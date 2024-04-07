Monday ve Airtable: En İyi Proje Yönetimi Aracı Hangisi?

Takım üyelerini yönetmekten görevleri atamaya, son teslim tarihlerini izlemeye kadar, proje yöneticilerinin her şeyi göz önünde bulundurması gerekir. 👀

Ancak aynı anda her yerde olamayacağınız için proje yönetimi yazılımı bir zorunluluktur.

Zaman takibi, görev yönetimi ve son teslim tarihi bildirimlerini ciddi şekilde kolaylaştıran bir araç arıyorsanız, muhtemelen Monday.com ve Airtable ile karşılaşmışsınızdır. Her ikisi de proje yönetimi araçlarıdır, ancak farklı işlevlere, entegrasyonlara ve özelliklere sahiptir.

Bu kılavuzda, Airtable ve Monday hakkında ayrıntılı bilgi vererek işiniz için en iyi kararı vermenize yardımcı olacağız. Hatta (övünmek için değil) her iki proje yönetimi platformunu da geride bırakan sürpriz bir rakip de sunacağız. 🌊

Monday nedir?

Monday, projelerinizi, görevlerinizi ve süreçlerinizi tek bir gösterge paneline taşıyan bir iş yönetimi platformudur.

Kaynakları yönetin, müşteri projelerini üst düzeyde görüntüleyin ve istekleri ve onayları tek bir sezgisel platformda yönetin. Monday, Google Drive, Slack, Zoom, Zapier ve Microsoft Teams ile entegrasyonlara sahiptir, böylece mevcut tüm araçlarınızı tek bir iş akışında bir araya getirebilirsiniz. ⚒️

Monday'in üç farklı ürün kolu olduğunu not etmek önemlidir. Bir PM olarak, yalnızca İş Yönetimi özelliği ile ilgilenmeniz gerekir. Ancak daha entegre bir çözüme ihtiyacınız varsa, Monday'in geliştiriciler için bir satış CRM ve proje yönetimi özellikleri de sunduğunu bilmek faydalı olabilir.

Monday özellikleri

Monday, yaratıcılar, yazılım geliştiriciler, İK vb. için bir araç olarak tanıtılıyor. Uygulamayı istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz, ancak Monday'in en öne çıkan özellikleri şunlardır.

1. Hedef ve amaç yönetimi

Proje hedeflerinizin, takımınızın ulaşması gereken tek hedef olmadığını çok iyi biliyorsunuz — şirket hedeflerine de ulaşmaları gerekiyor. 🎯

Bu kötü çocukları Monday'e ekleyin, platform bu hedefleri gerçekleştirmek için yapılandırılmış bir plan oluşturmanıza yardımcı olacaktır. Monday'in hedefleri ve anahtar sonuçları (OKR) izleme özelliği, ilerledikçe performansı otomatik olarak ölçer.

Monday aracılığıyla

Portföy Yönetimi ile, ister küçük bir işletme ister kurumsal bir şirket olun, tüm projeleriniz ve departmanlarınızın performansına ilişkin üst düzey bir görünüm elde edersiniz. Ayrıca, Monday'in Kaynak Planlama özelliği, programlar oluşturmayı, kaynakları tahsis etmeyi ve takımınızın iş yükünü yönetmeyi çocuk oyuncağı haline getirir.

2. Süreç yönetimi

Monday, öncelikle bir proje yönetimi aracıdır, bu nedenle süreç yönetimi özellikleri de oldukça önemlidir. Monday'in gerçek zamanlı proje gösterge panelleri, işlerinizi farklı görünümlerde ve birçok hoş renkle yapılandırır, böylece gün içinde yapmanız gerekenleri her zaman görebilirsiniz.

Ancak daha özelleştirilmiş bir görünüm istiyorsanız, Monday tam size göre. Aşağıdakiler dahil 10'dan fazla farklı görünümde proje zaman çizelgelerini görüntüleyin:

Takvim görünümü

Zaman çizelgesi görünümü

Kanban panoları

Gantt grafikleri

Monday'deki Gantt temel özelliğini kullanarak mevcut proje hızınızı planladığınız zaman çizelgesiyle karşılaştırın

Takımınızın ne üzerinde çalıştığını görmek mi istiyorsunuz? Monday, her bir kişinin etkinlik günlüğünü görüntüler, böylece kimin neyi yaptığını her zaman bilirsiniz. Bu, karmaşık projeler için idealdir.

