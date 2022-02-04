a'dan Z'ye 100 Temel Ürün Yönetimi Terimi

Ürün yönetimi nedir?

On yıl önce bile, bu soruya yüzlerce farklı cevap verebilirdiniz. Ve her biri kendi açısından doğru olurdu!

Ürün yöneticisinin sorumlulukları , tasarımdan lansmana ve hatta gelecekteki güncellemelere kadar bir ürünün tüm yaşam döngüsünü takip etmek için UX, teknoloji ve iş becerilerini bir araya getiren, her işi yapan bir rol haline gelmiştir .

Kulağa çok mu geliyor? Çünkü öyle. 😳

Yine de, ürün yöneticisi olmak için harika bir dönem, çünkü ürün yöneticilerine talep çok yüksek ve gelişen bir meslekte her zaman öğrenilecek yeni ve heyecan verici şeyler var.

İşte bu noktada ürün yönetimi sözlüğü devreye girer. 🤓

Bu listede yer alan terimlerin sayısı herkes için farklı olacaktır ve ürününüzün ihtiyaçlarına, şirketinizin boyutuna, bütçenize ve proje zaman çizelgesine bağlıdır.

Ancak, bu terimlerden sadece birkaçı sizinle ilgili olsa bile, geri kalan terimler büyüme alanlarını belirlemenize, ürününüzün başlıklarını öngörmenize ve ürün yöneticilerinin şirketlerin hedeflerine ulaşmasına nasıl yardımcı olduğunu öğrenmenize yardımcı olabilir.

Bonus: Bu ürün yönetimi şablonlarına göz atın! 📑 ⭐️

A-E Kabul Kriterleri'nden Epic'e

Kabul Kriteri

Müşteri Tarafından Kabul Edilen, Tamamlandı Tanımı (DoD)

Kabul kriterleri, bir yazılımın müşteri veya paydaş tarafından kabul edilmesi için yerine getirmesi gereken bir dizi koşuldur. Sonuçta, ürün sahipleri, özelliğin kullanıcıların istediği şeyi yapıp yapmadığını, yani kullanıcı hikayesindeki amacına hizmet edip etmediğini belirler.

Çevik

Bu terim, takımların sprint adı verilen kısa ve yönetilebilir zaman dilimlerinde bir dizi görevi yerine getirdiği ürün geliştirme metodolojisini ifade eder. Sık geri bildirim, müşteri memnuniyeti, yazılım geliştirme hızının artırılması ve esneklik gibi 12 Agile ilkesi vardır.

Çevik bir ürün takımı oluşturmak için yapılması gereken çok şey vardır ve bu listedeki birçok terim bunları bir araya getirmenize yardımcı olacaktır!

12 Agile ilkesinin tümüne daha yakından bakın.

Çevik Ürün Geliştirme

Çevik Yazılım Geliştirme, Çevik Proje Yönetimi Çevik Yazılım Yönetimi, Çevik Proje Yönetimi, Çevik Metodoloji, Çevik Yöntem, Çevik Yaklaşım, Çevik Yol

Bu, geliştiricilerin sadece birkaç hafta içinde çalışan bir ürün modeli oluşturmasına olanak tanıyan bir proje yönetimi tekniğidir.

Kulağa biraz stresli geliyor, değil mi? Aslında bu yöntem son derece popülerdir ve her takımın kendine özgü Agile çerçevesine ilişkin özel bir yeteneği vardır!

Çevik bir takım, projesini yinelemeler veya sprintler olarak adlandırılan daha küçük geliştirme döngülerine ayırır.

Her sprintin sonunda, takım kullanıcıların geri bildirim ve önerilerine hazır olan sadece temel özelliklere sahip, işlevsel bir ürün sunabilir. Takım bu önerileri alır ve bir sonraki sprintine dahil eder!

Bu döngü, müşterilerinizi memnun edecek nihai yazılımı oluşturana kadar devam eder. Voila!

Scrum , Kanban, Lean ve XP gibi Agile metodolojilerinden birçok başka çerçeve dallanmıştır.

ART: Çevik Sürüm Treni

Agile Release Train, büyük kurumsal ölçekli projeleri ele almak için çalışan birden fazla Agile yazılım geliştirme takımından oluşur. Bu, projenin farklı kısımlarına odaklanan yaklaşık 50-125 takım üyesi gibi çok sayıda insan gerektirir.

Scrum takımları gibi, Agile Release Train de patlamalar halinde çalışır, ancak Scrum takımlarından farklı olarak bu patlamalar çok daha uzun sürer. 🤯

Alfa Testi

Alfa testi, bir ürünün düzgün çalıştığından ve yapılması gerekenleri yaptığından emin olmak için yapılan ilk uçtan uca testtir. Alfa testini, ürün sürümünüzün performansını ve fonksiyonlarını değerlendirmek için ilk fırsatınız olarak düşünün.

B

Backlog

Backlog, kullanıcı tarafından talep edilen yeni özellikler, güncellemeler, hata düzeltmeleri vb. öğelerin listesidir. Ürün sahibi, ürün backlogundaki öğelerin önceliklerini belirler ve her yinelemenin başında hangi öğelerin üzerinde çalışılması gerektiğine karar verir.

