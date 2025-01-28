2025'te Takımınızı Güçlendirin: Küçük İşletmeler için En Beğenilen 10 İşbirliği Aracı

Başarılı işbirliğinin gücü iş dünyasında sır değildir. Zihinler bir araya geldiğinde, hızlı bir şekilde yeni proje fikirleri ortaya çıkar ve en zorlu zorlukların çözümleri bulunur. Dolayısıyla, tüm takım karar alma sürecine katıldığında, başarı garantidir. ?‍?

Ancak, birden fazla takım arasında projeleri koordine etmek titiz bir organizasyon ve planlama gerektirdiğinden, bu düzeyde bir uyum sağlamak genellikle zor bir görev gibi görünebilir. İşte bu noktada, birinci sınıf küçük işletme işbirliği araçlarının yardımı devreye girer.

Takım iletişimi geliştirmek için tasarlanmış küçük işletmeler için en iyi 10 işbirliği aracını içeren bir liste hazırladık. Bu araçların artıları, eksileri, kullanıcı değerlendirmeleri ve fiyatları hakkında bilgi edinecek ve takımınız için en iyi seçimi yapabileceksiniz.

Küçük işletmeler için işbirliği araçları ortaklar, çalışanlar ve müşteriler arasında işbirliğini, iletişimi ve ekip çalışmasını kolaylaştırmak için tasarlanmış yazılım platformlarıdır. Bu araçlar, küçük işletme ortamlarında iş akışlarını optimize etmek ve verimliliği artırmak için gereklidir. ?

Küçük ve büyük işletmeler için işbirliği araçları benzer özellikler sunsa da, küçük kuruluşlar için özel olarak tasarlanmış işbirliği yazılımlarını kullanmanın çok çeşitli avantajları vardır, örneğin:

Basitlik: Bu araçlar genellikle daha az kullanıcıya sahip küçük takımlara hitap ettiği için daha basit olacak şekilde tasarlanmıştır Maliyet etkinliği: Küçük işletmeler genellikle daha kısıtlı bütçelere ve daha az BT kaynağına sahiptir, bu nedenle bu araçlar bütçe dostu olma eğilimindedir Kullanım kolaylığı: Küçük takımlar kapsamlı eğitim için sınırlı kaynaklara sahip olduğundan, işbirliği yazılımı arayüzü daha kullanıcı dostudur

Küçük işletmeniz için işbirliği araçları seçerken aşağıdaki anahtar faktörleri göz önünde bulundurun:

İşbirliği ve özelleştirme: Gerçek zamanlı mesajlaşma, video konferans, belge paylaşımı ve : Gerçek zamanlı mesajlaşma, video konferans, belge paylaşımı ve görev yönetimi gibi ihtiyacınız olan belirli işbirliği yazılımı özelliklerini arayın ve bunları iş akışlarınıza uyacak şekilde özelleştirip özelleştiremeyeceğinizi görün

ClickUp'ın kapsamlı iş platformunu kullanarak işbirliğini geliştirin ve proje yürütmeyi hızlandırın

Ölçeklenebilirlik : Aracın işinizle birlikte büyümesini sağlayarak, ihtiyaçlarınız değiştikçe kullanıcı ve özellik ekleyip kaldırabilirsiniz

Kullanıcı desteği ve eğitimi : Yazılımın, ekibinizin hızlı öğrenmesine ve aracı kolaylıkla kullanmasına yardımcı olacak eğitim kaynakları ve belgeler sunup sunmadığını kontrol edin

Entegrasyon özellikleri : İşbirliği araçlarının e-posta, takvimler, : İşbirliği araçlarının e-posta, takvimler, CRM sistemleri ve proje yönetimi araçları gibi mevcut yazılım ürünlerinizle sorunsuz bir şekilde entegre olup olmadığını kontrol edin

Güvenlik özellikleri: Hassas iş bilgilerini korumak için veri şifreleme, kullanıcı kimlik doğrulama ve erişim denetimleri gibi güçlü güvenlik özelliklerini arayın

Bir dondurma dükkanındaki dondurma çeşitlerinden daha fazla işbirliği aracı olsa da, küçük işletmeler için favori çözümlerimizi özenle seçtik. ?

Bu araçların sunduğu benzersiz özelliklere bir göz atalım!

