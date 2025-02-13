2025'in En İyi 10 Danışmanlık CRM'leri

Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) sisteminiz sizin için mi çalışıyor, yoksa size karşı mı çalışıyor? İster butik bir firma ister dört büyük şirketten biri olun, takımınız için en iyi danışmanlar için CRM'ye ihtiyacınız var. 🙌

Global Management Consulting Market 2024 raporuna göre, danışmanlık sektörünün değeri 2022 yılında 307,62 milyar dolar olarak hesaplandı ve bu rakamın 2028 yılına kadar 511,88 milyar dolara çıkması bekleniyor. Büyük sayılar genellikle büyük satışlara dönüşse de, aynı zamanda büyük bir tükenmişliğe de yol açabilir (yani geç saatlere kadar çalışma, hafta sonları çalışma, birden fazla fincan kahve içme). ☕

Danışmanlık takımınızın daha akıllı çalışmasına yardımcı olmak için, görevleri otomatikleştiren, takibi kolaylaştıran, satış faaliyetlerini kaydeden ve nihayetinde anlaşmaları kapatmayı kolaylaştıran bir CRM sistemine ihtiyacınız var.

Neyse ki, sizin için ön hazırlıkları tamamladık. Aşağıda, danışmanlık firmaları için en iyi 10 CRM'nin listesini bulabilirsiniz.

Danışmanlar için bir CRM'de nelere dikkat etmelisiniz?

Bu ilk 10 listesini en iyi seçimlerinize dönüştürmeden önce, nelere dikkat etmeniz gerektiğini bilmeniz gerekir. CRM seçim sürecinde, aşağıdaki olmazsa olmaz özellikleri ön planda tutun:

Yerel entegrasyonlar: CRM yazılım sisteminin amacı, satış sürecini ve genel iş süreçlerini basitleştirmektir. Bu nedenle, sisteminizin e-posta pazarlama, e-ticaret, muhasebe veya yardım masası platformlarınızla entegre olması gerekecektir

Özel hesap özellikleri: CRM yazılım sistemleri, kullanıma hazır haldeyken oldukça katı olabilir. Özel alanlar, raporlar ve görünümler aracılığıyla benzersiz ihtiyaçlarınızı karşılayan sistemleri arayın

Destek ekipleri: Şirket içinde bir CRM yöneticiniz yoksa, çözümünüzü özelleştirmenize yardımcı olacak sohbet, telefon veya e-posta desteği sunan bir platforma ihtiyacınız olacaktır

Otomatikleştirilmiş iş akışları: Doğru CRM stratejisi, işinizde sayısız saat tasarrufu sağlayabilir. Doğru CRM stratejisi, işinizde sayısız saat tasarrufu sağlayabilir. Satış faaliyetlerinin oluşturulmasını, takip görevlerini veya sözleşme onay süreçlerini otomatikleştirebilen bir platform arayın. CRM sistemleri, satış süreçlerini pazarlama ekibiyle birleştiren pazarlama otomasyonu özellikleri sunuyorsa daha da iyidir.

Danışmanlar için En İyi 10 CRM

Danışmanlık şirketiniz için en iyi CRM platformunu mu arıyorsunuz? Bu listeyi kullanarak benzersiz ihtiyaçlarınıza uygun bir çözüm bulun.

Önceden oluşturulmuş otomasyon tariflerini kullanın veya ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin, böylece takımınız en önemli konulara odaklanabilir

ClickUp, her boyuttaki danışmanlık şirketi için son derece özelleştirilebilir bir CRM aracı sunar. Danışmanların Belgeler, Sohbet ve Beyaz Tahtalar aracılığıyla işbirliği yapabileceği hepsi bir arada verimlilik merkezi olan ClickUp, mevcut müşterilere daha iyi hizmet verirken daha fazla anlaşma yapmanızı sağlar. 🤩

Danışmanlık firmaları, potansiyel müşteriler oluşturmak, müşteri desteği sağlamak ve mevcut müşterilere ek satış yapmak için ClickUp'ın CRM araçlarından yararlanabilir. Başlamak için danışmanlık ekibiniz ClickUp'ın CRM şablonunu indirebilir, ardından görünümleri, durumları ve alanları işinize göre özelleştirebilir.