Beta Testi

Alfa testi, ürününüzün işlevselliğinin ilk testi iken, beta testi, gerçek kullanıcıların ürününüzü piyasaya sürmeden önce olası hatalar veya kusurlar açısından test ettiği aşamadır. Beta testi yapıyorsanız, ürününüzü piyasaya sürmeden önceki son aşamadayız demektir, bu nedenle ürününüz hala kontrollü bir ayarda iken olası sorunları gidermek en iyisidir.

Eğer siz de tiyatrocu bir çocuktuysanız, beta testini açılış gecesi öncesi son prova olarak düşünün.

Hatalar

Kusurlar

Hatalar, yazılımda istenmeyen veya beklenmeyen davranışlardır ve ürün yaşam döngüsünün herhangi bir aşamasında, hatta piyasaya sürüldükten sonra bile ortaya çıkabilir! Testler, kullanıcılar veya kalite güvence mühendisleri hataları keşfedebilir ve bazıları hemen düzeltilebilirken, diğerleri biraz zaman alabilir.

BI: İş Zekası

Bilgiye dayalı kararlar almak için verileri yönetme, analiz etme ve yorumlama stratejileri. Bu veriler genellikle sektör raporları, müşteri geri bildirimleri, kullanım verileri ve rakip araştırmaları gibi çeşitli kaynaklardan elde edilir.

Burndown Grafiği

Sürüm Burndown Grafiği, Sprint Burndown Grafiği

Bir burndown grafiği, Agile proje yöneticilerinin, bitmemiş görevlerin sayısına göre bir sprintte kalan süreyi ölçerek, projede kalan iş miktarını ve işi tamamlamak için kalan süreyi izlemelerine yardımcı olur.

Profesyonel ipucu: ClickUp gibi bir Agile proje yönetimi aracı, takımınız aynı hızda çalışırsa projenin ilerlemesinin nasıl olacağını gösteren bir ilerleme çizgisi sunar.

C

Müşteri kaybı

Müşteri Kaybı

Aboneliklerini iptal eden, kullanmayan veya ürününüzü yenilemeyi tercih etmeyen müşterilerin sayısı veya yüzdesi. Bu durum, nihayetinde tekrarlayan gelirlerinize zarar verebilir, bu nedenle sorunun kökünü bulmak en iyisidir!

Müşterilerinizin geri bildirimlerini veya sorunlarını kontrol edin; belki de kolayca çözülebilir!

Rakip Analizi

Doğrudan veya dolaylı rakiplerin benzer ürünlerinin güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirin. Benzersiz değer tekliflerinizi belirlerken bu analizi göz önünde bulundurun!

Bu rekabet analizi araçlarına göz atın!

Kavram İncelemesi

Bu, yeni bir ürün için ilk fikir ve ürün yöneticileri ile paydaşların farklı ürün konseptlerini inceleyerek en başarılı olanı belirleme sürecidir.

Sürekli Entegrasyon

CI, Sürekli Teslimat

Sürekli entegrasyon, geliştiricilerin kodlarını ana sisteme sürekli olarak ekledikleri bir Agile uygulamasıdır. Geliştirme uzmanları bir özellik üzerinde bağımsız olarak çalışır ve tamamlandığında, herhangi bir hata olup olmadığı test edilir. Otomatik testten geçtikten sonra, nihai yazılıma eklenir.

Sürekli Dağıtım

Sürekli entegrasyon ve CI'ya benzer şekilde, sürekli dağıtım, kod yazma ile son yazılıma ekleme arasındaki süreyi kısaltmak için kullanılan bir stratejidir. Otomatik test ve sürümler gibi, bu Agile uygulaması da kusurların ve geri bildirimlerin zamanında ele alınmasını sağlar.

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Dönüşüm Oranı

Bu, sitenizi ziyaret edenlerin, potansiyel müşterilerinizin veya tıklamalarınızın, daha sonra hizmetinizin ücretli müşterileri haline gelenlerin yüzdesidir. Bunu, bir mağazaya giren toplam müşteri sayısına bölünmüş, bir şey satın alan müşteri sayısı olarak düşünün.

Müşteri Deneyimi

CX

Bu, bir müşterinin işinizle olan her etkileşimini ve bu etkileşimlerin müşterinin şirketiniz hakkında genel olarak nasıl hissetmesine yol açtığını ifade eder. Bu, ürünle olan her türlü karşılaşmayı, müşteri başarı süreçlerini, pazarlamayı, satışları ve reklamları içerir.

Müşteri Geri Bildirimi

Müşterilerinizin ürününüzle ilgili deneyimleri hakkında sağladıkları tüm bilgiler. Müşterilerinizin hizmet veya ürünle ilgili memnuniyet düzeylerini paylaşmaları sayesinde, siz ve takımınız gerektiğinde iyileştirmeler yapabilir veya hataları düzeltebilirsiniz. Müşterilerinizin yorumlarını paylaşabilecekleri anketler, araştırmalar veya alanlar sunarak ürününüzün rekabet avantajını korumanıza yardımcı olabilirsiniz!

Müşteri Tutma

Müşteri Tutma Oranı, CRR

Churn, yenileme yapmayan müşterilerin ölçümünü ifade ederken, müşteri tutma, sözleşmelerini veya aboneliklerini yenileyen müşteri sayısının ölçümüdür. Sağlıklı bir müşteri tutma oranını korumanın en iyi yolu, müşterilerin bağlılığını ve memnuniyetini sürdürmek için işiniz ve müşterileriniz arasında güvene dayalı ve etkileşimli bir ilişki kurmaktır!

