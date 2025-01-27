2025'in En İyi 10 Gong Alternatifi ve Rakibi

Gong. io, satış temsilcilerine yapay zeka (AI) yardımıyla içgörülerini, etkileşimlerini ve gelirlerini ölçeklendirme olanağı sunar. Ancak bu alanda tek araç bu değildir. Son yıllarda ortaya çıkan çok sayıda Gong alternatifi ile, rekabetin nasıl şekillendiğini görmek ve bu aracın hala sizin için doğru araç olup olmadığını anlamak için bir göz atmaya değer.

Bu kılavuzda, Gong'un en iyi alternatiflerine göz atacağız. En iyi özelliklerini, sınırlamalarını ve fiyatlarını inceleyeceğiz. Bu popüler zeka yazılımına, size zengin satış içgörüleri ve daha fazlasını sunabilecek yeni bir alternatif olup olmadığını keşfedelim. ?

Gong alternatifi ararken nelere dikkat etmelisiniz?

Gong, satış ve gelir ekipleri tarafından AI destekli gelir zekası ve satış etkinleştirme SaaS platformu olarak tercih edilmektedir, bu nedenle bir alternatif düşünürken benzer özelliklere ihtiyacınız olması mantıklıdır. Müşterilerinizin etkileşimleri hakkında içgörüler elde etmenizi sağlayan araçlara dikkat edin. Doğru araç, bu verileri analiz etmenize yardımcı olarak daha fazla anlaşma yapmanızı, verimliliği artırmanızı ve gelirinizi yükseltmenizi sağlayacaktır.

Gong'un en iyi alternatiflerini değerlendirirken, aşağıdaki alanlara özellikle dikkat edin:

Kullanım kolaylığı: Satış platformu kullanımı kolay mı? Öğrenmesi zor mu?

Özellik seti: İhtiyacınız olan tüm özelliklere sahip mi? Bazıları eksik mi? Aşırı mı?

Uyumluluk: Gong alternatifi mevcut teknoloji yığınınızla çalışacak mı? Diğer araçların da yerini alabilir mi?

Fiyatlandırma : Yeni araç Gong'dan daha mı pahalı yoksa daha mı ucuz? Bütçenize uygun mu?

Derecelendirmeler ve yorumlar: Gerçek kullanıcılar bu araç hakkında ne düşünüyor? Yüksek puan aldı mı?

Her satış takımının kendine özgü ihtiyaçları vardır, ancak yukarıdaki özellikler yeni Gong alternatifinizde kesinlikle aramanız gereken özelliklerdir. Standart satış etkileşim platformu özelliklerinin yanı sıra otomatik arama, satış koçluğu, toplantı özetleri ve daha fazlasına ihtiyacınız olup olmadığını düşünün. Hedeflerinizi ve en iyi nasıl çalıştığınızı düşünün ve bunu Gong'un en iyi alternatiflerinin kısa bir listesini oluşturmak için kullanın.

Satış Takımları için En İyi 10 Gong Alternatifi

ClickUp AI, satış takımlarının e-posta metinlerini düzeltme, kısaltma veya taslak oluşturma yoluyla iletişimlerinde daha güvenli olmalarını sağlar

Satış ekipleri, bir dizi satış özelliğini tek bir yerde bir araya getiren Gong gibi araçlardan yararlanır. Bunu bir adım öteye taşıyan ve tüm satış sürecinizi tek bir merkezden yöneten bir araç var: ClickUp. ✨

Satış proje yönetimi yazılımımız, satış huninizi görüntülemeniz, hesap etkinliklerini izlemeniz ve satış süreçlerinizi otomatikleştirmeniz için kolay bir yol sunar, böylece daha çok değil, daha iyi çalışabilirsiniz. Süreç aşamalarına ve mantığa göre görevleri otomatik olarak atayın, durum güncellemelerini tetikleyin ve satış ekibinize bir sonraki adımda hangi görevi veya potansiyel müşteriyi ele alması gerektiğini bildirin.

ClickUp'ın en iyi özelliklerinden biri, satış raporu şablonları da dahil olmak üzere kullanımı kolay şablonlardan oluşan geniş koleksiyonudur. ClickUp'ın bu Satış Raporu Şablonu ile satış ekibinizin performansını hızlıca görün. Satış başarılarınızı belirleyin ve bunların ne zaman gerçekleştiğini, satış tutarını ve satış tahminlerinizi tek bir yerde görün.

ClickUp AI'yı kullanarak satış iş akışlarınızı hızlandırın ve küçük, tekrarlayan görevleri otomatikleştirin; böylece temsilcilerinize anlaşmaları kapatmak için daha fazla zaman kazanın. Toplantıları otomatik olarak özetleyin, eylem öğeleri oluşturun ve konuşmalara dayalı görevler oluşturun.

