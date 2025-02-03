2025'in En İyi 10 Teklif Yönetimi Yazılımı

Son teslim tarihlerini takip ederken, yığınla proje teklifini yönetmek, takım düzenlemelerini koordine etmek ve onay iş akışlarını yönetmekten yoruldunuz mu? Ya da mevcut teklif yazılımınız işinizi görmüyor ve daha iyisini mi arıyorsunuz?
Endişelenmeyin, biz sizin yanınızdayız.
Profesyonel görünümlü teklifler oluşturmak, teklif süreçlerinizi kolaylaştırmak ve yeni işler kazanmak için en iyi 10 teklif yazılımını bir liste halinde derledik. Hadi birlikte inceleyelim!
Teklif yönetim yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?
Her teklif yönetimi yazılımı, teklif oluşturma sürecini basitleştirmek ve teklifleri kazanmak için benzersiz bir özellik seti ile birlikte gelir. Hedef, bütçenize uygun olarak ihtiyaçlarınıza en uygun araç özelliklerini bulmaktır. Dikkat etmeniz gereken anahtar alanlar şunlardır:
- Kullanımı kolay, temiz bir arayüz
- Kullanım durumunuza uygun özelleştirilebilir iş teklifi şablonları
- Takımla çalışmak için işbirliği araçları
- Yerel elektronik imza (e-imza) özelliği veya bir e-imza uygulamasıyla bağlantı
- Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) sistemleri, proje yönetimi yazılımları ve ödeme uygulamaları gibi kullandığınız araçlarla entegrasyon
- Müşterilerin teklifinizle nasıl etkileşim kurduğunu anlamak için analitik
- Hareket halindeyken teklifleri görüntülemek ve düzenlemek için mobil uygulama
Kullanabileceğiniz En İyi 10 Teklif Yazılımı
Doğru teklif yönetimi aracını seçmek, takımınızın verimliliğini artırmada ve potansiyel müşterilerin onaylarını almada büyük fark yaratabilir.
Bu kararı kolaylaştırmak için, piyasadaki en iyi 10 aracı, sundukları özellikleri ve sınırlamalarını size tanıtacağız. Böylece, takımınızın ihtiyaçlarına ve iş hedeflerinize en uygun teklif yönetim yazılımını bulabilirsiniz. ?
1. ClickUp
Tekliflerinizi başarıyla sonuçlandırmak ve projeleri kazanmak sadece başlangıçtır. Asıl iş, bu projeleri yönetmektir. Teklif ve proje yönetimini tek bir yerden halledebileceğiniz bir araç arıyorsanız, ClickUp tam size göre.
Başlamak için saatlerce boş ekrana bakmanıza gerek yok. ClickUp AI ile teklifinizin ilk taslağını ClickUp Belgeleri'nde saniyeler içinde oluşturun. Ayrıca şirket wiki'leri, standart çalışma prosedürleri ve diğer bilgi veritabanları gibi diğer iş belgeleri için de mükemmel şekilde çalışır.
Belgelerinize tabloları ekleyerek ilgili verileri anlaşılır bir biçimde sunun, ek dosyaları paylaşarak ek ayrıntılar ekleyin, kolay gezinme için içindekiler tablosu ekleyin ve teklifinizi unutulmaz kılmak için markalı afişler ekleyin.
Gelen talepleri yönetmeniz mi gerekiyor? ClickUp'ın Tablo görünümünü kullanın. Teklif taleplerini (RFP'ler), bilgi taleplerini ve fiyat teklifi taleplerini izlemenize yardımcı olur. Bu talepleri veya gerçek projeleri gerçekleştiriyor olsanız da, ClickUp'ın proje yönetimi özellikleri bunu çocuk oyuncağı haline getirir.
