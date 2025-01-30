2025'in En İyi 10 Anotasyon Yazılımı

Düzenleyici, ürün yöneticisi veya hatta CEO olsanız da, her gün geri bildiriminizi gerektiren birçok belgeyle karşılaşırsınız. Ancak, Google Dokümanlar'da önerileri yazmak bazen sınırlayıcı olabilir.
Bazen, fikirlerinizi daha iyi açıklamak için bir şeyler yazma veya çizme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Siyah beyaz bir belgeye biraz renk katmak veya kullanışlı bir etiket eklemek çoğu kişinin hoşuna gider.
İşte bu noktada açıklama yazılımları devreye girer. 📝
Doğru açıklama aracı, düzenlemeyi daha bağlamsal ve ayrıntılı hale getirmek için vurgulamalar, işaretlemeler ve etiketler gibi birkaç anahtar özelliğe sahiptir. Piyasada birkaç açıklama aracı bulunmaktadır ve doğru olanı seçmek için her birini incelemek için günlerinizi harcamanızı istemiyorum.
Bu blogda, bugün mevcut olan en iyi 10 açıklama yazılımını derlemeye çalıştım. Farklı açıklama araçlarını keşfedin ve işiniz için en iyi seçeneği bulun.
Veri açıklama araçlarının türleri
Ofisinizdeki beyaz tahta gibi, dijital açıklama araçları da dijital beyaz tahta görevi görür.
En iyi veri açıklama araçları, beyaz tahtaya işinizle ilgili birçok fikri not almanıza ve farklı içerik biçimlerini düzenlemenize olanak tanır. Piyasada bulunan açıklama araçlarının türlerini inceleyelim:
- Metin açıklama araçları: Kullanıcıların metin belgelerini vurgulama, yorumlama ve işaretleme olanağı sağlar. Makaleleri, sözleşmeleri ve diğer yazılı materyalleri gözden geçirmek için kullanabilirsiniz
- Görüntü açıklama araçları: Görüntü açıklama aracı, nesne algılama ve görüntü sınıflandırma görevlerinde eğitim modelleri için görüntüleri etiketlemenize ve açıklama eklemenize olanak tanır. Bu araçlar öncelikle makine öğreniminde kullanılır
- Video açıklama araçları: Video içeriğine açıklama eklemenize yardımcı olur. Belirli karelere veya sekanslara etiket ekleyebilir, yorum yazabilirsiniz
- PDF açıklama araçları: Bu araçlar, PDF belgelere açıklama eklemek için tasarlanmıştır. Vurgulama, not ekleme ve çizim gibi özellikler sunar
- Beyaz Tahta açıklama araçları: Beyaz tahta yazılımı, kullanıcıların dijital bir beyaz tahta üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmasını sağlar. Beyin fırtınası oturumları ve etkileşimli sunumlar için idealdir
Daha fazla bilgi: İş için 14 Beyaz Tahta Fikri
Veri açıklama araçlarında nelere dikkat etmelisiniz?
Bir açıklama aracı seçerken, projenizin ve takımınızın benzersiz veri yönetimi ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak çok önemlidir. Aşağıda, akılda tutulması gereken anahtar faktörler yer almaktadır:
- Kullanım kolaylığı: Anotasyon araçları, teknik uzmanlık düzeyine bakılmaksızın herkesin hızlı ve verimli bir şekilde anotasyon yapabilmesi için sezgisel bir arayüze sahip olmalıdır
- Ek açıklama özellikleri: Metin yorumları, vurgulamalar, şekiller ve serbest çizim gibi çeşitli ek açıklama seçenekleri sunan bir araç arayın, böylece farklı içerik türlerini yaratıcı bir şekilde düzenleyebilirsiniz
- İşbirliği özellikleri: Anotasyon aracı, işyerinde işbirliğini kolaylaştırmak için birden fazla kullanıcının aynı anda anotasyon eklemesine ve geri bildirim sağlamasına olanak tanımalıdır
- Entegrasyon ve uyumluluk: Mevcut yazılımlarınız ve iş akışlarınızla iyi entegre olan bir araç arayın
- Güvenlik: Bazen hassas belgelerle çalışabilirsiniz. Bu nedenle, araç, verilerinizi korumak için şifreleme ve erişim kontrolü gibi güçlü güvenlik özellikleri sunmalıdır
En İyi 10 Anotasyon Aracı
1. ClickUp (İşbirliği için en iyisi)
ClickUp, işbirliğinde mükemmel olan hepsi bir arada proje yönetimi platformu ve açıklama yazma yazılımıdır. Takımların gerçek zamanlı olarak etkileşim kurmasına olanak tanıyan birkaç özelleştirilebilir beyaz tahta şablonu vardır. Beyaz tahtalar, fikir üretmek, proje planları oluşturmak ve PDF'lerde veya belgelerde net düzenlemeler yapmak için çok kullanışlıdır.
