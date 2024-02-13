powerPoint ve ClickUp'ta 10 Müşteri Yönetimi Şablonu

Müşterilerinizle etkili iletişim kurmak, hedeflerini net bir şekilde anlamak ve şeffaf eylem planları oluşturmak, onların onboarding sürecine ve sonrasına katılımlarını sağlamak için çok önemlidir.

Portföyünüz büyüdükçe, proje yönetimi ile müşteri ilişkilerini dengeleme zorluğu da artar. Kulağa çok zor gelse de, basit bir çözüm var: Müşteri yönetimi şablonları! ✨

Müşteri yönetimi sürecinizi iyileştirmek için farklı fonksiyonlar için tasarlanmış kapsamlı bir şablon koleksiyonunu sunuyoruz. Bu şablonlar, başarılı bir proje yürütme planı oluşturmanıza, önemli bilgileri takip etmenize ve müşterilerinizi otomatik olarak güncellemenize yardımcı olacak güçlü araçlardır.

Müşteri Yönetimi Şablonu nedir?

Müşteri yönetimi, bir işletmenin potansiyel ve mevcut müşterilerle nasıl etkileşim kurduğunu denetleyerek karşılıklı olarak faydalı ilişkiler kurma ve sürdürme sürecidir. Projenin zamanında tamamlanmasını ve müşteri kaybının en aza indirilmesini sağlamak için takımınızla yakın bir şekilde çalışmayı içerir.

İşte burada müşteri yönetimi şablonları devreye girer. Bu şablonlar, potansiyel ve mevcut müşterilerin hedeflerini ve gereksinimlerini takip etmek için önceden hazırlanmış bir taslak sunarak müşteri elde tutma, kazanma ve memnuniyetini artırmanıza olanak tanır. Ayrıca, özelleştirilebilir durumlar, otomasyon alanları ve kişiselleştirilmiş kontrol listeleri sayesinde her bir müşteri projesinin ilerlemesini izleyebilirsiniz.

Müşteri yönetimi şablonlarını kullanmanın başlıca avantajları şunlardır:

Zaman tasarrufu: Şablonlar önceden tasarlanmış ancak özelleştirilebilir düzenlerle gelir, böylece belgeleri veya planları sıfırdan oluşturmaya kıyasla zaman kazanırsınız Tutarlılık: Müşteri etkileşimlerinde tek tip bir yaklaşım sağlayarak, ilerleme özetlerini müşterileriniz ve takımınızla paylaşmanıza ve : Müşteri etkileşimlerinde tek tip bir yaklaşım sağlayarak, ilerleme özetlerini müşterileriniz ve takımınızla paylaşmanıza ve projenin her aşaması hakkında onları bilgilendirmenize olanak tanır Verimlilik: Şablonları kullanarak rutin görevleri kolaylaştırın ve yeni müşteriler çekmek için fikir üretmek veya mevcut müşteri sorunlarına çözüm bulmak gibi bilgi yoğun faaliyetlere odaklanın

İyi bir müşteri yönetimi şablonu nedir?

Yüksek kaliteli bir müşteri yönetimi şablonu, aşağıdakiler gibi belirli anahtar özelliklere sahip olmalıdır:

Basitlik : Takımınız ve müşterileriniz her projenin hedeflerini, önceliklerini ve ilerlemesini kolayca anlayıp izleyebilecekleri basit bir yapıya sahip olmalıdır

Esneklik : Farklı müşterilerin iş ihtiyaçlarına ve projelerine uyum sağlamak için özelleştirmeye olanak tanır. İlk temas, müşteri kazanımı, yenileme ve devam eden yönetim gibi müşteri ilişkilerinin farklı aşamalarına uyum sağlamalıdır

Ölçeklenebilirlik : Müşteri ve/veya proje sayısındaki artışları karşılar

Entegrasyon özellikleri : İletişimi kolaylaştırmak, ilerlemeyi izlemek ve görevleri planlamak için şablona diğer araçları (e-posta, proje yönetimi, takvim) entegre etmenizi sağlar

Veri koruma: Veri koruma düzenlemelerine uyarak gizliliğe öncelik verir ve müşterilerinizin gizli verilerinin güvenliğini sağlar

önemli Ayrıntıları Kolaylaştırmak için 10 Müşteri Yönetimi Şablonu

Yeni ve mevcut müşterilerinizle ilişkilerinizi yepyeni bir düzeye taşıyacak PowerPoint ve ClickUp içindeki en iyi 10 müşteri yönetimi şablonumuzun seçimine daha yakından bakalım. ⚡

