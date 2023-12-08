2025'te Kariyerinizi Geliştirecek 10 Danışmanlık Sertifikası

Büyük hastanelerde çalışan doktor danışmanlarından, samimi mahalle içerik stratejistlerine kadar, "danışman" kelimesi çeşitli işleri ve kariyerleri temsil eder.

Upwork'e göre, 60 milyon aktif serbest çalışan ile 1,3 trilyon dolarlık bir pazar olan serbest çalışma pazarı da geçerli bir kariyer yolu olarak şekilleniyor ve her alanda bağımsız danışmanların ortaya çıkmasına neden oluyor.

Aynı araştırmaya göre, danışmanlar daha zorlu görevler üstleniyor, çeşitli projeler yapıyor ve genel olarak daha memnunlar. Sonuç olarak, rekabet de çok şiddetli.

Kalabalığın arasından sıyrılmak ve başarılı bir danışmanlık kariyeri kurmak için becerilerden daha fazlasına ihtiyacınız var. Güvenilirliğe ihtiyacınız var. Danışmanlık sertifikaları bunu başarmanın harika bir yoludur.

Danışmanlık sertifikalarının ayrıntılarına girmeden önce, bazı bilgileri öğrenelim.

⏰ 60 Saniyelik Özet Danışmanlık becerilerinizi bir üst seviyeye taşımak mı istiyorsunuz? Sertifikalar, öne çıkmanızı sağlayacak güvenilirlik ve beceriler kazandırabilir. En iyileri hakkında kısa bir rehber: En İyi Danışmanlık Sertifikaları: Sertifikalı Yönetim Danışmanı (CMC): Yönetim danışmanları için altın standart, uzmanlığınızı ve etik taahhüdünüzü kanıtlar.

Akredite Küçük İşletme Danışmanı (ASBC): Küçük işletmelerle çalışan, onların büyümesine ve başarılı olmasına yardımcı olan kişiler için idealdir.

Proje Yönetimi Uzmanı (PMP): Proje yöneticileri için vazgeçilmez bir sertifika olan bu sertifika, projeleri verimli bir şekilde yönetme becerinizi gösterir.

CompTIA Project+: PMP'ye harika bir alternatif olan bu sertifika, teknoloji odaklı temel proje yönetimi ilkelerini kapsar.

Sertifikalı Bilgi Sistemleri Güvenlik Uzmanı (CISSP): Siber güvenlik danışmanları için mükemmel bir sertifika olup, sistem ve veri güvenliği konusundaki becerilerinizi kanıtlar.

Sertifikalı ScrumMaster (CSM): Agile ve Scrum meraklıları için vazgeçilmez olan bu sertifika, takımları etkili bir şekilde yönlendirebilmenizi sağlar.

Bulut Mühendisi Sertifikaları: AWS, Azure veya Google Cloud sertifikaları, müşterileriniz için bulut çözümlerini keşfetmenize yardımcı olur.

Profesyonel İnsan Kaynakları Sertifikası (PHRC): İnsan kaynakları danışmanları için, yetenek yönetimi ve uyumluluk alanındaki uzmanlığı onaylar.

Sertifikalı Dijital Pazarlama Uzmanı: Dijital pazarlama danışmanları için vazgeçilmez bir sertifika olan bu sertifika, SEO, reklamlar ve içerik stratejisi alanlarındaki becerilerinizi kanıtlar.

ClickUp Onaylı Danışman: ClickUp ile iş akışlarını optimize edebileceğinizi ve takım verimliliğini artırabileceğinizi gösterir. ClickUp: Danışmanlar için En Kapsamlı Araç Kutusu Danışmanlık kaotik bir iş olabilir, ancak ClickUp her şeyi tek bir yerde toplar: ClickUp Belgeleri: Müşteri notlarını, proje ayrıntılarını ve araştırmaları düzenli ve kolayca paylaşılabilir şekilde saklayın.

ClickUp Görevleri: Dağınık e-posta zincirleri olmadan müşteri teslimatlarını atayın ve izleyin.

ClickUp Gösterge Panelleri: Projeler, KPI'lar ve son teslim tarihleri hakkında gerçek zamanlı bilgiler edinin.

ClickUp Otomasyonları: Otomatik görev güncellemeleri ve bildirimlerle manuel işleri azaltın.

