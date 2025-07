ClickUp Vs Monday—2025'te Takımlar İçin Hangi Proje Yönetimi Aracı Daha İyi?

Seçim Paradoksu bir lütuf ve bir lanettir. Bize asla en iyiden azıyla yetinmememiz gerektiğini hatırlatır, ama aynı zamanda sadece bir film seçemememizin nedenidir. 🎥

Neyse ki, karar verme yorgunluğunu ortadan kaldırmanın basit bir yolu var: savaşlarınızı seçin. Mutfak için doğru yumurta kabuğu rengini seçmek muhtemelen gününüzü mahvetmez. Peki ya doğru proje yönetimi yazılımına yatırım yapmak? Bu, dikkatli bir değerlendirme gerektirir.

Bu kategoride çok fazla yazılım var, ancak karar genellikle iki seçeneğe indirgeniyor: monday.com ve ClickUp. Bu araçlar kağıt üzerinde benzer görünebilir, ancak kullanıldıklarında aralarındaki farklar şaşırtıcıdır.

Bu kapsamlı kılavuz, monday ve ClickUp'ın temel özelliklerinin ayrıntılı bir karşılaştırmasıyla bu farklılıkları ortaya çıkarmak için hazırlandı. Böylece, takımınız için doğru seçimi yaptığınızdan emin olabilirsiniz. 🤓

ClickUp nedir?

Liste, Pano ve Takvim dahil olmak üzere ClickUp'ta 15'ten fazla görünümle görevlerinizi görselleştirin

ClickUp, tüm süreçleri kolaylaştırmak, kaynaklarınızı en üst düzeye çıkarmak ve takım işbirliğini geliştirmek için tasarlanmış, tamamen özelleştirilebilir bir verimlilik aracıdır. Uygulamalar arasında işlerinizi tek bir dinamik platformda birleştirecek ve deneyiminizi iyileştirmek için her hafta yeni güncellemeler sunacak kadar güçlü tek yazılımdır.

Kullanım kolaylığı ve esnekliği, ClickUp'ın işinizle birlikte ölçeklenmesini sağlar ve her türlü kullanım durumu için ideal bir çözüm haline getirir. İş yönetimine yönelik benzersiz hepsi bir arada yaklaşımının yanı sıra, ClickUp, platformuna doğrudan entegre edilmiş aşağıdaki gibi zengin özellikleriyle rakiplerinden ayrılır:

ClickUp'ın organizasyonel hiyerarşisi

15'in üzerinde özelleştirilebilir iş görünümü

İşbirliğine dayalı ClickUp belgeleri

ClickUp Beyaz Tahtalar

Ve son olarak, büyük ses getirecek en yeni ürünü ClickUp AI. ⚡️

ClickUp AI'yı kullanarak daha hızlı yazın ve metinlerinizi, e-posta yanıtlarınızı ve daha fazlasını düzeltin

Temel özelliklerinin yanı sıra, ClickUp, Çalışma Alanınızdaki herhangi bir süreci başlatmak için geniş (ve büyüyen) bir Şablon Kitaplığı, diğer iş araçlarıyla 1.000'den fazla entegrasyon ve her bütçeye uygun fiyat planları sunar.

Ancak ClickUp hakkında daha fazla bilgiyi birazdan paylaşacağız. 🔥⏰

Monday nedir?

Pazarlamadan insan kaynaklarına kadar, monday takımların birlikte çalışmasına ve sorunsuz, şeffaf süreçler oluşturmasına yardımcı olacak çok yönlü takım yönetimi özellikleri sunar. 200'den fazla iş akışını destekleyen gösterge panelleri, çoklu görünümler, otomasyonlar ve şablonlarla monday, proje yönetimi alanında güçlü bir rakiptir.

Tüm bunlar, ClickUp'ın sunduklarına kıyasla oldukça standart görünebilir, ancak bir çarpıcı fark dışında: monday, ClickUp'ın hepsi bir arada metodolojisini takip etmez.

Kurumsal, kar amacı gütmeyen ve küçük işletmelere ait takımlara daha iyi hizmet verebilmek için monday, işlevselliğini bir dizi özel olarak tasarlanmış ürün arasında bölüştürmüştür:

monday iş yönetimi : Pazarlama ve PMO takımlarının ortak hedeflere ulaşmak için : Pazarlama ve PMO takımlarının ortak hedeflere ulaşmak için görevleri , projeleri ve süreçleri yürütmesi için

monday satış CRM : Potansiyel müşterileri yakalayın, satış sürecini yönetin, müşterileri sisteme kaydedin ve daha fazlasını yapın

monday dev : Proje stratejilerinizi , sürümleri planlama, projeleri yönetme ve hataları izleme özellikleriyle sonuca ulaştırın

WorkForms : Talepleri, geri bildirimleri ve verileri toplamak ve paylaşmak için anketler oluşturun

Canvas: Şu anda beta sürümünde olan Canvas, monday'in dijital beyaz tahta yazılımıdır

Monday'in dijital beyaz tahta yazılımı Canvas'ı kullanarak takımla işbirliği yapın

Bir yandan, takımlar kendilerine en uygun özellikleri kullanarak rollerine daha derinlemesine dalabilirler. Öte yandan, silolar oluşturma ve anlamlı işbirliğini engelleme riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Üyeleri meslektaşlarından sanal olarak ayırarak, işlevler arası projeler, ölçeklendirme ve genel erişilebilirlik giderek zorlaşır.

Bununla birlikte, monday bu kategoride bir nedenden dolayı ağır sıklet bir oyuncudur. Takımların dünya çapında işlerini anlamlandırmalarına yardımcı olmaya devam ediyor ve sizin de tam aradığınız şey olabilir. Bu makalenin sonunda, kesin olarak bileceksiniz.

Ultimate ClickUp Vs Monday. com Özellik Karşılaştırması

Özellikler veya işlevsellik açısından benzerliklere rağmen, ClickUp ve monday, takımların hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için temelde farklı yollar izler.

Yan yana özellik karşılaştırmamızı incelerken iş tarzınızı, teknoloji yığınınızı, takım boyutunuzu, bütçenizi ve kullanım durumunuzu göz önünde bulundurun. Monday ve ClickUp'ın artılarını ve eksilerini kuruluşunuzun ihtiyaçlarına göre değerlendirin ve size en uygun aracı keşfedin.

Proje ve Görev Yönetimi

Günümüzün proje yönetimi oldukça yeni bir kavramdır. Önde gelen proje yönetimi araçlarının çoğu, yöneticilerin işlerini etkili bir şekilde yapmak için ihtiyaç duydukları temel özelliklere göre düzenlenmiştir. Bu nedenle, ClickUp ve monday'in özellik listelerinde bazı örtüşmeler olması şaşırtıcı değildir.

