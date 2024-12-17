2025'te Sanat Üretimi için En İyi 10 Stable Diffusion Alternatifi

Geçtiğimiz yıl boyunca, ChatGPT ve diğer yapay zeka (AI) metin oluşturucularla ilgili birçok haber görmüş olabilirsiniz. Ancak, sayfadaki (veya ekrandaki) kelimeler, modern kuruluşların ve tasarımcıların AI'yı kullandığı tek yol değildir. Stable Diffusion gibi araçlar, kişisel ve profesyonel kullanım için çarpıcı AI görüntüleri oluşturmanıza yardımcı olur.
Ancak hiçbir görüntü oluşturma aracı mükemmel değildir, hatta mükemmel olmaya yakın bile değildir. Bir nedenden ötürü, gerçekçi görüntüler oluşturmak için alternatif bir araca ihtiyacınız olabilir.
Belki de Stable Diffusion'ın AI sanat oluşturucusunun karmaşıklığı, oldukça zaman alıcı olabilir. Ya da yüksek kaliteli görüntüler oluşturmak için gerekli parametreleri ayarlamakta zorlandınız.
Durum ne olursa olsun, AI tarafından oluşturulan sanat eserleri yaratmanın başka bir yolunu arıyorsunuz. En iyi Stable Diffusion alternatiflerini içeren bu kılavuzla imdadınıza yetişiyoruz.
AI Görüntü Oluşturucu nedir?
AI görüntü oluşturucu, kullanıcının metin komutlarına göre resimler oluşturan bir uygulamadır.
Derin öğrenmeyi kullanan bir AI modeli, bu metinden görüntü oluşturma sürecini mümkün kılar. Model, her türlü görsel ve sanat stilinde kendini eğitir ve bu bilgiye dayalı olarak orijinal bir görsel oluşturmak için sadece birkaç kelimeye ihtiyaç duyar. Ayrıca zamanla öğrenir ve sürekli ve tekrarlı kullanımla yüksek kaliteli görüntüler oluşturma yeteneğini geliştirir.
AI sanat oluşturucular, değerlendirdiği görüntünün yapısını parçalayabilen bir AI türü olan difüzyon modelini kullanır. Bu model, metin komutlarına dayalı olarak benzer yapılara sahip benzersiz görüntüler oluşturmalarını sağlar.
Difüzyon görüntü oluşturma modelleri, geçen yıl hızla popülerlik kazandı. Sanat eserleri veya fonksiyonel grafikler ustaca oluşturma ve mevcut görüntüleri değiştirme yetenekleri, Stable Diffusion veya bir alternatif olsun, ihtiyaçlarınıza uygun bir görüntü oluşturma sistemi bulmayı her zamankinden daha önemli hale getirdi.
Stable Diffusion alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?
Stable Diffusion alternatiflerinin tam listesine dalmadan önce, bir görüntü oluşturucu seçerken dikkat edilmesi gereken anahtar faktörleri inceleyelim:
- Kullanım kolaylığı: Tasarımcılar için herhangi bir AI aracı, öğrenmesi kolay olmalıdır. Uygulama kullanımı imkansızsa, en olağanüstü görüntü oluşturma yetenekleri bile bir anlam ifade etmez
- Kullanım hızı: AI görüntü oluşturma yetenekleri ne kadar hızlı? Stable Diffusion yavaşlığıyla bilinir, bu nedenle herhangi bir alternatif hızı önceliklendirmelidir
- Güvenilir AI: Araç kendi AI modelini kullanıyor veya mevcut ve önceden ayarlanmış bir modeli kullanıyor olsun, araç, komutla eşleşen çarpıcı görseller oluşturmak için yeterince güvenilir olmalıdır
- Düzenleme seçenekleri: Doğru araç, yaratıcı sürecin bir parçası olarak yeni oluşturulan görüntüleri düzenlemenize ve ayarlamanıza olanak tanır
- Net kullanım hakları: Yazılım, oluşturduğunuz dijital sanat eserlerini kullanma olanağı sunmuyorsa, en muhteşem görüntüler bile bir anlam ifade etmez
- Güçlü bir topluluk: Stable Diffusion, Reddit ve Discord gibi ağlarda geniş bir topluluğa sahiptir, bu nedenle herhangi bir alternatif, görüntü oluşturma ve AI öncelikli görüntü düzenleme konusunda benzer yardım fırsatları sunmalıdır
2025'te Kullanabileceğiniz En İyi 10 Stable Diffusion Alternatifi ve Rakibi
Bunlar, sürekli gelişen AI teknolojisini kullanarak doğal dil komutlarınıza dayalı çarpıcı görüntüler oluşturan en iyi Stable Diffusion alternatiflerimizdir.
