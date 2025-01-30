2025'in En İyi 15 Satış Destek Platformu

Satış takımları 2024'te yeni zirvelere ulaşmak için hazırlanırken, kesin olan bir şey var: Günümüzün sürekli değişen pazarında eski yaklaşımlar yeterli olmayacak. Benzersiz bir başarıya ulaşmanın anahtarı, satış takımınızın en iyi performansı sergilemesini sağlayan sektör lideri satış destek araçlarını benimsemektir.

Zahmetli manuel süreçlerin ve kaçırılan fırsatların olduğu günler geride kaldı. Satış temsilcileriniz, bu 15 en iyi satış destek aracı ve uygulaması arasından en uygun olanı seçerek hiç olmadığı kadar başarılı olabilir. Kolaylaştırılmış iş akışlarından veriye dayalı içgörülere kadar, satış takımlarınızın tüm potansiyelini ortaya çıkarmaya hazır olun.

Satış Etkinleştirme Platformları nedir?

Satış destek yazılımı, bir şirketin satış sürecinin verimliliğini ve etkinliğini artırmak için tasarlanmış güçlü bir araçtır. Başarılı bir satış gerçekleştirilmesi için gerekli tüm ilgili içerik, veri ve araçları barındıran merkezi bir platform sağlayarak pazarlama ve satış arasındaki boşluğu doldurur.

Bir satış destek platformunda nelere dikkat etmelisiniz?

Süreçlerinizi basitleştirmeye ve satış döngünüzü kısaltmaya yardımcı olacak doğru satış destek aracını mı arıyorsunuz? Bu faktörler, satış temsilcilerinizin piyasadaki diğer satış zekası araçlarından kuruluşunuz için en iyi seçeneği ayırmasına yardımcı olacaktır.

Kullanıcı dostu arayüz : Kullanıcı dostu ve sezgisel bir arayüz, satış temsilcilerinizin hızlı bir şekilde benimsemesi için çok önemlidir. Satış destek aracının gezinmesi ve anlaşılması kolay olmasını sağlayarak öğrenme eğrisini azaltır ve genel verimliliği artırır

Mevcut teknoloji yığınıyla sorunsuz entegrasyon: CRM sistemleri ve iletişim platformları gibi mevcut teknoloji yığınıyla sorunsuz entegrasyon sunan satış destek araçlarını arayın. Entegrasyon, iş akışlarını kolaylaştırır, veri tutarlılığını sağlar ve satış temsilcilerinin uygulamalar arasında manuel veri aktarımı yapma ihtiyacını ortadan kaldırarak zaman tasarrufu sağlar CRM sistemleri ve iletişim platformları gibi mevcut teknoloji yığınıyla sorunsuz entegrasyon sunan satış destek araçlarını arayın. Entegrasyon, iş akışlarını kolaylaştırır, veri tutarlılığını sağlar ve satış temsilcilerinin uygulamalar arasında manuel veri aktarımı yapma ihtiyacını ortadan kaldırarak zaman tasarrufu sağlar

İçerik yönetimi ve organizasyonu: Satış temsilcilerinizin ilgili satış materyallerine kolayca erişmesini sağlayan, içerik yönetimi ve organizasyonunu kolaylaştıran satış destek araçlarına öncelik verin. Verimli içerik yönetimi, satış ekibinizin satış çabalarını desteklemek için doğru Satış temsilcilerinizin ilgili satış materyallerine kolayca erişmesini sağlayan, içerik yönetimi ve organizasyonunu kolaylaştıran satış destek araçlarına öncelik verin. Verimli içerik yönetimi, satış ekibinizin satış çabalarını desteklemek için doğru kaynakları hızlı bir şekilde bulmasını sağlayarak daha iyi müşteri etkileşimleri sağlar

Özelleştirme ve kişiselleştirme seçenekleri: Takımınızın özel ihtiyaçlarına ve iş akışlarına uyum sağlamak için özelleştirme ve kişiselleştirme imkanı sunan satış destek araçlarını seçin. Her satış takımı farklı şekilde çalışır ve uygulamayı süreçlerinize göre uyarlama esnekliğine sahip olmak, uygulamanın etkinliğini en üst düzeye çıkarır

Satış analizi ve raporlama işlevleri: Satış temsilcilerinize sağlam analiz ve raporlama özellikleri sunan satış destek araçları arayın. Bu araçlar, satış takımınızın performansını izlemenizi, başarılı stratejileri belirlemenizi ve iyileştirme alanlarını tespit etmenizi sağlar. Veriye dayalı içgörüler, daha iyi karar vermeyi destekler ve genel satış verimliliğini artırmaya yardımcı olur