Kapsamlı gösterge paneli bileşenleri sayesinde danışmanlar, yönetici ekibiyle üç aylık toplantılar için bireysel hesaplar veya satış boru hattı hakkında kolayca veri toplayabilir. Müşteri yönetiminde zaman kazanmak için takım üyeleri, özelleştirilebilir otomatik iş akışlarını kullanarak görevler atayabilir, teklifler oluşturabilir ve yöneticilerin onayını alabilir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

10 özelleştirilebilir görünümle hedef kitlenizi bir bakışta anlayın

Müşteri ömür değeri, anlaşma boyutları ve diğer analizler dahil olmak üzere 50'den fazla gösterge paneli bileşeni kullanarak müşteri verilerini yönetici takımınıza kolayca sunun

Web formlarını entegre ederek yeni potansiyel müşterilerin verilerini yakalayın ve görevleri otomatik olarak atayın

ClickUp'ın Mobil CRM'ini kullanarak seyahat ederken müşterileri ve potansiyel müşterileri kolayca yönetin

Yerleşik danışmanlık şablonlarıyla satış faaliyetlerini izleyin

Sorunsuz e-posta yönetimi ile müşteri iletişimi hızlandırın ve takım üyelerinin aynı sayfada kalmasını sağlayın

Görevleri atayan, durum güncellemelerini tetikleyen, ekip arkadaşlarını uyaran ve nihayetinde anlaşmaları daha hızlı sonuçlandıran otomatik iş akışları sayesinde anlaşmaları daha hızlı sonuçlandırın

Özel etiketler kullanarak hesaplarınızı düzenli tutun ve müşterilerinize daha iyi hizmet verin

Müşteri bilgileri, proje ayrıntıları ve danışmanlık işlerinizle ilgili diğer veriler için Özel Alanlar oluşturun

CRM yazılımınızı Dropbox, Slack, Zoom, Loom ve diğerleri gibi 1.000'den fazla popüler araçla entegre ederek zaman kazanın

Özel durumlar ekleyerek danışmanlık işinizin satış sürecini otomatikleştirin, böylece hangi anlaşmaların ilerleme aşamasında olduğunu, teklif alındığını veya tamamlanmak üzere olduğunu bilirsiniz

ClickUp sınırlamaları

Çok sayıda özellik, basit bir proje yönetimi aracı arayanlar için fazla gelebilir

Yeni danışmanları CRM sistemine dahil etmek birkaç gün sürebilir

Tüm CRM şablonları mobil uygulamada (henüz) mevcut değildir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.500+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.700+ yorum)

2. HubSpot

hubSpot aracılığıyla

Dünya çapında 100.000'den fazla müşterisi olan HubSpot, potansiyel müşterileri satış sürecinde bir adım daha ileriye taşır.

Butik danışmanlık firmalarından kurumsal danışmanlık firmalarına kadar her türlü işletme için tasarlanan HubSpot'un CRM platformu, verileri otomatik olarak kaydederek müşteri deneyimini basitleştirir. HubSpot CRM, danışmanların iş e-postalarıyla entegre olarak kuruluş genelindeki satış faaliyetlerini izler. Danışmanlar, snippet'ler, e-posta yanıtları veya otomatik kampanyalar aracılığıyla potansiyel müşterilerle iletişim kurabilir.

HubSpot CRM paketi, HubSpot'un pazarlama araçlarıyla birlikte gelir ve e-posta pazarlama kampanyaları başlatmanıza, web trafiğini analiz etmenize ve potansiyel müşteri oluşturmayı basitleştirmek için özel web formları oluşturmanıza olanak tanır. Reklam yönetimi, e-posta yanıt izleme ve canlı sohbet araçlarıyla HubSpot, pazarlama ve satış takımlarınızın daha sorunsuz çalışmasını sağlar.

