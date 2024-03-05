2025'te Şirketinizi Ayırt Edecek Grafik Tasarım Trendleri

Her yıl tasarım sektöründe yeni trendlerin ortaya çıktığını ve eskilerinin kaybolduğunu görüyoruz; 2024 de bir istisna değil. Yapay Zeka (AI), şu anda hem oluşturma yöntemlerimizi hem de görsel stillerimizi değiştiren dönüştürücü bir değişimin merkezinde yer alıyor.

3D hiper-sürrealizm, ısı haritalama ve doğadan ilham alan baskılar, 2024 yılında grafik tasarım dünyasını değiştirecek trendlerden bazıları. İster deneyimli bir grafik tasarımcı ister yeni başlayan biri olun, bu sahnenin bir parçası olmak için heyecan verici bir dönem.

Bu blog yazısı, günümüzde iletişim kurma, ilham verme ve etkileşim kurma biçimlerimizi şekillendiren çeşitli tasarım öğelerini ve bunları işinizin markalaşma sürecinde nasıl kullanabileceğinizi özetlemektedir.

Ancak buna geçmeden önce, temel bilgileri öğrenelim ve grafik tasarımın ne anlama geldiğini ve trendlerini incelemenin neden önemli olduğunu anlayalım.

Grafik Tasarım Nedir?

Amerikan Grafik Sanatlar Enstitüsü (AIGA®), grafik tasarımı "görsel ve metinsel içerikle fikir ve deneyimleri planlama ve yansıtma sanatı ve uygulaması" olarak tanımlamaktadır

İçerik, bir iş logosu kadar basit (Nike'ın Swoosh işareti gibi) veya bir web sitesindeki sayfa düzenleri kadar karmaşık olabilir.

Günümüzde neredeyse herkes, iş için sunum hazırlamak veya bir mesajı güçlendirmek ya da iletmek için sosyal medya grafiklerine metin eklemek gibi, bir tür grafik tasarımla uğraşmaktadır.

Grafik Tasarım Trendlerini Analiz Etmenin Önemi

Trendler gelir ve geçer. Öyleyse neden onları takip etmek bu kadar önemli? Çünkü trendleri takip etmek ve anlamak, hedef kitlenize onların zevklerine ve tercihlerine uyum sağladığınızı gösterir.

Daha da önemlisi, grafik tasarım trendleri, yeni teknikleri denemek ve eski stilleri yenileriyle birleştirmek dahil olmak üzere, alışılmışın dışında düşünmenize ilham verir.

Bu, marka algınızı geliştirmenize ve müşteri tabanınızla daha alakalı ve iletişim halinde olmanıza yardımcı olur. Güncel grafik tasarım trendlerini takip etmek, sektörünüzde rekabet avantajı sağlamanıza yardımcı olur.

En Önemli Grafik Tasarım Trendlerine Genel Bakış

İşte bu yıl grafik tasarımda yaratıcılık ve dönüşümün sınırlarını zorlayan en önemli 10 trend.

1. Geleceğin füzyonu

Siberpunk estetiğini anımsatan gelecek füzyonu, fütüristik ve son teknoloji grafik tasarımları, ilişkilendirilebilir bir hisle dengeliyor. Renk paleti mavi, siyah ve koyu kahverengilerin hakimiyetinde, neon mor, pembe ve camgöbeği tonlarıyla vurgulanıyor.

Maskotlardan logolara ve reklam malzemelerine kadar, markanıza canlılık katmak için gelecekteki füzyonu birçok şekilde uygulayabilirsiniz.

Bu grafik tasarım trendinin en önemli özelliği, aşağıdaki albüm kapağında görüldüğü gibi, çeşitli etkileşimli öğeleri bir araya getirerek yeni ve ileriye dönük bir şey yaratma yeteneğidir:

Bu sanat eserinde geometrik şekiller yerine akıcı şekiller ve soğuk tonların karışımı kullanılmış ve ortada kontrast oluşturan holografik bir figür yer almaktadır. Bu, gelecekteki füzyon tasarımının ayırt edici özelliği olan dijital veya teknolojik bir etkiyi çağrıştırmaktadır.

