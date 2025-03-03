2025'in En İyi 12 AI Görüntü Oluşturucusu

AI görüntü oluşturma, özellikle pazarlama materyalleri, tasarım ve eğlence için görseller oluşturma şeklimizi değiştiriyor.
Bu araçlar, profesyonel veya amatör fark etmeksizin herkesin dağınık fikirlerini hızlı bir şekilde yüksek kaliteli görüntülere dönüştürmesini kolaylaştırır.
Yapay zeka kullanarak sosyal medya gönderileri, reklam kampanyası görüntüleri, 3D ürün tasarımları veya kitaplar için illüstrasyonlar oluşturmak mı istiyorsunuz? Mükemmel sonuçlar için tek ihtiyacınız olan ayrıntılı bir komut veya referans görüntüdür.
Bu blog yazısında, görsel olarak çarpıcı görüntüler oluşturmak için en iyi 12 AI görüntü oluşturucuyu paylaşacağım.
⏰ 60 saniyelik özet
İşte bugün mevcut en iyi AI görüntü oluşturucuların listesi:
- Adobe Firefly: Fotogerçekçi görüntüler oluşturmak için en iyisi
- DALL-E 3: Metin içeren görüntüler oluşturmak için en iyisi
- Canva: Ürünleri veya eskizleri görselleştirmek için en iyisi
- Midjourney: Görüntü varyasyonları oluşturmak için en iyisi
- Ideogram: Özel görüntüler oluşturmak için en iyisi
- WOMBO Dream: Soyut görüntüler oluşturmak için en iyisi
- DreamStudio: Yüksek kaliteli görseller oluşturmak için en iyisi
- Meta AI: Stok fotoğraf oluşturmak için en iyisi
- Stable Diffusion: Çeşitli stillerde görüntü oluşturmak için en iyisi
- Leonardo AI: Portre tasarımı için en iyisi
- Craiyon: Basit illüstrasyonlar oluşturmak için en iyisi
AI görüntü oluşturucularda nelere dikkat etmelisiniz?
Bir AI görüntü oluşturucu seçerken dikkate alınması gereken en önemli faktör metin-görüntü doğruluğu veya metin hizalamasıdır. Bu, AI aracının metninizi ne kadar doğru yorumlayıp istediğiniz görsel çıktıya dönüştürdüğünü ifade eder.
Birden fazla aracı değerlendirerek hangisinin karmaşık açıklamaları işleyebildiğini ve en iyi AI tarafından oluşturulan görselleri ürettiğini görün.
Hızlı hizalamanın ötesinde, AI görüntüleri oluşturmak için doğru aracı seçerken dikkate alınması gereken birkaç önemli faktör daha vardır.
Bunlar arasında şunlar yer almaktadır:
- 🖼️ Yüksek görüntü çözünürlüğü: AI oluşturucuların, kolayca yazdırabileceğiniz veya yeniden boyutlandırabileceğiniz net, yüksek kaliteli görüntüler oluşturduğundan emin olun
- 🎨 Çeşitli sanatsal stiller: Soyut tasarımlar, gerçekçi veya sanatsal görüntüler, illüstrasyonlar, storyboard'lar ve çizgi romanlar gibi çeşitli görüntüler tasarlayabilen araçları tercih edin
- ✏️ Kolay özelleştirme ve markalama: Araç, AI tarafından oluşturulan görselleri düzenlemenize ve logolar, filigranlar veya diğer markalama öğeleri eklemenize izin vermelidir.
- 🧠 Hızlı iyileştirme: En iyi görselleri elde etmek için kolay hızlı iyileştirme veya referans görüntülerin eklenmesini destekleyen AI görüntü oluşturucuları arayın
- 🛠️ Gelişmiş tasarım özellikleri: En iyi AI resim oluşturucu, 3D tasarım, aynı görüntünün birden fazla varyasyonunu oluşturma ve bir görüntünün stilini diğerine uygulama gibi ek tasarım özellikleri de sunmalıdır
- 💰 Maliyet ve erişilebilirlik: Aracı, kullanıcıların ücretli aboneliğe geçmeden önce aracı test edebilmeleri için ücretsiz veya deneme sürümleri sunmalıdır
En İyi 12 AI Görüntü Oluşturucu
Kapsamlı testler ve araştırmaların ardından, ClickUp takımı ve ben 2025 için en iyi AI görüntü oluşturucuları bulduk. Bu araçlar, parmaklarınızın ucunda kişisel bir sanatçıya sahip olmak gibidir.