HubSpot'un en iyi özellikleri

Görev yönetimi ve CRM işlevlerini tek bir yerde tutarak danışmanlarınızın günlük görevlerini kolaylaştırın

Gmail veya Outlook ile entegre ederek danışmanlık işleriniz için etkinlikleri otomatik olarak kaydedin

Mobil uygulama sayesinde danışmanlarınızın hareket halindeyken de verimli çalışmasını sağlayın

Kısa, yeniden kullanılabilir metin blokları olan snippet'leri kullanarak müşteri desteğini basitleştirin

Sürükle ve bırak oluşturucu ile özel formlar aracılığıyla potansiyel müşteri verilerini kolayca toplayın

HubSpot sınırlamaları

Daha düşük fiyat kademeleri, bazı temel özellikleri içermez

Görünümler gibi bazı özelliklerde özelleştirme eksikliği olabilir

Profesyonel plan, butik danışmanlık firmaları veya bağımsız danışmanlar için çok pahalı olabilir

HubSpot fiyatlandırması

CRM Suite Ücretsiz Araçlar: 0 $

CRM Suite Starter: Kullanıcı başına aylık 20 $

CRM Suite Professional: Kullanıcı başına aylık 1.600 $

HubSpot değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)

3. Zoho CRM

zoho CRM aracılığıyla

Zoho'nun kullanıcı dostu CRM platformu, potansiyel müşteri yönetimi, anlaşma yönetimi ve sözleşme yönetimini tek bir yerden kolayca gerçekleştirmenizi sağlar. Danışmanlar, potansiyel müşterileri puanlayarak dönüşüm olasılığı en yüksek anlaşmaları belirleyebilir. Bundan sonra, Zoho CRM'nin otomasyon araçları müşteri iletişimini kolaylaştırır ve yönetici onayını almayı kolaylaştırır.

Zoho CRM, web'den müşteri adayı formları, canlı sohbet ve e-posta pazarlama kampanyaları dahil olmak üzere Zoho'nun yerleşik pazarlama araçlarıyla senkronizasyon sağlar. Zoho ayrıca, mevcut müşterilere daha iyi hizmet vermek ve onlara ek satış yapmak için Zendesk veya Salesforce Desk gibi popüler destek araçlarıyla entegrasyonlar da sunar.

Zoho CRM'nin en iyi özellikleri

Modül başına 500 özel alan ile kişi yönetimini kişiselleştirin

CRM yöneticilerinin sanal ortamda yeni araçları, alanları veya modülleri test etmesine izin verin

Kullanıcı başına 1.000 e-posta bildirimi ile danışmanlık takımınızın verimliliğini artırın

Sınırsız e-posta şablonları ile satış ve pazarlama otomasyonu çabalarınızı senkronize edin

Modül başına 100 web-to-lead formu kullanarak yeni potansiyel müşteri verilerini kolayca toplayın

Zoho CRM sınırlamaları

Bazı özel fonksiyonlar kodlama bilgisi gerektirir ve bu da bazı danışmanlık firmaları için zor olabilir

Kullanıma hazır modüller sınırlı olabilir ve benzersiz iş ihtiyaçlarınıza göre platformu özelleştirmek için bir yönetici işe almanız gerekebilir

Zoho CRM fiyatlandırması

Standart: Kullanıcı başına aylık 14 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 23 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 40 ABD doları

Ultimate: Kullanıcı başına aylık 52 $

Zoho CRM puanları ve yorumları

G2: 4/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (6.000'den fazla yorum)

4. Keap

keap aracılığıyla

Keap'in CRM çözümleri, küçük işletmeler için özel olarak geliştirilmiştir. G2'nin En İyi Yazılım Ödülleri'nde hem satış hem de pazarlama ürünleri kategorisinde ilk 50'de yer alan Keap, kullanım kolaylığı ve birinci sınıf müşteri desteği ile tanınır.