2. 3D hiper-sürrealizm

Bu grafik tasarım trendi, genellikle 3D modelleme ve render teknikleri kullanılarak oluşturulan gerçekçi ancak sürreal görüntülere vurgu yapıyor.

Soyut ve organik şekiller, canlı renkler, ilginç karakterler ve deneysel yazı tipleri bir araya gelerek Dune veya Blade Runner gibi filmlerden çıkmış gibi görünen görüntüler yaratıyor.

Reddit'in 2024 marka yenilemesi, 3D maskotu ve logo sembolüyle bu trendi somutlaştırıyor.

reddit aracılığıyla

3D hiper-sürrealizm, grafik tasarımcıların bir mesajın birçok yönünü aynı anda aktarmak ve geniş bir kitleye ulaşmak istediğinde özellikle yararlıdır.

Bu trend, son moda trendlerinde ve kampanyalarında fark etmiş olabileceğiniz bir tür başka dünyaya aitlik veya "tuhaflık" hissi yaratıyor.

İllüstratör Nico Ito'nun Gucci Bamboo 1947 çanta için hazırladığı sürreal illüstrasyonlara göz atın. Sanatçının eserleri, foto-gerçekçi lüks çantayı başka bir dünyaya ait bir arka planla harmanlayan, fantezi ve gerçekliğin canlı bir kolajıdır ve 3D hiper-sürrealizmin özünü mükemmel bir şekilde yansıtmaktadır.

harpers Bazaar aracılığıyla

AutoDraw ve Designs.ai gibi yapay zeka tasarım araçlarının tasarımcıların görsel denemelerin sınırlarını zorlamasına nasıl yardımcı olduğu göz önüne alındığında, 3D hiper-sürrealizm popülerliği artmaya devam edecek bir trenddir.

3. Isı haritalama

Isı haritalama, veri yoğunluğunu veya yoğunluğunu görsel olarak temsil etmek için renk gradyanları kullanır. Kullanıcı Deneyimi (UX) tasarımında, web tasarımında ve bilgi grafiklerinde, veri açısından zengin ortamlarda ilgi veya faaliyet alanlarını vurgulamak için kullanılır.

Ancak şimdi, geleneksel veri görselleştirme köklerinin ötesinde yavaş yavaş kullanımı yaygınlaşmaya başladı. Günümüzde tasarımcılar, ısı yoğunluğunun dinamik aralığını taklit eden ve renk gradyanları ve dokular kullanarak mesajı incelikle ileten ilgi çekici görseller yaratıyor.

Örneğin, bir tanıtım posterinde, kırmızı ve turuncu gibi sıcak renklerle daha fazla dikkat çekmesi veya eylem gerektiren alanları vurgulayabilirsiniz. Buna karşılık, daha az önemli alanlar mavi ve yeşil gibi daha soğuk renklerle gösterilir.

Isı haritalama, net görsel ipuçları olmadan izleyicinin dikkatini tasarımın odak alanlarına yönlendirmeye yardımcı olur.

4. Kapsayıcı görseller ve erişilebilir renk kombinasyonları

Çeşitlilik ve temsil, bir tercih değil, sektör standardı olması gerekirken, 2024 yılında bir dönüm noktası oluşturuyor.

Kapsayıcı grafik tasarım, yeteneklerinden bağımsız olarak herkesin erişebileceği ve kullanabileceği görsel içerik oluşturmayı içerir.

Kapsayıcı tasarım, görme, işitme, bilişsel ve motor engelli kişiler de dahil olmak üzere herkesin içerikle anlamlı bir şekilde etkileşime girmesini sağlar. Ayrıca daha geniş bir ırk, cinsiyet, etnik köken ve vücut tipi yelpazesini kutlar.