ClickUp'ın Beyaz Tahtaları, kullanıcıların çizim yapabileceği, yazabileceği ve fikirlerini birbirine bağlayabileceği etkileşimli bir alan sağlar. Bu özellik, yapışkan notlar, serbest çizimler ve metinler dahil olmak üzere çeşitli açıklamaları destekler. Ayrıca, Beyaz Tahta üzerinde öğeleri taşıyabilir, yakınlaştırıp uzaklaştırabilir ve sizinle gerçek zamanlı olarak kimlerin işbirliği yaptığını görebilirsiniz.
Düzenleme görevlerime öncelik vermek için ClickUp'ın Etki Çaba Matrisi Şablonunu kullandım.
Bu şablon, ödevlerin etkisini ve önemini hızlı ve doğru bir şekilde değerlendirmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır, böylece hangi projelerin öncelikle ele alınması gerektiğini belirleyebilirsiniz. Şablon, projem için harika bir eylem planı oluşturdu ve boş bir belge üzerinde uğraşmak yerine önemli düzenlemeleri hızlı bir şekilde tamamlayabildim.
ClickUp Beyaz Tahtaları'nı daha da farklı kılan, panonuzdaki hemen hemen her öğeyi birkaç tıklamayla Görev'e dönüştürebilme özelliğidir. Beyaz Tahtalar'daki yapışkan notları Görevler ve Belgeler'e dönüştürebilir ve bunları tuvalden ayrılmadan düzenleyebilir, not ekleyebilir, bağlayabilir veya çoğaltabilirim.
Yukarıdakilerin yanı sıra, ClickUp'ı açıklama aracı olarak kullanmanın birkaç önemli özelliğine daha göz atalım.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Düzeltme ve onaylar: ClickUp'ın Düzeltme özelliği ile görüntülere, PDF'lere ve videolara doğrudan görsel geri bildirim sağlayabiliyorum. Bu, ClickUp'ı görsel içerik hakkında ayrıntılı geri bildirim toplaması gereken takımlar için mükemmel bir yaratıcı onay yazılımı haline getiriyor
- Konu başlıklı tartışmalar: ClickUp, görevlere ve belgelere doğrudan yorum bırakmamı ve net bir iletişim konusu oluşturmamı sağlıyor. Bu özellik, zengin metinleri, ek dosyaları ve hatta gömülü öğeleri destekleyerek projenin belirli bölümlerini kolayca tartışmayı sağlıyor
- Gömülü açıklamalarla özel görünümler: Özelleştirilebilir ClickUp Görünümleri ile açıklamaları Gantt grafiği, Kanban panosu veya takvim içinde olsun, doğrudan iş akışıma gömebildim
- Ekran kaydetme ve klip açıklamaları: ClickUp, video kayıtlarını yakalamak ve paylaşmak için ClickUp Clips adlı yerleşik bir ekran alıntılama aracına sahiptir. Clips'i kullanarak ekranımı kaydedip geri bildirim yorumları bırakabildim. En iyi yanı, bunlara açıklama ekleyebilmemdi, bu da geri bildirim sağlaması veya süreçleri göstermesi gereken takımlar için özellikle kullanışlıydı
- Transkriptleri arayın: Ayrıca, ClickUp Brain'i kullanarak Klipleri transkripsiyonlayabilir ve ardından transkriptlerde karşılaştığım herhangi bir sorguyu arayabilirim
ClickUp sınırlamaları
- ClickUp Brain yalnızca ücretli planlarda mevcuttur
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları
📮ClickUp Insight: Bağlam değiştirme, takımınızın verimliliğini sessizce azaltıyor. Araştırmamız, işteki kesintilerin %42'sinin platformlar arasında geçiş yapmak, e-postaları yönetmek ve toplantılar arasında gidip gelmekten kaynaklandığını gösteriyor. Bu maliyetli kesintileri ortadan kaldırabilseydiniz ne olurdu? ClickUp , iş akışlarınızı (ve sohbetlerinizi) tek bir akıcı platformda birleştirir . AI destekli özellikler bağlamı bağlantılı, aranabilir ve yönetilebilir tutarken, sohbet, belge, beyaz tahta ve daha fazlasından görevlerinizi başlatın ve yönetin!