Keap, potansiyel müşteri toplama, potansiyel müşteri takibi, faturalandırma, potansiyel müşteri geliştirme ve ödeme tahsilatını tek bir yerden yönetir. Yerleşik pazarlama araçları, mevcut müşterileri sisteme dahil etmenize ve onlardan tavsiye almanıza olanak tanır.

Genel olarak, Keap'in anahtar özellikleri, yoğun işlere daha az zaman harcamanızı sağlar, böylece satış takımınız daha fazla potansiyel müşteriyi müşteriye dönüştürmeye odaklanabilir.

Keap'in en iyi özellikleri

Tüm danışmanlık müşterileriniz için fatura gönderin, teklifler oluşturun ve ödemeleri kabul edin

Keap'in mobil uygulaması ile danışmanların hareket halindeyken de verimli çalışmasını sağlayın

İletişim kayıtlarından doğrudan e-posta, sosyal medya, sohbet desteği ve diğer araçlar aracılığıyla potansiyel müşterilerle iletişime geçin

CRM aracınızı Gmail, PayPal, QuickBooks ve daha fazlası gibi popüler platformlarla kolayca senkronize edin

E-posta şablonları, tetikleyiciler ve segmentlere ayrılmış e-posta kampanyaları sayesinde potansiyel müşterilerle iletişim için daha az zaman harcayın

Keap sınırlamaları

Potansiyel müşteri puanlama veya gelişmiş raporlama gibi bazı temel özellikler pro planında mevcut değildir

Takvim uygulaması gibi bazı CRM yazılımı özelliklerinde bazı özel ayarlamalar eksik

Keap fiyatlandırması

Pro: İki kullanıcı için aylık 159 $

Maksimum: Üç kullanıcı için aylık 229 $

Keap puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4. 1/5 (1.000'den fazla yorum)

5. Bitrix24

via Bixtrix24

35'ten fazla iş aracıyla Bitrix24, dünya çapında 12 milyon şirketin daha verimli çalışmasına yardımcı oluyor.

Büyüyen işletmeler, Bitrix24 ile satış faaliyetlerini, pazarlama kampanyalarını ve iş operasyonlarını tek bir platformda yürütebilir. Sürükle ve bırak web sitesi oluşturucu, iş akışı otomasyonu, yardım masası, SMS pazarlama ve e-ticaret araçlarıyla Bitrix24, yeni iş anlaşmaları yaparken mevcut müşteri ilişkilerini güçlendirebilir.

Ayrıca, Bitrix24'ün CRM araçları, danışmanların zaman takibi günlüklerini göndermelerine, KPI'ları izlemelerine, görevleri atamalarına ve potansiyel müşterileri dönüştürmelerine olanak tanır. Canlı sohbetler, web formları ve VoIP telefon sistemleri müşteri hizmetlerini kolaylaştırırken, birleşik çalışma alanı tüm müşteri belgelerini tek bir yerde saklamanıza olanak tanır.

Bitrix24'ün en iyi özellikleri

Danışmanlık işiniz için tüm belgeleri bulut tabanlı bir depolama sisteminde oluşturun, düzenleyin ve paylaşın

Çevrimiçi zaman saati, video konferans ve çevrimiçi görevlerden yararlanarak uzaktaki çalışanların verimliliğini koruyun

Pazarlama kampanyaları başlatın ve potansiyel müşterileri satış hunisinden aşağıya doğru ilerletmek için açılış sayfaları oluşturun

Müşterilere teklifler gönderin ve faturalarınızı gönderin

Bitrix24'ün müşteri izleme yazılımını kullanarak müşteri yeniden etkinleştirme ile eski müşterilerin ilgisini yeniden çekin

Bitrix24 sınırlamaları

CRM yazılımına aşina olmayanlar için biraz zor olabilecek bir öğrenme eğrisi vardır

