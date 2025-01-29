Danışmanlık için En İyi 10 AI Aracı: İncelemeler ve Ayrıntılı Fiyatlandırma Seçenekleri Dahil

Müşteri verilerini analiz etmek Everest Dağı'na tırmanmak gibi mi geliyor? Ya da trendleri tahmin etmek çay yapraklarından fal bakmak gibi mi geliyor? Doğru AI araçlarıyla, bu karmaşık görevleri hem müşterileriniz hem de sizin için sihirli bir deneyime dönüştürebilirsiniz.
İster deneyimli bir danışman olun ister bu alanda yeni olun, danışmanlık için AI araçları danışmanlık işinizi basitleştirir, müşterilerinize daha iyi içgörüler sağlar ve işinizi geliştirir. Bu kılavuzda, danışmanlık hizmetleri için en iyi AI araçlarını nasıl seçeceğinizi açıklayacağız ve bu iş için en sevdiğimiz 10 aracı paylaşacağız.
Danışmanlık için AI araçları nedir?
Yapay zeka (AI) araçları, danışmanlık firmalarının daha kısa sürede veriye dayalı kararlar almak için kullandıkları bir tür yazılımdır. AI araçları, oldukça gelişmiş makine öğrenimi algoritmaları izleyerek inanılmaz miktarda veriyi analiz eder, kalıpları belirler, eğilimleri tahmin eder ve en deneyimli veri bilimi uzmanlarını bile geride bırakan bir hız ve doğrulukla yararlı içgörüler sunar. ?
Çoğu danışman AI araçlarını şu amaçlarla kullanır:
- Veri analizi: AI, devasa veri kümelerini yorumlar ve sayıları insanlardan daha hızlı, genellikle hata yapmadan anlamlandırır
- Tahminler: Makine öğrenimi sayesinde AI araçları, pazar değişikliklerini ve tüketici davranışlarındaki değişimleri öngörür. Bunlar sihirli bir kristal küre değildir, ancak en yakın alternatiflerdir
- Doğal Dil İşleme (NLP): NLP, AI aracının yazılı metinden insan duygularını doğru bir şekilde ölçtüğünü ifade eden süslü bir terim olan duygu analizi yapar
- Bilgisayar görme: Bazı AI araçlarının "görebildiğini" biliyor muydunuz? Bu araçlar, bilgisayar görme teknolojisini kullanarak görüntüler, videolar ve veri grafikleri gibi görsel veriler hakkında kararlar alır
AI danışmanlık araçları, küçük danışmanlık girişimlerinin bile müşterilerine en son teknolojiye sahip çözümler sunmasını mümkün kılar ve bu da gerçek bir oyun değiştiricidir.
Şirketiniz için en iyi AI danışmanlık araçlarını nasıl seçersiniz?
Müşteri veya müşteri verilerinizi ve itibarınızı bir AI'ya emanet ediyorsunuz. Akıllı içgörüler elde etmek ve müşterilerinizi etkilemek için yüksek kaliteli bir araç seçmeniz gerekir.
AI danışmanlık araçlarınızdan en iyi şekilde yararlanmak için şu özellikleri arayın:
- Kullanıcı dostu arayüz: AI destekli araçları kullanmak için özel bir eğitime ihtiyacınız olmamalıdır. Zihin yoran öğrenme eğrileri olmadan sezgisel seçenekleri tercih edin
- Veri görselleştirme: Müşteri veya tüketici verilerinden muhteşem grafikler oluşturan AI danışmanlık araçlarını tercih edin. Bu özellik, raporlarınıza ekstra bir profesyonellik katar, bu da danışmanlıkta olmazsa olmaz bir özelliktir
- Ş Akışı otomasyonu: Aynı anda her yerde olamazsınız, bu nedenle görev devri ve veri girişi gibi tekrarlayan süreçleri otomatikleştiren AI danışmanlık araçlarını kullanın
- Tahmin: Gelecek projeksiyonları ve trendleri belirlemek, danışmanlık hizmetleri için olmazsa olmazlardır. Sonuçta, müşterileriniz sektörlerinde en son teknolojileri takip etmeniz için size güveniyorlar
- Yazma araçları ve şablonlar: AI yazma aracınız, arama motoru optimizasyonu (SEO), sosyal medya gönderileri ve rapor özetlerini yönetebilmelidir. Danışmanlık şablonları da sadece birkaç tıklamayla profesyonel düzeyde raporlar oluşturmak için vazgeçilmezdir
danışmanlık için En İyi 10 AI Aracı
Günümüzde herkesin bir AI aracı var gibi görünüyor, ancak piyasadaki tüm araçlar danışmanlık için özel olarak tasarlanmış AI araçları değildir.