Özel alanları kullanarak görevler atayın, son tarihler belirleyin ve ilerleme çubuklarıyla ilerlemeyi izleyin. ClickUp'ın bildirimleri sayesinde, bir sonraki adımın ne olduğunu her zaman hatırlarsınız, böylece hiçbir şeyi kaçırmazsınız. ⏰
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Görev açıklamaları, sohbetler ve belgeler aracılığıyla takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın
- ClickUp'ın Proje Teklifi Beyaz Tahta şablonunu ve 1.000'den fazla teklif şablonunu özelleştirerek tek sayfalık şirket sunumlarını, iş vakalarını, teklifleri ve operasyonel iş akışlarını yönetin
- ClickUp Gösterge Panelleri ile iş hedeflerini, proje ilerlemesini ve takım performansını izleyin
- ClickUp'ı Google Drive, Hubspot ve Slack dahil 100'den fazla araçla bağlayın
- ClickUp'a web, masaüstü ve mobil cihazlardan erişin
ClickUp sınırlamaları
- Kapsamlı özellikler yeni kullanıcıları zorlayabilir
- Ücretsiz plan, ClickUp AI'nın 25 kez kullanımıyla sınırlıdır
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp AI: Tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir
ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (8.900+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.800+ yorum)
2. Jotform
Jotform, teklifler, anketler ve soru formları oluşturmak için çok yönlü bir araçtır. Bu teklif yönetimi yazılımı seçeneği ile sıfırdan teklifler oluşturabilir, mevcut bir PDF'yi kullanabilir veya 700'den fazla şablondan birini seçebilirsiniz.
Sezgisel sürükle ve bırak arayüzü, metin, fotoğraf, e-imza alanları ve diğer ilgili ayrıntıları eklemeyi kolaylaştırır. Jotform Tabloları içinde teklif durumlarını izleyin ve takım görevlerini yönetin. Verilerinizi görselleştirmek için tablo, takvim, kart, yüklemeler ve rapor görünümleri arasında geçiş yapın. ?
Jotform'un en iyi özellikleri
- Birden fazla imza sahibi varsa imza sırasını ayarlayın
- Potansiyel müşterilere belirlenen aralıklarla hatırlatıcı e-postaları otomatik olarak gönderin
- Potansiyel müşteriler harekete geçtiğinde bildirim alın
- İmzalanmış PDF'leri Google Drive, Dropbox ve OneDrive gibi bulut depolama araçlarına kaydedin
Jotform sınırlamaları
- Ücretsiz plan, aylık 10 imzalı belge ile sınırlıdır
- Platform ara sıra gecikmeler yaşıyor
Jotform fiyatlandırması
- Başlangıç: Ücretsiz
- Bronz: 39 $/ay
- Gümüş: 49 $/ay
- Gold: 129 $/ay
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Jotform puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (206 yorum)
- Capterra: 4,6/5 (1.620+ yorum)
Jotform alternatiflerini inceleyin!
3. Daha İyi Teklifler
Better Proposals, tasarımcı olmayanlar için bile iş teklifleri oluşturmayı çok kolay hale getirir. Başlamak için 200'den fazla özelleştirilebilir şablondan birini seçin. İçerik blokları, tasarımla uğraşmadan metin, resim, video, e-imza ve fiyat tabloları eklemenizi sağlar. ?
Potansiyel müşterileriniz teklifinizi görüntülediğinde, teklif ekranlarına göre ayarlanır ve anahtar bölümler ayrı sekmeler olarak görünür. Teklifinizi kabul ettikten sonra, PayPal, Stripe veya GoCardless aracılığıyla ödeme yapabilirler.
Better Proposals'ın en iyi özellikleri
- Şirket tanıtımları, hizmetler ve şartlar ve koşullar gibi içerik bloklarını kaydedin ve yeniden kullanın
- İngilizce, Fransızca, İspanyolca ve İtalyanca dahil 20'den fazla dilde teklif gönderin
- Bir müşteri teklifinizi açtığında, okuduğunda veya imzaladığında bildirim alın
- Potansiyel müşterilerinizin hangi sayfaları görüntülediğini, her sayfada ne kadar zaman geçirdiğini ve teklifi kime ilettiğini izleyin
Better Proposals sınırlamaları
- Belge oluşturucuda bölümleri çoğaltamazsınız
- Başlangıç planı aylık beş belge ile sınırlıdır ve CRM ve Zapier entegrasyonlarını içermez
Better Proposals fiyatlandırması
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 19 $
- Premium: Kullanıcı başına aylık 29 $
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 49 $
Daha iyi teklifler için derecelendirmeler ve yorumlar
- G2: 4. 4/5 (41 yorum)
- Capterra: 4,8/5 (149 yorum)
4. HoneyBook
HoneyBook, serbest çalışanlar ve küçük hizmet tabanlı işletmeler için hepsi bir arada iş yönetimi platformudur. Tekliflerden faturalara, sözleşmelere ve anlaşmalara kadar her şeyi kapsar. Ve evet, işleri daha hızlı hale getirmek için her alanda birkaç şablonları var. ⚡
Müşterileriniz, gelen kutusundan çıkmadan teklifleri imzalamayı, randevuları planlamayı ve ödemeleri yapmayı takdir edeceklerdir.
