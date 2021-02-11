Proje Entegrasyon Yönetimi Nedir? (Kapsamlı Kılavuz)

Proje entegrasyon yönetimi hakkında merak mı ediyorsunuz?

Kulağa karmaşık gelse de, proje entegrasyon yönetimi, proje işinizin çeşitli parçalarını birbirine bağlamaktan ibarettir.

Ikea mobilyalarını monte etmek gibi bir şey.

Proje entegrasyon yönetimi göründüğünden çok daha kolaydır, tam tersi değil.

Bu makalede, proje entegrasyon yönetiminin ne olduğunu, neden gerekli olduğunu, adımlarını ve anahtar faydalarını ele alacağız.

Ayrıca, bir proje yönetimi aracının entegre proje yönetimini nasıl kolaylaştırdığını da vurgulayacağız.

Başlayalım.

Proje Entegrasyon Yönetimi Nedir?

Proje entegrasyon yönetimi, projenizin tüm unsurlarını koordine eden süreçleri ve faaliyetleri ifade eder. Projeniz işlevler arası takımları içeriyorsa ve proje yönetimine daha birleşik bir yaklaşımdan fayda sağlayacaksa özellikle yararlıdır.

Diğer bir deyişle, entegre proje yönetimi (IPM), projenizin parçalarının ve bölümlerinin birbiriyle uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamak için yapılacak her şeydir.

Nick Fury'nin Avengers için yaptığı gibi!

IPM kapsamında, iş bölümleri, satın almalar, teslim edilecekler vb. gibi bir kuruluşun bireysel süreçlerini tanımlar, belirler, entegre eder ve koordine edersiniz.

Bazen bu, kuruluşunuzdaki birbiriyle rekabet eden hedefler ve süreç grupları arasında ödünler verilmesi anlamına gelir.

Entegre Proje Yönetiminin Amacı Nedir?

Geleneksel projelerde, farklı departmanlardan takımların birlikte çalışması oldukça yaygındır. Ve tüm bu takımlar ortak bir hedef için çalıştığı için, proje yönetiminde oldukça tutarlı ve entegre bir yaklaşım bekleyebilirsiniz.

Hayır!

Çoğu takım kendi oluşturdukları silos içinde fonksiyon gösterir.

Sanki radyo sessizliği ile birbirlerinden izole edilmiş ayrı adalarda yaşıyorlar.

Evet, projeniz ve kuruluşunuz için çok kötü bir haber.

Neyse ki, proje entegrasyon yönetimi tam da buna son vermek için yardımcı olur.

Artık silolar veya adacıklar halinde çalışmak yok.

Entegre bir proje yönetimi yaklaşımıyla aşağıdakilere istikrar ve bütünlük katabilirsiniz:

Kaynak yönetimi

Üst üste binen programlar

Açık iletişim

Maliyet kontrolü

Kalite yönetimi

Paydaşların katılımı

Bunu nasıl ayarlayabileceğinize bakalım:

Altı Proje Entegrasyon Yönetimi Süreci Nedir?

Proje entegrasyon yönetiminde altı önemli adım vardır:

Proje entegrasyon yönetimi süreçlerinin her birine daha yakından bakalım:

1. Proje sözleşmesi oluşturun

Proje şartnamesini tanımlamak, genellikle proje entegrasyon yolculuğunuzun ilk adımıdır.

Bir tüzük, kapsamı, proje çıktılarını, paydaşlar ve proje sponsoru hakkında bilgileri ve bütçe ve riskler gibi diğer gerekli bilgileri listeleyen kısa bir belgedir.

Bu, bir projenin varlığını resmi olarak tanıyarak proje yöneticisinin proje faaliyetleri için şirket kaynaklarını kullanmasına izin veren kritik bir organizasyonel süreç varlığıdır. Başlangıçtan itibaren herkesi proje hakkında aynı sayfaya getirmek için en kolay yoldur.

Proje şartnamesini, proje yaşam döngüsü boyunca bağlayıcı olan bir tür sözleşme olarak düşünün.

Ya da Game of Thrones'ta söylendiği gibi:

"Yedi'nin huzurunda, bu iki varlığı mühürliyorum: proje ve proje yöneticisi.

Bugünden itibaren, projenin sonuna kadar, birbirinize aitsiniz. "

En azından biz öyle anladık.