ClickUp size sadece satışlarınızı görebileceğiniz bir yer sunmaz. Potansiyel bir müşteri adayı belirlemekten müşteri kazanımına ve anlaşma işbirliğine kadar tüm satış karar alma sürecinizi optimize eden stratejik bir planlama yazılımıdır.

ClickUp'ın en iyi özellikleri:

ClickUp sınırlamaları:

Bu kadar çok özelliği olan ClickUp, bazı kullanıcılar için ilk başta aşırı esnek ve özelleştirilebilir gelebilir

ClickUp'ın AI özellikleri yepyeni, bu nedenle yeni özellikler sunmak için büyüme alanı var — bir sonraki adımların neler olacağını öğrenmek için ClickUp yol haritasına bakın

ClickUp fiyatlandırması:

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

2. LeadIQ

LeadIQ aracılığıyla

LeadIQ, satış takımlarının daha fazla toplantı kapatmasını kolaylaştırmak için tasarlanmış bir satış potansiyeli belirleme platformudur. Platform, birden fazla temas noktasından müşteri verilerini yakalama ve senkronizasyon, anahtar hesaplara ne zaman ulaşılacağını belirleme ve potansiyel müşterilerinizi kazanmak için kişiselleştirilmiş mesajlar yazma olanağı sunar. ✏️

LeadIQ'nun en iyi özellikleri:

Potansiyel müşterilerin peşinden gitmeye değer olup olmadığını anlayın

Bir potansiyel müşterinin zaten bir takım üyesi tarafından takip edilip edilmediğini görerek yinelemeleri önleyin

Satış kampanyalarında kullanmak için büyük listeler oluşturun

LeadIQ sınırlamaları:

Potansiyel müşterilerin e-posta adresleri her zaman doğrulanmaz ve bazen doğru olmayabilecek "en iyi tahmin" yaklaşımı sunar

Bazı kullanıcılar, verilerin diğer sistemlere aktarılmasının beklenenden daha uzun sürebileceğini bildiriyor

LeadIQ fiyatlandırması:

Freemium: Kullanıcı başına aylık 0 $

Temel: Kullanıcı başına aylık 75 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 130 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

LeadIQ Prospector puanları ve yorumları:

G2: 4,3/5 (500+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (20+ yorum)

3. Outreach

Outreach aracılığıyla

Outreach, satış yöneticilerine ve satış temsilcilerine satış boru hattı oluşturma ve anlaşmaları daha öngörülebilir bir şekilde kapatma araçları sunan bir başka satış yürütme platformudur. Bu AI aracı, satış etkileşimi, anlaşma yönetimi, konuşma zekası ve daha fazlasında yardımcı olur. ?️

Outreach'in en iyi özellikleri:

Şablonlar, başlangıcı kolaylaştırır

Görevleri otomatikleştirin ve satış ş akışınızı kolaylaştırın

Lead puanlama araçlarıyla en iyi potansiyel müşterileri belirleyin

Erişim sınırlamaları:

Daha önce kişilerle ilgili yaptığınız notlara geri dönmek zor olabilir; bazı kullanıcılar

Bazı kullanıcılar daha ayrıntılı raporlama seçenekleri olmasını istiyor

Outreach fiyatlandırması:

Standart: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Profesyonel: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Outreach puanları ve yorumları:

G2: 4,3/5 (3.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (200+ yorum)

4. Clari

Via Clari

Clari, gelir kesinliğine odaklanarak takımların verileri ve akıllı algoritmaları kullanarak daha fazla anlaşma kazanmasını ve mevcut müşterileri elde tutmasını sağlar. Verileri toplayın, karşılıklı eylem planları oluşturun ve boru hattı yönetimini kullanarak baştan sona daha etkili bir satış süreci yürütün. ✔️

Clari'nin en iyi özellikleri:

Satış takımınız için daha doğru satış tahminleri yapın

Verileri CRM sisteminiz le otomatik olarak senkronize edin

Sezgisel mobil uygulama ile hareket halindeyken değişiklikler yapın

Clari sınırlamaları:

Araç, bir sonraki adımları önerirken bazen aşırı proaktif olabilir; bazı kullanıcılar bunu bildirmiştir

Bazı kullanıcılar, tahmin modülünde tam bir yılı görüntülemeye çalıştıklarında sorun yaşadıklarını bildiriyor

Clari fiyatlandırması:

Uygulama: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Tahmin : Fiyatlandırma için iletişime geçin

Platform: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Clari puanları ve yorumları:

G2: 4,6/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (10+ yorum)

5. LeadLoft

LeadLoft aracılığıyla

LeadLoft'un platformu, satış takımlarına potansiyel müşteri bulma, erişim ve izleme için merkezi bir yer sağlar. Bu araç, müşterilerle konuşmaları başlatmaya yardımcı olmak için tasarlanmış otomatik oyun kitapları, yerleşik takvim rezervasyonları ve anlaşmaları ne zaman kapattığınızı belirlemek için boru hattı yönetimi özelliklerine sahiptir. ?

