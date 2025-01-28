2025'te Takımınızı Güçlendirin: Küçük İşletmeler için En Beğenilen 10 İşbirliği Aracı

Başarılı işbirliğinin gücü iş dünyasında sır değildir. Zihinler bir araya geldiğinde, hızlı bir şekilde yeni proje fikirleri ortaya çıkar ve en zorlu zorlukların çözümleri bulunur. Dolayısıyla, tüm takım karar alma sürecine katıldığında, başarı garantidir. ??
Ancak, birden fazla takım arasında projeleri koordine etmek titiz bir organizasyon ve planlama gerektirdiğinden, bu düzeyde bir uyum sağlamak genellikle zor bir görev gibi görünebilir. İşte bu noktada, birinci sınıf küçük işletme işbirliği araçlarının yardımı devreye girer.
Takım iletişimi geliştirmek için tasarlanmış küçük işletmeler için en iyi 10 işbirliği aracını içeren bir liste hazırladık. Bu araçların artıları, eksileri, kullanıcı değerlendirmeleri ve fiyatları hakkında bilgi edinecek ve takımınız için en iyi seçimi yapabileceksiniz.
Küçük İşletmeler için İşbirliği Araçları Nedir?
Küçük işletmeler için işbirliği araçları ortaklar, çalışanlar ve müşteriler arasında işbirliğini, iletişimi ve ekip çalışmasını kolaylaştırmak için tasarlanmış yazılım platformlarıdır. Bu araçlar, küçük işletme ortamlarında iş akışlarını optimize etmek ve verimliliği artırmak için gereklidir. ?
Küçük ve büyük işletmeler için işbirliği araçları benzer özellikler sunsa da, küçük kuruluşlar için özel olarak tasarlanmış işbirliği yazılımlarını kullanmanın çok çeşitli avantajları vardır, örneğin:
- Basitlik: Bu araçlar genellikle daha az kullanıcıya sahip küçük takımlara hitap ettiği için daha basit olacak şekilde tasarlanmıştır
- Maliyet etkinliği: Küçük işletmeler genellikle daha kısıtlı bütçelere ve daha az BT kaynağına sahiptir, bu nedenle bu araçlar bütçe dostu olma eğilimindedir
- Kullanım kolaylığı: Küçük takımlar kapsamlı eğitim için sınırlı kaynaklara sahip olduğundan, işbirliği yazılımı arayüzü daha kullanıcı dostudur
Küçük İşletmeler için İşbirliği Araçlarında Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Küçük işletmeniz için işbirliği araçları seçerken aşağıdaki anahtar faktörleri göz önünde bulundurun:
- İşbirliği ve özelleştirme: Gerçek zamanlı mesajlaşma, video konferans, belge paylaşımı ve görev yönetimi gibi ihtiyacınız olan belirli işbirliği yazılımı özelliklerini arayın ve bunları iş akışlarınıza uyacak şekilde özelleştirip özelleştiremeyeceğinizi görün
- Ölçeklenebilirlik: Aracın işinizle birlikte büyümesini sağlayarak, ihtiyaçlarınız değiştikçe kullanıcı ve özellik ekleyip kaldırabilirsiniz
- Kullanıcı desteği ve eğitimi: Yazılımın, ekibinizin hızlı öğrenmesine ve aracı kolaylıkla kullanmasına yardımcı olacak eğitim kaynakları ve belgeler sunup sunmadığını kontrol edin
- Entegrasyon özellikleri: İşbirliği araçlarının e-posta, takvimler, CRM sistemleri ve proje yönetimi araçları gibi mevcut yazılım ürünlerinizle sorunsuz bir şekilde entegre olup olmadığını kontrol edin
- Güvenlik özellikleri: Hassas iş bilgilerini korumak için veri şifreleme, kullanıcı kimlik doğrulama ve erişim denetimleri gibi güçlü güvenlik özelliklerini arayın
küçük İşletmeler İçin Kullanılabilecek En İyi 10 İşbirliği Aracı
Bir dondurma dükkanındaki dondurma çeşitlerinden daha fazla işbirliği aracı olsa da, küçük işletmeler için favori çözümlerimizi özenle seçtik. ?
Bu araçların sunduğu benzersiz özelliklere bir göz atalım!
1. ClickUp
ClickUp, çok derine inmeden hazine bulunabileceğinin som kanıtıdır! Bu yazılım, küçük işletmeler için işbirliği araçları alanında gerçek bir mücevherdir ve takım sohbetlerini, anlık iletişimi ve etkileşimli beyaz tahtaları tek bir platformda bir araya getirir. ?