Her iki araç da, projeleri planlama, yürütme ve izlemeyi önemli ölçüde daha yönetilebilir hale getirmek için bir dizi özenle seçilmiş özellik sunar:

Kanban, Gantt, Liste, Zaman Çizelgesi ve Takvim gibi birden fazla görünüm, işlerinizi farklı şekillerde düzenlemenizi ve değerlendirmenizi sağlar

İş akışınızdaki etkinliklerin sırasını iletmek için görev ilişkileri ve bağımlılıklar

Herhangi bir eylem öğesi hakkında daha kesin güncellemeler için özel görev durumları

Daha büyük görevler için birden fazla atanan kişi ve karmaşık eylem öğelerini daha küçük alt görevlere bölme yeteneği

Programı takip etmek ve projenizdeki önemli etkinlikleri izlemek için dönüm noktaları

ClickUp'ta Gantt görünümünü kullanarak görevler ve dönüm noktası görevleri arasındaki ilişkileri gösterin

Tercih ettiğiniz proje yönetimi metodolojisine alıştıkça, sahip olmanız gereken özelliklerin kişisel listesi daha kesin hale gelecektir. Benzer şekilde, monday ve ClickUp'ın da kendi niş uzmanlık alanları vardır. Her bir aracın üstün olduğu alanlar şunlardır:

ClickUp'ın anahtar özellikleri

Özellik 1: Organizasyonel Hiyerarşi

ClickUp'ın proje hiyerarşisi, ClickUp'taki her projeyi son kontrol listesi öğesine kadar destekleyen temeldir.

ClickUp'ın benzersiz Hiyerarşi özelliği, her boyuttaki takımı organize etme esnekliği sunar

Büyük resmi ve anahtar ayrıntıları kavrayabilen tek proje yönetimi çözümü. Böylece, platformunuzdaki tüm işleri gerçek bir kuşbakışı perspektifinden görüntüleyebilir veya belirli eylem öğelerine kadar ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz.

Özellik 2: Birden Çok Listede Alt Görevler

Birden Çok Listedeki Alt Görevler, ClickUp'ın bir sonraki en büyük esnek özelliğidir. Karmaşık bir projede çok sayıda hareketli parçayı yöneten Agile takımlar için mükemmel olan bu özellik, ait oldukları daha büyük görevleri etkilemeden ek Listelere alt görevler ve iç içe alt görevler eklemenizi sağlar.

ClickUp'ın Birden Çok Listede Görevler (TIML) özelliği, geliştiricilerin görevleri kuruluş genelindeki diğer takımlarla bağlantılandırmasına olanak tanır

Özellik 3: ClickUp Beyaz Tahtalar

ClickUp Beyaz Tahtaları, platforma benzersiz bir şekilde entegre edilmiştir ve yöneticilere şu konularda yardımcı olur:

Beyin fırtınası oturumları sırasında takımınızla en iyi fikirleri yakalayın

Her tür ş akışı diyagramı oluşturun ve üzerinde işbirliği yapın

Gömülü süreç belgeleri, web kartları, görevler ve medya ile paydaşlara son derece görsel proje planları sunun

Ve en önemlisi, ClickUp Beyaz Tahtalar, herhangi bir fikri doğrudan eyleme geçirilebilir bir göreve dönüştüren tek dijital beyaz tahta yazılımıdır.

Canlı ClickUp Belgelerini doğrudan Beyaz Tahtalara yerleştirerek, panonuzdan ayrılmadan önemli proje belgelerine, araştırmalara ve bağlama erişin

Bu oyunun kurallarını değiştiren özellik, beyaz tahtanızı tüm proje süreci boyunca alakalı, güncel ve değerli tutar. 90'dan fazla ücretsiz beyaz tahta şablonu ile ilham geldiği anda fikirlerinizi doğru bir şekilde yakalayabilir ve harekete geçebilirsiniz.

Beyaz Tahtaları neden seviyoruz? Çünkü tüm fiyat seçeneklerinde, hatta ücretsiz planda bile ClickUp kullanıcıları tarafından kullanılabilirler. 💸

Anahtar monday Özellikleri

Özellik 1: Görev öncelikleri

Monday'deki görev öncelikleri, planınızı takip etmenize ve gününüz için en etkili stratejiyi belirlemenize yardımcı olur. Yapılacaklar listenizdeki görevleri sürükleyip bırakarak önce en önemli görevlere odaklanabilir, ardından görev sahiplerini atayabilir ve işlerin sorunsuz ilerlemesi için son teslim tarihlerini gerektiği gibi ayarlayabilirsiniz.

Monday'deki görev yönetimi özellikleriyle görev durumlarını güncelleyin ve yapılacak işlerinizi önceliklendirin

Özellik 2: Zaman takibi

Monday'deki yerel zaman takibi özelliğini kullanarak belirli görevlere ayırdığınız zamanı izlemek, haftanızı doğru bir şekilde tahmin etmenin başka bir yoludur. Herhangi bir panodaki öğelere (ör. bireysel projeler, görev grupları, boru hattı vb.) zaman takibi sütunu ekleyerek gününüzün büyük bir kısmının gerçekte nereye gittiğini daha iyi görebilirsiniz. Bu özellik, yöneticilerin takımlarının iş akışındaki darboğazları belirlemelerine veya üyelerin faturalandırılabilir saatleri için doğru şekilde ücretlendirilmesini sağlamalarına da yardımcı olur.

Monday'deki panonuza bir zaman takibi sütunu ekleyerek günlük çabalarınızın gerçekte nereye gittiğini görün

Özellik 3: Gantt temel çizgisi

Gantt temel özelliği, proje yönetimi için bir sonraki favori monday kaynağımızdır. Bu araç, mevcut projenizin anlık görüntüsünü orijinal planın üzerine yerleştirerek hangi öğelerin planlandığı gibi ilerlediğini, geciktiğini veya henüz başlamadığını gösterir. Bu özellik daha sonra projenizin panosuna iki sütun ekler:

Anlık görüntünün alındığı anda her öğenin durumunu gösteren ikincil bir zaman çizelgesi sütunu

Öğenin orijinal plandan ne kadar geride olduğunu hesaplamak için bir formül sütunu

Monday'deki Gantt temel özelliğini kullanarak mevcut proje hızınızı planladığınız zaman çizelgesiyle karşılaştırın

Hangi araç daha iyi proje yönetimi özelleştirmesi sunar?

Proje yönetimi yazılımından ne beklediğinize bağlı olarak, sonuç berabere! 👔

Bir nevi.

Temel düzeyde rutin projeleri ve görevleri yönetiyorsanız, her iki araç da işinizi görecektir. Ancak..

Çevik bir takımı yönetmek

Karmaşık projeleri yönetme

Son derece görsel iş akışları oluşturma

…O zaman ClickUp sizin kazananınız. 🏆

ClickUp'ta zaman takibi ile zamanı anında kaydedin veya manuel olarak girin

Buradaki en önemli fark, monday'in rutin iş akışlarını denetlemek için çok sayıda proje yönetimi özelliğine sahipken, ClickUp'ın bunların hepsine ve daha fazlasına sahip olmasıdır.

