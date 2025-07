2025'in en iyi 10 oyun tasarım yazılımından yararlanın

Uzun zamandır aklınızda bir oyun konsepti mi var? Bu fikri hayata geçirdiğinizi hayal edin! Günümüzde, kodlama uzmanı olmasanız bile kendi video oyununuzu yaratma gücü parmaklarınızın ucunda. ?

Yine de, başarılı bir dijital oyun ürünü geliştirmek çocuk oyuncağı değildir. Kapsamlı planlama, takım işbirliği ve oyuncu tabanınız ile katılım beklentileri hakkında derinlemesine bir anlayış gerektirir. Ancak oyun oluşturucular zorluklardan asla kaçmazlar, değil mi?

Neyse ki, her türden video oyununu verimli bir şekilde planlamak, oluşturmak, test etmek ve dağıtmak için birçok oyun tasarım yazılımı aracı bulabilirsiniz.

Yaratıcı beyin fırtınalarınızı güçlendirmek, çarpıcı tasarımlar oluşturmak ve oyun hayallerinizi pikselli gerçeklere dönüştürmek için en iyi 10 oyun tasarım yazılımı çözümünü bir araya getirdik.

Oyun tasarım yazılımı, bir video oyununun konseptini, yapısını, mekaniklerini, dağıtımını ve yönetimini planlamak ve şekillendirmek için gerekli araçları içerir. Oyun tasarımcıları için beyin fırtınası, dokümantasyon ve prototip oluşturma işlemlerini kolaylaştırır.

Oyun geliştirme yazılımı ise tasarım planlarını ve konseptleri tamamen oynanabilir oyunlara dönüştürmeye odaklanır.

Çoğu oyun oluşturma çözümü, hem tasarımı hem de geliştirmeyi destekler. İşte arzu edilen bir uygulamada aranması gereken bazı önemli özellikler:

Kullanım kolaylığı : Ürün, hem yeni başlayanlar hem de deneyimli geliştiriciler için kullanıcı dostu bir arayüze sahip olmalıdır

Çoklu platform ölçeklenebilirliği : Mobil cihazlar, konsollar, PC'ler ve VR/AR dahil olmak üzere farklı platformlarda oyunların test edilmesini ve dağıtımını desteklemelidir

Grafik özellikleri: 2D/3D render ile yüksek kaliteli grafik efektleri oluşturmak için dijital beyaz tahta, akış şeması ve 2D/3D render ile yüksek kaliteli grafik efektleri oluşturmak için dijital beyaz tahta, akış şeması ve prova araçlarına sahip olmalısınız

Programlama tercihleri: Yazılım, kodlama becerilerinizle uyumlu olmalı ve ilgili programlama dillerini desteklemeli veya kodlama gerektirmeyen seçenekler sunmalıdır

Varlık ve proje yönetimi: Ses dosyaları, modeller, storyboard'lar ve dokular gibi oyun varlıklarının verimli bir şekilde yönetilmesinin yanı sıra proje görevlerinin yönetimi için bir dizi özelliğe sahip olmalıdır

Görev listelerini ihtiyaçlarınıza daha iyi uyarlayabilmek için Liste görünümünü durum, öncelik, atanan kişi veya herhangi bir özel alana göre filtreleyin

Takım senkronizasyonu: İdeal yazılım, takım iş akışlarını kolaylaştırmak için sürüm kontrolü ve varlık paylaşımı, otomasyon araçları ve bulut tabanlı içerik sunumu gibi İdeal yazılım, takım iş akışlarını kolaylaştırmak için sürüm kontrolü ve varlık paylaşımı, otomasyon araçları ve bulut tabanlı içerik sunumu gibi işbirliği özellikleri sunmalıdır

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Oyun Tasarım ve Geliştirme Yazılımı

Yaratıcı yolculuğunuzu bir joystick kayması kadar pürüzsüz hale getirmek için en iyi oyun tasarım yazılımlarından bir seçim sunuyoruz. ?️

En iyi özelliklerini, sınırlamalarını ve fiyatlandırma seçeneklerini inceleyelim.

