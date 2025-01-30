2025'in En İyi 15 Satış Destek Platformu

Satış takımları 2024'te yeni zirvelere ulaşmak için hazırlanırken, kesin olan bir şey var: Günümüzün sürekli değişen pazarında eski yaklaşımlar yeterli olmayacak. Benzersiz bir başarıya ulaşmanın anahtarı, satış takımınızın en iyi performansı sergilemesini sağlayan sektör lideri satış destek araçlarını benimsemektir.
Zahmetli manuel süreçlerin ve kaçırılan fırsatların olduğu günler geride kaldı. Satış temsilcileriniz, bu 15 en iyi satış destek aracı ve uygulaması arasından en uygun olanı seçerek hiç olmadığı kadar başarılı olabilir. Kolaylaştırılmış iş akışlarından veriye dayalı içgörülere kadar, satış takımlarınızın tüm potansiyelini ortaya çıkarmaya hazır olun.
Satış Etkinleştirme Platformları nedir?
Satış destek yazılımı, bir şirketin satış sürecinin verimliliğini ve etkinliğini artırmak için tasarlanmış güçlü bir araçtır. Başarılı bir satış gerçekleştirilmesi için gerekli tüm ilgili içerik, veri ve araçları barındıran merkezi bir platform sağlayarak pazarlama ve satış arasındaki boşluğu doldurur.
Bir satış destek platformunda nelere dikkat etmelisiniz?
Süreçlerinizi basitleştirmeye ve satış döngünüzü kısaltmaya yardımcı olacak doğru satış destek aracını mı arıyorsunuz? Bu faktörler, satış temsilcilerinizin piyasadaki diğer satış zekası araçlarından kuruluşunuz için en iyi seçeneği ayırmasına yardımcı olacaktır.
- Kullanıcı dostu arayüz: Kullanıcı dostu ve sezgisel bir arayüz, satış temsilcilerinizin hızlı bir şekilde benimsemesi için çok önemlidir. Satış destek aracının gezinmesi ve anlaşılması kolay olmasını sağlayarak öğrenme eğrisini azaltır ve genel verimliliği artırır
- Mevcut teknoloji yığınıyla sorunsuz entegrasyon: CRM sistemleri ve iletişim platformları gibi mevcut teknoloji yığınıyla sorunsuz entegrasyon sunan satış destek araçlarını arayın. Entegrasyon, iş akışlarını kolaylaştırır, veri tutarlılığını sağlar ve satış temsilcilerinin uygulamalar arasında manuel veri aktarımı yapma ihtiyacını ortadan kaldırarak zaman tasarrufu sağlar
- İçerik yönetimi ve organizasyonu: Satış temsilcilerinizin ilgili satış materyallerine kolayca erişmesini sağlayan, içerik yönetimi ve organizasyonunu kolaylaştıran satış destek araçlarına öncelik verin. Verimli içerik yönetimi, satış ekibinizin satış çabalarını desteklemek için doğru kaynakları hızlı bir şekilde bulmasını sağlayarak daha iyi müşteri etkileşimleri sağlar
- Özelleştirme ve kişiselleştirme seçenekleri: Takımınızın özel ihtiyaçlarına ve iş akışlarına uyum sağlamak için özelleştirme ve kişiselleştirme imkanı sunan satış destek araçlarını seçin. Her satış takımı farklı şekilde çalışır ve uygulamayı süreçlerinize göre uyarlama esnekliğine sahip olmak, uygulamanın etkinliğini en üst düzeye çıkarır
- Satış analizi ve raporlama işlevleri: Satış temsilcilerinize sağlam analiz ve raporlama özellikleri sunan satış destek araçları arayın. Bu araçlar, satış takımınızın performansını izlemenizi, başarılı stratejileri belirlemenizi ve iyileştirme alanlarını tespit etmenizi sağlar. Veriye dayalı içgörüler, daha iyi karar vermeyi destekler ve genel satış verimliliğini artırmaya yardımcı olur
- Güvenlik önlemleri: Hassas satış verilerini ve müşteri bilgilerini korumak için güvenliği önceliklendiren satış destek araçlarını tercih edin. Satış destek uygulamaları, özel bilgiler, müşteri verileri ve gizli satış stratejileri içerebilir. Güçlü güvenlik önlemleri, yetkisiz erişimi ve olası veri ihlallerini önleyerek işinizin ve müşterilerinizin güvenliğini sağlar
Etkili içerik yönetimi, özelleştirme seçenekleri, sağlam analitik ve birinci sınıf güvenlik özelliklerine sahip kullanıcı dostu ve entegre bir uygulama, satış ekibinizin verimliliğini artıracak, satış performansını iyileştirecek ve nihayetinde işiniz için olağanüstü sonuçlar elde etmenizi sağlayacaktır.