QA/QC sürecinden geçiyorsanız, Monday bunun için de bir özelliğe sahiptir. Veri yönetimi ve toplama işlemlerini hızlandırmak için özel bir form oluşturun ve proje onaylarını mümkün olduğunca otomatikleştirin. İstekleri veya onayları beklemek yerine, proje yönetimi yazılımı sizi önceden tanımlanmış bir iş akışına otomatik olarak yönlendirerek daha iyi ve daha hızlı iş yapmanızı sağlar.

3. Görev yönetimi

Projeleriniz, sahipleri, son tarihler ve her görev için öncelik düzeyleri için bir Pano oluşturun. Bir PM aracı olarak Monday, görevlere yorum yapmanıza, dosya ekleri eklemenize ve diğer proje üyelerini etiketlemenize de olanak tanır.

Monday'deki görev yönetimi özellikleriyle görev durumlarını güncelleyin ve yapılacak işlerinizi önceliklendirin

Monday, birkaç görev otomasyonu ile birlikte gelir. Önceden yüklenmiş çok fazla seçenek yoktur, ancak platform durum değişiklikleri, tekrarlayan görevler, bağımlılıklar ve öğe hareketleri için tetikleyici tabanlı otomasyon sunar.

Belirli bir kullanım durumu için kendi özel otomasyonunuzu da ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz, ancak her zaman olduğu gibi, kullanıma sunmadan önce iki kez kontrol edin. 🤸

Monday fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Temel plan : koltuk başına aylık 8 $, yıllık faturalandırılır

Standart plan : Koltuk başına aylık 10 $, yıllık faturalandırılır

Pro plan : Koltuk başına aylık 19 $, yıllık faturalandırılır

Enterprise planı: Fiyatlandırma için iletişime geçin

İlgili: ClickUp Vs Monday—Takımlar için Hangi Proje Yönetimi Aracı Daha İyi?

Airtable nedir?

Airtable, öncelikle bir iş akışı yönetimi ve otomasyon çözümüdür. Kod gerektirmeyen araçlara sahip yüksek teknolojili bir platform istiyorsanız, Airtable tam size göre.

Airtable, bir veritabanı oluşturarak, verileri birbirine bağlayarak ve her şeyi özel bir görünümde görselleştirerek oluşturduğunuz özel iş akışlarında mükemmeldir. İyi haber ise, bu özelliğin platformu sonsuz şekilde özelleştirilebilir hale getirmesidir.

Airtable aracılığıyla

Dezavantajı ise, yeni başlayanların kolayca kafası karışabilmesidir, bu nedenle iş akışlarınıza dahil olan kişilerin temel veritabanı bilgisine sahip olması gerekir. Ancak Airtable, kendini geliştirme takımları için akıllı bir araç olarak tanıtmaktadır.

Doğru kurulumla, pazarlama, satış, İK veya operasyonlar gibi karmaşık projeler için anahtar özelliklerini kullanabilirsiniz.

Ayrıca Slack, Gmail, Google E-Tablolar, Salesforce, Jira, Basecamp ve Zendesk ile entegre olduğundan, teknik ve teknik olmayan takımlar için mükemmel bir seçimdir. ✨

Airtable özellikleri

Airtable, özel iş uygulamaları oluşturmak için kullandığınızda gerçekten parlar, ancak başka birkaç numarası da vardır.

1. AI iş akışları

Airtable'ın üretken yapay zekayı platformuna entegre ettiğini biliyor muydunuz? Bu özellik şu anda yalnızca mevcut kullanıcılar için beta sürümünde mevcuttur, ancak yakında tüm aboneler tarafından kullanılabilir hale gelmesi beklenmektedir.

Airtable aracılığıyla

Airtable'da kendi özel AI Panonuzu oluşturmak için normalde çok teknik olan makine öğrenimi modellerini nasıl oluşturacağınızı bilmenize gerek yok. Kod gerektirmeyen platform, AI başarısına sürükle ve bırak yöntemiyle ulaşmanıza yardımcı olacak. 🏆

Peki dezavantajı nedir? İlişkisel veritabanlarına ve gerçek zamanlı verilere dayanır. Bu, Airtable AI'dan yararlanmak için veriler hakkında bir iki şey bilmeniz gerektiği anlamına gelir.

