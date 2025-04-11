2025'in En İyi 10 Özel CRM Yazılım Sistemi

Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) yazılımı, işletmelerin müşteri bilgilerini ve satış işlemlerini düzenlemesine ve yönetmesine yardımcı olur. Bir kuruluş büyüdükçe, iş akışları ve veri gereksinimleri de artar. Verimliliği korumak ve artırmak için, şirketin bu gereksinimleri karşılamak üzere sistemlerini özelleştirebilmesi gerekir.

Bu nedenle, özelleştirilebilir bir CRM yazılımı çözümü, satış başarısının bel kemiği haline gelir. Sürükle ve bırak arayüzlerinden satış boru hatları ve müşteri verileri hakkında içgörüler sağlayan özel raporlara kadar, doğru özel CRM yazılımı satış yönetiminizi bir sanat formuna dönüştürebilir.

Bu blogda, son derece özelleştirilebilir CRM yazılımı ile satış ve gelir artışını en üst düzeye çıkarmak isteyen satış takımları için en iyi seçenekleri ele alacağız.

İletişim kayıtlarını saklamak, müşteri etkileşimlerini zenginleştirmek ve satış stratejilerinizi yeni zirvelere taşımak için tasarlanmış bazı özel CRM alternatiflerini ele alacağız.

Özelleştirilebilir bir CRM yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

Özelleştirilebilir bir CRM sistemi ararken, satış ve iş ihtiyaçlarınıza uygun özelliklere öncelik vermek çok önemlidir. Aşağıdakileri arayın:

Özelleştirme ve esneklik: Özel alanlar, sürükle ve bırak arayüzü ve özelleştirilebilir gösterge panelleri dahil olmak üzere kapsamlı özelleştirme seçenekleri sunan esnek CRM yazılımını seçerek sistemi satış takımınızın özel gereksinimlerine uyarlayın

Entegrasyon yetenekleri : Özel CRM sisteminin, takımınızın kullandığı diğer iş araçları ve platformlarla sorunsuz bir şekilde entegre olmasını sağlayın. Buna, birleşik bir iş akışı için pazarlama otomasyonu, proje yönetimi ve müşteri etkileşim araçları dahildir

Ölçeklenebilirlik: İşinizle birlikte büyüyen, özelleştirilebilir bir CRM yazılımı tercih edin. Küçük ve orta ölçekli işletmeleri desteklemeli ve genişleyen müşteri verilerini, satış kanallarını ve iş süreçlerini barındıracak şekilde ölçeklenebilir olmalıdır

Gelişmiş raporlama ve veri analizi yetenekleri: Özel raporlar ve ayrıntılı analizler oluşturabilen müşteri ilişkileri yönetimi yazılımı arayın. Bu, verilere, satış tahminlerine ve müşteri etkileşimlerine dayalı bilinçli kararlar almanıza yardımcı olacaktır

Satış ve pazarlama görevlerinin otomasyonu: Tekrarlayan görevleri otomatikleştirmek ve satış temsilcilerinin verimliliğini artırmak için iş akışı otomasyonuna sahip bir müşteri ilişkileri yönetimi aracı seçin. Birçok platformda, temsilcilerin sıradan görevleri yerine getirmelerine yardımcı olmak için Tekrarlayan görevleri otomatikleştirmek ve satış temsilcilerinin verimliliğini artırmak için iş akışı otomasyonuna sahip bir müşteri ilişkileri yönetimi aracı seçin. Birçok platformda, temsilcilerin sıradan görevleri yerine getirmelerine yardımcı olmak için CRM için AI araçları da bulunmaktadır

Güçlü müşteri desteği: Sorunsuz uygulama ve kullanım için Sorunsuz uygulama ve kullanım için eğitim kaynakları , müşteri etkileşimi teklifleri ve teknik yardım dahil olmak üzere mükemmel müşteri desteği sunan bir CRM sistemi sağlayıcısı seçin

Veri güvenliği: Müşteri verilerini korumak ve veri koruma düzenlemelerine uyumu sağlamak için güçlü veri güvenliği önlemlerine sahip özelleştirilebilir CRM yazılımlarına öncelik verin

10 En İyi Özel CRM Yazılımı Sistemler

İşletmelerin satış iş akışlarını verimli bir şekilde yönetmeleri için birçok güçlü CRM yazılımı bulunmaktadır. Satış ve müşteri yönetimi alanlarını yeniden tanımlayacak en iyi özelleştirilebilir CRM araçlarını listeledik.

