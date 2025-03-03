2025'in En İyi 12 AI Görüntü Oluşturucusu

AI görüntü oluşturma, özellikle pazarlama materyalleri, tasarım ve eğlence için görseller oluşturma şeklimizi değiştiriyor.

Bu araçlar, profesyonel veya amatör fark etmeksizin herkesin dağınık fikirlerini hızlı bir şekilde yüksek kaliteli görüntülere dönüştürmesini kolaylaştırır.

Yapay zeka kullanarak sosyal medya gönderileri, reklam kampanyası görüntüleri, 3D ürün tasarımları veya kitaplar için illüstrasyonlar oluşturmak mı istiyorsunuz? Mükemmel sonuçlar için tek ihtiyacınız olan ayrıntılı bir komut veya referans görüntüdür.

Bu blog yazısında, görsel olarak çarpıcı görüntüler oluşturmak için en iyi 12 AI görüntü oluşturucuyu paylaşacağım.

⏰ 60 saniyelik özet İşte bugün mevcut en iyi AI görüntü oluşturucuların listesi: Adobe Firefly: Fotogerçekçi görüntüler oluşturmak için en iyisi DALL-E 3: Metin içeren görüntüler oluşturmak için en iyisi Canva: Ürünleri veya eskizleri görselleştirmek için en iyisi Midjourney: Görüntü varyasyonları oluşturmak için en iyisi Ideogram: Özel görüntüler oluşturmak için en iyisi WOMBO Dream: Soyut görüntüler oluşturmak için en iyisi DreamStudio: Yüksek kaliteli görseller oluşturmak için en iyisi Meta AI: Stok fotoğraf oluşturmak için en iyisi Stable Diffusion: Çeşitli stillerde görüntü oluşturmak için en iyisi Leonardo AI: Portre tasarımı için en iyisi Craiyon: Basit illüstrasyonlar oluşturmak için en iyisi

AI görüntü oluşturucularda nelere dikkat etmelisiniz?

Bir AI görüntü oluşturucu seçerken dikkate alınması gereken en önemli faktör metin-görüntü doğruluğu veya metin hizalamasıdır. Bu, AI aracının metninizi ne kadar doğru yorumlayıp istediğiniz görsel çıktıya dönüştürdüğünü ifade eder.

Birden fazla aracı değerlendirerek hangisinin karmaşık açıklamaları işleyebildiğini ve en iyi AI tarafından oluşturulan görselleri ürettiğini görün.

Hızlı hizalamanın ötesinde, AI görüntüleri oluşturmak için doğru aracı seçerken dikkate alınması gereken birkaç önemli faktör daha vardır.

Bunlar arasında şunlar yer almaktadır: 🖼️ Yüksek görüntü çözünürlüğü: AI oluşturucuların, kolayca yazdırabileceğiniz veya yeniden boyutlandırabileceğiniz net, yüksek kaliteli görüntüler oluşturduğundan emin olun

🎨 Çeşitli sanatsal stiller: Soyut tasarımlar, gerçekçi veya sanatsal görüntüler, illüstrasyonlar, storyboard'lar ve çizgi romanlar gibi çeşitli görüntüler tasarlayabilen araçları tercih edin

✏️ Kolay özelleştirme ve markalama: Araç, AI tarafından oluşturulan görselleri düzenlemenize ve logolar, filigranlar veya diğer markalama öğeleri eklemenize izin vermelidir.

🧠 Hızlı iyileştirme: En iyi görselleri elde etmek için kolay hızlı iyileştirme veya referans görüntülerin eklenmesini destekleyen AI görüntü oluşturucuları arayın

🛠️ Gelişmiş tasarım özellikleri: En iyi AI resim oluşturucu, 3D tasarım, aynı görüntünün birden fazla varyasyonunu oluşturma ve bir görüntünün stilini diğerine uygulama gibi ek tasarım özellikleri de sunmalıdır

💰 Maliyet ve erişilebilirlik: Aracı, kullanıcıların ücretli aboneliğe geçmeden önce aracı test edebilmeleri için ücretsiz veya deneme sürümleri sunmalıdır

En İyi 12 AI Görüntü Oluşturucu

Kapsamlı testler ve araştırmaların ardından, ClickUp takımı ve ben 2025 için en iyi AI görüntü oluşturucuları bulduk. Bu araçlar, parmaklarınızın ucunda kişisel bir sanatçıya sahip olmak gibidir.