Her bir potansiyel müşteri ve müşterinin satış sürecinde hangi aşamada olduğunu bir bakışta takip edin ve otomasyonlarla tekrarlayan görevleri ortadan kaldırın. Siz uyurken bile HoneyBook akışı yönetir.
HoneyBook'un en iyi özellikleri
- Projeye başlamadan önce müşteriden daha fazla ayrıntı toplamak için anketler kullanın
- Ödemeleri kabul etmek için standart, planlanmış veya yinelenen faturalar oluşturun
- Potansiyel müşterileri takip etmek ve yaklaşan görevlerinizle ilgili hatırlatıcılar almak için ş Akışı otomasyonlarını yapılandırın
- Fatura oluşturmak için proje görevlerine harcanan zamanı kaydedin
HoneyBook sınırlamaları
- Yeni kullanıcılar için öğrenme eğrisi oldukça diktir
- Çok temel görev yönetimi özelliklerine sahiptir
HoneyBook fiyatlandırması
- Başlangıç: 19 $/ay
- Temel: 39 $/ay
- Premium: 79 $/ay
HoneyBook puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (150 yorum)
- Capterra: 4,8/5 (588 yorum)
5. Revver
Revver (eski adıyla eFileCabinet), küçük işletmelerin dijital belgelerini ve tekliflerini güvenli bir şekilde depolayabileceği, düzenleyebileceği ve yönetebileceği bulut tabanlı bir platformdur. Dosyaları klasörler ve alt klasörler halinde düzenleyin, böylece gerektiğinde hızlıca bulabilirsiniz. ?
Ayrıca Revver, anahtar kelime ve optik karakter tanıma aramaları ile özel olarak kaydedilmiş aramalarla dosya bulmayı kolaylaştırır. Bu teklif yönetimi yazılımı, belgeleri kolayca paylaşmanıza, dosya talep etmenize ve hem iç takımlardan hem de dış taraflardan e-imza almanıza olanak tanır.
Revver'ın en iyi özellikleri
- Gerçek zamanlı düzenleme, yorum ve açıklama araçlarıyla belgeler üzerinde işbirliği yapın
- Klasör oluşturma, belge yönlendirme, e-imza talepleri ve görev hatırlatıcılarını otomatikleştirin
- Belge kullanımını ve erişim modellerini izlemek için raporlar oluşturun ve planlayın
- Raporları PDF, HTML ve CSV dosyaları olarak dışa aktarın
Revver sınırlamaları
- Yeni başlayanlar, yazılımı kurmayı ve özelliklerini öğrenmeyi zor bulabilir
- Sınırlı yerel entegrasyonlar
Revver fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Revver puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (349 yorum)
- Capterra: 4,4/5 (893 yorum)
6. Proposify
Proposify, satış süreçlerini kolaylaştırmak ve kapanış bilgilerini izlemek isteyen satış takımları için tasarlanmıştır. Tekliflerinize e-imza blokları, entegre Unsplash kitaplığından görüntüler ve YouTube ve Vimeo bağlantılarından videolar ekleyin.
Proposify'ı, potansiyel müşterilere takip e-postaları ve teşekkür notları göndermek için ayarlayın. Müşterilerin belgenizle etkileşimlerini, belgeyi görüntüledikleri, indirdikleri, yorumladıkları ve imzaladıkları zamanlar dahil olmak üzere takip edin. Hatta, belgenizin farklı bölümlerine ne kadar zaman ayırdıklarını bile öğrenebilirsiniz, bu da gelecekteki tekliflerinizi daha da iyi hale getirmek için oldukça kullanışlıdır.
