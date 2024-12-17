2025'te Sanat Üretimi için En İyi 10 Stable Diffusion Alternatifi

Geçtiğimiz yıl boyunca, ChatGPT ve diğer yapay zeka (AI) metin oluşturucularla ilgili birçok haber görmüş olabilirsiniz. Ancak, sayfadaki (veya ekrandaki) kelimeler, modern kuruluşların ve tasarımcıların AI'yı kullandığı tek yol değildir. Stable Diffusion gibi araçlar, kişisel ve profesyonel kullanım için çarpıcı AI görüntüleri oluşturmanıza yardımcı olur.

Ancak hiçbir görüntü oluşturma aracı mükemmel değildir, hatta mükemmel olmaya yakın bile değildir. Bir nedenden ötürü, gerçekçi görüntüler oluşturmak için alternatif bir araca ihtiyacınız olabilir.

Belki de Stable Diffusion'ın AI sanat oluşturucusunun karmaşıklığı, oldukça zaman alıcı olabilir. Ya da yüksek kaliteli görüntüler oluşturmak için gerekli parametreleri ayarlamakta zorlandınız.

Durum ne olursa olsun, AI tarafından oluşturulan sanat eserleri yaratmanın başka bir yolunu arıyorsunuz. En iyi Stable Diffusion alternatiflerini içeren bu kılavuzla imdadınıza yetişiyoruz.

AI Görüntü Oluşturucu nedir?

AI görüntü oluşturucu, kullanıcının metin komutlarına göre resimler oluşturan bir uygulamadır.

Derin öğrenmeyi kullanan bir AI modeli, bu metinden görüntü oluşturma sürecini mümkün kılar. Model, her türlü görsel ve sanat stilinde kendini eğitir ve bu bilgiye dayalı olarak orijinal bir görsel oluşturmak için sadece birkaç kelimeye ihtiyaç duyar. Ayrıca zamanla öğrenir ve sürekli ve tekrarlı kullanımla yüksek kaliteli görüntüler oluşturma yeteneğini geliştirir.

AI sanat oluşturucular, değerlendirdiği görüntünün yapısını parçalayabilen bir AI türü olan difüzyon modelini kullanır. Bu model, metin komutlarına dayalı olarak benzer yapılara sahip benzersiz görüntüler oluşturmalarını sağlar.

Difüzyon görüntü oluşturma modelleri, geçen yıl hızla popülerlik kazandı. Sanat eserleri veya fonksiyonel grafikler ustaca oluşturma ve mevcut görüntüleri değiştirme yetenekleri, Stable Diffusion veya bir alternatif olsun, ihtiyaçlarınıza uygun bir görüntü oluşturma sistemi bulmayı her zamankinden daha önemli hale getirdi.

Stable Diffusion alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Stable Diffusion alternatiflerinin tam listesine dalmadan önce, bir görüntü oluşturucu seçerken dikkat edilmesi gereken anahtar faktörleri inceleyelim:

Kullanım kolaylığı: Tasarımcılar için herhangi bir AI aracı , öğrenmesi kolay olmalıdır. Uygulama kullanımı imkansızsa, en olağanüstü görüntü oluşturma yetenekleri bile bir anlam ifade etmez

Kullanım hızı: AI görüntü oluşturma yetenekleri ne kadar hızlı? Stable Diffusion yavaşlığıyla bilinir, bu nedenle herhangi bir alternatif hızı önceliklendirmelidir

Güvenilir AI: Araç kendi AI modelini kullanıyor veya mevcut ve önceden ayarlanmış bir modeli kullanıyor olsun, araç, komutla eşleşen çarpıcı görseller oluşturmak için yeterince güvenilir olmalıdır

Düzenleme seçenekleri: Doğru araç, yaratıcı sürecin bir parçası olarak yeni oluşturulan görüntüleri düzenlemenize ve ayarlamanıza olanak tanır

Net kullanım hakları: Yazılım, oluşturduğunuz dijital sanat eserlerini kullanma olanağı sunmuyorsa, en muhteşem görüntüler bile bir anlam ifade etmez

Güçlü bir topluluk: Stable Diffusion, Reddit ve Discord gibi ağlarda geniş bir topluluğa sahiptir, bu nedenle herhangi bir alternatif, görüntü oluşturma ve AI öncelikli görüntü düzenleme konusunda benzer yardım fırsatları sunmalıdır

2025'te Kullanabileceğiniz En İyi 10 Stable Diffusion Alternatifi ve Rakibi

Bunlar, sürekli gelişen AI teknolojisini kullanarak doğal dil komutlarınıza dayalı çarpıcı görüntüler oluşturan en iyi Stable Diffusion alternatiflerimizdir.

