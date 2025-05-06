2025'in Danışmanlar için En İyi 10 Danışmanlık Yazılımı

Danışman olmak, aynı anda birden fazla görevi yerine getirmek anlamına gelir. Her zaman yaklaşan bir teslim tarihi, başlamak üzere olan yeni bir proje ve cevap bekleyen müşteriler vardır. Bu kadar çok şeyin olduğu bir ortamda her şeyi yolunda tutmak zordur.

Neyse ki, bu zorluğun üstesinden gelmek için tasarlanmış danışmanlık araçları var. Bu yazılım çözümleriyle iş akışlarını kolaylaştıracak, verimliliği artıracak ve daha etkili bir danışman olacaksınız.

Ancak hangi yazılımı seçeceğinizi nasıl bileceksiniz? Daha önce hiç araştırma yapmadıysanız, seçeneklerin dizisi sizi şaşırtacak. Proje yönetimi araçlarından zaman takibi yazılımlarına kadar, danışmanlara her adımda yardımcı olacak bir şeyler var. ?

Bu makalede, danışmanlık yazılımının ne olduğu ve bir araç seçerken nelere dikkat etmeniz gerektiği hakkında daha fazla bilgi vereceğiz. İhtiyaçlarınıza en uygun yazılımı seçmenize yardımcı olmak için, bugün piyasada bulunan en iyi 10 danışmanlık çözümünü öne çıkararak karşılaştıracağız.

Danışmanlık Yazılımı Nedir?

Danışmanlık araçları, danışmanlık firmalarının kaynakları, görevleri, verimliliği ve birden fazla müşteriyi yöneterek çeşitli iş zorluklarını daha iyi ele almasına ve herkesin aynı sayfada olmasını sağlamasına yardımcı olur. Bu araçlar, görev yönetimi için temel özelliklerin yanı sıra teklif yazılımı ve müşteri yönetimi platformları ile iş akışları oluşturmanıza ve geliştirme sürecinizi kolaylaştırmanıza yardımcı olur. ?

ClickUp 3.0'daki Gösterge Panelleri ile takımınız veya departmanınız genelindeki proje durumları ve kalan görevler hakkında bütünsel bir görünüm elde edin

Bu tür yazılımlar satış ve yazılım danışmanlığı şirketlerine yönelik olduğundan, faturalandırma, veri yönetimi ve kâr izleme gibi özellikler de bulacaksınız. Bazı yazılım danışmanlığı araçları, görev yönetimi dahil tam hizmet sunar. Diğerleri ise belge yönetimi veya müşterilerle iletişim gibi belirli işlere yöneliktir.

Danışmanlık Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

En iyi danışmanlık yazılımı, iş ihtiyaçlarınıza ve yardım almak istediğiniz danışmanlık hizmetlerinin türüne bağlıdır. Belki de görev oluşturma için AI yardımı ve otomasyonlar gibi belirli işlevler arıyorsunuz. Belki de e-ticaret veri desteğine veya hareket halindeyken yazılım danışmanlığı için mobil uygulama ile çalışan bir yazılıma ihtiyacınız var. ?

Danışmanlık için doğru yazılım çözümlerini seçerken dikkat etmeniz gerekenler şunlardır:

Ölçeklenebilirlik : Bir danışman olarak hedefiniz işi büyütmektir. Danışmanlık yazılımınızın sizi engellememesi için sonsuz ölçeklenebilirlik sunan bir yazılım seçin

Zaman takibi : Danışmanlığın anahtar bileşenlerinden biri zamanınızı yönetmektir. Zaman izleme özelliklerine sahip bir danışmanlık yazılımı aracı, yapılacaklar listenizi takip etmenize ve zamanı ve kaynakları uygun şekilde tahsis etmenize yardımcı olur

Analitik : Size rekabet avantajı sağlayan sıralamalar, veriler ve iş zekası metrikleriyle satışlar hakkında içgörüler elde edin. Bu, özellikle bir yazılım danışmanlık şirketi için anahtar öneme sahiptir