Müşteri Başarısı

Müşteri, ürününüzün çözmek için yaratıldığı sorunu çözdüğünde, ürününüz müşteri başarısına ulaşır. Olumlu yorumlar, aktif müşteri geri bildirimleri ve yüksek müşteri tutma oranları, müşteri başarısına ulaşmanın iyi göstergeleridir.

Çapraz Fonksiyonlu Takım

Çapraz fonksiyonlu bir takım, yeni bir ürünü hızlı bir şekilde sunmak veya belirli bir sorunu çözmek için farklı beceri, yetenek ve faiz alanlarına sahip üyelerden oluşur.

D

DAU: Günlük Aktif Kullanıcılar

Günlük aktif kullanıcı sayınızı takip etmek, müşteri sadakatini belirlemek için yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. "Aktif kullanıcı" tanımı, ürününüzün sunduğu fonksiyon ve kullanımına göre belirlenir. Yüksek etkileşim hedeflenebilir, ancak bu aynı zamanda ş Akışındaki darboğazların da bir göstergesi olabilir.

Diğer yaygın katılım metrikleri arasında Haftalık Aktif Kullanıcılar (WAU) ve Aylık Aktif Kullanıcılar (MAU) bulunur.

Bağımlılık Yönetimi

Bağımlılıklar, bir görev veya özelliğin diğerine olan ilişkisini tanımlar ve bunların ne zaman tamamlanabileceğini belirler. Proje yol haritanızı oluştururken ve ürün takımınızın verimliliğini izlerken bağımlılıkları dikkate almak çok önemlidir, çünkü görev B, görev A'ya bağımlıysa, görev B, bağımlı olduğu görev tamamlanana kadar başlayamaz.

Tasarım

Belirli bir sorunu çözmek veya bir müşterinin ihtiyaçlarını karşılamak için ürünleri görselleştirme, tanımlama, oluşturma ve iyileştirme süreci.

Tasarımcılar

Tasarımcılar, bir ürünün görünümünü, hissini ve fonksiyonlarını oluşturur. Ürün ve özelliklerinin nasıl sunulacağını planlamakla sorumlu olup, kullanıcı deneyimini iyileştirir ve gelecekteki varyasyonlarda sürtüşme noktalarını azaltır. Ürün geliştirmenin her aşamasında genellikle birden fazla tasarımcı yer alır. Bunlar arasında şunlar bulunur:

Ürün Tasarımcıları

Kullanıcı Deneyimi Tasarımcıları

Müşteri Deneyimi Tasarımcıları

Etkileşim Tasarımcıları

Tasarım Odaklı Düşünme

Bu, tasarladığınız hedef kitlenin sorunlarını ve ihtiyaçlarını anlamanızı gerektiren, insan odaklı bir tasarım sürecidir. Buradaki fikir, ürününüzün hizmet ettiği insanlarla empati kurarak, müşterilerinizin isteklerine çok daha duyarlı hale geldiğiniz için sorunları daha iyi öngörebilir ve ürününüzü daha iyi yenileyebilirsiniz.

Tasarım Konsepti

Tasarım konseptiniz, ürününüzün planlanan tasarımının kısa bir açıklamasıdır. Bunu, ürününüzün tasarımındaki değeri vurgulayan bir ürün tanıtımı olarak düşünün. Tasarım konseptiniz şunları içermelidir:

Ürününüzün çözeceği sorunu aktarın

Hedef kitlenizi tanımlayın

İnsanların ürünü nasıl kullanacağını açıklayın

Ürün yönetimi için bu AI araçlarını inceleyin!

Geliştirme

Yeni bir ürün oluşturma, yeni bir yineleme uygulama veya mevcut ürününüzle müşteri deneyimini iyileştirmek için özellikler ekleme süreci.

Geliştiriciler

Tasarımcılar bir ürünün görünümünü, hissini ve fonksiyonlarını oluştururken, geliştiriciler bu planları hayata geçirmekten sorumludur.

Dijital Dönüşüm

Dijital Benimseme

Yeni dijital teknolojilerden yararlanmak için geleneksel iş süreçlerini yükseltme. Bu, işleri daha verimli hale getirmek, daha fazla müşteriye ulaşmak ve ölçeklenebilirlik sağlamak için kullanılır. Bu süreç yıllar sürebilir ve işin müşteri deneyimini sürdürmek ve iyileştirmek için odaklanmış bir strateji gerektirir.

Kesinti

Temel olarak yeni ürün

Mevcut bir endüstri veya pazara rakip olan yeni bir endüstri veya pazarın ortaya çıkmasını sağlayan yenilikçi teknoloji, ürünler veya düşünce.

Farklı Düşünme

Mevcut bir sorunu çözmek için yeni, benzersiz ve yaratıcı yollar bulmak için beyin fırtınası yapmak.

E

Ekosistem

Daha fazla değer elde etmek veya bir grup ilgili sorunu çözmek için birlikte kullanılması amaçlanan ayrı ürünler grubu.

Epic

Epic Stories

Epic, Harry Potter'ın Hogwarts'taki inanılmaz yıllarının yedi fantastik kitaba bölünmesi gibi, daha küçük kullanıcı hikayelerine bölünebilen bir fikir veya özelliktir.