İster profesyonel ister yeni başlayan biri olun, bu araçlarla harika görseller hızlı, kolay ve eğlenceli bir şekilde oluşturabilirsiniz!

ClickUp ile Görüntü Oluşturun ClickUp Brain ile metinleri doğrudan Beyaz Tahtalardan görevlere dönüştürün

ClickUp Beyaz Tahtalar, güçlü AI asistanı ClickUp Brain'i kullanarak AI görüntüleri oluşturur. Ayrıntılı bir komut ekledim ve görüntüm birkaç saniye içinde hazır oldu. Bu, fikirleri daha iyi görselleştirmeye ve daha hızlı uygulamaya yardımcı oluyor.

ClickUp Brain'i deneyin ClickUp Beyaz Tahtalarda ClickUp Brain'i kullanarak proje fikirlerinizi görselleştirin

Beyaz Tahtalar ile gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilir, daha iyi hesap verebilirlik için kişilere görevler atayabilir, yapışkan notlar ekleyebilir ve dosya ve belge ekleyebilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

AI destekli komut istemleriyle yazınızı anında geliştirin ve net, profesyonel içerikler oluşturun

Düzenli ve odaklanmış kalmak için otomatik olarak özetler ve eylem öğeleri oluşturun

Metinleri çevirin ve gramer, imla ve noktalama işaretlerini kolaylıkla kontrol edin

Dijital beyaz tahtaları kullanarak gerçek zamanlı veya eşzamansız olarak işbirliği yapın

Özelleştirilebilir iş akışları ve şablonlarla süreçlerinizi kolaylaştırın

ClickUp sınırlamaları

Beyaz Tahtalarda AI görüntü oluşturma özelliği henüz mobil cihazlarda kullanılamamaktadır

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

ClickUp, eşzamansız uyumu çok daha basit ve etkili hale getirdi. Hedefleri ve sonuçları özetlemek ve yapılandırmak için bir çerçeve oluşturarak, uzaktaki takımlar beklentileri anlayabilir ve durum güncellemelerini akıcı bir şekilde sağlayabilir. Beyaz tahtalarla beyin fırtınası yapmak kolaydır, öncelikleri yeniden düzenlemek kolaydır ve referans görüntüleri eklemek vb.

ClickUp, eşzamansız uyumu çok daha basit ve etkili hale getirdi. Hedefleri ve sonuçları özetlemek ve yapılandırmak için bir çerçeve oluşturarak, uzaktaki takımlar beklentileri anlayabilir ve durum güncellemelerini akıcı bir şekilde sağlayabilir. Beyaz tahtalarla beyin fırtınası yapmak kolaydır, öncelikleri yeniden düzenlemek kolaydır ve referans resimler eklemek vb.

2. Adobe Firefly (Fotogerçekçi görüntüler oluşturmak için en iyisi)

via Adobe Firefly

Adobe Firefly, Photoshop ve Illustrator gibi uygulamaları içeren Adobe Creative Cloud'un bir parçası olan bir Generative AI aracıdır. Metin komutlarını soyut, portre ve manzara gibi çeşitli stillerde görüntülere dönüştürebilir.

Görüntü stili için referans sağlayabilirim ve basit bir metin komutuyla herhangi bir görüntüye benzersiz metin efektleri ve dokular uygulayabilir. Generative Fill özelliği, mevcut bir görsele nesneleri kaldırmam veya eklemem yardımcı oluyor ve sonuçta fotogerçekçi bir görüntü elde ediyorum. Firefly ayrıca AI tasarımlarının düzenlenebilir şablonlar olarak kaydedilmesine olanak tanıyarak sorunsuz tasarım projesi yönetimi sağlıyor.

