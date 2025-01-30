2025'te AI Tarafından Oluşturulan Videolar için 10 Synthesia AI Alternatifi

AI, içerik oluşturma, görüntü üretme ve kodlama alanlarında ustalaşma yolunda ilerliyor.

Peki, video prodüksiyonunu gerçekten ele geçirebilir mi?

Kesinlikle!

AI video oluşturucular sayesinde, artık pahalı ekipman ve yazılım satın almadan sadece birkaç dakika içinde kolayca harika videolar oluşturabilirsiniz.

Tek ihtiyacınız olan doğru AI video oluşturma aracıdır ve birkaç dakika içinde sadece birkaç komutla son derece profesyonel bir video oluşturabilirsiniz.

Synthesia popüler bir AI video oluşturma aracı olsa da, bazı dezavantajları vardır. Bu nedenle, profesyonel videolar oluşturmanıza yardımcı olmak için Synthesia AI alternatiflerinin bir listesini derledik.

Ama önce, Synthesia AI alternatiflerini değerlendirirken nelere dikkat etmeniz gerektiğini gözden geçirelim ve anlayalım.

Synthesia AI'ya alternatif bir platformda nelere dikkat etmelisiniz?

Bir AI video oluşturucu aracı ararken, en iyi sonuçları elde etmek için birkaç anahtar faktörü göz önünde bulundurmanız gerekir:

Kullanım kolaylığı: Sezgisel bir arayüze ve kullanıcı dostu özelliklere sahip bir platform arayın. Araç, video oluşturmayı basitleştirmeli ve minimum teknik uzmanlık gerektirmelidir

Özelleştirme: İyi bir AI video oluşturucu, videoları ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilmeniz için çeşitli özelleştirme seçenekleri sunmalıdır. Bu, görselleri düzenleme, metin ekleme, müzik seçme ve marka öğelerini ekleme seçeneklerini içerir

Kaliteli çıktı : Araç tarafından üretilen videoların kalitesini değerlendirin. Profesyonel sonuçlar elde etmek için net görseller, yumuşak geçişler ve yüksek çözünürlüklü çıktı arayın

AI yetenekleri: Aracı destekleyen AI teknolojisini değerlendirin. Güçlü bir AI motoru, görevleri otomatikleştirerek, dinamik içerik oluşturarak ve üretim iş akışlarını optimize ederek video oluşturmayı geliştirebilir

Entegrasyon: Aracın, video düzenleme yazılımı, içerik yönetim sistemleri veya sosyal medya kanalları gibi kullandığınız diğer yazılım ve platformlarla sorunsuz bir şekilde entegre olup olmadığını değerlendirin. Entegrasyon yetenekleri, iş akışı verimliliğini artırır ve içerik dağıtımını kolaylaştırır

Maliyet: Fiyat planlarını ve abonelik modellerini karşılaştırarak aracın bütçenize uygun ve paranızın karşılığını veren bir seçenek olduğundan emin olun. Şeffaf fiyatlandırma yapıları arayın ve özellikler, depolama sınırları ve müşteri desteği gibi faktörleri göz önünde bulundurun

2024'te Kullanabileceğiniz En İyi 10 Synthesia AI Alternatifi

Synthesia AI'ya alternatiflerde nelere dikkat etmeniz gerektiğini öğrendiğinize göre, şimdi bazı seçeneklere göz atalım.

1. HeyGen

heyGen aracılığıyla

Synthesia AI alternatifleri listemizin ilk sırasında, video oluşturma için gelişmiş AI yeteneklerini kullanan içerik oluşturma platformu HeyGen yer alıyor. Sürekli gelişen HeyGen, zaman içinde sürekli yeni özellikler sunuyor ve kalitesini artırıyor.