İster profesyonel ister yeni başlayan biri olun, bu araçlarla harika görseller hızlı, kolay ve eğlenceli bir şekilde oluşturabilirsiniz!
1. ClickUp
ClickUp Beyaz Tahtalar, güçlü AI asistanı ClickUp Brain'i kullanarak AI görüntüleri oluşturur. Ayrıntılı bir komut ekledim ve görüntüm birkaç saniye içinde hazır oldu. Bu, fikirleri daha iyi görselleştirmeye ve daha hızlı uygulamaya yardımcı oluyor.
Beyaz Tahtalar ile gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilir, daha iyi hesap verebilirlik için kişilere görevler atayabilir, yapışkan notlar ekleyebilir ve dosya ve belge ekleyebilirsiniz.
📮ClickUp Insight: Ankete katılanların %11'i AI'yı öncelikle beyin fırtınası ve fikir üretme için kullanıyor . Peki bu parlak fikirler daha sonra ne oluyor? İşte bu noktada , beyin fırtınası oturumundaki fikirleri anında görevlere dönüştürmenize yardımcı olan ClickUp Beyaz Tahtalar gibi yapay zeka destekli bir beyaz tahtaya ihtiyacınız var . Bir kavramı tam olarak açıklayamıyorsanız, yapay zeka görüntü oluşturucuya komutunuzu girerek görsel oluşturmasını isteyin. Fikir üretmenizi, görselleştirmenizi ve daha hızlı çalışmanızı sağlayan iş için her şeyi içeren uygulama!
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- AI destekli komut istemleriyle yazınızı anında geliştirin ve net, profesyonel içerikler oluşturun
- Düzenli ve odaklanmış kalmak için otomatik olarak özetler ve eylem öğeleri oluşturun
- Metinleri çevirin ve gramer, imla ve noktalama işaretlerini kolaylıkla kontrol edin
- Dijital beyaz tahtaları kullanarak gerçek zamanlı veya eşzamansız olarak işbirliği yapın
- Özelleştirilebilir iş akışları ve şablonlarla süreçlerinizi kolaylaştırın
ClickUp sınırlamaları
- Beyaz Tahtalarda AI görüntü oluşturma özelliği henüz mobil cihazlarda kullanılamamaktadır
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000+ yorum)
Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?
ClickUp, eşzamansız uyumu çok daha basit ve etkili hale getirdi. Hedefleri ve sonuçları özetlemek ve yapılandırmak için bir çerçeve oluşturarak, uzaktaki takımlar beklentileri anlayabilir ve durum güncellemelerini akıcı bir şekilde sağlayabilir. Beyaz tahtalarla beyin fırtınası yapmak kolaydır, öncelikleri yeniden düzenlemek kolaydır ve referans görüntüleri eklemek vb.
ClickUp, eşzamansız uyumu çok daha basit ve etkili hale getirdi. Hedefleri ve sonuçları özetlemek ve yapılandırmak için bir çerçeve oluşturarak, uzaktaki takımlar beklentileri anlayabilir ve durum güncellemelerini akıcı bir şekilde sağlayabilir. Beyaz tahtalarla beyin fırtınası yapmak kolaydır, öncelikleri yeniden düzenlemek kolaydır ve referans resimler eklemek vb.
2. Adobe Firefly (Fotogerçekçi görüntüler oluşturmak için en iyisi)
Adobe Firefly, Photoshop ve Illustrator gibi uygulamaları içeren Adobe Creative Cloud'un bir parçası olan bir Generative AI aracıdır. Metin komutlarını soyut, portre ve manzara gibi çeşitli stillerde görüntülere dönüştürebilir.