Ne yapacağınızı bilmiyorsanız bu özelliği kolayca bozabilirsiniz, bu yüzden önce küçük bir projede deneyin ve nasıl gittiğine bakın.

2. Uzantı Pazarı

Airtable'ın Uzantı Pazarı, aralarından seçim yapabileceğiniz 1.000'den fazla şablon, komut dosyası ve uygulama sunar.

Yine, Marketplace'teki bazı şeyler biraz teknik olabilir, bu yüzden burada kullandığınız şeylere dikkat edin. Ancak, proje yönetimi aracı kayıtları bağlamak, vardiyaları planlamak, grafikler oluşturmak ve daha fazlasını yapmak için birçok komut dosyasına sahiptir. 📈

Özel bir komut dosyası kullanmak istemeseniz bile, Airtable aşağıdakiler için hazır uzantılar sunar:

Organizasyon şeması oluşturma

Tüm tablolarınızı, alanlarınızı ve ilişkilerinizi görselleştirin

Çubuk, çizgi, pasta veya dağılım grafikleri oluşturma

Pivot tablolar tasarlama

Airtable'daki grafiklere örnek

Airtable hesabınıza entegre etmek isterseniz, Pexels, Miro ve Typeform gibi popüler araçlar için uzantılar da mevcuttur.

3. Varlık Kitaplığı

Dijital varlık yönetimi (DAM) konusunda yardıma mı ihtiyacınız var? Airtable'ın Varlık Kitaplığı, elektronik tablolar, içerik, kod ve belgeler gibi varlıkları yüklemenizi sağlar. Buradan, bu varlıkları Airtable içinde kataloglayabilir ve projeler, grafikler ve projelerle ilişkilendirebilirsiniz.

Airtable aracılığıyla

Bu özellik, tüm belgelerinizi ve prosedürlerinizi barındıran bir DIY bilgi tabanıdır. Ayrı bir dijital varlık yönetimi platformu ile proje yönetimi aracınız arasında sık sık geçiş yapıyorsanız, Airtable'ın Varlık Kitaplığı her iki özelliği de aynı platformda bir araya getirir.

Airtable fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Takım planı: Koltuk başına aylık 20 $, yıllık faturalandırılır

İş planı: Koltuk başına aylık 45 $, yıllık olarak faturalandırılır

Enterprise planı: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Daha fazla ayrıntıya mı ihtiyacınız var? Ayrıntılı Airtable Proje Yönetimi İncelemesi 2023 (Özellikler, Artılar, Eksiler, Fiyatlandırma) makalemize göz atın.

Airtable ve Monday.com: Özelliklerin Karşılaştırması

Airtable ve Monday.com arasındaki çekişmede hangi platform üstün geliyor?

Bu proje yönetimi araçları farklı ihtiyaçlara hizmet ettiği için kesin bir kazanan yoktur. Hangi araca kaydolmanız gerektiğine karar vermenize yardımcı olmak için en büyük farklarını inceleyeceğiz.

Görevler ve tablolar

Monday hemen hemen her tür şirket veya departman için uygundur. Özellikleri, İK, pazarlama, satış ve daha fazlası için kullanabileceğiniz kadar geneldir. Airtable ise daha çok geliştiricilere yöneliktir.

Geliştirici değilseniz kullanabilir misiniz? Elbette. Ancak Airtable'ın bazı özellikleri o kadar teknik ki, ne yapacağınızı bilmiyorsanız başınız ciddi belaya girebilir. 🤷

Airtable, iş akışlarınızı veri merkezli tablolarda görüntüler. Projeleri izlemek için kullanabilirsiniz, ancak iki proje yönetimi platformu arasında Airtable daha çok veri tarafına ağırlık verir. Monday ise daha çok iş akışına odaklanır ve takım işbirliği için daha fazla proje yönetimi aracı içerir.

Kazanan: Gerçekten özel ihtiyaçlarınıza bağlıdır

Mobil deneyim

Hem Monday hem de Airtable, Android ve iOS için duyarlı, kullanımı kolay mobil uygulamalarla birlikte gelir.