1. ClickUp Müşteri Başarısı İşbirliği Şablonu

Bu ClickUp danışmanlık şablonuyla satış boru hattınızdaki güncellemeleri izleyin

ClickUp Müşteri Başarısı İşbirliği Şablonu, kusursuz bir müşteri deneyimi sağlamak amacıyla kuruluşunuzdaki takımlar içinde ve takımlar arasında işbirliğini kolaylaştırmaya odaklanmıştır. Bu yeni başlayanlar için uygun Liste şablonu, satış ve müşteri kazanımından üretime kadar sorunsuz bir müşteri yolculuğu sağlamak için takımlarınızın çabalarını uyumlu hale getirmek üzere tasarlanmıştır.

Şablonun Onay Boru Hattı Pano görünümü, müşteri kazanma çabalarınızın kullanışlı bir özetini sunarak müşterileri huninizdeki pozisyonlarına göre kategorize eder. Yeni Müşteri, Planlama, Toplantı ve Onaylandı gibi özel durumları kullanarak bir müşterinin boru hattınızdaki yerini kolayca izleyin. Müşterinin ilgili kartını panodaki uygun bir yere sürükleyip bırakarak durumu güncelleyin.

Sorunsuz bir müşteri deneyimi için, satış ve müşteri kazanımı aşamalarında toplanan tüm ilgili bilgileri Onay Belgesi'nde merkezileştirin. Bunu, önceden tanımlanmış ancak özelleştirilebilir sorular yanıtlayarak yapabilirsiniz:

Müşterinin ana iş hedefleri nelerdir?

Müşterinin önündeki engelleri aşmasına nasıl yardımcı olabiliriz?

Müşteri, bizim yardımcı olup olmadığımızı nasıl karar verecek?

Müşterinin memnun olup olmadığını belirlemek için hangi ölçütleri kullanmalıyız?

Müşterinin tercih ettiği iletişim tarzı nedir?

Potansiyel satın alımların kaydını tutmak için, şirket adı, boyutu ve sektörü gibi temel bilgileri girebileceğiniz Yeni Müşteri Onay Formu'nu kullanın. Ardından, iş anlaşmanızın tarihi ve süresi, müşteri başarı yöneticisinin adı ve daha fazlası gibi ayrıntılara geçin.

2. ClickUp Ajans/Müşteri Keşif Belgesi Şablonu

ClickUp'ın Ajans/Müşteri Keşif Belgesi Şablonu ile müşteri bilgilerini toplamak çok kolay

ClickUp Ajans/Müşteri Keşif Belgesi Şablonu, ilişki henüz oluşma aşamasındayken müşterilerin hedeflerini ve gereksinimlerini tek bir yerde toplamak için mükemmel bir çözüm sunar.

Şablon, satış ekibinin müşteri çağrılarını daha verimli bir şekilde yönetmesine yardımcı olan bir Çağrı Senaryosu içerir. Bu belge, ilk müşteri iletişimi için önceden yazılmış bir senaryodur ve arayanların küçük sohbetler yapmasına ve nitelikli ve niteliksiz potansiyel müşterileri belirlemek için ilgili sorular sormasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Soru Bankası'nı kullanarak potansiyel müşterilerin hedefleri ve motivasyonları hakkında daha fazla bilgi edinin ve şirketiniz için uygun olup olmadıklarını belirleyin.

Tüm potansiyel müşteri bilgilerini takip etmek için, ilk teması kurarken her bir müşteri adayı için ayrı ayrı Keşif Görüşmesi Formu'nu doldurun. Bu formda müşterinin adı, şirketi, telefon numarası, önemli ayrıntılar ve müşterinin uygun olup olmadığına dair nihai karar yer alır.

3. ClickUp Müşteri Başarı Şablonu

Hızlı erişim için telefon numaraları ve diğer önemli müşteri bilgilerini ekleyin

ClickUp Müşteri Başarı Şablonu ile, bireysel müşterileri kolayca izleyebilir ve ödemelerini, proje görevlerini ve ilişki sağlığı puanlarını yönetebilirsiniz. ?