Güvenlik önlemleri: Hassas satış verilerini ve müşteri bilgilerini korumak için güvenliği önceliklendiren satış destek araçlarını tercih edin. Satış destek uygulamaları, özel bilgiler, müşteri verileri ve gizli satış stratejileri içerebilir. Güçlü güvenlik önlemleri, yetkisiz erişimi ve olası veri ihlallerini önleyerek işinizin ve müşterilerinizin güvenliğini sağlar

Etkili içerik yönetimi, özelleştirme seçenekleri, sağlam analitik ve birinci sınıf güvenlik özelliklerine sahip kullanıcı dostu ve entegre bir uygulama, satış ekibinizin verimliliğini artıracak, satış performansını iyileştirecek ve nihayetinde işiniz için olağanüstü sonuçlar elde etmenizi sağlayacaktır.

2024'te Kullanabileceğiniz En İyi 15 Satış Etkinleştirme Platformu (Ücretsiz ve Ücretli)

Ücretsiz Özelliklere Sahip En İyi Satış Etkinleştirme Uygulaması

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ClickUp, satış iş akışlarını kolaylaştıran, takım işbirliğini geliştiren ve verimliliği benzeri görülmemiş boyutlara taşıyan kapsamlı bir özellik paketi sunarak kendini bir oyun değiştirici olarak kanıtlamıştır. Sezgisel arayüzü ve özelleştirilebilir seçenekleri, her satış profesyonelinin benzersiz ihtiyaçlarını karşılar ve onu her takımın gereksinimlerine gerçekten uyum sağlayabilen bir araç haline getirir.

ClickUp ile satış yöneticileri kolayca görevler atayabilir, ilerlemeyi izleyebilir ve takımlarının performansı hakkında değerli bilgiler edinebilir. İletişimi merkezileştirerek tüm takım üyelerinin aynı sayfada kalmasını sağlar ve anlaşmaları daha hızlı ve verimli bir şekilde kapatmalarını mümkün kılar. Hantal elektronik tablolar, karmaşık e-posta zincirleri ve kaçırılan fırsatlara veda edin — ClickUp her şeyi halleder!

Ancak ClickUp'ı rakiplerinden ayıran şey, yeniliğe olan sürekli bağlılığıdır. ClickUp takımı, platformu sürekli günceller ve iyileştirir, rakiplerinin bir adım önünde olur ve dünya çapındaki satış temsilcilerinin değişen ihtiyaçlarına uyum sağlar. İlk lansmanından bugünkü durumuna kadar, ClickUp her yerdeki satış temsilcileri için güvenilir ve yenilikçi bir müttefik olarak ün kazanmıştır.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Bu Şablonu İndirin ClickUp Satış Boru Hattı Şablonunu kullanarak satış sürecinizin her aşamasını yönetin

ClickUp sınırlamaları

Tüm görünümler mobil uygulamada mevcut değildir

Çok sayıda güçlü işbirliği aracı, bazı kullanıcılar için öğrenme eğrisi oluşturabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma mevcuttur

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,7/5 (6.700+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.600+ yorum)

2. Hırs

En İyi Satış Destek Verimlilik Aracı

ambition aracılığıyla

Ambition, satış ekiplerinin verimliliğini ve üretkenliğini artırmak için özel olarak tasarlanmış bir satış yönetimi platformudur. Satış sürecine şeffaflık ve hesap verebilirlik getirmek için tasarlanmış olan platform, performansı izleme, analiz etme ve motive etmeye odaklanan geniş bir özellik yelpazesi sunar.

Ambition ile satış liderleri, takım üyeleri için özel hedefler ve karşılaştırma ölçütleri belirleyebilir ve dinamik gösterge panelleri aracılığıyla ilerlemeyi görselleştirebilir. Platformun oyunlaştırma özellikleri, rekabet ve heyecan unsurları ekleyerek bireysel satış temsilcilerini hedeflerine ulaşmaya ve bunları aşmaya teşvik eder.

Çeşitli CRM araçlarıyla entegrasyon sayesinde Ambition, gerçek zamanlı veri izleme sağlar ve satış etkinleştirmeye rehberlik edecek eyleme geçirilebilir içgörüler sunar. Analitik bileşeni ayrıca, iyileştirme alanlarını ve eğilimleri belirlemeye yardımcı olarak sürekli öğrenme ve büyüme kültürünü teşvik eder.

Genel olarak Ambition, farklı boyutlardaki satış organizasyonları için kapsamlı bir araç olarak hizmet verir ve daha bağlı, motive ve başarılı bir satış gücü oluşturmaya çalışır.