ClickUp Hedefleri: Danışmanlık dönüm noktalarını belirleyin, izleyin ve gerçekleştirin.

Danışmanlık nedir?

Danışmanlık, genellikle bir kuruluşun dışından gelen bir profesyonel/uzman tarafından, bir şirketin belirli sorunlarını çözmek için uzman tavsiyelerde bulunma veya önlemler alma uygulamasıdır. Danışmanlar:

Uzmanlar : Uzmanlaştıkları iş alanında derin bilgiye sahiptirler. Bu, finansal hizmetler veya sağlık hizmetleri gibi bir sektör, çeşitlilik işe alımı veya veri analizi gibi bir uygulama veya her ikisi olabilir

Bağımsız : Avukatlar veya yönetim danışmanları gibi, genellikle sorunlarını çözdükleri kuruluşun dışında çalışırlar

Stratejik : Danışmanlar öncelikle tavsiye vermek, süreçler oluşturmak ve sistemler kurmak için işe alınır. Bazıları ayrıca : Danışmanlar öncelikle tavsiye vermek, süreçler oluşturmak ve sistemler kurmak için işe alınır. Bazıları ayrıca kavramın geçerliliğini kanıtlamak için pilot projeler de uygular

IP odaklı : Danışmanlar genellikle süreçler, çerçeveler ve şablonlar gibi kendi fikri mülkiyetlerini (IP) oluştururlar

Yüksek nitelikli: Genellikle, niteliklerini kanıtlamak için (belirli niş alanlarda veya yüksek düzeyde düzenlemeye tabi sektörlerde) alanlarında yüksek lisans veya doktora derecesine sahiptirler

Ancak, danışman olarak niteliklerinizi kanıtlamanın tek yolu resmi diplomalar değildir. Güvenilir danışmanlık sertifikaları da aynı şeyi ve daha fazlasını yapabilir!

Danışmanlık Sertifikaları nedir?

Danışmanlık sertifikaları, yetkin bir kurum tarafından verilen beceri ve yetkinliklerinizi kanıtlayan belgelerdir. Örneğin, Project Management Institute tarafından Proje Yönetimi Uzmanı (PMP) olarak sertifikalandırılmış olmak, bir projeyi başarıyla başlatmak, planlamak, yürütmek, izlemek ve tamamlamak için gerekli bilgi ve deneyime sahip olduğunuzu gösterir.

Danışmanlık Sertifikası Almanın Avantajları Nelerdir?

Danışmanlık sertifikalarının temel avantajı, saygın bir üçüncü taraf tarafından yeteneklerinizin tanınmasını sağlamasıdır. Ancak bunun dışında çok daha fazlasını yaparlar.

Uzmanlık bilgisi

Çoğu sertifika programı, bir tür eğitim veya kurs ile başlar. Bu, profesyonellerin belirli beceriler ve en iyi uygulamaları edinmelerini sağlar. Genel bilgilere odaklanan üniversite derecelerinden farklı olarak, sertifikalar uzmanlık ve pratik uygulanabilirlik sunar.

Güvenilirlik ve itibar

Yetkili bir kurumdan alınan danışmanlık sertifikaları, potansiyel işverenlerinize/müşterilerinize, işi yapmak için gerekli becerilere sahip olduğunuzu gösterir.

Örneğin, Amazon Web Services (AWS) tarafından profesyonel veri mühendisi olarak sertifikalandırılmak, AWS üzerinde bulut uygulamaları tasarlama, güvenliğini sağlama, optimize etme ve modernize etme konusunda nitelikli olduğunuzu gösterir.

Pazarlanabilirlik

Birçok rol için işe alınmak için sertifikalar gereklidir. İş/liderlik koçları işe alırken, kuruluşlar özellikle Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) sertifikalarına bakarlar. Bu sertifikaya sahip olmak, pazarlanabilirliğinizi önemli ölçüde artıracaktır.

Daha yüksek kazanç potansiyeli

Danışman sertifikaları genellikle ilgili alanda pratik deneyim gerektirir. Bu nedenle, sertifikalı bir danışman başarı geçmişine sahiptir, bu da talebini ve kazanç potansiyelini artırır.

Kariyer gelişimi

En iyi danışmanlık sertifikalarının bazıları birden fazla seviyeye sahiptir. Örneğin, ICF "ortak sertifikalı koç", "profesyonel sertifikalı kurs" ve "usta sertifikalı kurs" gibi sertifikalar sunmaktadır. Her seviye farklı gereksinimlere sahiptir ve daha fazla beceriyi göstererek kariyer gelişimini vurgular.