1. ClickUp

ClickUp'ın CRM'ini deneyin Proje yönetimi araçlarınızı ve CRM'nizi tek bir platformda, ClickUp'ta tutun

ClickUp'ın özel proje yönetimi platformu, görevleri yönetmekten daha fazlasını yapar; satış ekibinizin benzersiz iş akışına ve tercihlerine göre tamamen özelleştirilebilir bir işbirliğine dayalı CRM sistemi sunar.

Takımlar için ClickUp CRM çözümü ile, özelleştirilebilir görünümler ve gösterge panellerinden yararlanarak, operasyonel tarzınızı mükemmel şekilde yansıtan bir müşteri ilişkileri yönetim aracı tasarlayabilirsiniz.

Bu özelleştirme özelliği, işletmelerin kendileri için en önemli verilere odaklanmalarını sağlayarak bilinçli kararlar almalarını sağlar.

Platformun sağlam otomasyon yetenekleri ve özel alanları, işiniz kadar benzersiz bir CRM sistemi gösterge paneli oluşturmanıza olanak tanır, verimliliği artırır ve satış süreci haritalamasını kolaylaştırır.

Ayrıca, yerleşik AI yardımı, e-posta taslakları hazırlamaktan görevlerin ilerlemesini takip etmeye kadar her konuda takımların zaman ve çaba tasarrufu yapmasını sağlar.

ClickUp ile girişimlerimizde neler olduğunu bölgesel görünümde veya kampanya görünümünde gösterebiliriz. Bu, hangi tür etkinlikleri yürüttüğümüzü ve bunları hangi huninin aşamasına etiketlediğimizi görmeyi içerir. Bu sayede üst yönetim, bir projenin durumunu kolayca takip edebilir.

ClickUp ile girişimlerimizde neler olduğunu bölgesel görünümde veya kampanya görünümünde gösterebiliriz. Bu, hangi tür etkinlikleri yürüttüğümüzü ve bunları hangi huninin aşamasına etiketlediğimizi görmeyi içerir. Bu sayede üst yönetim, bir projenin durumunu kolayca takip edebilir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı izleme: Özelleştirilebilir : Özelleştirilebilir ClickUp Gösterge Panelleri , müşteri yaşam boyu değeri, ortalama anlaşma boyutları, satış performansı ve daha fazlası gibi kritik metriklerin üst düzey görünümlerini oluşturmak için uyarlanabilen 50'den fazla gösterge paneli bileşeninden seçim yapmanızı sağlar. Takımlar, tüm kritik satış ve pazarlama metriklerini gerçek zamanlı olarak güncellenen tek bir görünümde görüntüleyebilir.

Otomasyon ile verimlilik: ClickUp Otomasyon ile tekrarlayan görevler için tetikleyiciler ayarlayın, satış sürecinin sürekli manuel müdahaleye gerek kalmadan sorunsuz ve verimli bir şekilde ilerlemesini sağlayın, zamandan tasarruf edin ve insan hatalarını azaltın. Örneğin, CRM'de bir potansiyel müşterinin durumu "Kapalı Kazanıldı" olarak değiştirildiğinde satış takımınız için yeni bir faturalandırma görevi oluşturulabilir

E-posta entegrasyonu ve yönetimi: E-posta iletişimini proje yönetimi platformuna entegre ederek , takımların anlaşmalar üzerinde işbirliği yapmasını, proje güncellemelerini göndermesini ve müşterileri doğrudan sisteme almasını sağlar. Bu özellik, herhangi bir takımın iletişim akışına uyacak şekilde özelleştirilebilir, böylece müşterilerle ve takım içinde sorunsuz bir etkileşim sağlanır. ClickUp, Gmail, Outlook ve diğer çoğu e-posta istemcisiyle entegre olur