Ambition'ın en iyi özellikleri

İlerleme ölçümünü kolaylaştırmak için KPI monitörlerine, rezervasyon istatistiklerine ve arama günlüklerine erişin

Satış temsilcileri için gerçek zamanlı teşvikler

Otomatikleştirilmiş koçluk operasyonları

Uygulama içi iletişim

Hırs sınırları

Bir eylemin başlatılması ile uygulamanın görüntülenmesi arasında ara sıra zaman gecikmesi yaşanıyor

Çok fazla filtre

Diğer satış destek araçlarına kıyasla hantal Salesforce entegrasyonu

Hedef odaklı fiyatlandırma

Fiyatlandırma için Ambition ile iletişime geçin

Ambition müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,6/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (15+ yorum)

3. EngageBay

En İyi Hepsi Bir Arada Satış Destek Aracı

engageBay aracılığıyla

EngageBay, hepsi bir arada satış destek, pazarlama ve CRM aracı olarak hizmet verir. Tek bir yazılımda işlevsellik ve uygun fiyat arayan yeni kurulan şirketler için uygun bir satış destek aracıdır. EngageBay ile küçük ve orta ölçekli işletmeler ideal müşterilerini kazanabilir, etkileşim kurabilir ve elde tutabilir.

E-posta kampanyalarından sosyal medya gönderilerine kadar, platform kullanıcıların çeşitli pazarlama faaliyetlerini planlamasına ve yönetmesine olanak tanır. EngageBay, satışları yönetmek ve büyümeyi teşvik etmek için kapsamlı bir araç seti sunar. Satış süreçlerine ilişkin net bir genel bakış sağlamak ve müşteri etkileşimlerini izlemek için tasarlanmıştır.

EngageBay'in CRM bileşeni, tüm müşteri bilgilerini merkezileştirerek iletişimi kolaylaştırır ve ilişkileri geliştirir.

EngageBay'in en iyi özellikleri

Uygun fiyatlı planlar

Duyarlı müşteri desteği

Proje izleyici olarak da kullanılabilen görev gösterge paneli

Kolay web sitesi kurulumu

Tam fonksiyonlu CRM

EngageBay sınırlamaları

Eklenti özellikler için ek ücret

E-posta senkronizasyonu özelliği, pro planın altındaki planlarda kullanılamaz

Bazı özellikler mobil sürümde kısıtlanmıştır

Satış etkinleştirme içeriği için az sayıda şablon seçeneği

EngageBay fiyatlandırması

Ücretsiz: 0

Temel: 12,74 $/kullanıcı/ay

Büyüme: 42,49 $/kullanıcı/ay

Pro: 84,99 $/kullanıcı/ay

EngageBay müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,6/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (500'den fazla yorum)

Bu satış uygulamalarına göz atın!

4. Fision

En İyi Satış İçerik Yönetimi Aracı

fision aracılığıyla

Satış etkinleştirme ve pazarlama otomasyonuna bütüncül bir yaklaşım sunan Fision, marka tutarlılığını artırmaya ve satış sürecini hızlandırmaya odaklanmaktadır.

Platform, özelleştirilmiş dijital satış içeriğinin oluşturulmasını, dağıtımını ve izlenmesini kolaylaştırarak pazarlama ve satış takımları arasında uyumu sağlar.

Önceden onaylanmış marka varlıkları ve şablonlardan oluşan kapsamlı bir kitaplık ile Fision, tüm iletişimlerde tutarlı bir görünüm ve mesajın korunmasına yardımcı olur.

Otomasyon yetenekleri, hedefli kampanyalar gerçekleştirmenizi, çeşitli müşteri segmentlerine ve satın alma sürecinin farklı aşamalarına göre kişiselleştirilmiş iletişim kurmanızı sağlar.

Mevcut CRM sistemleriyle entegrasyon, müşteri etkileşimi ve içerik etkinliği hakkında gerçek zamanlı içgörüler sağlar.

Fision'daki analitik araçlar, sürekli optimizasyonu destekler, hedef kitlenin ilgisini çeken unsurları vurgular ve iyileştirme alanları önerir. Platformun genel amacı, pazarlama ve satış ekipleri arasındaki uçurumu kapatarak potansiyel müşterilerin ilgisini çekmek için akıcı bir yaklaşım oluşturmaktır.

Fision'un en iyi özellikleri

Duyarlı destek ekibi

Özelleştirilebilir satış destek platformu

Kampanya analizlerine erişim

Dijital varlık yönetimi çözümleri

Fision sınırlamaları

Fision web sitesinde fiyatlandırma planları kamuya açık olarak listelenmemiştir

Fision fiyatlandırma

Fiyatlandırma için Fision ile iletişime geçin

Fision müşteri değerlendirmeleri

G2: Mevcut değil

Capterra: Mevcut değil

5. Dialpad

Bulut İletişimi için En İyisi

dialpad aracılığıyla

Bulut iletişiminde uzmanlaşan Dialpad, cihazlar arasında ses, video, mesajlaşma ve toplantıları birleştiren bir satış etkinleştirme platformu sunar. Modern satış ve pazarlama takımlarının çalışma tarzına uyum sağlamak üzere tasarlanmış olup, ofiste veya uzaktan çalışırken esneklik ve erişilebilirlik sağlar.