Ayrıca, potansiyel müşterilere alanınızdaki yeteneklerinizi geliştirmeye kararlı olduğunuzu gösterir. Uygulamalarınızı standartlaştırır ve en yüksek endüstri standartlarına yükseltir. Ayrıca, bir sorun olması durumunda izlenecek disiplin sürecini de sağlar.

Kariyeriniz için en iyi danışmanlık sertifikasını nasıl bulabilirsiniz?

Hızlı bir Google araması, çeşitli sağlayıcılardan yüzlerce sertifika sunacaktır. Bunların çoğu, başarıyla tamamlayanlara sertifika veren kurslar sunmaktadır. Ancak, hepsi aynı avantajları sağlamaz.

Kariyerinizi geliştirmek için en iyi danışmanlık sertifikasını seçerken aşağıdakilere dikkat edin.

Alaka düzeyi : Becerileriniz, iş alanınız ve hizmet vermek istediğiniz müşterilerle alakalı sertifikaları arayın

Sertifika gereksinimleri : Tamamlanması çok kolay görünüyorsa, sizin için uygun olmayabilir. Sizi daha fazlasını yapmaya zorlayacağından emin olun

Yetkili makam : Sertifika almak istediğiniz alanda önde gelen kuruluşu bulun

Başvuru yönelimi : Sertifika, sadece sınavı geçebileceğinizi değil, işi pratikte yapabileceğinizi de kanıtlamalıdır

Mezunların başarısı : Diğer sertifikalı profesyonellerin bu sertifikalar sayesinde sizin de aradığınız kariyer ilerlemesini elde edip etmediklerini görün. Referansları ve değerlendirmeleri okumak yardımcı olabilir

Yatırım: Bu sertifikayı almak için ne kadar zaman ve para yatırmanız gerektiğini öğrenin ve bunu karşılayabileceğinizden emin olun

Bu parametrelere dayanarak, 2023'te kariyerinizi geliştirecek en iyi on danışmanlık sertifikasını belirledik.

Dikkate alabileceğiniz en iyi 10 danışmanlık sertifikası

1. Sertifikalı Yönetim Danışmanı (CMC)

Bir kuruluş, takımlarının, projelerinin veya iş uygulamalarının yönetimini yenilemek veya yükseltmek istediğinde, bir yönetim danışmanı arar. Örneğin, yeni bir ürün piyasaya sürmeden önce bir pazarlama danışmanı veya hibrit bir iş stratejisi geliştirirken bir İK danışmanı işe alabilirler.

Yönetim Danışmanları Enstitüsü, insan kaynakları, stratejik planlama, finans, operasyonlar, bilgi teknolojisi ve pazarlama alanlarında işletmelerin insan kaynaklarını, projelerini ve teknolojilerini yönetmelerine yardımcı olan profesyonellere Sertifikalı Yönetim Danışmanı unvanını vermektedir. Ayrıca etik uygulamalar, süreçler, proje yönetimi ve değişim yönetimi konularını da kapsamaktadır.

Gereklilikler

Katılmak için aşağıdaki şartları sağlamanız gerekir

En az üç yıllık deneyim

Beş memnun müşteri değerlendirmesi

Lisans derecesi veya en az beş yıllık iş deneyimi ve yönetim danışmanlığı alanında önemli mesleki eğitim

Süreç

Sertifika programı, etik ve danışmanlık yetkinliklerini kapsayan yazılı bir sınavdan ve ardından bir müşteri etkileşimini sunup soruları yanıtladığınız sözlü bir sınavdan oluşur.

Ücretler

İlk yönetim danışmanlığı sertifikası 350 ila 700 dolar arasında değişebilir. Sertifikayı korumak için yıllık 395 dolarlık bir ücret ödemeniz gerekir. Ayrıca her üç yılda bir yeniden sertifika almanız gerekir.

2. Akredite Küçük İşletme Danışmanı (ASBC)

Küçük işletme danışmanı, 500'den az çalışanı olan bağımsız işletmelerde benzersiz uzmanlığa sahip bir yönetim danışmanıdır.

Akredite Küçük İşletme Danışmanları Derneği (AASBC), dünya çapındaki üyelerine Akredite Küçük İşletme Danışmanı (ASBC) unvanı vermektedir.