2. Filestage (Yaratıcı incelemeleri kolaylaştırmak için en iyisi)
Filestage, yaratıcı süreçlerinizi kolaylaştırmanıza yardımcı olan bir inceleme ve onay platformudur. Filestage'deki açıklama araçları, videolardan görüntülere, PDF'lerden belgelere kadar çeşitli içerik türlerini incelememe, yorumlamama ve onaylamama yardımcı oldu.
Filestage'in en iyi özellikleri
- Gerçek zamanlı açıklamalar: Filestage ile videolar, resimler, PDF'ler ve daha fazlası dahil olmak üzere dosyalara gerçek zamanlı olarak doğrudan açıklamalar ekledim. Takım üyelerim de bir belgenin veya karenin belirli alanlarını vurgulayabilir ve değişiklikler önerebilirdi. Bu, geri bildirim sürecini oldukça basit hale getirdi
- Merkezi geri bildirim yönetimi: Tüm ek açıklamalar ve geri bildirimler Filestage içinde merkezi olarak toplanır, böylece takımlarım yorumları ve düzeltmeleri tek bir yerden izleyebilir. Gözden geçirme sürecinde hiçbir geri bildirim kaybolmadığı için bu harika bir özellik
- Sürüm kontrolü: Filestage, her yeni dosya sürümünün önceki açıklamaları izlediği sürüm kontrolü sağlar. Bu sayede değişiklikleri karşılaştırabilir ve tüm geri bildirimlerin uygulandığından emin olabilirsiniz
- Görev otomasyonu: Platform, yorumlara göre gözden geçirenlere hatırlatıcılar göndermek veya dosyaları onay aşamaları arasında taşımak gibi görevleri otomatikleştirmeme yardımcı oldu
- Harici paydaşlarla işbirliği: Harici paydaşları ayrı bir hesap oluşturmadan dosyaları incelemeleri ve açıklama eklemeleri için davet edebilirsiniz. Böylece, serbest çalışanlarla kolayca işbirliği yapabilir veya yöneticilerinizden geri bildirim alabilirsiniz
Filestage sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, özellikle platforma yeni başlayanlar için, inceleme sürecinde arayüzün daha yardımcı olabileceğini düşünüyor
- Bazı durumlarda, dosya boyutu daha büyük olan resimler, resimdeki renklerin değişeceği noktaya kadar sıkıştırılır
Filestage fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Temel: Sınırsız kullanıcı için aylık 109 $
- Profesyonel: Sınırsız kullanıcı için aylık 299 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Filestage puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (238 yorum)
- Capterra: 4,7 (102 yorum)
3. PDF Annotator (PDF düzenleme için en iyisi)
PDF Annotator, PDF belgelerini düzenlemesi gereken kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış bir açıklama yazma yazılımıdır. Öğrenci, profesyonel veya eğitimci olun, PDF'leri verimli bir şekilde işaretlemek için gerekli tüm araçlara sahiptir.