Son derece esnek görünümler: Liste, Kanban Panosu ve Tablo görünümleri dahil olmak üzere 15'ten fazla özelleştirilebilir görünüm arasından seçim yapın. Müşteri ilişkilerinizi, satış süreçlerinizi ve proje ilerlemenizi, operasyonel tercihlerine ve gereksinimlerine en uygun şekilde görselleştirin. Örneğin, Liste, Kanban Panosu ve Tablo görünümleri dahil olmak üzere 15'ten fazla özelleştirilebilir görünüm arasından seçim yapın. Müşteri ilişkilerinizi, satış süreçlerinizi ve proje ilerlemenizi, operasyonel tercihlerine ve gereksinimlerine en uygun şekilde görselleştirin. Örneğin, Tablo Görünümü'nü kullanarak müşteri verilerinizi elektronik tablo biçiminde görüntüleyebilirsiniz.

Özel şablonlar: Size uygun yapıları uygulamak için özel şablonlar arasından seçim yapın veya kendi şablonlarınızı oluşturun. Satış boru hattını yönetmek, müşteri hizmetleri taleplerini izlemek veya hesapları yönetmek gibi işlemler için bu şablonlar, her takımın kendine özgü süreçlerine uyacak şekilde özelleştirilebilir. ClickUp'ın Basit CRM Şablonunu kullanarak satış süreçleri ve iş akışları oluşturun

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın CRM Şablonu ile iş akışlarınızı yönetin

ClickUp'ın CRM şablonu, tüm müşteri döngüsünü yönetmek için etkili bir sistem oluşturmanıza olanak tanıyan araçlar sunar. Potansiyel müşterileri ve fırsatları boru hatlarıyla izlemek, iletişim bilgilerini tek bir merkezi veritabanında düzenlemek ve daha iyi yönetim için görevlere öncelik vermek için araçlarla müşteri ilişkilerinizi en üst düzeye çıkarın. 8 özel alan ve 4 farklı görünüm içerir.

Diğer araçlarla entegrasyon: Çok çeşitli uygulamalar ve araçlarla entegre edin ve CRM ortamınızı, halihazırda kullandığınız ve sevdiğiniz araçları içerecek şekilde özelleştirin. Bu özellik, ş Akışı sürekliliğini artırır ve takımlarınızın öğrenme eğrisini azaltır

ClickUp Brain : AI Knowledge Manager'ı kullanarak görevler, belgeler ve kişilerle ilgili sorguları anında yanıtlayın; bilgileri manuel olarak aramanıza gerek kalmaz. Bu, müşteri taleplerine yanıt verme sürelerini önemli ölçüde iyileştirebilir. AI Project Manager, güncellemeleri ve ilerleme raporlarını otomatikleştirerek kişiselleştirilmiş müşteri etkileşimleri için zaman kazandırır. Ayrıca, AI Writer for Work, doğru ve uygun üslupta iletişim, teklif ve e-postalar oluşturmanıza yardımcı olarak yüksek kaliteli müşteri etkileşimleri sağlar

ClickUp Brain AI ile taslak oluşturun, düzenleyin ve düzeltin

ClickUp sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, çok sayıda seçenek ve özellik nedeniyle ilk kurulum ve özelleştirme sürecinin zaman alıcı olduğunu düşünür

Mobil uygulama deneyimi bazen masaüstü sürümünde bulunan tüm işlevleri sunmayabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 7 $ ek ücret karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)

2. Pipedrive

pipedrive aracılığıyla

Pipedrive özelleştirilebilir CRM çözümü, kişiselleştirme ve verimlilik sayesinde satış süreçlerinizi hızlandırır. Kullanıcı dostu platformu, benzersiz satış sürecinizi yansıtan kişiselleştirilmiş satış aşamaları oluşturmanıza olanak tanır ve nihai hedef yerine eyleme geçirilebilir adımlara odaklanmanızı sağlar.