Kapsamlı video oluşturma yetenekleriyle öne çıkan Synthesia, video prodüksiyonu için yapay zeka alanında öncü bir konumda yer almaktadır. Öne çıkan özellikleri arasında AI Avatar oluşturucu, AI destekli Metin Okuma ve AI ses klonlayıcı bulunmaktadır.

Bu araçlar, sezgisel bir kullanıcı arayüzüne kolayca entegre edilerek, oluşturucuların daha fazlasını kolaylıkla başarmasını sağlar.

HeyGen'in en iyi özellikleri

HeyGen'in Metinden Videoya özelliği ile metin açıklamalarından büyüleyici videolar oluşturun. Bu özellik, mevcut görüntülerin bulunmadığı konularda video içeriği oluşturmak için idealdir

HeyGen'in AI ile videolarınız için seslendirmeler oluşturmasına izin vererek video prodüksiyonunda maliyetleri azaltın ve verimliliği en üst düzeye çıkarın

HeyGen ile AI tarafından oluşturulan avatarların canlanmasını, konuşmasını ve hareketlerini sesle senkronize etmesini izleyin. Bu yenilikçi özellik, kameraya kendiniz çıkmak yerine ilgi çekici bir alternatif sunarak etkileşimi ve çok yönlülüğü artırır

HeyGen'in kullan ıma hazır storyboard şablonlarıyla video oluşturma sürecini basitleştirin. İster hızlı bir çözüme ister ilham kaynağına ihtiyacınız olsun, bu şablonlar videoları hızlı ve kolay bir şekilde üretmenize yardımcı olur

Metin ve görüntülerden yazı tiplerine ve renklere kadar videolarınızın her öğesini özelleştirin ve vizyonunuzla marka kimliğiniz ile uyumlu hale getirin

HeyGen sınırlamaları

Ücretsiz plan sınırlı özelliklere sahiptir

Ücretli plan diğer alternatiflere göre daha pahalıdır

HeyGen fiyatlandırması

Ücretsiz

Oluşturucu: Aylık 29 $

İş: 89 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

HeyGen puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (120+ yorum)

2. Saat Bir

hour One aracılığıyla

Hour One, AI destekli teknolojiyi kullanan bir video oluşturma aracıdır ve işletmelerin zahmetsizce profesyonel sunum videoları üretmesini sağlar. Sanal insan avatarları ile kolayca birden fazla dilde videolar oluşturabilirsiniz.

Karakterleri, sesleri ve video şablonlarını özelleştirerek markanıza özel içerik sunabilirsiniz. Geniş dil, karakter, ses, şablon, altyazı ve işbirliği araçları kütüphanesi ile Hour One, öğrenme ve geliştirme, insan kaynakları, haberler, e-öğrenme, emlak ve e-ticaret dahil olmak üzere çeşitli sektörlere hizmet vermektedir.

Reals teknolojisi ile desteklenen Hour One, stüdyo kalitesinde video prodüksiyonunu garanti eder ve sorunsuz içerik oluşturma için kapsamlı bir araç seti ile donatılmıştır.

Hour One'ın en iyi özellikleri

Video Sihirbazı'nı kullanarak tek bir metin satırını anında video şaheserine dönüştürün

60'tan fazla dilde 200'den fazla ses aksanı ile farklı kitlelere hitap edin

Takım arkadaşlarınızı video projelerinde işbirliği yapmaya davet edin

Videolarınızı anlatın veya AI teknolojisini kullanarak sesinizi klonlayın, tutarlılık ve profesyonellik sağlayın

Video oluşturma sürecini hızlandırmak için birden fazla ücretsiz, önceden hazırlanmış şablonu keşfedin

Gelişmiş işlevsellik ve çok yönlülük için API entegrasyonu ile video oluşturma yeteneklerini ürünlerinize ve iş akışlarınıza dahil edin

Bir saatlik sınırlama

Önceden oluşturulmuş şablonlar ve karakterler, son derece benzersiz video stillerini kısıtlar