PDF Annotator'ın en iyi özellikleri
- Dijital imzalar: Belgelere kolayca dijital imza eklemenizi sağlar. Bu, belgeleri güvenli bir şekilde imzalamak ve paylaşmak isteyen profesyoneller için harika bir araçtır
- Özel damgalar ve semboller: Yazılım, kullanıcıların özel damgalar oluşturmasına ve kullanmasına olanak tanır. Bu damgalar, onaylandı/reddedildi damgaları veya belirli sektörlerde kullanılan yaygın semboller gibi tekrarlayan açıklamalar için mükemmeldir
- Ek açıklama yönetimi: PDF Annotator, ek açıklamaları bulmak için birçok özelliğe sahiptir. Bunları bir listede görüntüleyebilir veya belirli ek açıklamalara atlayabilir ve türe göre filtreleyebilirsiniz
- Tek tıklamayla PDF oluşturma: Yazılım, kullanıcıların sıfırdan veya diğer belge türlerinden PDF'ler oluşturmasına olanak tanır. PDF'yi oluşturduktan sonra, doğrudan yazılım içinde açıklama ekleyebilirsiniz
- Microsoft Office ile entegrasyon: Anotasyon yazılımı, Microsoft Office ile sorunsuz bir şekilde entegre olur. Böylece, PDF Annotator ortamından çıkmadan Word, Excel ve PowerPoint dosyalarından oluşturulan PDF'lere anotasyon ekleyebilirsiniz
PDF Annotator sınırlamaları
- Yalnızca PDF'lerde geçerlidir
- Acrobat'ın tam sürümlerinde olduğu gibi, Explorer bağlam menüsü aracılığıyla PDF'leri "bağlama" veya birleştirme özelliği yoktur
PDF Annotator fiyatlandırması
- Öğrenci Lisansı: Kullanıcı başına 44,95 $
- Tek Kullanıcı Lisansı: Kullanıcı başına 79,95 $ (tek seferlik ücret)
PDF Annotator puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
Daha fazla bilgi: PDF'ye Ek Açıklama Ekleme (2024 Kılavuzu)
4. Ink2Go (Canlı sunumlarda açıklama eklemek için en iyisi)
Ink2Go, kayıt sırasında açıklama eklemenizi sağlayan tek veri açıklama araçlarından biridir. Ekranınızda gerçek zamanlı olarak çizim yapabilir, yazabilir ve vurgulayabilirsiniz. Canlı açıklamalarla izleyicilerin ilgisini çekmek isteyen eğitimciler, eğitmenler ve profesyoneller için mükemmel bir seçimdir.
Ink2Go'nun en iyi özellikleri
- Canlı ekran açıklama: Ink2Go, canlı sunumlar sırasında doğrudan ekranınızda açıklama yapmanızı sağlar, bu da onu harika bir video açıklama aracı haline getirir. Önemli noktaları vurgulayabilir, belirli alanlara dikkat çekebilir veya kavramları anında açıklayabilirsiniz
- Ek açıklamalı ekran kaydı: Ek açıklamalarınızla birlikte ekranınızı kaydederek eğitim videoları, öğreticiler veya eğitim materyalleri oluşturabilirsiniz. Bu özellik, Ink2Go'yu harika bir video ek açıklama aracı haline getirir
- Kalem ve fosforlu kalem araçları: Ink2Go, ihtiyaçlarınıza ve stilinize göre açıklamalarınızı özelleştirebilmeniz için özelleştirilebilir renk ve kalınlık seçeneklerine sahip bir dizi kalem ve fosforlu kalem aracı sunar
- Beyaz Tahta modu: Ink2Go, mevcut içeriğe açıklama eklemenin yanı sıra, sıfırdan yeni içerik oluşturabileceğiniz Beyaz Tahta modu da sunar
Ink2Go sınırlamaları
- Bu araç, daha kapsamlı açıklama yazma yazılımlarına kıyasla nispeten basittir ve bu da ileri düzey kullanıcılar için sınırlayıcı olabilir
Ink2Go fiyatlandırması
- Tek Kullanıcı Lisansı: 19,9 $ (tek seferlik ücret)
Ink2Go puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
5. Drawboard Projeleri (AEC Projeleri ve PDF'ler için en iyisi)
Drawboard Projects, mimarlık, mühendislik ve inşaat (AEC) sektörlerindeki profesyoneller için güçlü bir veri açıklama aracıdır. PDF'ler için de açıklama özelliği sunar, ancak en önemli özelliği, teknik çizimler, CAD dosyaları ve diğer teknik belgeler gibi karmaşık çizimler ve belgeler için işbirliği özelliğidir.