Küçük işletmenizin iş akışını ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için ClickUp'ta 15'ten fazla görünümü inceleyin

ClickUp, çok derine inmeden hazine bulunabileceğinin som kanıtıdır! Bu yazılım, küçük işletmeler için işbirliği araçları alanında gerçek bir mücevherdir ve takım sohbetlerini, anlık iletişimi ve etkileşimli beyaz tahtaları tek bir platformda bir araya getirir. ?

Takım işbirliği, bir takım üyesi bir görevi görüntülediğinde veya yeni bir yorum eklediğinde sizi bilgilendiren gelişmiş işbirliği algılama özelliği ile çocuk oyuncağı kadar kolaydır. Durum değişiklikleri, yeni yorumlar ve tüm görevlerle ilgili etkinlikler hakkında anında ve otomatik geri bildirim alın.

ClickUp Belgeleri ile gerçek zamanlı olarak sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın —düzenleme yaparken, yorumlarda takım üyelerini etiketleyin, eylem öğeleri atayın ve metni eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürerek düzenli ve verimli kalın.

Belgeleri ve görevleri birbirine bağlayarak tüm işlerinize kolayca erişin. Gösterge panellerinize bileşenler ekleyerek iş akışı güncellemelerini, proje durum değişikliklerini ve görev atamalarını kolaylaştırın. Paylaşılabilir bağlantılar oluşturun ve takım, misafir veya genel erişim için izinleri kolayca yönetin.

Görsel işbirliği alanında, ClickUp Beyaz Tahtalar takımınızın yaratıcı oyun alanı olarak ön plana çıkıyor. ?

ClickUp Beyaz Tahtalar, takım fikirlerini koordineli eylemlere dönüştürmek için merkezi ve görsel bir merkezdir

Bu çok yönlü araç, benzersiz özelleştirme ve esneklik sunarak aşağıdakiler için mükemmeldir:

Beyin fırtınası, zihin haritaları ve proje planlama

Yapışkan notlar, yorumlar, belgeler, medya dosyaları ve bağlantılar ekleyerek takımınızla fikir paylaşımı

Grafikler, çizelgeler ve renk kodlu şekillerle yaratıcı problem çözme konusunda işbirliği yapın

Tüm iletişimi tek bir çalışma alanında tutmak için ClickUp Sohbet görünümünü kullanın ve proje yönetimi gösterge panelleri ile mesajlaşma platformları arasında geçiş yapma zahmetinden kurtulun. Gerçek zamanlı iletişim kurun, bireysel katkıları kutlayın ve tek bir konu başlığı altında göreve özel tartışmalar yürütün.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Yeni başlayanlar için öğrenme süreci biraz zor olabilir

Mobil uygulama, web uygulamasından daha az özelliğe sahiptir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

2. Clarizen

Planview Adaptive Work olarak da bilinen Clarizen, şirketler arası proje yönetimi, bağlam içinde işbirliği ve iş akışı otomasyonunu bir araya getiren bir işbirliği yazılımıdır. ?

Bu araç kurumsal kullanıma en uygun olsa da, küçük işletmeler de sezgisel kullanıcı arayüzü ve sosyal özelliklerinden yararlanabilir.

Yazılım, şirket çapında tartışmaları ve duyuruları kolaylaştırmada mükemmeldir. İletişimi yapılandırılmış iş akışlarına dönüştürerek takım performansını önemli ölçüde artırır. Kullanıcılar, Tartışma akışı aracılığıyla otomatik olarak bağlanan Tartışma Grupları'nı kolayca oluşturabilir. Dahili kullanıcılar Tüm Şirket Grubu'na eklenir.

Yenilikçi sosyal arayüz, konuşmaları proje öğelerine bağlayarak eyleme geçirilebilir sonuçlara yol açan gerçek zamanlı tartışmalar sağlar. Ayrıca, Haber Akışı'ndaki bahsetmeler aracılığıyla takım üyelerini kolayca etiketleyebilir ve onlarla etkileşim kurabilirsiniz.