2024'te Kullanabileceğiniz En İyi 15 Satış Etkinleştirme Platformu (Ücretsiz ve Ücretli)
1. ClickUp
Ücretsiz Özelliklere Sahip En İyi Satış Etkinleştirme Uygulaması
ClickUp, satış iş akışlarını kolaylaştıran, takım işbirliğini geliştiren ve verimliliği benzeri görülmemiş boyutlara taşıyan kapsamlı bir özellik paketi sunarak kendini bir oyun değiştirici olarak kanıtlamıştır. Sezgisel arayüzü ve özelleştirilebilir seçenekleri, her satış profesyonelinin benzersiz ihtiyaçlarını karşılar ve onu her takımın gereksinimlerine gerçekten uyum sağlayabilen bir araç haline getirir.
ClickUp ile satış yöneticileri kolayca görevler atayabilir, ilerlemeyi izleyebilir ve takımlarının performansı hakkında değerli bilgiler edinebilir. İletişimi merkezileştirerek tüm takım üyelerinin aynı sayfada kalmasını sağlar ve anlaşmaları daha hızlı ve verimli bir şekilde kapatmalarını mümkün kılar. Hantal elektronik tablolar, karmaşık e-posta zincirleri ve kaçırılan fırsatlara veda edin — ClickUp her şeyi halleder!
Ancak ClickUp'ı rakiplerinden ayıran şey, yeniliğe olan sürekli bağlılığıdır. ClickUp takımı, platformu sürekli günceller ve iyileştirir, rakiplerinin bir adım önünde olur ve dünya çapındaki satış temsilcilerinin değişen ihtiyaçlarına uyum sağlar. İlk lansmanından bugünkü durumuna kadar, ClickUp her yerdeki satış temsilcileri için güvenilir ve yenilikçi bir müttefik olarak ün kazanmıştır.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp'ın CRM'si, tüm etkileşimlerinizi ve ilişkilerinizi tek bir yerden yönetmenizi sağlar. Ayrıca, diğer mevcut CRM araçlarıyla da sorunsuz bir şekilde entegre olur
- ClickUp'ın satış stratejisi kılavuzu şablonu, satış ekiplerinin satış etkinleştirme stratejilerini belgelemelerine yardımcı olarak gelirleri artırmalarını ve satış operasyonlarını kolaylaştırmalarını sağlar
- ClickUp, gerçek zamanlı iletişim, işbirliği, belge paylaşımı ve daha fazlasını içeren tüm proje yönetimi ihtiyaçları için bir merkez görevi görür
- ClickUp, uzun vadede verimliliği artırmaya ve çeşitli satış destek görevleri için doğru zaman dilimlerini ayırmaya yardımcı olan bir zaman yönetimi özelliğine sahiptir
- ClickUp ile iş ihtiyaçlarınıza uygun düzinelerce satış şablonuna ve CRM şablonuna erişebilir ve tek bir satış destek aracıyla zamandan tasarruf edebilirsiniz. Başlamak için ClickUp'ın Satış Boru Hattı Şablonunu deneyin!
ClickUp sınırlamaları
- Tüm görünümler mobil uygulamada mevcut değildir
- Çok sayıda güçlü işbirliği aracı, bazı kullanıcılar için öğrenme eğrisi oluşturabilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Özel fiyatlandırma mevcuttur
- ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir
ClickUp müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,7/5 (6.700+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.600+ yorum)
2. Hırs
En İyi Satış Destek Verimlilik Aracı
Ambition, satış ekiplerinin verimliliğini ve üretkenliğini artırmak için özel olarak tasarlanmış bir satış yönetimi platformudur. Satış sürecine şeffaflık ve hesap verebilirlik getirmek için tasarlanmış olan platform, performansı izleme, analiz etme ve motive etmeye odaklanan geniş bir özellik yelpazesi sunar.
Ambition ile satış liderleri, takım üyeleri için özel hedefler ve karşılaştırma ölçütleri belirleyebilir ve dinamik gösterge panelleri aracılığıyla ilerlemeyi görselleştirebilir. Platformun oyunlaştırma özellikleri, rekabet ve heyecan unsurları ekleyerek bireysel satış temsilcilerini hedeflerine ulaşmaya ve bunları aşmaya teşvik eder.
Çeşitli CRM araçlarıyla entegrasyon sayesinde Ambition, gerçek zamanlı veri izleme sağlar ve satış etkinleştirmeye rehberlik edecek eyleme geçirilebilir içgörüler sunar. Analitik bileşeni ayrıca, iyileştirme alanlarını ve eğilimleri belirlemeye yardımcı olarak sürekli öğrenme ve büyüme kültürünü teşvik eder.
