktır

Gencraft sınırlamaları

Ücretsiz aboneler, görüntüleri ticari amaçlarla kullanamaz

Görüntüler, ücretsiz hesap kullanıcıları için yalnızca 30 gün boyunca saklanır

Gencraft fiyatlandırması

Başlangıç : 3,99 $/hafta

Pro: 9,99 $/hafta

Gencraft puanları ve yorumları

G2 : Yok

Capterra: Yok

10. Visme

visme aracılığıyla

Visme, sunumlardan veri grafiklerine ve görüntülere kadar her şeyi oluşturan bir AI içerik oluşturma aracıdır. Sosyal medya grafikleri ve videoları gibi markalı görüntüleri hızlı bir şekilde oluşturmak için kullanın. Pazarlama sunumlarına veya takım için şirket içi belgelere grafikler eklemek için bir AI pazarlama aracı olarak kullanın. 🙌

Visme'nin en iyi özellikleri

Görüntü kütüphanesi milyonlarca benzersiz grafik ve fotoğraf içerir

Kullanım durumuna göre arama yaparak görüntü kitaplığını ihtiyaçlarınıza göre daraltın

Tasarım takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın, geri bildirim alın ve yeni grafikler için fikirler üretin

Araç ayrıca yerleşik bir içerik takvimi ve etkileşimli tasarımlar da sunar

Visme sınırlamaları

Kullanıcılar, düzenlerdeki hataları düzeltmenin zor olduğunu belirtti

Öğrenme eğrisi, arayüzde gezinmeyi öğrenmek de dahil olmak üzere oldukça diktir

Visme fiyatlandırması

Temel : Ücretsiz

Başlangıç : 29 $/ay

Pro : 59 $/ay

Takımlar için: özel fiyatlandırma

Visme puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (600'den fazla yorum)

11. DeepAI

deepAI aracılığıyla

DeepAI, ürün yöneticisi, sanatçı veya pazarlama uzmanı olsanız da görüntü oluşturmak ve yaratıcılığınızı artırmak için bir dizi araç sunar. İlham almak için AI görüntü kitaplığını keşfedin veya kendi tasarımınızı yükleyin ve AI özelliklerini kullanarak düzenlemeler yapın.

DeepAI'nin en iyi özellikleri

Bir metin komutu girin, bir stil seçin ve oluştur düğmesine basın, hızlıca bir görüntü oluşturun

Görüntü düzenleyiciyi kullanarak fotoğrafta hızlı düzeltmeler yapın

Özel görüntüler için süper çözünürlük ve kararlı yayılma özelliklerini kullanın

Toplulukta arama yaparak diğer kullanıcılar tarafından oluşturulan ilham verici tasarımları keşfedin

DeepAI sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, aracın genellikle bulanık görüntüler oluşturduğunu fark etti

Hatalı ve yavaş olabilir

DeepAI fiyatlandırması

Kullandıkça Öde: 5 ila 1.000 dolar arasında kredi satın alın

DeepAI Pro olun: Kredi limitleriyle aylık 4,99 $

DeepAI puanları ve yorumları

G2 : Yok

Capterra: Yok

Süreçlerinizi İleriye Taşımak için AI'dan Yararlanın

Bu Dall-E alternatifleriyle, metinden görüntü oluşturmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Markalaşma, tanıtım ve pazarlama için bu araçlardan birini kullanarak zamandan tasarruf edin ve yaratıcılığınızı artırın.

Daha kapsamlı bir araca ihtiyacınız olduğunda, ClickUp'tan daha iyisi yoktur. Bugün ClickUp'a kaydolun ve tüm süreçlerinizi kolaylaştırmak ve işinizde bir sanatçı gibi hissetmek için yapay zekayı kullanmaya başlayın. 🙌