Adobe Firefly'ın en iyi özellikleri

Ek kredi karşılığında 2K çözünürlüğe kadar yüksek kaliteli AI tarafından oluşturulan sanat eserleri elde edin

Birden fazla renk varyasyonuyla vektör tasarımları (geometrik şekillerden oluşan) oluşturun

Görüntüleri yeniden boyutlandırın ve Generative Extend özelliği ile ekstra alanı doğal bir şekilde doldurun

Metin istemleriyle videolar oluşturun (şu anda beta modunda)

Adobe Firefly sınırlamaları

Birden fazla deneme ile kalite düşebilir ve görüntüler bazen bozuk veya tutarsız görünebilir

Adobe Firefly fiyatlandırması

Ücretsiz

100 kredi için aylık 4,99 $

Adobe Firefly puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (50+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Adobe Firefly hakkında ne diyor?

En favori özelliğim, referans görüntüleri yükleyerek efektler veya öğeler oluşturup yeni ve orijinal sanat eserleri yaratabilme yeteneği! Platformu iş akışıma entegre etmek çok kolay.

En sevdiğim özellik, referans görüntüleri yükleyerek efektler veya öğeler oluşturup yeni ve orijinal sanat eserleri yaratabilme yeteneği! Platformu iş akışıma entegre etmek çok kolay.

3. DALL-E 3 (Metin içeren görüntüler oluşturmak için en iyisi)

DALL-E 3, OpenAI tarafından geliştirilen bir metin-görüntü oluşturucu. ChatGPT üzerinde yerel olarak geliştirilmiştir ve ChatGPT'ye aşina olan kullanıcılar için etkili bir şekilde çalışır. Daha rafine ve keskin görseller oluşturmak için canlı dokular, ışıklandırma ve karmaşık ayrıntılar ekleme özelliğini beğeniyorum.

DALL-E 3'ün en iyi özelliklerinden biri, görüntüler içinde doğru ve okunaklı metinler oluşturmasıdır. Ayrıca, mevcut bir görüntünün bazı kısımlarını değiştirmek için de kullanabilirsiniz. Orijinal tasarımla tutarlılığı korurken, bir sahneyi iyileştirmeye, öğeleri değiştirmeye veya eklemeye yardımcı olur. Ancak, ChatGPT Ücretsiz planıyla günde yalnızca iki görüntü oluşturabilirsiniz.

DALL-E 3'ün en iyi özellikleri

Metin içeren posterler, afişler, memler veya diğer tasarımlar oluşturun

Fotogerçekçilikten izlenimciliğe, karikatürlere veya fütüristik estetiğe kadar uzanan sanatsal stilleri belirtin

Son derece karmaşık sahneler, birden fazla karakter, ayrıntılı arka planlar ve karmaşık ilişkiler içeren görüntüler tasarlayın

DALL-E 3 sınırlamaları

Sınırlı en boy oranları ve kusurlu insan detaylarıyla bir seferde bir görüntü oluşturur

DALL-E 3 fiyatlandırması

Ücretsiz

ChatGPT Plus: 20 $/ay

DALL-E 3 puanları ve yorumları

Yorumlar yetersiz

✨ Eğlenceli Bilgi: Dall-E adı, ünlü İspanyol sanatçı Salvador Dalí ve ünlü Pixar robotu WALL-E'nin birleşiminden oluşur. Yaratıcılık ve teknolojinin birleşimini temsil eder.

4. Canva (Ürünleri veya eskizleri görselleştirmek için en iyisi)

via Canva

Canva'nın Çevrimiçi AI Görüntü Oluşturucu, eskizlerinizi ve ürün fikirlerinizi görselleştirmek için yeni başlayanlar için uygun bir araçtır. Metninizi ekleyin ve Suluboya, Filmik, Neon, Renkli Kalem veya Retrowave gibi bir stil seçin, Canva sizin için bir görüntü oluştursun.