Zaman takibi, görev öncelikleri ve Gantt grafikleri, monday'in en güçlü proje yönetimi özelliklerinden bazılarıdır, ancak ClickUp'ın eksiksiz özellik listesine kıyasla oldukça standarttır. Öyle ki, bu özellikler monday'de bulunmayan birçok özelliğin yanı sıra ClickUp kullanıcıları tarafından ücretsiz olarak kullanılabilir. ClickUp'ın Hiyerarşi, Birden Çok Listede Alt Görevler ve Beyaz Tahtalar bu durumun mükemmel bir örneğidir, ancak ClickUp'ın sunduğu her şeyin henüz çok küçük bir kısmını gördük.

Proje yönetimi ClickUp'ın temel özelliği olsa da, bu güçlü araçların her birini kullanmanın başka birçok yolu vardır. Monday ve ClickUp'ın takımların işlerini halletmelerine yardımcı olduğu diğer yollara bir göz atalım.

Ş Akışı Otomasyonu ve AI

Rutin işlerinizi otomatikleştirmek yeni bir şey değil, ancak üretken yapay zeka kesinlikle yeni.

Süreçlerinizi hızlandırmak için iş akışı otomasyonlarını kullanmayı zaten seviyorsanız, AI'yı kullanmaya başlamak doğal bir sonraki adım gibi gelecektir. İş akışı otomasyonları ve AI birbirini tamamlar ve her ikisini de günlük işlerinize dahil etmek verimliliğinizi bir üst seviyeye taşıyacaktır.

ClickUp'ın anahtar özellikleri

Özellik 1: ClickUp AI

Bu kategorideki en yeni ve en iyi ClickUp sürümü olan ClickUp AI ile başlayalım. 🤖

ClickUp AI'yı kullanarak tek bir düğmeyle uzun yorum konularını anında özetleyin

ClickUp AI, departmanınız ve takımınızın fonksiyonuna göre araştırma destekli ipuçları sunarak hedeflediğiniz sonuçlara daha hızlı ulaşmanıza yardımcı olan tek rol tabanlı AI çözümüdür. Satıştan pazarlamaya, mühendisliğe ve daha fazlasına kadar, ClickUp her kullanım senaryosu için özel olarak tasarlanmış bir AI aracına sahiptir ve aşağıdaki özelliklere sahiptir:

Yazınızı değerlendirin

Görevleri, metinleri ve yorum konularını özetleyin

İçeriği birden fazla dile çevirin ve oluşturun

Ve görev ve alt görev oluşturma, standup özetleri ve hareket halindeyken erişim gibi daha birçok özellik de yolda.

ClickUp AI'daki Çevir eylemini kullanarak içeriğinizi 10'dan fazla dilde neredeyse mükemmel bir şekilde tercüme edin

AI, ClickUp Çalışma Alanınızın herhangi bir yerinden verimliliğinizi artırmak için ClickUp platformuna derinlemesine entegre edilmiştir — sadece ClickUp Belgelerinde değil. Bu, ClickUp AI'nın gelen kutunuz veya bir görev dahil olmak üzere bulunduğunuz yerde size ulaşarak anahtar noktaları sunabileceği anlamına gelir.

Özellik 2: Otomasyonlar

Tutarlı süreçlerinizi halletmek için tasarlanan ClickUp Otomasyonları, en önemli işlere odaklanabilmeniz için ClickUp'ta en iyi arkadaşınız olacak.

Otomasyonlar, ClickUp'ta bir eylem gerçekleştiğinde sonuçları otomatik olarak tetikler

Önceden oluşturulmuş otomasyon örneklerinden seçim yapın veya sıfırdan kendi otomasyonunuzu oluşturarak gününüzü 100'den fazla şekilde otomatikleştirin. Yinelenen görevleri atamak veya ayarlamak, durumu güncellemek, öncelikleri ayarlamak, son teslim tarihlerine uymak ve daha fazlasını yapmak için harekete geçtiğinizde Çalışma Alanınızdaki her türlü sonucu özelleştirin. Olasılıklar sonsuzdur!

Bu, birden fazla takımı, projeyi veya karmaşık iş akışlarını denetleyen yöneticiler için kritik bir işlevdir. Proje aşamaları arasındaki gereksiz eylemleri ortadan kaldırarak, takımın her üyesi değerli zaman kazanır.

Hatta, dış uygulamaları içeren işlerinizi otomatikleştirerek günlük süreçlerinizi ClickUp içinde tek bir paylaşılan çalışma alanına birleştirebilirsiniz. Otomasyon koşulları ile tetikleyici özelliklerinizi ayrıntılı olarak belirleyebilir, böylece her eylem planlandığı gibi gerçekleşir.

Özellik 3: Slash Komutları

ClickUp AI ve iş akışı Otomasyonlar, yöneticilerin nihai hedeflerine daha hızlı ulaşmasına yardımcı olan tek kaynak değildir. Slash Komutları, Çalışma Alanınızda size özel kısayollar oluşturmak için başka bir kullanışlı (ve şaşırtıcı derecede güçlü) özelliktir.

İster Q1'den eski bir görevi arıyor, ister ClickUp Belge'de zengin metin düzenleme araçlarını kullanıyor, ister Beyaz Tahtalarınıza şekiller ekliyor olun, tüm bunları klavyenizden tek bir tuşla yapabilirsiniz.

ClickUp Belgeleri, zengin biçimlendirme ve eğik çizgi komutlarının daha verimli bir şekilde çalışmasını sağlar

Anahtar monday Özellikleri

Özellik 1: monday AI asistanı

ClickUp gibi, monday de kısa süre önce platformuna AI'nın eklendiğini duyurdu.

Şu anda beta sürümünde olan monday'in AI asistanı, monday satış CRM yazılımında e-postalar oluşturabilir, belgeleri özetleyebilir, formüller oluşturabilir ve görevler oluşturabilir. monday'in anahtar avantajlarından biri, harici geliştiricilerin yazılımı tamamlayacak ek AI uygulamaları oluşturup paylaşabilecekleri uygulama pazarıdır.

Monday'in AI asistanını kullanarak görevler, içerikler ve daha fazlasını oluşturun

Hatırlatıcı olarak, monday'in pazarındaki birçok uygulama yeni kullanıcılara ücretsiz deneme sürümü sunarken, daha gelişmiş uygulamalar genellikle ek ödeme gerektirir. monday'in AI aracı sizin için önemli bir karar faktörü ise, aradığınız AI işlevselliğini elde etmek için doğru monday ürününe yatırım yaptığınızdan emin olun.

