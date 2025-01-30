2025'in En İyi 10 Anotasyon Yazılımı

Düzenleyici, ürün yöneticisi veya hatta CEO olsanız da, her gün geri bildiriminizi gerektiren birçok belgeyle karşılaşırsınız. Ancak, Google Dokümanlar'da önerileri yazmak bazen sınırlayıcı olabilir.

Bazen, fikirlerinizi daha iyi açıklamak için bir şeyler yazma veya çizme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Siyah beyaz bir belgeye biraz renk katmak veya kullanışlı bir etiket eklemek çoğu kişinin hoşuna gider.

İşte bu noktada açıklama yazılımları devreye girer. 📝

Doğru açıklama aracı, düzenlemeyi daha bağlamsal ve ayrıntılı hale getirmek için vurgulamalar, işaretlemeler ve etiketler gibi birkaç anahtar özelliğe sahiptir. Piyasada birkaç açıklama aracı bulunmaktadır ve doğru olanı seçmek için her birini incelemek için günlerinizi harcamanızı istemiyorum.

Bu blogda, bugün mevcut olan en iyi 10 açıklama yazılımını derlemeye çalıştım. Farklı açıklama araçlarını keşfedin ve işiniz için en iyi seçeneği bulun.

Ofisinizdeki beyaz tahta gibi, dijital açıklama araçları da dijital beyaz tahta görevi görür.

En iyi veri açıklama araçları, beyaz tahtaya işinizle ilgili birçok fikri not almanıza ve farklı içerik biçimlerini düzenlemenize olanak tanır. Piyasada bulunan açıklama araçlarının türlerini inceleyelim:

Metin açıklama araçları: Kullanıcıların metin belgelerini vurgulama, yorumlama ve işaretleme olanağı sağlar. Makaleleri, sözleşmeleri ve diğer yazılı materyalleri gözden geçirmek için kullanabilirsiniz Görüntü açıklama araçları: Görüntü açıklama aracı, nesne algılama ve görüntü sınıflandırma görevlerinde eğitim modelleri için görüntüleri etiketlemenize ve açıklama eklemenize olanak tanır. Bu araçlar öncelikle makine öğreniminde kullanılır Video açıklama araçları: Video içeriğine açıklama eklemenize yardımcı olur. Belirli karelere veya sekanslara etiket ekleyebilir, yorum yazabilirsiniz PDF açıklama araçları: Bu araçlar, PDF belgelere açıklama eklemek için tasarlanmıştır. Vurgulama, not ekleme ve çizim gibi özellikler sunar Beyaz Tahta açıklama araçları: Beyaz tahta yazılımı , kullanıcıların dijital bir beyaz tahta üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmasını sağlar. Beyin fırtınası oturumları ve etkileşimli sunumlar için idealdir

Daha fazla bilgi: İş için 14 Beyaz Tahta Fikri

Bir açıklama aracı seçerken, projenizin ve takımınızın benzersiz veri yönetimi ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak çok önemlidir. Aşağıda, akılda tutulması gereken anahtar faktörler yer almaktadır:

Kullanım kolaylığı: Anotasyon araçları, teknik uzmanlık düzeyine bakılmaksızın herkesin hızlı ve verimli bir şekilde anotasyon yapabilmesi için sezgisel bir arayüze sahip olmalıdır Ek açıklama özellikleri: Metin yorumları, vurgulamalar, şekiller ve serbest çizim gibi çeşitli ek açıklama seçenekleri sunan bir araç arayın, böylece farklı içerik türlerini yaratıcı bir şekilde düzenleyebilirsiniz İşbirliği özellikleri: Anotasyon aracı, : Anotasyon aracı, işyerinde işbirliğini kolaylaştırmak için birden fazla kullanıcının aynı anda anotasyon eklemesine ve geri bildirim sağlamasına olanak tanımalıdır Entegrasyon ve uyumluluk: Mevcut yazılımlarınız ve iş akışlarınızla iyi entegre olan bir araç arayın Güvenlik: Bazen hassas belgelerle çalışabilirsiniz. Bu nedenle, araç, verilerinizi korumak için şifreleme ve erişim kontrolü gibi güçlü güvenlik özellikleri sunmalıdır

1. ClickUp (İşbirliği için en iyisi)

ClickUp ile Daha İyi ve Daha Hızlı Anotasyon Yapın ClickUp Beyaz Tahtalar, takım fikirlerini koordineli eylemlere dönüştüren merkezi görsel merkezinizdir

ClickUp, işbirliğinde mükemmel olan hepsi bir arada proje yönetimi platformu ve açıklama yazma yazılımıdır. Takımların gerçek zamanlı olarak etkileşim kurmasına olanak tanıyan birkaç özelleştirilebilir beyaz tahta şablonu vardır. Beyaz tahtalar, fikir üretmek, proje planları oluşturmak ve PDF'lerde veya belgelerde net düzenlemeler yapmak için çok kullanışlıdır.

