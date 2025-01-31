küçük İşletmeler için 10 Satış Otomasyon Aracı

Satış ekibiniz, operasyonları ölçeklendirmek, yeni işler oluşturmak ve satış boru hattını potansiyel müşterilerle doldurmak için çok çalışıyor. Yapacak çok işleri olduğu için, günlük işleri kilometrelerce uzunlukta yapılacaklar listeleriyle dolu.
Daha da kötüsü, satış temsilcileri daha başarılı oldukça iş yükleri de önemli ölçüde artar. Çoğu durumda bu, takımın talebi karşılayacak kadar hızlı çalışamadığı için fırsatların kaçırılması anlamına gelir.
Bu, satış otomasyon yazılım programları kullanılarak çözülebilen iyi bir sorundur. Burada, bunların neler olduğunu gösterecek ve satış departmanınız için otomasyonun faydalarını ele alacağız.
Ardından, en iyi 10 satış otomasyon aracını öne çıkaracağız. Pazarlama otomasyon yazılımından proje yönetimi araçlarına kadar, satış takımlarınızı büyütmek için ihtiyacınız olan her şeyi bulacaksınız. ?
Satış Otomasyon Araçları Nedir?
Satış otomasyon araçları, zaman alıcı ve tekrarlayan görevleri üstlenerek iş akışlarını kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Çalışanların görevleri ve belgeleri manuel olarak oluşturmak için zaman harcaması yerine, bu araçlar satış takımları için işi yapar, böylece onlar daha önemli konulara odaklanabilir. ?
Çoğu durumda, bu araçlar işi otomatik olarak yapmak için yazılım veya yapay zeka ile desteklenir. Çoğu satış takımı aşağıdaki gibi görevleri otomatikleştirmeyi amaçlar:
- Toplantıları planlama
- Fatura ve teklif hazırlama
- Potansiyel müşterileri takip etme
- Potansiyel müşteri oluşturma e-postaları gönderme
- Raporlama gibi yinelenen görevleri yönetme
- Satış sürecinde nitelikli potansiyel müşterileri puanlama
En iyi satış otomasyon yazılımı, yoğun işleri halletmek için tasarlanmıştır. Bu tür tekrarlayan görevler çok fazla beyin gücü gerektirmez, ancak en iyi satış temsilcilerini bile daha önemli işlerden alıkoyar.
Satış otomasyon araçlarını kullanmanın avantajları
Satış otomasyon araçlarını kullanmak çok kolaydır. Satış ekiplerinin yapmak istemediği sıkıcı işleri ortadan kaldırarak zaman kazandırır. ?
Satış otomasyon araçlarını kullanmanın diğer avantajları şunlardır:
- Geliştirilmiş veri yönetimi: Bu araçlar bilgileri tek bir yerde depolar, böylece araçlar arasında geçiş yapmadan verileri ve satış KPI'larını daha kolay izleyebilirsiniz
- Doğru raporlama: Bu araçlar makine tarafından çalıştırıldığından, insan hatası olasılığı ortadan kalkar. Bu da satış boru hattı metrikleri konusunda daha iyi ve daha doğru raporlama anlamına gelir
- Gerçek zamanlı işbirliği: Bu satış otomasyon yazılımlarının çoğu, satış takımlarının birlikte çalışmasına olanak tanıyarak satış süreci boyunca daha etkili olmalarını sağlar
- Daha iyi müşteri deneyimi: Satış uygulamaları, potansiyel müşterileri daha iyi anlamanıza ve hesaba doğru satış temsilcisini atamanıza yardımcı olur. Ayrıca, satış temsilcilerinin hızlı yanıt vermesini kolaylaştırarak potansiyel müşterilerin gelen kutularında rakiplerinizden önce olmanızı sağlar
en İyi 10 Satış Otomasyon Aracı
Bu en iyi 10 araçla satış süreçlerinizi nasıl otomatikleştirebileceğinizi öğrenin. En iyi satış otomasyon yazılımları listemiz, işinizi tamamlamanıza yardımcı olacak proje yönetimi yazılımları, CRM programları ve daha fazlasını içerir. ✨
1. ClickUp
ClickUp, satış otomasyonları, gösterge panelleri ve CRM araçlarıyla satış fırsatlarını yönetmek ve iş akışlarını kolaylaştırmak için satış takımlarının hayallerini süsleyen bir araçtır. Bu araç, düzinelerce entegrasyon özelliği sayesinde diğer temel yazılımlarınızla birlikte kolayca kullanılabilir.
