2025'in En İyi 10 Teklif Yönetimi Yazılımı

Son teslim tarihlerini takip ederken, yığınla proje teklifini yönetmek, takım düzenlemelerini koordine etmek ve onay iş akışlarını yönetmekten yoruldunuz mu? Ya da mevcut teklif yazılımınız işinizi görmüyor ve daha iyisini mi arıyorsunuz?

Endişelenmeyin, biz sizin yanınızdayız.

Profesyonel görünümlü teklifler oluşturmak, teklif süreçlerinizi kolaylaştırmak ve yeni işler kazanmak için en iyi 10 teklif yazılımını bir liste halinde derledik. Hadi birlikte inceleyelim!

Teklif yönetim yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

Her teklif yönetimi yazılımı, teklif oluşturma sürecini basitleştirmek ve teklifleri kazanmak için benzersiz bir özellik seti ile birlikte gelir. Hedef, bütçenize uygun olarak ihtiyaçlarınıza en uygun araç özelliklerini bulmaktır. Dikkat etmeniz gereken anahtar alanlar şunlardır:

Kullanımı kolay, temiz bir arayüz

Kullanım durumunuza uygun özelleştirilebilir iş teklifi şablonları

Takımla çalışmak için işbirliği araçları

Yerel elektronik imza (e-imza) özelliği veya bir e-imza uygulamasıyla bağlantı

Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) sistemleri, proje yönetimi yazılımları ve ödeme uygulamaları gibi kullandığınız araçlarla entegrasyon

Müşterilerin teklifinizle nasıl etkileşim kurduğunu anlamak için analitik

Hareket halindeyken teklifleri görüntülemek ve düzenlemek için mobil uygulama

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Teklif Yazılımı

Doğru teklif yönetimi aracını seçmek, takımınızın verimliliğini artırmada ve potansiyel müşterilerin onaylarını almada büyük fark yaratabilir.

Bu kararı kolaylaştırmak için, piyasadaki en iyi 10 aracı, sundukları özellikleri ve sınırlamalarını size tanıtacağız. Böylece, takımınızın ihtiyaçlarına ve iş hedeflerinize en uygun teklif yönetim yazılımını bulabilirsiniz. ?

Teklif sürecinizi ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için ClickUp'ta 15'ten fazla görünümü inceleyin

Tekliflerinizi başarıyla sonuçlandırmak ve projeleri kazanmak sadece başlangıçtır. Asıl iş, bu projeleri yönetmektir. Teklif ve proje yönetimini tek bir yerden halledebileceğiniz bir araç arıyorsanız, ClickUp tam size göre.

Başlamak için saatlerce boş ekrana bakmanıza gerek yok. ClickUp AI ile teklifinizin ilk taslağını ClickUp Belgeleri'nde saniyeler içinde oluşturun. Ayrıca şirket wiki'leri, standart çalışma prosedürleri ve diğer bilgi veritabanları gibi diğer iş belgeleri için de mükemmel şekilde çalışır.

Belgelerinize tabloları ekleyerek ilgili verileri anlaşılır bir biçimde sunun, ek dosyaları paylaşarak ek ayrıntılar ekleyin, kolay gezinme için içindekiler tablosu ekleyin ve teklifinizi unutulmaz kılmak için markalı afişler ekleyin.

Gelen talepleri yönetmeniz mi gerekiyor? ClickUp'ın Tablo görünümünü kullanın. Teklif taleplerini (RFP'ler), bilgi taleplerini ve fiyat teklifi taleplerini izlemenize yardımcı olur. Bu talepleri veya gerçek projeleri gerçekleştiriyor olsanız da, ClickUp'ın proje yönetimi özellikleri bunu çocuk oyuncağı haline getirir.

Özel alanları kullanarak görevler atayın, son tarihler belirleyin ve ilerleme çubuklarıyla ilerlemeyi izleyin. ClickUp'ın bildirimleri sayesinde, bir sonraki adımın ne olduğunu her zaman hatırlarsınız, böylece hiçbir şeyi kaçırmazsınız. ⏰

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Kapsamlı özellikler yeni kullanıcıları zorlayabilir

Ücretsiz plan, ClickUp AI'nın 25 kez kullanımıyla sınırlıdır

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI: Tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.900+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.800+ yorum)

2. Jotform

jotform aracılığıyla

Jotform, teklifler, anketler ve soru formları oluşturmak için çok yönlü bir araçtır. Bu teklif yönetimi yazılımı seçeneği ile sıfırdan teklifler oluşturabilir, mevcut bir PDF'yi kullanabilir veya 700'den fazla şablondan birini seçebilirsiniz.