ClickUp'ın Beyaz Tahtaları, kullanıcıların çizim yapabileceği, yazabileceği ve fikirlerini birbirine bağlayabileceği etkileşimli bir alan sağlar. Bu özellik, yapışkan notlar, serbest çizimler ve metinler dahil olmak üzere çeşitli açıklamaları destekler. Ayrıca, Beyaz Tahta üzerinde öğeleri taşıyabilir, yakınlaştırıp uzaklaştırabilir ve sizinle gerçek zamanlı olarak kimlerin işbirliği yaptığını görebilirsiniz.

Düzenleme görevlerime öncelik vermek için ClickUp'ın Etki Çaba Matrisi Şablonunu kullandım.

Bu Şablonu İndirin Etki-çaba matrisini kullanarak, her bir özellik için gereken çabayı görsel olarak temsil edebilir, böylece görevleri ve kaynakları daha iyi önceliklendirebilirsiniz

Bu şablon, ödevlerin etkisini ve önemini hızlı ve doğru bir şekilde değerlendirmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır, böylece hangi projelerin öncelikle ele alınması gerektiğini belirleyebilirsiniz. Şablon, projem için harika bir eylem planı oluşturdu ve boş bir belge üzerinde uğraşmak yerine önemli düzenlemeleri hızlı bir şekilde tamamlayabildim.

ClickUp Beyaz Tahtaları'nı daha da farklı kılan, panonuzdaki hemen hemen her öğeyi birkaç tıklamayla Görev'e dönüştürebilme özelliğidir. Beyaz Tahtalar'daki yapışkan notları Görevler ve Belgeler'e dönüştürebilir ve bunları tuvalden ayrılmadan düzenleyebilir, not ekleyebilir, bağlayabilir veya çoğaltabilirim.

Canlı ClickUp Belgelerini doğrudan Beyaz Tahtalara yerleştirerek, panonuzdan ayrılmadan önemli proje belgelerine, araştırmalara ve bağlama erişin

Yukarıdakilerin yanı sıra, ClickUp'ı açıklama aracı olarak kullanmanın birkaç önemli özelliğine daha göz atalım.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Düzeltme ve onaylar: ClickUp'ın Düzeltme özelliği ile görüntülere, PDF'lere ve videolara doğrudan görsel geri bildirim sağlayabiliyorum. Bu, ClickUp'ı görsel içerik hakkında ayrıntılı geri bildirim toplaması gereken takımlar için mükemmel bir yaratıcı onay yazılımı haline getiriyor

Konu başlıklı tartışmalar: ClickUp, görevlere ve belgelere doğrudan yorum bırakmamı ve net bir iletişim konusu oluşturmamı sağlıyor. Bu özellik, zengin metinleri, ek dosyaları ve hatta gömülü öğeleri destekleyerek projenin belirli bölümlerini kolayca tartışmayı sağlıyor

Gömülü açıklamalarla özel görünümler: Özelleştirilebilir Özelleştirilebilir ClickUp Görünümleri ile açıklamaları Gantt grafiği, Kanban panosu veya takvim içinde olsun, doğrudan iş akışıma gömebildim

Ekran kaydetme ve klip açıklamaları : ClickUp, video kayıtlarını yakalamak ve paylaşmak için : ClickUp, video kayıtlarını yakalamak ve paylaşmak için ClickUp Clips adlı yerleşik bir ekran alıntılama aracına sahiptir. Clips'i kullanarak ekranımı kaydedip geri bildirim yorumları bırakabildim. En iyi yanı, bunlara açıklama ekleyebilmemdi, bu da geri bildirim sağlaması veya süreçleri göstermesi gereken takımlar için özellikle kullanışlıydı