Öne çıkan özelliklerinden biri, tasarım temanız temelinde otomatik olarak önerilen AI destekli yazı tipi kombinasyonları ve renk paletleri önerileridir. Bu özellik, yaratıcı süreci daha sorunsuz hale getirir.

Canva'da en çok sevdiğim şey, uygulama içinde farklı AI sanat oluşturucuları entegre etmesi. Yaratıcılığınızı geliştirmek için Canva'nın Magic Media, Leonardo.AI'nin Dream Lab, OpenAI'nin Dall-E veya Google Cloud'un Imagen uygulamalarını keşfedin.

Canva'nın en iyi özellikleri

Magic Design ile istemlerinize göre tamamen özelleştirilmiş şablonlar oluşturun

Metin'den Görüntü AI aracını kullanarak sanat stillerini seçerek metin açıklamalarından görüntüler oluşturun

Magic Write ile görüntüler için başlıklar ve altyazılar gibi kısa formda AI tarafından oluşturulan içerikleri hızla oluşturun

AI ile oluşturulan görüntüleri simgeler ve illüstrasyonlar kullanarak kolayca ince ayar yapın ve platform içinde tasarımınızı mükemmelleştirin

Canva sınırlamaları

Diğer bazı AI görüntü oluşturuculara göre daha az stil varyasyonu ve özellik sunar

Canva fiyatlandırması

Ücretsiz (50 adede kadar görüntü oluşturma)

Pro: Aylık 15 dolar

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Canva puanları ve yorumları

Capterra : 4,7/5 (12.000'den fazla yorum)

G2: 4,7/5 (4.300+) yorum

Gerçek kullanıcılar Canva hakkında ne diyor?

Canva, tasarımlarla ilgili her şey için kullandığım uygulama. Logolar, kartvizitler, Youtube küçük görselleri oluşturmak için kullandım ve hatta videoları birleştirmek için bile kullandım. Her seviyeden tüm kullanıcılar için olması çok hoşuma gidiyor. Kullanmak için çok fazla teknik beceri gerektirmiyor. Farklı AI araçlarıyla entegrasyonu, onu şimdi daha da ilginç hale getirdi ve her şey için tek adres gibi. Canva'yı çok seviyorum ve kullanmaya devam edeceğim ve insanlara tavsiye edeceğim.

Canva, tasarımlarla ilgili her şey için kullandığım uygulama. Logolar, kartvizitler, Youtube küçük görselleri oluşturmak için kullandım ve hatta videoları birleştirmek için bile kullandım. Her seviyeden tüm kullanıcılar için olması çok hoşuma gidiyor. Kullanmak için çok fazla teknik beceri gerektirmiyor. Farklı AI araçlarıyla entegrasyonu, onu şimdi daha da ilginç hale getirdi ve her şey için tek adres gibi. Canva'yı çok seviyorum ve kullanmaya devam edeceğim ve insanlara tavsiye edeceğim.

5. Midjourney (Görüntü varyasyonları oluşturmak için en iyisi)

via Midjourney

Midjourney, sanatçılar ve grafik tasarımcılar arasında metin komutlarından fotogerçekçi görüntüler oluşturmak için kullanılan bir başka popüler AI görüntü oluşturucu. Discord üzerinden çalışır ve burada komutlarınızı ayarlayabilir ve çıktının çeşitli varyasyonlarını elde edebilirsiniz.

En iyi yanı, tüm Midjourney istemleri için en boy oranını, stili, görüntü çeşitliliğini veya oluşturma hızını ayarlamak için ön tanımlı parametreler belirleyebilmem. MidJourney bir web arayüzüne geçiyor olsa da, hala alfa aşamasında ve yalnızca bazı kullanıcılar tarafından kullanılabilir.