Clarizen'in en iyi özellikleri

Basitleştirilmiş bağlam içi iletişim

Katılımı artırmak için etiketler ve bahsetmeler

Tartışma Gruplarının üyeleri için e-posta bildirimleri

Mesajları sabitleme ve vurgulama

Clarizen sınırlamaları

Yazılımın doğru şekilde yapılandırılması için biraz çaba gerekebilir

Masaüstü istemcisi yok

Clarizen fiyatlandırması

İletişime geçerek edinebilirsiniz

Clarizen puanları ve yorumları

G2 : 4. 1/5 (500+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (170+ yorum)

3. Airtable

Airtable, her boyuttaki takıma projeleri, müşterileri ve yenilikçi fikirleri verimli bir şekilde yönetmek için merkezi bir platform sağlayan bir organizasyon ve işbirliği aracı dır. ?

İki tür işbirliği ortağı Airtable içinde işbirliğini teşvik etmede rol oynar:

Temel işbirliği ortakları: Belirli bir temel içinde işbirliği yapmaya yetkili kullanıcılar İşyeri işbirliği üyeleri: Tüm çalışma alanı tabanlarına erişimi olan kullanıcılar

İşbirliği yapanlara Airtable veritabanlarına erişim sağlayarak, birden fazla takım üyesi paylaşılan bir veritabanı veya proje üzerinde organize bir şekilde birlikte çalışabilir.

Yöneticiler, takım üyelerine kayıtları görüntüleme, düzenleme, ekleme veya silme gibi görevler için izin verebilir. Ayrıca, işbirliği yapanların tablolar, görünümler ve diğer temel öğeleri oluşturmasına veya değiştirmesine izin verebilirler.

Airtable, iOS ve Android için masaüstü ve mobil uygulamalara sahiptir, böylece dosyalara her yerden erişebilirsiniz.

Airtable'ın en iyi özellikleri

Basit proje yönetimi işbirliği için paylaşılan veritabanları

Özelleştirilebilir işbirliği izinleri

Gerçek zamanlı tartışmalar için yorumlar ve notlar

Güncellemeler ve bahsetmeler için bildirimler

Slack, Gmail ve Facebook gibi popüler araçlarla entegre olur

Airtable sınırlamaları

Başlangıçta öğrenme süreci biraz zor olabilir

Yorum özelliği daha iyi organize edilebilir

Airtable fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım : Kullanıcı başına aylık 20 $

İş : Kullanıcı başına aylık 45 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Airtable puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.800+ yorum)

4. monday. com

Çevrimiçi işbirliği araçları arasında bir yıldız olan monday.com, iletişim uygulaması ve proje yönetimi takımları için özel bir çözüm olarak rollerini zahmetsizce yerine getirir. ⭐

monday.com workdocs ile küçük işletmelerin takım işbirliğinin tüm potansiyelini ortaya çıkarın. Takım iş akışlarını kesintiye uğratmadan gerçek zamanlı olarak birlikte düzenleme, yorum paylaşma ve metinleri sorunsuz bir şekilde sürükleyip bırakma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Yaratıcı takım işbirliğini teşvik eden esnek bir çalışma ortamında süreçleri haritalandırın, fikirleri ve görüntüleri paylaşın.

Yapılacaklar listeleri ve atamalarla görevlerin ilerlemesi ve zaman çizelgeleri hakkında bilgi sahibi olun. Paylaşılan bir belge içinde haftalık görevlerin bir kontrol listesi oluşturarak iş yüklerini düzenleyin ve projelerinizin planlandığı gibi ilerlemesini sağlayın.

monday. com en iyi özellikler

Kullanıcı dostu arayüz

Tüm iletişim ve belgeler için merkezi gösterge paneli

Tartışmalar içinde takım üyesi etiketleme seçeneği

Yazılım geliştirme planı işbirliği için GitHub ve GitLab entegrasyonları

Zoom, Slack, Outlook, Gmail vb. ile entegrasyonlar.

monday. com sınırlamaları

Ana ekran özelleştirme özelliği biraz geliştirilebilir

Raporlama özellikleri daha iyi olabilir

monday. com fiyatlandırma

Ücretsiz

Temel Kullanıcı başına aylık 8 $

Standart : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Pro: Kullanıcı başına aylık 16 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

monday. com puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Airtable ve Monday.com arasındaki tam karşılaştırmamızı okuyun

5. Podio

Podio, görev yönetimi, otomatik iş akışları, sosyal işbirliği, takvim entegrasyonu, sohbet fonksiyonu ve toplantı planlama gibi özellikleriyle ekip arkadaşları için acil durum araç seti gibidir. ?