1. ClickUp
Bir proje organize ediyor, tel kafesler tasarlıyor veya pazarlama stratejilerini görselleştiriyor olun, ClickUp takımların soyut fikirleri net görsellere dönüştürmesini sağlar. Tek bir işbirliği platformunda iletişimi geliştirmek, yaratıcılığı ateşlemek ve iş akışlarını kolaylaştırmak için ideal bir araçtır. ClickUp Beyaz Tahtalar, takımların doğrudan ClickUp çalışma alanlarında AI destekli görüntüler oluşturmasına olanak tanır.
Kullanıcılar, ClickUp Brain'i kullanarak fikirlerini görsel olarak hayata geçirebilir; bu, beyin fırtınası, proje planlama ve yaratıcı işbirliği için mükemmeldir. Platformdan ayrılmadan kavramları görsellere dönüştürmenin sorunsuz bir yoludur.
ClickUp'ın en iyi özellikleri:
- Yazıları anında daha profesyonel, doğrudan veya ilgi çekici hale getirin
- AI destekli komut istemlerini kullanarak yüksek kaliteli içerikleri hızla oluşturun
- Herhangi bir metni vurgulayın ve AI araç çubuğunun onu geliştirmesine izin verin
- Yönetimsel görevleri kolaylaştırmak için anında özetler ve eylem öğeleri oluşturun
- ClickUp platformunda dilleri çevirin, yazım ve dilbilgisi kontrolü yapın
- Gerçek zamanlı veya eşzamansız işbirliği için dijital Beyaz Tahtalar ile fikirlerinizi dakikalar içinde hayata geçirin
- Görsel Beyin Fırtınası: Daha net iletişim için fikirleri görüntülere dönüştürün
- Entegre İşbirliği: Görselleri doğrudan Beyaz Tahtalarda oluşturun ve paylaşın
- Sorunsuz Ş Akışı: AI tarafından oluşturulan görüntüleri kaydedin, dışa aktarın veya görevlere bağlayın
ClickUp sınırlamaları
- Yeni kullanıcılar, ClickUp'ın kapsamlı özellikleri ve özelleştirme seçenekleri arasında gezinmekte zorlanabilir
- AI görüntü oluşturma özelliğine sahip Beyaz Tahtalar henüz mobil uygulamada mevcut değildir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana kullanıcı başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin
ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000+ yorum)
2. Midjourney
En tanınmış metin-görüntü oluşturma araçlarından biri olan Midjourney, en popüler Stable Diffusion alternatiflerinden biridir. Discord sohbetleri aracılığıyla görüntüler oluşturur ve kodlama deneyimi veya uzmanlığı gerektirmeden kolay AI sanat küratörlüğü sağlar.