Genel olarak Ambition, farklı boyutlardaki satış organizasyonları için kapsamlı bir araç olarak hizmet verir ve daha bağlı, motive ve başarılı bir satış gücü oluşturmaya çalışır.
Ambition'ın en iyi özellikleri
- İlerleme ölçümünü kolaylaştırmak için KPI monitörlerine, rezervasyon istatistiklerine ve arama günlüklerine erişin
- Satış temsilcileri için gerçek zamanlı teşvikler
- Otomatikleştirilmiş koçluk operasyonları
- Uygulama içi iletişim
Hırs sınırları
- Bir eylemin başlatılması ile uygulamanın görüntülenmesi arasında ara sıra zaman gecikmesi yaşanıyor
- Çok fazla filtre
- Diğer satış destek araçlarına kıyasla hantal Salesforce entegrasyonu
Hedef odaklı fiyatlandırma
- Fiyatlandırma için Ambition ile iletişime geçin
Ambition müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,6/5 (500'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (15+ yorum)
3. EngageBay
En İyi Hepsi Bir Arada Satış Destek Aracı
EngageBay, hepsi bir arada satış destek, pazarlama ve CRM aracı olarak hizmet verir. Tek bir yazılımda işlevsellik ve uygun fiyat arayan yeni kurulan şirketler için uygun bir satış destek aracıdır. EngageBay ile küçük ve orta ölçekli işletmeler ideal müşterilerini kazanabilir, etkileşim kurabilir ve elde tutabilir.
E-posta kampanyalarından sosyal medya gönderilerine kadar, platform kullanıcıların çeşitli pazarlama faaliyetlerini planlamasına ve yönetmesine olanak tanır. EngageBay, satışları yönetmek ve büyümeyi teşvik etmek için kapsamlı bir araç seti sunar. Satış süreçlerine ilişkin net bir genel bakış sağlamak ve müşteri etkileşimlerini izlemek için tasarlanmıştır.
EngageBay'in CRM bileşeni, tüm müşteri bilgilerini merkezileştirerek iletişimi kolaylaştırır ve ilişkileri geliştirir.
EngageBay'in en iyi özellikleri
- Uygun fiyatlı planlar
- Duyarlı müşteri desteği
- Proje izleyici olarak da kullanılabilen görev gösterge paneli
- Kolay web sitesi kurulumu
- Tam fonksiyonlu CRM
EngageBay sınırlamaları
- Eklenti özellikler için ek ücret
- E-posta senkronizasyonu özelliği, pro planın altındaki planlarda kullanılamaz
- Bazı özellikler mobil sürümde kısıtlanmıştır
- Satış etkinleştirme içeriği için az sayıda şablon seçeneği
EngageBay fiyatlandırması
- Ücretsiz: 0
- Temel: 12,74 $/kullanıcı/ay
- Büyüme: 42,49 $/kullanıcı/ay
- Pro: 84,99 $/kullanıcı/ay
EngageBay müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,6/5 (200'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (500'den fazla yorum)
Bu satış uygulamalarına göz atın!
4. Fision
En İyi Satış İçerik Yönetimi Aracı
Satış etkinleştirme ve pazarlama otomasyonuna bütüncül bir yaklaşım sunan Fision, marka tutarlılığını artırmaya ve satış sürecini hızlandırmaya odaklanmaktadır.
Platform, özelleştirilmiş dijital satış içeriğinin oluşturulmasını, dağıtımını ve izlenmesini kolaylaştırarak pazarlama ve satış takımları arasında uyumu sağlar.
Önceden onaylanmış marka varlıkları ve şablonlardan oluşan kapsamlı bir kitaplık ile Fision, tüm iletişimlerde tutarlı bir görünüm ve mesajın korunmasına yardımcı olur.
Otomasyon yetenekleri, hedefli kampanyalar gerçekleştirmenizi, çeşitli müşteri segmentlerine ve satın alma sürecinin farklı aşamalarına göre kişiselleştirilmiş iletişim kurmanızı sağlar.
Mevcut CRM sistemleriyle entegrasyon, müşteri etkileşimi ve içerik etkinliği hakkında gerçek zamanlı içgörüler sağlar.
Fision'daki analitik araçlar, sürekli optimizasyonu destekler, hedef kitlenin ilgisini çeken unsurları vurgular ve iyileştirme alanları önerir. Platformun genel amacı, pazarlama ve satış ekipleri arasındaki uçurumu kapatarak potansiyel müşterilerin ilgisini çekmek için akıcı bir yaklaşım oluşturmaktır.