Ücretsiz planlar ve hatta ücretli kademeler video süresini sınırlayarak karmaşık hikaye anlatımını engeller

Bir saatlik fiyat

Ücretsiz

Lite : 30 $/ay

İş : 112 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Hour One incelemeleri ve puanları

G2 : 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

3. Renderforest

renderforest aracılığıyla

Güçlü bir bulut tabanlı video oluşturma platformu olan Renderforest, küçük işletmelerin dijital pazarlama çabalarını ilgi çekici video içerikleriyle destekler. Yazılım yükleme veya yüksek güçlü görüntü işleme sistemlerine olan ihtiyacı ortadan kaldırır.

Renderforest'ın bulut tabanlı altyapısı, video oluşturma sürecinde ortaya çıkan bellek ve bilgi işlem taleplerini sorunsuz bir şekilde karşılar.

Sadece sitelerine giriş yapın ve RenderForest'un zor işleri halletmesine izin verin, böylece siz pazarlama kampanyalarınızı ilerletmeye odaklanabilirsiniz.

RenderForest'un en iyi özellikleri

Animasyon araçları ile renkleri, yazı tiplerini ve stilleri zahmetsizce özelleştirin

Abonelik sahibi kullanıcılar için sunulan gelişmiş seslendirme düzeltici ile seslendirmelerinizi hassas bir şekilde düzeltin

Videolarınızı sosyal medyada kolayca paylaşın veya doğrudan Facebook veya YouTube'da yayınlayın

Büyüleyici YouTube intro ve outro'lar dahil olmak üzere çeşitli amaçlar için özelleştirilebilir şablonlar ile videolarınızı sorunsuz bir şekilde düzenleyin

Kinetic Typography Template Packs ile videolarınıza sofistike metinler ekleyin

Sezgisel düzenleme özellikleriyle renkleri ve animasyon efektlerini ayarlayın. Videolarınızı tam olarak istediğiniz gibi görünmesini sağlayın

Kapsamlı bir araç setiyle her amaç için büyüleyici içerikler oluşturun

Renderforest sınırlamaları

Ücretsiz sürüm, yalnızca 3 dakikalık videoların oluşturulmasına izin verir

Bazı şablonlarda tasarım sınırlamaları nedeniyle kelime/resim/boyut kısıtlamaları olabilir

Renderforest fiyatlandırması

Ücretsiz

Lite : 14,99 $/ay

Pro : 29,99 $/ay

İş: 49 $/ay

Renderforest yorumları ve puanları

G2 : 4,7/5 (420+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (400'den fazla yorum)

4. Colossyan

colossyan aracılığıyla

Colossyan, çeşitli amaçlar için videolar oluşturmanıza olanak tanıyan basit ama güçlü bir AI aracıdır. Pazarlama videolarından ürün ve eğitim videolarına kadar çok çeşitli video türlerini kapsayabilir.

Yapmanız gereken tek şey çeşitli şablonlardan seçim yapmak, metninizi eklemek ve videonuz hazır.

Colossyan'ı kullanmak, sofistike ekipman, profesyonel video düzenleme ve ileri düzey becerilere olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Ayrıca, 70'den fazla dili destekleyerek benzersiz bir video oluşturma aracıdır.

Colossyan'ın en iyi özellikleri

Eğitim, pazarlama veya eğitim videoları gibi çeşitli amaçlar için yüksek kaliteli videolar oluşturun, geleneksel yöntemlere kıyasla zaman ve paradan tasarruf edin

Videonuz için istediğiniz stile ve tona uyacak şekilde özelleştirilebilen çok çeşitli AI sunucular arasından seçim yapın. Farklı aksan ve görsel ayar seçenekleri de mevcuttur

Otomatik çeviri özelliği ile videoları kolayca yerelleştirin

Colossyan sınırlamaları

Diğer Synthesia AI alternatiflerinde bulunan özelliklerin eksikliği

Özellikle eğitim projeleri için etkileşim eksikliği

Colossyan fiyatlandırması

Başlangıç: 27 $/ay

Pro: 87 $/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Colossyan yorumları ve puanları

G2: 4,7/5 (350+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

5. Wondershare

Wondershare'in iki popüler video oluşturma aracı vardır: Filmora ve Virbo.