Şablonun Etkileşim görünümü, tüm müşterilerinizi "sağlık" durumlarına göre (Çok İyi, Ortalama, Kaybetme Riski) gösterir, böylece her zaman hangi ilişkiye öncelik vermeniz gerektiğini bilirsiniz. Müşterileriniz, kademelere göre ayrı listeler halinde düzenlenir. Daha yüksek kademeler, sağlık puanları daha iyi olan müşteriler için ayrılırken, daha düşük kademeler iyileştirilmesi gereken müşteri ilişkilerini temsil eder.

NPS (Net Promoter Score) Pano görünümünü kullanarak her bir müşterinin şirket sadakat ölçeğinde nasıl puan aldığını görebilirsiniz. Puan, şablondaki Geri Bildirim Formu'nda her bir müşteri tarafından sağlanan girdilere göre hesaplanır.

Ayrıca, Yenileme zamanı gelen müşteriler için ayrı bir Liste görünümü ve Müşteri Kazanımı, Satış Artırma ve Müşteri Kaybını Önleme aşamalarında önerilen eylemleri özetleyebileceğiniz bir Müşteri Başarı Kılavuzu Belgesi sayfası da bulunmaktadır.

4. ClickUp Yasal Müşteri Yönetimi Şablonu

ClickUp'ın Hukuk Müşteri Yönetimi Şablonu ile tüm müşteri dosyalarını zahmetsizce kaydedin

Bir hukuk firması yönetiyor veya şirket avukatı olarak çalışıyor olsanız da, ClickUp Hukuk Müşteri Yönetimi Şablonu, müşterilerinizin davalarının ilerlemesini denetlemek için harika bir araçtır. Kontrol listelerini kullanın ve etkinlikleri, görevleri ve son teslim tarihlerini kolayca takip edin, sonuçların zamanında teslim edilmesini sağlayın.

Bu Klasör şablonu, özel durumlara göre müşterilerinizle ilgili işleri açıkça gösteren bir Liste görünümü içerir. Bunları kullanarak hangi görevlerin İmzalandı, Taslak, İlerleme Aşamasında veya Son Aşama aşamasında olduğunu kolayca belirleyebilirsiniz. Ayrıca, atanan kişileri, öncelikleri ve son teslim tarihlerini izlemek için her görev için Özel Alanlar oluşturabilirsiniz.

Şablonun Takvim görünümü , planlanmamış ve gecikmiş görevleri gösterir. Sezgisel sürükle ve bırak fonksiyonu ile görev planlamak çok kolaydır.

Ayrıca, her müşteri için ayrı ayrı Özel Durumlar ekleyerek Ödeme Listesi görünümünde ödeme durumlarını ve türlerini izleyebilirsiniz.

Şablon, müşterilerinizin önemli bilgilerini saklamak için Belge görünümü ile birlikte gelir. Her müşteri için bir belge oluşturarak, müşterilerin durumlarını, iletişim bilgilerini, e-posta adreslerini ve daha fazlasını takip edin. Üstelik, ekip arkadaşlarınızın sorunları tartışıp çözmek ve fikirlerini paylaşmak için kullanabilecekleri bir Sohbet sayfası da vardır. ?

5. ClickUp Müşteri Hizmetleri Şablonu

Tüm etkinlikleri ve iletişimi izlemek için her potansiyel müşteriyi bir ClickUp Listesi'nde düzenleyin

ClickUp Müşteri Hizmetleri Şablonu, müşteri hesaplarını, portföyünüzdeki her projenin ilerlemesini ve daha fazlasını izlemek için ayrı Listeler ve Belgeler ile proje yönetimini basitleştiren kapsamlı bir çerçevedir.

Tüm Alanı kaplamasına rağmen, bu Hızlı Başlangıç şablonu, ClickUp'ta daha hızlı yolunuzu bulmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Başlangıç Belgesini ve eğitim görevlerini kullanarak platformun özelliklerini tanıyın. Belge, Özel Alanlar ve Durumlar hakkında ayrıntılı talimatlar ve açıklamalar içeren ClickUp'ı Öğrenin Listesi içerir, böylece bunları nasıl ve ne zaman kullanacağınızı tam olarak anlayabilirsiniz.