Hedeflere yönelik ilerlemeyi sağlam bir şekilde izleyen Pipedrive, stratejileri iyileştirmek için gerçek zamanlı raporlar ve analizler sunan sanal bir koç görevi görür. Otomasyon yetenekleri, idari görevleri azaltır ve işlevselliğini genişletmek için 350'den fazla entegrasyon ile birlikte gelir.

Pipedrive'ın en iyi özellikleri

Satış sürecinize uyacak şekilde aşamaları ve alanları ayarlayın, anlaşmaları ve faaliyetleri izlemede kişiselleştirilmiş bir yaklaşım sağlayın

Tekrarlayan görevleri otomatikleştirin ve özel tetikleyiciler ayarlayarak satış döngünüzde zaman kazanın ve verimliliği artırın

Özelleştirilebilir raporlar ve gösterge panelleriyle satış performansınız hakkında değerli bilgiler edinin

İşlevselliği ve iş ihtiyaçlarınıza uyarlanabilirliği artırmak için çok çeşitli üçüncü taraf uygulamalarla entegre edin

Pipedrive sınırlamaları

Platformun satış süreçlerine odaklanması, bazı hepsi bir arada platformlar kadar kapsamlı proje yönetimi veya müşteri hizmetleri özellikleri sunmayabileceği anlamına gelir

Gelişmiş özellikler ve daha derin özelleştirmeler, yeni kullanıcılar veya teknolojiye yatkın olmayan kullanıcılar için zor bir öğrenme süreci gerektirebilir

Pipedrive fiyatlandırması

Essential plan: Kullanıcı başına aylık 11,90 $

Gelişmiş plan: Kullanıcı başına aylık 24,90 $

Profesyonel plan: Kullanıcı başına aylık 49,90 $

Güç planı: Kullanıcı başına aylık 59,90 $

Enterprise Planı: Kullanıcı başına aylık 74,90 $

Pipedrive puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (1.738 yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.900+ yorum)

3. Caspio

caspio aracılığıyla

Caspio, herhangi bir kodlama yapmadan ihtiyaçlarınıza tam olarak uyarlanmış özel bir CRM oluşturmanıza olanak tanır. Pratik deneyim kazanabilir, giriş seviyesi bir uygulama oluşturabilir ve büyüdükçe gelişmiş işlevlerle ilerleyebilirsiniz.

Esnek kullanıcı seviyeleri sayesinde, çalışanlar ve yöneticiler ihtiyaçlarına göre özel gösterge panellerine erişebilir. Satış boru hattınızı yönetmenize, yeni potansiyel müşteriler girmenize ve ayrıntılı raporlar oluşturmanıza yardımcı olur. Yöneticiler, şirketin satış faaliyetlerini gözden geçirebilir, takım görevlerini yönetebilir ve gerektiğinde potansiyel müşteri ayrıntılarına inebilir.

Caspio'nun en iyi özellikleri

Görsel uygulama oluşturucu kullanarak kodlama bilgisi olmadan kolayca özel CRM uygulamaları oluşturun

Paylaşılan özel nesneler, alanlar, tablolar ve arayüzler eklemek dahil olmak üzere, benzersiz iş gereksinimlerinize uyacak şekilde CRM'nizi özelleştirin

Yüksek performansı korurken artan veri hacimlerini ve kullanıcı ihtiyaçlarını desteklemek için tasarlanmış Caspio ile işinizi büyütün

CRM'nin işlevselliğini artırmak ve uygulamalar arasında sorunsuz veri akışı sağlamak için harici sistemler ve hizmetlerle hızlı bir şekilde entegre edin

Caspio sınırlamaları

Kod gerektirmeyen yaklaşım özelleştirmeyi basitleştirirken, son derece karmaşık veya benzersiz gereksinimleri olan işletmeler platformun yeteneklerinde bazı sınırlamalarla karşılaşabilir