Fision'un en iyi özellikleri
- Duyarlı destek ekibi
- Özelleştirilebilir satış destek platformu
- Kampanya analizlerine erişim
- Dijital varlık yönetimi çözümleri
Fision sınırlamaları
- Fision web sitesinde fiyatlandırma planları kamuya açık olarak listelenmemiştir
Fision fiyatlandırma
- Fiyatlandırma için Fision ile iletişime geçin
Fision müşteri değerlendirmeleri
- G2: Mevcut değil
- Capterra: Mevcut değil
5. Dialpad
Bulut İletişimi için En İyisi
Bulut iletişiminde uzmanlaşan Dialpad, cihazlar arasında ses, video, mesajlaşma ve toplantıları birleştiren bir satış etkinleştirme platformu sunar. Modern satış ve pazarlama takımlarının çalışma tarzına uyum sağlamak üzere tasarlanmış olup, ofiste veya uzaktan çalışırken esneklik ve erişilebilirlik sağlar.
Dialpad'deki yapay zeka destekli ses zekası özelliği, aramaları gerçek zamanlı olarak metne dönüştürerek işletmelerin veriye dayalı kararlar almasına yardımcı olacak içgörüler ve analizler sunar. Popüler verimlilik ve işbirliği araçlarıyla entegrasyonlar sayesinde, her boyuttaki kuruluş içinde iletişimi kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.
Kurumsal düzeyde şifreleme ve uyumluluk standartları ile güvenlik de önceliklidir. Dialpad'in çok yönlülüğü ve kullanıcı dostu arayüzü, iletişim altyapısını geliştirmek isteyen şirketler için popüler bir seçimdir.
Dialpad'in en iyi özellikleri
- Duyarlı müşteri desteği
- Microsoft Teams ve G Suite ile sorunsuz entegrasyon
- Kolay gezinme
- Sezgisel kullanıcı arayüzü
Dialpad sınırlamaları
- Ücretsiz sürüm yok
Dialpad fiyatlandırması
- İş iletişimi Standart: Kullanıcı başına aylık 15 $ Pro: Kullanıcı başına aylık 25 $ Kurumsal: Fiyatlandırma için Dialpad ile iletişime geçin
- Standart: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları
- Pro: Kullanıcı başına aylık 25 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için Dialpad ile iletişime geçin
- AI toplantıları Ücretsiz: Kullanıcı başına aylık 0 $ İş: Kullanıcı başına aylık 15
- Ücretsiz: Kullanıcı başına aylık 0 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları
- AI iletişim merkezi Pro: Fiyatlandırma için Dialpad ile iletişime geçin Enterprise: Fiyatlandırma için Dialpad ile iletişime geçin
- Pro: Fiyatlandırma için Dialpad ile iletişime geçin
- Enterprise: Fiyatlandırma için Dialpad ile iletişime geçin
- AI satış merkezi Pro: Fiyatlandırma için Dialpad ile iletişime geçin Enterprise: Fiyatlandırma için Dialpad ile iletişime geçin
- Pro: Fiyatlandırma için Dialpad ile iletişime geçin
- Enterprise: Fiyatlandırma için Dialpad ile iletişime geçin
- Standart: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları
- Pro: Kullanıcı başına aylık 25 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için Dialpad ile iletişime geçin
- Ücretsiz: Kullanıcı başına aylık 0 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları
- Pro: Fiyatlandırma için Dialpad ile iletişime geçin
- Enterprise: Fiyatlandırma için Dialpad ile iletişime geçin
- Pro: Fiyatlandırma için Dialpad ile iletişime geçin
- Enterprise: Fiyatlandırma için Dialpad ile iletişime geçin
Dialpad müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,3/5 (190'dan fazla yorum)
- Capterra: 4,3/5 (490+ yorum)
6. Showpad
En İyi Satış İçerik Yönetim Sistemi
Showpad, satış içeriği, hazırlık ve etkileşimi tek bir güçlü araçta birleştiren bir platformdur.
Takımların satış destek içeriğini daha etkili bir şekilde paylaşmasına ve müşterilerle daha kişiselleştirilmiş bir şekilde etkileşim kurmasına olanak tanıyan özellikler sunarak satış destek araçları ile pazarlama arasındaki boşluğu doldurmaya çalışır.
Showpad, içgörüler ve analizler ile içerik performansına ilişkin değerli geri bildirimler sağlayarak, kuruluşların hangi satış destek materyallerinin hedef kitlesinde yankı uyandırdığını anlamalarına yardımcı olur. Satış takımlarının iyi hazırlanmış ve şirketin hedefleriyle uyumlu olmasını sağlamak için platformda eğitim ve koçluk modülleri de mevcuttur.
Çeşitli CRM ve satış etkinleştirme içerik yönetim sistemleriyle entegrasyon, kolaylık sağlar ve daha birleşik bir satış etkinleştirme ş akışı sunar.