Bunun klasik bir örneği, artık çeşitli ten renkleri, saç stilleri ve cinsiyet ifadeleri içeren Google'ın emoji kitaplığıdır.

google Fonts aracılığıyla

Ayrıca, tasarımcılar Web İçeriği Erişilebilirlik Yönergeleri (WCAG) ile uyumlu paletler kullanarak erişilebilirliği önceliklendiriyor. Bu sayede tasarımlar renk körlüğü olan kişiler tarafından da kolayca görülebiliyor.

Ancak erişilebilirlik trendi masaüstü ekranlarıyla sınırlı değil. Mobil ekranlar için açık ve koyu modlar ile farklı zoom seviyeleri de sunuyor. Bu sayede bilgiler, kullanıcı tercihleri ve farklı platformlar arasında okunabilirliğini koruyor.

Geçen yıl, Airbnb'nin "Live There" kampanyası, ön plan ve arka plan öğeleri arasında yüksek kontrast kullanarak içeriği görme engelli kişiler için okunabilir hale getirdi.

via Dexigner

Kapsayıcılık ve erişilebilirliğe yönelik eğilim, tasarımın küresel ölçekte empati, anlayış ve aidiyet duygusu oluşturma gücünü kabul etmektedir.

5. Doğadan ilham alan estetik

İnsanlar çevre sorunlarına ve nedenlerine her zamankinden daha fazla dikkat ederken, doğal desen ve dokulara olan ilgi de artıyor. Ancak markaların, bir işin "çevreci" olduğunu göstermek için tasarımlarına yeşil rengi eklemek veya entegre etmek artık yeterli değil

Doğadan ilham alan estetik, çiçek ve bitki görüntüleri, mavi gökyüzü, ahşap dokular, sulu boya ve zebra desenleri gibi hayvan desenlerinin büyüleyici bir grafik tasarım trendi olarak moda olmasıyla ön plana çıktı.

Örneğin ambalajlar, çevreye duyarlı renk paletlerini ve geri dönüştürülmüş malzemeleri öne çıkaran daha temiz, doğal tasarımlara doğru ilerliyor.

Yves Rocher'in "Botanical Beauty" kampanyası, sakin ve botanik bir tasarımla doğadan ilham alan motifleri mükemmel bir şekilde öne çıkarıyor. Marka, güzellik ürünlerinde doğal malzemeler kullandığı için, sulu boya bitki illüstrasyonları içeren ambalaj kutuları piyasaya sürdü.

via Ad Forum

Elbette, bu grafik tasarım trendlerinden her alana uygulanabilecek olanlar değil. Ancak, gıda ve içecek, kozmetik ve ilaç gibi sektörlerdeki ambalaj tasarımları, doğanın gücünü ve güzelliğini kesinlikle kullanabilir.

6. Karışık medya kolaj estetiği

Bu sanatsal yaklaşım, şekilleri, görüntüleri, parlak renkleri ve dokuları harmanlayarak uyarıcı kompozisyonlar oluşturur. Örneğin kolajlar, izleyicilerde derin bir etki bırakabilecek spontan ve öngörülemez oluşturmaların önünü açar.

Sanatçılar, kültürel etkileri harmanlayarak dijital kolajlarında nostalji uyandıran çarpıcı görsellerle canlı, kültürler arası referanslar yaratırken, diğerleri ise psikedelik unsurlarla sürreal manzaralar yaratıyor.

via African Digital Art

İster dijital mozaik ister el yapımı kes-yapıştır sanat eseri olsun, kolaj düzeninde bir araya getirilen karışık medya, grafik tasarım trendlerinin ön plana çıkmasını sağlayan benzersiz ve çekici bir estetik sunar.