Kullanıcı başına ücretler yerine veri depolama ve kullanıma dayalı fiyatlandırma yapısı, kullanım alışkanlıkları değişken olan işletmeler için daha az öngörülebilir olabilir

Caspio fiyatlandırması

Başlangıç planı: 44,06 $/ay

Profesyonel plan: 527,48 $/ay (Yıllık faturalandırılır)

Enterprise planı: 1979,57 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Caspio puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (130+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (200'den fazla yorum)

4. Maximizer

maximizer aracılığıyla

Maximizer CRM, ister yeni kurulan, ister büyümekte olan veya halihazırda büyük bir kurumsal şirket olun, herkesin ihtiyaçlarına uygun, güçlü ve özelleştirilebilir bir çözümdür.

Maximizer'ı kullanarak tüm müşteri ilişkilerinizi ve satış verilerinizi düzenleyebilirsiniz. Satış huniniz ve müşteri etkileşimleriniz hakkında net bir görünüm elde edersiniz, böylece verilerinize kolayca erişebilir ve bunları kullanabilirsiniz.

Maximizer ile CRM'nizi iş ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilir ve sorunsuz satış, pazarlama otomasyonu ve kapsamlı raporlama sağlayabilirsiniz. Bu, takımınızın verimliliğini artırmakla kalmaz, aynı zamanda işinizi hızlandırılmış büyüme için pozisyonlandırır.

Maximizer'ın en iyi özellikleri

Gösterge panellerini, raporları ve alanları benzersiz iş süreçlerinize uyacak şekilde özelleştirin

Tek bir sistemde potansiyel müşteri yönetimi, e-posta pazarlaması ve performans izleme için kapsamlı araçlar edinin

Maximizer ile verilerinizi güvenli ve erişilebilir tutun, veri bütünlüğünden ödün vermeden uzaktan erişimi destekleyin

Maximizer sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, ilk kurulum ve özelleştirmenin biraz öğrenme süreci gerektirdiğini düşünebilir

Platform, bazı rakiplerine kıyasla çok geniş bir üçüncü taraf entegrasyon aralığı sunmayabilir

Maximizer fiyatlandırması

Temel sürüm: Kullanıcı başına aylık 65 $ (Yıllık faturalandırılır, minimum 3 kullanıcı)

Satış lideri sürümü: Kullanıcı başına aylık 79 $ (Yıllık faturalandırılır, minimum 5 kullanıcı)

Maximizer puanları ve yorumları

G2: 3,9/5 (450+ yorum)

Capterra: 4,0/5 (300'den fazla yorum)

5. Zendesk Sell

zendesk Sell aracılığıyla

Zendesk Sell CRM, satış takımlarının çalışma şeklini dönüştürerek verimliliği zeka ile birleştirerek gelir artışı ve verimlilik sağlar. Takımlara daha az yoğun iş ve daha başarılı anlaşmalar için gerekli araçları sunar.

CRM, iletişim ve anlaşma yönetimi, etkinlik izleme ve potansiyel müşteri oluşturma gibi özellikleri içeren birleşik bir platform sunar. Bu, satış sürecinizi kolaylaştırır ve satış sürecinin görünürlüğünü korumayı zahmetsiz hale getirir.

Mevcut teknoloji altyapınızla sorunsuz bir şekilde entegre olabilme esnekliği sunar. Böylece takımınız her zaman çevik, bilgili ve her yerden kişiselleştirilmiş hizmet sunmaya hazır olur.

