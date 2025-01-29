Danışmanlık için En İyi 10 AI Aracı: İncelemeler ve Ayrıntılı Fiyatlandırma Seçenekleri Dahil

Müşteri verilerini analiz etmek Everest Dağı'na tırmanmak gibi mi geliyor? Ya da trendleri tahmin etmek çay yapraklarından fal bakmak gibi mi geliyor? Doğru AI araçlarıyla, bu karmaşık görevleri hem müşterileriniz hem de sizin için sihirli bir deneyime dönüştürebilirsiniz.

İster deneyimli bir danışman olun ister bu alanda yeni olun, danışmanlık için AI araçları danışmanlık işinizi basitleştirir, müşterilerinize daha iyi içgörüler sağlar ve işinizi geliştirir. Bu kılavuzda, danışmanlık hizmetleri için en iyi AI araçlarını nasıl seçeceğinizi açıklayacağız ve bu iş için en sevdiğimiz 10 aracı paylaşacağız.

Yapay zeka (AI) araçları, danışmanlık firmalarının daha kısa sürede veriye dayalı kararlar almak için kullandıkları bir tür yazılımdır. AI araçları, oldukça gelişmiş makine öğrenimi algoritmaları izleyerek inanılmaz miktarda veriyi analiz eder, kalıpları belirler, eğilimleri tahmin eder ve en deneyimli veri bilimi uzmanlarını bile geride bırakan bir hız ve doğrulukla yararlı içgörüler sunar. ?

Çoğu danışman AI araçlarını şu amaçlarla kullanır:

Veri analizi : AI, devasa veri kümelerini yorumlar ve sayıları insanlardan daha hızlı, genellikle hata yapmadan anlamlandırır

Tahminler: Makine öğrenimi sayesinde AI araçları, pazar değişikliklerini ve tüketici davranışlarındaki değişimleri öngörür. Bunlar sihirli bir kristal küre değildir, ancak en yakın alternatiflerdir

Doğal Dil İşleme ( NLP ): NLP, AI aracının yazılı metinden insan duygularını doğru bir şekilde ölçtüğünü ifade eden süslü bir terim olan duygu analizi yapar

Bilgisayar görme: Bazı AI araçlarının "görebildiğini" biliyor muydunuz? Bu araçlar, bilgisayar görme teknolojisini kullanarak görüntüler, videolar ve veri grafikleri gibi görsel veriler hakkında kararlar alır

AI danışmanlık araçları, küçük danışmanlık girişimlerinin bile müşterilerine en son teknolojiye sahip çözümler sunmasını mümkün kılar ve bu da gerçek bir oyun değiştiricidir.

Müşteri veya müşteri verilerinizi ve itibarınızı bir AI'ya emanet ediyorsunuz. Akıllı içgörüler elde etmek ve müşterilerinizi etkilemek için yüksek kaliteli bir araç seçmeniz gerekir.

AI danışmanlık araçlarınızdan en iyi şekilde yararlanmak için şu özellikleri arayın:

Kullanıcı dostu arayüz: AI destekli araçları kullanmak için özel bir eğitime ihtiyacınız olmamalıdır. Zihin yoran öğrenme eğrileri olmadan sezgisel seçenekleri tercih edin

Veri görselleştirme: Müşteri veya tüketici verilerinden muhteşem grafikler oluşturan AI danışmanlık araçlarını tercih edin. Bu özellik, raporlarınıza ekstra bir profesyonellik katar, bu da danışmanlıkta olmazsa olmaz bir özelliktir

Ş Akışı otomasyonu: Aynı anda her yerde olamazsınız, bu nedenle görev devri ve veri girişi gibi Aynı anda her yerde olamazsınız, bu nedenle görev devri ve veri girişi gibi tekrarlayan süreçleri otomatikleştiren AI danışmanlık araçlarını kullanın

Tahmin: Gelecek projeksiyonları ve trendleri belirlemek, danışmanlık hizmetleri için olmazsa olmazlardır. Sonuçta, müşterileriniz sektörlerinde en son teknolojileri takip etmeniz için size güveniyorlar