Sezgisel sürükle ve bırak arayüzü, metin, fotoğraf, e-imza alanları ve diğer ilgili ayrıntıları eklemeyi kolaylaştırır. Jotform Tabloları içinde teklif durumlarını izleyin ve takım görevlerini yönetin. Verilerinizi görselleştirmek için tablo, takvim, kart, yüklemeler ve rapor görünümleri arasında geçiş yapın. ?

Jotform'un en iyi özellikleri

Birden fazla imza sahibi varsa imza sırasını ayarlayın

Potansiyel müşterilere belirlenen aralıklarla hatırlatıcı e-postaları otomatik olarak gönderin

Potansiyel müşteriler harekete geçtiğinde bildirim alın

İmzalanmış PDF'leri Google Drive, Dropbox ve OneDrive gibi bulut depolama araçlarına kaydedin

Jotform sınırlamaları

Ücretsiz plan, aylık 10 imzalı belge ile sınırlıdır

Platform ara sıra gecikmeler yaşıyor

Jotform fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

Bronz: 39 $/ay

Gümüş: 49 $/ay

Gold: 129 $/ay

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Jotform puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (206 yorum)

Capterra: 4,6/5 (1.620+ yorum)

Jotform alternatiflerini inceleyin!

3. Daha İyi Teklifler

via Better Proposals

Better Proposals, tasarımcı olmayanlar için bile iş teklifleri oluşturmayı çok kolay hale getirir. Başlamak için 200'den fazla özelleştirilebilir şablondan birini seçin. İçerik blokları, tasarımla uğraşmadan metin, resim, video, e-imza ve fiyat tabloları eklemenizi sağlar. ?

Potansiyel müşterileriniz teklifinizi görüntülediğinde, teklif ekranlarına göre ayarlanır ve anahtar bölümler ayrı sekmeler olarak görünür. Teklifinizi kabul ettikten sonra, PayPal, Stripe veya GoCardless aracılığıyla ödeme yapabilirler.

Better Proposals'ın en iyi özellikleri

Şirket tanıtımları, hizmetler ve şartlar ve koşullar gibi içerik bloklarını kaydedin ve yeniden kullanın

İngilizce, Fransızca, İspanyolca ve İtalyanca dahil 20'den fazla dilde teklif gönderin

Bir müşteri teklifinizi açtığında, okuduğunda veya imzaladığında bildirim alın

Potansiyel müşterilerinizin hangi sayfaları görüntülediğini, her sayfada ne kadar zaman geçirdiğini ve teklifi kime ilettiğini izleyin

Better Proposals sınırlamaları

Belge oluşturucuda bölümleri çoğaltamazsınız

Başlangıç planı aylık beş belge ile sınırlıdır ve CRM ve Zapier entegrasyonlarını içermez

Better Proposals fiyatlandırması

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 19 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 29 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 49 $

Daha iyi teklifler için derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4. 4/5 (41 yorum)

Capterra: 4,8/5 (149 yorum)

4. HoneyBook

honeyBook aracılığıyla

HoneyBook, serbest çalışanlar ve küçük hizmet tabanlı işletmeler için hepsi bir arada iş yönetimi platformudur. Tekliflerden faturalara, sözleşmelere ve anlaşmalara kadar her şeyi kapsar. Ve evet, işleri daha hızlı hale getirmek için her alanda birkaç şablonları var. ⚡

Müşterileriniz, gelen kutusundan çıkmadan teklifleri imzalamayı, randevuları planlamayı ve ödemeleri yapmayı takdir edeceklerdir.

Her bir potansiyel müşteri ve müşterinin satış sürecinde hangi aşamada olduğunu bir bakışta takip edin ve otomasyonlarla tekrarlayan görevleri ortadan kaldırın. Siz uyurken bile HoneyBook akışı yönetir.