Bir proje şartnamesi oluşturmak için öncelikle aşağıdaki konularda yeterli bilgiye sahip olmanız gerekir:

Proje arka planı ve iş vakası ayrıntıları

Proje kapsamı ve amacının açıklaması

Proje riskleri, varsayımlar, kısıtlamalar ve bağımlılıklar

Çıktılar

Proje gereksinimleri

Proje başarı kriterleri

Proje dönüm noktaları ve zaman çizelgeleri

İlgili paydaşlar ve proje takımının rolleri

Proje bütçesi

İhtiyacınız olan her şey hazır olduğunda, bir proje sözleşmesi oluşturabilirsiniz.

Peki, bunu nerede oluşturacaksınız?

Elbette, Excel veya Word gibi araçlarla çok zor bir şekilde yapabilirsiniz.

Ya da kolay (ve akıllı) yolu seçip ClickUp Belgeler'i kullanarak tüzüğü oluşturabilirsiniz.

Bir dakika, ClickUp nedir?

ClickUp, yüksek performanslı takımlar tarafından projeleri etkin bir şekilde yönetmek için kullanılan, dünyanın en yüksek puan alan proje yönetimi yazılımlarından biridir.

Bunun ayrıca ücretsiz olduğunu da bahsetmiş miydik?

Çın çın!

ClickUp ile proje şartnamesi nasıl oluşturulur?

ClickUp Belgeler'i kullanarak iç ve dış belgeler, wiki'ler, bilgi tabanları ve çok daha fazlasını oluşturun.

Belgeler ile proje sözleşmesi oluşturmak çok kolaydır.

Gerekli tüm bilgileri bir belgeye girdikten sonra, şunları kolayca yapabilirsiniz:

Görünümünü özelleştirin

Zengin metin düzenleme gerçekleştirin

URL'leri gömme

Erişim haklarını düzenleyin

Daha iyi kategorizasyon için sayfaları iç içe yerleştirin

Düzenlemeler yapmak için yorum ekleyin

Proje şartnameleri hakkında daha fazla bilgi için şu makaleleri inceleyin:

2. Bir proje yönetimi planı geliştirin

Entegre bir plan geliştirmek, proje yönetimi sürecindeki en önemli adımdır.

Uygun bir proje yönetimi planı olmadan, tam bir kaosun içine düşebilirsiniz.

Belirsiz hedefler, kaçırılan son tarihler, yanlış bütçe tahminleri... Liste uzayıp gidiyor.

Öte yandan, iyi hazırlanmış bir proje planı, son teslim tarihlerinizi kolaylıkla geçmenize yardımcı olacaktır. Tüm proje departmanlarınıza neyi takip etmeleri ve iş üzerinde nasıl koordineli çalışacakları konusunda fikir verecektir.

Peki, proje yönetimi planı nedir?

Proje yönetimi planı, projeyi tamamlamanıza yardımcı olacak tüm proje süreçlerinin ve adımlarının kapsamlı bir listesidir.

Bunu planlar için bir plan olarak düşünün.

Bir proje yönetimi planı aşağıdakiler gibi herhangi bir bilgi alanını içerebilir:

Kapsam yönetimi planı

Süreç iyileştirme planı

İnsan kaynakları planı

İletişim planı

Kalite yönetim planı

Tedarik planı

Bu planlar hakkında daha fazla bilgi edinin.

Proje şartnamesine kıyasla, proje planı proje teslimatının tüm yönlerini kapsadığı için çok daha ayrıntılı bir proje belgesidir.

Proje yönetimi planı, proje tüzüğünüzün unsurlarını açıklar, örneğin:

Hedefler ve amaçlar

Program

Standart süreçler

Roller ve sorumluluklar

Ancak Dr. Strange değilseniz, planlar içinde planlar içinde planlar oluşturmak kendi başınıza kolay olmayacaktır.

Proje yönetimi planı yapmak oldukça karmaşıktır, ancak bu kesinlikle sinir bozucu olmak zorunda değildir.

ClickUp gibi proje yönetimi yazılımlarıyla, proje planlama en favori hobilerinizden biri haline gelebilir.

ClickUp ile şunları yapabilirsiniz:

Görevleri, alt görevleri ve kontrol listelerini tanımlayın ve atayın: Farklı proje bölümleri için görevler ve alt görevler oluşturun ve her göreve bir takım üyesi atayın. Görevleri bir kontrol listesi içinde daha küçük proje yönetimi faaliyetlerine bölün ve tamamladıkça işaretleyin.