Gerçek zamanlı işbirliği : İşbirliği araçları sayesinde, hepiniz uzaktan çalışıyor olsanız bile takım üyeleriyle gerçek zamanlı olarak çalışın

Otomasyon fonksiyonu : Otomasyon araçları ve iletişim tetikleyicileri ile görevleri planlarken zamandan ve çabadan tasarruf edin

Kullanılabilirlik: İstediğiniz zaman, istediğiniz yerde çalışabilmek istersiniz. İOS veya Android işletim sisteminizi ve hem masaüstü hem de mobil uygulamaları destekleyen bir araç seçin

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Danışmanlık Yazılımı

Danışmanlık hizmetlerinizi yeni bir seviyeye taşımaya hazır mısınız? İşte danışmanlık firmaları için bugün deneyebileceğiniz en iyi 10 yazılım çözümü. Yazılım hizmetlerinden görev yönetimi araçlarına ve CRM'ye kadar, her danışmanlık ihtiyacına uygun bir çözüm var.

Danışmanlık işinizde ClickUp AI'yı kullanarak daha hızlı yazın ve metinlerinizi, e-posta yanıtlarınızı ve daha fazlasını düzeltin

Danışmanlık firmaları ve çeşitli sektörlerdeki profesyonel hizmetler tarafından güvenilen ClickUp, görevleri, müşterileri ve projeleri daha kolay yönetmek için nihai hepsi bir arada verimlilik yazılım platformudur. Yüzlerce proje yönetimi özelliği, geniş Şablon Kitaplığı ve 1.000'den fazla entegrasyon ile ClickUp, tüm işlerinizi tek bir işbirliği platformunda merkezileştirmek için yeterince güçlü tek araçtır. Bu, kullanım kolaylığı, gelişmiş veri güvenliği ve esnekliği ile birlikte ClickUp'ı iş süreçlerini kolaylaştırması ve müşterilerin çeşitli teknoloji yığınlarıyla sorunsuz bir şekilde uyum sağlaması gereken danışmanlar için ideal çözüm haline getirir.

ClickUp'ın her boyuttaki danışmanlık ekibi için en büyük avantajlarından biri, devrim niteliğindeki AI asistanı ClickUp AI'dır. Bu yenilikçi teknoloji, saniyeler içinde e-postalar, satış sunumları, görevler, güncellemeler, özetler ve daha fazlasını oluşturabilir. Yoğun günlerinizi yavaşlatan daha küçük eylem öğeleri için ise, ağır işleri halletmek üzere ClickUp Otomasyonlarına güvenin.

ClickUp, CRM'inizi oluşturmak ve sürdürmek için de mükemmel bir yerdir. Danışmanlar, 15 farklı iş yükü görünümünü kullanarak müşteri stratejilerini, zaman çizelgelerini, faturalandırmayı, alımları ve daha fazlasını güvenli bir platformda görselleştirebilir. Ayrıca, ClickUp'ın yapabileceği her şeyden bunalmaya gerek yok. Danışmanlık Sözleşmesi Şablonu gibi önceden oluşturulmuş kaynakların yardımıyla ClickUp, belge oluşturma sürecindeki tahminleri ortadan kaldırır ve profesyonel, yüksek kaliteli iş varlıklarını her zamankinden daha hızlı oluşturmanıza yardımcı olur.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Sözleşmeler, proje planları ve raporlar gibi konular için danışmanlık şablonları , ihtiyacınız olan belgeleri daha hızlı oluşturmanızı sağlar

Özelleştirilebilir tetikleyiciler ve otomasyonlar, görevleri anında planlar ve doğru taraflara bildirimler gönderir

15'ten fazla görünüm, belirli görevler hakkında gelişmiş analizler keşfetmenize veya daha büyük projeler hakkında genel bir bakış elde etmenize olanak tanır

Entegrasyonlar, Slack, Harvest ve Zendesk gibi diğer araçları yazılımınızla eşleştirmenize olanak tanır

Danışmanlık için yerleşik AI araçları , yoğun işleri ve gereksiz görevleri yerine getirirken zaman kazanmanızı sağlar