Drawboard Projects'in en iyi özellikleri
- Sektöre özel araçlar: Bu, AEC sektörüne özel özellikler sunan birkaç açıklama aracından biridir. Mimari ve mühendislik planlarında ayrıntılı açıklamalar için hassas ölçüm araçları, kalibrasyon ve katmanlar sunar
- PDF düzenleme ve veri açıklama araçları: Metni vurgulamak, yorum eklemek, serbest çizim yapmak, şekil eklemek ve daha fazlasını içeren özelliklere sahip PDF'leri düzenlemek ve açıklamak için eksiksiz bir araç seti buldum
- Belge sürüm kontrolü: Bu açıklama yazılımı, bir belgenin tüm sürümlerini takip eder, böylece zaman içindeki değişiklikleri görebilir ve proje yaşam döngüsü boyunca hiçbir açıklama veya revizyonun kaybolmadığından emin olabilirsiniz
- Çevrimdışı erişim: Belgeleri indirip çevrimdışı olarak açıklama ekleyebilir ve yeniden bağlandığınızda değişiklikleri senkronize edebilirsiniz. Bu özellik, internet erişiminin sınırlı olduğu saha çalışmaları için oldukça yararlıdır
- Popüler AEC yazılımlarıyla entegrasyon: Veri açıklama aracı, Autodesk gibi AEC sektöründe yaygın olarak kullanılan diğer araçlarla entegre olduğundan, dosyaları manuel olarak aktarmanız gerekmez
Drawboard Proje sınırlamaları
- Temel ücretsiz sürüm, Android uygulamasına erişim izni vermez ve sesli notlar, e-posta yüklemeleri, anlık görüntüler ve redaksiyon için destek sunmaz
Drawboard Proje fiyatlandırması
- Takım: Kullanıcı başına aylık 29 $
- Büyüme: Kullanıcı başına aylık 39 ABD doları
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Drawboard Projects değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
6. Prodigy (Makine öğrenimi modelleri için en iyisi)
Prodigy, makine öğrenimi modellerini eğitmek için özel olarak tasarlanmış çok yönlü bir veri açıklama aracıdır. Bu araç, veri bilimcileri, makine öğrenimi mühendisleri ve araştırmacılar için idealdir
Prodigy'nin en iyi özellikleri
- Aktif öğrenme entegrasyonu: Prodigy, aktif öğrenmeyi kullanarak en bilgilendirici veri örneklerini önceliklendirir ve makine öğrenimi modellerinizin performansını en çok artıracak açıklamaları önerir
- Özelleştirilebilir veri açıklama iş akışları: Kullanıcıların özel ihtiyaçlarına göre özel açıklama iş akışları oluşturmasına olanak tanır. Metin, resim veya diğer veri türleriyle çalışıyor olun, projenize en uygun açıklama sürecini tasarlamak için esnek bir çerçeve elde edersiniz
- Gerçek zamanlı model eğitimi: Prodigy'nin öne çıkan özelliklerinden biri, açıklama eklerken modelleri gerçek zamanlı olarak eğitme yeteneğidir. Bu anlık geri bildirim döngüsü, kullanıcıların açıklamalarının model performansını nasıl etkilediğini görmelerine yardımcı olur
- Verimli veri işleme: Bu araç, büyük veri kümeleri için optimize edilmiştir, böylece milyonlarca veri noktasını kolaylıkla işleyebilirsiniz
- Sorunsuz entegrasyon: Prodigy, spaCy, TensorFlow ve PyTorch gibi popüler makine öğrenimi kitaplıklarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur ve açıklamaları doğrudan eğitim süreçlerine dahil etmenizi sağlar
Prodigy sınırlamaları
- Prodigy, öncelikle teknik kullanıcılar için tasarlanmıştır, bu nedenle teknik olmayan takımlar veya genel amaçlı bir açıklama aracı arayanlar için en uygun seçenek olmayabilir
Prodigy fiyatlandırması
- Kişisel: 390 $/ömür boyu lisans
- Şirket: 490 $/koltuk, 5 koltukluk paketler halinde
Prodigy puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
7. SuperAnnotate (Görüntü ve video açıklamaları için en iyisi)
SuperAnnotate, yapay zeka ve makine öğrenimi takımları arasında popüler bir görüntü açıklama aracıdır. Büyük ölçekli açıklama projelerini yönetmek için tasarlanmış bu araç, bilgisayar görme modelleri için yüksek kaliteli eğitim verileri oluşturabilir.