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Kullanıcılar, ClickUp Brain'i kullanarak fikirlerini görsel olarak hayata geçirebilir; bu, beyin fırtınası, proje planlama ve yaratıcı işbirliği için mükemmeldir. Platformdan ayrılmadan kavramları görsellere dönüştürmenin sorunsuz bir yoludur.

ClickUp'ın en iyi özellikleri:

Yazıları anında daha profesyonel, doğrudan veya ilgi çekici hale getirin

AI destekli komut istemlerini kullanarak yüksek kaliteli içerikleri hızla oluşturun

Herhangi bir metni vurgulayın ve AI araç çubuğunun onu geliştirmesine izin verin

Yönetimsel görevleri kolaylaştırmak için anında özetler ve eylem öğeleri oluşturun

ClickUp platformunda dilleri çevirin, yazım ve dilbilgisi kontrolü yapın

Gerçek zamanlı veya eşzamansız işbirliği için dijital Beyaz Tahtalar ile fikirlerinizi dakikalar içinde hayata geçirin

Görsel Beyin Fırtınası: Daha net iletişim için fikirleri görüntülere dönüştürün

Entegre İşbirliği: Görselleri doğrudan Beyaz Tahtalarda oluşturun ve paylaşın

Sorunsuz Ş Akışı: AI tarafından oluşturulan görüntüleri kaydedin, dışa aktarın veya görevlere bağlayın

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar, ClickUp'ın kapsamlı özellikleri ve özelleştirme seçenekleri arasında gezinmekte zorlanabilir

AI görüntü oluşturma özelliğine sahip Beyaz Tahtalar henüz mobil uygulamada mevcut değildir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 $

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Kurumsal : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana kullanıcı başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000+ yorum)

2. Midjourney

Midjourney aracılığıyla

En tanınmış metin-görüntü oluşturma araçlarından biri olan Midjourney, en popüler Stable Diffusion alternatiflerinden biridir. Discord sohbetleri aracılığıyla görüntüler oluşturur ve kodlama deneyimi veya uzmanlığı gerektirmeden kolay AI sanat küratörlüğü sağlar.

Midjourney'in en iyi özellikleri

Entegre bir bot, kullanıcıların dakikalar içinde dijital sanat eserleri oluşturmasına yardımcı olacak ipuçları sağlar

Discord içindeki varlığı, kullanıcılara başlangıçtan itibaren etkileşim kurabilecekleri güçlü bir topluluk sunar

Favoriler galerisi, en iyi oluşturduğunuz görüntüleri izlemenize ve kaydetmenize yardımcı olur

Fiyatlandırma kademeleri, kullanıcıların tek bir fiyatla sınırsız görüntü oluşturmasına olanak tanır

Midjourney sınırlamaları

Yalnızca aktif Discord hesabı olan kullanıcılar için mevcuttur

Midjourney, bu listedeki diğer difüzyon modellerine kıyasla nispeten pahalıdır

Midjourney fiyatlandırması

Temel Plan: 10 $/ay

Standart Plan: 30 $/ay

Pro Plan: 60 $/ay

Mega Plan: 120 $/ay

Midjourney puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (70+ yorum)

Capterra: şu ana kadar yorum yok

Midjourney alternatiflerine göz atın!

3. Craiyon

Via Craiyon

Crayon, yeni başlayanlar için mükemmel, kullanıcı dostu bir AI görüntü oluşturucu. Basit metin-görüntü oluşturma özelliği, sanat eserleri, çizimler ve fotoğraflar arasından seçim yapmanızı sağlar. Stable Diffusion'ın birçok alternatifinden farklı olarak, ilk taahhüt olmadan görüntü oluşturucuyu test etmenize olanak tanıyan ücretsiz bir fiyatlandırma kademesi vardır.