HoneyBook'un en iyi özellikleri

Projeye başlamadan önce müşteriden daha fazla ayrıntı toplamak için anketler kullanın

Ödemeleri kabul etmek için standart, planlanmış veya yinelenen faturalar oluşturun

Potansiyel müşterileri takip etmek ve yaklaşan görevlerinizle ilgili hatırlatıcılar almak için ş Akışı otomasyonlarını yapılandırın

Fatura oluşturmak için proje görevlerine harcanan zamanı kaydedin

HoneyBook sınırlamaları

Yeni kullanıcılar için öğrenme eğrisi oldukça diktir

Çok temel görev yönetimi özelliklerine sahiptir

HoneyBook fiyatlandırması

Başlangıç: 19 $/ay

Temel: 39 $/ay

Premium: 79 $/ay

HoneyBook puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (150 yorum)

Capterra: 4,8/5 (588 yorum)

5. Revver

via Revver

Revver (eski adıyla eFileCabinet), küçük işletmelerin dijital belgelerini ve tekliflerini güvenli bir şekilde depolayabileceği, düzenleyebileceği ve yönetebileceği bulut tabanlı bir platformdur. Dosyaları klasörler ve alt klasörler halinde düzenleyin, böylece gerektiğinde hızlıca bulabilirsiniz. ?

Ayrıca Revver, anahtar kelime ve optik karakter tanıma aramaları ile özel olarak kaydedilmiş aramalarla dosya bulmayı kolaylaştırır. Bu teklif yönetimi yazılımı, belgeleri kolayca paylaşmanıza, dosya talep etmenize ve hem iç takımlardan hem de dış taraflardan e-imza almanıza olanak tanır.

Revver'ın en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı düzenleme, yorum ve açıklama araçlarıyla belgeler üzerinde işbirliği yapın

Klasör oluşturma, belge yönlendirme, e-imza talepleri ve görev hatırlatıcılarını otomatikleştirin

Belge kullanımını ve erişim modellerini izlemek için raporlar oluşturun ve planlayın

Raporları PDF, HTML ve CSV dosyaları olarak dışa aktarın

Revver sınırlamaları

Yeni başlayanlar, yazılımı kurmayı ve özelliklerini öğrenmeyi zor bulabilir

Sınırlı yerel entegrasyonlar

Revver fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Revver puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (349 yorum)

Capterra: 4,4/5 (893 yorum)

6. Proposify

via Proposify

Proposify, satış süreçlerini kolaylaştırmak ve kapanış bilgilerini izlemek isteyen satış takımları için tasarlanmıştır. Tekliflerinize e-imza blokları, entegre Unsplash kitaplığından görüntüler ve YouTube ve Vimeo bağlantılarından videolar ekleyin.

Proposify'ı, potansiyel müşterilere takip e-postaları ve teşekkür notları göndermek için ayarlayın. Müşterilerin belgenizle etkileşimlerini, belgeyi görüntüledikleri, indirdikleri, yorumladıkları ve imzaladıkları zamanlar dahil olmak üzere takip edin. Hatta, belgenizin farklı bölümlerine ne kadar zaman ayırdıklarını bile öğrenebilirsiniz, bu da gelecekteki tekliflerinizi daha da iyi hale getirmek için oldukça kullanışlıdır.

Proposify'ın en iyi özellikleri

Takım üyeleriniz için birden fazla kullanıcı rolü oluşturun ve bunlar için belirli görünüm ve düzenleme izinleri ayarlayın

Formüller, isteğe bağlı hizmetler, yinelenen ücretler ve indirimler ekleyerek dinamik fiyatlandırma tabloları oluşturun

Teklif yazma sürecinde, hatta müşterilerinize ve paydaşlarınıza gönderdikten sonra bile belgeleri düzenleyin

Kazanılan ve kaybedilen tekliflere göre takım üyelerinin performansını izleyin

Proposify sınırlamaları

Değişiklikleri hızlıca geri almak için geri alma fonksiyonu yoktur

Özel şablonları ileride kullanmak üzere kaydedemezsiniz

Proposify fiyatlandırması

Takım: Kullanıcı başına aylık 49 $

İş: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Proposify puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (941 yorum)

Capterra: 4,5/5 (271 yorum)

7. Loopio

loopio aracılığıyla

RFP'lere yanıt vermek sıkıcı ve uzun bir süreç olabilir, ancak Loopio ile değil. Loopio, RFP yanıtlarınızı kolaylaştırıp ölçeklendirerek anlaşmaları daha hızlı sonuçlandırmanıza yardımcı olan bir RFP otomasyon yazılımıdır.