Özellik 2: Otomasyonlar

Ayrıca, günlük süreçlerinizdeki ağır işleri halletmek için monday'de kod gerektirmeyen otomasyonlar da bulacaksınız. monday'in otomasyon oluşturucusunu kullanarak panonuzdaki sütunlardan tetikleyicileri, koşulları ve eylemleri özelleştirerek aşağıdakiler dahil manuel görevleri hızlandırın:

Önemli tarihlerde belirli takım üyelerine hatırlatıcı e-postalar gönderme

Öğeler tamamlandığında sahipleri bilgilendirme

Görevlerin son teslim tarihine ulaştığında durumları otomatik olarak değişir

Sadece size fikir vermek için. 🧠

Monday'de özel otomasyonlar oluşturarak yoğun iş yükünüzü ortadan kaldırın

Süreçler değiştikçe otomasyonlarınız da değişebilir. İş akışlarınızı güncel tutmak için otomasyonlarınızı istediğiniz zaman düzenleyin, silin, çoğaltın veya anahtarını kapatın.

İş akışlarını otomasyon için hangi araç daha iyidir?

Monday benzer AI ve otomasyon özellikleri sunsa da, ClickUp bu konuda bir adım önde. 🎂

ClickUp, iş deneyiminizi taze ve daha verimli tutmak için haftalık güncellemeler ve özellik sürümleri ile platformunu sürekli olarak iyileştirir. Bu iyileştirmelerin çoğu, ClickUp'ın kendi kullanıcı tabanının talebi üzerine yapılır ve genellikle Otomasyonlar etrafında odaklanır. Sonuç olarak, ClickUp'taki Otomasyonlar tamamen özelleştirilebilir, güvenilir ve kullanımı inanılmaz derecede kolaydır.

Ancak, sağlam Otomasyon özelliklerine rağmen, ClickUp AI bu kategoride gerçekten fark yaratan özellik oldu.

Yeniden sorma özellikleri, belirli ses tonunuza uyacak şekilde büyük miktarda içeriği yeniden yazmanıza olanak tanır

ClickUp'ın rol tabanlı AI Araçları, kuruluşlar genelindeki takımların başlangıçtan itibaren özel sonuçlar elde etmelerine yardımcı olmak için sürekli olarak optimize edilmektedir. Belirli departmanınız ve kullanım durumunuzla ilgili özenle seçilmiş bir komut istemi listesi ile herkes ClickUp AI'yı kullanarak saniyeler içinde değerli ve rafine içerikler oluşturabilir. Ayrıca, ClickUp AI, üyelerin işlerinde tam olarak bulundukları noktada onlara ulaşmak için doğrudan platforma entegre edilmiştir; eklenti gerekmez.

İşbirliği ve İletişim

İşbirliği, proje yöneticilerinin günlük olarak karşılaştıkları en inatçı sorunlardan biridir. En iyi proje yönetimi araçları, ekip çalışmasını, yapıcı konuşmaları ve proje yöneticileri ile anahtar oyuncuları arasındaki anlamlı iletişimi teşvik eden bir dizi özellik ile bu sorunu ortadan kaldırmaya çalışır.

İdeal olarak, proje yönetimi yazılımınız gerçek zamanlı ve eşzamansız iletişim konusunda her kutuyu işaretlemelidir. Bu şekilde, tek amaçlı uygulamalara yatırım yapmaktan kaçınır ve yeni fikirleri, proje güncellemelerini ve içgörüleri sunduğunuz aynı araçtan paydaşlarınızla bağlantı kurabilirsiniz.

ClickUp ve monday'in platformlarına işbirliğini nasıl taşıdığını görelim. 👀

Anahtar ClickUp Özellikleri

Özellik 1: Sohbet görünümü

Belirli konuşmaları izlemek için bir dizi uygulama arasında gidip geliyorsanız veya anlık mesajlaşma uygulamasının sesi resmen kabuslarınıza girmişse, hayatınızda ClickUp Sohbet görünümüne ihtiyacınız var.

Sohbet görünümü, tüm yorumlarınızı ClickUp'ta saklayarak herhangi bir konuşmayı hızlıca bulmanızı sağlar

ClickUp'taki sohbet görünümü, en gelişmiş anlık mesajlaşma çözümüdür. @bahsetme özelliğini kullanarak üyeleri doğrudan tartışmaya çağırın ve hatta her mesaja daha fazla bağlam eklemek için web sayfaları, elektronik tablolar ve videolar ekleyin. Ancak bu, tipik bir DM aracı değildir. Sohbet görünümü, tüm takım konuşmalarınızı proje veya kategoriye göre düzenlenmiş merkezi bir konumda birleştirir, böylece hiçbir zaman bilgi akışının dışında kalmazsınız.

Görev güncellemeleri, beyin fırtınası oturumları, düzenleme ve geri bildirim için, konu başlıklı ve atanmış yorumlar, kaynağında üyelerle bağlantı kurmanıza yardımcı olur.

Belgeler, Beyaz Tahtalar, görevler veya alt görevlerde çalışıyor olsanız da, ClickUp'ta hemen hemen her şeye yorum yapabilirsiniz. Bir metin satırını vurgulayarak veya doğrudan yorum kutusuna yazarak yorum ekleyebilir, ardından tek tek üyeleri etiketleyerek mesajınızı bir eylem öğesine dönüştürebilirsiniz.

Atanan yorumlar, eylem öğelerinin nerede oluşturulursa oluşturulsun kaybolmamasını sağlar

Kampanyalar veya tasarım projeleri oluşturan ajanslar için, atanan yorumları ClickUp'ın Belgeler ve Beyaz Tahtalar'daki işbirliğine dayalı algılama özelliği ile eşleştirmek, herhangi bir müşteri geri bildirim sürecini kolaylaştırmanın anahtarıdır. Bu özellikler, paylaşım ayarlarınızı özelleştirmenize, işinizi herhangi bir zamanda kimlerin görüntülediğini görmenize ve takımla çakışmadan düzenleme yapmanıza olanak tanır.

Özellik 3: Clip ile ekran kaydetme

Şimdi, henüz denememiş olabileceğiniz favori ClickUp özelliklerinden birine, ClickUp Clip'e dikkatimizi yöneltelim. 🎞️

İndirme gerektirmeyen ve kaydetme işleminden hemen sonra görüntülenebilen doğrudan tarayıcı bağlantısı ile video mesajınızı paylaşın

Clip, ClickUp'ta düşüncelerinizi iletmenin en hızlı ve en net yollarından biridir. Ekranınızı kaydedin ve cihazınızın mikrofonunu kullanarak anlatım yapın; sorular sorun, ürün demoları yapın veya eğitim oturumları düzenleyin.

Mesajınızı kaydetmeyi bitirdiğinizde, ClickUp tarayıcınızda doğrudan oynatmak veya daha sonra kaydetmek için paylaşılabilir bir bağlantı oluşturur. İndirmeye gerek yoktur.

Ancak Clip'in yapabilecekleri bununla sınırlı değil. ClickUp, bu özelliği bir adım daha ileri taşıyarak, kaydınızdan bir görev oluşturma, açıklama yazma ve hatta karmaşık durumlarda daha fazla netlik sağlamak için takım üyelerine görev atama seçenekleri sunar.