LeadLoft'un en iyi özellikleri:

Hazır oyun kitaplarını kullanarak potansiyel müşterilerle satış konuşmalarını otomatikleştirin

Özel satış hunileri oluşturun ve özel kişi listeleri oluşturun

Doğrudan platform içinde LinkedIn mesajlaşma kampanyaları oluşturun

LeadLoft sınırlamaları:

E-posta kampanyaları için metrikler ve raporlama seçenekleri sınırlı olabilir; bazı kullanıcılar şöyle diyor

Bazı kullanıcılar, yerleşik toplu otomasyon özellikleri olmasını isterdi

LeadLoft fiyatlandırması:

Tam Erişim: 100 $/ay (2 kullanıcı dahil — ek kullanıcılar kullanıcı başına 100 $/ay)

Yönetilen Hizmet: Fiyatlandırma için iletişime geçin

LeadLoft puanları ve yorumları:

G2: 5/5 (10+ yorum)

Capterra: yok

6. Fireflies. ai

Fireflies, doğrudan bir gelir istihbarat platformu olmadığı için bu listedeki diğer Gong alternatiflerinden farklıdır. Bunun yerine, satış ekipleri Fireflies'ı kullanarak sesli konuşmaları otomatik olarak transkribe edebilir, özetleyebilir ve analiz edebilir. Bu AI destekli uygulama, ClickUp dahil olmak üzere satış ve müşteri başarısı iş akışınızdaki diğer araçlarla entegre olarak konuşma konularından takip görevleri oluşturur.

Fireflies. ai en iyi özellikleri:

Toplantı özetini otomatik olarak oluşturun

Her katılımcının konuşma süresi puanını anlayın

Zoom, Microsoft Teams ve Google Meet gibi popüler video konferans uygulamalarıyla entegre olur

Fireflies. ai sınırlamaları:

Bazı kullanıcılar, kullanıcı arayüzünün bazen kafa karıştırıcı olabileceğini bildiriyor

Yalnızca kuruluşunuzdaki toplantıları kaydedebilir ve transkripsiyonunu yapabilirsiniz, başka bir yerde katıldığınız toplantıları kaydedemezsiniz

Fireflies. ai fiyatlandırma:

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 18 $

İş: Kullanıcı başına aylık 29 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Fireflies. ai puanları ve yorumları:

G2: 4,5/5 (70+ yorum)

Capterra: 4/5 (5 yorum)

7. Avoma

Avoma aracılığıyla

Avoma, toplantılardan ve aramalardan içgörüler elde etmekle kalmayıp, aynı zamanda konuşma ve gelir zekası da sunan bir başka AI toplantı asistanıdır. Uygulama, otomatik toplantı kaydı ve transkripsiyon, işbirliğine dayalı not alma, AI tarafından oluşturulan notlar ve yerleşik gelir zekası gibi özelliklere sahiptir. ?

Avoma'nın en iyi özellikleri:

Otomatik transkripsiyon ve notlarla faydalı toplantı içgörüleri elde edin

Zoom ve Google Meet gibi platformlara çağrı kaydetme ve çağrı izleme özelliklerini ekleyin

Dolgu kelimeleri belirleyin, böylece gelecekteki aramalarda daha iyi müşteri deneyimleri sunabilirsiniz

Avoma sınırlamaları:

Şu anda, platform yalnızca İngilizce olarak yapılan satış görüşmelerini ve toplantıları transkripsiyonlama fonksiyonuna sahiptir

Bazı kullanıcılar, planlanmamış bir toplantıya not alıcıyı eklemenin 5-10 dakika sürebileceğini bildiriyor

Avoma fiyatlandırması:

Temel: Kullanıcı başına aylık 0 $

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 24 $

Artı: Kullanıcı başına aylık 59 $

İş: Kullanıcı başına aylık 79 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 149 $

Avoma puanları ve yorumları:

G2: 4,6/5 (900+ yorum)

Capterra: 5/5 (5 yorum)

8. Jiminny

Jiminny aracılığıyla

Jiminny, müşterilerle nasıl bağlantı kurduklarını anlayarak daha fazla gelir elde etmek isteyen satış takımları için tasarlanmış bir konuşma zekası platformudur. Platform, aramaları kaydeder, müşteri etkileşimlerini analiz eder ve satış takımınızın büyümesine yardımcı olacak içgörüler sunar. ?