GIPHY aracılığıyla evrensel

Ürün geliştirmede, "Mobil UI'yi İyileştir" adlı bir epik, üç kullanıcı hikayesinden oluşabilir: "Mobil Alışveriş Sepeti Ekle", "Hızı Optimize Et" ve "Tutarlı Yazı Tipi".

Her kullanıcı hikayesi daha sonra yönetilebilir görevlere bölünebilir ve boyutlarına göre birden fazla sprint ile teslim edilir.

F-J Yapılacak İşlerin Özellikleri

Özellik

Ürün özellikleri, ürününüzün fonksiyonlarını yerine getirmesini ve piyasadaki diğer benzer ürünler arasında öne çıkmasını sağlayan özellikler ve yeteneklerdir.

Özellik Denetimi

Özellik denetimi, ürününüzün özelliklerinin (nitelikleri ve işlevleri) kaç müşteri tarafından ve ne sıklıkla kullanıldığını görmek için yapılan bir incelemedir. Bu denetimler genellikle bir grafik veya çizelge ile gösterilir ve bilgiler anketler, müşteri görüşmeleri, çevrimiçi kullanım verileri veya analiz araçlarından toplanabilir.

Özellik Puanı

Bu, müşteri geri bildirimleri veya incelemeleri olmadan, yalnızca performans ölçütlerine dayalı olarak özellikleri sıralamanın başka bir yoludur. Özellik puanları, satış, müşteri tutma, verimlilik ve geliştirme için gereken süre gibi alanlarda bir özelliğin başarısına göre belirlenir.

FDD: Özellik Odaklı Geliştirme

Bu çevik çerçeve, yazılım geliştirme sürecini tamamen özelliklerin tamamlanmasına odaklanarak yapılandırır. Ürün geliştirmeyi, farklı müşteri odaklı ihtiyaçları karşılamayı amaçlayan daha küçük parçalara (özellikler) ayırır.

G

Gantt Grafiği

Proje Zaman Çizelgesi

Proje zaman çizelgesi içindeki görevlerin sırasını görselleştiren ve hangi görevlerin birbirine bağımlı olduğunu gösteren yatay bir çubuk grafik. Her görevin bir başlangıç tarihi ve bitiş tarihi vardır, böylece takımınız son teslim tarihlerini geçmez.

Gantt grafikleri kılavuzumuzda daha fazla bilgi edinin!

Hedef

Sprint Hedefi, İterasyon Hedefi

Ürün yönetiminde hedefler, ürünü zamanında bitirmek veya insanların kullanacağı kaliteli bir ürün sunmaktan çok daha spesifik olabilir. Her sprint genellikle belirli bir hedefle veya Scrum takımının bu görevlerden elde etmek istediği sonuçla sınırlandırılır.

Bu hedeflerin, paydaşlara gösterilebilecek bir yazılımın işleyen modeli olması yaygındır.

ClickUp gibi çevik proje yönetimi araçları, sprint hedeflerinizi gerçek zamanlı olarak takip etmenize yardımcı olacak yerleşik özelliklere sahiptir!

GOOB: Binadan Çık

Kısaca, bu kısaltma müşterilerinizin bulunduğu yerde onlarla buluşmak anlamına gelir. Ürün takımları genellikle ürünlerini kontrollü ayarlarda test eder ve kullanır, ancak müşterileriniz bunu yapmaz. Binadan çıkarak, müşterilerinizi ürününüzü kullanacakları ortamda tanıyabilirsiniz.

Bu, bir şirketin başarılı bir ürün lansmanını nasıl yönetmeyi planladığına dair stratejik ve taktiksel planınızdır. Bu plan, fiyatlandırma, satış stratejileri, müşteri yolculuğu haritası, pazarlama, bütçe, müşteri desteği ve daha fazlasını içerir.

H

Donanım Ürünü

Donanım, ürününüzün geliştirilmesi veya kullanılmasıyla ilgili somut araçları ve mekanik ekipmanı ifade eder. Buna, bir bilgisayarın fiziksel parçaları ve klavye, monitör veya fare gibi kullanımı için gerekli öğeler dahil olabilir.

I

Fikir Yönetimi

Bu, ürününüzü iyileştirmeye yönelik fikirlerin toplanması, sıralanması ve analiz edilmesi sürecidir. Fikirler müşterilerden, iş ortaklarından veya şirket içinden gelebilir ve farklı önceliklere sahip olabilir.

Fikir oluşturma

Yeni fikirler oluşturma ve bunları beyin fırtınası oturumları, listeler veya zihin haritaları aracılığıyla somutlaştırma süreci.

Artımlı Ürün

Artımlı İnovasyon

Bu, her yinelemenin önceki sürümü değiştirmeden üzerine inşa edildiği bir geliştirme modelidir. Her yeni sürüm bir öncekinden daha gelişmiş bir varyasyon olsa da, önceki ürün hala işlevseldir.

Sezgisel

Sezgisel Tasarım

Sezgisel bir ürün, müşterinin mevcut zihinsel yapısına ve iş alışkanlıklarına kolayca uyum sağlar. Kullanımı doğaldır ve hızlı bir şekilde kavranır.

Entegrasyon

Bir uygulama başka bir uygulamayla entegre olabildiğinde, bu iki yazılımın birbirinin verileri ve ş Akışı ile senkronize olabileceği anlamına gelir.