Gereklilikler

Başvurmak için, küçük işletme yönetimi alanındaki uzmanlığınızı kanıtlamanız ve pazara hizmet vermeye devam etmeye istekli olmanız gerekir.

Süreç

Sertifika almak için AASBC üyesi olmanız, 40 saatlik ders serisine katılmanız, Karı Maksimize Etmek için Basitleştirilmiş Sınav (SEMP) yaklaşım eğitim kitabını çalışmanız ve çevrimiçi sınavı geçmeniz gerekir.

Ücretler

İlk yıl ücreti 999 ABD dolarıdır ve her yıl 149 ABD doları yenileme ücreti alınır.

3. Proje Yönetimi Uzmanı (PMP)

Proje Yönetimi Enstitüsü, "profesyonel projelerin insan, süreç ve iş önceliklerini yönetme" becerilerine sahip adaylara, çok rağbet gören Proje Yönetimi Uzmanı sertifikasını vermektedir. Bu sertifika, aşağıdaki becerilerinizi onaylar:

Proje yaşam döngüsü boyunca insanları yönlendirme

Projenin nasıl uygulanacağını tasarlamak için Agile ve hibrit yaklaşımları kullanma

Projenin ilerlemesi hakkında çeşitli paydaşlarla iletişim kurun

PMP sertifikasının üç modülünden biri, iletişim yönetimi, görev atama, performans izleme, kalite anketi, değişiklik yönetimi, yönetişim standartları oluşturma ve doğru araçları seçme gibi konuları içeren proje yönetimi süreciyle ilgilidir. ClickUp'ın proje yönetimi platformu tüm bu konularda ve daha fazlasında size yardımcı olabilir.

ClickUp ile projeler, insanlar, süreçler ve iş önceliklerini yönetin

Gereklilikler

PMP olmak için şunlara ihtiyacınız var:

Dört yıllık lisans derecesi

36 aylık proje yönetimi deneyimi

35 saatlik proje yönetimi eğitimi/eğitimi veya CAPM® sertifikası

Süreç

Başvurunuz uygunluk kriterlerine göre kabul edildikten sonra, çevrimiçi olarak yazılı bir sınava girmeniz gerekir.

Ücretler

PMP sertifikası, üyelik durumunuza bağlı olarak 400-555 ABD doları tutarındadır.

4. CompTIA Project+

Özellikle teknoloji uygulamalarında büyük projelerin yarısından fazlasının başarısızlıkla sonuçlanması nedeniyle, iyi proje yöneticilerine büyük talep vardır. Kuruluşlar özellikle, Agile metodolojileri ve proje yönetimi araçlarını kullanma deneyimine sahip, teknoloji gelişimini anlayan profesyoneller arıyor.

CompTIA Project+, küçük ve orta ölçekli projeleri yönetme becerilerine sahip BT uzmanlarını sertifikalandırır. Metodolojiler, çerçeveler, Agile becerileri, değişiklik yönetimi ve uyumluluk konularını kapsar.

Gereklilikler

CompTIA Project+, en az 6-12 aylık proje yönetimi deneyimi önerilen giriş seviyesi bir sertifikadır.

Süreç

Çoktan seçmeli ve performansa dayalı sorulardan oluşan bir sınavı geçmeniz gerekir.

Ücretler

Sadece sınavı 358 $ karşılığında satın alabilir veya ek ücret karşılığında çevrimiçi eğitim veya kendi kendine çalışma materyalleri alabilirsiniz.

En iyi genel sertifikaları öğrendiğimize göre, şimdi uzmanlara yönelik birkaç sertifikaya göz atalım.

5. Sertifikalı Bilgi Sistemleri Güvenlik Uzmanı (CISSP)

Çoğu kuruluşun bünyesinde büyük siber güvenlik takımları bulunmaktadır. Ancak, siber saldırı sonrası veya zamanında denetimler gibi özel durumlar için güvenlik danışmanları işe alınır.

ISC2'nin Sertifikalı Bilgi Sistemleri Güvenlik Uzmanı sertifikası, saygın bir sertifikadır. Bu sertifika, varlıklar, iletişim, ağ, operasyonlar ve mimari alanlarında BT güvenliği konusunda profesyonellerin becerilerini tanır. Ayrıca risk yönetimi, değerlendirmeler, kimlik ve erişim yönetimi konularını da içerir.