Jiminny'nin en iyi özellikleri:

Konuşma oranınızı anlayarak toplantılara daha düşünceli bir katılımcı olun

Diğer takım üyelerinin istatistiklerini görün ve kendinizi geliştirmeye motive olun

Kayıtları inceleyerek satış takımınızın ve müşterinin gerçekte ne söylediğini dinleyin

Jiminny sınırlamaları:

Bazı kullanıcılar, çağrı transkriptlerinin her zaman tamamen doğru olmadığını düşünüyor

Videoları nasıl paylaşacağınızı bulmak her zaman kolay değildir; bazı kullanıcılar şunları bildirmiştir

Jiminny fiyatlandırması:

Kullanıcı başına aylık 100 $

Jiminny puanları ve yorumları:

G2: 4,6/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (10+ yorum)

9. Zoom IQ

zoom IQ aracılığıyla

Video görüşmeleriniz ve toplantılarınız için düzenli olarak Zoom kullanıyorsanız, konuşma zekası eklentisini dikkate almaya değer. Zoom IQ for Sales, Zoom'daki müşteri görüşmelerinizden elde edilen bilgileri kullanarak verimliliği ve gelir karlılığını artırmayı amaçlamaktadır. ?

Zoom IQ'nun en iyi özellikleri:

Konuşma zekasını kullanarak müşteri algısını iyileştirin

Duygu ve katılım puanları dahil olmak üzere takım üyelerine gelişmiş geri bildirim verin

Satış huninizi doğru bir şekilde tahmin edin ve satış süreci trendlerini belirleyin

Zoom IQ sınırlamaları:

Uygulama yalnızca Zoom ile çalışır, bu nedenle yalnızca tercih ettiğiniz video konferans uygulaması bu ise yararlıdır

Zoom IQ hakkında çok fazla bilgi bulunmadığından, doğru bir karar vermenize yardımcı olacak kullanıcı görüşleri çok azdır

Zoom IQ fiyatlandırması:

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Zoom IQ puanları ve yorumları:

Zoom'un IQ özelliği için ayrı bir inceleme bulunmamaktadır, ancak Zoom'un genel puanları ve incelemeleri aşağıdaki gibidir:

G2: 4,5/5 (53.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (13.000+ yorum)

10. Observe.ai

Observe. ai, iletişim merkezi performansını artırmak isteyen liderler için tasarlanmıştır. Platformu kullanarak müşteri etkileşimleri hakkında içgörüler elde edin, takımınıza performansları konusunda koçluk yapın ve canlı konuşma zekası yazılımını kullanarak iş yapma şeklinizi iyileştirin. ?

Observe.ai'nin en iyi özellikleri:

Anahtar kelimeleri kullanarak aradığınız müşteri etkileşimini hızlıca bulun

Otomatik olarak oluşturulan çağrı transkriptlerini okuyarak değerlendirmeleri hızlandırın

Satış temsilcilerine akıllı içgörülerle nasıl gelişebilecekleri konusunda koçluk yapın

Observe.ai sınırlamaları:

Bazen toplantı tutanakları her zaman doğru olmayabilir; bazı kullanıcılar şunları bildiriyor

Bazı kullanıcılar, uzun aramaların otomatik olarak kesilebileceğini ve bunun karışıklığa neden olabileceğini belirtiyor

Observe.ai fiyatlandırması:

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Observe.ai puanları ve yorumları:

G2: 4,6/5 (100+ yorum)

Capterra: yok

ClickUp ile Takımınızın Satış Çağrı Süreçlerini İyileştirin

Her başarılı satış takımı, müşteri verilerini depolamak ve güçlü bir satış ve gelir operasyonları stratejisi oluşturabilecek eyleme geçirilebilir içgörüler elde etmek için bir yere ihtiyaç duyar. Gong bu alanda büyük bir oyuncu olabilir, ancak tek oyuncu değildir ve bu liste, optimizasyon ve satış performansı artışına odaklanan satış liderleri için diğer uygulamalarda ve araçlarda da birçok fırsat olduğunu göstermektedir.

Satış operasyonlarınızı ölçeklendirmenize yardımcı olmakla kalmayıp, hepsi bir arada verimlilik merkezi sunan bir platform arıyorsanız, ClickUp'ı tercih edin. Bilgileri, kaynakları ve satışları yönetmek için tek bir merkezi konum sunan, hepsinin yerini alabilecek tek uygulama. ClickUp'ı bugün ücretsiz deneyin ve piyasadaki en iyi Gong alternatifini keşfedin. ?