Yazma araçları ve şablonlar: AI yazma aracınız, arama motoru optimizasyonu (SEO), sosyal medya gönderileri ve rapor özetlerini yönetebilmelidir. AI yazma aracınız, arama motoru optimizasyonu (SEO), sosyal medya gönderileri ve rapor özetlerini yönetebilmelidir. Danışmanlık şablonları da sadece birkaç tıklamayla profesyonel düzeyde raporlar oluşturmak için vazgeçilmezdir

ClickUp AI ile toplantı notlarını saniyeler içinde özetleyin

Günümüzde herkesin bir AI aracı var gibi görünüyor, ancak piyasadaki tüm araçlar danışmanlık için özel olarak tasarlanmış AI araçları değildir.

İnterneti kendiniz taramanıza gerek yok: 2024'ün danışmanlık için en iyi 10 AI aracını içeren bu listeye göz atın.

ClickUp AI'yı kullanarak daha hızlı yazın ve metinlerinizi, e-posta yanıtlarınızı ve daha fazlasını düzeltin

Evet, doğru: Dünyanın en favori proje yönetimi platformu, aynı zamanda danışmanlık hizmetleri için inanılmaz derecede kullanışlı bir AI aracıdır.

ClickUp AI, benzersiz rolüne göre uyarlanmış tek AI destekli asistandır. AI'yı aç, danışmanlık yaptığını söyle, gerisini asistan halletsin.

ClickUp AI'yı şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Müşteri toplantı notlarını veya sohbet konularını özetleyin

Toplantı gündemlerinden eylem öğeleri oluşturun

İhtiyacınız olan tüm içeriği yazın, düzenleyin ve biçimlendirin

Müşteri anketleri oluşturun

Müşterileriniz için etkinlikler planlayın

Oh, ClickUp Otomasyonları'nı duydunuz mu? ClickUp, iş gününüzü ciddi şekilde basitleştirmek için 100'den fazla otomasyonla önceden yüklenmiş olarak gelir. Bunlar saf AI değildir, ancak bu tetikleyici tabanlı otomasyonlar, görev oluşturmadan yorum göndermeye ve durumları değiştirmeye kadar her şeyi halleder.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

ClickUp AI yalnızca ücretli planlarda mevcuttur

Bazı kullanıcılar, ClickUp'ın özelliklerini ilk başta biraz fazla buluyor — gerçekten çok fazla özellik var!

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 19 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.300+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.700+ yorum)

2. Nöronlar

Neurons aracılığıyla

Çoğu AI aracı, yeni içerik oluşturan üretken AI yapar. Ancak Neurons Predict biraz farklıdır: Sizin için yaratıcı görseller üreten bir tahmine dayalı AI'dır.

Kendi reklamlarınızı, görsellerinizi, videolarınızı ve tasarımlarınızı yapmayı denediniz ama bu süreçten hoşlanmadınız mı? Neurons, veri odaklı tasarım konusunda uzmanlaşmış, danışmanlık işiniz için çok uygun bir makine öğrenimi aracıdır.

Kendi reklam kampanyalarınızdan daha fazla sonuç almak veya bir müşteriye pazar araştırması danışmanlığı sunmak istiyorsanız, Neurons müşteri verilerini yönetmek ve görselleştirmek için sahip olunması gereken bir araçtır.

Neurons'un en iyi özellikleri

Yaratıcılığınızı sektör standartlarıyla karşılaştırın

Karşılaştırma ölçütleri belirleyin ve tüm reklam öğelerini bu karşılaştırma ölçütleriyle karşılaştırın

Yaratıcı içerikleri yayınlamadan önce ön testlerden geçirin

Nöronların sınırları

Neurons, değerli içgörüler elde etmek için görsellere odaklanmıştır, bu nedenle metin yazma veya danışmanlık raporları oluşturma konusunda yardıma ihtiyacınız varsa en uygun seçenek olmayabilir

Bazı kullanıcılar, Neurons'un dosya özellikleri gereksinimlerinin işleri zorlaştırdığını söylüyor

Neurons fiyatlandırma

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Neurons puanları ve yorumları

G2: 5/5 (1 yorum)

Capterra: 5/5 (2 yorum)

3. Tome

Via Tome

Tome, iş anlaşmalarını sizin için özetlemek için AI ve büyük dil modelleri (LLM) kullanır. Her bir harfi okur ve olası sözleşme sorunlarını tespit etmenize yardımcı olmak için kırmızı çizgiler sunar.