Filmora

filmora aracılığıyla

Filmora, deneyim düzeyine bakılmaksızın herkesin ihtiyaçlarını karşılayabilen bir video düzenleme aracıdır. 150'den fazla ülke ve bölgede 100 milyondan fazla kullanıcı, bu aracı tercih edilen Synthesia AI alternatiflerinden biri olarak kullanmaktadır.

Filmora'nın en iyi özellikleri

Gelişmiş renk düzeltme araçlarıyla videonuzun görünümünü kontrol edin. Videonuza benzersiz bir stil vermek için renk, gölge ve ışık özelliklerini keşfedin

Hareket izleme özelliği ile videolarınızı geliştirin. Metin, grafik veya diğer öğeleri orijinal harekete entegre ederek birleşik bir görsel deneyim sağlayın

Filmora'nın güçlü ekran kaydetme özelliği ile ekranınızı kaydedin ve Chroma Key özelliği ile genellikle yeşil olan renkleri kaldırın

Filmora ile zorlu 4K biçimini yönetin. Kesintisiz oynatma, düzenleme ve işleme sağlayın ve düzenleme sürecinin her aşamasında her pikselin ve ayrıntının bozulmadığından emin olun

Filmora sınırlamaları

Büyük veya yüksek çözünürlüklü videoların işlenmesi yavaş olabilir

Deneme sürümü filigran içerir ve çevrimdışı etkinleştirme özelliği yoktur

Filmora fiyatlandırması

Ücretsiz

Aylık Plan: 29,99 $

Sürekli Plan: 109,99 $ (tek seferlik ödeme)

Yıllık Plan: 69,99

Filmora yorumları ve puanları

G2 : 4,4 /5 (290+ yorum)

Capterra: 4,5 /5 (660+ yorum)

Virbo

virbo aracılığıyla

Kamera, aktör veya video düzenleme becerilerine ihtiyaç duymadan, masanızdan 2 dakikadan kısa sürede profesyonel bir tanıtım videosu oluşturduğunuzu hayal edin.

Wondershare Virbo, AI avatarları kullanarak senaryolu içeriği yüksek kaliteli ve özelleştirilebilir bir şekilde sunar, bu da onu promosyonlar, ürün tanıtımları ve açıklayıcı videolar gibi çeşitli amaçlar için mükemmel hale getirir.

Virbo'nun en iyi özellikleri

Düzinelerce önceden tasarlanmış video sunan "video şablonları" kitaplığından bir şablon seçin. Varlıkları sürükleyip bırakın, videoyu düzenleyin ve işiniz tamamdır

Videonuzun tonuna ve amacına uygun çeşitli avatar karakterleri arasından seçim yapın. Tek bir tıklama ile ana karakterinizi/avatarınızı önizleyin ve değiştirin

Avatarınız için düzinelerce ses ve aksan arasından seçim yapın

Yerel dilinizdeki metinleri, yerleşik AI çeviri özelliği ile istediğiniz dile çevirin

Virbo sınırlamaları

Bazı özellikler yeni başlayanlar için çok karmaşık olabilir

Virbo fiyatlandırması

1000 kredi planı : 499 $/yıl

1500 kredi planı : 649 $/yıl

3000 kredi planı: 998 $/yıl

Virbo yorumları ve puanları

G2 : 4,8/5 (130+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (50+ yorum)

6. D-ID

D-ID, GPT-3 ve ChatGPT gibi gelişmiş teknolojileri kullanarak doğal yüzler, sesler ve ifadelerle AI tarafından oluşturulan videolar oluşturmak için kullanılan bir video oluşturma platformudur.