RFP'deki soruları otomatik olarak tanımlar ve geçmiş yanıtlardan cevapları almak için kullanışlı "sihirli" özelliği kullanır. Bir soru kafanızı karıştırıyorsa, sorun değil! Soruyu bir ekip arkadaşına atayın, bir yorum yazın ve son tarihi belirleyin. ?️

Yeni bir yanıt veya bilgi aldığınızda, bunu Loopio'nun kütüphanesine eklemeniz yeterlidir. Böylece, bir sonraki teklif talebine her zaman hazır olursunuz.

Loopio'nun en iyi özellikleri

İçerik kitaplığına İngilizce, Fransızca, Hollandaca ve İspanyolca dahil 12 farklı dilde şirket bilgilerini ekleyin

Güncellik puanlarına göre yeni ve eski içerikleri birbirinden ayırın

Slack veya Microsoft Teams aracılığıyla atanan eylemlerle ilgili bildirimler alın

Google Drive, Dropbox, SharePoint, Box ve OneDrive'dan belgelerinize resimler ve diğer ilgili dosyaları ekleyin

Loopio sınırlamaları

Özellikle Microsoft Word belgelerinde cevap alanlarını her zaman doğru şekilde bulamaz

Sınırlı yerel entegrasyonlar

Loopio fiyatlandırma

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Loopio puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (495 yorum)

Capterra: 4,6/5 (71 yorum)

8. PandaDoc

via PandaDoc

PandaDoc, markalı teklifleri, sözleşmeleri, teklifleri ve faturaları yönetmek isteyen hizmet tabanlı işletmeler içindir. Başlamanıza yardımcı olacak 1.000'den fazla şablon içeren zengin bir kitaplığa sahiptir.

Belgeleri potansiyel müşterilere göndermeden önce, takımınızı inceleme, düzenleme, değişiklik önerme ve onay verme konusunda bilgilendirin. Her düzenleme kaydedilir, böylece ilk taslaktan son sürüme kadar her şeyi her zaman görebilirsiniz.

Müşteriniz anlaşmayı imzalamak isterse, imzalarını ekleyebilir ve hatta PayPal, Stripe, Square veya Authorize. Net aracılığıyla doğrudan belgeden ödeme yapabilir. ?

PandaDoc'un en iyi özellikleri

PandaDoc'u Hubspot, Salesforce, Zoho CRM ve Insightly gibi popüler CRM entegrasyonlarıyla kurun

Tarih, durum, sahibi, alıcı ve şirket filtrelerine sahip arama motorunu kullanarak belgeleri hızlıca bulun

Bir müşteri teklifi açtığında, okuduğunda ve imzaladığında bildirim alın

Görüntüleme sayısı, son görüntüleme, toplam harcanan zaman ve indirme sayısı gibi metrikler aracılığıyla müşteri etkileşimlerini izleyin

PandaDoc sınırlamaları

Başlangıç planı en fazla iki koltukla sınırlıdır ve entegrasyonlara erişim içermez

Bazı kullanıcılar, tekliflerin alıcıların gereksiz posta kutusuna gittiğini söylüyor

PandaDoc fiyatlandırması

Essentials: Aylık 35 $/koltuk

İş: 65 $/ay koltuk başına

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

PandaDoc puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.242 yorum)

Capterra: 4,5 (1.046 yorum)

9. DocuSign

docuSign aracılığıyla

DocuSign, masaüstü ve mobil cihazlarda takımlar ve müşteriler için sorunsuz ve kullanıcı dostu bir belge yönetimi deneyimi sunar. Bir teklif göndermek için, bir "zarf" (bir veya daha fazla belgeyi içeren elektronik bir kap) oluşturun ve potansiyel müşterinizin e-posta gelen kutusuna gönderin.