Gereksinimler

Sertifika almak için, iki veya daha fazla ISC2 CISSP alanında en az beş yıllık iş deneyimine sahip olmanız gerekir. İlgili bir üniversite diploması ve bir yıllık deneyim ile sertifika almaya hak kazanabilirsiniz.

Süreç

Sınavı başarıyla tamamladıktan, ISC2 etik kurallarını kabul ettikten ve yıllık 125 dolarlık ücreti ödedikten sonra sertifika alabilirsiniz.

6. Sertifikalı ScrumMaster

Scrum, mühendislik takımlarının projeleri yürütmek için popüler bir yöntem haline geliyor. Bir scrum ustası, takımı bir araya getirir, etkili bir çalışma ortamı oluşturur ve takım üyelerine scrum ilkeleri ve uygulamaları konusunda rehberlik eder.

Kuruluşlar genellikle takımları için scrum'ı kurmak, eğitmek ve işlevsel hale getirmek için danışmanlar işe alır.

Scrum Alliance tarafından verilen Certified ScrumMaster sertifikası, scrum hakkındaki bilgilerinizi ve bunları pratikte uygulama becerinizi onaylar. Eğitim programı ayrıca Scrum'ı başarıyla benimsemek için gerekli olan takım sorumlulukları, etkinlikler ve araçlar hakkında da bilgi verir.

Gereksinimler

Bu program, yazılım mühendisleri, iş analistleri ve proje yöneticileri gibi BT sektöründe deneyimi olan herkes için başlangıç seviyesine uygun bir programdır.

Süreç

En az 14 saatlik canlı çevrimiçi veya yüz yüze bir kursu tamamlamanız gerekecektir. Ardından, bir sınava da girmeniz gerekecektir.

Ücretler

Eğitim, sertifika ve diğer bonus materyallerin maliyeti 299 ABD dolarıdır. Deneyiminize bağlı olarak, Scrum'da diğer ileri düzey kursları da alabilirsiniz.

7. Bulut Mühendisi Sertifikaları

Giderek daha fazla uygulama tamamen buluta taşınırken, her ortamda uzman teknik becerilere sahip mühendislere olan ihtiyaç kritik hale geliyor. Genellikle, kuruluşlar karmaşık teknoloji sorunlarını çözmek için sertifikalı profesyonelleri işe alır. İşte bulut mühendisliği ve mimarisi alanındaki bazı ileri düzey sertifikalar.

Özel sertifikalar arasında ileri düzey ağ iletişimi, veritabanı, AWS üzerinde SAP, makine öğrenimi, güvenlik ve veri analitiği yer almaktadır. Bu sertifikayı almak için şunları yapmanız gerekir:

Belirli teknolojiler ve kavramlar hakkında bilgiye ek olarak, ilgili alanlarda beş yıllık deneyime sahip olun

Çevrimiçi sınavı geçin

Sınav ücretleri için yaklaşık 300 $ ödeyin

Azure, çözüm mimarları, siber güvenlik mimarları, DevOps mühendisleri ve Power platformu çözüm mimarları için uzman düzeyinde sertifikalar sunar. Bu sertifikayı almak için şunları yapmanız gerekir:

Azure'dan ilgili yardımcı sertifikaları tamamlayın

Sertifika sınavını geçin

165 $ sınav ücreti ödeyin

GCP, Google Cloud Ürünlerinin tasarım, uygulama ve yönetimi konusunda ileri düzey becerilere sahip kişilere profesyonel düzeyde sertifikalar sunar. Uzmanlık alanları arasında bulut mimarı, veritabanı mühendisi, veri mühendisi, Workplace yöneticisi vb. yer alır. Bu sertifikalardan herhangi birini almak için şunları yapmanız gerekir:

En az bir yıl ilgili deneyim dahil olmak üzere 3+ yıl sektör deneyimine sahip olun

Sertifika sınavını geçin

200 $ sınav ücreti ödeyin

Teknoloji uzmanları için her biri kendine özgü avantajları olan düzinelerce sertifika bulunmaktadır. Yukarıdakiler, başlangıç için en önemli olanlardan bazılarıdır. Şimdi, diğer bazı profesyonel danışmanlık sertifikalarına göz atalım.