ClickUp Otomasyonları ile satış takımlarınız için yoğun işler otomatik olarak yapılır. 100'den fazla otomasyon ile iş akışlarını daha etkili hale getirme fırsatları sonsuzdur. Örneğin, bir potansiyel müşteri HubSpot'ta bir demo planladığında veya bir müşteri deneme sürümüne kaydolduğunda görevler oluşturun.
Ya da bir satış ekibi üyesi bir anlaşma kapattığında tüm satış ekibine kutlama e-postaları gönderin ve ürünlerinizi bir süredir kullanmayan müşterileri takip edin. Otomasyonları e-posta pazarlaması, potansiyel müşteri puanlama ve satış hedefleri için kullanabilirsiniz.
Otomasyonları devreye aldıktan sonra, ClickUp Gösterge Panellerini kullanarak tüm satış projelerinizin ilerlemesini izleyin. Tamamen özelleştirilebilir gösterge paneli, kaynakları kolayca tahsis etmenizi ve satış sürecindeki darboğazları belirlemenizi sağlar.
ClickUp Sales ile tüm satış huninizi tek bir alanda takip edin. Basitleştirilmiş kurulum, tüm satış boru hattını bir bakışta görmenizi sağlar. Hesap etkinliklerini takip edebilir ve anlaşmaları kapatmak için takım üyeleriyle işbirliği yapabilirsiniz.
Ayrıca, ClickUp'ın yerleşik CRM'sini kullanarak veri toplayın ve müşteri ilişkilerini görüntüleyin. Merkezi müşteri erişim portalları sayesinde iletişim hızlı bir şekilde gerçekleştirilir. Müşteri veritabanınızı kolayca oluşturun ve satış ekiplerinin daha iyi erişim sağlaması için öncelik ve özel alanlar atayın. ?️
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp'ın Günlük Satış Raporu Şablonu da dahil olmak üzere 1.000'den fazla şablon, satış çabaları ve trendleri hakkında görünürlük sağlamayı kolaylaştırır
- Görev otomasyonu, gelen potansiyel müşterileri düzenler ve en önemli karar vericilere ilgili işleri atar
- Özel alanlar ve durumlar, e-posta otomasyonunu, damla kampanyalarını ve e-ticaret satış faaliyetlerini tek bir yerden takip eder
- Düzinelerce entegrasyonla tek bir alanda çalışın
ClickUp sınırlamaları
- Şu anda ClickUp AI yalnızca masaüstü sürümünde mevcuttur, ancak mobil sürümün kullanıma sunulması yakında gerçekleşecektir
- Özelliklerin sayısı çok fazla olduğu için tüm fonksiyonları öğrenmek biraz zaman alabilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir (ücretsiz deneme sürümü mevcuttur)
ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (8.500+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (3.700'den fazla yorum)
2. Salesforce'tan Sales Cloud
Salesforce'un AI, veri ve CRM'yi tek bir yerde birleştiren Sales Cloud, satış temsilcilerinin işlerini yapmasını kolaylaştırır. Bu satış otomasyon yazılımı, müşteri yolculuğuna dalarak içgörüler elde etmenizi ve etkileşimi artırmanızı sağlayarak satış sürecini iyileştirir.