İnterneti kendiniz taramanıza gerek yok: 2024'ün danışmanlık için en iyi 10 AI aracını içeren bu listeye göz atın.
1. ClickUp
Evet, doğru: Dünyanın en favori proje yönetimi platformu, aynı zamanda danışmanlık hizmetleri için inanılmaz derecede kullanışlı bir AI aracıdır.
ClickUp AI, benzersiz rolüne göre uyarlanmış tek AI destekli asistandır. AI'yı aç, danışmanlık yaptığını söyle, gerisini asistan halletsin.
ClickUp AI'yı şu amaçlarla kullanabilirsiniz:
- Müşteri toplantı notlarını veya sohbet konularını özetleyin
- Toplantı gündemlerinden eylem öğeleri oluşturun
- İhtiyacınız olan tüm içeriği yazın, düzenleyin ve biçimlendirin
- Müşteri anketleri oluşturun
- Müşterileriniz için etkinlikler planlayın
Oh, ClickUp Otomasyonları'nı duydunuz mu? ClickUp, iş gününüzü ciddi şekilde basitleştirmek için 100'den fazla otomasyonla önceden yüklenmiş olarak gelir. Bunlar saf AI değildir, ancak bu tetikleyici tabanlı otomasyonlar, görev oluşturmadan yorum göndermeye ve durumları değiştirmeye kadar her şeyi halleder.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp görevleri, takımınızı projeler ve alt görevler, kontrol listeleri, yorumlar ve çok daha fazlasıyla sorumlu tutar
- ClickUp Docs ile muhteşem müşteri raporları, veri tabloları, yol haritaları ve daha fazlasını oluşturun
- ClickUp Danışmanlık Sözleşmesi Şablonu gibi şablonları kullanarak daha kısa sürede sağlam sözleşmeler oluşturun
- ClickUp CRM, tüm müşteri ilişkilerinizi tek bir platformda kaydeder, mevcut müşteri akışınızı görselleştirirken müşterilerinizle daha derin ilişkiler kurmanızı sağlar
- Projelerinizle birlikte zamanınızı, bütçenizi ve müşteri iletişimlerinizi kolayca takip edin
ClickUp sınırlamaları
- ClickUp AI yalnızca ücretli planlarda mevcuttur
- Bazı kullanıcılar, ClickUp'ın özelliklerini ilk başta biraz fazla buluyor — gerçekten çok fazla özellik var!
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Business Plus: Kullanıcı başına aylık 19 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp AI tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (8.300+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.700+ yorum)
2. Nöronlar
Çoğu AI aracı, yeni içerik oluşturan üretken AI yapar. Ancak Neurons Predict biraz farklıdır: Sizin için yaratıcı görseller üreten bir tahmine dayalı AI'dır.
Kendi reklamlarınızı, görsellerinizi, videolarınızı ve tasarımlarınızı yapmayı denediniz ama bu süreçten hoşlanmadınız mı? Neurons, veri odaklı tasarım konusunda uzmanlaşmış, danışmanlık işiniz için çok uygun bir makine öğrenimi aracıdır.
Kendi reklam kampanyalarınızdan daha fazla sonuç almak veya bir müşteriye pazar araştırması danışmanlığı sunmak istiyorsanız, Neurons müşteri verilerini yönetmek ve görselleştirmek için sahip olunması gereken bir araçtır.