İşbirliğini geliştirerek ve daha dinamik ve bilgili bir satış süreci için gerekli araçları sağlayarak Showpad, sektörler genelinde satış takımlarının verimliliğini ve başarısını artırmayı amaçlamaktadır.
Showpad'in en iyi özellikleri
- Satış etkinleştirme içeriğinde gerçek zamanlı işbirliği için Showpad "SharedSpaces"
- Kolay içerik gezinme
- Ş Akışı'nı iyileştirmek için diğer önemli araçlarla iyi entegrasyon sağlar
- Otomatikleştirilmiş oryantasyon ve koçluk
- Satış destek materyallerinizle ilgili veriye dayalı içgörülere erişin
Showpad sınırlamaları
- Etiket bulmak biraz zor olabilir
- Satış etkinleştirme içeriğiniz için sınırlı tasarımlar
Showpad fiyatlandırması
- Önemli: Fiyatlandırma için Showpad ile iletişime geçin
- Artı: Fiyatlandırma için Showpad ile iletişime geçin
- Ultimate: Fiyatlandırma için Showpad ile iletişime geçin
Showpad müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,6/5 (1600+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (50'den fazla yorum)
7. Cloze
Satış İlişkileri Yönetimi için En İyisi
İlişki yönetimini kolaylaştırmak için tasarlanmış bir platform olan Cloze, profesyonel bağlantılarınız için kişisel asistan görevi görür. E-posta, telefon görüşmeleri ve sosyal medya gibi çeşitli kanallardaki etkileşimlerinizi otomatik olarak takip eder ve tüm satış destek bilgilerini tek bir görünümde birleştirir.
Böylece Cloze, kullanıcıların genellikle manuel çaba gerektiren müşteri, tüketici ve iş arkadaşlarıyla ilişkilerini yönetmelerine yardımcı olur. Akıllı hatırlatıcılar ve eyleme geçirilebilir içgörüler sunarak önemli tarihleri, takipleri ve diğer kritik görevleri takip etmenizi sağlar.
Cloze'un analiz ve raporlama araçları, ilişkilerinizi ve etkileşimlerinizi ayrıntılı bir şekilde anlamanıza olanak tanıyarak daha iyi karar verme ve öncelik belirleme imkanı sunar.
Cloze'un en iyi özellikleri
- Satış destek içeriğini doğru zamanda göndermek için hatırlatıcıları takip edin
- Toplantıları kaydetme yeteneği
- E-posta ve mesaj izleme
- Mobil uygulama özelliği ve Mac ile entegrasyon
- Evernote ve Dropbox ile entegrasyon
Cloze sınırlamaları
- Asana ve Trello gibi diğer önemli araçları ihmal ederken Google entegrasyonlarına çok fazla odaklanmak
- Fiyatlandırma, küçük takımlar için biraz yüksek olabilir
- Ş Akışı, diğer satış destek yazılımlarına kıyasla biraz hantal
Cloze fiyatlandırma
- Cloze Pro: Kullanıcı başına aylık 17 ABD doları
- İş gümüş: Kullanıcı başına aylık 21 ABD doları
- İşletmeler için altın: Kullanıcı başına aylık 29 $
- İşletme platin: Kullanıcı başına aylık 42 ABD doları
Cloze müşteri değerlendirmeleri
- G2: 3,75 (30'dan fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (10+ yorum)
8. Outreach
En İyi Satış Etkileşim Platformu
Outreach, potansiyel müşterilerle iletişimden daha fazlasını sunan lider bir satış etkileşim platformudur. Sıra planlama, mesajların A/B testi ve yerleşik işbirliği araçları gibi benzersiz satış olanakları özellikleriyle, satış takımınızın daha kişiselleştirilmiş ve etkili etkileşim stratejileri tasarlamasına olanak tanır.
Platformun eyleme geçirilebilir analitik özellikleri, potansiyel müşteri davranışları ve satış performansı hakkında derinlemesine bilgi sağlayarak satış taktiklerinin sürekli olarak iyileştirilmesini ve geliştirilmesini mümkün kılar.
Ayrıca, Outreach'un CRM sistemleri ve pazarlama otomasyon platformları dahil olmak üzere diğer satış destek yazılımlarıyla entegre olma özelliği, birleşik ve kolaylaştırılmış bir satış süreci oluşturur. Platformun sunduğu özel eğitim ve destek hizmetleri, satış temsilcilerinin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olarak Outreach'u satış eğitimini geliştirmek isteyen kuruluşlar için çok yönlü bir çözüm haline getirir.