Ancak Airtable, çok fazla veri içerdiği için mobil cihazlarda biraz daha hantal çalışır. (Unutmayın, bu temelde dev bir veritabanıdır.) Airtable'ın mobil sürümünde birçok özellik bulunmadığından, proje yönetimi yazılımını tam olarak kullanmak için masaüstü bilgisayara geçmeniz gerekir.

Bize göre, Monday uygulaması daha sezgisel ve hareket halindeki takımlar için daha kullanışlıdır.

Kazanan: Monday

Kullanım kolaylığı

Proje yönetimi yazılımına kolayca giriş yapıp kullanmak istiyorsanız, Monday'i tercih edin. Kullanıcı dostu iş akışı kurulumu, Asana veya Trello gibi diğer proje yönetimi platformlarına benzerdir —eğer bunları daha önce kullandıysanız.

Airtable, kullanımı zorlaştıran daha gelişmiş özelliklere sahiptir. Ancak, takımınızın tüm bu özelliklere ihtiyacı varsa, gelişmiş özellikler çok yararlı olabilir. 🔔

Ek karmaşıklık her zaman kötü bir şey değildir, ancak Airtable'a kaydolursanız eğitim süresini de hesaba katmanız gerekir.

Kazanan: Monday

Fiyatlandırma

Monday.com ile Airtable arasındaki karşılaştırmada, fiyatlandırma farkını kesinlikle göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Monday premium, kullanıcı başına yıllık sadece 8 $'dır ve yıllık olarak faturalandırılır. Airtable, kullanıcı başına yıllık 20 $'dır ve yıllık olarak faturalandırılır. 💰

Airtable, Monday'in iki katından daha pahalıdır ve çok sayıda koltuk satın almak istiyorsanız bu fiyat farkı hızla artar. Premium fiyatlandırma, Airtable AI'ya erişim sağlar, ancak bu durumda bile maliyet oldukça yüksektir.

Fiyat konusunda hassassanız, Monday daha uygun fiyatlı bir seçenektir.

Kazanan: Monday

AI ve otomasyon

İyi haber şu ki, hem Monday hem de Airtable iş yükünüzü hafifletecek özelliklere sahip. Monday tetikleyici tabanlı otomasyon kullanırken, Airtable üretken yapay zeka kullanıyor.

Otomasyonların bir sakıncası yoktur, ancak doğru şekilde çalışabilmeleri için takımınızın çok fazla manuel girdi yapması gerekir. Otomasyonlar, yapay zeka gibi zamanla "öğrenmez"; siz aksini söyleyene kadar aynı şeyi yapmaya devam ederler. 💡

Airtable AI şu anda yalnızca beta sürümünde kullanılabilir, ancak sizin için daha karmaşık görevleri yapmak için gerçek yapay zeka kullanır. Makine öğrenimi modellerinin tüm ayrıntılarını öğrenmeden özel yapay zeka araçları oluşturmak istiyorsanız, Airtable en iyi seçeneğinizdir.

Kazanan: Airtable

İçerik yönetimi

Airtable ile Monday.com arasındaki en büyük fark, Airtable'ın dijital varlık yönetim sistemidir. Elbette, Monday'de belgeleri ve dosyaları depolayabilirsiniz, ancak bu bir DAM sistemi olarak işlev görmez.

Airtable'ın Varlık Kitaplığı özelliği, tüm varlıklarınızı kolayca aramayı, düzenlemeyi ve yönetmeyi sağlar. Bu hazır çerçeve, Airtable'ı çok sayıda dijital varlığı yönetmeye ihtiyaç duyan tüm işler için ideal bir seçim haline getirir.

Kazanan: Airtable

Reddit'te Monday ve Airtable karşılaştırması

Gördüğünüz gibi, Monday bazı konularda daha iyi, Airtable ise diğer kategorilerde öne çıkıyor. Hangi platformun daha üstün olduğunu netleştirmek için Reddit'e giderek sıradan kullanıcıların Airtable ve Monday hakkındaki düşüncelerini inceledik.

