2025'in En İyi 12 AI Görüntü Oluşturucusu

Canva, tasarımlarla ilgili her şey için kullandığım uygulama. Logolar, kartvizitler, Youtube küçük görselleri oluşturmak için kullandım ve hatta videoları birleştirmek için bile kullandım. Her seviyeden tüm kullanıcılar için olması çok hoşuma gidiyor. Kullanmak için çok fazla teknik beceri gerektirmiyor. Farklı AI araçlarıyla entegrasyonu, onu şimdi daha da ilginç hale getirdi ve her şey için tek adres gibi. Canva'yı çok seviyorum ve kullanmaya devam edeceğim ve insanlara tavsiye edeceğim.