SuperAnnotate'in en iyi özellikleri
- Gelişmiş veri açıklama araçları: SuperAnnotate, yüksek performanslı AI modellerinin eğitimi için gerekli olan hassas açıklamaları oluşturabilen çokgen, sınırlayıcı kutu, küboid, anahtar nokta ve anlamsal segmentasyon araçları dahil olmak üzere çeşitli video ve görüntü açıklama araçları sunar
- İşbirliği ve iş akışı yönetimi: Bu veri açıklama aracı, birden fazla kullanıcının aynı proje üzerinde aynı anda çalışmasına olanak tanır. Sürüm kontrolü, tüm değişikliklerden haberdar olmanızı sağlar
- AI destekli ön açıklamalar: AI destekli ön açıklama özellikleri, daha sonra ince ayarları yapılabilen ilk açıklamaların oluşturulmasına yardımcı olur
- Kalite güvence araçları: SuperAnnotate, açıklamaları son halini almadan önce gözden geçirmek ve doğrulamak için yerleşik kalite güvence araçları içerir
SuperAnnotate sınırlamaları
- Bir projenin tamamlanması için zaman tahmini yanlış olabilir
- Bazı gelişmiş özellikler ve işlevler, özellikle teknik bilgisi az olan kullanıcılar için daha zor bir öğrenme süreci gerektirebilir
SuperAnnotate fiyatlandırması
- Temel: Ücretsiz
- Pro: Özel fiyatlandırma
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
SuperAnnotate puanları ve yorumları
- G2: 4,9/5 (100'den fazla yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
8. Labelbox (Kurumsal AI takımları için en iyi veri açıklama aracı)
Labelbox, makine öğrenimi ve yapay zeka projeleri için tasarlanmış lider bir veri açıklama aracıdır. Veri etiketlemeye yardımcı olur ve veri bilimcileri ve yapay zeka uzmanları için vazgeçilmez bir seçimdir.
Labelbox'ın en iyi özellikleri
- Çok yönlü veri açıklama araçları: Labelbox, görüntüler, videolar ve metinler dahil olmak üzere çok çeşitli veri türlerini destekler. Sınırlayıcı kutular, çokgenler, anlamsal segmentasyon ve anahtar noktalar gibi çeşitli açıklama araçları sunarak, kullanıcıların farklı makine öğrenimi görevleri için verilere açıklama eklemesine olanak tanır
- Model destekli etiketleme ile otomasyon: Labelbox, veri kümelerinize entegre edilebilen model destekli etiketleme özelliğine sahiptir ve etiketleme sürecinde gereken manuel çabayı azaltır
- İşbirliği ve iş akışı yönetimi: Ayrıca, platform içinde görevleri atayabileceğiniz, açıklamaları inceleyebileceğiniz ve projeleri yönetebileceğiniz iş akışı yönetimi araçlarına da sahip olursunuz
- Kalite güvence araçları: Konsensüs puanlama, inceleme iş akışları ve anomali algılama gibi yerleşik özellikler, doğru ve tutarlı açıklamalar sağlar
Labelbox sınırlamaları
- Normal bilgisayar görüşünde nadiren görülen, ancak bilimsel görüntülemede yaygın olarak kullanılan çok kanallı görüntüleri işleyemez
Labelbox fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Başlangıç: LBU başına 0,10 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Labelbox puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
9. Adobe Acrobat (PDF açıklamaları için en iyisi)
Adobe Acrobat, PDF belgeleri oluşturma, düzenleme ve açıklama ekleme konusunda sektör standardı olarak kabul edilir. Kişisel ve profesyonel kullanım için belgeleri işaretlemek üzere bir dizi açıklama aracı içerir.