Takım işbirliği, bir takım üyesi bir görevi görüntülediğinde veya yeni bir yorum eklediğinde sizi bilgilendiren gelişmiş işbirliği algılama özelliği ile çocuk oyuncağı kadar kolaydır. Durum değişiklikleri, yeni yorumlar ve tüm görevlerle ilgili etkinlikler hakkında anında ve otomatik geri bildirim alın.
ClickUp Belgeleri ile gerçek zamanlı olarak sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın —düzenleme yaparken, yorumlarda takım üyelerini etiketleyin, eylem öğeleri atayın ve metni eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürerek düzenli ve verimli kalın.
Belgeleri ve görevleri birbirine bağlayarak tüm işlerinize kolayca erişin. Gösterge panellerinize bileşenler ekleyerek iş akışı güncellemelerini, proje durum değişikliklerini ve görev atamalarını kolaylaştırın. Paylaşılabilir bağlantılar oluşturun ve takım, misafir veya genel erişim için izinleri kolayca yönetin.
Görsel işbirliği alanında, ClickUp Beyaz Tahtalar takımınızın yaratıcı oyun alanı olarak ön plana çıkıyor. ?
Bu çok yönlü araç, benzersiz özelleştirme ve esneklik sunarak aşağıdakiler için mükemmeldir:
- Beyin fırtınası, zihin haritaları ve proje planlama
- Yapışkan notlar, yorumlar, belgeler, medya dosyaları ve bağlantılar ekleyerek takımınızla fikir paylaşımı
- Grafikler, çizelgeler ve renk kodlu şekillerle yaratıcı problem çözme konusunda işbirliği yapın
Tüm iletişimi tek bir çalışma alanında tutmak için ClickUp Sohbet görünümünü kullanın ve proje yönetimi gösterge panelleri ile mesajlaşma platformları arasında geçiş yapma zahmetinden kurtulun. Gerçek zamanlı iletişim kurun, bireysel katkıları kutlayın ve tek bir konu başlığı altında göreve özel tartışmalar yürütün.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Cömert ücretsiz plan
- Gerçek zamanlı iletişim ve düzenleme
- Özelleştirilebilir Beyaz Tahta şablonlarıyla kolay görsel işbirliği
- Zamanı takip etmek ve iş akışları oluşturmak için proje yönetimi özelliği
- Eşzamansız işbirliğini destekler
- daha kolay işbirliği için 15'ten fazla ClickUp görünümü
- Büyüyen işletmeler için ölçeklenebilir
- Slack ve Zoom gibi 1.000'den fazla platformla entegre olur
- Kullanıcı dostu uzaktan işbirliği araçları
- Çapraz fonksiyonlu takım işbirliği için harika
- Müşterilerle işbirliği için kolayca paylaşılabilir ClickUp Formları
ClickUp sınırlamaları
- Yeni başlayanlar için öğrenme süreci biraz zor olabilir
- Mobil uygulama, web uygulamasından daha az özelliğe sahiptir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)
2. Clarizen
Planview Adaptive Work olarak da bilinen Clarizen, şirketler arası proje yönetimi, bağlam içinde işbirliği ve iş akışı otomasyonunu bir araya getiren bir işbirliği yazılımıdır. ?
Bu araç kurumsal kullanıma en uygun olsa da, küçük işletmeler de sezgisel kullanıcı arayüzü ve sosyal özelliklerinden yararlanabilir.
Yazılım, şirket çapında tartışmaları ve duyuruları kolaylaştırmada mükemmeldir. İletişimi yapılandırılmış iş akışlarına dönüştürerek takım performansını önemli ölçüde artırır. Kullanıcılar, Tartışma akışı aracılığıyla otomatik olarak bağlanan Tartışma Grupları'nı kolayca oluşturabilir. Dahili kullanıcılar Tüm Şirket Grubu'na eklenir.
Yenilikçi sosyal arayüz, konuşmaları proje öğelerine bağlayarak eyleme geçirilebilir sonuçlara yol açan gerçek zamanlı tartışmalar sağlar. Ayrıca, Haber Akışı'ndaki bahsetmeler aracılığıyla takım üyelerini kolayca etiketleyebilir ve onlarla etkileşim kurabilirsiniz.