Hedefler belirleyin: Belirli proje hedeflerini ve proje faaliyetlerini tamamladığınızda ClickUp, genel proje ilerleme yüzdesini otomatik olarak günceller. Hedefleri önceden belirlemek, daha sonra proje ilerlemesini takip etmenize yardımcı olur.

Yer Dönüm Noktaları : Projeleri, her proje aşamasını ayıran dönüm noktaları ile birkaç aşamaya bölün. Bu tür ilerleme işaretleri, proje takımınızın kaydettiği önemli ilerlemeleri veya projenizin önemli bir aşamasının sonunu işaretlemek için kullanılabilir.

3. Proje yürütmeyi yönetin

Proje yürütme, tartışmasız "Saçımı yolmak istiyorum" aşamasıdır. Genellikle, mükemmel bir şekilde hazırladığınız planı uyguladığınız proje yaşam döngüsünün en uzun ve en karmaşık aşamasıdır.

Ve çoğu takım kendilerini her zaman şöyle hisseder:

Proje planınız hazır olduğunda, projenizin gerçekten plana göre ilerlediğinden emin olmak için proaktif olun. Tüm proje takımlarınızın ve departmanlarınızın etkili bir şekilde işbirliği yapmak için ihtiyaç duydukları her şeye sahip olmalarını sağlamak için işleri aktif olarak takip edin.

Unutmayın, proje yöneticisi olarak proje yürütme aşamasında kararları veren sizsiniz.

Proje entegrasyon yönetimi sürecinin yürütme aşaması genellikle şunları içerir:

Birden fazla proje görevini ve teslim edilebilirleri ele alma

Proje takımı işbirliğini yönetme

Dönüm noktalarının gerçekleştirilmesini sağlamak

Önleyici ve düzeltici eylemlerle birlikte değişiklik önerileri

Proje durumunu ilgili paydaşlara raporlama

Güncellemeleri ve engelleri ele almak için liderlik takımıyla toplantılar planlama

Zor gibi mi geliyor?

Sorun değil!

ClickUp ile bir proje ana planını yürütmek hiç bu kadar kolay olmamıştı:

İstediğiniz kadar ayrıntılı ve yaratıcı olun!

4. Proje işlerini izleyin

İşlerinizi yetiştirmekle meşgulken, ne kadar yol kat ettiğinizi veya ne kadar işin kaldığını gözden kaçırmak kolaydır.

Etkili proje yönetimi için, proje performansını düzenli olarak izlemeli ve bunu belirlenen proje temeliyle karşılaştırmalısınız. Ayrıca, herkesin ne kadar iyi birlikte çalıştığını ve proje departmanlarınızın istediğiniz kadar birleşik olup olmadığını izlemek de önemlidir.

Şu gibi sorular sorabilirsiniz:

Programda mıyız?

Herkes etkili bir şekilde işbirliği yapabiliyor mu?

İlerlemeyi engelleyen görev hangisi?

Son teslim tarihlerine uymak için ne kadar daha hızlı çalışmamız gerekiyor?

Proje takımı içinde iş bölümü nasıl yapılır?

Doğru araç olmadan, bu tür soruları yanıtlamak ve bunlara göre hareket etmek imkansızdır.

Ancak ClickUp gibi doğru araçla, bu çok kolaydır.

Bu proje yönetimi aracı size şunları sağlar:

Bu proje izleme özellikleri, olası sorunları hızlı bir şekilde belirlemenize, proje takımınıza önceden haber vermenize ve proje planını buna göre değiştirmenize yardımcı olur.

5. Değişiklik kontrolünü gerçekleştirin

Herhangi bir projede, beklenmedik bilinmeyenler ile başa çıkmak zorunda kalacaksınız.

Bunlar, acil proje kontrolünün ötesinde olan ve proje ilerlemesini rayından çıkarabilecek unsurlardır.

Endişelenmeyin. Hepsi oyunun bir parçası.

Entegrasyon yönetimi stratejinizde, paydaşların ek değişiklik talepleri ve kaynakların kullanılamaması gibi durumları ele almak için bir sisteme ihtiyacınız var.

Değişiklik taleplerini kolayca işleyip onaylayabilen entegre bir değişiklik kontrol süreci çok önemlidir. Bu, süreçlerinizin yol boyunca karşılaşabileceğiniz herhangi bir aksaklığa rağmen birleşik ve bağlantılı kalmasını sağlamanın en akıllı yollarından biridir.