Görüntü stili için referans sağlayabilirim ve basit bir metin komutuyla herhangi bir görüntüye benzersiz metin efektleri ve dokular uygulayabilir. Generative Fill özelliği, mevcut bir görsele nesneleri kaldırmam veya eklemem yardımcı oluyor ve sonuçta fotogerçekçi bir görüntü elde ediyorum. Firefly ayrıca AI tasarımlarının düzenlenebilir şablonlar olarak kaydedilmesine olanak tanıyarak sorunsuz tasarım projesi yönetimi sağlıyor.
Adobe Firefly'ın en iyi özellikleri
- Ek kredi karşılığında 2K çözünürlüğe kadar yüksek kaliteli AI tarafından oluşturulan sanat eserleri elde edin
- Birden fazla renk varyasyonuyla vektör tasarımları (geometrik şekillerden oluşan) oluşturun
- Görüntüleri yeniden boyutlandırın ve Generative Extend özelliği ile ekstra alanı doğal bir şekilde doldurun
- Metin istemleriyle videolar oluşturun (şu anda beta modunda)
Adobe Firefly sınırlamaları
- Birden fazla deneme ile kalite düşebilir ve görüntüler bazen bozuk veya tutarsız görünebilir
Adobe Firefly fiyatlandırması
- Ücretsiz
- 100 kredi için aylık 4,99 $
Adobe Firefly puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (50+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
Gerçek kullanıcılar Adobe Firefly hakkında ne diyor?
En favori özelliğim, referans görüntüleri yükleyerek efektler veya öğeler oluşturup yeni ve orijinal sanat eserleri yaratabilme yeteneği! Platformu iş akışıma entegre etmek çok kolay.
En sevdiğim özellik, referans görüntüleri yükleyerek efektler veya öğeler oluşturup yeni ve orijinal sanat eserleri yaratabilme yeteneği! Platformu iş akışıma entegre etmek çok kolay.
3. DALL-E 3 (Metin içeren görüntüler oluşturmak için en iyisi)
DALL-E 3, OpenAI tarafından geliştirilen bir metin-görüntü oluşturucu. ChatGPT üzerinde yerel olarak geliştirilmiştir ve ChatGPT'ye aşina olan kullanıcılar için etkili bir şekilde çalışır. Daha rafine ve keskin görseller oluşturmak için canlı dokular, ışıklandırma ve karmaşık ayrıntılar ekleme özelliğini beğeniyorum.
DALL-E 3'ün en iyi özelliklerinden biri, görüntüler içinde doğru ve okunaklı metinler oluşturmasıdır. Ayrıca, mevcut bir görüntünün bazı kısımlarını değiştirmek için de kullanabilirsiniz. Orijinal tasarımla tutarlılığı korurken, bir sahneyi iyileştirmeye, öğeleri değiştirmeye veya eklemeye yardımcı olur. Ancak, ChatGPT Ücretsiz planıyla günde yalnızca iki görüntü oluşturabilirsiniz.
DALL-E 3'ün en iyi özellikleri
- Metin içeren posterler, afişler, memler veya diğer tasarımlar oluşturun
- Fotogerçekçilikten izlenimciliğe, karikatürlere veya fütüristik estetiğe kadar uzanan sanatsal stilleri belirtin
- Son derece karmaşık sahneler, birden fazla karakter, ayrıntılı arka planlar ve karmaşık ilişkiler içeren görüntüler tasarlayın
DALL-E 3 sınırlamaları
- Sınırlı en boy oranları ve kusurlu insan detaylarıyla bir seferde bir görüntü oluşturur
DALL-E 3 fiyatlandırması
- Ücretsiz
- ChatGPT Plus: 20 $/ay
DALL-E 3 puanları ve yorumları
- Yorumlar yetersiz
✨ Eğlenceli Bilgi: Dall-E adı, ünlü İspanyol sanatçı Salvador Dalí ve ünlü Pixar robotu WALL-E'nin birleşiminden oluşur. Yaratıcılık ve teknolojinin birleşimini temsil eder.