Clarizen'in en iyi özellikleri
- Basitleştirilmiş bağlam içi iletişim
- Katılımı artırmak için etiketler ve bahsetmeler
- Tartışma Gruplarının üyeleri için e-posta bildirimleri
- Mesajları sabitleme ve vurgulama
Clarizen sınırlamaları
- Yazılımın doğru şekilde yapılandırılması için biraz çaba gerekebilir
- Masaüstü istemcisi yok
Clarizen fiyatlandırması
- İletişime geçerek edinebilirsiniz
Clarizen puanları ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (500+ yorum)
- Capterra: 4,2/5 (170+ yorum)
3. Airtable
Airtable, her boyuttaki takıma projeleri, müşterileri ve yenilikçi fikirleri verimli bir şekilde yönetmek için merkezi bir platform sağlayan bir organizasyon ve işbirliği aracı dır. ?
İki tür işbirliği ortağı Airtable içinde işbirliğini teşvik etmede rol oynar:
- Temel işbirliği ortakları: Belirli bir temel içinde işbirliği yapmaya yetkili kullanıcılar
- İşyeri işbirliği üyeleri: Tüm çalışma alanı tabanlarına erişimi olan kullanıcılar
İşbirliği yapanlara Airtable veritabanlarına erişim sağlayarak, birden fazla takım üyesi paylaşılan bir veritabanı veya proje üzerinde organize bir şekilde birlikte çalışabilir.
Yöneticiler, takım üyelerine kayıtları görüntüleme, düzenleme, ekleme veya silme gibi görevler için izin verebilir. Ayrıca, işbirliği yapanların tablolar, görünümler ve diğer temel öğeleri oluşturmasına veya değiştirmesine izin verebilirler.
Airtable, iOS ve Android için masaüstü ve mobil uygulamalara sahiptir, böylece dosyalara her yerden erişebilirsiniz.
Airtable'ın en iyi özellikleri
- Basit proje yönetimi işbirliği için paylaşılan veritabanları
- Özelleştirilebilir işbirliği izinleri
- Gerçek zamanlı tartışmalar için yorumlar ve notlar
- Güncellemeler ve bahsetmeler için bildirimler
- Slack, Gmail ve Facebook gibi popüler araçlarla entegre olur
Airtable sınırlamaları
- Başlangıçta öğrenme süreci biraz zor olabilir
- Yorum özelliği daha iyi organize edilebilir
Airtable fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Takım: Kullanıcı başına aylık 20 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 45 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Airtable puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (1.800+ yorum)
4. monday. com
Çevrimiçi işbirliği araçları arasında bir yıldız olan monday.com, iletişim uygulaması ve proje yönetimi takımları için özel bir çözüm olarak rollerini zahmetsizce yerine getirir. ⭐
monday.com workdocs ile küçük işletmelerin takım işbirliğinin tüm potansiyelini ortaya çıkarın. Takım iş akışlarını kesintiye uğratmadan gerçek zamanlı olarak birlikte düzenleme, yorum paylaşma ve metinleri sorunsuz bir şekilde sürükleyip bırakma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.
Yaratıcı takım işbirliğini teşvik eden esnek bir çalışma ortamında süreçleri haritalandırın, fikirleri ve görüntüleri paylaşın.
Yapılacaklar listeleri ve atamalarla görevlerin ilerlemesi ve zaman çizelgeleri hakkında bilgi sahibi olun. Paylaşılan bir belge içinde haftalık görevlerin bir kontrol listesi oluşturarak iş yüklerini düzenleyin ve projelerinizin planlandığı gibi ilerlemesini sağlayın.
monday. com en iyi özellikler
- Kullanıcı dostu arayüz
- Tüm iletişim ve belgeler için merkezi gösterge paneli
- Tartışmalar içinde takım üyesi etiketleme seçeneği
- Yazılım geliştirme planı işbirliği için GitHub ve GitLab entegrasyonları
- Zoom, Slack, Outlook, Gmail vb. ile entegrasyonlar.
monday. com sınırlamaları
- Ana ekran özelleştirme özelliği biraz geliştirilebilir
- Raporlama özellikleri daha iyi olabilir
monday. com fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Temel Kullanıcı başına aylık 8 $
- Standart: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
- Pro: Kullanıcı başına aylık 16 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
monday. com puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
Airtable ve Monday.com arasındaki tam karşılaştırmamızı okuyun
5. Podio
Podio, görev yönetimi, otomatik iş akışları, sosyal işbirliği, takvim entegrasyonu, sohbet fonksiyonu ve toplantı planlama gibi özellikleriyle ekip arkadaşları için acil durum araç seti gibidir. ?