Midjourney'in en iyi özellikleri

V6 ve Niji dahil olmak üzere farklı AI modellerinden seçim yapın ve çeşitli sanatsal stiller oluşturun

Parlaklık, kontrast ve doygunluk ayarları ile yüksek çözünürlüklü görüntüler oluşturun

Arşiv sekmesini kullanarak görüntüleri indirin, düzenleyin ve filtreleyin

Ticari kullanım haklarına, gizli oluşturma özelliklerine ve ilham almak için topluluk kaynaklarına erişin

Midjourney sınırlamaları

Discord arayüzü yeni başlayanlar için karmaşıktır ve genel kanallar gizliliği etkileyebilir

Midjourney fiyatlandırması

Temel: 10 $/ay

Standart: 30 $/ay

Pro: 60 $/ay

Mega: 120 $/ay

Midjourney puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (80+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Midjourney hakkında ne diyor?

Midjourney, ayrıntı ve kalite açısından genellikle beklentileri aşan, görsel olarak çarpıcı, yüksek çözünürlüklü görüntüler üretir. Komutları yaratıcı bir şekilde yorumlama yeteneği, onu konsept sanat, mood board ve deneysel tasarımlar için harika bir araç haline getirir. Midjourney'in en büyük sınırlaması, diğer tasarım yazılımlarıyla entegrasyonunun olmamasıdır, bu da iş akışlarını yavaşlatabilir. Ek düzenlemeler için görüntüleri Photoshop gibi araçlara aktarmak ve içe aktarmak için ekstra adımlar gerekir, bu da yaratıcı akışı bozabilir.

Midjourney, ayrıntı ve kalite açısından genellikle beklentileri aşan, görsel olarak çarpıcı, yüksek çözünürlüklü görüntüler üretir. İstemleri yaratıcı bir şekilde yorumlama yeteneği, onu konsept sanat, mood board ve deneysel tasarımlar için harika bir araç haline getirir. Midjourney'in en büyük sınırlaması, diğer tasarım yazılımlarıyla entegrasyonunun olmamasıdır, bu da iş akışlarını yavaşlatabilir. Ek düzenlemeler için görüntüleri Photoshop gibi araçlara aktarmak ve içe aktarmak için ekstra adımlar gerekir, bu da yaratıcı akışı bozabilir.

📖 Daha fazla bilgi: AI görüntü oluşturma için en iyi Midjourney alternatifleri ve rakipleri

6. Ideogram (Özel görüntüler oluşturmak için en iyisi)

via Ideogram

Ideogram, kullanıcı girdilerine göre yüksek kaliteli fotoğraflar oluşturan, yeni başlayanlar için uygun bir başka AI görüntü oluşturucu. Tüm AI tasarımlarının marka yönergelerine uygun olmasını sağlamak için özel bir renk paleti seçebilirsiniz.

Ayrıca, kendi resimlerinizi iyileştirmek veya yeni bir resim oluşturmak için referans olarak ekleyebilirsiniz. Ideogram'ın Döşeme özelliği, sınırsız dijital sanat eserleri oluşturmanıza yardımcı olur ve resimlerinizi kusursuz arka planlar, desenler veya dokularla donatır.

Ideogram'ın en iyi özellikleri

Turbo, standart ve yüksek ayrıntı modları dahil olmak üzere keskin 2K çözünürlük ve hızlı işleme seçenekleriyle yüksek kaliteli görüntüler oluşturun

Magic Fill ve Extend ile resimlerinizi mükemmelleştirin

Aboneliğiniz sona erdikten sonra bile gizli görüntü oluşturma özelliği ile gizliliğinizi koruyun

Pro özelliğini kullanarak toplu olarak görseller oluşturun

İdeogram sınırlamaları

Döşeme ve görüntü yükleme dahil olmak üzere çoğu özelliği ücretli planlarda mevcuttur

Ideogram fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: 8 $/ay

Artı: Ayda 20 $

Pro: 60 $/ay

Ideogram puanları ve yorumları

Yeterli yorum yok

✨ Eğlenceli Bilgi: Her gün 34 milyondan fazla AI görüntüsü oluşturuluyor. Bu, AI araçlarının artık yaratıcılığın demokratikleşmesinde önemli bir rol oynadığını ve bireylerin büyük ölçekte yüksek kaliteli, özel görseller oluşturmasına olanak tanıdığını gösteriyor.