4. Canva (Ürünleri veya eskizleri görselleştirmek için en iyisi)
Canva'nın Çevrimiçi AI Görüntü Oluşturucu, eskizlerinizi ve ürün fikirlerinizi görselleştirmek için yeni başlayanlar için uygun bir araçtır. Metninizi ekleyin ve Suluboya, Filmik, Neon, Renkli Kalem veya Retrowave gibi bir stil seçin, Canva sizin için bir görüntü oluştursun.
Öne çıkan özelliklerinden biri, tasarım temanız temelinde otomatik olarak önerilen AI destekli yazı tipi kombinasyonları ve renk paletleri önerileridir. Bu özellik, yaratıcı süreci daha sorunsuz hale getirir.
Canva'da en çok sevdiğim şey, uygulama içinde farklı AI sanat oluşturucuları entegre etmesi. Yaratıcılığınızı geliştirmek için Canva'nın Magic Media, Leonardo.AI'nin Dream Lab, OpenAI'nin Dall-E veya Google Cloud'un Imagen uygulamalarını keşfedin.
Canva'nın en iyi özellikleri
- Magic Design ile istemlerinize göre tamamen özelleştirilmiş şablonlar oluşturun
- Metin'den Görüntü AI aracını kullanarak sanat stillerini seçerek metin açıklamalarından görüntüler oluşturun
- Magic Write ile görüntüler için başlıklar ve altyazılar gibi kısa formda AI tarafından oluşturulan içerikleri hızla oluşturun
- AI ile oluşturulan görüntüleri simgeler ve illüstrasyonlar kullanarak kolayca ince ayar yapın ve platform içinde tasarımınızı mükemmelleştirin
Canva sınırlamaları
- Diğer bazı AI görüntü oluşturuculara göre daha az stil varyasyonu ve özellik sunar
Canva fiyatlandırması
- Ücretsiz (50 adede kadar görüntü oluşturma)
- Pro: Aylık 15 dolar
- Takımlar: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
Canva puanları ve yorumları
- Capterra: 4,7/5 (12.000'den fazla yorum)
- G2: 4,7/5 (4.300+) yorum
Gerçek kullanıcılar Canva hakkında ne diyor?
Canva, tasarımlarla ilgili her şey için kullandığım uygulama. Logolar, kartvizitler, Youtube küçük görselleri oluşturmak için kullandım ve hatta videoları birleştirmek için bile kullandım. Her seviyeden tüm kullanıcılar için olması çok hoşuma gidiyor. Kullanmak için çok fazla teknik beceri gerektirmiyor. Farklı AI araçlarıyla entegrasyonu, onu şimdi daha da ilginç hale getirdi ve her şey için tek adres gibi. Canva'yı çok seviyorum ve kullanmaya devam edeceğim ve insanlara tavsiye edeceğim.
Canva, tasarımlarla ilgili her şey için kullandığım uygulama. Logolar, kartvizitler, Youtube küçük görselleri oluşturmak için kullandım ve hatta videoları birleştirmek için bile kullandım. Her seviyeden tüm kullanıcılar için olması çok hoşuma gidiyor. Kullanmak için çok fazla teknik beceri gerektirmiyor. Farklı AI araçlarıyla entegrasyonu, onu şimdi daha da ilginç hale getirdi ve her şey için tek adres gibi. Canva'yı çok seviyorum ve kullanmaya devam edeceğim ve insanlara tavsiye edeceğim.
5. Midjourney (Görüntü varyasyonları oluşturmak için en iyisi)
Midjourney, sanatçılar ve grafik tasarımcılar arasında metin komutlarından fotogerçekçi görüntüler oluşturmak için kullanılan bir başka popüler AI görüntü oluşturucu. Discord üzerinden çalışır ve burada komutlarınızı ayarlayabilir ve çıktının çeşitli varyasyonlarını elde edebilirsiniz.
En iyi yanı, tüm Midjourney istemleri için en boy oranını, stili, görüntü çeşitliliğini veya oluşturma hızını ayarlamak için ön tanımlı parametreler belirleyebilmem. MidJourney bir web arayüzüne geçiyor olsa da, hala alfa aşamasında ve yalnızca bazı kullanıcılar tarafından kullanılabilir.