Transkriptleri arayın: Ayrıca, : Ayrıca, ClickUp Brain'i kullanarak Klipleri transkripsiyonlayabilir ve ardından transkriptlerde karşılaştığım herhangi bir sorguyu arayabilirim

ClickUp sınırlamaları

ClickUp Brain yalnızca ücretli planlarda mevcuttur

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum) G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum) Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

📮ClickUp Insight: Bağlam değiştirme, takımınızın verimliliğini sessizce azaltıyor. Araştırmamız, işteki kesintilerin %42'sinin platformlar arasında geçiş yapmak, e-postaları yönetmek ve toplantılar arasında gidip gelmekten kaynaklandığını gösteriyor. Bu maliyetli kesintileri ortadan kaldırabilseydiniz ne olurdu? ClickUp , iş akışlarınızı (ve sohbetlerinizi) tek bir akıcı platformda birleştirir . AI destekli özellikler bağlamı bağlantılı, aranabilir ve yönetilebilir tutarken, sohbet, belge, beyaz tahta ve daha fazlasından görevlerinizi başlatın ve yönetin!

2. Filestage (Yaratıcı incelemeleri kolaylaştırmak için en iyisi)

filestage aracılığıyla

​​Filestage, yaratıcı süreçlerinizi kolaylaştırmanıza yardımcı olan bir inceleme ve onay platformudur. Filestage'deki açıklama araçları, videolardan görüntülere, PDF'lerden belgelere kadar çeşitli içerik türlerini incelememe, yorumlamama ve onaylamama yardımcı oldu.

Filestage'in en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı açıklamalar: Filestage ile videolar, resimler, PDF'ler ve daha fazlası dahil olmak üzere dosyalara gerçek zamanlı olarak doğrudan açıklamalar ekledim. Takım üyelerim de bir belgenin veya karenin belirli alanlarını vurgulayabilir ve değişiklikler önerebilirdi. Bu, geri bildirim sürecini oldukça basit hale getirdi

Merkezi geri bildirim yönetimi: Tüm ek açıklamalar ve geri bildirimler Filestage içinde merkezi olarak toplanır, böylece takımlarım yorumları ve düzeltmeleri tek bir yerden izleyebilir. Gözden geçirme sürecinde hiçbir geri bildirim kaybolmadığı için bu harika bir özellik

Sürüm kontrolü: Filestage, her yeni dosya sürümünün önceki açıklamaları izlediği sürüm kontrolü sağlar. Bu sayede değişiklikleri karşılaştırabilir ve tüm geri bildirimlerin uygulandığından emin olabilirsiniz

Görev otomasyonu: Platform, yorumlara göre gözden geçirenlere hatırlatıcılar göndermek veya dosyaları onay aşamaları arasında taşımak gibi görevleri otomatikleştirmeme yardımcı oldu

Harici paydaşlarla işbirliği: Harici paydaşları ayrı bir hesap oluşturmadan dosyaları incelemeleri ve açıklama eklemeleri için davet edebilirsiniz. Böylece, serbest çalışanlarla kolayca işbirliği yapabilir veya yöneticilerinizden geri bildirim alabilirsiniz

Filestage sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, özellikle platforma yeni başlayanlar için, inceleme sürecinde arayüzün daha yardımcı olabileceğini düşünüyor

Bazı durumlarda, dosya boyutu daha büyük olan resimler, resimdeki renklerin değişeceği noktaya kadar sıkıştırılır

Filestage fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel : Sınırsız kullanıcı için aylık 109 $

Profesyonel: Sınırsız kullanıcı için aylık 299 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Filestage puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (238 yorum)

Capterra: 4,7 (102 yorum)

3. PDF Annotator (PDF düzenleme için en iyisi)

pDF Annotator aracılığıyla

PDF Annotator, PDF belgelerini düzenlemesi gereken kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış bir açıklama yazma yazılımıdır. Öğrenci, profesyonel veya eğitimci olun, PDF'leri verimli bir şekilde işaretlemek için gerekli tüm araçlara sahiptir.