J

JTBD: Yapılacak İşler

Bu, müşterinin karşılaştığı sorunları ve çözüm arayışındaki motivasyonlarını daha iyi anlamak için tamamlamaya çalıştığı iş veya görevi ifade eder.

K-O Kaizen'den Fırsat Puanına

Kaizen

Kaizen, takım üyelerinin ürünü kullanma deneyimlerine dayanarak sürekli iyileştirme alanları arama kavramıdır.

Kanban

Scrum'da olduğu gibi sabit ve planlanmış yinelemelerle çalışmak yerine, Kanban takımları öncelikli görevler geldiğinde bunlara odaklanır. Bu, darboğazlar olmadan sürekli bir iş akışı hedefleyen, son derece görsel bir Agile çerçevesidir.

Takımlar, aynı anda çalışılabilecek görevlerin sayısına bir sınır ekler (WIP sınırı olarak bilinir), böylece takım çoklu görev yapmaz ve verimlilik düşmez.

ClickUp'ın Kanban proje yönetimini kurmanıza nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin .

Kanban panosu

Görev Panosu, Beyaz Tahta, Mantolama Panosu

Kanban panosu, proje içindeki tüm işleri görselleştirmek için 3-4 sütuna bölünmüş fiziksel veya görsel bir mantar panodur. Kanban panosundaki her sütun, "Yapılacak", "İlerleme" ve "Tamamlandı" aralığında görevlerin durumunu temsil eder.

Kanban'da her görev, yapışkan not veya kart olarak görselleştirilir. Bir takım üyesi bir görevi tamamladığında, kart ilgili sütuna taşınır.

Burada 20 örnek daha görebilirsiniz.

Kano Modeli

Ürün özelliklerini, müşterilerinizi memnun etme olasılıklarına göre önceliklendirin. Memnuniyet olasılığını geliştirme maliyetiyle karşılaştırarak, ürün takımınız bu özelliği yol haritasına eklemenin stratejik olup olmadığını belirleyebilir.

KPI'lar: Anahtar Performans Göstergeleri

KPI'lar, ürününüzün başarısını belirlemek için kullanılan en etkili nicel metriklerdir. Finansal başarı, gelir, müşteri metrikleri ve yeni kullanıcı sayısı yaygın KPI'lardır, ancak şirketinizin dikkate alması gereken en önemli metrikler, sahip olduğunuz ürünün türüne ve ürünün hizmet ettiği benzersiz amaca bağlı olacaktır.

L

Yalın Ürün Geliştirme

Yalın Yazılım Geliştirme

Geliştirme sürecini optimize eden ilke ve uygulamalar. 50'li yıllarda Toyota tarafından tanıtılan yalın üretim yaklaşımından esinlenmiştir.

Özel makalelerimizde Yalın proje yönetimi ve Yalın ilkeleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yaşam Boyu Değer

Müşteri Yaşam Boyu Değeri, CLV, CLTV

Bir müşterinin, bir iş ile olan ilişkisi boyunca yarattığı tahmini toplam gelir. İşletmeler, zaman içinde müşteri eklemenin ve desteklemenin maliyet verimliliğini bu şekilde belirler.

Yaşam döngüsü

Bir ürünün ilk fikir aşamasından geliştirme, yineleme, büyüme ve nihai düşüşüne kadar varoluşunun her aşaması.

M

MRD: Pazar Gereksinimleri Belgesi

Ürün yöneticisi tarafından yazılan, bir ürünün talebini ve gereksinimlerini stratejik olarak tanımlayan belge. MRD, ürün vizyonunu, hedef pazarı, kullanıcı profillerini, çözümleri ve ürününüzün olası gelirini içerir.

MVP: Asgari İşlevsel Ürün

Bu, ürün fikrini gerçekleştirmek için tam yeterli özelliklere sahip, geliştirilme aşamasının ilk safhalarında olan bir üründür. Minimum sayıda özelliğe sahip olsa bile, ürününüzü ne kadar çabuk müşterilerin ilgisini çekebilirseniz, o kadar çabuk geri bildirim alabilir ve gelecekteki sürümlerde iyileştirmeler yapabilirsiniz.

Maket

Maketler, ürününüzün gerçekçi çizimleri veya fiziksel modelleridir, ancak işlevselliği yoktur. Takımın ürün için hayal ettiklerini görsel olarak temsil eder veya tasvir eder.

MRR: Aylık Tekrarlayan Gelir

Her ay elde edilen gelirin hesaplanması veya tüm devam eden gelirlerin aylık sayıya bölünmesi.

N

İhtiyaç belirleme

Müşterilerinizin çözüme ihtiyaç duyduğu alanları belirleyin. Bunun için müşterilerinizi tanıyıp empati kurarak karşılaştıkları sorunları ve ürününüzün bu boşluğu nasıl doldurabileceğini anlamanız gerekir.

NPS: Net Promoter Score (Net Tavsiye Skoru)

Bu, basit bir anket kullanarak müşterilerinizin ürününüzden memnuniyetini belirleme yöntemidir. Müşteri yolculuğunun çeşitli aşamalarında müşterilerinizden ürününüzü 0-10 arasında derecelendirmelerini tekrar tekrar istemek, daha genel veya ayrıntılı bir puan elde etmenize yardımcı olabilir.