Midjourney'in en iyi özellikleri
- Entegre bir bot, kullanıcıların dakikalar içinde dijital sanat eserleri oluşturmasına yardımcı olacak ipuçları sağlar
- Discord içindeki varlığı, kullanıcılara başlangıçtan itibaren etkileşim kurabilecekleri güçlü bir topluluk sunar
- Favoriler galerisi, en iyi oluşturduğunuz görüntüleri izlemenize ve kaydetmenize yardımcı olur
- Fiyatlandırma kademeleri, kullanıcıların tek bir fiyatla sınırsız görüntü oluşturmasına olanak tanır
Midjourney sınırlamaları
- Yalnızca aktif Discord hesabı olan kullanıcılar için mevcuttur
- Midjourney, bu listedeki diğer difüzyon modellerine kıyasla nispeten pahalıdır
Midjourney fiyatlandırması
- Temel Plan: 10 $/ay
- Standart Plan: 30 $/ay
- Pro Plan: 60 $/ay
- Mega Plan: 120 $/ay
Midjourney puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (70+ yorum)
- Capterra: şu ana kadar yorum yok
Midjourney alternatiflerine göz atın!
3. Craiyon
Crayon, yeni başlayanlar için mükemmel, kullanıcı dostu bir AI görüntü oluşturucu. Basit metin-görüntü oluşturma özelliği, sanat eserleri, çizimler ve fotoğraflar arasından seçim yapmanızı sağlar. Stable Diffusion'ın birçok alternatifinden farklı olarak, ilk taahhüt olmadan görüntü oluşturucuyu test etmenize olanak tanıyan ücretsiz bir fiyatlandırma kademesi vardır.
Craiyon'un en iyi özellikleri
- Negatif komutlar, görüntü oluştururken belirli ayrıntılara odaklanmanızı sağlar. Örneğin, mevcut bir görüntünün herhangi bir teknoloji içermemesi gerektiğini belirtebilirsiniz
- "Next Prompt", ChatGPT'yi kullanarak önceki girdilerinize göre yeni bir doğal dil sorgusu önerir
- Entegre mock-up'lar, AI tarafından oluşturulan sanat eserlerinin tişörtler ve diğer ürünlerde nasıl görüneceğini görmenize yardımcı olur
- Fiyatlandırma kademeniz dahilinde oluşturabileceğiniz görüntü sayısında sınır yoktur
Craiyon sınırlamaları
- Sınırlı sunucu hızı, yoğun trafik zamanlarında görüntü oluşturmayı güvenilmez hale getirebilir
- Yalnızca masaüstü bilgisayarlar için metin-görüntü oluşturma özelliği mobil uygulama desteği sunmamaktadır
Craiyon fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Destekçi: Aylık 5 $
- Profesyonel: Aylık 20 $
- Enterprise: fiyatlandırma için iletişime geçin
Craiyon puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (3+ yorum)
- Capterra: şu ana kadar yorum yok
4. ArtSmart
ArtSmart AI, karmaşıklığı bir kat daha artıran difüzyon modelleri sayesinde yenilikçi bir görüntü oluşturucu. Metin komutlarına ek olarak, motorun öğrenmesine ve zamanla çıktısını iyileştirmesine yardımcı olmak için kendi grafiklerinizi yükleyebilirsiniz. En iyisi de, bu sanat oluşturma modeli bu başarıyı, piyasadaki en kullanıcı dostu AI tabanlı görüntü oluşturma seçeneklerinden biri olmaya devam ederken gerçekleştiriyor.