Craiyon'un en iyi özellikleri

Negatif komutlar, görüntü oluştururken belirli ayrıntılara odaklanmanızı sağlar. Örneğin, mevcut bir görüntünün herhangi bir teknoloji içermemesi gerektiğini belirtebilirsiniz

"Next Prompt", ChatGPT'yi kullanarak önceki girdilerinize göre yeni bir doğal dil sorgusu önerir

Entegre mock-up'lar, AI tarafından oluşturulan sanat eserlerinin tişörtler ve diğer ürünlerde nasıl görüneceğini görmenize yardımcı olur

Fiyatlandırma kademeniz dahilinde oluşturabileceğiniz görüntü sayısında sınır yoktur

Craiyon sınırlamaları

Sınırlı sunucu hızı, yoğun trafik zamanlarında görüntü oluşturmayı güvenilmez hale getirebilir

Yalnızca masaüstü bilgisayarlar için metin-görüntü oluşturma özelliği mobil uygulama desteği sunmamaktadır

Craiyon fiyatlandırması

Ücretsiz

Destekçi: Aylık 5 $

Profesyonel: Aylık 20 $

Enterprise: fiyatlandırma için iletişime geçin

Craiyon puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (3+ yorum)

Capterra: şu ana kadar yorum yok

4. ArtSmart

ArtSmart AI aracılığıyla

ArtSmart AI, karmaşıklığı bir kat daha artıran difüzyon modelleri sayesinde yenilikçi bir görüntü oluşturucu. Metin komutlarına ek olarak, motorun öğrenmesine ve zamanla çıktısını iyileştirmesine yardımcı olmak için kendi grafiklerinizi yükleyebilirsiniz. En iyisi de, bu sanat oluşturma modeli bu başarıyı, piyasadaki en kullanıcı dostu AI tabanlı görüntü oluşturma seçeneklerinden biri olmaya devam ederken gerçekleştiriyor.

ArtSmart'ın en iyi özellikleri

Metin komutlarınızla görüntüleri yüklemek, daha gerçekçi görüntüler oluşturmanıza yardımcı olur

AI öncelikli görüntü düzenleme, sanat eserlerinizi ilk oluşturulduktan sonra optimize eder

Yardımlı ön ayarlar, fazla kurulum gerektirmeden gerçekçi görüntüler oluşturmayı kolaylaştırır

Oluşturulan görüntüleri koleksiyonlar halinde düzenleme özelliği, daha sonra bulmanızı kolaylaştırır

ArtSmart sınırlamaları

Oluşturulan bazı görüntüler renk açısından farklılık gösterebilir, bu da zaman ve kredi kaybına neden olabilir

Aylık abonelik, özellikle Temel düzeyde hızlı bir şekilde tükenecek sınırlı kredilerle birlikte gelir

ArtSmart fiyatlandırması

Temel: 16 $/ay

Standart: 24,50 $/ay

İş: 32,50 $/ay

ArtSmart puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10+ yorum)

Capterra: 5/5 (1 yorum)

5. Dall-E 2

OpenAI aracılığıyla

Dall-E 2, Stable Diffusion'ın en iyi alternatifleri arasında en önde gelenlerden biridir. OpenAI'daki ChatGPT kurucuları, onu oluşturmak için basit bir öncül kullandı: Metin komutunuzu yazın ve komutunuzun farklı ama benzersiz yorumlarını sunan dört görüntü elde edin.

Dall-E 2'nin en iyi özellikleri

Outpainting, yatay ve dikey kaydırma yoluyla görüntünüzü genişletmeye devam etmenizi sağlar

Dört seçeneği aynı anda oluşturmak, vizyonunuza uygun sanatsal görüntüler oluşturmayı kolaylaştırır

Sık güncellemeler, canlı difüzyon modelleri sayesinde görüntü oluşturma becerilerinizin sürekli gelişmesini sağlar

Telif hakkı olmayan fotoğraflar kullanır, böylece tüm çıktıları gerektiği gibi ticari olarak kullanabilirsiniz

Dall-E 2 sınırlamaları

Görüntü oluştururken bazen uzun komutları karıştırır veya yok sayar

İşlem süreleri Stable Diffusion ve bazı alternatiflerinden daha uzun olabilir

Dall-E 2 fiyatlandırması

1024×1024 piksel görüntü: Görüntü talebi başına 0,02 $

512×512 piksel görüntü: Görüntü isteği başına 0,018 $

256×256 piksel görüntü: Görüntü talebi başına 0,016 $

Dall-E 2 puanları ve yorumları

G2: 3,7/5 (20+ yorum)

Capterra: 5/5 (3+ yorum)

Bu Dall-E alternatiflerine göz atın!

6. AI'yı çağırın

Invoke AI aracılığıyla

Invoke AI, yaratıcı profesyoneller için benzersiz bir görüntü oluşturucu. Metin komutlarını kullanmanın yanı sıra, AI oluşturma yeteneklerini mevcut iş akışlarıyla birleştirerek vizyonunuza ve profesyonel ihtiyaçlarınıza uygun görüntüler oluşturur.