Zendesk Sell'in en iyi özellikleri

Satış ekibinin verimliliğini artırmak için potansiyel müşterilerin ve anlaşmaların izlenmesini ve yönetimini basitleştirin

Özelleştirilebilir boru hatları, alanlar ve özel raporlar kullanarak CRM'yi belirli iş ihtiyaçlarına göre uyarlayın

Satış faaliyetleriniz ve performansınız hakkında ayrıntılı bilgiler edinin ve takımlarınızın veriye dayalı kararlar almasına yardımcı olun

Üçüncü taraf uygulamalarınızı daha geniş Zendesk platformuyla zahmetsizce entegre edin ve kapsamlı bir müşteri etkileşimi çözümü elde edin

Zendesk Sell sınırlamaları

Derin özelleştirme ve entegrasyon yetenekleri sunarken, platform belirli işlevler için üçüncü taraf uygulamalara ek yatırım gerektirebilir

Bazı gelişmiş özellikler ve analizler yalnızca daha yüksek abonelik kademelerinde mevcuttur ve tüm bütçelere uygun olmayabilir

Zendesk Sell fiyatlandırması

Takım: Kullanıcı başına aylık 25 $

Büyüme: Kullanıcı başına aylık 69 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 149 $

Zendesk Sell puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (3.800+ yorum)

6. HubSpot

hubSpot aracılığıyla

HubSpot'un CRM platformu, potansiyel müşterileri ve müşterileri yolculuklarının her aşamasında izlemek için ihtiyacınız olan her şeyi parmaklarınızın ucuna getirir.

Bu CRM, her bir müşteriyi ayrıntılı olarak görüntülemenizi, şirketinizle, iş arkadaşlarınızla, etkinliklerle, iletişimlerle ve daha fazlasıyla olan etkileşimlerini izlemenizi sağlar. Platform genelinde birleşik bir müşteri görünümü sunma yeteneği, pazarlama, satış ve hizmet çabalarınızı kolaylaştıran öne çıkan bir özelliktir.

Hubspot formları, verileri doğrudan web sitenizden, sosyal medyadan veya açılış sayfalarınızdan toplamanızı sağlar. Potansiyel müşterileriniz ve müşterileriniz hakkında, web sitesi davranışlarından kişisel bilgilere ve markanızla geçmiş etkileşimlerine kadar geniş bir dizi bilgiyi yakalayabilirsiniz.

CRM sistemini özel ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilir ve iş büyüme stratejinizin her yönünü destekleyen kapsamlı bir çözüm oluşturabilirsiniz.

HubSpot'un en iyi özellikleri

İlk temastan satış sonrası desteğe kadar müşteri etkileşimlerinin her aşamasını tek bir platformdan yönetin

Çeşitli iş gereksinimlerini karşılamak için kişi ve şirket kayıtlarını, işlem boru hatlarını ve raporlama gösterge panellerini kişiselleştirin

HubSpot'un sağlam entegrasyon pazarını kullanarak CRM'nizi çok çeşitli iş araçları ve uygulamalarıyla bağlayın

Pazarlama ve satıştaki rutin görevleri otomatikleştirin ve takımlarınızın strateji ve müşteri etkileşimine odaklanmasını sağlayın

HubSpot sınırlamaları

Cömert bir ücretsiz plan sunarken, gelişmiş özellikler ve daha yüksek kullanım sınırları için ücretli planlara geçmeyi gerektirir; küçük işletmeler için ölçek büyüdükçe maliyetli hale gelebilir

Platformun kapsamlı işlevselliği, özel BT desteği olmayan yeni kullanıcılar veya daha küçük takımlar için zor bir öğrenme süreci gerektirebilir

HubSpot fiyatlandırması

Başlangıç: 20 $/ay

Profesyonel: 500 $/ay

Enterprise: 1500 $/ay (Yıllık faturalandırılır)

Hubspot derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (11.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)

7. Nutshell

nutshell aracılığıyla

Nutshell CRM, satış sürecinizi kolaylaştırır ve iş akışlarını otomatikleştirmeyi, müşteri verilerini merkezileştirmeyi ve takım işbirliğini geliştirmeyi zahmetsiz hale getirir. Sezgisel satış otomasyonu ve kapsamlı raporlama gibi özelliklerle, zaman alan görevleri azaltmak ve iyileştirme alanlarını belirlemek için gerekli donanıma sahip olursunuz.