ClickUp Beyaz Tahtalar, takım fikirlerini işbirliği içinde koordineli eylemlere dönüştürmek için merkezi, görsel merkezinizdir

ClickUp, oyun tasarımı ve geliştirme projelerini kolaylaştırmak için nihai hepsi bir arada güç merkezidir. Bu kullanıcı dostu yazılım, projenin her adımını mükemmel bir şekilde planlamanıza, izlemenize ve yürütmenize yardımcı olur. ✨

Platform, tüm proje yaşam döngüsünü denetlemek için kapsamlı bir özellik setine sahiptir. Tasarım ekibinizi ClickUp Beyaz Tahtalarına dahil edin ve özelleştirilebilir tuvalleri, Zihin Haritaları, UML diyagramları, yapışkan notlar, medya öğeleri ve proje yol haritaları ile işbirliğine dayalı beyin fırtınasını basitleştirin.

Beyaz Tahta nesnelerini tek bir tıklama ile ClickUp Görevlerine dönüştürün veya ClickUp Belgeleri olarak bilgi tabanınıza kaydedin. Platformun Sohbet görünümü, konu başlıklı tartışmalar, emojiler, yorumlar ve bahsetmeler yoluyla takım konuşmaları için mükemmeldir.

Severek kullanacağınız bir başka yaratıcı araç ise, video oyunu içerik fikirleri, dağıtım zaman çizelgeleri, senaryolu etkileşimler veya NPC diyalogları ve daha fazlasını üreten çok amaçlı bir yazma asistanı olan ClickUp AI!

ClickUp şablonlarıyla oyun tasarımı, konsept haritalama, geliştirme ve dağıtım için her türlü planı elde edebilirsiniz. Örneğin, ClickUp Oyun Tasarım Belgesi Şablonunu deneyerek şunları yapabilirsiniz:

Bir oyun konsepti yazın İstenilen görsel ve tematik stilleri belirleyin Oyun geliştirme, tasarım ve son teslim için kullanılacak sistemlerin ana hatlarını belirleyin

Oyununuzun mekaniklerini, hikayesini ve diğer ayrıntılarını tasarlayın ve ClickUp Oyun Tasarım Belgesi Şablonu ile potansiyel tasarım kusurlarını tespit edin

ClickUp, verimli bir ürün yönetimi aracı olarak da işlev görür. Gerçek zamanlı geri bildirim ve ş Akışı denetimi düzenleyerek takım şeffaflığını teşvik edin ve işbirlikçilerinizin proje hedefleri konusunda uyumlu olmasını sağlayın. ClickUp Sprint'ler sayesinde, oyun lansmanından önce birikmiş işlerinizi düzenleyebilir ve karar alma sürecini optimize edebilirsiniz.

15'ten fazla görünüm ve raporlama aracı içeren özelleştirilebilir bir alan olan ClickUp Gösterge Panelleri'nde oyun geliştirme iş akışlarına bütünsel bir görünüm kazanın.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

AI özellikleri ücretli planlarla sınırlıdır

Mobil uygulama, web ve masaüstü uygulamalarının tüm fonksiyonlarını paylaşmaz

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

2. Construct 3

Construct 3, kodlama deneyimi olmayanlar için uygun bir oyun geliştirme aracıdır. Sürükle ve bırak oyun oluşturma için tamamen GUI tabanlı bir arayüz sunar.

Araç programlama gerektirmez, ancak daha gelişmiş oyun geliştirme için JavaScript'e dalmanıza olanak tanır. Hızlı prototipleme ile konseptinizin oynanabilir bir sürümünü anında oluşturun.

Construct 3, basit 2D oyunlar oluşturmak için özel olarak tasarlanmıştır. Oyun tasarımcıları, bu aracı kullanarak Z yüksekliğini kullanarak 2D nesnelerin veya katmanların Z eksenindeki dikey pozisyonunu manipüle ederek 3D öğeleri oyunlara dahil ederler. 3D mesh distorsiyonunu kullanarak ve kaybolma noktasını sanatsal vizyonunuza uyacak şekilde ayarlayarak işinizi bir üst seviyeye taşıyın. ?️

Zaman Çizelgesi Çubuğu'nu kullanarak oyun tasarımından animasyona sorunsuz bir şekilde geçiş yapın ve Senaryo Grafiği'ni kullanarak senkronize hareket, ölçeklendirme ve döndürme işlemlerini mümkün kılan nesne hiyerarşileri oluşturun.