Outreach'in en iyi özellikleri
- Dünyanın her yerindeki potansiyel müşterilerle müşteri ilişkileri yönetimi için çeşitli saat dilimi seçenekleri
- Sezgisel kullanıcı arayüzü
- Diğer çözümlerle iyi bağlantı
- Damla kampanyaları oluşturma ve satış içeriği için dizileri otomasyon
- E-posta programları oluşturmanın kolaylığı
Erişim sınırlamaları
- Sistemde arama yapmak biraz zor olabilir
- Diğer satış destek yazılımlarına kıyasla öğrenme eğrisi yüksektir
- Pop-up hatırlatıcı özelliği bazen gecikiyor
- Toplu e-postaları umduğunuz kadar kolay oluşturamazsınız
Outreach fiyatlandırması
- Standart: Fiyatlandırma için Outreach ile iletişime geçin
- Profesyonel: Fiyatlandırma için Outreach ile iletişime geçin
Outreach müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,3/5 (3100+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (280 yorum)
9. Salesloft
Satış Süreç Otomasyonları için En İyisi
Ş Akışı otomasyonuna odaklanan Salesloft, satış temsilcilerinin kişiselleştirilmiş etkileşim dizileri oluşturmasına olanak tanıyarak değerli zamandan tasarruf sağlar ve tutarlılığı garanti eder.
Salesloft'un gerçek zamanlı e-posta izleme ve analiz özellikleri, satış temsilcilerine müşteri etkileşimi ve yanıt verme konusunda içgörüler sunarak satış takımlarının yaklaşımlarını gerektiği gibi ince ayarlamasına olanak tanır.
Önemli CRM sistemleri ve diğer iş araçlarıyla entegrasyonlar, satış döngüsünün çeşitli aşamalarında sorunsuz bir bilgi akışı sağlar.
Ayrıca, platform koçluk ve geliştirme özellikleri sunarak satış liderlerinin profesyonel gelişimine yardımcı olur.
Otomasyon, analitik ve satış eğitiminin birleşimiyle satış destek stratejinizi ve etkinliğinizi geliştirmeye odaklanan Salesloft, modern satış yöneticileri için değerli bir varlıktır.
Salesloft'un en iyi özellikleri
- Teklifler ve CRM için önceden ayarlanmış şablonlara erişim
- Potansiyel müşterilerle toplantılar için Calendly bağlantı entegrasyonları
- Kolayca damla kampanyaları oluşturun
- E-posta şablonunu içe aktarın
- Aramaları ve e-postaları izleme yeteneği
- Diğer uygulamalarla sorunsuz entegrasyon
Salesloft sınırlamaları
- Telefon çevirici bazen takılıyor
- SalesForce entegrasyonu en temiz değil
- Bazı kullanıcılar tarayıcı uzantısıyla ilgili sorunlar bildiriyor
Salesloft fiyatlandırması
- Temel bilgiler: Fiyatlandırma için Salesloft ile iletişime geçin
- Gelişmiş: Fiyatlandırma için Salesloft ile iletişime geçin
- Premier: Fiyatlandırma için Salesloft ile iletişime geçin
Salesloft müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,5/5 (3600+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (200'den fazla yorum)
10. Highspot
En İyi Satış Destek Eğitim Yazılımı
Highspot, satış ekibinizin müşterilerle daha etkili bir şekilde bağlantı kurmasını sağlayan bir dizi özellik sunar. Satış başarısı için birleşik bir platform oluşturmak üzere içerik yönetimi, satış eğitimi, koçluk ve müşteri ilişkileri yönetimi araçlarını bir araya getirir.
Highspot'un içerik optimizasyon özelliği, satış temsilcilerinin en alakalı ve etkili satış destek içeriğine erişmesini sağlayarak potansiyel müşterilerle daha ilgi çekici etkileşimler kurmalarını sağlar.
AI destekli arama ve öneriler, içerik keşfini daha da basitleştirerek doğru satış içeriğinin her zaman elinizin altında olmasını sağlar.
Highspot ayrıca satış içeriği kullanımı ve alıcı etkileşimi hakkında ayrıntılı analizler sunarak satış destek stratejinizi sürekli olarak iyileştirmenizi sağlar.
Etkileşimli satış eğitimi modülleri ve gerçek zamanlı desteğin eklenmesiyle Highspot platformu, satış ekibinize günümüzün rekabetçi pazar ortamında başarılı olmak için ihtiyaç duydukları araçları sağlamak üzere tasarlanmıştır.
Highspot'un en iyi özellikleri
- Ekran paylaşımı
- İçerik içe aktarma
- Potansiyel müşteri etkileşimleri hakkında özel bir rapor oluşturun
- Güncellenen kaynak kitaplığına erişim
- AI destekli öneriler
- Şirket içi işbirliği
Highspot sınırlamaları
- İşlerin nasıl yürüdüğünü öğrenmek biraz zaman alabilir
Highspot fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için Highspot ile iletişime geçin
Highspot müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,7/5 (1000+ değerlendirme)
- Capterra: 4,6/5 (40+ yorum)
11. Gong
Satış Verimliliği için En İyisi
Gong, satış etkinliğini ve verimliliğini artırmak için tasarlanmış bir satış destek aracıdır. Konuşma analizlerini kullanarak satış görüşmeleri ve toplantılarının performansına ilişkin içgörüler sunar ve müşteri etkileşimlerinde neyin işe yarayıp neyin yaramadığını anlamaya yardımcı olur.