7. Retro-fütürizm

Grafik tasarımda retro her zaman moda olmuştur. Son yıllarda, 70'ler, 80'ler ve 90'lara atıfta bulunan vintage estetik ve retro-fütürist dokunuşlara doğru bir eğilim artmaktadır.

Bu grafik tasarım trendi, Lobster, Metropolis ve Pacifico gibi yazı tipleriyle dokulu yüzeylerin, canlı renklerin ve klasik tipografinin cazibesini yeniden canlandırıyor.

İşletmeler, bu trendin potansiyelini yenilikçi yollarla kullanarak hedef kitlelerini cezbetmek, markalarını farklılaştırmak ve ilgi çekici hikayeler anlatmak için kullanıyor.

Buna, klasik arabaların fütüristik bir şehir manzarasında uçtuğu veya modellerin uzay keşfi bağlamında vintage kıyafetler giydiği reklamlar da dahildir. Bu reklamlar, nostalji ile fütürizmi harmanlayarak güçlü bir görsel etki yaratır.

Retro-fütürizm, nesiller arasındaki uçurumları aşarak karmaşıklığı, sadeliği, yeniliği ve geleneği benzersiz bir şekilde aktarıyor.

8. Retro pikseller

Nintendo, Sega Genesis ve Atari 2600'ün bilgisayar grafiklerini hatırlıyor musunuz? 8 bit piksel tarzı öğelerle birleştirilen Super Mario ve Pac-Man gibi eski oyunlar, 80'ler ve 90'larda herkesin favorisiydi. Pikselli görsel stil geri döndü.

via Nintendo

Günümüzde tasarımcılar, nostalji ve sadeliği çağrıştırmak için gelişmiş oyun tasarım yazılımlarını kullanarak bloklu görseller, sınırlı renk paletleri ve ayırt edici ızgara tabanlı tasarımları bir araya getiriyor.

Ancak, bu tasarım trendini yalnızca bazı işler başarıyla uygulayabilir. Ancak birkaç popüler marka, "retro" görünüm ve hissiyata güveniyor.

Örneğin Lacoste, Minecraft ile işbirliği yaparak markasının simgesi olan timsah logosunu pikselli bir görünüme kavuşturdu ve oyunun estetiğinden ilham alan bir giyim ve aksesuar koleksiyonu yarattı.

Öte yandan Minecraft, sanal oyunlarında Lacoste markalı kıyafetler ve "Croco Island" adlı özel olarak tasarlanmış bir harita gibi özel oyun içi öğeler sundu.

Örnek, retro piksellerin her iki markanın yaratıcı özünü nasıl geliştirdiğini ve gerçek ile dijital arasındaki boşluğu dolduran sürükleyici deneyimler yarattığını gösteriyor.

9. Deneysel tipografi

Bu grafik tasarım trendi, düzenlerin, yazı tiplerinin ve harf biçimlerinin yaratıcı kullanımını benimser ve bazı havalı deneysel yazı tipleri oluşturur.

Özellikle basılı ve dijital medyada tutarlılık ve okunabilirliğe odaklanan geleneksel tipografinin aksine, deneysel tipografi harfleri ve kelimeleri kendi başlarına birer sanat formu olarak ele almayı önceliklendirir.

Aşağıdaki görüntü, harfleri ve metinleri nasıl algıladığımız ve onlarla nasıl etkileşimde bulunduğumuzun en iyi örneğidir.

via The Designest

"Y" harfinin heykeli, tipografik bir karakteri üç boyutlu bir nesne olarak yeniden hayal ediyor. Soyut şekilleri diğer malzemelerle (yumurta kabukları) ve maddelerle (turkuaz sıvı) birleştiriyor.

Endüstriyel unsurları CGI'ya eğlenceli bir yaklaşımla kusursuz bir şekilde harmanlayarak, izleyicileri harfleri alfabe veya yazı tipi setindeki yerlerinin ötesinde yeni bir bakış açısıyla değerlendirmeye teşvik ediyor.