Web sitesi oluşturucu, insan kaynakları yönetimi, proje yönetimi ve diğer araçların tümü tek bir platformda bulunması, basit bir CRM platformu arayan kişiler için çok karmaşık olabilir

CRM analitiği, tetikleyiciler, zorunlu alanlar ve e-posta entegrasyonu gibi bazı temel özellikler ücretsiz planda mevcut değildir

Bitrix24 fiyatlandırması

Temel: Beş kullanıcı için aylık 43 ABD doları

Standart: 50 kullanıcı için aylık 87 ABD doları

Profesyonel: 100 kullanıcı için aylık 175 $

Enterprise: 250 kullanıcı için aylık 325 $'dan başlayan fiyatlarla (10.000 kullanıcıya kadar özelleştirilebilir)

Bitrix24 puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (400+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (700+ yorum)

6. Freshworks

freshworks aracılığıyla

Freshworks CRM veya Freshsales, dünya çapında 60.000 işletmenin güvendiği bir platformdur.

Freshworks, yapay zeka (AI) kullanarak dönüşüm olasılığı en yüksek potansiyel müşterileri belirler ve takip iletişimini otomatikleştirir. Pipeline Management 2.0 ile kullanıcılar, anlaşma performansını tahmin edebilir, potansiyel müşterilerle etkileşim kurabilir, yöneticiler için gelir tahmini yapabilir ve nihayetinde anlaşmaları satış sürecinde ilerletebilir.

Danışmanlar, etkinlik zaman çizelgeleri, özelleştirilebilir görünümler, önemli kartlar ve birden çok satış dizisi sayesinde potansiyel müşterileri hakkında 360 derecelik bir görünüm elde edebilir.

Freshworks'ün en iyi özellikleri

Satış takımları ve bölge yönetimi kullanarak komisyon anlaşmazlıklarını önleyin

AI tabanlı içgörüler ve sürükle ve bırak iletişim kartları ile satış tahminlerinizi daha iyi görselleştirin

AI destekli kişi puanlama ve satış dizileriyle potansiyel müşterileri daha verimli bir şekilde kapatın

Farklı danışmanlık hizmetleri için birden fazla satış boru hattı oluşturun

Yerleşik sohbet, e-posta ve telefon destek araçlarıyla potansiyel müşteriler ve müşterilerle işbirliği yapın

Freshworks sınırlamaları

Mobil sürümde masaüstü sürümünde bulunan bazı özellikler yoktur

Freshsales, Freshdesk , Freshmarketer veya Freshservice gibi diğer Freshworks platformlarından farklı bir platform olduğundan, hangi özelliklerin hangi kategoriye girdiğini anlamak zor olabilir

Freshworks fiyatlandırması

Freshsales Ücretsiz: 0 $

Freshsales Growth: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Freshsales Pro: Kullanıcı başına aylık 39 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 69 $

Freshworks puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (500'den fazla yorum)

7. Salesforce

salesforce aracılığıyla

Salesforce CRM veya Salesforce Sales Cloud, etkinlik yönetimi, potansiyel müşteri yönetimi ve fırsat yönetimini tek bir yerden gerçekleştirmenizi sağlar.

Salesforce, potansiyel müşteri yönlendirme, potansiyel müşteri puanlama, e-posta verimliliği, potansiyel müşteri metrikleri, özel gösterge panelleri ve raporlar ile sözleşme oluşturma özellikleri sunarak potansiyel müşterileri son aşamaya taşımanıza olanak tanır.

Eksik bir şey mi var? Lightning App Builder ile kendi Salesforce uygulamanızı bile oluşturabilirsiniz.