Bu araç, yeni ürünler piyasaya sürüldüğünde anında bildirimler oluşturarak ve kullanıcıların niyetine göre e-posta kampanyalarını otomatikleştirerek müşteri ilişkilerini de iyileştirir. Diğer otomasyon özellikleri arasında tekrarlayan faturalandırma, performans yönetimi izleme ve gelir optimizasyonu için içgörüler bulunur.
Sales Cloud'un en iyi özellikleri
- Yerleşik üretken ve tahmine dayalı yapay zeka, kişiselleştirilmiş satış e-postalarını ve arama özetlerini saniyeler içinde oluşturmayı kolaylaştırır
- Einstein GPT özelliği, yapay zeka modellerini kullanarak e-posta dizileri, açılış sayfaları ve diğer pazarlama kampanyaları oluştururken hassas şirket bilgilerinizi korur
- Hepsi bir arada CRM, boru hattı yönetimini kolaylaştırır ve mevcut müşterilere dayalı olarak gelirinizi artırmak için araçlar sunar
- Başlamak için satış otomasyon yazılımının ücretsiz deneme sürümünü sunar
Sales Cloud sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, çok fazla özelleştirme olduğunu ve satış ekiplerinin süreçleri ayarlamak için gereğinden fazla zaman harcadığını düşündü
- Kullanıcı arayüzünün öğrenilmesi bazı satış takımları için zaman alır ve her zaman sezgisel değildir
Sales Cloud fiyatlandırması
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 25 $
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 80 $
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 165 ABD doları
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 330 $
Sales Cloud derecelendirmeleri ve incelemeleri
- G2: 4. 3/5 (15.700+ yorum)
- Capterra: 4. 4/5 (17.700+ yorum)
3. HubSpot'tan Satış Merkezi
HubSpot, piyasadaki en iyi pazarlama araçlarından biridir, ancak satış teklifleri de iş akışlarını kolaylaştırmak isteyen takımlar için kullanışlıdır. CRM platformu, müşteri segmentlerine göndermek üzere otomatik olarak e-postalar oluşturmanıza ve görev durumuna göre satış boru hattınızı düzenlemenize olanak tanır. ✅
HubSpot Sales'ı kullanarak potansiyel müşteri geliştirmeyi iyileştirin, satış tahminleri için içgörüler edinin ve otomatikleştirilmiş iş akışları oluşturun. Raporlama gibi idari görevleri veya giden e-postaları oluşturma ve gönderme gibi satış görevlerini kolaylaştırmak istiyorsanız, bu araç işinizi halleder.
HubSpot'un en iyi özellikleri
- Mobil CRM uygulaması, potansiyel müşteri toplantıları arasında koştururken bile işlerinizi her yerden kolayca halletmenizi sağlar
- Görevleri otomatikleştirerek zaman kazanın, böylece satış ekibi yarı yarıya daha kısa sürede daha iyi potansiyel müşteriler peşinde koşabilir
- Çağrı izleme, verimliliği artırmak için satış çağrılarını otomatik olarak kaydeder
HubSpot sınırlamaları
- Fiyat planları hızla yükselir, ancak satış ekipleri için ücretsiz deneme seçenekleri vardır
- Çok fazla entegrasyon bulunmadığından, bazı kullanıcılar birden fazla aracı kullanmayı tercih etmelerine rağmen bunu tek bir araç olarak kullanmak zorunda kaldılar
HubSpot fiyatlandırması
- Ücretsiz: 0 $
- Başlangıç: 45 $/ay
- Profesyonel: 450 $/ay
- Enterprise: 1.200 $/ay
HubSpot puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (10.500+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (400'den fazla yorum)
4. Overloop
Overloop, satış temsilcilerinin hayatını her zamankinden daha kolay hale getirmek için tasarlanmış bir satış otomasyon platformu ve verimlilik çözümüdür. Satış otomasyon aracının ana odak noktası, satış kampanyalarını kolaylaştırmak ve müşteri katılımını artırmaktır.
Potansiyel müşteri listeleri oluşturarak başlayın ve kampanyaları kanallar üzerinden otomatik olarak gönderin. Müşteri kazanımından işe alıma kadar tüm süreci yönetin ve elde edilen içgörülerle süreçlerinizi iyileştirin.