Midjourney'in en iyi özellikleri
- V6 ve Niji dahil olmak üzere farklı AI modellerinden seçim yapın ve çeşitli sanatsal stiller oluşturun
- Parlaklık, kontrast ve doygunluk ayarları ile yüksek çözünürlüklü görüntüler oluşturun
- Arşiv sekmesini kullanarak görüntüleri indirin, düzenleyin ve filtreleyin
- Ticari kullanım haklarına, gizli oluşturma özelliklerine ve ilham almak için topluluk kaynaklarına erişin
Midjourney sınırlamaları
- Discord arayüzü yeni başlayanlar için karmaşıktır ve genel kanallar gizliliği etkileyebilir
Midjourney fiyatlandırması
- Temel: 10 $/ay
- Standart: 30 $/ay
- Pro: 60 $/ay
- Mega: 120 $/ay
Midjourney puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (80+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
Gerçek kullanıcılar Midjourney hakkında ne diyor?
Midjourney, ayrıntı ve kalite açısından genellikle beklentileri aşan, görsel olarak çarpıcı, yüksek çözünürlüklü görüntüler üretir. Komutları yaratıcı bir şekilde yorumlama yeteneği, onu konsept sanat, mood board ve deneysel tasarımlar için harika bir araç haline getirir. Midjourney'in en büyük sınırlaması, diğer tasarım yazılımlarıyla entegrasyonunun olmamasıdır, bu da iş akışlarını yavaşlatabilir. Ek düzenlemeler için görüntüleri Photoshop gibi araçlara aktarmak ve içe aktarmak için ekstra adımlar gerekir, bu da yaratıcı akışı bozabilir.
Midjourney, ayrıntı ve kalite açısından genellikle beklentileri aşan, görsel olarak çarpıcı, yüksek çözünürlüklü görüntüler üretir. İstemleri yaratıcı bir şekilde yorumlama yeteneği, onu konsept sanat, mood board ve deneysel tasarımlar için harika bir araç haline getirir. Midjourney'in en büyük sınırlaması, diğer tasarım yazılımlarıyla entegrasyonunun olmamasıdır, bu da iş akışlarını yavaşlatabilir. Ek düzenlemeler için görüntüleri Photoshop gibi araçlara aktarmak ve içe aktarmak için ekstra adımlar gerekir, bu da yaratıcı akışı bozabilir.
📖 Daha fazla bilgi: AI görüntü oluşturma için en iyi Midjourney alternatifleri ve rakipleri
6. Ideogram (Özel görüntüler oluşturmak için en iyisi)
Ideogram, kullanıcı girdilerine göre yüksek kaliteli fotoğraflar oluşturan, yeni başlayanlar için uygun bir başka AI görüntü oluşturucu. Tüm AI tasarımlarının marka yönergelerine uygun olmasını sağlamak için özel bir renk paleti seçebilirsiniz.
Ayrıca, kendi resimlerinizi iyileştirmek veya yeni bir resim oluşturmak için referans olarak ekleyebilirsiniz. Ideogram'ın Döşeme özelliği, sınırsız dijital sanat eserleri oluşturmanıza yardımcı olur ve resimlerinizi kusursuz arka planlar, desenler veya dokularla donatır.
Ideogram'ın en iyi özellikleri
- Turbo, standart ve yüksek ayrıntı modları dahil olmak üzere keskin 2K çözünürlük ve hızlı işleme seçenekleriyle yüksek kaliteli görüntüler oluşturun
- Magic Fill ve Extend ile resimlerinizi mükemmelleştirin
- Aboneliğiniz sona erdikten sonra bile gizli görüntü oluşturma özelliği ile gizliliğinizi koruyun
- Pro özelliğini kullanarak toplu olarak görseller oluşturun
İdeogram sınırlamaları
- Döşeme ve görüntü yükleme dahil olmak üzere çoğu özelliği ücretli planlarda mevcuttur
Ideogram fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Temel: 8 $/ay
- Artı: Ayda 20 $
- Pro: 60 $/ay
Ideogram puanları ve yorumları
- Yeterli yorum yok
✨ Eğlenceli Bilgi: Her gün 34 milyondan fazla AI görüntüsü oluşturuluyor. Bu, AI araçlarının artık yaratıcılığın demokratikleşmesinde önemli bir rol oynadığını ve bireylerin büyük ölçekte yüksek kaliteli, özel görseller oluşturmasına olanak tanıdığını gösteriyor.