PDF Annotator'ın en iyi özellikleri

Dijital imzalar: Belgelere kolayca dijital imza eklemenizi sağlar. Bu, belgeleri güvenli bir şekilde imzalamak ve paylaşmak isteyen profesyoneller için harika bir araçtır

Özel damgalar ve semboller: Yazılım, kullanıcıların özel damgalar oluşturmasına ve kullanmasına olanak tanır. Bu damgalar, onaylandı/reddedildi damgaları veya belirli sektörlerde kullanılan yaygın semboller gibi tekrarlayan açıklamalar için mükemmeldir

Ek açıklama yönetimi: PDF Annotator, ek açıklamaları bulmak için birçok özelliğe sahiptir. Bunları bir listede görüntüleyebilir veya belirli ek açıklamalara atlayabilir ve türe göre filtreleyebilirsiniz

Tek tıklamayla PDF oluşturma: Yazılım, kullanıcıların sıfırdan veya diğer belge türlerinden PDF'ler oluşturmasına olanak tanır. PDF'yi oluşturduktan sonra, doğrudan yazılım içinde açıklama ekleyebilirsiniz

Microsoft Office ile entegrasyon: Anotasyon yazılımı, Microsoft Office ile sorunsuz bir şekilde entegre olur. Böylece, PDF Annotator ortamından çıkmadan Word, Excel ve PowerPoint dosyalarından oluşturulan PDF'lere anotasyon ekleyebilirsiniz

PDF Annotator sınırlamaları

Yalnızca PDF'lerde geçerlidir

Acrobat'ın tam sürümlerinde olduğu gibi, Explorer bağlam menüsü aracılığıyla PDF'leri "bağlama" veya birleştirme özelliği yoktur

PDF Annotator fiyatlandırması

Öğrenci Lisansı : Kullanıcı başına 44,95 $

Tek Kullanıcı Lisansı: Kullanıcı başına 79,95 $ (tek seferlik ücret)

PDF Annotator puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

4. Ink2Go (Canlı sunumlarda açıklama eklemek için en iyisi)

via Ink2Go

Ink2Go, kayıt sırasında açıklama eklemenizi sağlayan tek veri açıklama araçlarından biridir. Ekranınızda gerçek zamanlı olarak çizim yapabilir, yazabilir ve vurgulayabilirsiniz. Canlı açıklamalarla izleyicilerin ilgisini çekmek isteyen eğitimciler, eğitmenler ve profesyoneller için mükemmel bir seçimdir.

Ink2Go'nun en iyi özellikleri

Canlı ekran açıklama: Ink2Go, canlı sunumlar sırasında doğrudan ekranınızda açıklama yapmanızı sağlar, bu da onu harika bir video açıklama aracı haline getirir. Önemli noktaları vurgulayabilir, belirli alanlara dikkat çekebilir veya kavramları anında açıklayabilirsiniz

Ek açıklamalı ekran kaydı: Ek açıklamalarınızla birlikte ekranınızı kaydederek eğitim videoları, öğreticiler veya eğitim materyalleri oluşturabilirsiniz. Bu özellik, Ink2Go'yu harika bir video ek açıklama aracı haline getirir

Kalem ve fosforlu kalem araçları: Ink2Go, ihtiyaçlarınıza ve stilinize göre açıklamalarınızı özelleştirebilmeniz için özelleştirilebilir renk ve kalınlık seçeneklerine sahip bir dizi kalem ve fosforlu kalem aracı sunar

Beyaz Tahta modu: Ink2Go, mevcut içeriğe açıklama eklemenin yanı sıra, sıfırdan yeni içerik oluşturabileceğiniz Beyaz Tahta modu da sunar

Ink2Go sınırlamaları

Bu araç, daha kapsamlı açıklama yazma yazılımlarına kıyasla nispeten basittir ve bu da ileri düzey kullanıcılar için sınırlayıcı olabilir

Ink2Go fiyatlandırması

Tek Kullanıcı Lisansı: 19,9 $ (tek seferlik ücret)

Ink2Go puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

5. Drawboard Projeleri (AEC Projeleri ve PDF'ler için en iyisi)

drawboard Projects aracılığıyla

Drawboard Projects, mimarlık, mühendislik ve inşaat (AEC) sektörlerindeki profesyoneller için güçlü bir veri açıklama aracıdır. PDF'ler için de açıklama özelliği sunar, ancak en önemli özelliği, teknik çizimler, CAD dosyaları ve diğer teknik belgeler gibi karmaşık çizimler ve belgeler için işbirliği özelliğidir.