ClickUp sınırlamaları

Tüm görünümler henüz mobil uygulamada mevcut değildir

Çok sayıda özelliği nedeniyle, bazı kullanıcılar öğrenme sürecinde zorluk yaşayabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Kurumsal : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (8.300+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.700+ yorum)

2. Avaza

avaza aracılığıyla

Avaza, yazılım danışmanlığı şirketlerinin görevler üzerinde işbirliği yapmasına, giderleri izlemesine, faturaları yönetmesine ve projeleri verimli bir şekilde yönetmesine yardımcı olur. İster bir yazılım danışmanlık şirketinde çalışıyor ister bir sağlık hizmetleri e-ticaret şirketine danışmanlık yapıyor olun, bu araç kaynakları planlamak, takım ve müşterilerle iletişim kurmak ve iş akışlarını kolaylaştırmak için kullanışlıdır.

Avaza'nın en iyi özellikleri

Teklifler ve faturalar için şablonları kullanarak profesyonel kalitede tahminler oluşturun ve müşterilere fatura kesin

Yazılım aracındaki zaman çizelgeleri ve gider raporları, kaynakları kolayca tahsis etmenizi ve yüklenicilere ödeme yapmanızı sağlar

Belirli danışmanlık projeleri ve özel durumlar için yeni alanlar oluşturarak görevlerin hangi aşamada olduğunu görün

50'den fazla sezgisel görsel rapor, araştırmaya harcanan zamanı azaltarak iş raporlamasını daha hızlı ve daha bilgilendirici hale getirir

Avaza sınırlamaları

Projeleri aşamalara ayıramazsınız, sadece bölümlere ve durumlara ayırabilirsiniz, bu da karmaşık veya uzun vadeli projeler için zor olabilir

Arayüz her zaman sezgisel değildir, bu nedenle belirli özelliklerin nasıl kullanıldığını anlamak için müşteri hizmetlerine başvurmanız gerekebilir

Avaza fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç : 11,95 $/ay

Temel : 23,95 $/ay

İş: 47,95 $/ay

Avaza puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (400'den fazla yorum)

3. Nifty

via Nifty

Nifty, belgeleri, görevleri, süreç haritalamayı ve iletişim araçlarını tek bir alanda birleştirerek yazılım danışmanlığı hizmetlerinde yardımcı olur. Bu operasyon yönetimi yazılımı, farklı araçlar arasında geçiş yapmanıza gerek kalmadan danışmanlık hedefleri belirlemenize, satış kanalları oluşturmanıza ve hedefleri izlemenize olanak tanır. ??‍?

En iyi özellikler

Kanban, Liste, Zaman Çizelgesi, Takvim ve Yüzme Şeridi dahil olmak üzere beş farklı görünüm, danışmanlık işlerine ilişkin genel bakış veya derinlemesine içgörüler sunar

Tartışmalar özelliği, ekip arkadaşlarınızın ve müşterilerinizin geri bildirimleriyle bir bilgi tabanı oluşturmanıza olanak tanır

Görsel yol haritaları, gerçekçi bir iş programı oluşturmanıza ve her proje ve takım üyesi için hedefler belirlemenize olanak tanır

Faturalardan raporlara kadar ihtiyacınız olan tüm danışmanlık belgelerini oluşturmak için Belgeler ve Formlar'ı kullanın

Kullanışlı sınırlamalar

Arayüz kullanıcı dostu olsa da, bazı kullanıcılar arayüzün daha güzel olabileceğini veya daha fazla özelleştirme seçeneği sunabileceğini düşündü

Görevleri yalnızca bir alt göreve bölebilirsiniz, bu da daha büyük görevler için özelleştirmeyi sınırlar

Uygun fiyatlandırma

Ücretsiz

Başlangıç : 5 $/üye/ay

Pro : 10 $/üye/ay

İş : 16 $/üye/ay

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Kullanışlı derecelendirmeler ve yorumlar

G2 : 4,7/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (400'den fazla yorum)

4. Takım çalışması

via Teamwork

Müşteri hizmetleri işletmeleri için tasarlanan bu danışmanlık yazılımı, müşteri iletişimlerini yönetmek, satış süreçlerini ölçeklendirmek ve yaratıcı ekipleri desteklemek için mükemmeldir. Tek bir kayıt sistemi olarak tasarlanmıştır ve bireysel projeler, müşteri varlıkları ve uygulama geliştirme planları hakkında bilgilere erişebilirsiniz.