Şablon, aşağıdakiler dahil olmak üzere beş Liste ile birlikte gelir:

Müşteri Hesapları: Aktif, Potansiyel, Eski Müşteri, Risk Altında vb. gibi Özel Durumlarla tüm müşteri hesaplarınızın genel bir görünümünü sunar. Müşteri kaybını önlemenize yardımcı olmak için Risk Altında Hesaplar 'ı görüntülemek için ayrı bir liste de vardır

Kapsam Talepleri: Satış ekibinin anlaşmaları sonuçlandırmasına yardımcı olmak için tüm kapsam taleplerini yönetmenizi sağlar. Yeni talepler oluşturmak için Kapsam Talep Formu 'nu doldurun

Proje Portföyü: Özel Durumlar ve Alanlar kullanarak tüm projelerinizi ve durumlarını izleyin

Üstelik şablon, sizin ve takımınızın takım ayrıntılarını, kaynakları, SOP'leri ve daha fazlasını kaydedebileceğiniz belirli bölümler içeren bir Takım Wiki Belgesi içerir, böylece takım üyeleri arasında daha iyi işbirliği ve iletişim sağlanır. ?

6. ClickUp Müşterinin Sesi Şablonu

Ürün/hizmetinize yönelik müşteri beklentilerini ve tepkilerini toplayın ve sınıflandırın, böylece iyileştirme için neler yapabileceğinizi anlayın

Müşterinin Sesi (VoC) veya Müşterinin Sesi Çeviri Matrisi , müşterilerinizin işiniz ve ürünlerinizle ilgili düşünce ve duygularını daha iyi anlamak için kullanılan bir tekniktir. ?️

Bu tekniğe dayanan ClickUp Müşterinin Sesi Şablonu, ürünlerinizi en iyi şekilde geliştirmek için müşteri geri bildirimlerini toplama, analiz etme ve düzenleme konusunda size yardımcı olur.

Anketler, web sitesi analizleri ve ürün referansları aracılığıyla topladığınız müşteri geri bildirimlerinin bir listesini oluşturarak başlayın. Liste görünümü ayrıca Müşteri İhtiyaçları ve Müşteri Gereksinimleri sütunlarını da içerir. Burada belirli sorunları ele alabilir ve olası çözümler önerebilirsiniz.

Şablon ayrıca, VoC Kaynağına göre gruplandırılmış müşteri geri bildirimlerinin bir özetini sunan Pano görünümü içerir. Bu, farklı kaynaklardan gelen geri bildirimlerdeki benzerlikleri ve farklılıkları görselleştirmenize yardımcı olur.

7. ClickUp CRM Şablonu

Liste görünümünde ClickUp'ın Basit CRM Şablonu ile müşterileri, satış süreçlerini, eylem öğelerini ve daha fazlasını yönetin

Hesapları yönetmek, iş fırsatlarını takip etmek ve sağlam müşteri ilişkileri sürdürmek, uygun müşteri yönetimi araçları olmadan çok zor olabilir. ⚒️

Çok sayıda sayfa ve liste oluşturmak yerine, ClickUp CRM Şablonundan yararlanın. Bu hepsi bir arada çözüm , minimum çabayla satışları, potansiyel müşterileri ve müşteri ilişkilerini yönetmenize yardımcı olacaktır.

Bu, beş önceden oluşturulmuş görünüm aracılığıyla müşteri ilişkilerinizi denetlemenizi sağlayan bir Klasör şablonudur:

Satış Playbook Belgesi görünümü : Satış hedefleri, zaman yönetimi, hesap modülleri, fiyatlandırma ve indirimler, erişim ve daha fazlası üzerinde kontrolü elinizde tutmanıza yardımcı olur

Hesap Ayrıntıları Liste görünümü : Hesapları Teklif, Demo, Nitelikli Potansiyel Müşteri ve Kapalı [Kaybedildi] gibi durumlara göre gruplandırılmış olarak gösterir

Pano görünümü : Özel Durumlara göre gruplandırılmış, görsel olarak çekici Kanban tarzı bir panoda tüm hesapların net bir özetini sunar

Takvim görünümü : Ekranın sağ tarafında planlanmamış ve gecikmiş görevleri takip edin

Kapalı Anlaşmalar Liste görünümü: Tüm Kapalı [Kazanılan] hesaplarınızı tek bir yerde görüntüler

8. SlideTeam tarafından hazırlanan PowerPoint Müşteri İlişkileri Yönetimi Şablonu

SlideTeam'in PowerPoint Müşteri İlişkileri Yönetimi Şablonu ile CRM hedefleri belirleyin ve başarılı bir eylem planı oluşturun

Müşterilerinizin sadakat döngülerini analiz etmek, verimli ve uzun süreli ortaklıklar kurmak için çok önemlidir. SlideTeam'in PowerPoint Müşteri İlişkileri Şablonu ile bunu ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

Bu CRM şablonu, profesyonel bir düzene ve 50 hazır ancak tamamen uyarlanabilir slayta sahiptir. Tasarımı, renkleri ve yazı tiplerini değiştirerek kişiselleştirilmiş bir görünümle müşterileri etkileyebilirsiniz. Anahtar kelimeleri ve alıntıları içeren slaytlar ekleyerek sunumunuzu kolay takip edilebilir hale getirin veya grafikler, resimler ve şekiller kullanarak fikirlerinizi görselleştirin.