Drawboard Projects'in en iyi özellikleri

Sektöre özel araçlar: Bu, AEC sektörüne özel özellikler sunan birkaç açıklama aracından biridir. Mimari ve mühendislik planlarında ayrıntılı açıklamalar için hassas ölçüm araçları, kalibrasyon ve katmanlar sunar

PDF düzenleme ve veri açıklama araçları : Metni vurgulamak, yorum eklemek, serbest çizim yapmak, şekil eklemek ve daha fazlasını içeren özelliklere sahip PDF'leri düzenlemek ve açıklamak için eksiksiz bir araç seti buldum

Belge sürüm kontrolü: Bu açıklama yazılımı, bir belgenin tüm sürümlerini takip eder, böylece zaman içindeki değişiklikleri görebilir ve proje yaşam döngüsü boyunca hiçbir açıklama veya revizyonun kaybolmadığından emin olabilirsiniz

Çevrimdışı erişim: Belgeleri indirip çevrimdışı olarak açıklama ekleyebilir ve yeniden bağlandığınızda değişiklikleri senkronize edebilirsiniz. Bu özellik, internet erişiminin sınırlı olduğu saha çalışmaları için oldukça yararlıdır

Popüler AEC yazılımlarıyla entegrasyon: Veri açıklama aracı, Autodesk gibi AEC sektöründe yaygın olarak kullanılan diğer araçlarla entegre olduğundan, dosyaları manuel olarak aktarmanız gerekmez

Drawboard Proje sınırlamaları

Temel ücretsiz sürüm, Android uygulamasına erişim izni vermez ve sesli notlar, e-posta yüklemeleri, anlık görüntüler ve redaksiyon için destek sunmaz

Drawboard Proje fiyatlandırması

Takım : Kullanıcı başına aylık 29 $

Büyüme : Kullanıcı başına aylık 39 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Drawboard Projects değerlendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

6. Prodigy (Makine öğrenimi modelleri için en iyisi)

prodigy aracılığıyla

Prodigy, makine öğrenimi modellerini eğitmek için özel olarak tasarlanmış çok yönlü bir veri açıklama aracıdır. Bu araç, veri bilimcileri, makine öğrenimi mühendisleri ve araştırmacılar için idealdir

Prodigy'nin en iyi özellikleri

Aktif öğrenme entegrasyonu : Prodigy, aktif öğrenmeyi kullanarak en bilgilendirici veri örneklerini önceliklendirir ve makine öğrenimi modellerinizin performansını en çok artıracak açıklamaları önerir

Özelleştirilebilir veri açıklama iş akışları: Kullanıcıların özel ihtiyaçlarına göre özel açıklama iş akışları oluşturmasına olanak tanır. Metin, resim veya diğer veri türleriyle çalışıyor olun, projenize en uygun açıklama sürecini tasarlamak için esnek bir çerçeve elde edersiniz

Gerçek zamanlı model eğitimi: Prodigy'nin öne çıkan özelliklerinden biri, açıklama eklerken modelleri gerçek zamanlı olarak eğitme yeteneğidir. Bu anlık geri bildirim döngüsü, kullanıcıların açıklamalarının model performansını nasıl etkilediğini görmelerine yardımcı olur

Verimli veri işleme: Bu araç, büyük veri kümeleri için optimize edilmiştir, böylece milyonlarca veri noktasını kolaylıkla işleyebilirsiniz

Sorunsuz entegrasyon: Prodigy, spaCy, TensorFlow ve PyTorch gibi popüler makine öğrenimi kitaplıklarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur ve açıklamaları doğrudan eğitim süreçlerine dahil etmenizi sağlar

Prodigy sınırlamaları

Prodigy, öncelikle teknik kullanıcılar için tasarlanmıştır, bu nedenle teknik olmayan takımlar veya genel amaçlı bir açıklama aracı arayanlar için en uygun seçenek olmayabilir

Prodigy fiyatlandırması

Kişisel: 390 $/ömür boyu lisans

Şirket: 490 $/koltuk, 5 koltukluk paketler halinde

Prodigy puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

7. SuperAnnotate (Görüntü ve video açıklamaları için en iyisi)

via SuperAnnotate

SuperAnnotate, yapay zeka ve makine öğrenimi takımları arasında popüler bir görüntü açıklama aracıdır. Büyük ölçekli açıklama projelerini yönetmek için tasarlanmış bu araç, bilgisayar görme modelleri için yüksek kaliteli eğitim verileri oluşturabilir.