O

OKR'ler: Hedefler ve Anahtar Sonuçlar

KPI'lara benzer şekilde, Hedefler ve Anahtar Sonuçlar ürün sonuçlarınızı ölçmek için kullanılır, ancak OKR'ler belirli bir zaman diliminde izlemek ve değerlendirmek için net hedefler veya amaçlar belirlemeye dayanır.

Fırsat Puanı

Bu strateji, müşterilerin gerekli bulduğu ancak verimli bir şekilde kullanmakta zorlandığı özellikleri belirlemek için kullanılır. Ürününüzdeki fırsat alanlarını sürekli olarak arayarak, yeni müşteriler kazanırken mevcut müşterilerinizin sadakatini de artırabilirsiniz!

P-T Tema Odaklı Yaklaşım

Pivot

Ürününüzün pazarındaki bulgular, orijinal stratejinizdeki kusurlar veya rekabet baskısı nedeniyle iş stratejinizi veya yönünüzü değiştirmek için.

NBC via GIPHY

Önceliklendirme

Arka plandaki öğeleri veya girişimleri önem sırasına göre sıralayarak bir sonraki adımda hangilerinin geliştirileceğine karar verin.

Ürün

İşte bu yüzden buradayız! Ürününüz, bir müşterinin sorununu çözen veya bir ihtiyacını karşılayan bir öğe veya hizmettir. Bir ürün, indirilebilir veya fiziksel bir öğe, ücretsiz veya satın alınabilir olabilir veya bunların bir kombinasyonu olabilir!

Ürün Keşfi

Ürün keşfi, müşterilerin karşılaştıkları anahtar sorunları çözen ürünler yaratmak için müşterileri derinlemesine anlamaktan gelir. Müşterilerinizin ihtiyaçlarını kapsamlı bir şekilde anlamak, geliştirdiğiniz ürünlere öncelik vermenize ve bu ürünler için bir pazar olduğundan emin olmanıza yardımcı olabilir.

Ürün Analitiği

Müşterilerinizin ürünlerinizi nasıl kullandığını anlamak için yerleşik araçlar tarafından toplanan nesnel nicel veriler. Bu analizler, kullanıcıların belirli eylemleri tamamlamak için harcadıkları zamanı, ürününüzle kullanıcı yolculuğunun bir haritasını veya en çok kullanılan özellikleri içerebilir.

Ürün Odaklı Büyüme

Bu, müşterileri çekmek için bir ürünün birincil cazibe unsuru olarak kullanılmasıdır. Bir işletme, ürünlerini sınırlı bir süre ücretsiz olarak sunabilir ve ek ücret karşılığında daha fazla özellik ekleme seçeneği sunabilir veya yeni müşterilerin, tekrar ödeme yapma seçeneği olmadan belirli bir süre boyunca ürünü tam olarak kullanabilecekleri ücretsiz bir deneme sürümü sunabilir.

Ürün Yöneticisi

Ürün yöneticisi, Agile takımına geliştirme sürecinin başından sonuna kadar yardımcı olur. Başlıca sorumlulukları şunlardır:

geliştirme sürecinde sorunların ele alınması

takımın proje teslim tarihlerine uymasını sağlamak

satış, pazarlama ve müşteri hizmetleri gibi şirketin diğer departmanlarıyla işbirliği yapmak

Ürün yöneticilerinin ClickUp'ı nasıl kullandığını öğrenin.

Ürün Operasyonları

Ürün operasyonları rolleriniz, işlevler arası takımların verimli bir şekilde çalışmasına yardımcı olmak için mevcuttur. Araştırma için müşteri görüşmelerine yardımcı olabilir, kalite güvence kontrollerini denetleyebilir, geliştirme süreçlerini kolaylaştırabilir veya destek ekipleriyle birlikte çalışabilirler.

Ürün Sahibi

Sahibi

Bunlar, Agile veya Scrum takımının anahtar üyeleridir . Nihai yazılımın vizyonunu ve özelliklerini belirlerler, ancak özellikler keyfi olarak seçilmez!

Müşterinin ihtiyaç ve gereksinimlerini dikkatle anlar, bu öğeleri ürün biriktirme listesine ekler, müşterilerden geri bildirim alır ve bunları geliştirme takımına iletir.

Bu belge, tüm geliştirme sürecini ayrıntılı olarak açıklamaktadır. Ürünün özellikleri, tasarımı, açıklaması ve teslimatıyla ilgili ayrıntılar yer almaktadır. Bu belge, ürünün piyasaya sürülmeden veya tamamlanmış sayılmadan önce sahip olması gereken her şeyi ortaya koymaktadır.

PRD şablonlarımızı deneyin!

Ürün Yol Haritası

Ürün yol haritası, tüm proje planınızın özet bir çerçevesidir. Yol haritası, sizi ayrıntılarla boğmak yerine ürün takvimini, önemli dönüm noktalarını ve hedefleri görünüm olarak sunar.

Planınızın anahtar bileşenlerini vurgulayarak, yol haritası takımınızın yaklaşan görevleri takip etmesine yardımcı olur.

Ürün Özellikleri

Bu belge PRD'ye benzer, ancak daha kısa ve özlüdür. Ürün hedef kitlesine ilişkin planlar veya anahtar bilgiler içerebilir, ancak çoğunlukla ürünün veya özelliğin neden geliştirildiğini, hedeflerini ve başarısının nasıl ölçüleceğini açıklamak için kullanılır.