ArtSmart'ın en iyi özellikleri
- Metin komutlarınızla görüntüleri yüklemek, daha gerçekçi görüntüler oluşturmanıza yardımcı olur
- AI öncelikli görüntü düzenleme, sanat eserlerinizi ilk oluşturulduktan sonra optimize eder
- Yardımlı ön ayarlar, fazla kurulum gerektirmeden gerçekçi görüntüler oluşturmayı kolaylaştırır
- Oluşturulan görüntüleri koleksiyonlar halinde düzenleme özelliği, daha sonra bulmanızı kolaylaştırır
ArtSmart sınırlamaları
- Oluşturulan bazı görüntüler renk açısından farklılık gösterebilir, bu da zaman ve kredi kaybına neden olabilir
- Aylık abonelik, özellikle Temel düzeyde hızlı bir şekilde tükenecek sınırlı kredilerle birlikte gelir
ArtSmart fiyatlandırması
- Temel: 16 $/ay
- Standart: 24,50 $/ay
- İş: 32,50 $/ay
ArtSmart puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (10+ yorum)
- Capterra: 5/5 (1 yorum)
5. Dall-E 2
Dall-E 2, Stable Diffusion'ın en iyi alternatifleri arasında en önde gelenlerden biridir. OpenAI'daki ChatGPT kurucuları, onu oluşturmak için basit bir öncül kullandı: Metin komutunuzu yazın ve komutunuzun farklı ama benzersiz yorumlarını sunan dört görüntü elde edin.
Dall-E 2'nin en iyi özellikleri
- Outpainting, yatay ve dikey kaydırma yoluyla görüntünüzü genişletmeye devam etmenizi sağlar
- Dört seçeneği aynı anda oluşturmak, vizyonunuza uygun sanatsal görüntüler oluşturmayı kolaylaştırır
- Sık güncellemeler, canlı difüzyon modelleri sayesinde görüntü oluşturma becerilerinizin sürekli gelişmesini sağlar
- Telif hakkı olmayan fotoğraflar kullanır, böylece tüm çıktıları gerektiği gibi ticari olarak kullanabilirsiniz
Dall-E 2 sınırlamaları
- Görüntü oluştururken bazen uzun komutları karıştırır veya yok sayar
- İşlem süreleri Stable Diffusion ve bazı alternatiflerinden daha uzun olabilir
Dall-E 2 fiyatlandırması
- 1024×1024 piksel görüntü: Görüntü talebi başına 0,02 $
- 512×512 piksel görüntü: Görüntü isteği başına 0,018 $
- 256×256 piksel görüntü: Görüntü talebi başına 0,016 $
Dall-E 2 puanları ve yorumları
- G2: 3,7/5 (20+ yorum)
- Capterra: 5/5 (3+ yorum)
Bu Dall-E alternatiflerine göz atın!
6. AI'yı çağırın
Invoke AI, yaratıcı profesyoneller için benzersiz bir görüntü oluşturucu. Metin komutlarını kullanmanın yanı sıra, AI oluşturma yeteneklerini mevcut iş akışlarıyla birleştirerek vizyonunuza ve profesyonel ihtiyaçlarınıza uygun görüntüler oluşturur.
AI'nın en iyi özelliklerini kullanın
- Kullanıcıların oluşturduklarınızı çizme, düzenleme ve yineleme yeteneği dahil olmak üzere gelişmiş görüntü oluşturma özellikleri sunar
- Entegre tuval arayüzü, takımların birlikte çalışarak görüntüler oluşturmasına olanak tanır
- Photoshop ve Illustrator gibi tasarım araçlarıyla doğrudan entegre olur
- Gelişmiş güvenlik özellikleri, veritabanınızı ve komut geçmişinizi korur
AI sınırlamalarını çağırın
- Bazı metin komutları yanlış olabilir, bu da bu görüntü oluşturucuyu daha gelişmiş işler için en uygun seçenek haline getirir
- Difüzyon modelleri, Dall-E 2 gibi alternatiflere kıyasla potansiyel veya olumsuz içeriğe karşı daha az filtreye sahiptir
AI fiyatlandırmasını çağırın
- Community Edition: ücretsiz
- Indie: 13 $/ay
- Kurumsal: fiyatlandırma için iletişime geçin
AI derecelendirmelerini ve yorumlarını çağırın
- G2: şu ana kadar yorum yok
- Capterra: şu ana kadar yorum yok
7. DreamStudio
DreamStudio, Stable Diffusion motorunu kullanır, ancak yine de AI ile görüntü oluşturmak için geçerli bir alternatiftir. Metin ve görüntü yükleme istemlerini kullanarak herhangi bir biçimde görüntü oluşturan, kullanıcı dostu, açık kaynaklı harika bir araçtır.
