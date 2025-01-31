küçük İşletmeler için 10 Satış Otomasyon Aracı

Satış ekibiniz, operasyonları ölçeklendirmek, yeni işler oluşturmak ve satış boru hattını potansiyel müşterilerle doldurmak için çok çalışıyor. Yapacak çok işleri olduğu için, günlük işleri kilometrelerce uzunlukta yapılacaklar listeleriyle dolu.

Daha da kötüsü, satış temsilcileri daha başarılı oldukça iş yükleri de önemli ölçüde artar. Çoğu durumda bu, takımın talebi karşılayacak kadar hızlı çalışamadığı için fırsatların kaçırılması anlamına gelir.

Bu, satış otomasyon yazılım programları kullanılarak çözülebilen iyi bir sorundur. Burada, bunların neler olduğunu gösterecek ve satış departmanınız için otomasyonun faydalarını ele alacağız.

Ardından, en iyi 10 satış otomasyon aracını öne çıkaracağız. Pazarlama otomasyon yazılımından proje yönetimi araçlarına kadar, satış takımlarınızı büyütmek için ihtiyacınız olan her şeyi bulacaksınız. ?

Satış otomasyon araçları, zaman alıcı ve tekrarlayan görevleri üstlenerek iş akışlarını kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Çalışanların görevleri ve belgeleri manuel olarak oluşturmak için zaman harcaması yerine, bu araçlar satış takımları için işi yapar, böylece onlar daha önemli konulara odaklanabilir. ?

Çoğu durumda, bu araçlar işi otomatik olarak yapmak için yazılım veya yapay zeka ile desteklenir. Çoğu satış takımı aşağıdaki gibi görevleri otomatikleştirmeyi amaçlar:

Toplantıları planlama

Fatura ve teklif hazırlama

Potansiyel müşterileri takip etme

Potansiyel müşteri oluşturma e-postaları gönderme

Raporlama gibi yinelenen görevleri yönetme

Satış sürecinde nitelikli potansiyel müşterileri puanlama

En iyi satış otomasyon yazılımı, yoğun işleri halletmek için tasarlanmıştır. Bu tür tekrarlayan görevler çok fazla beyin gücü gerektirmez, ancak en iyi satış temsilcilerini bile daha önemli işlerden alıkoyar.

Satış otomasyon araçlarını kullanmak çok kolaydır. Satış ekiplerinin yapmak istemediği sıkıcı işleri ortadan kaldırarak zaman kazandırır. ?

Satış otomasyon araçlarını kullanmanın diğer avantajları şunlardır:

Geliştirilmiş veri yönetimi: Bu araçlar bilgileri tek bir yerde depolar, böylece araçlar arasında geçiş yapmadan verileri ve Bu araçlar bilgileri tek bir yerde depolar, böylece araçlar arasında geçiş yapmadan verileri ve satış KPI'larını daha kolay izleyebilirsiniz

Doğru raporlama: Bu araçlar makine tarafından çalıştırıldığından, insan hatası olasılığı ortadan kalkar. Bu da Bu araçlar makine tarafından çalıştırıldığından, insan hatası olasılığı ortadan kalkar. Bu da satış boru hattı metrikleri konusunda daha iyi ve daha doğru raporlama anlamına gelir

Gerçek zamanlı işbirliği: Bu satış otomasyon yazılımlarının çoğu, satış takımlarının birlikte çalışmasına olanak tanıyarak satış süreci boyunca daha etkili olmalarını sağlar

Daha iyi müşteri deneyimi: Satış uygulamaları , potansiyel müşterileri daha iyi anlamanıza ve hesaba doğru satış temsilcisini atamanıza yardımcı olur. Ayrıca, satış temsilcilerinin hızlı yanıt vermesini kolaylaştırarak potansiyel müşterilerin gelen kutularında rakiplerinizden önce olmanızı sağlar