Overloop'un en iyi özellikleri
- Gmail ve Office 365 gibi e-posta araçlarıyla entegrasyonlar, soğuk e-postaları kolayca göndermenizi ve açılma oranlarını ve yanıtları izlemenizi sağlar
- E-posta Bulucu aracı, potansiyel kişilerin e-posta adreslerini bulmanıza yardımcı olur
- CSV içe aktarma özelliği, HubSpot ve Pipedrive gibi araçlardan e-postaları ve iletişim bilgilerini aktarmanıza olanak tanır
Overloop sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, aracın ölçeklenebilir olmadığını ve bu durumun hızla büyüyen şirketler için zorluk yarattığını belirtti
- Rakiplere kıyasla, kullanıcılar daha fazla e-posta özelliği olması gerektiğini düşündü
Overloop fiyatlandırması
- Temel: 99 $/kullanıcı/ay
- Ajans Fiyatlandırma: Özel fiyatlar
Overloop puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (100'den fazla yorum)
- Capterra: 4/5 (1+ yorum)
5. Growbots
Growbots, bir sonraki müşterinizi bulmanızı kolaylaştırmayı amaçlayan bir dış satış otomasyon aracıdır. Bir hesap açarak 180 milyondan fazla doğrulanmış potansiyel müşteriye erişebilirsiniz. Sektör ve gelir dahil 15 kriterden seçim yaparak listeyi daraltın.
Girdilerinize göre, e-postalar, sosyal medya hesapları ve telefon numaraları dahil olmak üzere iletişim bilgilerini içeren potansiyel müşteri listesi alırsınız. Yalnızca istediğiniz potansiyel müşteriler için ödeme yaparsınız. Ardından, yerleşik gösterge panellerini kullanarak A/B testi gerçekleştirin, giden e-postaları otomatikleştirin ve yanıtları izleyin.
Growbot'un en iyi özellikleri
- Potansiyel müşteri veritabanı, canlı e-posta doğrulama ile sürekli güncellenir ve bilgilerin güncel olmasını sağlar
- Gelişmiş filtreler, erişim e-postaları gönderirken hedef kitlenizi daraltmanıza olanak tanır
- Sınırsız e-posta şablonu oluşturarak, sıralamalara telefon görüşmeleri gibi görevler ekleyerek ve potansiyel müşterilerin saat dilimlerine göre erişim planlaması yaparak kampanyaları özelleştirin
Growbots sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar platform arayüzünün kafa karıştırıcı olduğunu düşündü
- Diğerleri, yeni potansiyel müşterilere ulaşırken daha fazla özelleştirme olması gerektiğini düşündü
Growbots fiyatlandırması
- Outreach: 49 $/ay
- Hepsi Bir Arada: 199 $/ay
- Pro: Özel fiyatlandırma/ay
Growbots puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (100'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (40+ yorum)
6. Pipedrive
Pipedrive, ilerlemeyi izlemek ve büyümeyi hızlandırmak için görsel bir satış boru hattı özelliğine sahip bir satış CRM'sidir. Takım işbirliği özellikleri, diğer satış temsilcileriyle çalışmayı ve başarıları kutlamayı kolaylaştırır. Pipedrive'ı kullanarak veri girişini basitleştirin, toplantı planlamasını otomatikleştirin ve satış kampanyalarınız için yeni yaklaşımlar keşfedin. ???
Özel filtreler, daha iyi erişim için hedef pazarları segmentlere ayırmanıza olanak tanır. Raporlama gösterge panelleri ve gelir tahminleri, takımınızın hesap verebilir olmasını sağlar. Pipedrive'ın ClickUp entegrasyonu, görevleri otomatik olarak senkronize etmenize ve CRM'nizi daha büyük proje yönetimi aracınızla bağlamanıza olanak tanır.