Kuşkusuz, deneysel tipografi, grafik tasarıma hem düşündürücü hem de görsel olarak dikkat çekici benzersiz bir dokunuş katıyor.

10. Anti-tasarım

"Anti-tasarım", grafik tasarım trendleri listesinde görmeyi bekleyeceğiniz son şeydir. Ancak birçok tasarımcı için bu, tercih ettikleri estetik tarzıdır.

Anti-tasarım, tasarımın sınırlarını genişletmeyi amaçlayan modern bir yaklaşımdır. Kaotik düzenler, çelişkili renkler ve alışılmadık ve genellikle rahatsız edici tipografi ile karakterizedir.

Anti-tasarım, kabul görmüş tasarım standartlarına alternatif sunarak izleyicinin beklentilerini sorgular ve daha duygusal veya düşünsel bir tepki uyandırır. Genellikle Dadaizm veya Brutalizm gibi avangart sanat akımlarından ilham alır.

Her uygulamada pratik olmasa da, anti-tasarım, cesur ifadeler kullanmak veya normlara meydan okumak hedeflenen sanatsal, kültürel ve belirli ticari bağlamlarda kendine yer bulmuştur.

Grafik Tasarım Trendlerini Şekillendirmede İleri Teknolojilerin Rolü

En büyük grafik tasarım trendleri genellikle teknolojiyle birlikte gelişir. Grafik tasarımda teknoloji, hem tasarım sürecini hem de nihai tasarımları etkiler. Peki, 2024 yılında görsel iletişimi ve tasarımı geliştirecek teknolojiler hangileri? Gelin birlikte öğrenelim.

1. Üretken AI

Tasarım amacınızı anlayan, hedef kitlenize göre renk paletleri öneren ve seçtiğiniz referanslardan ilham alan mood board'lar oluşturan bir araç kullandığınızı hayal edin. Generative AI tam olarak bunu yapar.

Algoritmalar ve makine öğrenimi (ML) modellerini kullanarak görüntüler, desenler, düzenler ve tasarım öğeleri oluşturur. Ayrıca, görüntü boyutlandırma, arka plan kaldırma ve renk düzeltme işlemlerini otomatikleştirerek tasarım takımlarının strateji oluşturma gibi diğer görevlere odaklanmasını sağlar.

DALL-E, Midjourney ve Jasper Art gibi yapay zeka sanat üreticileri, metinleri gerçekçi görüntülere dönüştürme yetenekleriyle profesyonel tasarımcıları hayrete düşürdü.

via Midjourney

İş akışlarını kolaylaştırır ve ilham kaynağı olurlar. Ve evet, yaygın inanışın aksine, yapay zeka işleri çalmak için değil, tasarımcıların en iyi asistanı olmak için var.

2. Artırılmış Gerçeklik (AR) ve Sanal Gerçeklik (VR)

AR ve VR teknolojileri birkaç yıldır piyasada olsa da, grafik tasarımda bir sonraki büyük trend olarak gösteriliyor ve bunun iyi bir nedeni var. Kreatif direktörler, AR'yi kullanarak izleyicilerin ilgisini artıran ve görsel bir şölen sunan benzersiz, etkileşimli reklam kampanyaları oluşturuyor.

Örneğin, reklam panoları veya posterler, sanal denemeler veya etkileşimli oyunlar gibi sürükleyici marka deneyimlerini doğrudan kullanıcının mobil cihazından tetikleyebilir. AR, fiziksel alanlara dijital bilgileri yerleştirebilir ve mimari veya iç tasarım projelerinin görselleştirilmesine yardımcı olabilir.

Örneğin, IKEA Place uygulaması, kullanıcıların akıllı telefonlarının kameralarını kullanarak IKEA ürünlerinin 3D modellerini kendi ortamlarına yerleştirmelerine olanak tanıyor.

iKEA aracılığıyla

Öte yandan VR, tasarımcıların oyunlar, sanal etkinlikler veya simülasyonlar için tamamen sürükleyici ortamlar yaratmasına olanak tanır. Bu, gerçekçi mimari gezintilerden eğlence amaçlı fantastik manzaralara kadar her şeyi içerir.