Proposify'ın en iyi özellikleri
- Takım üyeleriniz için birden fazla kullanıcı rolü oluşturun ve bunlar için belirli görünüm ve düzenleme izinleri ayarlayın
- Formüller, isteğe bağlı hizmetler, yinelenen ücretler ve indirimler ekleyerek dinamik fiyatlandırma tabloları oluşturun
- Teklif yazma sürecinde, hatta müşterilerinize ve paydaşlarınıza gönderdikten sonra bile belgeleri düzenleyin
- Kazanılan ve kaybedilen tekliflere göre takım üyelerinin performansını izleyin
Proposify sınırlamaları
- Değişiklikleri hızlıca geri almak için geri alma fonksiyonu yoktur
- Özel şablonları ileride kullanmak üzere kaydedemezsiniz
Proposify fiyatlandırması
- Takım: Kullanıcı başına aylık 49 $
- İş: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Proposify puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (941 yorum)
- Capterra: 4,5/5 (271 yorum)
7. Loopio
RFP'lere yanıt vermek sıkıcı ve uzun bir süreç olabilir, ancak Loopio ile değil. Loopio, RFP yanıtlarınızı kolaylaştırıp ölçeklendirerek anlaşmaları daha hızlı sonuçlandırmanıza yardımcı olan bir RFP otomasyon yazılımıdır.
RFP'deki soruları otomatik olarak tanımlar ve geçmiş yanıtlardan cevapları almak için kullanışlı "sihirli" özelliği kullanır. Bir soru kafanızı karıştırıyorsa, sorun değil! Soruyu bir ekip arkadaşına atayın, bir yorum yazın ve son tarihi belirleyin. ?️
Yeni bir yanıt veya bilgi aldığınızda, bunu Loopio'nun kütüphanesine eklemeniz yeterlidir. Böylece, bir sonraki teklif talebine her zaman hazır olursunuz.
Loopio'nun en iyi özellikleri
- İçerik kitaplığına İngilizce, Fransızca, Hollandaca ve İspanyolca dahil 12 farklı dilde şirket bilgilerini ekleyin
- Güncellik puanlarına göre yeni ve eski içerikleri birbirinden ayırın
- Slack veya Microsoft Teams aracılığıyla atanan eylemlerle ilgili bildirimler alın
- Google Drive, Dropbox, SharePoint, Box ve OneDrive'dan belgelerinize resimler ve diğer ilgili dosyaları ekleyin
Loopio sınırlamaları
- Özellikle Microsoft Word belgelerinde cevap alanlarını her zaman doğru şekilde bulamaz
- Sınırlı yerel entegrasyonlar
Loopio fiyatlandırma
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Loopio puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (495 yorum)
- Capterra: 4,6/5 (71 yorum)
8. PandaDoc
PandaDoc, markalı teklifleri, sözleşmeleri, teklifleri ve faturaları yönetmek isteyen hizmet tabanlı işletmeler içindir. Başlamanıza yardımcı olacak 1.000'den fazla şablon içeren zengin bir kitaplığa sahiptir.
Belgeleri potansiyel müşterilere göndermeden önce, takımınızı inceleme, düzenleme, değişiklik önerme ve onay verme konusunda bilgilendirin. Her düzenleme kaydedilir, böylece ilk taslaktan son sürüme kadar her şeyi her zaman görebilirsiniz.
Müşteriniz anlaşmayı imzalamak isterse, imzalarını ekleyebilir ve hatta PayPal, Stripe, Square veya Authorize. Net aracılığıyla doğrudan belgeden ödeme yapabilir. ?
PandaDoc'un en iyi özellikleri
- PandaDoc'u Hubspot, Salesforce, Zoho CRM ve Insightly gibi popüler CRM entegrasyonlarıyla kurun
- Tarih, durum, sahibi, alıcı ve şirket filtrelerine sahip arama motorunu kullanarak belgeleri hızlıca bulun
- Bir müşteri teklifi açtığında, okuduğunda ve imzaladığında bildirim alın
- Görüntüleme sayısı, son görüntüleme, toplam harcanan zaman ve indirme sayısı gibi metrikler aracılığıyla müşteri etkileşimlerini izleyin
PandaDoc sınırlamaları
- Başlangıç planı en fazla iki koltukla sınırlıdır ve entegrasyonlara erişim içermez
- Bazı kullanıcılar, tekliflerin alıcıların gereksiz posta kutusuna gittiğini söylüyor
PandaDoc fiyatlandırması
- Essentials: Aylık 35 $/koltuk
- İş: 65 $/ay koltuk başına
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
PandaDoc puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (2.242 yorum)
- Capterra: 4,5 (1.046 yorum)
9. DocuSign
DocuSign, masaüstü ve mobil cihazlarda takımlar ve müşteriler için sorunsuz ve kullanıcı dostu bir belge yönetimi deneyimi sunar. Bir teklif göndermek için, bir "zarf" (bir veya daha fazla belgeyi içeren elektronik bir kap) oluşturun ve potansiyel müşterinizin e-posta gelen kutusuna gönderin.