Nutshell'in verimli e-posta araçları, kişiselleştirilmiş e-postaları hızlı bir şekilde göndermenizi ve potansiyel müşterileri doğrudan web sitenizden yakalamanızı sağlar. Basitleştirilmiş iletişim yönetimi ve çok yönlü boru hattı görünümleri, müşteri etkileşimlerine ilişkin eksiksiz bir genel bakış sunar.

Nutshell'in en iyi özellikleri

Genel verimliliğinizi artırmak için satış süreçlerinizi yönetin ve etkin bir şekilde denetleyin

CRM satış süreçlerini, raporlamayı ve otomasyonu benzersiz iş süreçlerinize uyacak şekilde değiştirin

Tekrarlayan görevleri ve takipleri otomatikleştirin, hiçbir potansiyel müşterinin gözden kaçmamasını sağlayın

Takımlarınızın veriye dayalı kararlar almasına yardımcı olacak kapsamlı raporlar ve analizler elde edin

Nutshell sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, özellikle hızlı ölçeklendirme sırasında, daha özelleştirilebilir CRM yazılımlarına kıyasla özelliklerin sınırlı olduğunu düşünebilir

Platformun üçüncü taraf uygulamalarla entegrasyonları artıyor, ancak daha büyük rakiplerin sunduğu kadar kapsamlı olmayabilir

Nutshell fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 19 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 49 $

Power AI: Kullanıcı başına aylık 59 $

Pro+ Hizmetleri: Kullanıcı başına aylık 79 $

Nutshell puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (448 yorum)

8. Apptivo

apptivo aracılığıyla

Apptivo'nun özelleştirilebilir CRM yazılımı, potansiyel müşteri yönetiminden faturalandırmaya kadar satış sürecinizi kolaylaştırarak daha hızlı sonuçlar ve daha fazla gelir elde etmenizi sağlar. Ham verileri eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürerek satışları, verimliliği ve etkinliği artırır.

Apptivo ile sezgisel sürükle ve bırak işlevselliği sayesinde tek bir kod satırı yazmadan CRM'nizi özelleştirebilirsiniz. İster ofiste ister sahada olun, mobil CRM ile her zaman, her yerde bağlantıda kalın. Ayrıca, entegrasyon özellikleri sayesinde günlük kullandığınız araçlarla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurabilir, müşteri güvenini ve sadakatini artırabilirsiniz.

Apptivo'nun en iyi özellikleri

CRM faaliyetlerini iş süreçlerinize mükemmel şekilde uyum sağlamak için kapsamlı bir şekilde özelleştirin

Proje yönetiminden finansmana kadar her şeyi kapsayan ve operasyonel verimliliği artıran bir dizi entegre uygulamaya erişin

Güçlü otomasyon ile satış ve pazarlama süreçlerini kolaylaştırın ve manuel işleri azaltın

Apptivo sınırlamaları

Yeni kullanıcılar, platformun kapsamlı yetenekleri nedeniyle bir öğrenme süreci yaşayabilir

Bazı gelişmiş özellikler ve entegrasyonlar yalnızca üst düzey planlarda mevcuttur, bu da küçük işletmeler için maliyetleri artırabilir

Apptivo fiyatlandırması

Lite: Kullanıcı başına aylık 20 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 30 $

Ultimate: Kullanıcı başına aylık 50 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Apptivo puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (180+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (700'den fazla yorum)

9. Salesforce

salesforce aracılığıyla

Salesforce, işletmelerin pazarlama, satış, ticaret, hizmet ve BT alanlarında müşterileriyle bağlantı kurma şeklini dönüştürür.

Son derece özelleştirilebilir ve ölçeklenebilir olup, kapsamlı entegrasyon yetenekleri ve gelişmiş AI özellikleriyle birlikte gelir.