Sektör devi Stability AI, DreamStudio'nun (eski adıyla Stable Diffusion) sahibidir. Bu AI tasarım aracı, illüstrasyonlar ve fotogerçekçi görüntüler dahil olmak üzere her amaç için yüksek kaliteli sanat eserleri oluşturmanıza yardımcı olur. 🖼️
Komutunuzu girin veya bir fotoğraf yükleyin, ardından istediğiniz stili ve boyutu seçin. DreamStudio hızlı bir şekilde çalışarak vizyonunuzun birden fazla varyasyonunu oluşturur. Araç, geçmişinizi hatırlar, böylece tüm oluşturmalarınızı takip edebilir ve daha sonra tekrar ziyaret edebilirsiniz.
Bir görüntüde değişiklik yapmanız gerekiyorsa düzenleyiciye başvurun. Katmanlara sahip sonsuz bir çalışma alanıdır ve başyapıtınızın tek tek öğelerini eklemenize, kaldırmanıza ve değiştirmenize olanak tanır. Ayrıca, görüntülerin çözünürlüğünü saniyeler içinde artırabilirsiniz!
DreamStudio'nun en iyi özellikleri
- Kapsamlı düzenleme özellikleri, görüntülerinizi geliştirmenize, genişletmenize veya başka şekilde değiştirmenize olanak tanır
- Hızlı bellek, görüntü oluşturmak için önceki komutlara geri dönmenize ve bunları iyileştirmenize yardımcı olur
- API entegrasyonu, difüzyon modellerini mevcut araçlarınıza ve çalışma alanınıza getirir
- Tek bir komutla 10 adede kadar görüntü oluşturabilir
DreamStudio sınırlamaları
- Ücretsiz sürümü kullandıktan sonra oturum açtığınızda, anlık belleğiniz sıfırlanır ve sıfırdan başlamanız gerekir
- Bu listedeki çoğu Stable Diffusion alternatifinden daha az ön ayar sunar ve daha kapsamlı bir kurulum gerektirir
DreamStudio fiyatlandırması
- 100 kredi başına 1,18
DreamStudio puanları ve yorumları
- G2: şu ana kadar yorum yok
- Capterra: şu ana kadar yorum yok
8. CLIP
OpenAI, CLIP'i oluşturmak için ChatGPT ve Dall-E 2'nin en iyi özelliklerini bir araya getirdi. Bu listedeki diğer araçların aksine, CLIP doğal dilden öğrenerek daha iyi ve daha kapsamlı görüntüler oluşturabilir. Diğer bir deyişle, Stable Diffusion gibi sadece bir AI görüntü oluşturucu değil; bilgisayarların interneti gerçekten "görmesini" ve sonuç olarak daha iyi sanat eserleri oluşturmasını sağlayan bir araçtır.
CLIP'in en iyi özellikleri
- Kapsamlı sinir ağı, diğer seçeneklere göre daha eksiksiz bir veritabanı oluşturur
- ChatGPT ve Dall-E 2 ile entegrasyon, mevcut pazar lideri teknolojiden yararlanır
- Yaklaşık 400 milyon görüntü içeren, katlanarak büyüyen bir görüntü veritabanı sunar
CLIP sınırlamaları
- CLIP gerçek bir görüntü oluşturucu değildir, bu da onu bu listedeki çoğu seçenekten çok daha karmaşık hale getirir
- OpenAI modeli geliştirmekte olduğundan, kullanım yalnızca belirli kullanıcılar için mevcuttur
CLIP fiyatlandırması
- OpenAI henüz fiyatlandırma bilgisi sağlamamıştır
CLIP derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: şu ana kadar yorum yok
- Capterra: şu ana kadar yorum yok
9. Playground AI
Stable Diffusion görüntü oluşturmada mükemmeldir, Playground AI ise otomatik görüntü düzenleyici olarak öne çıkar. Orijinal sanat eserleri oluşturmak için bazı genel yetenekler mevcuttur, ancak bu ürünü en iyi Stable Diffusion alternatiflerinden biri yapan özellikler, mevcut sanat eserlerinizi değiştirmeye odaklanmıştır.