Salesforce'un en iyi özellikleri

Fırsat puanlaması ile hangi potansiyel müşterilerin dönüşüm olasılığının en yüksek olduğunu görün

Ürün fiyatlarını atayın, satış siparişleri oluşturun, teklifler hazırlayın ve onay için sözleşmeleri tek bir platformdan gönderin

Salesforce Chatter ile diğer danışmanlar veya üçüncü taraflarla işbirliği yapın

Vaka yönetimi ile daha fazla ek satış fırsatı yaratın ve mevcut müşterilerin özel ihtiyaçlarını karşılayın

Dosya depolama ile tüm müşteri belgelerini tek bir yerde saklayın

Salesforce sınırlamaları

Görünümler gibi bazı özelleştirmeler mobil uygulamada kullanılamaz

Kullanıma hazır çözümü benzersiz iş süreçlerinize göre özelleştirmek için bir Salesforce danışmanı veya geliştiricisinin desteğine ihtiyacınız olabilir

Salesforce fiyatlandırması

Sales Cloud Starter: Kullanıcı başına aylık 25 ABD doları

Sales Cloud Professional: Kullanıcı başına aylık 80 $

Sales Cloud Enterprise: Kullanıcı başına aylık 165 ABD doları

Sales Cloud Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 330 $

Salesforce puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (15.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (17.000+ yorum)

8. Capsule

capsule aracılığıyla

Capsule, küçük ve orta ölçekli danışmanlık firmaları için tasarlanmış, basit ve öğrenmesi kolay bir CRM platformudur. Kullanıcı deneyimi, bazı rakiplere göre daha az öğrenme eğrisi gerektirir, böylece kısa sürede kullanıma başlayabilirsiniz.

Capsule, satış sürecindeki dönüm noktalarını izlemenizi, toplantı ve randevular için görevler oluşturmanızı, hatırlatıcı e-postalar göndermenizi, otomatik onay süreçleri oluşturmanızı ve pazarlama dizilerini tetikleyiciler oluşturmanızı sağlar.

Ayrıca danışmanlar, CRM'lerini Gmail veya Outlook ile sorunsuz bir şekilde senkronize ederek potansiyel müşteri etkinliklerini otomatik olarak kaydedebilir.

Capsule'un en iyi özellikleri

CRM platformunuzu Microsoft 365, Google, Xero, Mailchimp ve Zapier gibi popüler platformlarla entegre edin

İş akışı otomasyonları ve 1.000 AI asistanı ile zaman kazanın ve danışmanlık şirketinizin karlılığını artırın

Farklı danışmanlık hizmetleri için farklı satış süreçleri oluşturun

Kullanımı kolay e-posta şablonlarıyla (Enterprise Planında 500 adede kadar) gelen kutunuzda daha az zaman geçirin

Kazanılan/kaybedilen fırsatlar, satış süreci büyümesi ve ortalama fırsat süresi hakkında 10'dan fazla raporla fırsatlarınızı anlayın

Capsule sınırlamaları

Capsule, birçok rakibine göre daha küçük bir pazar payına sahip yeni bir şirkettir, bu nedenle çok az sayıda inceleme ve vaka çalışmasıyla artılarını ve eksilerini anlamak zordur

Raporlama özellikleri birçok rakibe göre daha zayıftır

Kapsül fiyatlandırma

Ücretsiz

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 18 $

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 36 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 54 $

Kapsül derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (90+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

9. Salesflare

salesflare aracılığıyla

2022 yılında Capterra tarafından CRM sistemleri için En İyi Değer ve En Kolay Kullanım ödüllerine layık görülen Salesflare, işlerini büyütmek isteyenler için vazgeçilmez bir seçenek haline geliyor.

Salesflare, satış döngüsü sırasında zaman kazanmak isteyen B2B işletmeleri için oluşturulmuş bir CRM sağlayıcısıdır. Basit ama etkili platform, hesap yönetimi, boru hattı yönetimi ve pazarlama otomasyonunu tek bir yerden gerçekleştirir.

Salesflare ile danışmanlar, e-posta dizileri oluşturabilir, hedef kitlelerini segmentlere ayırabilir, web ziyaretçilerini izleyebilir ve raporlar ile gösterge panelleri oluşturabilir, hepsi tek bir konumdan.