Neurons'un en iyi özellikleri
- Yaratıcılığınızı sektör standartlarıyla karşılaştırın
- Karşılaştırma ölçütleri belirleyin ve tüm reklam öğelerini bu karşılaştırma ölçütleriyle karşılaştırın
- Yaratıcı içerikleri yayınlamadan önce ön testlerden geçirin
Nöronların sınırları
- Neurons, değerli içgörüler elde etmek için görsellere odaklanmıştır, bu nedenle metin yazma veya danışmanlık raporları oluşturma konusunda yardıma ihtiyacınız varsa en uygun seçenek olmayabilir
- Bazı kullanıcılar, Neurons'un dosya özellikleri gereksinimlerinin işleri zorlaştırdığını söylüyor
Neurons fiyatlandırma
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Neurons puanları ve yorumları
- G2: 5/5 (1 yorum)
- Capterra: 5/5 (2 yorum)
3. Tome
Tome, iş anlaşmalarını sizin için özetlemek için AI ve büyük dil modelleri (LLM) kullanır. Her bir harfi okur ve olası sözleşme sorunlarını tespit etmenize yardımcı olmak için kırmızı çizgiler sunar.
Peki, danışmanlık için diğer AI araçları kadar zengin özelliklere sahip mi? Hayır, ancak hukuk veya yatırım gibi sözleşmelerle uğraşan bir alanda çalışıyorsanız, bu araç bir zorunluluktur.
Sözleşme ağırlıklı bir alanda çalışmıyor olsanız bile, özellikle kurumsal müşterilerle çalışıyorsanız, sözleşmelerinizi potansiyel sorunlar açısından uzman bir AI'nın gözden geçirmesini sağlamak iyi bir fikirdir.
En iyi özellikler
- Kırmızı çizgiler, sizin için potansiyel sorunları tespit eder
- Müşterilere veya avukatlara iletmek üzere dakikalar içinde "sorun listeleri" oluşturun
- Hızlı bir şekilde pazar karşılaştırmaları yapın ve sözleşmenizin nasıl bir konumda olduğunu görün
Tome sınırlamaları
- İnsan müşteri desteği için Tome Pro'ya yükseltmeniz gerekir
- Tome'un çok fazla yorum yok
- Muhtemelen biliyorsunuzdur, ancak bilginiz olsun: Tome, insan avukatların yerini almaz
Tome fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Tome derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,8/5 (2 yorum)
- Capterra: N/A
4. Validator AI
Validator AI, startup fikirlerini doğrulayan benzersiz bir danışmanlık AI aracıdır ve tamamen ücretsizdir! Mentor chatbot'una iş fikirlerinizi doğrulamasını ve bir startup kurmakla ilgili sık sorulan soruları yanıtlamasını isteyin.
Bu AI, binlerce startup'ın verileri, melek yatırımcı kriterleri ve yalın startup yöntemleri ile eğitilmiştir. Bunu, startup'larla ilgili her şey için hızlı başlangıç kılavuzu olarak düşünün. Bu araç, startup'larla çalışan danışmanlar için idealdir, ancak kendiniz de yeni bir startup'sanız da işe yarayacaktır.
Validator AI'nın en iyi özellikleri
- Mentor chatbot ile iş fikirlerinizi ücretsiz olarak doğrulayın
- AI'dan işinizi kurmak için size özel bir "başlangıç" kılavuzu vermesini isteyin
- AI kavram analizi kullanarak potansiyel sorunları belirleyin
Validator AI sınırlamaları
- Validator'ın çok fazla yorum yok
- Ayrıca, bu listedeki diğer AI danışmanlık araçları kadar çok özellik sunmaz
Validator AI fiyatlandırması
- Ücretsiz
Validator AI derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: Yok
- Capterra: N/A
5. Hukuk Robotu
Hiç tonlarca hukuki jargon içeren devasa bir sözleşme imzalayıp "Ne imzaladım ben?" diye düşündünüz mü?
Legal Robot, yasal anlaşmaları ve sözleşmeleri sade İngilizceye çeviren bir AI danışmanlık aracıdır. Tome gibi, yasal belgelerinizin analizini otomatik olarak oluşturur ve bunları içtihat hukuku ve diğer yasal belgelerle karşılaştırır.