7. WOMBO Dream (Soyut görüntüler oluşturmak için en iyisi)

via WOMBO Dream

Wombo Dream, nesneler, soyut tasarımlar ve NFT'ler oluşturmak için yaygın olarak kullanılan bir AI görüntü oluşturucudur. AI tarafından oluşturulan sanat eserleri oluşturmak için temel bir yapı sağlar ve hem sanatçılar hem de acemiler için tasarlanmıştır.

Kullanım kolaylığına rağmen, karmaşık veya sofistike işlerden ziyade hızlı ve deneysel fikirler isteyen kişiler için en uygun iş. Kil, anime, yağlı boya ve retro pop gibi benzersiz stilleriyle görüntü oluşturmayı sevdim.

WOMBO Dream'in en iyi özellikleri

Kişiselleştirilmiş istemler ve ayarlarla tasarımları özelleştirin ve sınırsız yaratıcılığın keyfini çıkarın

Dakikalar içinde profesyonel sonuçlar üreten hızlı ve kullanıcı dostu bir deneyimin keyfini çıkarın

AI ile oluşturulan görüntülerin baskılarını satın alın ve Discord'da sanat yarışmalarına katılın

WOMBO Dream sınırlamaları

Geleneksel veya gerçekçi projeler için iyi sonuç vermeyebilir

WOMBO Rüya gibi fiyatlar

Ücretsiz plan

9,99 $/ay

169,99 $ tek seferlik ödeme

WOMBO Dream puanları ve yorumları

Yorumlar yetersiz

💡Profesyonel İpucu: Komutlarınızda kontrast ve beklenmedik kombinasyonlar kullanarak yeni yaratıcı olanakların kapısını açın. Örneğin, sadece "uzay istasyonu" istemek yerine, "uzayda yüzen, girişini uzay giysileri giymiş şövalyelerin koruduğu ortaçağ kalesi" gibi bir şey deneyin Bu komutlar, AI'yı çok farklı dönemleri, stilleri veya temaları harmanlamaya zorlayarak görsel olarak büyüleyici ve yaratıcı görüntüler ortaya çıkarır.

8. DreamStudio (Yüksek kaliteli görseller oluşturmak için en iyisi)

via DreamStudio

Stability AI tarafından oluşturulan DreamStudio, metinden görüntüler oluşturmak için yapay zeka destekli bir araçtır. Çok çeşitli sanatsal stilleri destekler, bu da onu konsept sanat, oyun tasarımı ve pazarlama görselleri gibi çeşitli yaratıcı projeler için ideal hale getirir. Platform ayrıca, görüntünün kalitesini birden fazla kullanımda tutarlı tutmak için bir yükseltme özelliği de içerir.

DreamStudio'nun kullanıcı dostu arayüzü, hem yeni başlayanlar hem de profesyoneller için erişilebilir olmasını sağlar. Bu, fikirleri yüksek kaliteli görsellere dönüştürmenin basit bir yoludur ve çok çeşitli tasarım gereksinimlerini karşılama esnekliğine sahiptir.

DreamStudio'nun en iyi özellikleri

Oluşturduğunuz tüm tasarımları takip edin

Resminizdeki fazladan öğeleri inpainting ile kaldırın

Derinlik-Görüntü aracıyla görüntülere derinlik ve boyut katın

DreamStudio sınırlamaları

Sınırlı görüntü özelleştirme seçenekleri sunar

DreamStudio fiyatlandırması

1000 kredi başına 10

DreamStudio puanları ve yorumları

Yorumlar yetersiz

🧠 Biliyor muydunuz? Birçok oyun tasarımcısı ve dünya yaratıcısı, elle çizmek haftalar süren karmaşık fantezi veya bilim kurgu dünyalarını görselleştirmek için AI görüntü oluşturucuları kullanıyor.