SuperAnnotate'in en iyi özellikleri

Gelişmiş veri açıklama araçları: SuperAnnotate, yüksek performanslı AI modellerinin eğitimi için gerekli olan hassas açıklamaları oluşturabilen çokgen, sınırlayıcı kutu, küboid, anahtar nokta ve anlamsal segmentasyon araçları dahil olmak üzere çeşitli video ve görüntü açıklama araçları sunar

İşbirliği ve iş akışı yönetimi: Bu veri açıklama aracı, birden fazla kullanıcının aynı proje üzerinde aynı anda çalışmasına olanak tanır. Sürüm kontrolü, tüm değişikliklerden haberdar olmanızı sağlar

AI destekli ön açıklamalar: AI destekli ön açıklama özellikleri, daha sonra ince ayarları yapılabilen ilk açıklamaların oluşturulmasına yardımcı olur

Kalite güvence araçları: SuperAnnotate, açıklamaları son halini almadan önce gözden geçirmek ve doğrulamak için yerleşik kalite güvence araçları içerir

SuperAnnotate sınırlamaları

Bir projenin tamamlanması için zaman tahmini yanlış olabilir

Bazı gelişmiş özellikler ve işlevler, özellikle teknik bilgisi az olan kullanıcılar için daha zor bir öğrenme süreci gerektirebilir

SuperAnnotate fiyatlandırması

Temel : Ücretsiz

Pro: Özel fiyatlandırma

Enterprise: Özel fiyatlandırma

SuperAnnotate puanları ve yorumları

G2: 4,9/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

8. Labelbox (Kurumsal AI takımları için en iyi veri açıklama aracı)

labelbox aracılığıyla

Labelbox, makine öğrenimi ve yapay zeka projeleri için tasarlanmış lider bir veri açıklama aracıdır. Veri etiketlemeye yardımcı olur ve veri bilimcileri ve yapay zeka uzmanları için vazgeçilmez bir seçimdir.

Labelbox'ın en iyi özellikleri

Çok yönlü veri açıklama araçları: Labelbox, görüntüler, videolar ve metinler dahil olmak üzere çok çeşitli veri türlerini destekler. Sınırlayıcı kutular, çokgenler, anlamsal segmentasyon ve anahtar noktalar gibi çeşitli açıklama araçları sunarak, kullanıcıların farklı makine öğrenimi görevleri için verilere açıklama eklemesine olanak tanır

Model destekli etiketleme ile otomasyon: Labelbox, veri kümelerinize entegre edilebilen model destekli etiketleme özelliğine sahiptir ve etiketleme sürecinde gereken manuel çabayı azaltır

İşbirliği ve iş akışı yönetimi: Ayrıca, platform içinde görevleri atayabileceğiniz, açıklamaları inceleyebileceğiniz ve projeleri yönetebileceğiniz iş akışı yönetimi araçlarına da sahip olursunuz

Kalite güvence araçları: Konsensüs puanlama, inceleme iş akışları ve anomali algılama gibi yerleşik özellikler, doğru ve tutarlı açıklamalar sağlar

Labelbox sınırlamaları

Normal bilgisayar görüşünde nadiren görülen, ancak bilimsel görüntülemede yaygın olarak kullanılan çok kanallı görüntüleri işleyemez

Labelbox fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: LBU başına 0,10 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Labelbox puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

9. Adobe Acrobat (PDF açıklamaları için en iyisi)

adobe Acrobat aracılığıyla

Adobe Acrobat, PDF belgeleri oluşturma, düzenleme ve açıklama ekleme konusunda sektör standardı olarak kabul edilir. Kişisel ve profesyonel kullanım için belgeleri işaretlemek üzere bir dizi açıklama aracı içerir.

Adobe Acrobat'ın en iyi özellikleri

Kapsamlı açıklama araçları: Adobe Acrobat, kullanıcıların belgeleri etkili ve verimli bir şekilde işaretlemelerine yardımcı olan vurgulamalar, yapışkan notlar, metin yorumları, üstü çizili metinler ve serbest çizim özelliklerine sahiptir

Yorumlama ve işbirliği: Acrobat, birden fazla kullanıcının PDF'leri incelemesine ve yorum yapmasına olanak tanır. Bu yorumları gerçek zamanlı olarak izleyebilirsiniz. Ek açıklama yazılımı ayrıca tüm ek açıklamaların net bir denetim izini sağlar, böylece geri bildirimlere göre düzeltmeler yapabilirsiniz