Bu belgeleri oluşturmak çok kolaydır: DocuSign'ın şablon kitaplığinden seçim yapın veya bilgisayarınızdan ya da bulut depolama uygulamanızdan mevcut bir belgeyi sürükleyip bırakın.
İmzalanması gereken bir belge mi var? İmza alanlarını ihtiyacınız olan yerlere ekleyin. Birden fazla imza sahibi varsa, belgenin teslim edileceği sırayla düzenleyin, gerisini DocuSign halleder. ?️♂️
DocuSign'ın en iyi özellikleri
- 25'ten fazla biçimde belge, resim, sunum ve elektronik tablo yükleyin
- Bekleyen eylem, başkalarını bekleyen, son kullanma tarihi yaklaşan ve tamamlananlara göre zarf durumunu izleyin
- Belgelerin masaüstü, tablet ve mobil cihazlarda nasıl görüntüleneceğini önizleyin
- DocuSign'ı Microsoft, Google, Salesforce ve Zoom dahil 400'den fazla harici uygulamaya bağlayın
DocuSign sınırlamaları
- Başlangıç planı, ayda beş zarf ile sınırlıdır
- Yeni kullanıcılar öğrenme sürecinde zorluk yaşayabilir
- Tutarsız müşteri desteği
DocuSign fiyatlandırması
- Kişisel: Aylık 15 $
- Standart: Kullanıcı başına aylık 45 $
- Business Pro: Kullanıcı başına aylık 65 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
DocuSign derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,5/5 (2.166 yorum)
- Capterra: 4,8/5 (8.227 yorum)
10. Qwilr
Qwilr ile standart teklifleriniz yepyeni bir hava kazanır. Her zamanki PDF veya Word belgeleri yerine, yerel kodsuz düzenleyici, herhangi bir cihazda harika görünen görüntüler, videolar, akordeonlar ve yatırım getirisi hesaplayıcıları içeren etkileşimli web tabanlı teklifler oluşturmanıza olanak tanır. Müşterinin paket için seçtiği ürünlere ve miktara göre dinamik fiyatlandırma tabloları bile oluşturabilirsiniz.
Oluşturduğunuz sayfa sayısını, hangilerinin yayında olduğunu, hangilerinin ilgi gördüğünü ve hangilerinin kabul edildiğini görselleştirin. Potansiyel müşterilerinizin dikkatini çekmek ve kalıcı bir izlenim bırakmak için benzersiz bir yol arıyorsanız, Qwilr'ı mutlaka inceleyin.
Qwilr'ın en iyi özellikleri
- Teklifleri gönderildikten sonra gerçek zamanlı olarak düzenleyin
- Potansiyel müşteriler anlaşmaları görüntülediğinde ve e-imzaladığında e-posta bildirimleri alın
- Sayfalarınızda her bir içerik bloğunu okumak için harcanan zamanı izleyin
- Qwilr'ı Hubspot, Salesforce, Pipedrive, Zoho CRM, Quickbooks, Slack, Stripe ve Zapier'e bağlayın
Qwilr sınırlamaları
- Az sayıda yerel entegrasyon
- İş planı, özel alan adı ve yazı tipleri gibi anahtar özelliklere sahip değildir
Qwilr fiyatlandırması
- İş: Kullanıcı başına aylık 35 ABD doları
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 59 ABD doları
Qwilr puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (671 yorum)
- Capterra: 4,6/5 (381 yorum)
Teklif Yönetimi Yazılımıyla Daha Fazla Müşteri Kazanın
Bu teklif yönetimi araçlarının her biri benzersiz bir özellik seti ile birlikte gelir. Doğru olanı seçmek, takımınızın düzenli çalışmasına, daha fazla anlaşma kapatmanıza ve teklif belgelerinizi ve iş akışlarınızı optimize etme konusunda içgörüler edinmenize yardımcı olacaktır.
Ancak, teklif yazımından müşteri projelerinin yürütülmesine ve iş operasyonlarının yönetimine kadar her şeyi halleden bir iş gücü planlama aracı arıyorsanız, ClickUp bu iş için mükemmel bir araçtır. Teklif aşamasından uygulama aşamasına geçerken stres ve zorlukları azaltır. ?
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