9. Meta AI (Stok fotoğraf oluşturmak için en iyisi)

via Meta AI

Facebook ve Instagram'dan 1,1 milyar fotoğraftan oluşan devasa bir veri setini kullanan Meta'nın Emu modeli ile desteklenen yeni AI görüntü oluşturucu, görüntü oluşturmaya yeni bir yaklaşım getiriyor. DALL-E veya Midjourney gibi diğer araçlarla karşılaştırıldığında, daha basit ve kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor.

Bu araç, kullanıcıların girdiği metin komutundan dört görüntü seçeneği oluşturur. En boy oranı kontrolü ve negatif komutlar gibi gelişmiş özelliklerin olmamasına rağmen, stok fotoğraflar, blog görselleri ve sosyal medya içeriği gibi hızlı ve yüksek kaliteli görüntüler üretmede mükemmeldir .

Meta AI'nın en iyi özellikleri

Canlı AI demolarıyla anında yüksek kaliteli görüntüler oluşturun

Basit komutları kullanarak fotoğrafları zahmetsizce düzenleyin ve özelleştirin

Statik görüntüleri canlandırın ve ileride kullanmak üzere birden çok biçimde kaydedin

Meta AI sınırlamaları

Facebook veya Instagram girişi gerektirir ve sınırlı stil ve düzenleme seçeneklerine sahiptir

Meta AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Meta AI derecelendirmeleri ve yorumları

Yorumlar yetersiz

🧠 Biliyor muydunuz? Meta AI, görüntüleri oluşturmak için Make-A-Scene AI modelini kullanır. Bu, daha ayrıntılı ve gerçekçi görüntüler oluşturmak için kaba eskizleri metin girdisiyle birleştiren bir konsepttir.

📖 Daha fazla bilgi: Meta AI vs. ChatGPT

10. Stable Diffusion (Çeşitli stillerde görüntü oluşturmak için en iyisi)

via Stable Diffusion

Stable Diffusion, bir megapiksele kadar yüksek kaliteli görüntüler üreten açık kaynaklı bir AI görüntü oluşturucu. Playground AI ve Google Colab gibi birçok platformda ücretsiz kredi ile kullanılabilir.

En son sürüm olan Stable Diffusion 3. 5, geliştirilmiş fotogerçekçilik ve kullanıcı istemlerine daha doğru odaklanma sağlar. Ayrıca, inpainting (görüntünün bazı kısımlarını düzeltme veya değiştirme) ve outpainting (görüntüyü orijinal sınırlarının ötesine genişletme) özelliklerini de destekler. Güçlü olmasına rağmen, kullanıcılar bir öğrenme eğrisiyle karşılaşabilir.

Stable Diffusion'ın en iyi özellikleri

Karmaşık talimatları kesin ve özelleştirilmiş görsel çıktılara dönüştürün

Görseller içinde net, okunabilir metinler oluşturun, markalaşma ve pazarlama için mükemmel

Daha iyi yaratıcılık için oluşturulan görüntüleri yeniden düzenleyin

Aydınlatma, duygular ve renk şeması gibi ayarları değiştirerek ayrıntılı görüntüler oluşturun

Stable Diffusion sınırlamaları

Özelleştirme karmaşık olabilir ve sağlam teknik bilgi gerektirir

Stable Diffusion fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Stable Diffusion puanları ve yorumları

Yeterli yorum yok

🧠 Biliyor muydunuz? Stable Diffusion Large 3. 5 modeli, yüksek kaliteli görüntüler oluşturmaya yardımcı olan 8 milyardan fazla parametreye sahiptir.

11. Leonardo AI (Portre tasarımı için en iyisi)

via Leonardo AI

Leonardo AI, kullanıcıların metin veya çizimlerden yüksek kaliteli konsept sanat, dijital tasarımlar, portreler, 3D animasyonlar ve illüstrasyonlar oluşturmasına olanak tanıyan bir sanat oluşturma aracıdır. Kullanıcıların grafik tasarım trendlerinden haberdar olmalarına yardımcı olur.