Dialpad'deki yapay zeka destekli ses zekası özelliği, aramaları gerçek zamanlı olarak metne dönüştürerek işletmelerin veriye dayalı kararlar almasına yardımcı olacak içgörüler ve analizler sunar. Popüler verimlilik ve işbirliği araçlarıyla entegrasyonlar sayesinde, her boyuttaki kuruluş içinde iletişimi kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.

Kurumsal düzeyde şifreleme ve uyumluluk standartları ile güvenlik de önceliklidir. Dialpad'in çok yönlülüğü ve kullanıcı dostu arayüzü, iletişim altyapısını geliştirmek isteyen şirketler için popüler bir seçimdir.

Dialpad'in en iyi özellikleri

Duyarlı müşteri desteği

Microsoft Teams ve G Suite ile sorunsuz entegrasyon

Kolay gezinme

Sezgisel kullanıcı arayüzü

Dialpad sınırlamaları

Ücretsiz sürüm yok

Dialpad fiyatlandırması

İş iletişimi Standart: Kullanıcı başına aylık 15 $ Pro: Kullanıcı başına aylık 25 $ Kurumsal: Fiyatlandırma için Dialpad ile iletişime geçin

Standart: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Pro: Kullanıcı başına aylık 25 $

Enterprise: Fiyatlandırma için Dialpad ile iletişime geçin

AI toplantıları Ücretsiz : Kullanıcı başına aylık 0 $ İş : Kullanıcı başına aylık 15

Ücretsiz : Kullanıcı başına aylık 0 $

İş : Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

AI iletişim merkezi Pro : Fiyatlandırma için Dialpad ile iletişime geçin Enterprise : Fiyatlandırma için Dialpad ile iletişime geçin

Pro : Fiyatlandırma için Dialpad ile iletişime geçin

Enterprise : Fiyatlandırma için Dialpad ile iletişime geçin

AI satış merkezi Pro : Fiyatlandırma için Dialpad ile iletişime geçin Enterprise : Fiyatlandırma için Dialpad ile iletişime geçin

Pro : Fiyatlandırma için Dialpad ile iletişime geçin

Enterprise: Fiyatlandırma için Dialpad ile iletişime geçin

Standart: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Pro: Kullanıcı başına aylık 25 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için Dialpad ile iletişime geçin

Ücretsiz : Kullanıcı başına aylık 0 $

İş: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Pro : Fiyatlandırma için Dialpad ile iletişime geçin

Enterprise: Fiyatlandırma için Dialpad ile iletişime geçin

Pro : Fiyatlandırma için Dialpad ile iletişime geçin

Enterprise: Fiyatlandırma için Dialpad ile iletişime geçin

Dialpad müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,3/5 (190'dan fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (490+ yorum)

6. Showpad

En İyi Satış İçerik Yönetim Sistemi

showpad aracılığıyla

Showpad, satış içeriği, hazırlık ve etkileşimi tek bir güçlü araçta birleştiren bir platformdur.

Takımların satış destek içeriğini daha etkili bir şekilde paylaşmasına ve müşterilerle daha kişiselleştirilmiş bir şekilde etkileşim kurmasına olanak tanıyan özellikler sunarak satış destek araçları ile pazarlama arasındaki boşluğu doldurmaya çalışır.

Showpad, içgörüler ve analizler ile içerik performansına ilişkin değerli geri bildirimler sağlayarak, kuruluşların hangi satış destek materyallerinin hedef kitlesinde yankı uyandırdığını anlamalarına yardımcı olur. Satış takımlarının iyi hazırlanmış ve şirketin hedefleriyle uyumlu olmasını sağlamak için platformda eğitim ve koçluk modülleri de mevcuttur.

Çeşitli CRM ve satış etkinleştirme içerik yönetim sistemleriyle entegrasyon, kolaylık sağlar ve daha birleşik bir satış etkinleştirme ş akışı sunar.

İşbirliğini geliştirerek ve daha dinamik ve bilgili bir satış süreci için gerekli araçları sağlayarak Showpad, sektörler genelinde satış takımlarının verimliliğini ve başarısını artırmayı amaçlamaktadır.