Bu en iyi 10 araçla satış süreçlerinizi nasıl otomatikleştirebileceğinizi öğrenin. En iyi satış otomasyon yazılımları listemiz, işinizi tamamlamanıza yardımcı olacak proje yönetimi yazılımları, CRM programları ve daha fazlasını içerir. ✨

ClickUp'ta herhangi bir cihazdan müşteri verilerini, kişisel görevleri ve iletişimi yönetin

ClickUp, satış otomasyonları, gösterge panelleri ve CRM araçlarıyla satış fırsatlarını yönetmek ve iş akışlarını kolaylaştırmak için satış takımlarının hayallerini süsleyen bir araçtır. Bu araç, düzinelerce entegrasyon özelliği sayesinde diğer temel yazılımlarınızla birlikte kolayca kullanılabilir.

ClickUp Otomasyonları ile satış takımlarınız için yoğun işler otomatik olarak yapılır. 100'den fazla otomasyon ile iş akışlarını daha etkili hale getirme fırsatları sonsuzdur. Örneğin, bir potansiyel müşteri HubSpot'ta bir demo planladığında veya bir müşteri deneme sürümüne kaydolduğunda görevler oluşturun.

Ya da bir satış ekibi üyesi bir anlaşma kapattığında tüm satış ekibine kutlama e-postaları gönderin ve ürünlerinizi bir süredir kullanmayan müşterileri takip edin. Otomasyonları e-posta pazarlaması, potansiyel müşteri puanlama ve satış hedefleri için kullanabilirsiniz.

Otomasyonları devreye aldıktan sonra, ClickUp Gösterge Panellerini kullanarak tüm satış projelerinizin ilerlemesini izleyin. Tamamen özelleştirilebilir gösterge paneli, kaynakları kolayca tahsis etmenizi ve satış sürecindeki darboğazları belirlemenizi sağlar.

ClickUp Sales ile tüm satış huninizi tek bir alanda takip edin. Basitleştirilmiş kurulum, tüm satış boru hattını bir bakışta görmenizi sağlar. Hesap etkinliklerini takip edebilir ve anlaşmaları kapatmak için takım üyeleriyle işbirliği yapabilirsiniz.

Ayrıca, ClickUp'ın yerleşik CRM'sini kullanarak veri toplayın ve müşteri ilişkilerini görüntüleyin. Merkezi müşteri erişim portalları sayesinde iletişim hızlı bir şekilde gerçekleştirilir. Müşteri veritabanınızı kolayca oluşturun ve satış ekiplerinin daha iyi erişim sağlaması için öncelik ve özel alanlar atayın. ?️

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp'ın Günlük Satış Raporu Şablonu da dahil olmak üzere 1.000'den fazla şablon, satış çabaları ve trendleri hakkında görünürlük sağlamayı kolaylaştırır

Görev otomasyonu, gelen potansiyel müşterileri düzenler ve en önemli karar vericilere ilgili işleri atar

Özel alanlar ve durumlar, e-posta otomasyonunu, damla kampanyalarını ve e-ticaret satış faaliyetlerini tek bir yerden takip eder

Düzinelerce entegrasyonla tek bir alanda çalışın

ClickUp sınırlamaları

Şu anda ClickUp AI yalnızca masaüstü sürümünde mevcuttur, ancak mobil sürümün kullanıma sunulması yakında gerçekleşecektir

Özelliklerin sayısı çok fazla olduğu için tüm fonksiyonları öğrenmek biraz zaman alabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir (ücretsiz deneme sürümü mevcuttur)

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.500+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.700'den fazla yorum)

2. Salesforce'tan Sales Cloud

salesforce aracılığıyla

Salesforce'un AI, veri ve CRM'yi tek bir yerde birleştiren Sales Cloud, satış temsilcilerinin işlerini yapmasını kolaylaştırır. Bu satış otomasyon yazılımı, müşteri yolculuğuna dalarak içgörüler elde etmenizi ve etkileşimi artırmanızı sağlayarak satış sürecini iyileştirir.