8. Profesyonel İnsan Kaynakları Sertifikası (PHRC)

Uzaktan çalışanları, serbest çalışanları, küresel takımları ve çeşitli işgücünü işe alabilen, eğitebilen ve yönetebilen profesyonellere olan talep önemli ölçüde artmaktadır. İnsan kaynakları uygulamalarını dönüştürme konusunda kanıtlanmış yetenekler, danışmanlar için son derece değerli olabilir.

İnsan Kaynakları Yönetimi Enstitüsü (HRMI) tarafından verilen Sertifikalı İnsan Kaynakları Danışmanı (CHRC) sertifikası, dış danışmanlar için özel olarak tasarlanmıştır. Strateji, ücret ve yan haklar, örgütsel davranış, proje yönetimi, İK denetimi vb. konuları kapsar.

Gereklilikler

Bu danışmanlık sertifikasını almak için lisans derecesi veya daha yüksek bir dereceye ve en az dört yılı yönetimde olmak üzere on yıllık iş deneyimine sahip olmanız gerekir.

Süreç

Uygunluk kriterleri karşılandıktan sonra, bir sınava girmeniz gerekir.

Ücretler

HRMI üyelik ücretleri 75-100 dolar arasında değişmektedir.

9. Sertifikalı dijital pazarlama uzmanı

Kuruluşlar, özellikle küçük işletmeler, büyümelerine yardımcı olacak dijital pazarlamacılar arıyor. Bu, dijital pazarlama stratejisi tasarlayıp uygulayabilecek genel uzmanların yanı sıra içerik pazarlaması, sosyal medya, ücretli reklamcılık vb. alanlarda uzmanları da kapsar.

Amerikan Pazarlama Derneği ve Dijital Pazarlama Enstitüsü tarafından sunulan Sertifikalı Dijital Pazarlama Uzmanı unvanı, dijital satış, müşteri deneyimi, e-ticaret, proje planlama ve liderliği kapsar.

Gereksinimler ve süreç

Katılabilmek için, yaklaşık 120 saatlik bir çevrimiçi kursu tamamlamanız ve değerlendirme için iki adet 5000 kelimelik ödev sunmanız gerekir.

Ücretler

Eğitim ve sertifika programlarının ücreti 3000 doların üzerindedir.

10. ClickUp onaylı danışman

Her kuruluş, çeşitli süreçleri dijitalleştirmek ve otomatikleştirmek için dijital dönüşümden geçmektedir. Bu yolculukta, kurulum ve yönetim gerektiren çeşitli araçlar kullanmaktadırlar.

ClickUp'ın proje yönetimi aracı, dünya çapında 2 milyondan fazla takım tarafından kullanılıyor ve her geçen gün daha fazla takım bu aracı kullanmaya başlıyor. Bunu hızlandırmak için, çalışma alanı yapılandırması, iş akışlarını kolaylaştırma, işe alım, süreçleri belgelendirme, özel otomasyon oluşturma ve daha fazlasında yardımcı olabilecek bir danışman topluluğu oluşturduk.

ClickUp tarafından onaylanmış danışmanlar, yardıma ihtiyaç duyan potansiyel müşterilere, işbirliği için bir ortak portalı, beta testleri ve ücretsiz sandbox hesaplarına erişebilir.

Gereksinimler

ClickUp onaylı danışman olarak kalifiye olmak için şunlara sahip olmanız gerekir:

Verimlilik tutkusu

Birden fazla müşteri için ClickUp'ı uygulama deneyimi kazanın

On tam zamanlı çalışanı ve 1 milyon dolarlık geliri olmayan şirketler

Süreç

ClickUp onaylı danışman olmak için çevrimiçi başvurun, sizi arayacağız.

ClickUp ile Danışmanlık Kariyerinizi Nasıl Yönetebilirsiniz?

Bir danışman olarak, her biri kendi süreçleri, hedefleri ve görevleri olan birden fazla projeyi aynı anda yöneteceksiniz. Bu, zorlu bir iş olabilir. ClickUp'ın danışmanlık yazılımı gibi sağlam bir araç, bu işi sizin için kolaylaştırabilir.

ClickUp'ın proje yönetimi aracı, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) veya müşteri kazanma yazılımınıza sorunsuz bir şekilde uyum sağlar. 15 farklı iş yükü görünümü ile danışmanlar, güvenli bir platformda müşteri stratejilerini, zaman çizelgelerini, faturalandırmayı, alımları ve daha fazlasını görselleştirebilir.