Showpad'in en iyi özellikleri

Satış etkinleştirme içeriğinde gerçek zamanlı işbirliği için Showpad "SharedSpaces"

Kolay içerik gezinme

Ş Akışı'nı iyileştirmek için diğer önemli araçlarla iyi entegrasyon sağlar

Otomatikleştirilmiş oryantasyon ve koçluk

Satış destek materyallerinizle ilgili veriye dayalı içgörülere erişin

Showpad sınırlamaları

Etiket bulmak biraz zor olabilir

Satış etkinleştirme içeriğiniz için sınırlı tasarımlar

Showpad fiyatlandırması

Önemli: Fiyatlandırma için Showpad ile iletişime geçin

Artı: Fiyatlandırma için Showpad ile iletişime geçin

Ultimate: Fiyatlandırma için Showpad ile iletişime geçin

Showpad müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,6/5 (1600+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (50'den fazla yorum)

7. Cloze

Satış İlişkileri Yönetimi için En İyisi

cloze aracılığıyla

İlişki yönetimini kolaylaştırmak için tasarlanmış bir platform olan Cloze, profesyonel bağlantılarınız için kişisel asistan görevi görür. E-posta, telefon görüşmeleri ve sosyal medya gibi çeşitli kanallardaki etkileşimlerinizi otomatik olarak takip eder ve tüm satış destek bilgilerini tek bir görünümde birleştirir.

Böylece Cloze, kullanıcıların genellikle manuel çaba gerektiren müşteri, tüketici ve iş arkadaşlarıyla ilişkilerini yönetmelerine yardımcı olur. Akıllı hatırlatıcılar ve eyleme geçirilebilir içgörüler sunarak önemli tarihleri, takipleri ve diğer kritik görevleri takip etmenizi sağlar.

Cloze'un analiz ve raporlama araçları, ilişkilerinizi ve etkileşimlerinizi ayrıntılı bir şekilde anlamanıza olanak tanıyarak daha iyi karar verme ve öncelik belirleme imkanı sunar.

Cloze'un en iyi özellikleri

Satış destek içeriğini doğru zamanda göndermek için hatırlatıcıları takip edin

Toplantıları kaydetme yeteneği

E-posta ve mesaj izleme

Mobil uygulama özelliği ve Mac ile entegrasyon

Evernote ve Dropbox ile entegrasyon

Cloze sınırlamaları

Asana ve Trello gibi diğer önemli araçları ihmal ederken Google entegrasyonlarına çok fazla odaklanmak

Fiyatlandırma, küçük takımlar için biraz yüksek olabilir

Ş Akışı, diğer satış destek yazılımlarına kıyasla biraz hantal

Cloze fiyatlandırma

Cloze Pro: Kullanıcı başına aylık 17 ABD doları

İş gümüş: Kullanıcı başına aylık 21 ABD doları

İşletmeler için altın: Kullanıcı başına aylık 29 $

İşletme platin: Kullanıcı başına aylık 42 ABD doları

Cloze müşteri değerlendirmeleri

G2: 3,75 (30'dan fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (10+ yorum)

8. Outreach

En İyi Satış Etkileşim Platformu

outreach aracılığıyla

Outreach, potansiyel müşterilerle iletişimden daha fazlasını sunan lider bir satış etkileşim platformudur. Sıra planlama, mesajların A/B testi ve yerleşik işbirliği araçları gibi benzersiz satış olanakları özellikleriyle, satış takımınızın daha kişiselleştirilmiş ve etkili etkileşim stratejileri tasarlamasına olanak tanır.

Platformun eyleme geçirilebilir analitik özellikleri, potansiyel müşteri davranışları ve satış performansı hakkında derinlemesine bilgi sağlayarak satış taktiklerinin sürekli olarak iyileştirilmesini ve geliştirilmesini mümkün kılar.

Ayrıca, Outreach'un CRM sistemleri ve pazarlama otomasyon platformları dahil olmak üzere diğer satış destek yazılımlarıyla entegre olma özelliği, birleşik ve kolaylaştırılmış bir satış süreci oluşturur. Platformun sunduğu özel eğitim ve destek hizmetleri, satış temsilcilerinin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olarak Outreach'u satış eğitimini geliştirmek isteyen kuruluşlar için çok yönlü bir çözüm haline getirir.