Anahtar monday Özellikleri

Vurgulanan metne tıklayarak veya monday workdocs'un kenar çubuğundan yorumlarınızı görüntüleyin

Monday'in belge düzenleme aracı Workdocs'ta, güncellemeler bölümünü kullanarak yorumlarla genel notlar ve bilgiler verebilir veya metni vurgulayarak özel geri bildirimler ekleyebilirsiniz. Hatta yorumları kullanarak belgelerinizdeki resimlere veya dosyalara açıklama ekleyebilirsiniz. ClickUp'ta olduğu gibi, yorumlarda diğer üyeleri etiketleyebilir, dosya ekleyebilir, medya ekleyebilir ve emojiler kullanarak düşüncelerinizi aktarabilirsiniz.

Workdocs'taki yorumlar monday'in birincil işbirliği özelliğidir, ancak görevleriniz aracılığıyla takımla bağlantı kurma olanağınız da vardır. Herhangi bir görevi açın, yorum sekmesine gidin, metin kutusunu seçin ve voila.

Metni vurgulayarak monday workdocs'ta yorum ekleyin ve atayın

Özellik 2: Misafirler

Monday'deki misafirler, proje yöneticilerinin paydaşlara güncellemeleri sunmasını, müşterilerle bağlantı kurmasını ve içgörülerini paylaşmasını kolaylaştırır. Takım üyelerinin monday planınızdaki her özelliğe tam erişimi varken, misafirler e-posta yoluyla belirli bir panoya davet edilir ve daha akıcı bir görünüm deneyimi yaşar. Yani, sadece sizin görmelerini istediğiniz şeyleri görebilirler. 🔎

Bu, hem proje ekibi hem de müşterileriniz için bir kazançtır. Takımların hassas bilgileri dış kullanıcılardan korurken, müşterilere proje üzerinde söz sahibi olma özgürlüğü verir.

Kendi panolarını oluşturamazlar veya başka üyeler ekleyemezler, ancak monday'deki misafirler yeni öğeler, sütunlar ve yorumlar eklemek dahil olmak üzere hemen hemen her şeyi yapabilirler.

Hangi araç daha iyi takım işbirliğini teşvik eder?

İstatistiklere göz atalım. 🧮

Görev durumları ve öncelikler gibi özellikler, hem monday hem de ClickUp'ta proje ilerlemesini görsel olarak iletmek için harikadır. Ancak, her bir aracı kullanarak anlamlı bir ekip çalışması geliştirmek için yukarıda bahsedilen özellikler en etkili olanlardır.

ClickUp'ta nerede olursanız olun fikirler üzerinde işbirliği yapın, ayrıntılı yol haritaları, bilgi tabanları ve daha fazlasını oluşturun

Sohbet görünümü ve Klip'in sağladığı işlevlerin yerine geçecek herhangi bir uygulama içi alternatif olmadan, monday ClickUp'ın işbirliği yetenekleriyle rekabet edemez . Bu sorunu gidermek için ek entegrasyonlar ve eklentiler kullanılabilir, ancak ClickUp'ın ücretsiz olarak sağladığı bir şey için daha fazla para ödeme riskiyle karşı karşıya kalırsınız.

Proje yönetimi kategorisinde keşfettiklerimize benzer şekilde, bu da ClickUp'ın monday'in özellik listesinde bulunan tüm işbirliği araçlarına sahip olduğu, ancak monday'in aynı işlevselliği desteklemediği bir başka alandır. Bu da bizim için ClickUp'ın bir başka galibiyeti anlamına geliyor. 📚

Raporlama ve Hedef İzleme

Özel görev durumları, yorumlar ve dönüm noktaları gibi özellikler, belirli bir eylem öğesinin veya karmaşık bir görevin ilerlemesi hakkında anahtar bilgiler sağlar, ancak gösterge panelleri, projenizin genel durumunu ölçmek için gerekli olan bilgileri sunar.

Böylece, bir paydaş belirli bir kampanyanın nasıl gittiğini sorduğunda, yapmanız gereken tek şey kullanışlı gösterge panelinize bakmak olacaktır.

ClickUp ve monday bu kategoride mükemmeldir. Her iki araç da aşağıdakileri bir dereceye kadar sunar:

Verilerinizi daha erişilebilir ve kapsamlı bir şekilde okumak için diğer uygulamalardan gömme

Her üyenin gün içinde hangi görevlerin trend olduğunu görmek için etkinlik izleme

Projenize farklı açılardan genel bir bakış için esnek raporlama

Peki, bu iki proje yönetim sistemi bu özellikleri nasıl kendine özgü hale getiriyor? 👀

Anahtar ClickUp özellikleri

Özellik 1: Gösterge panelleri

ClickUp'ı kullanarak, sağlam izleme ve analiz özellikleriyle sürekli iyileştirme çabalarınızı güçlendirin

ClickUp Gösterge Panellerini, tüm projeleriniz için görev kontrol merkezi olarak düşünün. Gösterge panelleri tamamen özelleştirilebilir ve oluşturmak için basit bir sürükle ve bırak işlemi yeterlidir. ClickUp'ın kullanıma hazır Gösterge Panellerinden birini seçerek, en önemli kullanım örnekleri için en kritik metrikleri anında alın veya kendi gösterge panelinizi oluşturun.

Sprintler, kaynak yönetimi, hesaplamalar, grafikler ve daha fazlası için 50'den fazla Gösterge Paneli kartını kaydırın, ardından bunları yapı taşları gibi üst üste istifleyerek projeniz için mükemmel kaynağı yapılandırın. Hatta diğer iş araçlarından canlı anlık görüntüleri gömün ve Gösterge Panelinizden doğrudan bunlarla etkileşim kurun.

Bu üst düzey görselleştirme ve içgörüler, takımların darboğazları anında tespit etmesine, gerçek zamanlı metrikler toplamasına ve daha hızlı ve bilinçli kararlar almasına yardımcı olur — her proje yöneticisinin ve paydaşın hayali gerçek olur. 💜

Gösterge panellerinin projelerinizi yolunda tutmanın birçok yolunu öğrenmeye hazır mısınız? 15'ten fazla kullanım örneği içeren kapsamlı başlangıç kılavuzuna göz atın.

Özellik 2: Hedefler ve OKR'ler

İhtiyacınız olduğunu bilmediğiniz hedefler özelliğine hoş geldiniz. ClickUp Hedefleri izlenebilir, esnek ve hatta SMART'tır. 😉

ClickUp'ın Hedefler özelliğini kullanarak net zaman çizelgeleri, ölçülebilir hedefler ve otomatik ilerleme izleme ile hedeflerinize ulaşmak için yolunuzdan sapmayın

Bu araç, hedeflerinizi doğrudan işinize bağlamanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır, böylece başarıya daha hızlı ulaşabilirsiniz. Net zaman çizelgeleri, çeşitli hedef belirleme yöntemleri ve otomatik ilerleme izleme özelliği ile ClickUp'ın Hedefler özelliği, benzer kategorilerdeki diğer proje yönetim sistemleri tarafından neredeyse eşsizdir.