ClickUp müşteri yönetimi şablonu ile endüstri standardı uygulamalardan yararlanabilirsiniz.

Bonus: Bu müşteri hediye fikirleriyle müşterilerinizi etkileyin!

Tüm işlerinizi ClickUp Görevlerine taşıyın

Tüm projelerinizi ClickUp Çalışma Alanında düzenleyin. Kolay yönetim için görevlere, alt görevlere ve kontrol listelerine ayırın.

ClickUp'ta sözleşme imzalamak, bütçe oluşturmak ve daha fazlası gibi operasyonel görevleri de ekleyebilirsiniz. Proje incelemeleri veya uyumluluklar için yinelenen görevleri de otomatikleştirebilirsiniz.

ClickUp'ta bağlamsal olarak işbirliği yapın

Görevler için ayrıntılı açıklamalar ekleyin. Satıcılar, ortaklar ve hatta müşterilerle iç içe geçmiş yorumlarla iletişim kurun. Danışmanlık hizmetlerinize özel öğeler için özel alanlar ekleyin. ClickUp'ı tek noktadan müşteri işbirliği yazılımınız olarak kullanın.

Yorumlar ve ilişkiler için ClickUp görev görünümü

Zamanı izleyin ve yönetin

Bir danışmanın en büyük varlığı zamanıdır. ClickUp Zaman Takibi'ni kullanarak her bir göreve ne kadar zaman harcadığınızı doğru bir şekilde ölçün. ClickUp Gösterge Paneli 'nde eğilimleri görün ve gelecekteki projelerinizi etkili bir şekilde planlayın. Emin değilseniz, ClickUp zaman kaydı şablonuyla başlayın.

İster tek başınıza çalışıyor ister bir çalışan/yüklenici takımını yönetiyor olun, zaman yönetimi için ClickUp İş Yükü Görünümü'nü kullanın.

Bilgiyi belgelendirin ve paylaşın

Toplantı notları veya özel süreçleriniz olsun, ClickUp Belgeleri'ni kullanarak bilgileri yazın ve güvenli bir şekilde paylaşın. Bunları iş akışlarınıza bağlayın ve doğrudan içinden görevler oluşturun.

AI ile daha fazlasını yapın

Yardıma mı ihtiyacınız var? Sorun değil. İşinizi otomatikleştirebilecek ve hızlandırabilecek bir dizi danışmanlık için AI aracı bulunmaktadır. ClickUp AI'yı kişisel asistanınız olarak kullanın. Notları özetleyin ve eylem öğelerini daha hızlı oluşturun. ClickUp AI'yı kişisel metin düzenleyiciniz olarak kullanın. Soru sorun ve fikir üretin.

AI ile daha fazlasını yapın

Her ihtiyaca özel şablonlar bulun

ClickUp ile sıfırdan başlamanıza gerek yok. İşiniz için halihazırda şablonlarınız varsa (sözleşmeler, iş akışları, müşteri keşfi, iş vakaları vb.), bunları ClickUp'a aktarın. Yoksa endişelenmeyin.

Her ihtiyaca uygun düzinelerce ClickUp'ın önceden oluşturulmuş danışmanlık şablonundan birini seçin. Hemen başlamak için ClickUp Danışmanlık Sözleşmesi Şablonunu kullanabilirsiniz. 🤩Şablonun bir kopyasını oluşturun, ilgili bilgileri girin ve asıl işe koyulun: müşteri sorunlarını çözmek!

ClickUp ile Danışmanlık Kariyerinizi İlerletin

Danışmanlık sertifikaları size kapıları açar. Güvenilirlik kazanmanıza ve potansiyel müşterileri sizi işe almaya ikna etmenize yardımcı olur. İşe alındıktan sonra da daha fazlasına ihtiyacınız olacak.

ClickUp ile proje yönetimi sizi hedefinize ulaştırır. Müşteri ilişkilerini yönetmenize, projeleri teslim etmenize ve danışmanlık faaliyetlerinizi operasyonel hale getirmenize yardımcı olur.

Dahası var! Size zaman kazandırır, sıkıcı işleri ortadan kaldırır ve müşterileriniz için sonuçlar elde etme özgürlüğü verir. Danışmanlık işinizi bir üst seviyeye taşıyın. ClickUp'ı bugün ücretsiz deneyin!