VR, UX tasarımında yeni fırsatlar sunarak tasarımcıların oluşturma süreçlerinde uzamsal navigasyon, 3D etkileşim ve çok duyulu deneyimleri dikkate almasını gerektiriyor.

3. 3D tasarım ve baskı

Topluca eklemeli üretim olarak bilinen 3D tasarım ve baskı, dijital bir dosyadan üç boyutlu katı nesneler oluşturmayı içerir.

Süreç, tasarımcıların özel yazılımlar kullanarak nesneleri üç boyutlu olarak modelleyen 3D tasarımla başlar. Bu dijital model, 3D yazıcı için bir şablon görevi görür.

Baskı süreci, dijital tasarıma göre gerektiğinde plastik, metal veya reçine gibi malzemelerin katmanlar halinde yerleştirilmesini ve 3D nesnenin oluşturulmasını içerir.

3D tasarım ve baskı, atıkları azaltır ve diğer üretim teknikleriyle mümkün olmayan daha karmaşık ve özel şekillerin oluşturulmasını sağlar.

Son yıllarda bu trend, özel protez ve doku mühendisliği tasarım ve baskılarının yanı sıra, prototip oluşturma ve yapı bileşenleri üretiminde kullanılan biyotıp gibi yeni sektörlere de yayıldı.

Grafik Tasarım Takımınızı Yönetme

Bu grafik tasarım trendlerinin, tasarım ekibinizin yaratıcı işleri için yeni ilham kaynağı olmasını umuyoruz.

Ancak, sadece ilham almak yeterli değildir. Yenilikçi fikirler üretmekten tasarım özetlerini yorumlamaya, hedef kitlenizin ilgisini çeken benzersiz tasarımlar oluşturmaya kadar, tasarım ekibiniz birçok sorumluluk üstlenir.

Tasarımcıların verimliliğini artırmak ve takım hedeflerine ulaşmak için doğru araçlara ve stratejilere ihtiyacınız var. İşte bunu nasıl yapacağınız.

1. Net tasarım yönergeleri ve hedefleri belirleyin

Açıkça tanımlanmış marka yönergeleri ve belirgin bir görsel kimlik, tüm tasarım projelerinizin markanızın estetiğiyle uyumlu olmasını sağlar.

Bu yönergeler, tasarım ekibinizin ulaşmaya çalıştığınız vizyonu ve hedefleri anlamasına yardımcı olmak için markanızın renk şemalarını, yazı tiplerini, tipografisini ve genel "görünümünü" kapsamalıdır.

Örneğin, yeni bir markalaşma projesi için kapsamlı bir stil kılavuzu, renk paletini, yazı tipi seçimlerini, logo kullanımını ve görsel stilleri ayrıntılı olarak açıklar.

Bu, tüm ilgili tasarım işleri için bir referans noktası olabilir ve farklı tasarım öğeleri ve platformlar arasında tutarlılık sağlar.

Bu süreci hızlı ve sorunsuz hale getirmek için ClickUp Marka Yönergeleri Şablonunu kullanın.

Bu şablonu indirin Tasarım Özeti Beyaz Tahta Şablonu, bir tasarım için ilk brifingin gerçekleştirilmesinde kullanılır. Müşteri talepleri, hedefler ve daha fazlası gibi tasarım projesi ile ilgili ayrıntıları kolayca doldurun ve paylaşın

ClickUp Tasarım Özeti Beyaz Tahta Şablonunu kullanarak müşteri taleplerini, hedefleri, hedef pazarı, markanın öne çıkan özelliklerini ve referansları tek bir yerde listeleyin.