Gong'un en iyi özellikleri
- Gong, satış görüşmelerinin ve toplantılarının gerçek zamanlı olarak kaydedilmesini, transkripsiyonunu ve analizini sunarak içgörüler sağlar ve satış takımlarına etkili bir şekilde koçluk yapar.
- Gong, popüler CRM sistemleriyle entegre olur.
- Platform, satış ekiplerinin satış döngüsündeki konumlarını anlamalarına yardımcı olan bir anlaşma izleme özelliği sunar.
Gong sınırlamaları
- Bazı popüler satış araçlarıyla entegrasyon eksik.
- Bazı kullanıcılar, transkripsiyonların %100 doğru olmadığını bildirmiştir.
Gong fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Gong müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,7/5 (5.300'den fazla yorum)
- Capterra: 4,8/5 (520+ yorum)
12. LeadLoft
Potansiyel müşteri oluşturma için en iyisi
LeadLoft, işletmelerin potansiyel müşteri oluşturma sürecini hızlandırmasına yardımcı olan kapsamlı bir satış destek aracıdır. Takımların ilk temastan anlaşmanın kapanmasına kadar potansiyel müşterileri keşfetmesi ve beslemesi için entegre bir platform sunar.
LeadLoft'un en iyi özellikleri
- LeadLoft, belirli filtreler kullanılarak daraltılabilen, milyonlarca şirketten oluşan bir veritabanı sunar.
- Kullanıcıların potansiyel müşterilere kişiselleştirilmiş ve otomatik e-posta kampanyaları göndermesine olanak tanır.
- Yazılım, mevcut CRM'nizle de entegre olarak, erişim kampanyalarınızın başarısı hakkında ayrıntılı analizler sağlar.
LeadLoft sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, platformun tüm özelliklerini ve yeteneklerini anlamak için bir öğrenme süreci gerektiğini bildirmiştir.
- Platform, bazı kullanıcıların tercih edebileceği telefon desteği sunmamaktadır.
LeadLoft fiyatlandırması
- Tam Erişim: 100 $/ay (2 kullanıcı dahildir; ek kullanıcılar için kullanıcı başına 100 $/ay)
- Yönetilen Hizmet: Fiyatlandırma için iletişime geçin
LeadLoft müşteri değerlendirmeleri
- G2: 5/5 (10+ yorum)
- Capterra: yok
13. Fireflies. ai
En İyi AI Satış Destek Aracı
Fireflies. ai, toplantılardaki eylemleri otomatik olarak kaydeden, transkripsiyonunu yapan ve özetleyen AI tabanlı bir satış destek aracıdır. Notlar almak veya kararları ve eylem öğelerini manuel olarak kaydetmek yerine toplantının kendisine odaklanmak isteyen satış takımları için mükemmel bir araçtır.
Fireflies. ai en iyi özellikler
- Toplantılardaki tartışmalar ve kararlar otomatik olarak yazıya dökülür ve anahtar içgörüler vurgulanır
- Uçtan uca şifreleme, üst düzey güvenlik ve gizlilik sağlar
- Zoom, Google Meet ve Microsoft Teams gibi popüler video konferans araçlarının çoğuyla entegrasyonu destekler
- Platformun yapay zekası, toplantılara otomatik olarak katılmak ve notlar almak, toplantı sırasında sessiz kalmak üzere yapılandırılabilir
Fireflies. ai sınırlamaları
- Bazı kullanıcı yorumları, AI transkripsiyonunun iyileştirilebileceğini ve bazen manuel düzeltme gerektirdiğini belirtmektedir
- Piyasadaki diğer satış destek araçlarına kıyasla sınırlı raporlama yetenekleri
Fireflies. ai fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 18 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 29 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Fireflies. ai müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,5/5 (70'den fazla yorum)
- Capterra: 4/5 (5 yorum)
14. Dropbox Sign
Sözleşmeleri Yönetmek için En İyisi
Dropbox Sign, sözleşmeleri, anlaşmaları ve diğer yasal olarak bağlayıcı belgeleri göndermenin, imzalamak ve yönetmenin basit bir yolunu sunar. Bu satış destek aracı, sizin ve müşterileriniz için imza sürecini basitleştirerek, yüksek hacimli satış sözleşmelerinin bile kolayca yönetilmesini sağlar.