Construct 3'ün en iyi özellikleri

Çevrimdışı modu olan web tabanlı araç

Oyun tasarım yazılımı için kullanıcı dostu arayüz

Hızlı prototip oluşturma imkanı sağlar

2D ve 3D tasarım desteği

HTML5, Android, iOS, Windows ve Mac'e dışa aktarmayı destekler

Construct 3 sınırlamaları

Mevcut kullanıcı arayüzü, kodlama gerektirmeyen oyun geliştirmeyi zorlu hale getirmez

Daha fazla öğreticiye ihtiyaç duyabilirim

Construct 3 fiyatlandırması

Kişisel: Kullanıcı başına aylık 59,99 $

İş: Kullanıcı başına aylık 199 $

Eğitim: 14,99 $/ay kullanıcı başına

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Construct 3 puanları ve yorumları

G2: 4/5 (20+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (200+ yorum)

3. GameSalad

2D video oyun geliştirme için kullanıcı dostu bir oyun tasarım yazılımı olan GameSalad ile oyuncu modundan oluşturucu moduna zahmetsizce geçin. ?

Kodlama deneyimi olan veya olmayan herkesin oyun fikirlerini hayata geçirmesini sağlar. Oyun geliştirmeyi hızlandıran basitleştirilmiş sürükle ve bırak ve tek tıklama özellikleriyle ilk oyununuzu birkaç saat içinde oluşturun. Bu erişilebilirlik, GameSalad'ı oyun tasarımının temellerini öğretmek için mükemmel bir eğitim aracı haline getirir.

GameSalad, oyun mantığını ve davranışlarını test etmek için Uygulama İçi Önizleme gibi anahtar özelliklere sahiptir. iPhone, iPad, Android, Kindle, Nook, Windows 8 ve Mac dahil olmak üzere çeşitli cihazlarda çapraz platform yayınlamayı destekler. Ayrıca, geliştiriciler oyunları HTML5 destekli GameSalad Arcade'e anında yayınlayabilir.

GameSalad'ın en iyi özellikleri

Kodsuz platform

Sınıfta hesaplamalı düşünmeyi öğretmek için uygundur

Geliştiriciler için kolay anlaşılır oyun oluşturma özellikleri

Mükemmel teknik destek

Sürükle ve bırak arayüzü

GameSalad sınırlamaları

Büyük projelerde ara sıra çöküyor

Benzer araçlara kıyasla sınırlı işlevsellik

GameSalad fiyatlandırması

GameSalad Basic: ayda 17 $'a kadar

GameSalad Learn@Home: Aylık 8 $

GameSalad Pro: ayda 25 $'a kadar

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

GameSalad puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (10+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (20+ yorum)

4. Blender

Ücretsiz 3D modelleme yazılımı arıyorsanız, Blender tam size göre! ?️

En iyi açık kaynaklı 3D modelleme araçları arasında yer alan bu araç, modelleme, animasyon, render, kompozisyon ve hareket izleme için eksiksiz bir özellik setini ücretsiz olarak sunar.

Blender, Simülasyon özelliği ile modelleme ve animasyonun ötesine geçerek kullanıcıların duman, ateş ve sıvılar gibi çeşitli efektler oluşturmasına olanak tanır. Diğer benzersiz araçlar arasında 2D animasyon için Grease Pencil ve ultra gerçekçi görseller için bir render motoru bulunur.

Ayrıca, yerleşik bir kompozitör ve kamera izleme gibi video düzenleme ve VFX özelliklerine de erişebilirsiniz, bu da onu 3D içerik oluşturma ve post prodüksiyon için hepsi bir arada bir çözüm haline getirir.

Ayrıca Blender, düzen, renk, boyut ve yazı tipi ayarları ile özelleştirilebilir bir arayüze sahiptir. Topluluk tarafından oluşturulan yüzlerce eklentinin gücünden yararlanın veya Blender'ın kullanıcı dostu Python API'sini kullanarak kendi eklentilerinizi oluşturun.