Peki, danışmanlık için diğer AI araçları kadar zengin özelliklere sahip mi? Hayır, ancak hukuk veya yatırım gibi sözleşmelerle uğraşan bir alanda çalışıyorsanız, bu araç bir zorunluluktur.

Sözleşme ağırlıklı bir alanda çalışmıyor olsanız bile, özellikle kurumsal müşterilerle çalışıyorsanız, sözleşmelerinizi potansiyel sorunlar açısından uzman bir AI'nın gözden geçirmesini sağlamak iyi bir fikirdir.

En iyi özellikler

Kırmızı çizgiler, sizin için potansiyel sorunları tespit eder

Müşterilere veya avukatlara iletmek üzere dakikalar içinde "sorun listeleri" oluşturun

Hızlı bir şekilde pazar karşılaştırmaları yapın ve sözleşmenizin nasıl bir konumda olduğunu görün

Tome sınırlamaları

İnsan müşteri desteği için Tome Pro'ya yükseltmeniz gerekir

Tome'un çok fazla yorum yok

Muhtemelen biliyorsunuzdur, ancak bilginiz olsun: Tome, insan avukatların yerini almaz

Tome fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Tome derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,8/5 (2 yorum)

Capterra: N/A

4. Validator AI

Via Validator AI

Validator AI, startup fikirlerini doğrulayan benzersiz bir danışmanlık AI aracıdır ve tamamen ücretsizdir! Mentor chatbot'una iş fikirlerinizi doğrulamasını ve bir startup kurmakla ilgili sık sorulan soruları yanıtlamasını isteyin.

Bu AI, binlerce startup'ın verileri, melek yatırımcı kriterleri ve yalın startup yöntemleri ile eğitilmiştir. Bunu, startup'larla ilgili her şey için hızlı başlangıç kılavuzu olarak düşünün. Bu araç, startup'larla çalışan danışmanlar için idealdir, ancak kendiniz de yeni bir startup'sanız da işe yarayacaktır.

Validator AI'nın en iyi özellikleri

Mentor chatbot ile iş fikirlerinizi ücretsiz olarak doğrulayın

AI'dan işinizi kurmak için size özel bir "başlangıç" kılavuzu vermesini isteyin

AI kavram analizi kullanarak potansiyel sorunları belirleyin

Validator AI sınırlamaları

Validator'ın çok fazla yorum yok

Ayrıca, bu listedeki diğer AI danışmanlık araçları kadar çok özellik sunmaz

Validator AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Validator AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yok

Capterra: N/A

5. Hukuk Robotu

Legal Robot aracılığıyla

Hiç tonlarca hukuki jargon içeren devasa bir sözleşme imzalayıp "Ne imzaladım ben?" diye düşündünüz mü?

Legal Robot, yasal anlaşmaları ve sözleşmeleri sade İngilizceye çeviren bir AI danışmanlık aracıdır. Tome gibi, yasal belgelerinizin analizini otomatik olarak oluşturur ve bunları içtihat hukuku ve diğer yasal belgelerle karşılaştırır.

Legal Robot'un en iyi özellikleri

Sözleşme analizleri gerçekleştirerek hukuki stil veya dil ile ilgili sorunları tespit edin

Hukuk dilini sade bir dile çevirin

Legal Robot, GDPR ve DMCA taleplerini yönetme özelliği ile birlikte gelir

Legal Robot sınırlamaları

Legal Robot, Eylül 2024 itibarıyla henüz kullanıma açılmamıştır

Legal Robot hukuki tavsiye değildir

Legal Robot fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Legal Robot derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yok

Capterra: N/A

6. Gong

Gong aracılığıyla

Gong, satış verileriyle ilgilidir. Üretken AI kullanarak tüm müşteri etkileşimlerini AI ile yakalar, stratejinizi bilgilendirir ve takımınızın verimliliğini korur. Gong, nihai olarak satış uygulamalarınızı yenileyerek gelirinizi artırmayı amaçlamaktadır.