AI'nın en iyi özelliklerini kullanın

Kullanıcıların oluşturduklarınızı çizme, düzenleme ve yineleme yeteneği dahil olmak üzere gelişmiş görüntü oluşturma özellikleri sunar

Entegre tuval arayüzü, takımların birlikte çalışarak görüntüler oluşturmasına olanak tanır

Photoshop ve Illustrator gibi tasarım araçlarıyla doğrudan entegre olur

Gelişmiş güvenlik özellikleri, veritabanınızı ve komut geçmişinizi korur

AI sınırlamalarını çağırın

Bazı metin komutları yanlış olabilir, bu da bu görüntü oluşturucuyu daha gelişmiş işler için en uygun seçenek haline getirir

Difüzyon modelleri, Dall-E 2 gibi alternatiflere kıyasla potansiyel veya olumsuz içeriğe karşı daha az filtreye sahiptir

AI fiyatlandırmasını çağırın

Community Edition: ücretsiz

Indie: 13 $/ay

Kurumsal: fiyatlandırma için iletişime geçin

AI derecelendirmelerini ve yorumlarını çağırın

G2: şu ana kadar yorum yok

Capterra: şu ana kadar yorum yok

7. DreamStudio

DreamStudio aracılığıyla

DreamStudio, Stable Diffusion motorunu kullanır, ancak yine de AI ile görüntü oluşturmak için geçerli bir alternatiftir. Metin ve görüntü yükleme istemlerini kullanarak herhangi bir biçimde görüntü oluşturan, kullanıcı dostu, açık kaynaklı harika bir araçtır.

Sektör devi Stability AI, DreamStudio'nun (eski adıyla Stable Diffusion) sahibidir. Bu AI tasarım aracı, illüstrasyonlar ve fotogerçekçi görüntüler dahil olmak üzere her amaç için yüksek kaliteli sanat eserleri oluşturmanıza yardımcı olur. 🖼️

Komutunuzu girin veya bir fotoğraf yükleyin, ardından istediğiniz stili ve boyutu seçin. DreamStudio hızlı bir şekilde çalışarak vizyonunuzun birden fazla varyasyonunu oluşturur. Araç, geçmişinizi hatırlar, böylece tüm oluşturmalarınızı takip edebilir ve daha sonra tekrar ziyaret edebilirsiniz.

Bir görüntüde değişiklik yapmanız gerekiyorsa düzenleyiciye başvurun. Katmanlara sahip sonsuz bir çalışma alanıdır ve başyapıtınızın tek tek öğelerini eklemenize, kaldırmanıza ve değiştirmenize olanak tanır. Ayrıca, görüntülerin çözünürlüğünü saniyeler içinde artırabilirsiniz!

DreamStudio'nun en iyi özellikleri

Kapsamlı düzenleme özellikleri, görüntülerinizi geliştirmenize, genişletmenize veya başka şekilde değiştirmenize olanak tanır

Hızlı bellek, görüntü oluşturmak için önceki komutlara geri dönmenize ve bunları iyileştirmenize yardımcı olur

API entegrasyonu, difüzyon modellerini mevcut araçlarınıza ve çalışma alanınıza getirir

Tek bir komutla 10 adede kadar görüntü oluşturabilir

DreamStudio sınırlamaları

Ücretsiz sürümü kullandıktan sonra oturum açtığınızda, anlık belleğiniz sıfırlanır ve sıfırdan başlamanız gerekir

Bu listedeki çoğu Stable Diffusion alternatifinden daha az ön ayar sunar ve daha kapsamlı bir kurulum gerektirir

DreamStudio fiyatlandırması

100 kredi başına 1,18

DreamStudio puanları ve yorumları

G2: şu ana kadar yorum yok

Capterra: şu ana kadar yorum yok

8. CLIP

cLIP aracılığıyla

OpenAI, CLIP'i oluşturmak için ChatGPT ve Dall-E 2'nin en iyi özelliklerini bir araya getirdi. Bu listedeki diğer araçların aksine, CLIP doğal dilden öğrenerek daha iyi ve daha kapsamlı görüntüler oluşturabilir. Diğer bir deyişle, Stable Diffusion gibi sadece bir AI görüntü oluşturucu değil; bilgisayarların interneti gerçekten "görmesini" ve sonuç olarak daha iyi sanat eserleri oluşturmasını sağlayan bir araçtır.