Örneğin, CRM hedeflerinizi sunmak veya Analitik CRM'yi açıklamak için slaytlarınızı kolayca anlaşılabilir grafikler ve çizelgelerle zenginleştirebilirsiniz. Şablon, standart ve geniş ekran biçiminde mevcuttur ve Google Slaytlar ile uyumludur.

9. Poweredtemplate tarafından hazırlanan Müşteri Karşılama Kiti Sunum Şablonu

Poweredtemplate'ın Müşteri Karşılama Kiti Sunum Şablonu ile yeni müşterilere misyonunuzu ve vizyonunuzu tanıtın

Müşterinin güvenini hemen kazanmak için işinizi en iyi şekilde sunmak isteyeceksiniz. İşte bu noktada Poweredtemplate'ın Müşteri Karşılama Kiti Sunum Şablonu, 20 adet profesyonel görünümlü hazır slaytla imdadınıza yetişir.

Görüntü ekleyerek, renk şemasını değiştirerek ve marka stilinize uygun yazı tipi ve harf boyutunu seçerek slaytları özelleştirin. Görüntüler ve kısa açıklamalar ekleyerek müşterilerin çalışma alanınıza alışmasına yardımcı olun ve onları takım üyelerine tanıtın.

Hizmetleriniz, iş ahlakınız, işbirliği araçlarınız ve daha fazlasıyla ilgili slaytları düzenleyerek ayrıntılara daha derinlemesine dalabilirsiniz. Şablon standart biçimde mevcuttur ve Google Slaytlar, Apple Keynote, Adobe InDesign ve Adobe Acrobat ile uyumludur.

10. Slidesgo'nun PowerPoint Müşteri Sunum Şablonu

Slidesgo'nun tamamen özelleştirilebilir PowerPoint Müşteri Sunum Şablonu'nu kullanarak tüm müşterileri hizmetlerinizi seçmeye ikna edin

Potansiyel müşterileri nasıl etkileyebileceğiniz konusunda fikirleriniz yoksa, Slidesgo'nun PowerPoint Müşteri Sunum Şablonu başlamak için harika bir yerdir.

Bu şablon, çok çeşitli resimler, düzenler ve dokular içerecek şekilde müşterinin faizini çekmek için özenle tasarlanmıştır. Slaytları incelerken ve fikirlerinizi sunarken potansiyel müşterilerin dikkatini çekmenize ve tutmanıza yardımcı olur.

Görüntüler, şekiller, yazı tipi, renk şeması ve daha fazlasını özelleştirerek 30'dan fazla slaytı kişiselleştirin ve kalabalığın arasından sıyrılın. Öğeleri istediğiniz gibi taşıyın, anlatımınıza uymayan slaytları silin ve fikirlerinize en uygun düzeni seçerek yenilerini ekleyin. ?

Bu şablonun benzersiz bir özelliği, vizyonunuza uyacak şekilde özelleştirebileceğiniz illüstrasyonlar bulabileceğiniz Storyset Slayt'tır. Tercih ettiğiniz stili seçin, renkleri ayarlayın, görüntülemek için arka planları ve katmanları seçin ve animasyon panelini kullanarak bunları zahmetsizce canlandırın.

Müşteri hediyeleriyle müşteri ilişkilerinizi bir üst seviyeye taşıyın!

Müşteri Yönetimi Şablonlarıyla Müşteri Memnuniyetini Artırın

İster yeni müşteriler çekerek işinizi büyütmeye çalışıyor ister mevcut müşterilerinizle ilişkilerinizi geliştirmeye çalışıyor olun, müşteri yönetimi şablonları her adımda size yardımcı olacak kullanıcı dostu bir çözümdür.

Listemizdeki çok yönlü şablonların tüm potansiyelini kullanarak her projeyi bir zafere dönüştürün ve müşteri kaybını en aza indirin. Özelleştirilebilir özelliklerini kullanarak şirketinizde kusursuz bir organizasyon sağlayın ve müşterilerinizle daha güçlü ilişkiler kurun. ?