7. WOMBO Dream (Soyut görüntüler oluşturmak için en iyisi)
Wombo Dream, nesneler, soyut tasarımlar ve NFT'ler oluşturmak için yaygın olarak kullanılan bir AI görüntü oluşturucudur. AI tarafından oluşturulan sanat eserleri oluşturmak için temel bir yapı sağlar ve hem sanatçılar hem de acemiler için tasarlanmıştır.
Kullanım kolaylığına rağmen, karmaşık veya sofistike işlerden ziyade hızlı ve deneysel fikirler isteyen kişiler için en uygun iş. Kil, anime, yağlı boya ve retro pop gibi benzersiz stilleriyle görüntü oluşturmayı sevdim.
WOMBO Dream'in en iyi özellikleri
- Kişiselleştirilmiş istemler ve ayarlarla tasarımları özelleştirin ve sınırsız yaratıcılığın keyfini çıkarın
- Dakikalar içinde profesyonel sonuçlar üreten hızlı ve kullanıcı dostu bir deneyimin keyfini çıkarın
- AI ile oluşturulan görüntülerin baskılarını satın alın ve Discord'da sanat yarışmalarına katılın
WOMBO Dream sınırlamaları
- Geleneksel veya gerçekçi projeler için iyi sonuç vermeyebilir
WOMBO Rüya gibi fiyatlar
- Ücretsiz plan
- 9,99 $/ay
- 169,99 $ tek seferlik ödeme
WOMBO Dream puanları ve yorumları
- Yorumlar yetersiz
💡Profesyonel İpucu: Komutlarınızda kontrast ve beklenmedik kombinasyonlar kullanarak yeni yaratıcı olanakların kapısını açın. Örneğin, sadece "uzay istasyonu" istemek yerine, "uzayda yüzen, girişini uzay giysileri giymiş şövalyelerin koruduğu ortaçağ kalesi" gibi bir şey deneyin
Bu komutlar, AI'yı çok farklı dönemleri, stilleri veya temaları harmanlamaya zorlayarak görsel olarak büyüleyici ve yaratıcı görüntüler ortaya çıkarır.
8. DreamStudio (Yüksek kaliteli görseller oluşturmak için en iyisi)
Stability AI tarafından oluşturulan DreamStudio, metinden görüntüler oluşturmak için yapay zeka destekli bir araçtır. Çok çeşitli sanatsal stilleri destekler, bu da onu konsept sanat, oyun tasarımı ve pazarlama görselleri gibi çeşitli yaratıcı projeler için ideal hale getirir. Platform ayrıca, görüntünün kalitesini birden fazla kullanımda tutarlı tutmak için bir yükseltme özelliği de içerir.
DreamStudio'nun kullanıcı dostu arayüzü, hem yeni başlayanlar hem de profesyoneller için erişilebilir olmasını sağlar. Bu, fikirleri yüksek kaliteli görsellere dönüştürmenin basit bir yoludur ve çok çeşitli tasarım gereksinimlerini karşılama esnekliğine sahiptir.
DreamStudio'nun en iyi özellikleri
- Oluşturduğunuz tüm tasarımları takip edin
- Resminizdeki fazladan öğeleri inpainting ile kaldırın
- Derinlik-Görüntü aracıyla görüntülere derinlik ve boyut katın
DreamStudio sınırlamaları
- Sınırlı görüntü özelleştirme seçenekleri sunar
DreamStudio fiyatlandırması
- 1000 kredi başına 10
DreamStudio puanları ve yorumları
- Yorumlar yetersiz
🧠 Biliyor muydunuz? Birçok oyun tasarımcısı ve dünya yaratıcısı, elle çizmek haftalar süren karmaşık fantezi veya bilim kurgu dünyalarını görselleştirmek için AI görüntü oluşturucuları kullanıyor.