Belge güvenliği: Parola koruması ve şifreleme gibi gelişmiş güvenlik özellikleri sunar. Bir belgeyi kimin görüntüleyebileceğini, yazdırabileceğini veya açıklama ekleyebileceğini kontrol edebilirsiniz

Adobe Creative Cloud ile entegrasyon: Adobe Acrobat, diğer Adobe Creative Cloud uygulamalarıyla entegre olur. Farklı araçlar ve iş akışları arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz. Bu, çeşitli Adobe platformlarında çalışması gereken yaratıcı profesyoneller için hayat kurtarıcı bir özelliktir

Adobe Acrobat sınırlamaları

Latin alfabesi dışındaki yazı tiplerini içeren PDF'leri düzenlerken bazen hatalar görüntülenir

Özelliklerin kullanımını öğrenmek, diğer yazılım türlerine göre daha az sezgiseldir

Adobe Acrobat fiyatlandırması

Acrobat Reader : Ücretsiz

Acrobat Standard : 12,99 $/ay

Acrobat Pro : 19,99 $/ay

Takımlar için Acrobat Standard : 14,99 $/ay

Acrobat Pro for teams : 23,99 $/ay

Acrobat Pro for teams 5'li paket: 22,19 $/ay

Adobe Acrobat puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

10. RectLabel (En iyi görüntü açıklama aracı)

rectLabel aracılığıyla

RectLabel, makine öğrenimi amacıyla görüntülere açıklama eklemek için tasarlanmış bir çevrimdışı veri açıklama aracıdır. Öncelikle nesne algılama, görüntü sınıflandırma ve diğer görsel tanıma görevlerinde modelleri eğitmek için sınırlayıcı kutular ve segmentasyon etiketleri oluşturmak için kullanılır.

RectLabel'ın en iyi özellikleri

Sınırlayıcı kutu ekleme: RectLabel ile, nesne algılama modellerini eğitmek için görüntülerdeki nesnelerin etrafına sınırlayıcı kutular çizebilir ve düzenleyebilirsiniz. Kutu boyutları üzerinde hassas kontrol sağlayarak yüksek kaliteli eklemeler yapabilirsiniz

Bölme maskeleri: RectLabel, nesnelerin tam şeklini çizerek çizebileceğiniz çokgen bölme maskelerini destekler. Bu özellik, açıklamalarınıza piksel düzeyinde doğruluk sağlar

Anahtar nokta veri ekleme: Anahtar nokta ekleme ile, bir nesnenin belirli noktalarını, örneğin yüzdeki belirgin noktalar veya insan vücudundaki eklemler gibi, işaretleyebilirsiniz. Bu özellik, poz tahmininde ve ilgili görevlerde modelleri eğitmenize yardımcı olur

Toplu işleme: RectLabel, kullanıcıların özellikle büyük veri kümeleriyle çalışırken açıklama sürecini hızlandırmak için birden fazla görüntüye aynı anda açıklama eklemesine olanak tanır

RectLabel sınırlamaları

Bu araç, makine öğrenimi için özel olarak tasarlanmıştır ve PDF düzenleme gibi genel açıklama görevleri için uygun olmayabilir

RectLabel fiyatlandırması

RectLabel : Ücretsiz

RectLabel Pro: 19,99 $

RectLabel puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

İşiniz için en iyi açıklama yazma yazılımını seçin

Kullanımı kolay bir açıklama aracı, belgeleri düzenlemenize, fikirlerinizi beyin fırtınası yapmanıza ve dijital kağıda yaratıcı fikirlerinizi karalamanıza yardımcı olabilir. Sıkıcı bir belgeyi, tüm takım üyelerinizin yaratıcı fikirleriyle dolu renkli bir kaynağa dönüştürün.

Listedeki tüm açıklama araçları yaygın olarak kullanılsa da, benim açık ara favorim ClickUp. Beyaz Tahta, Klipler, Görünümler, Beyin ve diğer ClickUp özellikleri, tüm açıklama ihtiyaçlarınız için mükemmel bir çözüm sunar.

PDF'ler, resimler veya videolarla çalışıyor olun, ClickUp'ın açıklama özellikleri size destek olur. En iyi yanı, başlangıçta ücretsiz olmasıdır, böylece hemen deneyebilirsiniz.

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