Peki bunu nasıl yapacaksınız?

Değişiklik talebini belirten bir belgeye sahip olmak size yardımcı olabilir, ancak ortaya çıkabilecek çoğu ani değişikliğin büyüklüğünü ve sıklığını yönetemez.

Alternatif olarak, onaylanan değişiklikler hakkında e-posta gönderip alabilirsiniz.

Ancak bu, çok yavaş olmasının yanı sıra, entegre değişiklik kontrolü için hesap verebilirliği sürdürmeyi de zorlaştırır.

ClickUp , aşağıdakiler sayesinde değişim yönetimindeki bu ikilemi çözüyor:

Proofing özelliği PDF, PNG, GIF, JPEG, WEBP dosyalarıyla çalışır. Geri bildirimleri merkezileştirmenize ve değişiklik taleplerinin onay sürecini hızlandırmanıza olanak tanır.

Video (sesli) kaydetmenize ve değiştirmek istediğiniz hususlar hakkında hızlı öneriler almak için takımınızla paylaşmanıza olanak tanıyan Klip özelliği

6. Projeyi kapatın

Tüm yoğun çalışmanızın ardından, projeniz nihayet tamamlandı ve sihirli kelimeleri söyleme zamanı geldi: "Projeyi kapat!"

Ama durun, gözden geçirmek isteyebileceğiniz başka şeyler de var:

Projede benimsenen süreçler ne kadar başarılı oldu?

Doğru proje yönetimi yaklaşımını izledik mi?

Gerçekleştiremediğimiz proje hedefleri var mı?

Projenin bazı yönlerini iyileştirebilir miydik?

Arkanıza yaslanın. Elinize bir fincan kahve alın. Ve düşünün.

Şimdi, proje takımınızın üyeleri ve ilgili paydaşlarla konuşmak için zaman ayırmanız gerekiyor. Onlara ele alınan görevler ve ulaşılan dönüm noktaları hakkında bilgi verin. Bu, gelecekteki projelerde neleri iyileştirebileceğiniz konusunda birleşik geri bildirim almak için harika bir yoldur.

Ayrıca, önemli ek dosyalar, fatura ayrıntıları, kullanıcı kılavuzları vb. dahil olmak üzere proje tamamlanma belgelerini müşterinize iletmeniz gerekecektir.

ClickUp, tüm bu kullanım durumları için mükemmeldir:

İşte, proje entegrasyon yönetiminde harika bir iş çıkarmak için yapılacak altı adım.

Proje Entegrasyon Yönetimi Uygulamanın Faydaları Nelerdir?

Entegre proje yönetimi ile ilgili her şeyi konuştuk, tek bir şey hariç.

Size ne faydası var?

Entegre proje yönetimi uygulamanın anahtar faydaları şunlardır:

Daha iyi koordinasyon: tüm süreçleri ve görevleri listeleme, rol ve sorumlulukları bölme, proje performansını izleme vb. projelere amaç ve yön verir

Zaman tasarrufu : Paylaşılan kaynakları ve çakışan programları proaktif bir şekilde ele alan proje entegrasyon yönetimi, takımlar içindeki iş verimliliğini artırabilir ve boşta kalma süresini azaltabilir

Hesap verebilirlik: Proje yöneticisi, proje takımı üyeleri ve ilgili paydaşlar tutarlı bir iletişim sürdürür. Bu, beklentilerin daha iyi yönetilmesine yardımcı olur ve hesap verebilirlik duygusu yaratır.

Sonuç

Proje sözleşmesinin oluşturulmasından projenin başarıyla kapatılmasına kadar, entegre proje yönetimi, bir projenin farklı bölümlerini verimli bir şekilde koordine etmenize yardımcı olur.

Ancak bir projenin tüm parçalarını kendi başınıza entegre edemezsiniz.

Başarılı bir proje entegrasyon yönetimi için ClickUp gibi ücretsiz bir proje yönetimi yazılımına ihtiyacınız var.

Kapasite planlamasından uzaktan proje yönetimine kadar birçok özelliğe sahip ClickUp, entegre proje teslimatının tüm aşamalarında size yardımcı olabilir.

ClickUp'ı bugün ücretsiz edinin ve proje alanınızdaki her şeyi anında birbirine bağlayın!