Outreach'in en iyi özellikleri

Dünyanın her yerindeki potansiyel müşterilerle müşteri ilişkileri yönetimi için çeşitli saat dilimi seçenekleri

Sezgisel kullanıcı arayüzü

Diğer çözümlerle iyi bağlantı

Damla kampanyaları oluşturma ve satış içeriği için dizileri otomasyon

E-posta programları oluşturmanın kolaylığı

Erişim sınırlamaları

Sistemde arama yapmak biraz zor olabilir

Diğer satış destek yazılımlarına kıyasla öğrenme eğrisi yüksektir

Pop-up hatırlatıcı özelliği bazen gecikiyor

Toplu e-postaları umduğunuz kadar kolay oluşturamazsınız

Outreach fiyatlandırması

Standart: Fiyatlandırma için Outreach ile iletişime geçin

Profesyonel: Fiyatlandırma için Outreach ile iletişime geçin

Outreach müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,3/5 (3100+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (280 yorum)

9. Salesloft

Satış Süreç Otomasyonları için En İyisi

salesloft aracılığıyla

Ş Akışı otomasyonuna odaklanan Salesloft, satış temsilcilerinin kişiselleştirilmiş etkileşim dizileri oluşturmasına olanak tanıyarak değerli zamandan tasarruf sağlar ve tutarlılığı garanti eder.

Salesloft'un gerçek zamanlı e-posta izleme ve analiz özellikleri, satış temsilcilerine müşteri etkileşimi ve yanıt verme konusunda içgörüler sunarak satış takımlarının yaklaşımlarını gerektiği gibi ince ayarlamasına olanak tanır.

Önemli CRM sistemleri ve diğer iş araçlarıyla entegrasyonlar, satış döngüsünün çeşitli aşamalarında sorunsuz bir bilgi akışı sağlar.

Ayrıca, platform koçluk ve geliştirme özellikleri sunarak satış liderlerinin profesyonel gelişimine yardımcı olur.

Otomasyon, analitik ve satış eğitiminin birleşimiyle satış destek stratejinizi ve etkinliğinizi geliştirmeye odaklanan Salesloft, modern satış yöneticileri için değerli bir varlıktır.

Salesloft'un en iyi özellikleri

Teklifler ve CRM için önceden ayarlanmış şablonlara erişim

Potansiyel müşterilerle toplantılar için Calendly bağlantı entegrasyonları

Kolayca damla kampanyaları oluşturun

E-posta şablonunu içe aktarın

Aramaları ve e-postaları izleme yeteneği

Diğer uygulamalarla sorunsuz entegrasyon

Salesloft sınırlamaları

Telefon çevirici bazen takılıyor

SalesForce entegrasyonu en temiz değil

Bazı kullanıcılar tarayıcı uzantısıyla ilgili sorunlar bildiriyor

Salesloft fiyatlandırması

Temel bilgiler: Fiyatlandırma için Salesloft ile iletişime geçin

Gelişmiş: Fiyatlandırma için Salesloft ile iletişime geçin

Premier: Fiyatlandırma için Salesloft ile iletişime geçin

Salesloft müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,5/5 (3600+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (200'den fazla yorum)

10. Highspot

En İyi Satış Destek Eğitim Yazılımı

highspot aracılığıyla

Highspot, satış ekibinizin müşterilerle daha etkili bir şekilde bağlantı kurmasını sağlayan bir dizi özellik sunar. Satış başarısı için birleşik bir platform oluşturmak üzere içerik yönetimi, satış eğitimi, koçluk ve müşteri ilişkileri yönetimi araçlarını bir araya getirir.

Highspot'un içerik optimizasyon özelliği, satış temsilcilerinin en alakalı ve etkili satış destek içeriğine erişmesini sağlayarak potansiyel müşterilerle daha ilgi çekici etkileşimler kurmalarını sağlar.

AI destekli arama ve öneriler, içerik keşfini daha da basitleştirerek doğru satış içeriğinin her zaman elinizin altında olmasını sağlar.

Highspot ayrıca satış içeriği kullanımı ve alıcı etkileşimi hakkında ayrıntılı analizler sunarak satış destek stratejinizi sürekli olarak iyileştirmenizi sağlar.

Etkileşimli satış eğitimi modülleri ve gerçek zamanlı desteğin eklenmesiyle Highspot platformu, satış ekibinize günümüzün rekabetçi pazar ortamında başarılı olmak için ihtiyaç duydukları araçları sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Highspot'un en iyi özellikleri

Ekran paylaşımı

İçerik içe aktarma

Potansiyel müşteri etkileşimleri hakkında özel bir rapor oluşturun

Güncellenen kaynak kitaplığına erişim

AI destekli öneriler

Şirket içi işbirliği

Highspot sınırlamaları

İşlerin nasıl yürüdüğünü öğrenmek biraz zaman alabilir

Highspot fiyatlandırması

Fiyatlandırma için Highspot ile iletişime geçin

Highspot müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,7/5 (1000+ değerlendirme)

Capterra: 4,6/5 (40+ yorum)

11. Gong

Satış Verimliliği için En İyisi

gong aracılığıyla

Gong, satış etkinliğini ve verimliliğini artırmak için tasarlanmış bir satış destek aracıdır. Konuşma analizlerini kullanarak satış görüşmeleri ve toplantılarının performansına ilişkin içgörüler sunar ve müşteri etkileşimlerinde neyin işe yarayıp neyin yaramadığını anlamaya yardımcı olur.