Bu araç, yeni ürünler piyasaya sürüldüğünde anında bildirimler oluşturarak ve kullanıcıların niyetine göre e-posta kampanyalarını otomatikleştirerek müşteri ilişkilerini de iyileştirir. Diğer otomasyon özellikleri arasında tekrarlayan faturalandırma, performans yönetimi izleme ve gelir optimizasyonu için içgörüler bulunur.

Sales Cloud'un en iyi özellikleri

Yerleşik üretken ve tahmine dayalı yapay zeka, kişiselleştirilmiş satış e-postalarını ve arama özetlerini saniyeler içinde oluşturmayı kolaylaştırır

Einstein GPT özelliği, yapay zeka modellerini kullanarak e-posta dizileri, açılış sayfaları ve diğer pazarlama kampanyaları oluştururken hassas şirket bilgilerinizi korur

Hepsi bir arada CRM, boru hattı yönetimini kolaylaştırır ve mevcut müşterilere dayalı olarak gelirinizi artırmak için araçlar sunar

Başlamak için satış otomasyon yazılımının ücretsiz deneme sürümünü sunar

Sales Cloud sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, çok fazla özelleştirme olduğunu ve satış ekiplerinin süreçleri ayarlamak için gereğinden fazla zaman harcadığını düşündü

Kullanıcı arayüzünün öğrenilmesi bazı satış takımları için zaman alır ve her zaman sezgisel değildir

Sales Cloud fiyatlandırması

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 25 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 80 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 165 ABD doları

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 330 $

Sales Cloud derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4. 3/5 (15.700+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (17.700+ yorum)

3. HubSpot'tan Satış Merkezi

hubSpot aracılığıyla

HubSpot, piyasadaki en iyi pazarlama araçlarından biridir, ancak satış teklifleri de iş akışlarını kolaylaştırmak isteyen takımlar için kullanışlıdır. CRM platformu, müşteri segmentlerine göndermek üzere otomatik olarak e-postalar oluşturmanıza ve görev durumuna göre satış boru hattınızı düzenlemenize olanak tanır. ✅

HubSpot Sales'ı kullanarak potansiyel müşteri geliştirmeyi iyileştirin, satış tahminleri için içgörüler edinin ve otomatikleştirilmiş iş akışları oluşturun. Raporlama gibi idari görevleri veya giden e-postaları oluşturma ve gönderme gibi satış görevlerini kolaylaştırmak istiyorsanız, bu araç işinizi halleder.

HubSpot'un en iyi özellikleri

Mobil CRM uygulaması, potansiyel müşteri toplantıları arasında koştururken bile işlerinizi her yerden kolayca halletmenizi sağlar

Görevleri otomatikleştirerek zaman kazanın, böylece satış ekibi yarı yarıya daha kısa sürede daha iyi potansiyel müşteriler peşinde koşabilir

Çağrı izleme, verimliliği artırmak için satış çağrılarını otomatik olarak kaydeder

HubSpot sınırlamaları

Fiyat planları hızla yükselir, ancak satış ekipleri için ücretsiz deneme seçenekleri vardır

Çok fazla entegrasyon bulunmadığından, bazı kullanıcılar birden fazla aracı kullanmayı tercih etmelerine rağmen bunu tek bir araç olarak kullanmak zorunda kaldılar

HubSpot fiyatlandırması

Ücretsiz: 0 $

Başlangıç: 45 $/ay

Profesyonel: 450 $/ay

Enterprise: 1.200 $/ay

HubSpot puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (10.500+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (400'den fazla yorum)

4. Overloop

overloop aracılığıyla

Overloop, satış temsilcilerinin hayatını her zamankinden daha kolay hale getirmek için tasarlanmış bir satış otomasyon platformu ve verimlilik çözümüdür. Satış otomasyon aracının ana odak noktası, satış kampanyalarını kolaylaştırmak ve müşteri katılımını artırmaktır.