Blender'ın en iyi özellikleri

Ücretsiz 3D modelleme yazılımı

Dijital heykel

Yüksek kaliteli rigging ve animasyon araçları

Windows, macOS ve Linux ile uyumludur

Blender sınırlamaları

Sınırlı video düzenleme özellikleri

Platform, yeni kullanıcılar için çok karmaşık görünebilir

Blender fiyatlandırması

Ücretsiz

Blender puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (800+ yorum)

5. Godot

Godot, ister acemi ister deneyimli bir programcı olun, beklediğiniz oyun motorudur. MIT lisansı altında tamamen ücretsiz ve açık kaynaklıdır. ?

Godot motoru çok yönlüdür ve hem 2D hem de 3D oyunların oluşturulmasını destekler. Onu ayıran özellik, en başından itibaren 2D tasarıma titizlikle odaklanmasıdır. Bu da daha iyi performans, daha az hata ve daha akıcı bir ş Akışı sağlar.

Yazılım, tasarımda benzersiz bir sahne tabanlı yaklaşım kullanır; burada her "sahne", sprite'lar, sesler ve komut dosyaları gibi oyun öğelerini birleştirir. Sahneleri iç içe yerleştirin veya kolay düzenleme ve düzenleme için bir hiyerarşi oluşturun.

Godot'un kullanıcı dostu sürükle ve bırak sistemi ve GDScript adlı yerleşik komut dosyası oluşturma aracı (Python'a benzer), platformu yeni başlayanlar için kolay anlaşılır hale getirir.

Ayrıca, Godot, C++ dilini iyi derecede biliyorsanız, belirli projeler için özelleştirme ve optimizasyon imkanı sunar.

Godot'un en iyi özellikleri

Windows, Mac, Linux, Android, iOS ve HTML5 ile uyumludur

Yerleşik komut dosyası dili

Öğrenmesi kolay

Destekler. NET platformu

Çok sayıda dil bağlaması (Rust, Nim, Python, JavaScript vb. için)

Godot sınırlamaları

Sınırlı resmi belgeler

Lojistik desteği iyileştirilebilir

Godot fiyatlandırma

Ücretsiz

Godot puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (20+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (10+ yorum)

6. Unreal Engine

Epic Games tarafından geliştirilen Unreal Engine, AAA oyun stüdyolarının dünyasında hüküm süren bir oyun tasarım yazılımıdır. Fortnite, BioShock, Borderlands ve Dishonored gibi başarılı başlıklara güç vermiştir. ?

Çözüm, sıcak yeniden yükleme, anlık oyun önizlemeleri, sinematik araçlar, son işleme efektleri, AI desteği ve kapsamlı bir varlık kitaplığı gibi özellikler sunar. MetaHuman eklentisi ile, yeni nesil oyun karakterleri için sekiz ayrıntı düzeyi dahil olmak üzere saç ve giysilere sahip yüksek kaliteli dijital insanlar oluşturabilirsiniz.

Fizik tabanlı render, dinamik gölgeler, gerçekçi yansımalar, güçlü aydınlatma araçları ve esnek bir malzeme düzenleyici ile çarpıcı görsel içerik sunar.

Unreal Engine, C++ kaynak koduna ücretsiz erişim sağlayarak kullanıcıların motoru inceleyebilmesini, özelleştirebilmesini, genişletebilmesini ve hata ayıklayabilmesini sağlar. Ölçeklenebilir ve kanıtlanmış istemci/sunucu mimarisi, çok oyunculu projelerin kurulumunu kolaylaştırır.

Unreal Engine'in en iyi özellikleri

Bilgisayarlara, mobil cihazlara, oyun konsollarına ve VR'lere aktarımları destekler

Kaynak koduna tam erişim

Kolay öğrenme için eğitimler

Güçlü bir C++ API

Kodlama yapmadan oyun mantığı oluşturmak için özel Blueprint'ler

Unreal Engine sınırlamaları

Sınırlı topluluk ve motor desteği

Düzgün çalışması için güçlü bir bilgisayar gerektirir

Unreal Engine fiyatlandırması

Ücretsiz

Unreal Engine puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (300'den fazla yorum)

7. GameMaker

GameMaker, yeni başlayanlardan bağımsız oluşturuculara ve deneyimli profesyonellere kadar herkesi yaratıcı oyun alanına davet eden çok yönlü bir araçtır. ?