Sayısal, parasal, doğru veya yanlış ve göreve bağlı Hedefler ile ilerlemenizi ve başarınızı her an ölçebilir, başarıya ne kadar yaklaştığınızı görebilirsiniz. Haftalık sprintler veya satış kotaları ile çalışan takımlar için mükemmeldir. Hedeflerinize doğrudan belirli eylem öğeleri ekleyerek, o görevde yaptığınız herhangi bir değişiklik OKR'lerinizi anında günceller.

Ayrıca, ClickUp'taki Hedefler son derece düzenli ve görseldir. Kullanımı kolay klasörlerle birden fazla departman arasında Hedefleri düzenleyin veya Hedeflerinize kimlerin erişebileceğini kontrol ederek kişisel gelişiminizi gereksiz üyelerin gözünden gizleyin.

Anahtar monday özellikleri

Özellik 1: Gösterge panelleri

Bileşenler ekleyerek monday'de gösterge panellerinizi oluşturun

Monday'deki gösterge panelleri, platformunu kullanarak sonuçları yönlendirmek için veriye dayalı içgörüler sağlar. Bu gerçek zamanlı raporlar, belirli projeler veya hatta tüm kuruluşunuz hakkında ilerleme raporları, özetler ve üst düzey genel bakışlar oluşturma yeteneğine sahiptir.

Benzer yapı taşı bileşenleri kullanan monday'in kod gerektirmeyen gösterge panelleri, gelir, satış, zaman çizelgeleri, iş yükü ve daha fazlasıyla ilgili metrikleri grafiklerle göstererek takımların işlerini daha akıllı bir şekilde önceliklendirmelerine yardımcı olur.

Özellik 2: Hedef izleme

monday hedefleri biraz farklı bir şekilde yapar. 💡

ClickUp'ta özel bir Hedefler özelliği varken, monday gösterge paneliniz için bir hedef bileşeni veya hedef izleyici şablonu sunar. Bu, monday'in diğer özelliklerini kullanarak hedeflerinizi görselleştirmek, önceliklendirmek ve ayrıntılara ayırmak için önceden oluşturulmuş bir iş akışıdır.

Monday'deki hedef bileşenini kullanarak hedeflerinizi izleyin

ClickUp Hedefleri'ne benzer şekilde, monday'in hedef bileşeni hedefler belirlemenizi ve toplamlar veya ortalamalar dahil olmak üzere hesaplamalar oluşturmanızı sağlar. Hedef bileşeniniz gösterge panelinize eklendiğinden, görev ilerlemenizden gerçek zamanlı bilgileri çekerek otomatik olarak güncellenebilir.

Dezavantajı nedir? Sayı tabanlı sonuçlarla oldukça sınırlısınız. Dolayısıyla, yıllık bağış kampanyası için bağışları izliyor veya proje bütçenizi takip ediyorsanız, bu bileşenden çok faydalanacaksınız! Ancak üç aylık OKR'leri, hedefe ulaşma yüzdesini veya herhangi bir tür evet-hayır eylem öğesini yönetiyorsanız, bir geçici çözüm kullanmanız gerekecektir.

Hangi araç raporlama ve hedef izleme konusunda daha başarılı?

Monday'in gösterge paneli özellikleri özelleştirilmesi kolay, kullanıcı dostu ve birçok başka araçla entegre edilebilir olsa da, ClickUp da aynı şeyi yapabilir. ClickUp ve Monday'in gösterge paneli işlevleri arasındaki farklar oldukça azdır, ancak kendi hedeflerle ilgili karşılaştırılabilir bir özelliği olmayan Monday, bu kategoride yetersiz kalmaktadır.

ClickUp'ın Hedef özelliğini kullanarak sayısal, parasal, doğru/yanlış ve görev hedefleriyle ilerlemeyi izleyin

ClickUp'taki gösterge panelleri, kuşbakışı içgörüler için nihai kaynaktır, peki ya kişisel gelişiminiz? ClickUp, bireysel ve proje tabanlı başarıyı izlemenin önemini anlar. Ayrıca, Hedefler işinizin geri kalanıyla bağlantılıdır, böylece yenilemeye gerek kalmadan her zaman en güncel ve gerçek zamanlı sonuçları yansıtır.

Uygulama konsolidasyonu ve entegrasyonlar

Bir proje yönetimi yazılımının aradığınız tüm özelliklere sahip olup olmadığından emin değilseniz, entegrasyonlarına göz atın. 😎

Entegrasyonları, iki uygulamanın birbiriyle iletişim kurması için bir yol olarak düşünün. Herhangi bir aracın işlevselliğini genişletir ve süreçlerinizi gerçekleştirmek için yüzlerce farklı sekme açmanıza gerek kalmaz. Daha geniş bir görev aralığını otomatikleştirebilir ve işinizin daha bütünsel bir görünümünü elde ederek anında daha akıllı kararlar alabilirsiniz.

Yazılımınız ne kadar çok uygulama ile entegre olursa, o kadar değerli hale gelir — monday ve ClickUp arasında hangisi daha fazla özellik sunuyor?

ClickUp'ın anahtar özellikleri

Bunu söylemekten asla bıkmayacağız: ClickUp, verimliliği artırmak için en iyi hepsi bir arada araçtır. 🙌🏼

Günlük olarak gerekli olan sekme, uygulama ve bağlam değiştirme sayısını azaltarak dünyaya daha fazla zaman kazandırma misyonuyla oluşturulan ClickUp, uygulama konsolidasyonu konusunda gerçek bir öncüdür. Zengin özellikleri ve fiyatı, bu fikri tam olarak yansıtmaktadır. Bütçeniz, takımınızın boyutu, kullanım amacınız veya sektörünüz ne olursa olsun, ClickUp, tek bir güçlü platformda bir araya getirilmiş, sürekli büyüyen, esnek ve sezgisel bir araç seti ile neredeyse her türlü zorluğun üstesinden gelmek için bir çözüm oluşturmuştur.

ClickUp'ı 1.000'den fazla diğer iş aracına bağlayarak tüm süreçleri kolaylaştırın

Ama hepsi bu kadar değil! Entegrasyonlar bu çabada büyük bir rol oynar. Bu nedenle ClickUp , süreçlerinizi optimize ederek zamanınızı en verimli şekilde kullanmanızı sağlamak için 1.000'den fazla diğer iş aracıyla entegre olur.

Bu konuda ClickUp'ı geçmek zor olacak, ancak monday'in uygulama konsolidasyonu ve entegrasyonlar konusunda nasıl bir performans sergilediğini görelim.

Anahtar monday özellikleri

Şimdiye kadar, monday'in tek bir yerde her şeyi bulma metodolojisine inanmadığını biliyoruz. Birden fazla ürünü, belirli sınıflarındaki birçok rakibinden daha iyi performans gösterse de, bu strateji, sürekli genişleyen teknoloji yığınlarını küçültmek için mücadele eden şirketler için çözümler yaratacaktır.