Potansiyel müşteri listeleri oluşturarak başlayın ve kampanyaları kanallar üzerinden otomatik olarak gönderin. Müşteri kazanımından işe alıma kadar tüm süreci yönetin ve elde edilen içgörülerle süreçlerinizi iyileştirin.

Overloop'un en iyi özellikleri

Gmail ve Office 365 gibi e-posta araçlarıyla entegrasyonlar, soğuk e-postaları kolayca göndermenizi ve açılma oranlarını ve yanıtları izlemenizi sağlar

E-posta Bulucu aracı, potansiyel kişilerin e-posta adreslerini bulmanıza yardımcı olur

CSV içe aktarma özelliği, HubSpot ve Pipedrive gibi araçlardan e-postaları ve iletişim bilgilerini aktarmanıza olanak tanır

Overloop sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, aracın ölçeklenebilir olmadığını ve bu durumun hızla büyüyen şirketler için zorluk yarattığını belirtti

Rakiplere kıyasla, kullanıcılar daha fazla e-posta özelliği olması gerektiğini düşündü

Overloop fiyatlandırması

Temel: 99 $/kullanıcı/ay

Ajans Fiyatlandırma: Özel fiyatlar

Overloop puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4/5 (1+ yorum)

5. Growbots

growbots aracılığıyla

Growbots, bir sonraki müşterinizi bulmanızı kolaylaştırmayı amaçlayan bir dış satış otomasyon aracıdır. Bir hesap açarak 180 milyondan fazla doğrulanmış potansiyel müşteriye erişebilirsiniz. Sektör ve gelir dahil 15 kriterden seçim yaparak listeyi daraltın.

Girdilerinize göre, e-postalar, sosyal medya hesapları ve telefon numaraları dahil olmak üzere iletişim bilgilerini içeren potansiyel müşteri listesi alırsınız. Yalnızca istediğiniz potansiyel müşteriler için ödeme yaparsınız. Ardından, yerleşik gösterge panellerini kullanarak A/B testi gerçekleştirin, giden e-postaları otomatikleştirin ve yanıtları izleyin.

Growbot'un en iyi özellikleri

Potansiyel müşteri veritabanı, canlı e-posta doğrulama ile sürekli güncellenir ve bilgilerin güncel olmasını sağlar

Gelişmiş filtreler, erişim e-postaları gönderirken hedef kitlenizi daraltmanıza olanak tanır

Sınırsız e-posta şablonu oluşturarak, sıralamalara telefon görüşmeleri gibi görevler ekleyerek ve potansiyel müşterilerin saat dilimlerine göre erişim planlaması yaparak kampanyaları özelleştirin

Growbots sınırlamaları

Bazı kullanıcılar platform arayüzünün kafa karıştırıcı olduğunu düşündü

Diğerleri, yeni potansiyel müşterilere ulaşırken daha fazla özelleştirme olması gerektiğini düşündü

Growbots fiyatlandırması

Outreach: 49 $/ay

Hepsi Bir Arada: 199 $/ay

Pro: Özel fiyatlandırma/ay

Growbots puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (40+ yorum)

6. Pipedrive

pipedrive aracılığıyla

Pipedrive, ilerlemeyi izlemek ve büyümeyi hızlandırmak için görsel bir satış boru hattı özelliğine sahip bir satış CRM'sidir. Takım işbirliği özellikleri, diğer satış temsilcileriyle çalışmayı ve başarıları kutlamayı kolaylaştırır. Pipedrive'ı kullanarak veri girişini basitleştirin, toplantı planlamasını otomatikleştirin ve satış kampanyalarınız için yeni yaklaşımlar keşfedin. ??‍?

Özel filtreler, daha iyi erişim için hedef pazarları segmentlere ayırmanıza olanak tanır. Raporlama gösterge panelleri ve gelir tahminleri, takımınızın hesap verebilir olmasını sağlar. Pipedrive'ın ClickUp entegrasyonu, görevleri otomatik olarak senkronize etmenize ve CRM'nizi daha büyük proje yönetimi aracınızla bağlamanıza olanak tanır.