Podio, Facebook benzeri bildirimleri ve kullanıcı dostu arayüzü ile öne çıkıyor. Platform, tüm konuşmaların tek bir konumda düzenli bir şekilde saklanması sayesinde iletişimi kolayca organize etmenize ve izlemenize yardımcı olur, böylece kullanıcılar bunları zahmetsizce takip edebilir ve yönetebilir. Ayrıca, dosya ekleyebilir, görev durumlarını kontrol edebilir ve yorum ekleyebilirsiniz.
Görevleri gerçek zamanlı olarak yönetmek, görevleri atarken ve yorumlar aracılığıyla ayrıntıları tartışırken çok kolaydır. Bu akıcı yaklaşım, devam eden işlere ilişkin net bir genel bakış sağlar, sürekli durum e-postaları gönderme ihtiyacını ortadan kaldırır ve gereksiz yavaşlamaları önler.
Kullanıcılar ayrıca özelleştirme seçenekleri, kişiselleştirilmiş gösterge panelleri, erişim kontrolü ve CRM entegrasyonu gibi özelliklerden de yararlanabilir.
Podio'nun en iyi özellikleri
- İçerik, konuşmalar, projeler ve dosyalar için merkezi bir hub
- İşbirliğine dayalı dosya düzenleme
- ShareFile, Dropbox ve GoToMeeting gibi popüler araçlarla entegrasyonlar
- iOS ve Android uygulamaları
- Kullanışlı görev yönetimi fonksiyonları
Podio sınırlamaları
- Ücretsiz sürüm, kurumsal ihtiyaçlar için yetersiz olabilir
- Bazı temel raporlama görevleri kullanıcı gereksinimlerini tam olarak karşılamayabilir
Podio fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Artı: 11,20 $/ay
- Premium: 19,20 $/ay
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Podio puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (400'den fazla yorum)
- Capterra: 4,3/5 (300'den fazla yorum)
6. Hive
Hive, bulut tabanlı işbirliğine dayalı proje yönetimini kolaylaştırarak ofis içi, uzaktan veya karma takımlara destek sunar. Takımınızı sürekli bilgilendirmek için tasarlanmış görev yönetimi, dosya paylaşımı ve sohbet gibi özelliklere sahiptir.
Hive sohbet özelliğini kullanarak iş arkadaşlarınızla bireysel olarak, gruplar halinde veya proje konularında bağlantı kurun ve meşgul veya uzakta olduğunuzu takımınıza bildirmek için durumunuzu belirtin.
Video toplantıları platform içinde mevcuttur, böylece sohbetten doğrudan katılabilir, notlar alabilir ve dakikalar içinde takip eylemleri atayabilirsiniz. Metin sohbeti yetersiz kalırsa, video sohbete geçebilir veya kısayolları kullanarak Zoom ve Google Meet'i başlatabilirsiniz. ?
Toplantı öncesinde, sırasında ve sonrasında gerçek zamanlı ortak düzenleme için Hive Notları kullanın. Takviminizle sorunsuz bir şekilde senkronize olurlar ve tüm toplantı ile ilgili belgelere kolay erişim sağlarlar.
Ayrıca, projelere ve görevlere sorunsuz bir şekilde entegre olan Hive Formları'nı kullanarak bilgileri merkezileştirerek veri alımını basitleştirin ve bunları takım üyelerine kolayca atayın.
Hive'ın en iyi özellikleri
- Grup sohbet özelliği
- Zoom ve Google Meet ile entegre
- Gerçek zamanlı düzenleme özelliğine sahip notlar
- Platform içinde video sohbet
- Sohbet içinde dosya paylaşımı
Hive sınırlamaları
- Masaüstü ve mobil uygulamalar iyileştirilebilir
- İzinlerin ve proje hiyerarşisinin yönetimi beceriksizce
Hive fiyatlandırması
- Solo: Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Takımlar: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Hive puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (450+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (180'den fazla yorum)
7. Meta'dan Workplace
Workplace from Meta, bireyler ve işletmeler için tasarlanmış gizli bir sosyal ağdır. Facebook biçimini yansıtan bu platform, kişiselleştirilmiş profiller ve gruplar oluşturma, etkinlikler düzenleme ve bilgi paylaşımı gibi özellikler sunar. Platform, ekip çalışmasını kolaylaştıran iletişim ve mesajlaşma araçlarıyla öne çıkar. ?