Podio, Facebook benzeri bildirimleri ve kullanıcı dostu arayüzü ile öne çıkıyor. Platform, tüm konuşmaların tek bir konumda düzenli bir şekilde saklanması sayesinde iletişimi kolayca organize etmenize ve izlemenize yardımcı olur, böylece kullanıcılar bunları zahmetsizce takip edebilir ve yönetebilir. Ayrıca, dosya ekleyebilir, görev durumlarını kontrol edebilir ve yorum ekleyebilirsiniz.

Görevleri gerçek zamanlı olarak yönetmek, görevleri atarken ve yorumlar aracılığıyla ayrıntıları tartışırken çok kolaydır. Bu akıcı yaklaşım, devam eden işlere ilişkin net bir genel bakış sağlar, sürekli durum e-postaları gönderme ihtiyacını ortadan kaldırır ve gereksiz yavaşlamaları önler.

Kullanıcılar ayrıca özelleştirme seçenekleri, kişiselleştirilmiş gösterge panelleri, erişim kontrolü ve CRM entegrasyonu gibi özelliklerden de yararlanabilir.

Podio'nun en iyi özellikleri

İçerik, konuşmalar, projeler ve dosyalar için merkezi bir hub

İşbirliğine dayalı dosya düzenleme

ShareFile, Dropbox ve GoToMeeting gibi popüler araçlarla entegrasyonlar

iOS ve Android uygulamaları

Kullanışlı görev yönetimi fonksiyonları

Podio sınırlamaları

Ücretsiz sürüm, kurumsal ihtiyaçlar için yetersiz olabilir

Bazı temel raporlama görevleri kullanıcı gereksinimlerini tam olarak karşılamayabilir

Podio fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı : 11,20 $/ay

Premium: 19,20 $/ay

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Podio puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (300'den fazla yorum)

6. Hive

Hive, bulut tabanlı işbirliğine dayalı proje yönetimini kolaylaştırarak ofis içi, uzaktan veya karma takımlara destek sunar. Takımınızı sürekli bilgilendirmek için tasarlanmış görev yönetimi, dosya paylaşımı ve sohbet gibi özelliklere sahiptir.

Hive sohbet özelliğini kullanarak iş arkadaşlarınızla bireysel olarak, gruplar halinde veya proje konularında bağlantı kurun ve meşgul veya uzakta olduğunuzu takımınıza bildirmek için durumunuzu belirtin.

Video toplantıları platform içinde mevcuttur, böylece sohbetten doğrudan katılabilir, notlar alabilir ve dakikalar içinde takip eylemleri atayabilirsiniz. Metin sohbeti yetersiz kalırsa, video sohbete geçebilir veya kısayolları kullanarak Zoom ve Google Meet'i başlatabilirsiniz. ?

Toplantı öncesinde, sırasında ve sonrasında gerçek zamanlı ortak düzenleme için Hive Notları kullanın. Takviminizle sorunsuz bir şekilde senkronize olurlar ve tüm toplantı ile ilgili belgelere kolay erişim sağlarlar.

Ayrıca, projelere ve görevlere sorunsuz bir şekilde entegre olan Hive Formları'nı kullanarak bilgileri merkezileştirerek veri alımını basitleştirin ve bunları takım üyelerine kolayca atayın.

Hive'ın en iyi özellikleri

Grup sohbet özelliği

Zoom ve Google Meet ile entegre

Gerçek zamanlı düzenleme özelliğine sahip notlar

Platform içinde video sohbet

Sohbet içinde dosya paylaşımı

Hive sınırlamaları

Masaüstü ve mobil uygulamalar iyileştirilebilir

İzinlerin ve proje hiyerarşisinin yönetimi beceriksizce

Hive fiyatlandırması

Solo : Sonsuza Kadar Ücretsiz

Takımlar : Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Hive puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (450+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (180'den fazla yorum)

Workplace from Meta, bireyler ve işletmeler için tasarlanmış gizli bir sosyal ağdır. Facebook biçimini yansıtan bu platform, kişiselleştirilmiş profiller ve gruplar oluşturma, etkinlikler düzenleme ve bilgi paylaşımı gibi özellikler sunar. Platform, ekip çalışmasını kolaylaştıran iletişim ve mesajlaşma araçlarıyla öne çıkar. ?