Pipedrive'ın en iyi özellikleri
- AI teknolojisi, kampanyalar hakkında içgörüler sağlar ve daha etkili satış erişimi için iş akışlarını otomatikleştirir
- Satış huninizi izlemek ve zamanında kampanyalarla satış etkileşimini artırmak için etkinlik hatırlatıcıları oluşturabilirsiniz
- Kullanıcı dostu arayüzü, yeni başlayanlar için kolaydır ve yeni satış temsilcileri olan takımlar için mükemmel bir seçimdir
Pipedrive sınırlamaları
- Tüm özellikler düşük fiyatlı planda mevcut değildir
- Bazı kullanıcılar müşteri desteğinden yardım almakta zorluk yaşadı
Pipedrive fiyatlandırması
- Essential: Kullanıcı başına aylık 21,90 $
- Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 37,90 $
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 59,90 $
- Güç: Kullanıcı başına aylık 74,90 $
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 119 ABD doları
Pipedrive puanları ve yorumları
- G2: 4. 2/5 (1.600+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (2.800'den fazla yorum)
7. UpLead
UpLead, B2B işletmeler için potansiyel müşteri listelerini hızlı bir şekilde oluşturmak için tasarlanmış bir satış otomasyon aracıdır. Diğer araçlar milyonlarca e-postayı ve veriyi otomatik olarak tararken, bu araç yalnızca en nitelikli potansiyel müşterileri %95 veya daha yüksek bir doğruluk oranıyla sağlamaya odaklanır.
UpLead'in en iyi özellikleri
- Mobil ve doğrudan arama özelliği, her bir potansiyel müşteri için doğru telefon bilgilerini sağlar
- Niyet odaklı veriler, ürün ve hizmetlerinizi zaten arayan potansiyel müşterilere erişim elde ettiğiniz anlamına gelir
- Gerçek zamanlı e-posta doğrulama, geçerli ve aktif potansiyel müşterilere ulaşmanızı sağlar
UpLead sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar kullanıcı arayüzünün eski olduğunu düşündü
- Abonelikler otomatik olarak yenilenir, bu nedenle iptal etmeyi unutmamanız gerekir
UpLead fiyatlandırması
- Ücretsiz Deneme: Yedi günlük deneme için 0 $
- Temel özellikler: 74 $/ay
- Artı: 149 $/ay
- Profesyonel: Özel fiyatlandırma
UpLead puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (70+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (70+ yorum)
8. Freshworks tarafından sunulan Freshsales
Freshsales, satış temsilcilerinin potansiyel müşterileri daha hızlı ve daha etkili bir şekilde kapatmasına yardımcı olmak için tasarlanmış akıllı bir CRM'dir. Satış aracı, potansiyel müşterileri puanlamak için yapay zeka kullanır ve en önemli hedefleri daha hızlı belirlemenize yardımcı olur.
Potansiyel müşteri yönetimi işlerini ve satış süreçlerini otomatikleştirerek diğer projeler için zaman kazanın. Şablonları kullanarak hatırlatıcılar ve soğuk e-postalar taslakları oluşturun. ?
Freshsales'ın en iyi özellikleri
- Davranış tabanlı satış dizileri, ürün ve hizmetlerinizi kullanmaya hazır potansiyel müşterilere odaklanmanıza yardımcı olur
- Silosları kullanarak müşteri zihniyetini daha derinlemesine anlayın ve müşterilerin yolculuklarının hangi aşamasında olduklarını öğrenin
- Otomatik puanlama faktörleri, en önemli potansiyel müşterilere öncelik vermek için nitelikli potansiyel müşterileri kolayca görmenizi sağlar
Freshsales sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar arayüzün istedikleri kadar sezgisel olmadığını belirtti
- Araç, potansiyel müşterileri her zaman doğru bir şekilde tanımlamaz
Freshsales fiyatlandırması
- Ücretsiz: Üç kullanıcıya kadar 0 $
- Büyüme: Kullanıcı başına aylık 18 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 47 ABD doları
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 83 ABD doları
Freshsales puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (1.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (500'den fazla yorum)
9. Zendesk Sell
Zendesk Sell, satış boru hattınız hakkında daha fazla bilgi sağlayan ve satış sürecinizi otomatik hale getiren bir satış otomasyon platformudur. Yüksek kaliteli CRM yazılımı, manuel görevleri otomatikleştirerek verimliliği artırmanıza ve satış yönetimi prosedürlerini kolaylaştırmanıza olanak tanır.