Pipedrive'ın en iyi özellikleri

AI teknolojisi, kampanyalar hakkında içgörüler sağlar ve daha etkili satış erişimi için iş akışlarını otomatikleştirir

Satış huninizi izlemek ve zamanında kampanyalarla satış etkileşimini artırmak için etkinlik hatırlatıcıları oluşturabilirsiniz

Kullanıcı dostu arayüzü, yeni başlayanlar için kolaydır ve yeni satış temsilcileri olan takımlar için mükemmel bir seçimdir

Pipedrive sınırlamaları

Tüm özellikler düşük fiyatlı planda mevcut değildir

Bazı kullanıcılar müşteri desteğinden yardım almakta zorluk yaşadı

Pipedrive fiyatlandırması

Essential: Kullanıcı başına aylık 21,90 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 37,90 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 59,90 $

Güç: Kullanıcı başına aylık 74,90 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 119 ABD doları

Pipedrive puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (1.600+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (2.800'den fazla yorum)

7. UpLead

upLead aracılığıyla

UpLead, B2B işletmeler için potansiyel müşteri listelerini hızlı bir şekilde oluşturmak için tasarlanmış bir satış otomasyon aracıdır. Diğer araçlar milyonlarca e-postayı ve veriyi otomatik olarak tararken, bu araç yalnızca en nitelikli potansiyel müşterileri %95 veya daha yüksek bir doğruluk oranıyla sağlamaya odaklanır.

UpLead'in en iyi özellikleri

Mobil ve doğrudan arama özelliği, her bir potansiyel müşteri için doğru telefon bilgilerini sağlar

Niyet odaklı veriler, ürün ve hizmetlerinizi zaten arayan potansiyel müşterilere erişim elde ettiğiniz anlamına gelir

Gerçek zamanlı e-posta doğrulama, geçerli ve aktif potansiyel müşterilere ulaşmanızı sağlar

UpLead sınırlamaları

Bazı kullanıcılar kullanıcı arayüzünün eski olduğunu düşündü

Abonelikler otomatik olarak yenilenir, bu nedenle iptal etmeyi unutmamanız gerekir

UpLead fiyatlandırması

Ücretsiz Deneme: Yedi günlük deneme için 0 $

Temel özellikler: 74 $/ay

Artı: 149 $/ay

Profesyonel: Özel fiyatlandırma

UpLead puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (70+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (70+ yorum)

8. Freshworks tarafından sunulan Freshsales

freshworks aracılığıyla

Freshsales, satış temsilcilerinin potansiyel müşterileri daha hızlı ve daha etkili bir şekilde kapatmasına yardımcı olmak için tasarlanmış akıllı bir CRM'dir. Satış aracı, potansiyel müşterileri puanlamak için yapay zeka kullanır ve en önemli hedefleri daha hızlı belirlemenize yardımcı olur.

Potansiyel müşteri yönetimi işlerini ve satış süreçlerini otomatikleştirerek diğer projeler için zaman kazanın. Şablonları kullanarak hatırlatıcılar ve soğuk e-postalar taslakları oluşturun. ?

Freshsales'ın en iyi özellikleri

Davranış tabanlı satış dizileri, ürün ve hizmetlerinizi kullanmaya hazır potansiyel müşterilere odaklanmanıza yardımcı olur

Silosları kullanarak müşteri zihniyetini daha derinlemesine anlayın ve müşterilerin yolculuklarının hangi aşamasında olduklarını öğrenin

Otomatik puanlama faktörleri, en önemli potansiyel müşterilere öncelik vermek için nitelikli potansiyel müşterileri kolayca görmenizi sağlar