Bununla birlikte, monday bu dezavantajını birçok entegrasyonuyla telafi ediyor. Google Çalışma Alanı, Microsoft Office, GitHub, Slack, Zoom ve daha fazlası gibi popüler iş araçlarıyla monday'in 200'den fazla entegrasyonundan birini kullanarak uygulamalar arasında geçiş yapmaktan kurtulabilirsiniz. Böylece, olmazsa olmaz araçlarınızı azaltamayabilirsiniz, ancak en azından işinizin çoğunu günde bir veya iki tarayıcı sekmesinde tutabilirsiniz. 😇

Hangi araç daha iyi teknik konsolidasyon sağlar?

ClickUp, son teknoloji ürünü hepsi bir arada yaklaşımıyla teknoloji konsolidasyonu kavramında devrim yarattı. Modern proje yönetiminin talepleri sürekli olarak gelişmesine rağmen, monday bu yaklaşımı benimsemeyi ısrarla reddediyor.

Daha büyük bir teknoloji yığını veya birden fazla ürüne ihtiyaç duymak doğası gereği yanlış bir şey olmasa da, bu daha modern iş trendlerinden uzaklaşır ve kesinlikle en verimli yol değildir. Farklı araçlar arasında geçiş yapmak, birden fazla pencereyi yönetmek ve sevdiğiniz hayvanların isimlerinden esinlenerek oluşturduğunuz şifreleri hatırlamak için değerli zamanınızı kaybedersiniz. Daha da kötüsü, aylık bütçenizin önemli bir kısmını ihtiyacınız olmayan araçlar için harcarsınız.

ClickUp'ı seçerek, teknoloji yığınınızın etkisini, gelirini ve yatırım getirisini artırırken aynı zamanda şunları da elde edersiniz:

Gerekli tüm fonksiyonların korunması

İş akışlarını birleştirme ve yönetim maliyetlerini azaltma

Hemen hemen tüm diğer araçlarla entegrasyon

Daha kullanıcı dostu ortamlara yükseltme

Organizasyon uyumunu ve performansı iyileştirme

Evet, ClickUp bu kategoride açık ara liderimizdir. 🏆

Zaten Monday.com kullanıcısı mısınız? Monday.com'dan ClickUp'a görevleri içe aktarın!

Müşteri Desteği

Doğru şekilde kullanmayı bilmiyorsanız, bu kadar çok dinamik özelliğin ne anlamı var? Ya da daha da iyisi, takımınızı sisteme dahil ederken veya yeni bir özelliği öğrenirken bir sorunla karşılaşırsanız ne yapacaksınız?

İşte bu noktada müşteri desteği anahtar rol oynar. 🔑

Anahtar ClickUp özellikleri

ClickUp, tamamen ücretsiz olarak 7/24 birinci sınıf müşteri desteği sunmayı taahhüt eder. İster deneyimli bir kullanıcı olun, ister takıma yeni katılmış olun, ister proje yönetimi seçeneklerinizi değerlendiriyor olun, ClickUp her zaman yardıma hazırdır.

Her şey, destek, eğitim, nasıl yapılır ve daha fazlasıyla ilgili her şeyin bulunduğu merkeziniz olan ClickUp Yardım Merkezi'nde başlar. Öngörülemeyen zorluklar her an, her yerde ortaya çıkabilir ve ClickUp bunu anlamaktadır. Çözümü nedir? Müşterilerin bulunduğu yerde, saniyeler içinde Yardım Merkezi'ne yönlendirme özelliği ile onlara ulaşmak. İster Çalışma Alanı'nda, ister tarayıcınızda veya herhangi bir ClickUp web sayfasında olsun.

ClickUp ile daha da verimli olmak için yüzlerce kurs, eğitim ve web semineri ile kendi Çalışma Alanı uzmanınız olun

Buradan, sorunuzu arama çubuğuna yazabilir, sohbet yoluyla Destek Ekibi ile bağlantı kurabilir veya ClickUp'ın diğer dört kaynak belgeleme seçeneğini keşfedebilirsiniz:

ClickUp API : Özel entegrasyonlar oluşturmak ve ClickUp platformundaki deneyiminizi geliştirmek için genel Uygulama Programlama Arayüzü (API) kullanarak değerli belgelere hızlıca erişin

ClickUp Üniversitesi : Özellik, kullanım örneği veya kategori ne olursa olsun, ClickUp Üniversitesi'nde bunun için bir kurs var! Çalışma Alanınızın her yönünü ustalaşmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış, verimliliğinizi artırmanıza ve becerilerinizi geliştirmenize olanak tanıyan özel kurslar bulun

Web seminerleri : ClickUp'ı yeni kullanan takımlar için ideal olan web seminerleri, Çalışma Alanınızın tüm potansiyelini ortaya çıkarmak için isteğe bağlı çözümleri genişletir. Bu ücretsiz kaynaklar, daha kapsamlı bir öğrenme deneyimi için görsel kullanım örnekleriyle birlikte istediğiniz zaman izlenebilir (ve tekrar izlenebilir)

ClickUp Şablon Kitaplığı : Her türlü kullanım durumuna uyarlanabilen, tamamen özelleştirilebilir şablonlarla ClickUp'ta herhangi bir süreci başlatın. Bu şablonlar, bir sonraki adımlarınızda size rehberlik edecek, zaman ve çaba tasarrufu sağlayacak ve verimliliği artıracak kesin bir başlangıç noktası görevi görür

Bu işte yalnız değilsiniz! ClickUp'ın birçok müşteri desteği seçeneği ile, kişisel başarı asistanınız her zaman bir tık uzağınızda.

Anahtar monday özellikleri

ClickUp gibi, monday de hemen hemen her soruyu yanıtlayabilecek kapsamlı bir yardım merkezine sahiptir. Ancak ClickUp'tan farklı olarak, anlık canlı sohbet gibi destek kaynakları yalnızca ücretli müşterilerle sınırlıdır ve hesabınız üzerinden erişilebilir.

Bunun ötesinde, monday'in yardım merkezi neredeyse tüm diğer destek formlarını sunar. Ayrıntılı belgeler, nasıl yapılır videoları, kullanım örnekleri veya diğer kullanıcılarla bağlantı kurmak için bir topluluk forumu arıyorsanız, monday size yardımcı olabilir.

Hala ihtiyacınız olan hizmeti bulamıyor musunuz? Sorunuzu doğrudan monday'in yardım merkezi arama çubuğuna yazın ve ilgili sonuçların listesini görün. Arama sonuçlarınız bir şekilde aynı satış iletişim sayfasına yönlendirirse çok şaşırmayın. 💸

Hangi araç daha iyi müşteri desteği sunuyor?