Sosyal medya, pazarlama, eğitim ve sağlık gibi çeşitli amaçlar için yüksek kaliteli videoların oluşturulmasını basitleştirmek için bir dizi özellik ve araç sunar.

D-ID, dijital avatarlar konusunda uzmanlaşmıştır ve gizlilik ve güvenliğe öncelik vererek, hassas video içeriğini korumak için deepfake algılama ve veri anonimleştirme gibi özellikler sunar. Gizliliğe odaklanması, sağlık ve finans gibi sıkı gizlilik gereksinimleri olan sektörler için en iyi seçimdir.

D-ID'nin en iyi özellikleri

Creative Reality™ Studio'yu kullanarak görüntüleri konuşan AI video avatarlarına dönüştürün

Sizin ve markanız hakkında her şeyi bilen, gerçeğe yakın bir konuşan AI ajanı oluşturun

Uygulamalarınızı API ile AI destekli Doğal Kullanıcı Arayüzü ile entegre edin

Chat D-ID kullanarak dinamik konuşmalara katılan dijital bir insanla sohbet edin

Microsoft PowerPoint, Canva, Google Slaytlar ve daha fazlasıyla AI video entegrasyonları ile iş akışlarınızı geliştirin

D-ID sınırlamaları

Videolar bazen gerçekçi görünmeyebilir

D-ID fiyatlandırması

API

Ücretsiz

Oluşturma : 18 $/ay

Başlangıç: 50 $/ay

Fiyat: 198 $/ay

Rakipsiz fiyatlar: Özel fiyatlandırma

Studio

Ücretsiz

Lite : 5,9 $/ay

Pro : Aylık 29 $

Gelişmiş : 196 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

D-ID yorumları ve puanları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

7. DeepBrain AI

deepBrain AI aracılığıyla

DeepBrain AI, AI destekli video sentez çözümlerinde uzmanlaşmıştır.

ChatGPT destekli içerik dahil olmak üzere gerçekçi AI avatar videolarını hızlı ve verimli bir şekilde oluşturmanıza olanak tanıyan bulut tabanlı bir platformdur.

80'den fazla dili konuşan, farklı etnik kökenlere ve yaşlara sahip gerçek kişilerden geliştirilen avatarlar arasından seçim yapabilirsiniz. Bu, markanızın imajına uygun AI avatarları kullanmanıza olanak tanır.

DeepBrain AI'nın en iyi özellikleri

Videolarınızı 80'den fazla dilde anlatmak için çeşitli ses stilleri keşfedin

Mesajınızı etkili bir şekilde iletmek için 100'den fazla sanal karakter içeren çeşitli seçenekler arasından seçim yapın veya özel gereksinimlerinize uyacak şekilde bir karakteri özelleştirin

Blog gönderileri veya sunumlar gibi yazılı içerikleri ilgi çekici videolara dönüştürerek bilgi paylaşım çabalarınıza yeni bir boyut katın

Sağlanan araçları kullanarak müzik, görüntü veya metin ekleyerek videolarınızı zahmetsizce geliştirin

Yazma, gramer düzeltme veya videolarınız için yeni fikirler üretme konusunda doğrudan araçtan destek alın

Video oluşturma sürecini hızlandırmak için önceden hazırlanmış video klipler ve şablonlardan oluşan geniş bir kütüphaneye erişin

DeepBrain AI sınırlamaları

Avatarlarda kapsamlı özelleştirme seçenekleri bulunmayabilir

Çıktının kalitesi büyük ölçüde kullanıcı tarafından sağlanan yazılı senaryoya bağlıdır

DeepBrain AI fiyatlandırması

Başlangıç: Aylık 30 $'dan başlayan fiyatlarla

Pro: Aylık 225 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Yorumlar ve puanlar

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

8. Descript

via Descript

Popüler Synthesia AI alternatiflerinden biri olan Descript ile, AI ile optimize edilmiş sezgisel bir video düzenleme platformuna sahip olursunuz.