Prototip

Mockup, bir ürünün nasıl görüneceğinin çizimi veya fiziksel temsiliyken, prototip, müşterilerin işlevselliğini test edebilecek kadar geliştirilmiş erken bir modeldir.

Q

Kalite Güvencesi

Bu, bir şirketin ürününün geliştirilmesinin tüm aşamalarında ürünlerinin kalitesini sağlamak ve iyileştirmek için uyguladığı süreçtir. Kalite güvencesi, işletmelerin olumlu bir kullanıcı deneyimi sunan yüksek kaliteli ürünler sunmasına yardımcı olan proaktif bir yaklaşımdır.

R

Sürüm Planı

Bir sürüm planı, bir sonraki sürüme dahil edilecek tüm özellikleri, tahmini sürüm tarihiyle birlikte gösterir ve genellikle birkaç aylık bir dönemi kapsar. Bunu, bir Agile projesinin film fragmanı olarak düşünün.

Geriye dönük değerlendirme

Geriye Dönük Toplantı, Sprint Geriye Dönük

Retrospektif, takımın sprint sonunda performansını analiz ettiği bir Scrum toplantısıdır.

Takım, Agile metrikleri, grafikleri ve raporları kullanarak hangi alanlarda başarılı olduklarını ve hangi alanlarda iyileştirme yapmaları gerektiğini görür.

Agile metriklerini manuel olarak izlemek yerine, ClickUp gibi Agile proje yönetimi araçları, takımınızın sprint retrospektifini güçlendirmek için doğru grafikler ve çizelgeler sunar.

S

Scrum

Scrum proje yönetimi

Scrum, takımların 2-4 hafta süren kısa süreli işlerde (sprint) çalışarak müşteri geri bildirimi için hazır bir ürün sunmak için kullanılan bir Agile metodolojisidir.

Scrum takımları, herkesin ne yapacağını bildiğinden emin olmak ve sprint içindeki sürecin kontrolünü elinde tutmak için planlar yapar ve düzenli toplantılar düzenler.

Bölünmüş Test ve A/B Testi

İki varyasyonun performansını birbiriyle karşılaştırmak için yapılan testler. A/B testleri, en iyi performansı gösteren seçeneği belirlemek için ürün yönetiminde sıklıkla kullanılır. Örneğin, yeni bir kullanıcı arayüzünün iki varyasyonu test edildiğinde, kullanıcıların en çok ilgisini çeken varyasyon A/B testini kazanır.

A/B Test Araçları hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

Sprint

İterasyonlar

Sprintler, takımların bir ürünü geliştirirken yolunda ilerlemesine yardımcı olan kısa süreli iş patlamalarıdır. Genellikle 2-4 hafta sürer ve proje zaman çizelgenizdeki bir sonraki önemli kontrol noktasına ulaşmanıza yardımcı olacak birkaç görev içerir. ClickUp'ta kendi Sprintlerinizi kolayca oluşturun ve yönetin !

Aşama-Kapı

Aşama-Kapı Süreci

Bu, ürün geliştirme sürecinizi kapsam belirleme, iş analizi, geliştirme, test ve lansman dahil olmak üzere farklı aşamalara veya "aşamalara" bölme sürecidir. Bu aşamaların ilerlemesini gözden geçirerek, ürünün bir sonraki aşamaya nasıl geçeceğini belirleyebilirsiniz.

Paydaş

Bu, projeyle bağlantılı olan takım dışındaki herkesi ifade eder. Bir yatırımcı, hesap yöneticisi, satış takımı veya müşteri olabilir.

Paydaşlar hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

Hikaye Puanları

Hikaye puanı, bir kullanıcı hikayesine atanan ve o iş için ne kadar zaman ve enerji gerekeceğini ifade eden bir birimdir. Dolayısıyla, sayı ne kadar yüksekse, görev o kadar zor ve daha fazla zaman gerektirir. Bu, sayıların diğer benzer görevlerle karşılaştırılarak her göreve atandığı göreceli bir tahmin tekniğidir.

SWOT Analizi

SWOT analizi, ürününüzün olası güçlü ve zayıf yönlerini, fırsatlarını ve tehditlerini stratejik ve proaktif bir şekilde değerlendirmek için kullanılan bir planlama yöntemidir. Ürününüzün güçlü ve zayıf yönleri genellikle iç faktörlerdir, fırsatlar ve tehditler ise dış faktörlerle (ör. pazar, rakipler, olası trendler) ilgilidir.

T

Teknik Ürün Yöneticisi

Teknik ürün yöneticisi, satış veya iş takımlarından çok mühendislik takımlarıyla daha yakın çalışır ve projenin geliştirme aşamalarında yardımcı olmak için teknik bir altyapıya sahiptir.

Bonus: Önerilen en iyi 10 teknik yazım aracını inceleyin.

Tema

Ürün teması, ürününüz için çok üst düzey bir plandır. Bu genellikle ürün hedefinizle veya "bu ürün hangi sorunu çözer?" sorusunun cevabı ile özetlenebilir

U-Z Kullanım Örneği'nden Zeta Puanı'na

Kullanım Örneği

Bu, bir müşterinin bir sorunu çözmek için ürününüzü nasıl kullanacağını açıklayan basit ve çok olası bir senaryodur. Bunlar varsayımsal örnekler olsa da, yeterince yaygın oldukları için inandırıcı veya ilişkilendirilebilir ve ürününüzün farklı parçalarının gerekliliğini ve değerini kanıtlamaya yardımcı olurlar.