Teamwork'ün en iyi özellikleri

İş Yükü Planlayıcı, proje zaman çizelgeleri, kapasite ve beceri setine göre görevleri planlamanıza olanak tanır

Yerleşik izleme özelliği, zaman takibi, faturalandırılabilir saatler, kaynaklara ayrılan para ve karlar hakkında bilgi sağlar

Müşteri ilişkileri yönetimine veya işinizi büyütmeye odaklanmak için farklı görevlere öncelik işaretleri ekleyin

Otomasyonlar ve tetikleyicilerle müşterileri dakikalar yerine saniyeler içinde sisteme alın

Takım çalışması sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, öğrenme süreci biraz uzun olduğu için daha fazla müşteri desteği olmasını diledi

Birkaç kullanıcı, Gantt grafiklerinin hatalı olduğunu ve görev görünümünün çok karmaşık olabileceğini bildirdi

Takım çalışması fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Başlangıç : 8,99 $

Teslimat : 13,99 $

Grow : 25,99 $

Ölçek: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Takım çalışması değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,4/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (800'den fazla yorum)

5. Accelo

accelo aracılığıyla

Accelo, birbirinden kopuk süreçleri ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Bunun yerine, danışmanlık şirketlerinin projeleri planlaması, ilerlemeyi izlemesi ve müşteri beklentilerini karşılaması için hepsi bir arada bir araç sunar. Bu proje yönetimi yazılımı, kapsamlı özelleştirmelerle tüm satış ve teklif sürecini yönetir. ?

Accelo'nun en iyi özellikleri

Otomasyonlar, kaçırılan satış fırsatlarını belirler, kapalı anlaşmaları vurgular ve takım koordinasyonunu iyileştirmek için bildirimler gönderir

E-posta isteklerinden ve müşteri form gönderimlerinden anında oluşturulan Biletler sayesinde müşterilerle daha güçlü ilişkiler kurun

Zaman takibi, zamanı kaydetmenize ve anında faturalar oluşturmanıza olanak tanır

Yerleşik müşteri raporlama özelliği, iyi sonuç veren danışmanlık projeleri hakkında içgörüler sunar ve iyileştirme alanlarını vurgular

Accelo sınırlamaları

Sezgisel olmayan arayüzü, bazı kullanıcıların birden fazla projeyi yönetmeyi zor bulmasına neden oluyor

Arama ve dışa aktarma fonksiyonları iyileştirilebilir

Accelo fiyatlandırması

Artı : 30 $/kullanıcı/ay

Premium : 49 $/kullanıcı/ay

Paket: 99 $/kullanıcı/ay

Accelo puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (100+ yorum)

6. Calendly

via Calendly

Bu listedeki araçların çoğu çok çeşitli danışmanlık görevlerini yerine getirirken, bu araç tamamen planlama ile ilgilidir. Yönetim danışmanlığı, yazılım geliştirme veya hizmet sağlayıcılar için danışmanlık alanında çalışıyor olsanız da, bu araç programınızı yönetmenize ve anahtar paydaşlar ve potansiyel müşterilerle toplantı yapmanıza yardımcı olur.