Salesflare'in en iyi özellikleri

Web izleme komut dosyası aracılığıyla bağlantıları ve web sitesi ziyaretlerini izleyin

CRM'nizi Gmail, Microsoft 365, iCloud veya LinkedIn hesaplarınızla entegre edin

Halka açık kaynaklarla mevcut hesaplarınızı ve kişilerinizi zenginleştirin

Takip etmek, not eklemek, e-postalara yanıt vermek veya toplantılara katılmak için otomatik hatırlatıcılar alın, böylece müşteri iletişimi konusunda hiçbir şeyi kaçırmayın

Ücretsiz oryantasyon ve bire bir eğitim oturumu ile sistemi kullanmayı öğrenin

Salesflare sınırlamaları

Genç bir şirket ve rakipleri kadar çok entegrasyona sahip değil

Özel raporlar gibi bazı olmazsa olmaz özellikler yalnızca pro veya kurumsal planlarda mevcuttur

Salesflare fiyatlandırması

Büyüme: Kullanıcı başına aylık 29 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 49 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 99 $

Salesflare puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

10. Pipedrive

pipedrive aracılığıyla

Yaklaşık 180 ülkede 100.000 ücretli müşterisi bulunan danışmanlık firmaları, basit kullanıcı deneyimi nedeniyle Pipedrive'ı tercih ediyor. Pipedrive ile mevcut bir şablondan satış boru hattınızı oluşturabilir, ardından satış tahminleri, potansiyel müşteri segmentasyonu ve takip faaliyetlerini tek bir yerden gerçekleştirebilirsiniz.

Ayrıca, Pipedrive'ın CRM yazılım çözümleri e-posta pazarlama ve proje yönetimi araçlarıyla birlikte gelir.

Pipedrive'ın en iyi özellikleri

CRM danışmanlık platformunuzu Google, Xero, Asana, Slack ve Kixie dahil 400'den fazla araçla senkronize edin

Özelleştirilebilir çevrimiçi formlar aracılığıyla potansiyel müşteriler oluşturun ve nitelendirin

CRM uygulama süreci boyunca, satış döngünüzü taklit eden kişiselleştirilmiş bir boru hattı oluşturun

Kârlı fırsatları belirlemek için yapay zeka teknolojisinden yararlanın

Yeni anlaşmalar ve satış faaliyetleri konusunda iş arkadaşlarınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Pipedrive sınırlamaları

Yerel entegrasyonlar azdır ve çoğu üçüncü taraf aracı Zapier üzerinden yönlendirilmelidir

Otomatikleştirilmiş iş akışları için tetikleyiciler kullanılamaz

Pipedrive fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 14,90 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 27,90 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 49,90 $

Güç: Kullanıcı başına aylık 64,90 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 99 $

Pipedrive puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (2.000'den fazla yorum)

Danışmanlar için En İyi CRM'yi Bulun

Doğru CRM platformu, danışmanlarınızın zamanından tasarruf etmesini sağlar, mevcut müşterilere ek satış yapmayı ve yeni anlaşmalar kapatmayı kolaylaştırır ve tüm iletişim bilgilerini tek bir yerde saklar. Yeni bir sistem seçmek zor olabilir, ancak doğru otomasyonlara, özelleştirmelere ve gerekli raporlara sahip bir sistem seçmek, satış takımınızın daha verimli çalışmasını sağlayabilir. 👊

ClickUp, her boyuttaki danışmanlık firması için en iyi seçimdir. Neden mi? 1.000'den fazla entegrasyon, 50 özelleştirilebilir bileşen, 10 özelleştirilebilir görünüm ve mevcut CRM şablonları ile benzersiz ihtiyaçlarınıza göre şekillendirilebilir. ClickUp ile danışmanlarınız, satış hunisinden potansiyel müşterileri geçirmek için daha az zaman harcayıp, en son anlaşmalarını kutlamak için daha fazla zaman ayırabilir.

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