R/ProjectManagers grubunda bir kullanıcı şöyle dedi:

"Airtable, proje yönetiminden çok bir veritabanıdır. Airtable'ın basit görevler için sınırlamalar getirdiği ve hantal olduğu kanısındayım. "

R/Airtable konusuna başka bir kullanıcı şu yorumu yaptı:

"Monday. com, çok az özelleştirme isteyen ve standart düzeyde sunduğu kullanıma hazır özellikleri seven kişiler için daha iyi işler. Daha fazla özelleştirme yapmak istiyorsanız veya ek seçeneklere ihtiyacınız varsa, Airtable doğru seçimdir. "

ClickUp ile tanışın: Monday ve Airtable'a en iyi alternatif

Elbette, Monday ve Airtable'ın güçlü yanları var, ancak iş yükünüzü ClickUp ile yönetmeyi denediniz mi?

İş akışınızı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için ClickUp'taki 15'ten fazla görünümü görün

ClickUp, bir proje yönetimi uygulaması olarak bilinir, ancak bu sadece buzdağının görünen kısmı. İşinizi yapmak için ihtiyacınız olan her şeyi (evet, her şeyi) tek bir platformda birleştiriyoruz, böylece sekmeler arasında geçiş yapmak için daha az zaman harcayıp asıl işinize daha fazla zaman ayırabilirsiniz. 🙌

Övünmek için söylemiyoruz, ama proje yönetimi ClickUp'ın en önemli özelliğidir. Proje yönetimi özelliklerimiz zor işleri halleder, böylece siz takımınızı yönetmek, projeleri ilerletmek, bütçeleri yönetmek ve daha fazlasını yapmak için zaman kazanırsınız.

Görevler

Proje yönetimini biraz daha mantıklı hale getirelim, ne dersiniz? ClickUp Görevleri, tüm projelerinizi tek bir yerden planlamanızı, düzenlemenizi ve üzerinde işbirliği yapmanızı kolaylaştırır.

ClickUp Görevleri de %100 özelleştirilebilir. 35'ten fazla kullanıma hazır ClickApp ile otomasyonlar, özel veriler ve daha fazlasını ekleyin.

Tablo Görünümü

Projelerinizi görselleştirmeniz mi gerekiyor? Biz size yardımcı olacağız. ClickUp, size çok sayıda proje yönetimi görünümü sunarak, tüm ilgili hareketli parçaları karmaşık bir şekilde görmeden görebilmenizi sağlar. 🧘

Basit organizasyon için görevleri ClickUp Tablo Görünümü'ne sürükleyip bırakın

Görevlerinizi tablo şeklinde görüntülemek için Görev Görünümü'ne geçin. Bu kolaylaştırılmış platformda envanter, müşteri verileri, bütçeler ve daha fazlasını yönetin. (Excel mi?) Kod yazmadan veritabanları oluşturun ve bunları görevlere, belgelere, bağımlılıklara ve daha fazlasına bağlayın.

ClickUp AI

Küçük bir sır vereceğiz: ClickUp AI, piyasadaki tek iş rolüne özel AI aracıdır. Dost canlısı chatbot'a PM olduğunuzu söyleyin, gerisini robotlar halletsin. 🤖

ClickUp AI'yı kullanarak proje özeti oluşturun

ClickUp AI'yı kullanarak şunları yapabilirsiniz:

Toplantı notlarını özetleyin

Belgelerden eylem öğeleri veya görevler oluşturun

Proje raporlarını düzenleyin

İçeriği biçimlendirin

En iyisi de, burada kodlama veya modelleme gerekmiyor. Sadece birkaç girdi girin ve ihtiyacınız olan yardımı anında alın.

ClickUp Fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Business Plus : Kullanıcı başına aylık 19 $

Enterprise Planı: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

Airtable ve Monday.com arasında seçim yapmak, en ucuz platformu seçmek kadar basit değildir. Her ikisi de farklı özelliklere ve amaçlara sahiptir, bu nedenle ihtiyaçlarınıza en uygun seçeneği tercih edin.

Bununla birlikte, Monday ve Airtable'ın mükemmel olmadığını biliyoruz. Her şeyi ve daha fazlasını yapan bir platforma ihtiyacınız varsa, ClickUp'ı tercih edin. Özelleştirilebilir platformumuz ve rol tabanlı AI aracımız, proje yönetimini çocuk oyuncağı haline getirir. 🥧

Tüm işlerinizi tek bir yerde toplayalım. ClickUp'a şimdi kaydolun — Sonsuza Kadar Ücretsiz.