Kullanıcı Araştırması

Müşterilerinizin görevleri nasıl yerine getirdiğini, diğer ürünleri nasıl kullandığını gözlemleyerek ve düşünce süreçlerini öğrenerek onların ihtiyaçlarını anlama süreci.

UX: Kullanıcı Deneyimi

Müşterilerinizin bir ürünle etkileşimlerinin özeti. UX, bir kişinin ürününüzü kullanırken nasıl hissettiğini, ürününüzü kullanmaya karşı tutumunu, kullanım kolaylığını ve karşılaştığı zorlukları aktarır.

Kullanıcı Profili

Kullanıcı kişiliğiniz, ürününüzün ideal kullanıcısını temsil eden hayali bir müşteridir. Bu, hedef kitlenizin yaş, meslek, kariyer aşaması, muhtemel coğrafi konumu ve karşılaştıkları yaygın sorunlar dahil olmak üzere kapsamlı bir özetidir.

Bu kullanıcı profili şablonlarına göz atın!

Kullanıcı Akışları

Bunlar, bir kullanıcı bir uygulamada görevleri tamamlarken izleyeceği yolun görsel temsilidir. Genellikle bir grafik veya diyagramda gösterilen kullanıcı akışının haritalandırılması, takımların daha sezgisel arayüzler oluşturmasına ve müşterilerin bir dizi görevi tamamlamak için izleyeceği süreci optimize etmesine yardımcı olur.

Kullanıcı Hikayesi

Kullanıcı Hedefleri

Bu, müşterilerin yararlı bulacağı belirli bir ürün özelliğinin veya fonksiyonunun kısa bir açıklamasıdır. Tipik kullanıcı hikayeleri şunun gibi olabilir:

"(Kullanıcı adı/türü) olarak, (bir şeyi yapmak) istiyorum, böylece (bir hedefe ulaşabilirim).

Temel olarak, bir kişinin sistemde olmasını istediği özelliklerin gayri resmi açıklaması.

V

Değer Önerisi

Benzersiz Değer Önerisi

Bu, ürününüzün amacını, faydalarını ve pazardaki diğer ürünlerden farkını aktaran tekliftir. Müşterileri benzer ürünler yerine sizin ürününüzü seçmeye ikna etmek için kullanılır ve ürününüzü daha değerli veya rekabetçi kılan özellikleri aktarır.

Müşterinin Sesi

Müşterilerinizin ihtiyaçları veya ürününüzün çözmeyi amaçladığı sorunlarla ilgili geri bildirim ve nitel veya nicel veriler için kullanılan genel terimdir.

W

Şelale

Bu, her aşamanın sırayla gerçekleştiği ve bir sonraki aşamaya geçilebilmesi için her aşamanın tamamlanması gereken uzun vadeli, doğrusal bir geliştirme yöntemidir. Bu, gerekli belgelerin toplanması ve gereksinimlerin belirlenmesi ile başlayan, ardından tasarım, kodlama, test vb. aşamalarına geçilen, hiçbir aşamanın birbiriyle çakışmadığı, adım adım ilerleyen bir süreçtir.

Tel kafes

Mockup veya prototipe biraz benzeyen wireframe, ürününüzün temel bir temsilidir, ancak yalnızca fonksiyonlarını gösterir. Genellikle çok basit görünümlü bir web sayfasıdır ve yalnızca özellikleri düzenlemek ve kullanıcıların ürününüzü nasıl kullanacaklarını göstermek amacıyla kullanılır.

Y

YOY: Yıllık

Bir yılın verilerini önceki yılın aynı verileriyle karşılaştırma süreci.

Z

Zeta Puanı

Zeta Modeli, Z-Puan Formülü Bir şirketin iflas olasılığını belirlemek için kullandığı puanlama formülü.

Bonus: Ürün Yöneticisi Mülakat Soruları

Artık temel ürün yönetimi terimlerini biliyorum 🎶

Tamam, tam olarak A'dan Z'ye değildi, ama X hariç tüm harfler vardı! Kendi kendimize söylemek gerekirse, oldukça yaklaştık. 💅🏼

Belki bu sözlüğü baştan sona ezberlemişsinizdir, belki de sizin için yeni birkaç terim vardır! Her halükarda, bu listeyi ürün yönetiminin başlangıç noktası olarak düşünün, bitiş çizgisi olarak değil. Nerede olduğunuzu ve ürün yönetiminizi nasıl daha ileriye taşıyabileceğinizi görebilirsiniz. Her gün %1 büyümeyi kim sevmez ki? 😉

Ürün yönetimi alanında kariyer yapmaya faiziniz varsa, ürün yönetimi sertifikaları kılavuzumuza göz atın!

Ayrıca, ClickUp bu fikirleri eyleme dönüştürerek mevcut ürün yönetimi stratejinizi geliştirmenize yardımcı olabilir. Tek bir platformda zaman kazanın, süreçlerinizde daha verimli olun ve takımınızla iletişim kurun! Görüşmek üzere, arkadaşlar. 🥳