Salesforce ile takımlarınızı müşterileriniz etrafında birleştirin ve verilerden elde edilen eyleme geçirilebilir içgörülerden yararlanarak sadık müşterilerinizi koruyun. Tüm müşteri ve potansiyel müşteri bilgilerini tek bir yerde depolayabilir, izleyebilir ve analiz edebilir, böylece tüm takımların gerçek zamanlı olarak erişebileceği eksiksiz bir görünüm elde edebilirsiniz.

Salesforce'un en iyi özellikleri

Eşsiz özelleştirme seçeneklerini kullanarak özellikleri her türlü iş sürecine sorunsuz bir şekilde uyarlayın

Platformun kapsamlı pazar yeri aracılığıyla özel ihtiyaçları karşılamak için araçlar ekleyin

Satış stratejilerini iyileştirmek ve müşteri etkileşimlerini geliştirmek için yapay zeka destekli içgörüler ve öneriler elde edin

Satış, pazarlama, müşteri desteği ve daha fazlasını kapsayan müşteri yolculuğunun bütünsel bir görünümünü elde edin

Salesforce sınırlamaları

Platformun geniş dizi özellikleri ve özelleştirme seçenekleri öğrenmek zaman alabilir

Fiyatlandırma, özellikle birden fazla modül ve özelleştirme eklendiğinde diğer CRM yazılımlarına göre daha yüksektir

Salesforce fiyatlandırması

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 24 $ (Yıllık faturalandırılır)

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 80 $ (Yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 165 $ (Yıllık faturalandırılır)

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 330 $ (Yıllık faturalandırılır)

Einstein 1 satış: Kullanıcı başına aylık 500 $ (yıllık faturalandırılır)

Salesforce puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (1.800+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (1.800'den fazla yorum)

10. CompanyHub

companyHub aracılığıyla

Tamamen özelleştirilebilir CRM platformuyla CompanyHub, sorunsuz 2 yönlü e-posta senkronizasyonu, sağlam otomasyon, dinamik raporlama ve daha fazlasını sunar. Bu CRM, sürükle ve bırak araçlarıyla verilerinizi düzenler.

Satış sürecini kolaylaştırmanıza, tek tıklamayla belgeler oluşturmanıza ve kapsamlı analizler sunmanıza olanak tanır. Karmaşık satış süreçlerini basitleştirmek, potansiyel müşteri yönetimini iyileştirmek ve minimum kurulum süresiyle müşteri etkileşimlerini geliştirmek için kullanabilirsiniz.

CompanyHub'ın en iyi özellikleri

Özel CRM'yi belirli süreçlerinize ve müşteri yönetimi ihtiyaçlarınıza göre uyarlayın

Tekrarlayan görevleri, takipleri ve e-posta kampanyalarını otomatikleştirerek verimliliğinizi artırın ve manuel işleri azaltın

Basitleştirilmiş tasarım ve navigasyon sayesinde satış süreçlerinizi hızla uyarlayın ve optimize edin

Satış yönetimi ve müşteri davranışları hakkında gerçek zamanlı içgörüler elde etmek için dinamik raporlama araçlarını ve gösterge panellerini kullanın

CompanyHub sınırlamaları

Salesforce gibi daha büyük platformların kapsamlı üçüncü taraf uygulama pazarı ve entegrasyon ekosisteminden yoksun olabilir

Gelişmiş özelleştirme ve otomasyon özellikleri, özel CRM'yi ilk kez kullanan işletmeler için bir öğrenme dönemi gerektirebilir

CompanyHub fiyatlandırması

Verimlilik: Aylık 21 $/kullanıcı

Otomasyon: Aylık 36 $/kullanıcı

Accelerate: Aylık 64 $/kullanıcı

CompanyHub puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (40'tan fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (22 yorum)

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İster küçük bir girişim ister büyük bir kurumsal şirket olun, bu özel CRM sistemleri satış stratejinizi şekillendirmek, müşteri ilişkilerinizi derinleştirmek ve büyümeyi hızlandırmak için gerekli araçları sağlar.

Tamamen özelleştirilebilir CRM yazılım çözümleri, rekabetçi iş ortamında başarılı olmak isteyen her satış takımının temel taşıdır.

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