Kullanımı kolay araçları ve şablonları ile Descript'i kullanarak çok kanallı ses, ekran kayıtları, klipler ve daha fazlasını oluşturabilirsiniz.

Otomatik transkripsiyon özelliği, videolara altyazıları kolayca eklemenizi ve düzenlemenizi sağlar. Bu araç, sürükle ve bırak düzenleme ile sorunsuz içerik geliştirme için geniş bir medya kitaplığına erişim sağlar.

En iyi özellikler

Herhangi bir ses dosyasının ses kalitesini önemli ölçüde iyileştirin

Descript'in dolgu kelimeleri kaldırma özelliği ile profesyonel olmayan ifadeleri kaldırın. Bu özellik, mikrofon başında deneyimi olmayanlar için idealdir

Metin tabanlı video düzenleme ile metin belgeleri aracılığıyla görüntüleri düzenleyin ve geleneksel platformlara kıyasla zamandan tasarruf edin

Descript'in yapay zeka destekli platformuyla altyazı eklemeyi ve düzenlemeyi kolaylaştıran otomatik transkripsiyon özelliği ile düzenlemeyi basitleştirin.

Devasa bir medya kütüphanesine erişin ve sürükle ve bırak düzenleme özelliğini kullanarak içeriğinizi kolayca geliştirin

Descript sınırlamaları

Biraz öğrenme süreci var

AI, otomatik transkriptler için yanlış olabilir

Descript fiyatlandırması

Ücretsiz

Oluşturucu : Aylık 15 $/kullanıcı

Pro : Aylık 30 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Descript incelemeleri ve puanları

G2: 4,8/5 (390+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (160+ yorum)

9. Elai. io

Elai, AI teknolojisini kullanarak doğrudan web tarayıcısı içinde videolar üretir. Böylece, kamera veya ek ekipmanlara ihtiyacınız olmaz.

Kapsamlı insan benzeri avatar kütüphanesi ile Elai, etkileyici ses kalitesi ve gerçeğe yakın dudak senkronizasyonu ile avatarlı videolar oluşturmanıza olanak tanır.

Ayrıca, platform entegre bir video düzenleyici özelliğine sahiptir, böylece harici düzenleme araçlarına gerek kalmaz.

Elai. io'nun en iyi özellikleri

Videolarınızda sunucu olarak görev alacak 35'ten fazla farklı avatar arasından seçim yapın, böylece aktör kiralamaya gerek kalmaz

Ekrana çıkmadan YouTube'da varlığınızı oluşturun

Ses klonlama, otomatik çeviri ve kapalı altyazılar kullanarak ek maliyet olmadan kolayca çok dilli içerik oluşturun

Elai. io sınırlamaları

Yavaş işleme

Daha fazla AI avatar kullanabilir

Elai. io fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel : 29 $/ay

Gelişmiş : 125 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Elai. io yorumları ve puanları

G2 : 4,7/5 (60'tan fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

10. InVideo

via InVideo

InVideo, sosyal medya, iş pazarlaması ve daha fazlası için yüksek kaliteli video oluşturmayı basitleştiren lider bir AI video oluşturucu.

InVideo'nun AI'sı, sadece açıklayıcı bir komutla YouTube açıklayıcı videolar ve kısa videolar oluşturur. Bu videolar, güçlü düzenleme araçları kullanılarak özelleştirilebilir.

5.000'den fazla şablon arasından seçim yapın ve AI slayt gösterisi oluşturucu, konuşan avatarlar, komut dosyası oluşturucu, ses oluşturucu ve telifsiz stok görüntülerin bulunduğu geniş bir kitaplık gibi özelliklere erişin.