Workplace içinde kullanıcılar kolayca mesaj gönderebilir, video kaydedebilir ve etkinlikler planlayabilir. Anlık mesajlaşma fonksiyonu, takımların saniyeler içinde bağlantı kurmasını sağlarken, grup oluşturma özelliği aynı departmandaki çalışanlar arasında işbirliğini mümkün kılar.
İş iletişimi, istediğiniz kadar grup oluşturabilmenizi, isimlerini özelleştirebilmenizi, gizlilik ayarlarını seçebilmenizi ve istediğiniz üyeleri davet edebilmenizi sağlayan Workplace Grupları ile basitleştirilmiştir.
Facebook gibi, Workplace de gruplar içinde yorum yapmanıza veya doğrudan profilinize gönderi paylaşmanıza olanak tanır. Fotoğraf, anket ve dosya paylaşarak düşüncelerinizi ve fikirlerinizi takımınızla paylaşın.
Meta'nın Workplace'inin en iyi özellikleri
- Soru-cevap gönderileri, kullanıcıların favori içeriklerini oylamasına olanak tanır
- OneDrive, SharePoint, Dropbox veya Google Drive ile entegrasyonlar
- Grup toplantıları için video konferans ve sohbet özelliği
- Duyuruları Haber Akışı'nın en üstüne sabitleme özelliği
- Takımın fikirlerini toplamak için anketler ve anketler
Meta'nın Workplace sınırlamaları
- Çok sayıda grup, iş ortamının düzensizleşmesine neden olabilir
- Diğer Facebook ürünleriyle entegrasyon biraz sınırlıdır
Workplace from Meta fiyatlandırması
- Temel Plan: Kullanıcı başına aylık 4 ABD doları
- Gelişmiş Yönetici ve Destek Eklentisi: Kullanıcı başına aylık 2 ABD doları
- Enterprise Live Eklentisi: Kullanıcı başına aylık 2 ABD doları
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Workplace from Meta puanları ve yorumları
- G2: 4/5 (1.500'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (1.300'den fazla yorum)
8. Samepage
Samepage küçük işletmeler için özel olarak tasarlanmıştır—anlık mesajlaşma, tartışmalar, konuşmalar, zamanlama, dosya paylaşımı ve görev listeleri gibi bir dizi araç aracılığıyla işbirliğini teşvik eder.
Çözüm, videolar, görüntüler ve haritalar gibi çok çeşitli dosyaları tek bir sayfada verimli bir şekilde düzenleyerek ve depolayarak işbirliğini teşvik eder. Sayfaları herhangi bir takım üyesiyle paylaşarak işlerin senkronizasyonunu ve gerçek zamanlı güncellemeleri sağlayabilirsiniz.
Sadece birkaç tıklama ile diğer kuruluş üyeleri ve misafirlerle video veya sesli görüşmeler başlatabilirsiniz. Ayrıca, fikirlerinizi daha net bir şekilde ifade etmek için masaüstü uygulamasını kullanarak ekranınızı paylaşabilirsiniz.