Dropbox Sign'ın en iyi özellikleri
- İmza için belge oluşturma ve gönderme için kullanımı kolay arayüz
- Belgelerin durumunu yönetmek ve izlemek için kullanıcı dostu araçlar
- Diğer Dropbox araçları ve uygulamalarıyla sorunsuz entegrasyon ve PDF, Word ve Excel dahil çeşitli dosya biçimleri için destek
- Yönetimsel kontroller daha yüksek bir güvenlik düzeyi sağlar ve platform, anahtar sektör düzenlemeleri ve standartlarına uygunluğunu korur
Dropbox Sign sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar özelleştirme işlevinde sınırlamalar olduğunu bildirmiştir
- Ücretsiz deneme veya ücretsiz sürüm mevcut değildir, bu da küçük işletmelerin ürünü denemekten vazgeçmesine neden olabilir
Dropbox Sign fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Temel özellikler: Aylık 15 ABD doları
- Dropbox + eSign: 24,99 $/ay
- Standart: Aylık 25 $'dan başlayan fiyatlarla
- Premium: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Dropbox Sign müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (1.300'den fazla yorum)
15. SalesRabbit
Kapıdan Kapıya Satış Takımları için En İyisi
SalesRabbit, saha ve kapıdan kapıya satış takımlarının verimliliklerini artırmalarına yardımcı olmaya odaklanan bir satış etkinleştirme yazılımıdır. Potansiyel müşteri oluşturmayı izlemek, bölgeleri yönetmek ve atamak ve satış performansını analiz etmek için araçlar sağlar.
SalesRabbit'in en iyi özellikleri
- Platform, kolaylaştırılmış bir potansiyel müşteri yönetim sistemi sunar.
- Satış bölgelerini atamak ve satış ekibinin konumlarını gerçek zamanlı olarak izlemek için özellikler sunar.
- Etkili satış ekibi performans analizi sağlayarak satış stratejilerinin iyileştirilmesine yardımcı olacak içgörüler sunar.
SalesRabbit sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, mobil uygulamanın bazen yavaş ve tepkisiz olduğunu bildirmiştir.
- Diğer satış yazılımlarıyla sınırlı entegrasyon yetenekleri, bazı kullanıcılar için engel teşkil edebilir.
SalesRabbit fiyatlandırması
- Lite: Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Takım: Aylık 25 $
- Pro: Aylık 35 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
SalesRabbit müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,5/5 (300'den fazla yorum)
- Capterra: 4,2/5 (100'den fazla yorum)
Satış Destek Araçları İşinize Nasıl Fayda Sağlayabilir?
Kolaylaştırılmış Satış Süreci
Tekrarlayan görevleri otomatikleştiren ve temel satış materyallerini düzenleyen satış destek araçları, satış temsilcilerinin idari görevlere ayırdıkları zamanı önemli ölçüde azaltarak satışa daha fazla odaklanmalarını sağlar.
Satış ve Pazarlama Uyumunun İyileştirilmesi
Bu araçlar, tüm tarafların aynı güncel materyallere ve verilere erişmesini sağlayarak satış ve pazarlama takımları arasındaki uçurumu kapatır ve potansiyel müşterilerle ve müşterilerle etkileşimde birleşik bir yaklaşımı teşvik eder.
Gelişmiş Eğitim ve İşe Alım Süreci
Eğitim modülleri ve performans izleme gibi kapsamlı özelliklere sahip satış destek yazılımı, yeni çalışanların işe alım sürecini hızlandırır ve deneyimli satış profesyonellerinin sürekli gelişimini destekler.
Veriye Dayalı İçgörüler
Analitik ve raporlama yetenekleriyle donatılmış satış destek platformları, alıcı davranışları ve satış performansı hakkında değerli içgörüler sağlayarak takımların stratejilerini iyileştirmesine ve sonuçları geliştirmesine olanak tanır.
Artan Kazanç Oranları
Satış temsilcilerine doğru zamanda doğru araçları ve bilgileri sağlayarak, satış destek yazılımı satış sunumlarının etkinliğini önemli ölçüde artırabilir ve bu da anlaşma kapanma olasılığını artırır.
Özelleştirilebilir Satış Destek Araçlarıyla İş Gelirinizi Artırın
Bu son derece özelleştirilebilir satış destek araçlarını uygulayarak, satış takımlarını etkili bir şekilde yönetmek ve satış sayılarınızı yeni zirvelere taşımak için bir dünya dolusu olasılığın kapılarını açacaksınız.
ClickUp, satış destek araçlarının tartışmasız şampiyonu ve satış ekibiniz üzerindeki etkisi yadsınamaz olacaktır. Ücretsiz ClickUp Çalışma Alanı'nı başlatın ve satış destek araçlarının geleceğini ilk elden deneyimleyin!