InVideo'nun en iyi özellikleri

Shutterstock ve Storyblocks gibi platformlardan içerik kütüphanesi aracılığıyla resimlere ve videolara erişin

Stok video klipler, fotoğraflar, müzik ve çıkartmalar dahil olmak üzere çok sayıda medya kaynağını kullanın

Animasyon özellikleri ile videolarınızı geliştirin

InVideo içinde doğrudan ses kaydı yapın

AI YouTube video düzenleyici, slayt gösterisi oluşturucu, konuşan avatar, senaryo oluşturucu ve ses oluşturucu gibi AI araçlarını keşfedin

InVideo sınırlamaları

Ücretsiz plan sınırlı kütüphane öğeleri içerir

Video işleme bazen yavaş olabilir

InVideo fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı : Aylık 25 $'dan başlayan fiyatlarla

Maksimum: Aylık 60 $'dan başlar

InVideo incelemeleri ve puanları

G2: 4,5/5 (150'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (370+ yorum)

AI video oluşturucu araçları videolar oluşturmanıza yardımcı olabilir, ancak pazarlama stratejinizde başka unsurlara da ihtiyacınız vardır. Hangi Synthesia AI alternatiflerini tercih ederseniz edin, hedeflediğiniz sonuçları elde etmek için stratejinizi yürütmenize ve izlemenize yardımcı olacak iyi bir proje yönetimi aracına da ihtiyacınız vardır.

İşte burada ClickUp gibi bir proje yönetimi aracı devreye giriyor!

ClickUp

İçerik oluşturma ve yönetmenin eski yöntemlerine veda edin. ClickUp ile içerik üretiminizi ve video pazarlama faaliyetlerinizi tek bir yerden kolayca oluşturabilir, işbirliği yapabilir, iyileştirebilir ve yönetebilirsiniz. Bu, video konularını depolamak, senaryo yazmak, paylaşmak ve geri bildirim almak ve video sonrası üretim faaliyetlerini yönetmek için uygulamalar arasında geçiş yapmanıza gerek kalmayacağı anlamına gelir.

Bir video oluşturmak için çok şey gerekir. İlgili konuları beyin fırtınası yapmalı, hikaye fikirleri geliştirmeli, senaryolar yazmalı, bir içerik takvimi oluşturmalı ve prodüksiyona geçmeden önce diğer paydaşlarla işbirliği yaparak onların geri bildirim ve önerilerini almalısınız. ClickUp, tüm bu hazırlık aşamalarında çok kullanışlıdır.

ClickUp'ın Proje Yönetimi özelliği, video projelerinizi baştan sona planlamanıza, düzenlemenize ve yönetmenize yardımcı olabilir.

ClickUp'ın Proje Yönetimi özelliği ile video oluşturma yolculuğunuzda takımınızla zahmetsizce işbirliği yapın

ClickUp'ın Proje Yönetimi özelliklerini kullanarak

Tüm video projelerinizi ve görevlerinizi depolamak ve yönetmek için bir çalışma alanı oluşturun

Görevlerin bir listesini içeren video projeniz için bir yapılacaklar listesi oluşturun

Kendinize ve takım üyelerine görevler atayın

Son teslim tarihlerinizi ve görevlerinizin önemini takip etmenize yardımcı olacak son teslim tarihleri ve öncelikler belirleyin

İşinizin ilerlemesini göstermek için görevlerinizin durumunu güncelleyin

Görevlerinize yorumlar ve ek dosyalar ekleyerek takım üyelerinizle iletişim kurun ve işbirliği yapın

Farklı görünümler, filtreler, sıralama ve gruplama seçeneklerini kullanarak listenizi özelleştirin ve görevlerinizi farklı şekillerde görün

Video prodüksiyon sürecinde verimliliğinizi ve etkinliğinizi artırmak için ClickUp'ın Otomasyon ClickUp Entegrasyonları ve ClickUp Proje Zaman Takibi özelliklerini kullanın

Video oluşturma sürecinin çeşitli aşamalarında ClickUp Brain'den yararlanabilirsiniz.