Calendly'nin en iyi özellikleri

Ücretsiz zamanlayıcı, Microsoft ve Google ile birlikte çalışarak müşteri tabanınız ve diğer işletme sahipleriyle bağlantı kurmanıza yardımcı olur

Toplantı öncesi hatırlatıcılar ve toplantı sonrası takipler göndererek toplantı mesajlaşmasını otomatikleştirin

Salesforce ve HubSpot gibi araçlarla entegrasyonlar, iletişimde kalmak ve güncel bilgilere sahip olmak için kişileri otomatik olarak güncellemenizi sağlar

Calendly'yi kullanarak e-postalarınıza gerçek zamanlı kullanılabilirlik ekleyin ve giden iletişimlerin başarısını artırın

Calendly sınırlamaları

Bu bir takvim planlama aracıdır, bu nedenle görev yönetimi ve analitik için başka bir çözüme ihtiyacınız olacaktır

Çoklu kullanıcı planlaması biraz gezinme gerektirir

Calendly fiyatlandırması

Temel : Her zaman ücretsiz

Essentials : 10 $/koltuk/ay

Profesyonel : 15 $/koltuk/ay

Takımlar: 20 $/koltuk/ay

Calendly puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (1.900+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.800+ yorum)

7. Kantata (eski adıyla Mavenlink)

via Kantata

Artık Kantata olarak bilinen Mavenlink, entegrasyonlar ve iş akışı araçları aracılığıyla danışmanlık takımlarının operasyonel performansını iyileştirir. Proje portföyünüzde büyük resmi görün veya danışmanlık işinizle ilgili pratik bilgiler edinmek için tek tek görevlere inin. ??‍?

Kantata'nın en iyi özellikleri

Gantt grafikleri gerçek zamanlı içgörüler sunar

Önceliklendirme özellikleri, kaynakları ve takım üyelerinin iş yüklerini en çok ihtiyaç duyulan yerlere daha iyi uyarlayabilmenizi sağlar

Yeniden kullanılabilir şablonlar ve otomatikleştirilmiş iş akışları, yinelenen görevleri planlamak için gereken süreyi azaltır

Uygulama içi analitik özelliğini kullanarak kar tahminleri oluşturun ve danışmanlık başarılarınızın ve başarısızlıklarınızın en ince ayrıntılarına dalın

Kantata sınırlamaları

Arayüz, diğer ürünler kadar sezgisel değildir

Fatura biçimlendirme katıdır ve fatura oluşturma ve belirli bilgileri görüntüleme yeteneklerinizi sınırlar

Kantata fiyatlandırması

Fiyatlandırma için demo randevusu alın

Kantata puanları ve yorumları

G2 : 4. 1/5 (1.300+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (500+ yorum)

8. Qwilr

qwilr aracılığıyla

Qwilr, satış teklifi yazılımını yeni bir boyuta taşıyor. İçerik oluşturmaktan alıcı etkileşimini izlemeye ve anlaşmaları kapatmaya kadar danışmanlık sürecini kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Yerleşik otomasyonlar ölçeklendirmeyi daha basit ve hızlı hale getirir, böylece işinizi kendi şartlarınıza göre büyütebilirsiniz.

Qwilr'ın en iyi özellikleri

Gömülebilir videolar, özelleştirilebilir fiyatlandırma ve markalı tasarımlarla web sayfalarından satış sunumlarına kadar etkileşimli içerikleri kolayca oluşturun

Teklif şablonları sayesinde satış temsilcileri ve danışmanlar, sıfırdan özel içerik oluşturmak için zaman harcamak zorunda kalmazlar

Bilgi veritabanına ve görevlere izinleri özelleştirin, böylece herkes ihtiyaç duyduğu bilgilere erişebilir

Yerleşik e-imza özellikleri sayesinde, başka bir araç kullanmadan anlaşmayı anında kapatabilirsiniz

Qwilr sınırlamaları

Bazı görsel hatalar süreçleri yavaşlatabilir

Biraz zor bir öğrenme eğrisi, yeni kullanıcıların özellikleri öğrenmek için biraz zamana ihtiyaç duyacağı anlamına gelir

Qwilr fiyatlandırması

İş : 35 $/kullanıcı/ay, yıllık faturalandırılır

Kurumsal: 59 $/kullanıcı/ay, yıllık faturalandırılır

Qwilr puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (300'den fazla yorum)