Kağıt üzerinde, monday ve ClickUp benzer müşteri desteği kaynaklarına sahip gibi görünüyor:

Kapsamlı yardım merkezi hub'ları

Canlı atölye çalışmaları, çevrimiçi kurslar ve web seminerleri gibi öğrenme fırsatları

Çeşitli kullanım durumları için kullanıma hazır şablonlar

Özel müşteri desteği uzmanlarıyla canlı sohbet

Bu durumda belirleyici faktör, kapsayıcılıkta yatmaktadır.

ClickUp, herkese aynı düzeyde yüksek kaliteli ve destekleyici yardım sunar. Sadece ücretli müşterilerine değil. Bu, ClickUp'ın Sonsuza Kadar Ücretsiz Planı'nı kullanan kullanıcıların diğer tüm takımlarla aynı verimliliği elde etmesine yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda yeni ve potansiyel müşterilerin ClickUp'ın kendileri için doğru seçim olup olmadığına dair daha güvenli kararlar almasına da yardımcı olur.

ClickUp kazanır! 🥇

Fiyatlandırma

Bütçe, bir sonraki proje yönetimi yazılımınızı seçerken en önemli faktörlerden biridir. Fiyatın uygun olması gerekir. Aksi takdirde, muhtemelen en iyi seçim olmayacaktır.

Yine de, bir fiyat planı seçerken sadece fiyatı dikkate almamak önemlidir. ClickUp ve monday, kendi başlarına güçlü proje yönetimi araçlarıdır, ancak bütçenize uygun plandan ihtiyacınız olan özellikleri aldığınızdan emin olun.

ClickUp fiyatlandırma seçenekleri

ClickUp, kullanım amaçları veya bütçeleri ne olursa olsun her takıma uygun bir dizi erişilebilir özellik içeren beş fiyatlandırma seçeneği sunar.

Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan : ClickUp Şablon Kitaplığı, sınırsız görev, çok sayıda entegrasyon, zaman takibi, ClickUp Belgeleri, Beyaz Tahtalar, Her Şey görünümü, gerçek zamanlı sohbet ve daha fazlasına erişim

Sınırsız Plan (kullanıcı başına aylık 7 $): Form görünümü, Hedefler, sınırsız Gösterge Panelleri, sınırsız Özel Alanlar ve daha fazlası

İş Planı (kullanıcı başına aylık 12 $): (kullanıcı başına aylık 12 $): İş yükü yönetimi , Zihin Haritaları, özel dışa aktarma, gelişmiş Otomasyonlar ve daha fazlası

Business Plus (kullanıcı başına aylık 19 $): Birden çok listede alt görevler, formlarda koşullu mantık, özel izinler, gelişmiş otomasyonlar ve API ve daha fazlası

Enterprise Planı (Özel fiyatlandırma için ClickUp satış ekibiyle iletişime geçin): Beyaz etiketleme, MSA ve HIPAA, ön tanımlı kişisel görünümler ve daha fazlası

Ayrıca, ClickUp, her yeni veya mevcut kullanıcıya ClickUp AI'yı denemek ve iş hayatınızı nasıl daha verimli hale getirebileceğini görmek için ücretsiz bir deneme sürümü sunuyor. Ve karar verdiğinizde, ClickUp AI'yı kullanıcı başına aylık sadece 5 $ karşılığında herhangi bir ücretli plana ekleyebilirsiniz. 🦾

monday fiyatlandırma seçenekleri

monday, her ürünü için bir dizi fiyatlandırma seçeneği sunar. Basitlik açısından, proje yönetimi tarafına odaklanacağız.

Ücretsiz (en fazla iki koltuk): En fazla üç pano, sınırsız belge, 200'den fazla şablon, 20'den fazla sütun türü ve daha fazlası

Temel (koltuk başına aylık 8 $): sınırsız görüntüleyici, sınırsız öğe (ClickUp'taki görevlere benzer), 5 GB depolama, bir gösterge paneli ve daha fazlası

Standart (koltuk başına aylık 10 $): Zaman çizelgesi, Gantt ve takvim görünümleri, misafir erişimi, otomasyonlar, entegrasyonlar, ek gösterge paneli işlevleri ve daha fazlası

Pro (koltuk başına aylık 16 $): Zaman takibi, ek otomasyonlar ve entegrasyonlar, grafik görünümü, bağımlılıklar ve daha fazlası

Enterprise (özel fiyatlandırma için iletişime geçin): Gelişmiş raporlama ve analiz, çok düzeyli izinler, kurumsal düzeyde güvenlik ve daha fazlası

Monday iş yönetimi, CRM, dev, WorkForms veya Canvas'a erişmek istiyorsanız, commit yapmadan önce o ürünün sayfasında olduğunuzdan ve doğru planı seçtiğinizden emin olun.

Hangisi daha iyi bir araç: Monday mi, ClickUp mu?

Sonuçlar açık! Monday ve ClickUp arasındaki nihai karşılaştırmada, altın madalyayı kim kazanacak?

Hadi tekrar gözden geçirelim.

ClickUp ve Monday, proje yönetiminde açık ara önde gidenler, ancak büyüme, işbirliği ve verimliliği önceliklendiren takımlar için tek bir seçenek var. Ve bu seçim ClickUp. 🥇

ClickUp Beyaz Tahtaları'nı kullanarak görevleri atayın, atanan kişileri etiketleyin ve bir sonraki işbirliğinizi başlatmak için gereken her şeyi yapın

Her iki araç da birkaç benzerlik paylaşsa da, ClickUp'ın hepsi bir arada yaklaşımı, erişilebilirliği, işlevselliği ve desteği, sektörler arası takımlar için kapsamlı çözümler sunar. Bunu gerçekleştirmek için sizi ek ürünler, eklentiler veya yükseltmelere zorlamadan.

Bu, monday'in takımlar için harika bir proje yönetimi aracı olmadığı anlamına gelmez, ancak ayrı ürün stratejisi, ClickUp ile aynı düzeyde kişiselleştirme veya kullanım kolaylığı sağlayamaz.

Ve yazma asistanından çok daha fazlasını sunan tek rol tabanlı AI aracı olan ClickUp AI'yı da unutmayalım. Daha hedefli sonuçlar için özelleştirilmiş istemler, yeniden istem, görev özetleme ve çeviri özellikleriyle, Çalışma Alanınızın her yerinden ClickUp AI'nın gücüne erişebilirsiniz.

En iyi işleriniz ClickUp'ta

Verimliliğinizi geri kazanmaya ve işlerinizi halletme şeklinizde devrim yapmaya hazır mısınız? O zaman ClickUp için hazırsınız demektir. ✅

ClickUp ile, ihtiyacınız olan özellikler, Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan'da bile, kullanıma hazırdır. Ayrıca, her kullanıcı, iş deneyiminizi daha da özelleştirmek ve ince ayar yapmak için ClickUp'ın Şablon Kitaplığı, entegrasyonlar, Yardım Merkezi ve haftalık özellik sürümlerine erişebilir.