CLIP'in en iyi özellikleri

Kapsamlı sinir ağı, diğer seçeneklere göre daha eksiksiz bir veritabanı oluşturur

ChatGPT ve Dall-E 2 ile entegrasyon, mevcut pazar lideri teknolojiden yararlanır

Yaklaşık 400 milyon görüntü içeren, katlanarak büyüyen bir görüntü veritabanı sunar

CLIP sınırlamaları

CLIP gerçek bir görüntü oluşturucu değildir, bu da onu bu listedeki çoğu seçenekten çok daha karmaşık hale getirir

OpenAI modeli geliştirmekte olduğundan, kullanım yalnızca belirli kullanıcılar için mevcuttur

CLIP fiyatlandırması

OpenAI henüz fiyatlandırma bilgisi sağlamamıştır

CLIP derecelendirmeleri ve yorumları

G2: şu ana kadar yorum yok

Capterra: şu ana kadar yorum yok

9. Playground AI

Playground AI aracılığıyla

Stable Diffusion görüntü oluşturmada mükemmeldir, Playground AI ise otomatik görüntü düzenleyici olarak öne çıkar. Orijinal sanat eserleri oluşturmak için bazı genel yetenekler mevcuttur, ancak bu ürünü en iyi Stable Diffusion alternatiflerinden biri yapan özellikler, mevcut sanat eserlerinizi değiştirmeye odaklanmıştır.

Playground AI'nın en iyi özellikleri

Görüntünün bir bölümünü vurgulayarak metin tabanlı düzenleme komutları kullanma ve ardından uygulamanın bu bölümü nasıl düzenlemesini istediğinizi yazma olanağı sunar

Hariç tutma istemleri, görüntüden istenmeyen öğeleri kaldırmanıza olanak tanır

Karışık Görüntü Düzenleme, birden fazla mevcut görüntüyü yeni ve orijinal bir oluşturma halinde birleştirmenize olanak tanır

Moodboard özelliği, daha büyük bir görsel tuval oluştururken takımınızla kolay işbirliği sağlar

Playground AI sınırlamaları

Diğer seçeneklere kıyasla sınırlı orijinal görüntü oluşturma seçenekleri sunar

Ücretsiz sürümde yoğun saatlerde bekleme süreleri ve kalite ve çözünürlük sınırlamaları vardır

Playground AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Aylık 12 $

Turbo: 36 $/ay

Playground AI puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (2+ yorum)

Capterra: şu ana kadar yorum yok

10. Synthesia

Synthesia aracılığıyla

Tüm görseller statik değildir. Synthesia, piyasadaki en iyi AI video oluşturucu olarak Stable Diffusion alternatifleri listesinde yerini almıştır. Metninizi yazın, görsellerinizi seçin ve yazılımın izleyicileriniz için ilgi çekici bir video oluşturmasını izleyin.

Synthesia'nın en iyi özellikleri

Kapsamlı stil şablonları ve 140'tan fazla sanal avatar ile videonuzu özelleştirin

Sezgisel arayüzü, jeneratörün kullanımına geçişi kolaylaştırmak için PowerPoint gibi sunum uygulamalarına benzer

Yerleşik işbirliği özellikleri, sizin ve takımınızın etkili bir şekilde birlikte çalışmasını sağlar

Tarayıcı tabanlı bir uygulama olup, herhangi bir cihazdan dinamik olarak videolar oluşturmanıza olanak tanır

Synthesia sınırlamaları

AI sesleri sentetik gelebilir ve gerçek seslendirme kadar otantik değildir

AI sesini bazı nadir kelimeleri doğru telaffuz etmek için eğitmek zor olabilir

Synthesia fiyatlandırması

Kişisel: 22,50 $/ay

Kurumsal: fiyatlandırma için iletişime geçin

Synthesia puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (100+ yorum)

Synthesia alternatiflerini inceleyin!

Stable Diffusion popüler bir seçenek olabilir, ancak AI ile sanat yaratmanın tek yolu değildir. Çok sayıda Stable Diffusion alternatifi, yaratıcı sürecinize AI eklemenize yardımcı olabilir ve en yeni AI sanat modellerinden yararlanarak izleyicilerinizin seveceği görüntüler oluşturabilirsiniz.

Ve bu, AI entegrasyonlarınızı metinden görüntüye AI'nın ötesine taşıdığınızda keşfedeceğiniz fırsatlara henüz girmeden önce.

ClickUp bir görüntü oluşturucu değildir; takımınıza mükemmel bir katkı sağlayabilecek yeni nesil bir proje yönetimi ve verimlilik aracıdır. En iyisi, tanıtım planları tamamen ücretsizdir ve Stable Diffusion'a alternatif olarak tercih ettiğiniz araçları denemenize yardımcı olur.

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