9. Bidsketch

bidsketch aracılığıyla

Bir danışman olarak, ister mevcut müşterilerle yeni projeler için ister yeni işler için olsun, sürekli teklifler hazırlıyorsunuz. Bidsketch ile teklif hazırlamak artık daha kolay. Şablonları proje ayrıntıları, ücretler ve tasarımlarla doldurun ve e-imza özelliğini kullanarak anlaşmayı kapatın. ✍️

Bidsketch'in en iyi özellikleri

Özel müşteri açılış sayfaları, hedef kitlenize yönelik yaklaşımınızı özelleştirmenize olanak tanır

Çarpıcı teklif şablonları, marka varlıklarını ekleme seçeneği ile tekliflerinizi diğerlerinden öne çıkarır

Uygulama içi analizler ve anlık bildirimler, müşterilerin tekliflerinize nasıl yanıt verdiğini size bildirir

Zapier, FreshBooks ve Harvest gibi proje yönetimi araçlarıyla entegrasyonlar, daha verimli iş akışları sağlar

Bidsketch sınırlamaları

En üst düzey fiyat planı sekiz koltukla sınırlıdır, bu da daha büyük takımlar ve kuruluşlar için zorlayıcı olabilir

Bazı kullanıcılar biçimlendirme açısından iyileştirme yapılabileceğini düşündü

Bidsketch fiyatlandırması

Solo : Bir kullanıcı için aylık 29 ABD doları

Takım : Üç kullanıcıya kadar aylık 79 ABD doları

İş: Sekiz kullanıcıya kadar aylık 149 ABD doları

Bidsketch puanları ve yorumları

G2 : Yok

Capterra: 4,2/5 (20+ yorum)

10. Proposify

via Proposify

Proposify'ın teklif yazılımıyla proje hedeflerini belirleyin, sunum yapın ve anlaşmayı kapatın. Bu araç, benzersiz teklifler oluştururken yararlanabileceğiniz şablonlar, snippet'ler ve bir içerik kitaplığı sunar.

Proposify'ın en iyi özellikleri

Önceden onaylanmış içerik, satış temsilcilerinin marka standartlarına uygun içerik oluşturmasını kolaylaştırır

Özel satış döngüsü aşamaları oluşturun ve veritabanındaki her teklifin ilerlemesini izleyin

Etkileşimli fiyatlandırma ve e-imza desteği, tekliflerinizi daha çekici ve imzalanması daha kolay hale getirir

Müşteri başarı ekibi, şablonları yeniden tasarlamaya, özellikleri keşfetmeye ve öğreticiler oluşturmaya yardımcı olarak aracı etkili bir şekilde kullanmayı tam olarak öğrenmenizi sağlar

Proposify sınırlamaları

Projeleri segmentlere ayırdıktan sonra bunları tek bir projeye birleştirmek zordur

Bazı fiyatlandırma planlarında, aynı anda sahip olabileceğiniz aktif tekliflerin sayısında sınırlar vardır

Proposify fiyatlandırması

Takım Planı : 49 $/kullanıcı/ay

İş Planı: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Proposify puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (900'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (200'den fazla yorum)

ClickUp ile Danışmanlık İş Akışlarını Yönetin

Bu araçlar, yazılım danışmanları, proje yöneticileri, BT uzmanları ve daha fazlası için iş akışlarını kolaylaştırmaya yardımcı olur. Yazılım danışmanlık şirketiniz için teklifler oluşturan bir araç veya otomasyon ve analitiği yöneten bir proje yönetimi uzmanı arıyorsanız, bu listede ihtiyacınız olanı bulacaksınız.

ClickUp'a bugün kaydolun ve daha iyi bir danışmanlık işi kurmaya başlayın. Yaratıcı fikirler üretmenize ve teklifler ve raporlar için belgeler oluşturmanıza yardımcı olan AI girdisiyle zamandan tasarruf edecek ve daha verimli çalışacaksınız. Otomasyonlar, yinelenen görevlere harcanan zamanı azaltır ve özelleştirilebilir CRM, müşteri ilişkileri yönetimini çocuk oyuncağı haline getirir. ?