Legal Robot'un en iyi özellikleri
- Sözleşme analizleri gerçekleştirerek hukuki stil veya dil ile ilgili sorunları tespit edin
- Hukuk dilini sade bir dile çevirin
- Legal Robot, GDPR ve DMCA taleplerini yönetme özelliği ile birlikte gelir
Legal Robot sınırlamaları
- Legal Robot, Eylül 2024 itibarıyla henüz kullanıma açılmamıştır
- Legal Robot hukuki tavsiye değildir
Legal Robot fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Legal Robot derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: Yok
- Capterra: N/A
6. Gong
Gong, satış verileriyle ilgilidir. Üretken AI kullanarak tüm müşteri etkileşimlerini AI ile yakalar, stratejinizi bilgilendirir ve takımınızın verimliliğini korur. Gong, nihai olarak satış uygulamalarınızı yenileyerek gelirinizi artırmayı amaçlamaktadır.
Gong, satış boru hattınızı iyileştirmeniz gerekiyorsa iyi bir seçimdir, ancak satış danışmanlığı için de sağlam bir AI aracıdır. AI aracı, verilerinizi kullanarak kazanan satış stratejileri oluşturmanıza, anlaşma risklerini belirlemenize ve sonraki adımları tanımlamanıza yardımcı olur.
Gong'un en iyi özellikleri
- Müşteri etkileşimleri ve pazar dinamikleri hakkında birleşik bir görünüm elde edin
- Kazanma oranları gibi takım üyelerinizin metriklerini görsel bir gösterge panelinde görün
- Tüm platformlardaki verileri gerçek zamanlı olarak otomatik olarak yakalayın ve güncelleyin
Gong sınırlamaları
- Bazen Gong, çağrı transkriptlerini yanlış aktarır ve aksanları anlamakta zorluk çeker
- Bazı kullanıcılar Gong'un entegrasyon sorunları olduğunu söylüyor
Gong fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Gong puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (5.300+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (520+ yorum)
7. Fireflies
Çok fazla müşteri telefonunuz var mı? Elbette var, sonuçta siz bir danışmansınız. ?
Toplantı notlarınızı basitleştirmek için Fireflies'e ihtiyacınız var.
Fireflies, akıllı bir toplantı notu otomasyon aracıdır. Toplantı notlarınızı yazıya döker, özetler ve hatta arama yapılabilir bir veritabanı oluşturarak arama notlarını kolayca bulmanıza yardımcı olur. NLP'yi kullanarak sesli konuşmaları bile analiz edebilirsiniz.
Fireflies'ın en iyi özellikleri
- Birden fazla video konferans uygulamasında toplantıları otomatik olarak metne dönüştürün
- AI destekli arama, anahtar toplantı konularını filtrelemek ve belirlemek kolaylaştırır
- Yorumlar, ses klipleri ve paylaşılan toplantı notları aracılığıyla iş arkadaşlarınızla işbirliği yapın
Fireflies sınırlamaları
- Fireflies, çok sayıda görüşmesi olan kişiler için zaman kazandırır, ancak toplantılarla ilgili olmayan çok fazla özelliği yoktur
- Bazı kullanıcılar, platformun transkript doğruluğu konusunda sorun yaşadığını söylüyor
Fireflies fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları, yıllık olarak faturalandırılır
- İş: Kullanıcı başına aylık 19 $, yıllık olarak faturalandırılır
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Fireflies puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (80'den fazla yorum)
- Capterra: 4/5 (5 yorum)
8. Henchman
Bir Henchman'e sahip olmak için kötü bir kötü adam olmanıza gerek yok. Bu yasal AI danışmanlık aracı, takımınızın toplu yasal bilgilerine anında erişim sağlar. Fireflies gibi, mevcut içeriğinizde arama yaparak maddeleri ve tanımları bulmanızı sağlar.
Sözleşmeleri AI önerileriyle zenginleştirdiği için hukuk alanında çalışanlar için idealdir. AI kullanarak sözleşme işlerini analiz etmek, düzenlemek ve kolaylaştırmak için bir sözleşme veritabanı ve belge yönetim sistemi görevi görür.