Gong'un en iyi özellikleri

Gong, satış görüşmelerinin ve toplantılarının gerçek zamanlı olarak kaydedilmesini, transkripsiyonunu ve analizini sunarak içgörüler sağlar ve satış takımlarına etkili bir şekilde koçluk yapar.

Gong, popüler CRM sistemleriyle entegre olur.

Platform, satış ekiplerinin satış döngüsündeki konumlarını anlamalarına yardımcı olan bir anlaşma izleme özelliği sunar.

Gong sınırlamaları

Bazı popüler satış araçlarıyla entegrasyon eksik.

Bazı kullanıcılar, transkripsiyonların %100 doğru olmadığını bildirmiştir.

Gong fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Gong müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,7/5 (5.300'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (520+ yorum)

12. LeadLoft

Potansiyel müşteri oluşturma için en iyisi

leadLoft aracılığıyla

LeadLoft, işletmelerin potansiyel müşteri oluşturma sürecini hızlandırmasına yardımcı olan kapsamlı bir satış destek aracıdır. Takımların ilk temastan anlaşmanın kapanmasına kadar potansiyel müşterileri keşfetmesi ve beslemesi için entegre bir platform sunar.

LeadLoft'un en iyi özellikleri

LeadLoft, belirli filtreler kullanılarak daraltılabilen, milyonlarca şirketten oluşan bir veritabanı sunar.

Kullanıcıların potansiyel müşterilere kişiselleştirilmiş ve otomatik e-posta kampanyaları göndermesine olanak tanır.

Yazılım, mevcut CRM'nizle de entegre olarak, erişim kampanyalarınızın başarısı hakkında ayrıntılı analizler sağlar.

LeadLoft sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, platformun tüm özelliklerini ve yeteneklerini anlamak için bir öğrenme süreci gerektiğini bildirmiştir.

Platform, bazı kullanıcıların tercih edebileceği telefon desteği sunmamaktadır.

LeadLoft fiyatlandırması

Tam Erişim: 100 $/ay (2 kullanıcı dahildir; ek kullanıcılar için kullanıcı başına 100 $/ay)

Yönetilen Hizmet: Fiyatlandırma için iletişime geçin

LeadLoft müşteri değerlendirmeleri

G2: 5/5 (10+ yorum)

Capterra: yok

13. Fireflies. ai

En İyi AI Satış Destek Aracı

Fireflies. ai, toplantılardaki eylemleri otomatik olarak kaydeden, transkripsiyonunu yapan ve özetleyen AI tabanlı bir satış destek aracıdır. Notlar almak veya kararları ve eylem öğelerini manuel olarak kaydetmek yerine toplantının kendisine odaklanmak isteyen satış takımları için mükemmel bir araçtır.

Fireflies. ai en iyi özellikler

Toplantılardaki tartışmalar ve kararlar otomatik olarak yazıya dökülür ve anahtar içgörüler vurgulanır

Uçtan uca şifreleme, üst düzey güvenlik ve gizlilik sağlar

Zoom, Google Meet ve Microsoft Teams gibi popüler video konferans araçlarının çoğuyla entegrasyonu destekler

Platformun yapay zekası, toplantılara otomatik olarak katılmak ve notlar almak, toplantı sırasında sessiz kalmak üzere yapılandırılabilir

Fireflies. ai sınırlamaları

Bazı kullanıcı yorumları, AI transkripsiyonunun iyileştirilebileceğini ve bazen manuel düzeltme gerektirdiğini belirtmektedir

Piyasadaki diğer satış destek araçlarına kıyasla sınırlı raporlama yetenekleri

Fireflies. ai fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 18 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 29 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Fireflies. ai müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,5/5 (70'den fazla yorum)

Capterra: 4/5 (5 yorum)

14. Dropbox Sign

Sözleşmeleri Yönetmek için En İyisi

dropBox Sign aracılığıyla

Dropbox Sign, sözleşmeleri, anlaşmaları ve diğer yasal olarak bağlayıcı belgeleri göndermenin, imzalamak ve yönetmenin basit bir yolunu sunar. Bu satış destek aracı, sizin ve müşterileriniz için imza sürecini basitleştirerek, yüksek hacimli satış sözleşmelerinin bile kolayca yönetilmesini sağlar.