Adobe Acrobat'ın en iyi özellikleri
- Kapsamlı açıklama araçları: Adobe Acrobat, kullanıcıların belgeleri etkili ve verimli bir şekilde işaretlemelerine yardımcı olan vurgulamalar, yapışkan notlar, metin yorumları, üstü çizili metinler ve serbest çizim özelliklerine sahiptir
- Yorumlama ve işbirliği: Acrobat, birden fazla kullanıcının PDF'leri incelemesine ve yorum yapmasına olanak tanır. Bu yorumları gerçek zamanlı olarak izleyebilirsiniz. Ek açıklama yazılımı ayrıca tüm ek açıklamaların net bir denetim izini sağlar, böylece geri bildirimlere göre düzeltmeler yapabilirsiniz
- Belge güvenliği: Parola koruması ve şifreleme gibi gelişmiş güvenlik özellikleri sunar. Bir belgeyi kimin görüntüleyebileceğini, yazdırabileceğini veya açıklama ekleyebileceğini kontrol edebilirsiniz
- Adobe Creative Cloud ile entegrasyon: Adobe Acrobat, diğer Adobe Creative Cloud uygulamalarıyla entegre olur. Farklı araçlar ve iş akışları arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz. Bu, çeşitli Adobe platformlarında çalışması gereken yaratıcı profesyoneller için hayat kurtarıcı bir özelliktir
Adobe Acrobat sınırlamaları
- Latin alfabesi dışındaki yazı tiplerini içeren PDF'leri düzenlerken bazen hatalar görüntülenir
- Özelliklerin kullanımını öğrenmek, diğer yazılım türlerine göre daha az sezgiseldir
Adobe Acrobat fiyatlandırması
- Acrobat Reader: Ücretsiz
- Acrobat Standard: 12,99 $/ay
- Acrobat Pro: 19,99 $/ay
- Takımlar için Acrobat Standard: 14,99 $/ay
- Acrobat Pro for teams: 23,99 $/ay
- Acrobat Pro for teams 5'li paket: 22,19 $/ay
Adobe Acrobat puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)
10. RectLabel (En iyi görüntü açıklama aracı)
RectLabel, makine öğrenimi amacıyla görüntülere açıklama eklemek için tasarlanmış bir çevrimdışı veri açıklama aracıdır. Öncelikle nesne algılama, görüntü sınıflandırma ve diğer görsel tanıma görevlerinde modelleri eğitmek için sınırlayıcı kutular ve segmentasyon etiketleri oluşturmak için kullanılır.
RectLabel'ın en iyi özellikleri
- Sınırlayıcı kutu ekleme: RectLabel ile, nesne algılama modellerini eğitmek için görüntülerdeki nesnelerin etrafına sınırlayıcı kutular çizebilir ve düzenleyebilirsiniz. Kutu boyutları üzerinde hassas kontrol sağlayarak yüksek kaliteli eklemeler yapabilirsiniz
- Bölme maskeleri: RectLabel, nesnelerin tam şeklini çizerek çizebileceğiniz çokgen bölme maskelerini destekler. Bu özellik, açıklamalarınıza piksel düzeyinde doğruluk sağlar
- Anahtar nokta veri ekleme: Anahtar nokta ekleme ile, bir nesnenin belirli noktalarını, örneğin yüzdeki belirgin noktalar veya insan vücudundaki eklemler gibi, işaretleyebilirsiniz. Bu özellik, poz tahmininde ve ilgili görevlerde modelleri eğitmenize yardımcı olur
- Toplu işleme: RectLabel, kullanıcıların özellikle büyük veri kümeleriyle çalışırken açıklama sürecini hızlandırmak için birden fazla görüntüye aynı anda açıklama eklemesine olanak tanır
RectLabel sınırlamaları
- Bu araç, makine öğrenimi için özel olarak tasarlanmıştır ve PDF düzenleme gibi genel açıklama görevleri için uygun olmayabilir
RectLabel fiyatlandırması
- RectLabel: Ücretsiz
- RectLabel Pro: 19,99 $
RectLabel puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
İşiniz için en iyi açıklama yazma yazılımını seçin
Kullanımı kolay bir açıklama aracı, belgeleri düzenlemenize, fikirlerinizi beyin fırtınası yapmanıza ve dijital kağıda yaratıcı fikirlerinizi karalamanıza yardımcı olabilir. Sıkıcı bir belgeyi, tüm takım üyelerinizin yaratıcı fikirleriyle dolu renkli bir kaynağa dönüştürün.
Listedeki tüm açıklama araçları yaygın olarak kullanılsa da, benim açık ara favorim ClickUp. Beyaz Tahta, Klipler, Görünümler, Beyin ve diğer ClickUp özellikleri, tüm açıklama ihtiyaçlarınız için mükemmel bir çözüm sunar.
PDF'ler, resimler veya videolarla çalışıyor olun, ClickUp'ın açıklama özellikleri size destek olur. En iyi yanı, başlangıçta ücretsiz olmasıdır, böylece hemen deneyebilirsiniz.
Hemen ClickUp'a kaydolun ve başlayın.