Henchman'ın en iyi özellikleri
- Tek bir tıklamayla sözleşme değişikliklerini anında inceleyin
- Henchman, geçmiş verilere dayalı sözleşme önerileri sunar
- Gelişmiş filtreleme özelliğini kullanarak sözleşme türü, tarih ve taraf adına göre filtreleme yapın
Henchman sınırlamaları
- Henchman, hukuk hizmetleri için özel olarak tasarlanmıştır, bu nedenle bu hizmetlerden yararlanmıyorsanız, platformdan değer elde edemeyebilirsiniz
- Bazı kullanıcılar, gelişmiş filtrelerin bulunmasının zor olduğunu ve bunları kullanmayı unuttuklarını söylüyor
Henchman fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Henchman puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (10+ yorum)
- Capterra: N/A
9. Yeniden kullanın
Müşterileriniz için içerik oluşturan bir pazarlama ajansı mısınız? Repurpose, tam size göre bir AI danışmanlık aracıdır. Bu araç, otomatikleştirilmiş içerik iş akışlarında uzmanlaşmıştır. Repurpose'da bir gönderi oluşturun, platform bunu saniyeler içinde sizin için birden fazla platforma yayınlasın. ?
Bu otomasyon aracı, müşterileriniz için içerik yayınlamak için harcadığınız zamanı azaltmak için ş Akışı şablonları, adım adım videolar ve canlı sohbet desteği ile birlikte gelir.
En iyi özellikleri yeniden kullanın
- Repurpose'u TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, Zoom ve daha fazlasıyla entegre edin
- Dönüştürme aracını kullanarak videoları sesli podcast'lere dönüştürün
- 14 günlük ücretsiz deneme süresi boyunca 10 ses dosyası ve video yayınlayın
Sınırlamaları yeniden kullanın
- Repurpose teknik olarak bir AI aracı değildir; daha çok bir otomasyon platformudur
- Repurpose'un çok fazla yorum yok
Fiyatlandırmayı yeniden düzenleyin
- Podcaster: Kullanıcı başına aylık 12,42 dolar, yıllık faturalandırılır
- İçerik Pazarlamacısı: Kullanıcı başına aylık 20,75 dolar, yıllık olarak faturalandırılır
- Ajans: 104,08 $/ay kullanıcı başına, yıllık faturalandırılır
Derecelendirmeleri ve yorumları yeniden kullanın
- G2: Yok
- Capterra: N/A
10. ChatGPT
OpenAI'nin ChatGPT'si bir AI dahisidir. Zor bir müşteriye ayrılık e-postası mı yazmanız gerekiyor? Tamamlandı. Müşteri sunumu için bir metin mi istiyorsunuz? Sadece birkaç tıklamayla sizin olabilir.
Bu listedeki diğer danışmanlık için AI araçları görseller veya yasal sözleşmeler konusunda uzmanlaşırken, ChatGPT metin tabanlı içerik oluşturma konusunda uzmanlaşmıştır. E-posta, sosyal medya gönderileri, raporlar veya sunumlar yazarken yardıma ihtiyacınız varsa, bu araç tam size göre.
ChatGPT'nin en iyi özellikleri
- ChatGPT, çok basit bir sohbet robotu tabanlı arayüze sahiptir
- Tek bir sorgu ile raporları hızlıca özetleyin veya karmaşık konuları basitleştirin
- ChatGPT'den müşterileriniz için pazarlama kampanyası fikirleri, etkinlik planları ve daha fazlasını oluşturmasını isteyin
ChatGPT sınırlamaları
- ChatGPT sık sık çöküyor
- İstediğiniz sonuçları elde etmek için ChatGPT'ye nasıl komut vereceğinizi bilmeniz gerekir
ChatGPT fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Artı: Kullanıcı başına aylık 20 $
ChatGPT puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (340+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (20'den fazla yorum)
AI Danışmanlık Aracınızı İş Akışlarınızla Birleştirin
AI araçları hemen hemen her sektörü dönüştürüyor ve danışmanlık da buna bir istisna değil. AI danışmanlık araçlarını iş akışlarınıza entegre ederek daha akıllı çalışın ve bu süreçte müşterileriniz için olağanüstü sonuçlar elde edin.
Bir danışman olarak, müşterilerinize her koşulda destek olursunuz. Ancak sizin destek ihtiyacınız olduğunda, danışmanlık için doğru AI aracını seçin: ClickUp. AI yazma aracınızı şablonlar, görevler, belgeler ve CRM'nizle birleştirerek tüm işlerinizi aynı platformda tutun.
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