Dropbox Sign'ın en iyi özellikleri

İmza için belge oluşturma ve gönderme için kullanımı kolay arayüz

Belgelerin durumunu yönetmek ve izlemek için kullanıcı dostu araçlar

Diğer Dropbox araçları ve uygulamalarıyla sorunsuz entegrasyon ve PDF, Word ve Excel dahil çeşitli dosya biçimleri için destek

Yönetimsel kontroller daha yüksek bir güvenlik düzeyi sağlar ve platform, anahtar sektör düzenlemeleri ve standartlarına uygunluğunu korur

Dropbox Sign sınırlamaları

Bazı kullanıcılar özelleştirme işlevinde sınırlamalar olduğunu bildirmiştir

Ücretsiz deneme veya ücretsiz sürüm mevcut değildir, bu da küçük işletmelerin ürünü denemekten vazgeçmesine neden olabilir

Dropbox Sign fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Temel özellikler : Aylık 15 ABD doları

Dropbox + eSign : 24,99 $/ay

Standart : Aylık 25 $'dan başlayan fiyatlarla

Premium: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Dropbox Sign müşteri değerlendirmeleri

G2 : 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.300'den fazla yorum)

15. SalesRabbit

Kapıdan Kapıya Satış Takımları için En İyisi

salesRabbit aracılığıyla

SalesRabbit, saha ve kapıdan kapıya satış takımlarının verimliliklerini artırmalarına yardımcı olmaya odaklanan bir satış etkinleştirme yazılımıdır. Potansiyel müşteri oluşturmayı izlemek, bölgeleri yönetmek ve atamak ve satış performansını analiz etmek için araçlar sağlar.

SalesRabbit'in en iyi özellikleri

Platform, kolaylaştırılmış bir potansiyel müşteri yönetim sistemi sunar.

Satış bölgelerini atamak ve satış ekibinin konumlarını gerçek zamanlı olarak izlemek için özellikler sunar.

Etkili satış ekibi performans analizi sağlayarak satış stratejilerinin iyileştirilmesine yardımcı olacak içgörüler sunar.

SalesRabbit sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, mobil uygulamanın bazen yavaş ve tepkisiz olduğunu bildirmiştir.

Diğer satış yazılımlarıyla sınırlı entegrasyon yetenekleri, bazı kullanıcılar için engel teşkil edebilir.

SalesRabbit fiyatlandırması

Lite : Sonsuza Kadar Ücretsiz

Takım : Aylık 25 $

Pro : Aylık 35 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

SalesRabbit müşteri değerlendirmeleri

G2 : 4,5/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,2/5 (100'den fazla yorum)

Kolaylaştırılmış Satış Süreci

Tekrarlayan görevleri otomatikleştiren ve temel satış materyallerini düzenleyen satış destek araçları, satış temsilcilerinin idari görevlere ayırdıkları zamanı önemli ölçüde azaltarak satışa daha fazla odaklanmalarını sağlar.

Satış ve Pazarlama Uyumunun İyileştirilmesi

Bu araçlar, tüm tarafların aynı güncel materyallere ve verilere erişmesini sağlayarak satış ve pazarlama takımları arasındaki uçurumu kapatır ve potansiyel müşterilerle ve müşterilerle etkileşimde birleşik bir yaklaşımı teşvik eder.

Gelişmiş Eğitim ve İşe Alım Süreci

Eğitim modülleri ve performans izleme gibi kapsamlı özelliklere sahip satış destek yazılımı, yeni çalışanların işe alım sürecini hızlandırır ve deneyimli satış profesyonellerinin sürekli gelişimini destekler.

Veriye Dayalı İçgörüler

Analitik ve raporlama yetenekleriyle donatılmış satış destek platformları, alıcı davranışları ve satış performansı hakkında değerli içgörüler sağlayarak takımların stratejilerini iyileştirmesine ve sonuçları geliştirmesine olanak tanır.

Artan Kazanç Oranları

Satış temsilcilerine doğru zamanda doğru araçları ve bilgileri sağlayarak, satış destek yazılımı satış sunumlarının etkinliğini önemli ölçüde artırabilir ve bu da anlaşma kapanma olasılığını artırır.

Bu son derece özelleştirilebilir satış destek araçlarını uygulayarak, satış takımlarını etkili bir şekilde yönetmek ve satış sayılarınızı yeni zirvelere taşımak için bir dünya dolusu olasılığın kapılarını açacaksınız.

ClickUp, satış destek araçlarının tartışmasız şampiyonu ve satış ekibiniz üzerindeki etkisi yadsınamaz olacaktır. Ücretsiz ClickUp Çalışma Alanı'nı başlatın ve satış destek araçlarının geleceğini ilk elden deneyimleyin!