9. Meta AI (Stok fotoğraf oluşturmak için en iyisi)
Facebook ve Instagram'dan 1,1 milyar fotoğraftan oluşan devasa bir veri setini kullanan Meta'nın Emu modeli ile desteklenen yeni AI görüntü oluşturucu, görüntü oluşturmaya yeni bir yaklaşım getiriyor. DALL-E veya Midjourney gibi diğer araçlarla karşılaştırıldığında, daha basit ve kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor.
Bu araç, kullanıcıların girdiği metin komutundan dört görüntü seçeneği oluşturur. En boy oranı kontrolü ve negatif komutlar gibi gelişmiş özelliklerin olmamasına rağmen, stok fotoğraflar, blog görselleri ve sosyal medya içeriği gibi hızlı ve yüksek kaliteli görüntüler üretmede mükemmeldir .
Meta AI'nın en iyi özellikleri
- Canlı AI demolarıyla anında yüksek kaliteli görüntüler oluşturun
- Basit komutları kullanarak fotoğrafları zahmetsizce düzenleyin ve özelleştirin
- Statik görüntüleri canlandırın ve ileride kullanmak üzere birden çok biçimde kaydedin
Meta AI sınırlamaları
- Facebook veya Instagram girişi gerektirir ve sınırlı stil ve düzenleme seçeneklerine sahiptir
Meta AI fiyatlandırması
- Ücretsiz
Meta AI derecelendirmeleri ve yorumları
- Yorumlar yetersiz
🧠 Biliyor muydunuz? Meta AI, görüntüleri oluşturmak için Make-A-Scene AI modelini kullanır. Bu, daha ayrıntılı ve gerçekçi görüntüler oluşturmak için kaba eskizleri metin girdisiyle birleştiren bir konsepttir.
📖 Daha fazla bilgi: Meta AI vs. ChatGPT
10. Stable Diffusion (Çeşitli stillerde görüntü oluşturmak için en iyisi)
Stable Diffusion, bir megapiksele kadar yüksek kaliteli görüntüler üreten açık kaynaklı bir AI görüntü oluşturucu. Playground AI ve Google Colab gibi birçok platformda ücretsiz kredi ile kullanılabilir.
En son sürüm olan Stable Diffusion 3. 5, geliştirilmiş fotogerçekçilik ve kullanıcı istemlerine daha doğru odaklanma sağlar. Ayrıca, inpainting (görüntünün bazı kısımlarını düzeltme veya değiştirme) ve outpainting (görüntüyü orijinal sınırlarının ötesine genişletme) özelliklerini de destekler. Güçlü olmasına rağmen, kullanıcılar bir öğrenme eğrisiyle karşılaşabilir.
Stable Diffusion'ın en iyi özellikleri
- Karmaşık talimatları kesin ve özelleştirilmiş görsel çıktılara dönüştürün
- Görseller içinde net, okunabilir metinler oluşturun, markalaşma ve pazarlama için mükemmel
- Daha iyi yaratıcılık için oluşturulan görüntüleri yeniden düzenleyin
- Aydınlatma, duygular ve renk şeması gibi ayarları değiştirerek ayrıntılı görüntüler oluşturun
Stable Diffusion sınırlamaları
- Özelleştirme karmaşık olabilir ve sağlam teknik bilgi gerektirir
Stable Diffusion fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Stable Diffusion puanları ve yorumları
- Yeterli yorum yok
🧠 Biliyor muydunuz? Stable Diffusion Large 3. 5 modeli, yüksek kaliteli görüntüler oluşturmaya yardımcı olan 8 milyardan fazla parametreye sahiptir.
11. Leonardo AI (Portre tasarımı için en iyisi)
Leonardo AI, kullanıcıların metin veya çizimlerden yüksek kaliteli konsept sanat, dijital tasarımlar, portreler, 3D animasyonlar ve illüstrasyonlar oluşturmasına olanak tanıyan bir sanat oluşturma aracıdır. Kullanıcıların grafik tasarım trendlerinden haberdar olmalarına yardımcı olur.