Playground AI'nın en iyi özellikleri
- Görüntünün bir bölümünü vurgulayarak metin tabanlı düzenleme komutları kullanma ve ardından uygulamanın bu bölümü nasıl düzenlemesini istediğinizi yazma olanağı sunar
- Hariç tutma istemleri, görüntüden istenmeyen öğeleri kaldırmanıza olanak tanır
- Karışık Görüntü Düzenleme, birden fazla mevcut görüntüyü yeni ve orijinal bir oluşturma halinde birleştirmenize olanak tanır
- Moodboard özelliği, daha büyük bir görsel tuval oluştururken takımınızla kolay işbirliği sağlar
Playground AI sınırlamaları
- Diğer seçeneklere kıyasla sınırlı orijinal görüntü oluşturma seçenekleri sunar
- Ücretsiz sürümde yoğun saatlerde bekleme süreleri ve kalite ve çözünürlük sınırlamaları vardır
Playground AI fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: Aylık 12 $
- Turbo: 36 $/ay
Playground AI puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (2+ yorum)
- Capterra: şu ana kadar yorum yok
10. Synthesia
Tüm görseller statik değildir. Synthesia, piyasadaki en iyi AI video oluşturucu olarak Stable Diffusion alternatifleri listesinde yerini almıştır. Metninizi yazın, görsellerinizi seçin ve yazılımın izleyicileriniz için ilgi çekici bir video oluşturmasını izleyin.
Synthesia'nın en iyi özellikleri
- Kapsamlı stil şablonları ve 140'tan fazla sanal avatar ile videonuzu özelleştirin
- Sezgisel arayüzü, jeneratörün kullanımına geçişi kolaylaştırmak için PowerPoint gibi sunum uygulamalarına benzer
- Yerleşik işbirliği özellikleri, sizin ve takımınızın etkili bir şekilde birlikte çalışmasını sağlar
- Tarayıcı tabanlı bir uygulama olup, herhangi bir cihazdan dinamik olarak videolar oluşturmanıza olanak tanır
Synthesia sınırlamaları
- AI sesleri sentetik gelebilir ve gerçek seslendirme kadar otantik değildir
- AI sesini bazı nadir kelimeleri doğru telaffuz etmek için eğitmek zor olabilir
Synthesia fiyatlandırması
- Kişisel: 22,50 $/ay
- Kurumsal: fiyatlandırma için iletişime geçin
Synthesia puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (1.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (100+ yorum)
Synthesia alternatiflerini inceleyin!
Doğru Araçlarla Görüntü Oluşturma Sürecinizi Dönüştürün
Stable Diffusion popüler bir seçenek olabilir, ancak AI ile sanat yaratmanın tek yolu değildir. Çok sayıda Stable Diffusion alternatifi, yaratıcı sürecinize AI eklemenize yardımcı olabilir ve en yeni AI sanat modellerinden yararlanarak izleyicilerinizin seveceği görüntüler oluşturabilirsiniz.
Ve bu, AI entegrasyonlarınızı metinden görüntüye AI'nın ötesine taşıdığınızda keşfedeceğiniz fırsatlara henüz girmeden önce.
ClickUp bir görüntü oluşturucu değildir; takımınıza mükemmel bir katkı sağlayabilecek yeni nesil bir proje yönetimi ve verimlilik aracıdır. En iyisi, tanıtım planları tamamen ücretsizdir ve Stable Diffusion'a alternatif olarak tercih ettiğiniz araçları denemenize yardımcı olur.
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