Zendesk'i kullanarak satış hunisinin farklı noktalarında müşterilerinizin ne istediğini öğrenin. Daha iyi erişim kampanyaları oluşturmak için analitik veriler elde edin. Ardından API'yi kullanarak teknoloji yığınınızı bağlayın ve günlük kullandığınız uygulamalarla entegrasyonlar gerçekleştirerek bir adım daha ileri gidin.
Zendesk'in en iyi özellikleri
- Yerleşik iletişim yönetimi araçları, potansiyel müşterileri takip etmeyi ve SMS, doğrudan arama ve e-posta yoluyla onlarla iletişime geçmeyi kolaylaştırır
- Özel şablonlar oluşturun ve yarısı kadar sürede toplu e-postalar gönderin
- Özel tetikleyiciler ve otomatik görevler, satış ekibinin, özellikle de satış temsilcilerinin programa uymasını sağlar
Zendesk sınırlamaları
- Daha gelişmiş özellikler genellikle pahalıdır
- Öğrenme eğrisi vardır, bu da yeni kullanıcılar için zorluk yaratır
Zendesk fiyatlandırması
- Sell Team: Ajan başına aylık 25 $
- Sell Growth: Aylık 69 $/temsilci
- Sell Professional: Ajan başına aylık 149 $
Zendesk puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (400'den fazla yorum)
- Capterra: 4,3/5 (100'den fazla yorum)
10. Keap
Keap, satış süreçlerini ölçeklendirmek isteyen küçük işletmeler için tasarlanmış bir araçtır. Sezgisel arayüzü kullanarak potansiyel müşterileri toplayın, yoğun işleri sınırlamak için kişiselleştirilmiş otomasyonlar oluşturun ve hedef kitlenize ilgi çekici mesajlar gönderin.
Keap'in en iyi özellikleri
- Otomasyonlar saatler kazandırır ve takımınızın nitelikli potansiyel müşterilerle daha iyi etkileşim kurması için zaman kazandırır
- Net iletişim organizasyonu sayesinde, hedef ürünlerle uygun segmentlere ulaşabilirsiniz
- Ana gösterge panelindeki gerçek zamanlı raporlar, satış hedeflerindeki ilerlemeyi görmenizi sağlar
Keap sınırlamaları
- Bazı eylemler gereğinden fazla adım içerir ve satış sürecini yavaşlatır
- Büyük miktarda veri olduğunda, bazı metriklerin yüklenmesi uzun zaman alabilir
Keap fiyatlandırması
- Pro: 199 $/ay
- Maksimum: 289 $/ay
Keap puanları ve yorumları
- G2: 4. 2/5 (1.400+ yorum)
- Capterra: 4. 1/5 (1.200+ yorum)
ClickUp gibi satış otomasyon araçlarıyla daha iyi satış yapın
En iyi satış otomasyon yazılımıyla, müşterilerinize daha etkili hizmet sunmanın yollarını mutlaka bulacaksınız. Görev otomasyon araçlarından potansiyel müşteri oluşturuculara kadar, bu listede her satış hedefi için bir araç var. ?
İş akışlarını otomatikleştirmeye, daha iyi potansiyel müşteri boru hatları oluşturmaya ve müşterilerinizle etkileşim kurmaya başlamak için bugün ClickUp'a kaydolun. Yoğun işler için otomatik olarak görevler oluşturarak zaman kazanın ve CRM özelliklerini kullanarak potansiyel müşterilerinizi düzenleyin.