Markanızın güncel stil kılavuzunu tüm takımın erişimine açık tutmak için, ClickUp Belgeleri ile ortak bir çalışma alanına kaydedin.

2. Düzenli beyin fırtınası oturumları düzenleyin

Herhangi bir yaratıcı alanda, trendleri incelemek, meslektaşlarla fikir alışverişinde bulunmak ve iş ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler üretmek için özgürlüğe sahip olmak hayati önem taşır.

Tasarım ekibinizin yaratıcılığını harekete geçirmek için, haftalık bir "Yaratıcı Saat" planlayın. Bu saatte ekip üyeleri tasarım konseptlerini sunabilir, yeni web tasarım araçlarını tartışabilir veya ilginç buldukları ilham verici portföyleri paylaşabilirler.

ClickUp Beyaz Tahtalar, gerçek zamanlı işbirliği için son derece kullanışlıdır. Beyin fırtınası yapın, notlar ve resimler ekleyin ve en iyi fikirlerinizi yaratıcı bir tuvalde bir araya getirin. Görevlere, dosyalara, ClickUp Belgeleri'ne ve daha fazlasına bağlantı vererek işlerinizi ilerletmek için işinize bağlam ekleyebilirsiniz.

Tüm fikirlerinizi tek bir yerde toplayın ve ClickUp Beyaz Tahtaları'nı kullanarak takımınızla birlikte üzerinde çalışın

Çeşitli tasarım fikirlerinin ortaya çıkmasını teşvik eden bir atmosfer, takımın bağlarını güçlendirir ve işbirliğini kolaylaştırır.

Grafik tasarım şablonlarını kullanarak takımınızı doğru yaratıcı yöne yönlendirin.

3. Verimli proje yönetimi tekniklerini uygulayın

Tasarım projelerini yönetirken, boyutlarına bakılmaksızın, sağlam bir süreç sistemi, takımınızı fikir aşamasından uygulamaya kadar yönlendirebilir ve hiçbir ayrıntının gözden kaçmamasını sağlayabilir.

Verimli tasarım takımları, son teslim tarihlerini izlemek, sorumlulukları tanımlamak ve projenin sorunsuz ilerlemesini sağlamak için tasarım işbirliği yazılımı kullanır.

Görevdeki takım üyeleriyle belgeleri paylaşın ve ClickUp'tan hiç çıkmadan tasarım varlıkları hakkında geri bildirim toplayın

ClickUp Tasarım Proje Yönetimi Yazılımı, tasarım taleplerini ve önceliklerini toplamak ve düzenlemek, tasarım geri bildirimleri vermek ve almak ve tasarım iş akışlarınızı kolaylaştırmak için merkezi bir platform sağlar. Ayrıca yöneticilere zaman çizelgeleri ve takım görevleri hakkında kapsamlı bir görünüm sunar.

Herkesin uygunluk durumuna genel bir bakış elde edin, her bir kişinin üzerinde çalıştığı işleri görün ve tasarım takımınızda bireysel ve takım düzeyinde öncelikler belirleyin.

Bu, zaman takibi, sprint raporlama ve iş yükü görünümleriyle birleştiğinde, herhangi bir tasarım projesini verimli bir şekilde yürütmenizi sağlar ve onayları ve geri bildirimleri çocuk oyuncağı haline getirir.

4. Sürekli öğrenme ve gelişim fırsatları sağlayın

Grafik tasarım, sürekli gelişen bir alandır. Takımınızın en son tasarım trendleri ve yazılımlar hakkında güncel kalmasını sağlamak için çevrimiçi kurslara, atölye çalışmalarına ve web seminerlerine erişim sağlayın ve tasarım sertifikaları almalarını teşvik edin.