ClickUp Brain ile video oluşturma sürecinizi kolaylaştırın

ClickUp Belgeleri içindeki AI Writer for Work'ü kullanarak konular, senaryolar ve görseller için fikirler üretin ve videonuz için bir konu listesi oluşturun

AI Writer for Work ile basit metin komutlarını kullanarak videolarınız için senaryolar ve altyazılar yazın

Microsoft PowerPoint, Canva, Google Slides ve daha fazlasıyla AI video entegrasyonlarını kullanarak tasarımlarınızı geliştirin ve küresel erişiminizi artırın

AI Project Manager ile video projelerinizi ve görevlerinizi yönetin. Proje özetlerini ve ilerleme güncellemelerini, eylem öğelerini, alt görev planlamasını ve verilerin otomatik doldurulmasını otomatikleştirebilirsiniz.

Hepsi bu kadar değil; ClickUp ayrıca size ClickUp Video Prodüksiyon Şablonu da sunar. Video prodüksiyon sürecinin her aşaması için önceden hazırlanmış görevler, durumlar, özel alanlar ve görünümler içeren kullanıma hazır bir liste şablonudur.

Şablonu indirin ClickUp'ın Video Prodüksiyon Şablonu ile videolarınızı verimli bir şekilde planlayın, yönetin ve gerçekleştirin

Bu şablonu kullanabilirsiniz

Beyin fırtınası, senaryo yazımı ve ekipman hazırlığı gibi ön prodüksiyon görevlerinizi planlayın ve organize edin

Çekim, kayıt ve yönetmenlik gibi video prodüksiyon görevlerinizi planlayın ve yönetin

Düzenleme, inceleme ve yayınlama gibi post prodüksiyon görevlerinizi izleyin ve optimize edin

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Tüm projeyle ilgili iletişimi kolayca merkezileştirin , böylece herkes aynı sayfada olsun

ClickUp Brain ile AI kullanarak video taslakları, senaryo fikirleri, altyazılar vb. oluşturun

Gereksiz toplantıları ve tekrarlayan güncellemeleri ortadan kaldırın. Merkezi bir platformla kuruluş genelinde devam eden projeler hakkında netlik kazanın, hesap verebilirlik ve şeffaflık sağlayın

ClickUp'ın Proofing özelliğini kullanarak tüm paydaşlardan video fikirleriniz hakkında geri bildirim ve girdi alın

Projeleriniz için harcadığınız zamanı takip etmek için bir zaman izleyici kullanın

Çalışma alanınızı oluşturun ve tüm görevlerinizi zamanında ve daha etkili bir şekilde yönetin

Her türlü kullanım senaryosu için çok çeşitli özelleştirilebilir şablonlar arasından seçim yapın

ClickUp sınırlamaları

Yeni başlayanlar için bir öğrenme süreci vardır

ClickUp fiyatlandırması

Ücretsiz

Sınırsız : Aylık 7 $/kullanıcı

İş : Aylık 12 $/kullanıcı

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain, aylık 5 $/üye ücretli planlarda kullanılabilir

ClickUp yorumları ve puanları

G2: 4,7/5 (9000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (4000+ yorum)

Video Oluşturma Yolculuğunuza Başlayın!

Artık, bir sonraki adımınızı atmak ve işiniz için doğru video oluşturma aracını seçmek için ihtiyacınız olan tüm bilgilere sahipsiniz. En iyi fikir, birkaç iyi Synthesia AI alternatifini kısa listeye almak, denemek ve doğru olanla devam etmektir.

Hangisini seçerseniz seçin, ClickUp'ı kullanarak video pazarlama stratejinizi ve faaliyetlerinizi fikir aşamasından yayınlanmasına kadar tek bir yerden yönetebilirsiniz. ClickUp'a bugün ücretsiz kaydolun!