Daha gizli konuşmalar için, kuruluşunuzdaki bir üye veya misafirle bire bir sohbetler yapın. Daha geniş tartışmalar için grup sohbetleri oluşturun ve herkesi işbirliğine dayalı konuşmalar için bir araya getirin. ?️
Samepage'in en iyi özellikleri
- Dropbox, Google Drive ve OneDrive gibi platformlarda depolanan dosyaları entegre eder
- Her zaman, her yerden kolay erişim için mobil uygulama
- Mesajları, etkinlikleri, görevleri veya ek dosyaları bulmak için kullanıcı dostu arama özelliği
- Gizli veya grup anlık mesajlaşma
- Video görüşmeleri ve ekran paylaşımı
Samepage sınırlamaları
- Video kalitesi her zaman güvenilir olmayabilir
- Çalışma alanı klasörleri için sınırlı özelleştirme seçenekleri
Samepage fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Standart: Kullanıcı başına aylık 7,50 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 9 $
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Samepage puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (200'den fazla yorum)
- Crozdesk: 4,5/5 (200+ yorum)
9. Microsoft Loop
Microsoft Loop, nerede çalışırsanız çalışın, eşzamansız iletişim ve kesintisiz bağlantı için kullanabileceğiniz bir araçtır. Takım işbirliğini kolaylaştıran ve projelerin başarılı bir şekilde yürütülmesini sağlayan bir mobil uygulama ve çok çeşitli bileşenlerle donatılmıştır. ✅
Aşağıdaki anahtar bileşenlerle Loop'un potansiyelini ortaya çıkarın:
- Ortak yazma: Sosyal medya gönderisi hazırlarken veya müşteriye e-posta yazarken, içeriği iyileştirmek için takımınızla kolayca işbirliği yapın
- Organize beyin fırtınası: Madde işaretli veya numaralı listeler kullanarak takımınızla düzenli ve verimli bir şekilde beyin fırtınası yapın
- Gerçek zamanlı işbirliği: Tablolar ve listeler, sohbetinizde değişiklikleri anında düzenlemenizi ve görüntülemenizi sağlar. Takımınızdan ihtiyacınız olan verileri belirterek, sütun ve satırları net bir şekilde düzenleyerek tablolar oluşturun ve paylaşın
- Verimli görev yönetimi: Son teslim tarihleri ile işleri atayın ve bahsetmeler kullanarak takım üyelerine bildirin. Görevler tamamlandıkça, tamamlandı olarak işaretlenebilir ve böylece ilerleme sorunsuz bir şekilde izlenebilir
- Odaklanmış tartışmalar: Sohbet konusu içinde belirli konulara odaklanmanızı sağlar, bu da özellikle hızlı karar verme süreçleri için faydalıdır
Microsoft Loop'un en iyi özellikleri
- Gerçek zamanlı iletişim ve düzenleme
- Düşüncelerinizi ifade etmek için yorumlar, hatırlatmalar, tepkiler ve emojiler
- Mobil uygulama bildirimleri, görevlerinizi, bahsetmeleri ve yanıtları izler
- Microsoft 365 ile entegrasyonlar
- Kolay sayfa paylaşımı
Microsoft Loop sınırlamaları
- Henüz yorum yok (nispeten yeni bir sürüm olduğu için)
Microsoft Loop fiyatlandırması
- Ücretsiz
Microsoft Loop puanları ve yorumları
- Yorum yok
10. Spike
Spike, tek bir platformda sorunsuz iletişim ve verimli proje takvimi yönetimi arayan takımlar için hepsi bir arada bir çözümdür.
Metin, resim veya video kullanarak Belgeler'de kolayca işbirliği yapın. Dosya ekleyin, yapılacaklar listesi ekleyin ve hatta kolay proje yönetimi için hatırlatıcılar ayarlayın. Düzenleme yaptığınızda, bildirim içeren notlar otomatik olarak birleşik akışınızın en üstüne yerleştirilir, böylece değişiklikleri diğerlerine bildirmenize gerek kalmaz. ?
Spike'ın Konuşma E-postası özelliği, e-postalar, konular, dosyalar, sosyal profiller ve ek dosyaları dahil olmak üzere tüm geçmiş ve mevcut iletişimlerinizi tek tek kişiler altında düzenlemenizi sağlar.
Projeyle ilgili tartışmalara ayrılmış alanlar olan Spike Kanalları ile takım çalışmasını teşvik edin. Takım işbirliği araçlarını kullanarak dosya paylaşın, takım görüşmelerine katılın ve herkesin güncel bilgilere ulaşmasını sağlayın.
Spike'ın en iyi özellikleri
- Paylaşılan takvim
- Google Drive ve Dropbox gibi bulut depolama hizmetleriyle entegre olur
- Dosya yönetimi ve arama özellikleri
- Toplantılar için video konferans
- Gerçek zamanlı düzenleme için işbirliğine dayalı belgeler
Sınırlamaları ortadan kaldırın
- Kullanıcılar yalnızca tek tek e-postaları iletebilir, tüm e-posta konularını iletemez
- Notlar içinde takım üyelerini etiketleme seçeneği yok
Spike fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Takım: Kullanıcı başına aylık 6 $
- Business+: Kullanıcı başına aylık 9 $
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Puanları ve yorumları artırın
- G2: 4,7/5 (200'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (40+ yorum)
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Takım çalışmasını teşvik ederek, sorunsuz işbirliğini kolaylaştırarak ve akıcı proje yönetimi sağlayarak şirketinizin potansiyelini artırın. Bu 10 küçük işletme işbirliği aracı, başarıya giden yolculuğunuzda birleştirici bir güç görevi görebilir. ?
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