Freshsales sınırlamaları

Bazı kullanıcılar arayüzün istedikleri kadar sezgisel olmadığını belirtti

Araç, potansiyel müşterileri her zaman doğru bir şekilde tanımlamaz

Freshsales fiyatlandırması

Ücretsiz: Üç kullanıcıya kadar 0 $

Büyüme: Kullanıcı başına aylık 18 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 47 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 83 ABD doları

Freshsales puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (500'den fazla yorum)

9. Zendesk Sell

zendesk aracılığıyla

Zendesk Sell, satış boru hattınız hakkında daha fazla bilgi sağlayan ve satış sürecinizi otomatik hale getiren bir satış otomasyon platformudur. Yüksek kaliteli CRM yazılımı, manuel görevleri otomatikleştirerek verimliliği artırmanıza ve satış yönetimi prosedürlerini kolaylaştırmanıza olanak tanır.

Zendesk'i kullanarak satış hunisinin farklı noktalarında müşterilerinizin ne istediğini öğrenin. Daha iyi erişim kampanyaları oluşturmak için analitik veriler elde edin. Ardından API'yi kullanarak teknoloji yığınınızı bağlayın ve günlük kullandığınız uygulamalarla entegrasyonlar gerçekleştirerek bir adım daha ileri gidin.

Zendesk'in en iyi özellikleri

Yerleşik iletişim yönetimi araçları, potansiyel müşterileri takip etmeyi ve SMS, doğrudan arama ve e-posta yoluyla onlarla iletişime geçmeyi kolaylaştırır

Özel şablonlar oluşturun ve yarısı kadar sürede toplu e-postalar gönderin

Özel tetikleyiciler ve otomatik görevler, satış ekibinin, özellikle de satış temsilcilerinin programa uymasını sağlar

Zendesk sınırlamaları

Daha gelişmiş özellikler genellikle pahalıdır

Öğrenme eğrisi vardır, bu da yeni kullanıcılar için zorluk yaratır

Zendesk fiyatlandırması

Sell Team: Ajan başına aylık 25 $

Sell Growth: Aylık 69 $/temsilci

Sell Professional: Ajan başına aylık 149 $

Zendesk puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (100'den fazla yorum)

10. Keap

keap aracılığıyla

Keap, satış süreçlerini ölçeklendirmek isteyen küçük işletmeler için tasarlanmış bir araçtır. Sezgisel arayüzü kullanarak potansiyel müşterileri toplayın, yoğun işleri sınırlamak için kişiselleştirilmiş otomasyonlar oluşturun ve hedef kitlenize ilgi çekici mesajlar gönderin.

Keap'in en iyi özellikleri

Otomasyonlar saatler kazandırır ve takımınızın nitelikli potansiyel müşterilerle daha iyi etkileşim kurması için zaman kazandırır

Net iletişim organizasyonu sayesinde, hedef ürünlerle uygun segmentlere ulaşabilirsiniz

Ana gösterge panelindeki gerçek zamanlı raporlar, satış hedeflerindeki ilerlemeyi görmenizi sağlar

Keap sınırlamaları

Bazı eylemler gereğinden fazla adım içerir ve satış sürecini yavaşlatır

Büyük miktarda veri olduğunda, bazı metriklerin yüklenmesi uzun zaman alabilir

Keap fiyatlandırması

Pro: 199 $/ay

Maksimum: 289 $/ay

Keap puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (1.400+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (1.200+ yorum)

En iyi satış otomasyon yazılımıyla, müşterilerinize daha etkili hizmet sunmanın yollarını mutlaka bulacaksınız. Görev otomasyon araçlarından potansiyel müşteri oluşturuculara kadar, bu listede her satış hedefi için bir araç var. ?

İş akışlarını otomatikleştirmeye, daha iyi potansiyel müşteri boru hatları oluşturmaya ve müşterilerinizle etkileşim kurmaya başlamak için bugün ClickUp'a kaydolun. Yoğun işler için otomatik olarak görevler oluşturarak zaman kazanın ve CRM özelliklerini kullanarak potansiyel müşterilerinizi düzenleyin.