Kod yazmak istemeyenler için sezgisel bir görsel komut dosyası sistemi özelliğine sahip olan bu yazılım, daha fazla özelleştirme için programlama seçenekleri de sunar. 2D oyunlar oluşturmak için GML Kod veya Görsel seçenekler arasından seçim yapın. Ayrıca programlama, seviye tasarımı, ses ve derleme için araçlar da elde edersiniz.

Oda Düzenleyici özelliği, fizik simülasyonunu etkinleştirme, tasarım araçlarını yönetme ve kamera kontrollerini ayarlama seçenekleriyle birlikte gelir. Nesne Düzenleyici ile kişiselleştirilmiş nesneler oluşturun ve çalışma alanınızı projenize göre yeniden düzenleyin.

Kendi arka planlarınızı, karakter animasyonlarınızı ve sprite'larınızı oluşturarak veya içe aktararak yaratıcılığınızı ortaya çıkarın ya da Görüntü Düzenleyici özelliğini kullanarak kişisel 2D oyun varlıklarınızı düzenleyin ve yönetin.

GameMaker, uygulama içi satın alımlarda kaynak kontrolü, çok oyunculu ağ oluşturma ve üçüncü taraf uzantıları gibi çok sayıda gelişmiş özelliğe sahiptir.

GameMaker'ın en iyi özellikleri

Windows, Mac, Linux, HTML5, Android, iOS, Nintendo Switch vb. platformlara aktarım özelliği.

Yeni başlayanlar için uygun

Gerçek zamanlı analiz

Zengin düzenleme özellikleri

Hataları tanımlamak için hata ayıklama özelliği

GameMaker sınırlamaları

Genellikle, yazılımın komut dosyası dilini öğrenmek gerekir

3D projeler için sınırlı işlevler

GameMaker fiyatlandırması

Ücretsiz

Oluşturucu: 4,99 $/ay

Bağımsız: 9,99 $/ay

Enterprise: 79,99 $/ay

GameMaker puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (30+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (90+ yorum)

8. Unity

Unity, Among Us Valheim, Assassin's Creed: Identity ve Escape From Tarkov gibi popüler başlıkların yapımında kullanılan en yaygın oyun tasarım çözümlerinden biri olarak öne çıkıyor. ❤️‍?

Unity, UX tasarım süreci için değerli varlıklar sağlar ve Windows, Mac, iOS, Android, Oculus Rift, Steam VR, PS4 ve Switch dahil olmak üzere çok çeşitli platformlarla uyumlu 2D ve 3D oyunların oluşturulmasını mümkün kılar.

Yaratıcı takımlar aynı ortamda sorunsuz bir şekilde işbirliği yapabilir ve hızlı yinelemeyi kolaylaştırabilir. İster dünya oluşturma, animasyon, sinematik veya render olsun, Unity Editor, Maya veya Blender gibi araçlarla zahmetsizce uyum sağlar.

Bu listedeki bazı alternatiflerin aksine, Unity kodlama becerileri gerektirir, bu nedenle yeteneklerinden tam olarak yararlanmak için C# dilinde yeterlilik şarttır. Programlama deneyimi sınırlı olanlar için platform, kapsamlı ve yeni başlayanlara uygun öğreticiler ve eğitim kaynakları sunar.