Platform, görüntü, video oyunları ve grafik tasarım oluşturmak için Stable Diffusion modellerini kullanır. Bu aracın en iyi özelliği, daha doğru görüntüler oluşturmak için basit bir fikri karmaşık bir komuta dönüştürmesidir.
Leonardo AI'nın en iyi özellikleri
- Ayrıntılı ve karmaşık komutlarla çarpıcı, yüksek kaliteli görseller sunar
- Tek bir komut satırından oluşturmak istediğiniz görüntülerin sayısını seçin
- Referans görseller yükleyerek AI tarafından oluşturulan karakter tasarımları oluşturun
Leonardo AI sınırlamaları
- AI tarafından oluşturulan görüntüleri düzenlemek için sınırlı seçenekler sunar
- Bazı kullanıcılar, kullanıcı arayüzünün sorunsuz çalışmadığını bildirmiştir
Leonardo AI fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Apprentice: Aylık 12 $
- Artisan Sınırsız: Aylık 30 $
- Maestro Sınırsız: 60 $/ay
- Leonardo for Teams: 24 $/koltuk
Leonardo AI puanları ve yorumları
- Yeterli yorum yok
📖 Daha fazla bilgi: Tasarımcılar için en iyi UX tasarım yazılım araçları
12. Craiyon (Basit illüstrasyonlar oluşturmak için en iyisi)
Daha önce DALL-E Mini olarak bilinen Craiyon, fotoğraflar, çizimler veya vektör illüstrasyonlar oluşturabilen ücretsiz bir AI görüntü oluşturucu. Referans görüntü ekleyebilir, görüntü biçimini seçebilir ve oluşturulan sonuçlardan hariç tutmak istediklerinizi bahsedebilirsiniz.
Araç, başlamanıza yardımcı olmak için hayvanlar, insanlar ve arka planlar gibi çeşitli şablonlar içerir. Craiyon'un kullanımı basit ve ücretsiz olsa da, görüntüleri bazen benzer ve daha az benzersiz görünebilir.
Yine de, kayıt olmadan AI sanat komutlarını denemek için basit bir yoldur.
Craiyon'un en iyi özellikleri
- Bir dakikadan kısa sürede dokuz adede kadar yüksek kaliteli görüntü oluşturun
- Filigran olmadan görüntüleri indirin
- Arka plan oluşturucu ile görüntülerden arka planı kaldırın
Craiyon sınırlamaları
- Ücretsiz sürüm sınırlı özellikler sunar ve yüksek trafikte sorun yaşayabilirsiniz
Craiyon fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Destekçi: Aylık 12 dolar
- Profesyonel: Aylık 24 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Craiyon puanları ve yorumları
- Yeterli yorum yok
📖 Daha Fazla Bilgi: Grafik Tasarımda AI Nasıl Kullanılır?
ClickUp ile Çarpıcı Görüntüler Oluşturun ve Projeleri Görselleştirin
AI görüntü oluşturucular, yenilikçi araçlardan sektörler genelinde yaratıcılar için vazgeçilmez varlıklara dönüştü. Adobe Firefly, DALL-E 3, Midjourney ve Canva gibi araçlarla hayal gücü ve gerçeklik arasındaki sınırlar bulanıklaştı.
Beceri düzeyine bakılmaksızın herkes, eskiden profesyonel sanatçılarla sınırlı olan görüntüleri oluşturabilir. Bu platformlar sadece otomasyonla ilgili değildir; insan yaratıcılığını geliştirerek deneme ve yenilik yapma konusunda sonsuz olanaklar sunar.
Ancak, yaratıcılığınızı artırmak ve işinizi daha iyi görselleştirmenize yardımcı olacak bir AI görüntü oluşturucu arıyorsanız, ClickUp'ı deneyin. Takımınızla gerçek zamanlı olarak görüntüler oluşturabilir ve fikirler üzerinde beyin fırtınası yapabilirsiniz.
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