Platform, görüntü, video oyunları ve grafik tasarım oluşturmak için Stable Diffusion modellerini kullanır. Bu aracın en iyi özelliği, daha doğru görüntüler oluşturmak için basit bir fikri karmaşık bir komuta dönüştürmesidir.

Leonardo AI'nın en iyi özellikleri

Ayrıntılı ve karmaşık komutlarla çarpıcı, yüksek kaliteli görseller sunar

Tek bir komut satırından oluşturmak istediğiniz görüntülerin sayısını seçin

Referans görseller yükleyerek AI tarafından oluşturulan karakter tasarımları oluşturun

Leonardo AI sınırlamaları

AI tarafından oluşturulan görüntüleri düzenlemek için sınırlı seçenekler sunar

Bazı kullanıcılar, kullanıcı arayüzünün sorunsuz çalışmadığını bildirmiştir

Leonardo AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Apprentice: Aylık 12 $

Artisan Sınırsız: Aylık 30 $

Maestro Sınırsız: 60 $/ay

Leonardo for Teams: 24 $/koltuk

Leonardo AI puanları ve yorumları

Yeterli yorum yok

📖 Daha fazla bilgi: Tasarımcılar için en iyi UX tasarım yazılım araçları

12. Craiyon (Basit illüstrasyonlar oluşturmak için en iyisi)

via Craiyon

Daha önce DALL-E Mini olarak bilinen Craiyon, fotoğraflar, çizimler veya vektör illüstrasyonlar oluşturabilen ücretsiz bir AI görüntü oluşturucu. Referans görüntü ekleyebilir, görüntü biçimini seçebilir ve oluşturulan sonuçlardan hariç tutmak istediklerinizi bahsedebilirsiniz.

Araç, başlamanıza yardımcı olmak için hayvanlar, insanlar ve arka planlar gibi çeşitli şablonlar içerir. Craiyon'un kullanımı basit ve ücretsiz olsa da, görüntüleri bazen benzer ve daha az benzersiz görünebilir.

Yine de, kayıt olmadan AI sanat komutlarını denemek için basit bir yoldur.

Craiyon'un en iyi özellikleri

Bir dakikadan kısa sürede dokuz adede kadar yüksek kaliteli görüntü oluşturun

Filigran olmadan görüntüleri indirin

Arka plan oluşturucu ile görüntülerden arka planı kaldırın

Craiyon sınırlamaları

Ücretsiz sürüm sınırlı özellikler sunar ve yüksek trafikte sorun yaşayabilirsiniz

Craiyon fiyatlandırması

Ücretsiz

Destekçi: Aylık 12 dolar

Profesyonel: Aylık 24 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Craiyon puanları ve yorumları

Yeterli yorum yok

📖 Daha Fazla Bilgi: Grafik Tasarımda AI Nasıl Kullanılır?

ClickUp ile Çarpıcı Görüntüler Oluşturun ve Projeleri Görselleştirin

AI görüntü oluşturucular, yenilikçi araçlardan sektörler genelinde yaratıcılar için vazgeçilmez varlıklara dönüştü. Adobe Firefly, DALL-E 3, Midjourney ve Canva gibi araçlarla hayal gücü ve gerçeklik arasındaki sınırlar bulanıklaştı.

Beceri düzeyine bakılmaksızın herkes, eskiden profesyonel sanatçılarla sınırlı olan görüntüleri oluşturabilir. Bu platformlar sadece otomasyonla ilgili değildir; insan yaratıcılığını geliştirerek deneme ve yenilik yapma konusunda sonsuz olanaklar sunar.

Ancak, yaratıcılığınızı artırmak ve işinizi daha iyi görselleştirmenize yardımcı olacak bir AI görüntü oluşturucu arıyorsanız, ClickUp'ı deneyin. Takımınızla gerçek zamanlı olarak görüntüler oluşturabilir ve fikirler üzerinde beyin fırtınası yapabilirsiniz.

ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve hedeflerinizi ve iş ilerlemenizi görselleştirin.