Gong, satış boru hattınızı iyileştirmeniz gerekiyorsa iyi bir seçimdir, ancak satış danışmanlığı için de sağlam bir AI aracıdır. AI aracı, verilerinizi kullanarak kazanan satış stratejileri oluşturmanıza, anlaşma risklerini belirlemenize ve sonraki adımları tanımlamanıza yardımcı olur.

Gong'un en iyi özellikleri

Müşteri etkileşimleri ve pazar dinamikleri hakkında birleşik bir görünüm elde edin

Kazanma oranları gibi takım üyelerinizin metriklerini görsel bir gösterge panelinde görün

Tüm platformlardaki verileri gerçek zamanlı olarak otomatik olarak yakalayın ve güncelleyin

Gong sınırlamaları

Bazen Gong, çağrı transkriptlerini yanlış aktarır ve aksanları anlamakta zorluk çeker

Bazı kullanıcılar Gong'un entegrasyon sorunları olduğunu söylüyor

Gong fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Gong puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (5.300+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (520+ yorum)

7. Fireflies

Fireflies aracılığıyla

Çok fazla müşteri telefonunuz var mı? Elbette var, sonuçta siz bir danışmansınız. ?

Toplantı notlarınızı basitleştirmek için Fireflies'e ihtiyacınız var.

Fireflies, akıllı bir toplantı notu otomasyon aracıdır. Toplantı notlarınızı yazıya döker, özetler ve hatta arama yapılabilir bir veritabanı oluşturarak arama notlarını kolayca bulmanıza yardımcı olur. NLP'yi kullanarak sesli konuşmaları bile analiz edebilirsiniz.

Fireflies'ın en iyi özellikleri

Birden fazla video konferans uygulamasında toplantıları otomatik olarak metne dönüştürün

AI destekli arama, anahtar toplantı konularını filtrelemek ve belirlemek kolaylaştırır

Yorumlar, ses klipleri ve paylaşılan toplantı notları aracılığıyla iş arkadaşlarınızla işbirliği yapın

Fireflies sınırlamaları

Fireflies, çok sayıda görüşmesi olan kişiler için zaman kazandırır, ancak toplantılarla ilgili olmayan çok fazla özelliği yoktur

Bazı kullanıcılar, platformun transkript doğruluğu konusunda sorun yaşadığını söylüyor

Fireflies fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları, yıllık olarak faturalandırılır

İş: Kullanıcı başına aylık 19 $, yıllık olarak faturalandırılır

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Fireflies puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (80'den fazla yorum)

Capterra: 4/5 (5 yorum)

8. Henchman

Henchman aracılığıyla

Bir Henchman'e sahip olmak için kötü bir kötü adam olmanıza gerek yok. Bu yasal AI danışmanlık aracı, takımınızın toplu yasal bilgilerine anında erişim sağlar. Fireflies gibi, mevcut içeriğinizde arama yaparak maddeleri ve tanımları bulmanızı sağlar.

Sözleşmeleri AI önerileriyle zenginleştirdiği için hukuk alanında çalışanlar için idealdir. AI kullanarak sözleşme işlerini analiz etmek, düzenlemek ve kolaylaştırmak için bir sözleşme veritabanı ve belge yönetim sistemi görevi görür.