Bu belgeleri oluşturmak çok kolaydır: DocuSign'ın şablon kitaplığinden seçim yapın veya bilgisayarınızdan ya da bulut depolama uygulamanızdan mevcut bir belgeyi sürükleyip bırakın.

İmzalanması gereken bir belge mi var? İmza alanlarını ihtiyacınız olan yerlere ekleyin. Birden fazla imza sahibi varsa, belgenin teslim edileceği sırayla düzenleyin, gerisini DocuSign halleder. ?️‍♂️

DocuSign'ın en iyi özellikleri

25'ten fazla biçimde belge, resim, sunum ve elektronik tablo yükleyin

Bekleyen eylem, başkalarını bekleyen, son kullanma tarihi yaklaşan ve tamamlananlara göre zarf durumunu izleyin

Belgelerin masaüstü, tablet ve mobil cihazlarda nasıl görüntüleneceğini önizleyin

DocuSign'ı Microsoft, Google, Salesforce ve Zoom dahil 400'den fazla harici uygulamaya bağlayın

DocuSign sınırlamaları

Başlangıç planı, ayda beş zarf ile sınırlıdır

Yeni kullanıcılar öğrenme sürecinde zorluk yaşayabilir

Tutarsız müşteri desteği

DocuSign fiyatlandırması

Kişisel: Aylık 15 $

Standart: Kullanıcı başına aylık 45 $

Business Pro: Kullanıcı başına aylık 65 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

DocuSign derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (2.166 yorum)

Capterra: 4,8/5 (8.227 yorum)

10. Qwilr

qwilr aracılığıyla

Qwilr ile standart teklifleriniz yepyeni bir hava kazanır. Her zamanki PDF veya Word belgeleri yerine, yerel kodsuz düzenleyici, herhangi bir cihazda harika görünen görüntüler, videolar, akordeonlar ve yatırım getirisi hesaplayıcıları içeren etkileşimli web tabanlı teklifler oluşturmanıza olanak tanır. Müşterinin paket için seçtiği ürünlere ve miktara göre dinamik fiyatlandırma tabloları bile oluşturabilirsiniz.

Oluşturduğunuz sayfa sayısını, hangilerinin yayında olduğunu, hangilerinin ilgi gördüğünü ve hangilerinin kabul edildiğini görselleştirin. Potansiyel müşterilerinizin dikkatini çekmek ve kalıcı bir izlenim bırakmak için benzersiz bir yol arıyorsanız, Qwilr'ı mutlaka inceleyin.

Qwilr'ın en iyi özellikleri

Teklifleri gönderildikten sonra gerçek zamanlı olarak düzenleyin

Potansiyel müşteriler anlaşmaları görüntülediğinde ve e-imzaladığında e-posta bildirimleri alın

Sayfalarınızda her bir içerik bloğunu okumak için harcanan zamanı izleyin

Qwilr'ı Hubspot, Salesforce, Pipedrive, Zoho CRM, Quickbooks, Slack, Stripe ve Zapier'e bağlayın

Qwilr sınırlamaları

Az sayıda yerel entegrasyon

İş planı, özel alan adı ve yazı tipleri gibi anahtar özelliklere sahip değildir

Qwilr fiyatlandırması

İş: Kullanıcı başına aylık 35 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 59 ABD doları

Qwilr puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (671 yorum)

Capterra: 4,6/5 (381 yorum)

Teklif Yönetimi Yazılımıyla Daha Fazla Müşteri Kazanın

Bu teklif yönetimi araçlarının her biri benzersiz bir özellik seti ile birlikte gelir. Doğru olanı seçmek, takımınızın düzenli çalışmasına, daha fazla anlaşma kapatmanıza ve teklif belgelerinizi ve iş akışlarınızı optimize etme konusunda içgörüler edinmenize yardımcı olacaktır.

Ancak, teklif yazımından müşteri projelerinin yürütülmesine ve iş operasyonlarının yönetimine kadar her şeyi halleden bir iş gücü planlama aracı arıyorsanız, ClickUp bu iş için mükemmel bir araçtır. Teklif aşamasından uygulama aşamasına geçerken stres ve zorlukları azaltır. ?

Cüzdanınızı aramanıza da gerek yok. Bugün ClickUp'a kaydolun ve tüm özelliklerini ücretsiz deneyin!