Unity'nin en iyi özellikleri

Sayısız varlık kaynağı

Çapraz platform geliştirmeyi destekler

Kullanımı kolay

Bol miktarda eğitim materyali

Hem 2D hem de 3D oyunlar için uygundur

Unity sınırlamaları

Karmaşık kodlama gereksinimleri, kodlama bilgisi olmayanlar için göz korkutucu olabilir

Ara sıra çökmeler olabilir

Unity fiyatlandırması (bireyler ve takımlar için)

Unity Pro: 2.040 $/yıl/koltuk

Unity Industry: Koltuk başına yıllık 4.950 $

Unity Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Yıllık planlar önceden ödenmelidir

Unity puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (700+ yorum)

9. Allegro

Allegro, video oyunları ve multimedya uygulamaları programlamak için tasarlanmış bir çapraz platform kütüphanesi. Tam teşekküllü bir oyun motoru olmasa da, geliştiricilere programları özelleştirmeleri için esnek bir temel sunar. Öncelikle pencere oluşturma, kullanıcı girişi işleme, veri yükleme, görüntü işleme ve ses çalma gibi yaygın, düşük seviyeli görevleri yerine getirir.

Sınırlı kaynaklara sahip bağımsız oyun geliştiricileri, Allegro'yu kullanarak kapsamlı araştırma ve geliştirme çalışmalarına gerek kalmadan yaratıcı oyun tasarımına odaklanabilir. Daha büyük takımlar ise Allegro'yu, oyun motoru geliştirme sürecini kolaylaştırmak ve projeleri istikrarlı hale getirmek için istikrarlı bir temel olarak kullanabilir.

Allegro, C ve C++ için tasarlanmış olsa da, diğer programlama dilleriyle de kullanılabilir.

Allegro'nun en iyi özellikleri

Windows, Mac OS X, Linux, Android ve iPhone ile çalışır

Ses kayıt özellikleri

Kullanıcı dostu ve sezgisel API

Yazı tipi yükleme ve işleme

Video oynatmayı destekler

Allegro sınırlamaları

Daha fazla öğretici ve dokümantasyon gereklidir

C ve C++ dışındaki dillerde uygulaması zordur

Allegro fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Allegro puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (5+ yorum)

SourceForge: 5/5 (20+ yorum)

10. Wwise

Wwise, oyun geliştirme alanında ölçeklenebilir ses yardımcınızdır ve ses vizyonunuzu hayata geçirmek için çeşitli tasarım ve geliştirme araçları sunar. ?

Bu yazılım, ses önceliğini ve işlemeyi verimli bir şekilde yöneten dinamik karıştırma seçenekleri ile yaratıcı özgürlük sunar. Wwise Spatial Audio, sanal akustik, ses yayılımı ve uzamsal bilgilere dayalı ses işleme konusunda uzmanlaşmış olduğundan, sürükleyici ortamlar yaratmada mükemmeldir.

Wwise, en iyi segment oynatımı için kurallara göre müzik ipuçlarının uyarlanmasını sağlar. Ayrıca, ses tasarımcıları, net ve çeşitli ses üretimi sağlayan çeşitli yerleşik sentezleyicilerden yararlanabilir.

Wwise'ın en iyi özellikleri

Ücretsiz çevrimiçi öğrenme materyalleri ve örnek projeler

Açık API

Unity, Unreal Engine, Godot, GameMaker ve daha fazlasıyla entegre

IOS, Android, Mac OS X, Windows, PS4 vb. ile uyumludur.

Wwise sınırlamaları

GUI'nin görsel olarak iyileştirilmesi gerekebilir

Sesin yavaşça girip çıkması daha iyi olabilir

Wwise fiyatlandırma

Bağımsız: Ücretsiz

Pro: 7.000 $/proje ve platform başına

Premium: 22.000 $/proje ve platform başına

Platinum: 40.000 $/proje ve platform başına

*Ücretli planlar tek seferlik satın alma seçenekleridir

Wwise puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (30+ yorum)

Capterra: 5/5 (5'ten az yorum)

En İyi Oyun Tasarım Yazılımlarıyla Oyununuzu Bir Üst Düzeye Taşıyın

Oyun tasarımı heyecan verici ve aynı zamanda korkutucu olabilir! Listemizde yer alan oyun geliştirme yazılımı çözümlerinin yardımıyla iddialı konseptleri hayata geçirin.

Projeniz yoğun beyin fırtınası ve kavramlaştırma işi gerektiriyorsa, ClickUp'ı deneyin! Görselleştirme ve işbirliği özelliklerinden yararlanarak bir sonraki yaratıcı vizyonunuzu hayata geçirin. ⭐