Henchman'ın en iyi özellikleri

Tek bir tıklamayla sözleşme değişikliklerini anında inceleyin

Henchman, geçmiş verilere dayalı sözleşme önerileri sunar

Gelişmiş filtreleme özelliğini kullanarak sözleşme türü, tarih ve taraf adına göre filtreleme yapın

Henchman sınırlamaları

Henchman, hukuk hizmetleri için özel olarak tasarlanmıştır, bu nedenle bu hizmetlerden yararlanmıyorsanız, platformdan değer elde edemeyebilirsiniz

Bazı kullanıcılar, gelişmiş filtrelerin bulunmasının zor olduğunu ve bunları kullanmayı unuttuklarını söylüyor

Henchman fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Henchman puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (10+ yorum)

Capterra: N/A

9. Yeniden kullanın

Repurpose aracılığıyla

Müşterileriniz için içerik oluşturan bir pazarlama ajansı mısınız? Repurpose, tam size göre bir AI danışmanlık aracıdır. Bu araç, otomatikleştirilmiş içerik iş akışlarında uzmanlaşmıştır. Repurpose'da bir gönderi oluşturun, platform bunu saniyeler içinde sizin için birden fazla platforma yayınlasın. ?

Bu otomasyon aracı, müşterileriniz için içerik yayınlamak için harcadığınız zamanı azaltmak için ş Akışı şablonları, adım adım videolar ve canlı sohbet desteği ile birlikte gelir.

En iyi özellikleri yeniden kullanın

Repurpose'u TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, Zoom ve daha fazlasıyla entegre edin

Dönüştürme aracını kullanarak videoları sesli podcast'lere dönüştürün

14 günlük ücretsiz deneme süresi boyunca 10 ses dosyası ve video yayınlayın

Sınırlamaları yeniden kullanın

Repurpose teknik olarak bir AI aracı değildir; daha çok bir otomasyon platformudur

Repurpose'un çok fazla yorum yok

Fiyatlandırmayı yeniden düzenleyin

Podcaster: Kullanıcı başına aylık 12,42 dolar, yıllık faturalandırılır

İçerik Pazarlamacısı: Kullanıcı başına aylık 20,75 dolar, yıllık olarak faturalandırılır

Ajans: 104,08 $/ay kullanıcı başına, yıllık faturalandırılır

Derecelendirmeleri ve yorumları yeniden kullanın

G2: Yok

Capterra: N/A

10. ChatGPT

ChatGPT aracılığıyla

OpenAI'nin ChatGPT'si bir AI dahisidir. Zor bir müşteriye ayrılık e-postası mı yazmanız gerekiyor? Tamamlandı. Müşteri sunumu için bir metin mi istiyorsunuz? Sadece birkaç tıklamayla sizin olabilir.

Bu listedeki diğer danışmanlık için AI araçları görseller veya yasal sözleşmeler konusunda uzmanlaşırken, ChatGPT metin tabanlı içerik oluşturma konusunda uzmanlaşmıştır. E-posta, sosyal medya gönderileri, raporlar veya sunumlar yazarken yardıma ihtiyacınız varsa, bu araç tam size göre.

ChatGPT'nin en iyi özellikleri

ChatGPT, çok basit bir sohbet robotu tabanlı arayüze sahiptir

Tek bir sorgu ile raporları hızlıca özetleyin veya karmaşık konuları basitleştirin

ChatGPT'den müşterileriniz için pazarlama kampanyası fikirleri, etkinlik planları ve daha fazlasını oluşturmasını isteyin

ChatGPT sınırlamaları

ChatGPT sık sık çöküyor

İstediğiniz sonuçları elde etmek için ChatGPT'ye nasıl komut vereceğinizi bilmeniz gerekir

ChatGPT fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 20 $

ChatGPT puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (340+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (20'den fazla yorum)

AI Danışmanlık Aracınızı İş Akışlarınızla Birleştirin

AI araçları hemen hemen her sektörü dönüştürüyor ve danışmanlık da buna bir istisna değil. AI danışmanlık araçlarını iş akışlarınıza entegre ederek daha akıllı çalışın ve bu süreçte müşterileriniz için olağanüstü sonuçlar elde edin.

Bir danışman olarak, müşterilerinize her koşulda destek olursunuz. Ancak sizin destek ihtiyacınız olduğunda, danışmanlık için doğru AI aracını seçin: ClickUp. AI yazma aracınızı şablonlar, görevler, belgeler ve CRM'nizle birleştirerek tüm işlerinizi aynı platformda tutun.

Nasıl çalıştığını merak mı ediyorsunuz? ClickUp AI'yı hemen ücretsiz deneyin.