Workplace içinde kullanıcılar kolayca mesaj gönderebilir, video kaydedebilir ve etkinlikler planlayabilir. Anlık mesajlaşma fonksiyonu, takımların saniyeler içinde bağlantı kurmasını sağlarken, grup oluşturma özelliği aynı departmandaki çalışanlar arasında işbirliğini mümkün kılar.

İş iletişimi, istediğiniz kadar grup oluşturabilmenizi, isimlerini özelleştirebilmenizi, gizlilik ayarlarını seçebilmenizi ve istediğiniz üyeleri davet edebilmenizi sağlayan Workplace Grupları ile basitleştirilmiştir.

Facebook gibi, Workplace de gruplar içinde yorum yapmanıza veya doğrudan profilinize gönderi paylaşmanıza olanak tanır. Fotoğraf, anket ve dosya paylaşarak düşüncelerinizi ve fikirlerinizi takımınızla paylaşın.

Meta'nın Workplace'inin en iyi özellikleri

Soru-cevap gönderileri, kullanıcıların favori içeriklerini oylamasına olanak tanır

OneDrive, SharePoint, Dropbox veya Google Drive ile entegrasyonlar

Grup toplantıları için video konferans ve sohbet özelliği

Duyuruları Haber Akışı'nın en üstüne sabitleme özelliği

Takımın fikirlerini toplamak için anketler ve anketler

Meta'nın Workplace sınırlamaları

Çok sayıda grup, iş ortamının düzensizleşmesine neden olabilir

Diğer Facebook ürünleriyle entegrasyon biraz sınırlıdır

Workplace from Meta fiyatlandırması

Temel Plan : Kullanıcı başına aylık 4 ABD doları

Gelişmiş Yönetici ve Destek Eklentisi : Kullanıcı başına aylık 2 ABD doları

Enterprise Live Eklentisi: Kullanıcı başına aylık 2 ABD doları

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Workplace from Meta puanları ve yorumları

G2 : 4/5 (1.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (1.300'den fazla yorum)

8. Samepage

Samepage küçük işletmeler için özel olarak tasarlanmıştır—anlık mesajlaşma, tartışmalar, konuşmalar, zamanlama, dosya paylaşımı ve görev listeleri gibi bir dizi araç aracılığıyla işbirliğini teşvik eder.

Çözüm, videolar, görüntüler ve haritalar gibi çok çeşitli dosyaları tek bir sayfada verimli bir şekilde düzenleyerek ve depolayarak işbirliğini teşvik eder. Sayfaları herhangi bir takım üyesiyle paylaşarak işlerin senkronizasyonunu ve gerçek zamanlı güncellemeleri sağlayabilirsiniz.

Sadece birkaç tıklama ile diğer kuruluş üyeleri ve misafirlerle video veya sesli görüşmeler başlatabilirsiniz. Ayrıca, fikirlerinizi daha net bir şekilde ifade etmek için masaüstü uygulamasını kullanarak ekranınızı paylaşabilirsiniz.

Daha gizli konuşmalar için, kuruluşunuzdaki bir üye veya misafirle bire bir sohbetler yapın. Daha geniş tartışmalar için grup sohbetleri oluşturun ve herkesi işbirliğine dayalı konuşmalar için bir araya getirin. ?️

Samepage'in en iyi özellikleri

Dropbox, Google Drive ve OneDrive gibi platformlarda depolanan dosyaları entegre eder

Her zaman, her yerden kolay erişim için mobil uygulama

Mesajları, etkinlikleri, görevleri veya ek dosyaları bulmak için kullanıcı dostu arama özelliği

Gizli veya grup anlık mesajlaşma

Video görüşmeleri ve ekran paylaşımı

Samepage sınırlamaları

Video kalitesi her zaman güvenilir olmayabilir

Çalışma alanı klasörleri için sınırlı özelleştirme seçenekleri

Samepage fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart : Kullanıcı başına aylık 7,50 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 9 $

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Samepage puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (200'den fazla yorum)

Crozdesk: 4,5/5 (200+ yorum)

9. Microsoft Loop

Microsoft Loop, nerede çalışırsanız çalışın, eşzamansız iletişim ve kesintisiz bağlantı için kullanabileceğiniz bir araçtır. Takım işbirliğini kolaylaştıran ve projelerin başarılı bir şekilde yürütülmesini sağlayan bir mobil uygulama ve çok çeşitli bileşenlerle donatılmıştır. ✅

Aşağıdaki anahtar bileşenlerle Loop'un potansiyelini ortaya çıkarın:

Ortak yazma: Sosyal medya gönderisi hazırlarken veya müşteriye e-posta yazarken, içeriği iyileştirmek için takımınızla kolayca işbirliği yapın Organize beyin fırtınası: Madde işaretli veya numaralı listeler kullanarak takımınızla düzenli ve verimli bir şekilde beyin fırtınası yapın : Tablolar ve listeler, sohbetinizde değişiklikleri anında düzenlemenizi ve görüntülemenizi sağlar. Takımınızdan ihtiyacınız olan verileri belirterek, sütun ve satırları net bir şekilde düzenleyerek tablolar oluşturun ve paylaşın Gerçek zamanlı işbirliğiTablolar ve listeler, sohbetinizde değişiklikleri anında düzenlemenizi ve görüntülemenizi sağlar. Takımınızdan ihtiyacınız olan verileri belirterek, sütun ve satırları net bir şekilde düzenleyerek tablolar oluşturun ve paylaşın Verimli görev yönetimi: Son teslim tarihleri ile işleri atayın ve bahsetmeler kullanarak takım üyelerine bildirin. Görevler tamamlandıkça, tamamlandı olarak işaretlenebilir ve böylece ilerleme sorunsuz bir şekilde izlenebilir Odaklanmış tartışmalar: Sohbet konusu içinde belirli konulara odaklanmanızı sağlar, bu da özellikle hızlı karar verme süreçleri için faydalıdır

Microsoft Loop'un en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı iletişim ve düzenleme

Düşüncelerinizi ifade etmek için yorumlar, hatırlatmalar, tepkiler ve emojiler

Mobil uygulama bildirimleri, görevlerinizi, bahsetmeleri ve yanıtları izler

Microsoft 365 ile entegrasyonlar

Kolay sayfa paylaşımı

Microsoft Loop sınırlamaları

Henüz yorum yok (nispeten yeni bir sürüm olduğu için)

Microsoft Loop fiyatlandırması

Ücretsiz

Microsoft Loop puanları ve yorumları

Yorum yok

10. Spike

Spike, tek bir platformda sorunsuz iletişim ve verimli proje takvimi yönetimi arayan takımlar için hepsi bir arada bir çözümdür.

Metin, resim veya video kullanarak Belgeler'de kolayca işbirliği yapın. Dosya ekleyin, yapılacaklar listesi ekleyin ve hatta kolay proje yönetimi için hatırlatıcılar ayarlayın. Düzenleme yaptığınızda, bildirim içeren notlar otomatik olarak birleşik akışınızın en üstüne yerleştirilir, böylece değişiklikleri diğerlerine bildirmenize gerek kalmaz. ?

Spike'ın Konuşma E-postası özelliği, e-postalar, konular, dosyalar, sosyal profiller ve ek dosyaları dahil olmak üzere tüm geçmiş ve mevcut iletişimlerinizi tek tek kişiler altında düzenlemenizi sağlar.

Projeyle ilgili tartışmalara ayrılmış alanlar olan Spike Kanalları ile takım çalışmasını teşvik edin. Takım işbirliği araçlarını kullanarak dosya paylaşın, takım görüşmelerine katılın ve herkesin güncel bilgilere ulaşmasını sağlayın.

Spike'ın en iyi özellikleri

Paylaşılan takvim

Google Drive ve Dropbox gibi bulut depolama hizmetleriyle entegre olur

Dosya yönetimi ve arama özellikleri

Toplantılar için video konferans

Gerçek zamanlı düzenleme için işbirliğine dayalı belgeler

Sınırlamaları ortadan kaldırın

Kullanıcılar yalnızca tek tek e-postaları iletebilir, tüm e-posta konularını iletemez

Notlar içinde takım üyelerini etiketleme seçeneği yok

Spike fiyatlandırma

Ücretsiz

Takım : Kullanıcı başına aylık 6 $

Business+: Kullanıcı başına aylık 9 $

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Puanları ve yorumları artırın

G2 : 4,7/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (40+ yorum)

Takım çalışmasını teşvik ederek, sorunsuz işbirliğini kolaylaştırarak ve akıcı proje yönetimi sağlayarak şirketinizin potansiyelini artırın. Bu 10 küçük işletme işbirliği aracı, başarıya giden yolculuğunuzda birleştirici bir güç görevi görebilir. ?

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