Takım üyelerine Udemy veya Skillshare gibi platformlardan çevrimiçi kurslara kaydolmaları için öğrenme ve gelişim bütçesi sunabilir ve kıdemli grafik tasarımcıları liderlik seminerlerine katılmaya motive edebilirsiniz. Alternatif olarak, dışardan bir uzmanın takıma yeni tasarım teknikleri veya tasarım odaklı düşünme araçları gibi yazılımları öğrettiği üç aylık atölye çalışmaları düzenleyebilirsiniz.

Bu şablonu indirin ClickUp'ın Tasarım Portföyü Şablonu, kalabalığın arasından sıyrılan profesyonel bir portföy oluşturmayı hiç olmadığı kadar kolay hale getirir.

Ayrıca, tasarımcılarınızı güncellenmiş portföyler aracılığıyla becerilerini ve başarılarını sergilemeye teşvik edin. ClickUp Tasarım Portföyü Şablonu bunun için mükemmeldir. Tasarımcıların projelerini görsel olarak çekici bir şekilde düzenlemelerine yardımcı olur.

5. Düzenli geri bildirim ve inceleme oturumları düzenleyin

Bu şablonu indirin ClickUp'ın Tasarım İnceleme Şablonu, takımların inceleme süreçlerini kolaylaştırmak için tasarlanmıştır

Devam eden projeler hakkında geri bildirim sağlamak için iki haftada bir bire bir ve takım inceleme oturumları planlayın. Bu iki yönlü iletişim süreci, takım üyelerinin düşüncelerini ve endişelerini ifade etmelerine olanak tanır, iş kalitesinin korunmasına yardımcı olur ve darboğazları hızla giderir.

ClickUp'ın Tasarım İnceleme Şablonu bunu verimli bir şekilde yapmanıza yardımcı olabilir. Tasarım kararları konusunda tüm paydaşların aynı sayfada kalmasına yardımcı olur ve takımlara tasarımları değerlendirme ve onaylama için tutarlı bir süreç sağlar.

Bunun yanı sıra, aylık bire bir toplantılar düzenleyerek bireysel ilerlemeleri, kariyer hedeflerini ve ihtiyaç duyabilecekleri kişisel yardımı tartışın.

Grafik tasarımcılar, 2024'te büyülemeye hazır mısınız?

Özgünlük ve marka kimliğine odaklanmanın ön plana çıktığı bu yıl, tasarım için gerçekten heyecan verici bir yıl olacak.

Tasarımcılar ve markalar, hedef kitleleriyle yenilikçi bir şekilde etkileşim kurmaya ve iletişim kurmaya hazır.

AI ve AR/VR gibi yeni teknolojiler, tasarım inovasyonunu ve karmaşık görsel iletişimi hızlandırmada rol oynamaya devam edecek.

En yeni tasarım araçları ve teknikleriyle tasarım hedeflerinizi mümkün olan en verimli şekilde planlayın, uygulayın ve gerçekleştirin.

ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve her tasarım projenizi başarıya ulaştırın!

Sık Sorulan Sorular (SSS)

1. 2024'ün en önemli grafik tasarım trendleri nelerdir?

2024'ün en önemli grafik tasarım trendleri arasında gelecek füzyonu, 3D hiper-sürrealizm, ısı haritalama, kapsayıcılık ve erişilebilirlik, doğadan ilham alan estetik, karışık medya kolaj estetiği, retro-fütürizm, retro pikseller, deneysel tipografi ve anti-tasarım yer alıyor.

2. 2024'te trend olan şekiller nelerdir?

2024 yılında, grafik tasarım ve tasarımcılar katı geometrik şekillerden uzaklaşarak daha akıcı ve soyut formları benimsiyor. Eğriler ve organik şekiller düz çizgilerin yerini alıyor. Ayrıca, teknoloji odaklı tasarım trendlerine bir gönderme olarak, yumuşak, kabarık yüzeyli şişirilmiş nesnelerin görünümünü taklit eden toprak tonlu vektör görüntüleri ve şişirilebilir 3D görüntüler de popüler hale geliyor.